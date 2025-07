Zulip vs. Slack: qual aplicativo de chat em equipe é melhor para você?

Você sabia que menos de 28% das ferramentas de trabalho estão integradas? Isso obriga seus funcionários a alternar entre várias ferramentas, quando poderiam estar dedicando esse tempo a elaborar estratégias para melhorar as operações da empresa.

O motivo? Ferramentas de comunicação mal projetadas que não funcionam juntas.

Muitas vezes, os funcionários perdem o contexto durante várias conversas. Encontrar a mensagem ou discussão certa entre várias mensagens é como procurar uma agulha num palheiro, o que desperdiça tempo e esforço.

Como resolver isso? Com a plataforma de mensagens certa. O Slack e o Zulip são duas opções populares, mas têm abordagens muito diferentes para a comunicação em equipe. Então, qual é a melhor para você?

Neste artigo, compararemos o Zulip e o Slack, detalhando seus recursos, pontos fortes e pontos fracos. E se nenhuma das opções parecer a certa para você, temos o ClickUp, uma alternativa que supera os dois!

Zulip vs. Slack em resumo

Aqui está uma tabela comparativa rápida para você:

Recurso Slack Zulip Bônus+ ClickUp Experiência do usuário Bate-papo moderno, sofisticado e em tempo real Tópicos organizados e baseados em assuntos Espaço de trabalho unificado, chat integrado + tarefas Suporte multilíngue 9 idiomas, sem RTL mais de 20 interfaces de usuário, mais de 30 mensagens Vários idiomas, suporte RTL Licenciamento Proprietário, somente na nuvem Código aberto, auto-hospedado Proprietário, somente na nuvem Integrações mais de 2.600 bots nativos mais de 120 nativos, Zapier, API mais de 1000 nativos, API, automações Segurança e privacidade Criptografia de ponta a ponta, sem hospedagem própria Hospedagem própria, controle total dos dados SOC 2, GDPR, HIPAA, sem hospedagem própria Aplicativos móveis iOS, Android iOS, Android iOS, Android Pesquisar Poderoso, filtros, pesquisa de arquivos Texto completo, baseado em tópicos Global, filtros, pesquisa com IA Notificações Personalizável, não perturbe Granular, por tópico Personalizado, por tarefa, por chat Compartilhamento de arquivos Arraste e solte, visualizações Anexos, inline Anexos, documentos, comentários Colaboração Canais, threads, huddles Fluxos, tópicos Tarefas, documentos, quadros brancos, chat Gerenciamento de tarefas Lembretes básicos, integrações Nenhum integrado Avançado: tarefas, sprints, documentos Personalização Temas, emojis, fluxos de trabalho Bots personalizados, plugins Campos personalizados, visualizações, automações Preços Planos gratuitos e pagos Hospedagem gratuita e paga Planos gratuitos e pagos

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que é o Zulip?

via Zulip

O Zulip é uma plataforma de bate-papo e colaboração de código aberto que combina bate-papo instantâneo com threads no estilo de e-mail. Projetado para empresas, organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais, ele ajuda as equipes a gerenciar discussões com eficiência, sem se perder em bate-papos em grupo confusos.

A característica única do Zulip é que ele é uma solução de chat de código aberto. Assim, para evitar uma dependência excessiva de servidores de terceiros, você pode hospedá-lo por conta própria e criar uma interface de chat interna para sua equipe.

Recursos do Zulip

O Zulip prioriza a comunicação baseada em threads para manter as discussões relevantes. Ele oferece formatação dinâmica, mensagens colaborativas como enquetes e tarefas, agendamento de mensagens e muito mais.

Aqui está uma análise detalhada de seus recursos:

Recurso nº 1: conversas em threads

via Zulip

O Zulip, assim como o Slack, também oferece canais. Mas sua qualidade diferenciada é que ele organiza as mensagens em threads dentro de fluxos e mantém as discussões claras e fáceis de acompanhar. O encadeamento baseado em tópicos do Zulip, semelhante aos threads de e-mail, garante que todas as conversas permaneçam no contexto, mesmo em um chat dinâmico.

Você pode:

Responda a mensagens específicas com contexto durante várias conversas em andamento

Acompanhe várias discussões que acontecem no mesmo fluxo

Pesquise o histórico de mensagens e revisite tópicos sem precisar vasculhar mensagens intermináveis

Adicione elementos interativos, como enquetes e listas de tarefas, a tópicos e threads

Em vez de tentar encontrar uma discussão específica no canal, você pode ir direto para um tópico dedicado, incluir critérios e encontrar a discussão certa sem esforço.

Recurso nº 2: bate-papo auto-hospedado com código aberto

via Zulip

O Zulip é 100% de código aberto, dando às equipes e organizações controle total sobre sua plataforma de comunicação. Ao contrário das ferramentas proprietárias, você pode hospedar, personalizar e ampliar o Zulip de acordo com suas necessidades, tornando-o a ferramenta perfeita para empresas e negócios em expansão.

Ele permite que você:

Hospede o Zulip em seus próprios servidores para obter mais segurança e conformidade

Personalize recursos e integrações para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Contribua com a comunidade Zulip e ajude a melhorar a plataforma

Recurso nº 3: bate-papo assíncrono com pesquisa poderosa

via Zulip

Projetado para equipes remotas, o Zulip oferece ferramentas de comunicação assíncrona para funcionários em diferentes fusos horários. Como as mensagens são organizadas em tópicos, os membros podem responder à discussão correta quando for conveniente, sem perder o contexto.

Você tem uma visão geral de todas as conversas com mensagens não lidas na sua caixa de entrada. Além disso, há um botão de pesquisa com filtros poderosos para ajudar você a encontrar o tópico certo.

📮 ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, procurando informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo perdido rolando a tela, pesquisando e decifrando conversas fragmentadas em e-mails e chats. 😱Se você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, chat e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem:

Recurso nº 4: Localização multilíngue

via Zulip

83% dos funcionários afirmam que trabalhar em casa tem sido mais eficiente e produtivo para eles. O modelo de trabalho remoto permite que as empresas contratem talentos além das fronteiras.

Mas, embora isso lhe dê acesso a algumas das mentes mais brilhantes, também traz uma barreira linguística. O Zulip pode ajudar a evitar isso com mais de 20 idiomas localizados. Você pode traduzir a interface para atender a funcionários que não são falantes nativos de inglês.

Preços do Zulip

Zulip Cloud:

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 8/mês por usuário

Mais: US$ 12/mês por usuário

Auto-hospedado:

Gratuito para sempre

Básico: US$ 3,50/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

👀 Você sabia? Funcionários desmotivados, muitas vezes resultado de uma comunicação deficiente, custam à economia global aproximadamente US$ 8,9 trilhões em perda de produtividade.

O que é o Slack?

via Slack

O Slack é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas com inteligência artificial e recurso de mensagens instantâneas baseadas em canais. Você pode criar um canal de comunicação instantânea com clientes e parceiros. Ele também mantém as discussões da equipe organizadas entre canais relevantes, onde você pode compartilhar documentos, planilhas, apresentações e muito mais.

O Slack é popular entre os aplicativos de comunicação em equipe porque é super fácil de usar. Os membros da equipe podem conversar entre si ou manter discussões em canais, compartilhar arquivos, pesquisar o histórico de bate-papos e manter todos os detalhes organizados. Além disso, assim como o Zulip, ele também oferece um aplicativo móvel.

🧠 Curiosidade: o Slack começou como uma ferramenta de comunicação interna para uma empresa de desenvolvimento de jogos chamada Tiny Speck, enquanto trabalhava no Glitch. O jogo fracassou, mas o Slack se tornou um enorme sucesso!

Recursos do Slack

O maior ponto forte do Slack é sua interface fácil e altamente personalizável. Sua equipe pode personalizar os temas e definir preferências nas barras de menu.

Além da estética, o Slack oferece recursos impressionantes de bate-papo e gerenciamento de tarefas, como:

Recurso nº 1: bate-papos baseados em canais

via Slack

Ao contrário do Zulip, que se concentra em threads baseados em tópicos, o Slack oferece canais para manter as conversas em um só lugar, em vez de se perder em centenas de mensagens diretas. Você pode configurá-los para equipes, projetos ou discussões entre departamentos.

Você também pode usar truques do Slack, como definir lembretes digitando uma barra seguida de “remind” (/remind). Em seguida, mencione a pessoa ou o canal específico e a hora e data do lembrete.

Os chats baseados em canais do Slack permitem que você:

Crie canais privados para equipes internas

Crie canais externos para se comunicar com clientes, fornecedores e parceiros

Prenda mensagens importantes e compartilhe arquivos com facilidade

💡 Dica profissional: Defina o horário de trabalho com sua equipe e coloque seu perfil do Slack em “não perturbe”. Se alguém enviar uma mensagem durante esse período, você não receberá o alerta de mensagem. Caso o remetente considere que é urgente, ele pode optar por notificá-lo.

Recurso nº 2: chamadas de áudio e vídeo nativas

via Slack

Você pode entrar em um bate-papo rápido por voz ou iniciar uma videoconferência diretamente do Slack. O aplicativo de bate-papo oferece o recurso “huddles”, que permite conectar-se em chamadas instantâneas 1:1 a partir de mensagens diretas ou iniciar discussões em canais para comunicação em equipe em tempo real. Você também pode compartilhar sua tela para discutir apresentações e Google Docs em tempo real.

Recurso nº 3: fluxos de trabalho automatizados

via Slack

Você pode configurar fluxos de trabalho automatizados no Slack digitando comandos simples ou usando o recurso de arrastar e soltar. Este software de comunicação também permite automatizar fluxos de trabalho com IA. Basta pedir à IA integrada do Slack para criar uma automação específica, que será configurada para você no canal certo em segundos.

Recurso nº 4: Modelos

via Slack

Os modelos do Slack simplificam o gerenciamento de tarefas com estruturas pré-definidas para organização de projetos, integração de funcionários, campanhas de marketing e muito mais. A plataforma também possui modelos de planos de comunicação para ajudar você a definir agendas de reuniões, solicitações de ajuda e recursos.

Recurso nº 5: resumos e pesquisa com inteligência artificial

via Slack

A IA do Slack facilita a comunicação em equipe e o gerenciamento de tarefas com resumos de canais. Ele pode até mesmo fazer transcrições e anotações de reuniões para você durante uma reunião rápida, para que você possa se concentrar totalmente na discussão.

Precisa encontrar informações específicas? Diga ao Slack AI o que você está procurando; ele exibirá os dados corretos em qualquer lugar do aplicativo de bate-papo.

Preços do Slack

Gratuito

Prós: US$ 8,75/usuário por mês

Business+: US$ 15/usuário por mês

Enterprise Grid: Preço personalizado

Você pode adicionar o Slack AI a todos os planos pagos por um custo adicional de US$ 10/usuário/mês

🧠 Curiosidade: o Microsoft Teams sofreu uma grande interrupção em todo o mundo simplesmente porque alguém se esqueceu de renovar um certificado de autenticação.

Zulip vs. Slack: comparação de recursos

Se você ainda está com dificuldade para escolher entre o Slack e o Zulip, aqui está uma comparação entre os recursos e vantagens de cada um:

Agora que você tem uma ideia básica sobre as diferenças entre o Slack e o Zulip, aqui está uma comparação mais detalhada com vencedores claros para cada um:

1. Experiência do usuário e interface

O Zulip se concentra na funcionalidade e na comunicação estruturada. Sua interface limpa tende para um design utilitário, priorizando a organização em detrimento da estética. O sistema exclusivo de fluxo e tópicos melhora a clareza das mensagens. No entanto, novos usuários podem levar algum tempo para se acostumar com ele. A personalização é mínima, com menos opções de design.

Em comparação com o Zulip, o Slack é uma plataforma de chat mais sofisticada e moderna, com uma interface de usuário mais intuitiva. As animações suaves criam uma experiência visualmente envolvente. A navegação é mais simples e o modelo de chat em tempo real do Slack torna a experiência mais rápida e responsiva.

🏆 Vencedor: SlackSe a estética é tão importante para você quanto a funcionalidade, o Slack é o vencedor.

2. Suporte multilíngue

Quando você compara o Slack com o Zulip, o último está localizado em mais de 20 idiomas. Isso significa que você pode traduzir toda a interface da plataforma para um desses idiomas. Além disso, o Zulip oferece suporte a mais de 30 idiomas, permitindo que você envie e receba mensagens mesmo que seu idioma preferido não seja um dos localizados. No total, você pode acomodar 64 idiomas no Zulip.

No entanto, o Slack suporta apenas nove idiomas no momento. A plataforma ainda não inclui idiomas escritos da direita para a esquerda. No entanto, você ainda pode enviar e receber mensagens em idiomas que o Slack não suporta, ajustando as configurações de verificação ortográfica.

🏆 Vencedor: ZulipSe você tem membros da equipe que não são nativos e trabalham em diferentes países e regiões, o Zulip é o vencedor indiscutível.

3. Modelo de licenciamento de software

O destaque do Zulip é que ele é uma plataforma de código aberto. Você pode usar seu código-fonte para modificar e personalizar sua própria interface de chat. Esses recursos de hospedagem própria oferecem muita flexibilidade, especialmente para organizações que lidam com dados confidenciais e altamente regulamentados.

Ao contrário disso, o Slack é um software proprietário. Você não pode acessar seu código-fonte para criar uma plataforma de chat interna.

🏆 Vencedor: ZulipSe você é um desenvolvedor, uma empresa preocupada com a privacidade ou uma equipe que prefere hospedagem própria e personalização em vez de dependência de um fornecedor, o Zulip é o vencedor.

4. Integrações abrangentes

O Zulip oferece mais de 120 integrações nativas. No entanto, você pode sincronizar mais plataformas por meio de sua integração com o Zapier e o IFTTT. O Zulip também permite que você escreva suas integrações usando seu código aberto. Mas isso será complicado se você não tiver uma equipe de desenvolvedores.

Por outro lado, o Slack se integra a mais de 2.600 aplicativos. Algumas das melhores integrações do Slack incluem Microsoft Teams, Asana e ClickUp. Elas criam um ecossistema centralizado de gerenciamento de projetos e comunicação, mesmo que você não tenha experiência com programação.

🏆 Vencedor: SlackO Slack é a melhor escolha para um sistema de mensagens diretas e descomplicado que se integra facilmente à sua pilha de tecnologia existente. O Zulip é mais indicado para quem deseja construir um sistema de comunicação interna e tem a equipe de desenvolvimento certa para projetar as integrações.

5. Segurança e privacidade

O Slack oferece segurança de nível empresarial com certificações de conformidade como SOC 2 e ISO 27001. Ele garante que seus chats sejam seguros com criptografia de dados de ponta a ponta. No entanto, por ser uma plataforma proprietária, você não terá muito controle sobre as políticas de privacidade do Slack.

O Zulip, por outro lado, permite que você crie seu próprio sistema seguro usando seu código aberto. A função de hospedagem própria oferece mais controle sobre sua privacidade, tornando-o uma opção sólida para grandes empresas.

🏆 Vencedor: ZulipNa comparação entre Slack e Zulip, este último ganha em termos de privacidade e segurança, já que você pode construir seu sistema de comunicação com o código aberto do Zulip.

Zulip vs. Slack no Reddit

As opiniões dos usuários do Reddit sobre o debate Slack vs. Zulip estão bastante divididas. Alguns preferem a interface sofisticada e as integrações do Slack, enquanto outros preferem o Zulip por sua estrutura de threads e flexibilidade de código aberto.

Por exemplo, veja o que um usuário do Reddit disse sobre o Zulip como alternativa ao Slack no r/programming:

Ouça, é bom que seja de código aberto e auto-hospedado, mas o problema com todos os “produtos” de mensagens não vem apenas do fato de serem proprietários, vem do foco em criar soluções para um único cliente. O IRC e o XMPP têm muitos problemas, mas são protocolos, então qualquer pessoa pode escrever os clientes que quiser (gráficos, linha de comando, bots, etc.) e usá-los com qualquer serviço que utilize esses protocolos. Ao criar novos protocolos cliente-servidor específicos para um domínio, você está apenas dando menos opções às pessoas.

Ouça, é bom que seja de código aberto e auto-hospedado, mas o problema com todos os “produtos” de mensagens não vem apenas do fato de serem proprietários, vem do foco em criar soluções para um único cliente. O IRC e o XMPP têm muitos problemas, mas são protocolos, então qualquer pessoa pode escrever os clientes que quiser (gráficos, linha de comando, bots, etc.) e usá-los com qualquer serviço que utilize esses protocolos. Ao criar novos protocolos cliente-servidor específicos para um domínio, você está apenas dando menos opções às pessoas.

No entanto, alguns usuários do Reddit também têm elogiado o Zulip, como um usuário do Reddit fez no r/self-hosted:

... Eu adoro o layout dos canais e subtópicos do Zulip. É o primeiro da lista no momento para apresentar à minha equipe na próxima semana. É muito intuitivo e eu adoro...

... Eu adoro o layout dos canais e subtópicos do Zulip. É o primeiro da lista no momento para apresentar à minha equipe na próxima semana. É muito intuitivo e eu adoro...

Por outro lado, os usuários do Reddit elogiam o Slack por sua simplicidade como software de comunicação. Eles consideram sua comunicação estruturada e seus lembretes em tempo real ideais para equipes pequenas.

Um usuário do Reddit apontou isso em r/Slack:

À primeira vista, ele faz um trabalho simples de forma simples... O produto tem profundidade, mas não atrapalha se você deseja apenas uma ferramenta de comunicação simples. É uma ferramenta FANTÁSTICA para reuniões improvisadas de troca de informações, onde alguns outros produtos (que rimam com “beams”) impõem níveis excessivamente complicados de estrutura em vários locais para as mensagens serem... Meu recurso favorito para mostrar às pessoas era a ferramenta /remind, na qual você podia usar linguagem natural e o Slack enviava um lembrete...

À primeira vista, ele faz um trabalho simples de forma simples... O produto tem profundidade, mas não atrapalha se você deseja apenas uma ferramenta de comunicação simples. É uma ferramenta FANTÁSTICA para reuniões improvisadas de troca de informações, onde alguns outros produtos (que rimam com “beams”) impõem níveis excessivamente complicados de estrutura em vários locais para as mensagens serem...

Meu recurso favorito para mostrar às pessoas era a ferramenta /remind, na qual você podia usar linguagem natural e o Slack enviava um lembrete...

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Slack e ao Zulip

Tanto o Slack quanto o Zulip têm suas desvantagens. Se você quer o melhor dos dois mundos, onde pode aproveitar a flexibilidade e a colaboração do Zulip e os recursos de IA do Slack, escolha o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho

O ClickUp reuniu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, em um só lugar. Assim, você sabe onde encontrar as informações de que precisa.

O ClickUp reuniu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, em um só lugar. Assim, você sabe onde encontrar as informações de que precisa.

👀 Você sabia? 75% dos funcionários usam ferramentas de IA, e isso sem qualquer supervisão do empregador.

Vantagem do ClickUp nº 1: ClickUp Chat

O Slack é uma ferramenta de comunicação incrível para equipes pequenas. No entanto, ele não possui recursos de gerenciamento de tarefas para organizações em expansão com fluxos de trabalho dinâmicos. O ClickUp Chat preenche essa lacuna, combinando conversas em equipe, tarefas e projetos em um único lugar personalizável.

Com o ClickUp Chat, você pode:

Crie conversas baseadas em canais para tópicos e projetos específicos

Faça anúncios e “acompanhe” mensagens anteriores

Envie mensagens para membros individuais da equipe ou para toda a equipe

Conecte conversas individuais com tarefas relevantes e organize-as em pastas e listas específicas

Aproveite a IA no chat para responder perguntas, resumir tópicos e até mesmo criar agentes que podem classificar perguntas específicas

Transforme mensagens em tarefas com um clique

Ao contrário dos chats baseados em tópicos do Zulip, o ClickUp oferece uma estrutura de comunicação superior. Todas as suas discussões serão armazenadas de forma organizada nos projetos associados e podem ser coordenadas por agentes de IA

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

A maior vantagem do ClickUp? É um assistente de IA! O ClickUp Brain preenche a lacuna entre o chat e as tarefas, tornando a colaboração em equipe perfeita. Ele ajuda você a transformar conversas em ação, manter todos alinhados e garantir que nada seja esquecido.

Crie tarefas instantaneamente a partir de mensagens de chat

Mencione e discuta tarefas diretamente no chat

Resuma threads de bate-papo ou discussões sobre tarefas com IA

Receba sugestões inteligentes para criar ou atualizar tarefas com base no contexto do chat

Atualize os detalhes da tarefa (status, responsável, data de vencimento) diretamente no chat

Receba notificações em tempo real no chat sobre alterações nas tarefas

Veja tarefas, documentos e comentários relacionados ao lado do chat

Defina lembretes e acompanhamentos automáticos para itens de ação

Pesquise em chats e tarefas com a pesquisa unificada por IA

💡Dica profissional: Você sabia que o ClickUp Brain usa mais de um modelo de IA e até pesquisa na web para você? Isso significa que, quando você faz uma pergunta, ele extrai informações do seu espaço de trabalho, oferece a opção de verificar com diferentes modelos de IA e pesquisa online para fornecer as respostas mais precisas e atualizadas. Portanto, esteja você procurando algo específico ou apenas as últimas novidades, o Brain está ao seu lado!

Adicione comentários a tarefas e discussões com o ClickUp Assign Comments

Delegar tarefas em chats é desafiador. Seus colegas de equipe podem perder as instruções. Eles podem não perceber a mensagem específica, mesmo com os alertas instantâneos do Slack.

Com o ClickUp Assign Comments, você pode adicionar suas contribuições diretamente à tarefa. Você pode usá-lo para:

Crie uma ação diretamente no comentário

Mencione os membros relevantes da equipe para atribuir a ação a ser realizada

Resolva ou reatribua comentários diretamente no comentário

Organize comentários baseados em projetos em um só lugar e pesquise facilmente os comentários certos

Você também pode pedir ao ClickUp Brain para resumir seus comentários e discussões atribuídos.

ClickUp One Up #4: Tarefas do ClickUp

Estruture suas tarefas em pastas e listas com o ClickUp Tasks

O Zulip é principalmente uma plataforma de chat com recursos mínimos de gerenciamento de tarefas. Embora o Slack permita agendar tarefas, ele não oferece organização baseada em projetos.

No entanto, o ClickUp Tasks permite organizar todas as etapas dos seus projetos em uma lista de tarefas facilmente rastreável. Você pode:

Personalize a visualização de tarefas entre mais de 15 visualizações personalizadas, como quadros, listas ou calendários

Arraste e solte tarefas e monitore o progresso nos gráficos de Gantt do ClickUp

Acompanhe a atividade dentro de cada tarefa na coluna Atividade, no lado direito

Programe fluxos de trabalho automatizados com mais de 50 gatilhos de ação

Transforme documentos em tarefas com o ClickUp Brain

Crie subtarefas e listas de verificação dentro das tarefas para manter todos alinhados, mesmo sobre os mínimos detalhes

ClickUp One Up #5: Calendário ClickUp

Programe tarefas no Calendário ClickUp

Você pode criar a programação perfeita com o Calendário ClickUp. Ele permite que você:

Bloqueie automaticamente o tempo na agenda de acordo com a lista de tarefas do dia

Sobreponha vários calendários para obter uma visualização unificada

Codifique tarefas, eventos e listas com cores para facilitar a organização

Filtre por responsável, status, prioridade ou campos personalizados

Gere transcrições pesquisáveis de reuniões através do Notetaker do ClickUp e atribua automaticamente itens de ação

Veja dependências e carga de trabalho diretamente no calendário

Colabore em um espaço de trabalho conectado e personalizado para sua equipe

Surpreendentes 61% do tempo dos funcionários é gasto atualizando, pesquisando e gerenciando informações em sistemas dispersos. Você pode evitar isso investindo em uma ferramenta que oferece organização e ampla integração.

Você obtém alguns desses benefícios, como a flexibilidade do Zulip interno para criar um projeto de código aberto para você na interface do Zulip e mensagens instantâneas fáceis no trabalho no Slack. Mas ambos têm algumas desvantagens.

Não quer comprometer-se? Vá além dos simples aplicativos de chat e escolha os recursos incomparáveis de colaboração e gerenciamento de tarefas com IA do ClickUp. Transforme discussões em chat, documentos e até comentários em tarefas e itens de ação.

O ClickUp Brain gera resumos instantâneos sobre o progresso e as discussões. Além disso, você terá atas precisas das reuniões, bate-papo fácil e visualizações dinâmicas de suas listas de tarefas.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e permita que sua equipe se concentre no que é importante, sem perder tempo com dados dispersos.