As 10 melhores alternativas ao Word para Mac sem a Microsoft em 2025

O Microsoft Word pode ser sinônimo de software de processamento de documentos, mas não é para todos.

Talvez seja muito pesado. Talvez a assinatura pareça desnecessária. Ou talvez você esteja apenas procurando uma ferramenta que se adapte melhor ao seu fluxo de trabalho no Mac.

Boas notícias: você tem opções.

Seja para escrever relatórios, fazer anotações, redigir propostas para clientes ou trabalhar em conteúdos longos, existem alternativas ao MS Office compatíveis com Mac que são rápidas, simples e até gratuitas.

E você não precisa abrir mão de recursos como colaboração, formatação ou compartilhamento de arquivos. Atualmente, muitas ferramentas oferecem as mesmas funções (ou melhores) do MS Word para suas necessidades de processamento de texto, sem o preço alto ou a desorganização.

Neste guia, mostraremos o que procurar em uma alternativa ao Microsoft Word para Mac e por que o ClickUp Docs pode ser seu novo companheiro preferido, com tecnologia de IA (ou... herói?) para escrever, fazer anotações e documentar no macOS.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Word para Mac?

Escolher um equivalente ao Word para Mac não é apenas encontrar algo que se pareça com o Microsoft Word. É encontrar uma ferramenta que se adapte à sua maneira de escrever, fazer anotações e colaborar, sem atrasar seu trabalho.

Esteja você redigindo posts para blogs, preparando propostas comerciais ou organizando notas de reuniões, aqui está o que realmente importa.

Compatibilidade de arquivos: Importe/exporte arquivos .doc e .docx sem problemas, ofereça suporte a formatos abertos nativos (.odt, .rtf) e exporte PDFs sem erros, evitando problemas frustrantes de layout e formatação

Simplicidade e rapidez: Ofereça uma interface intuitiva e sem distrações, inclua ferramentas de formatação comuns (negrito, títulos, listas) e ofereça uma curva de aprendizado mínima para que você permaneça focado na escrita

Acesso à nuvem e uso offline: sincronize documentos entre dispositivos em tempo real, habilite a edição offline e salve automaticamente com histórico de versões — perfeito para sincronize documentos entre dispositivos em tempo real, habilite a edição offline e salve automaticamente com histórico de versões — perfeito para produtividade ininterrupta no seu Mac em qualquer lugar

Colaboração: edite documentos em tempo real, deixe comentários e sugestões facilmente e controle as permissões de compartilhamento para otimizar o trabalho em equipe e evitar confusão entre versões

Personalização e flexibilidade: acesse acesse modelos de documentação prontos para uso, aplique temas como o modo escuro e crie atalhos personalizados, personalizando seu fluxo de trabalho para aumentar a eficiência

Custo e compatibilidade com Mac: Aproveite recursos essenciais por um custo baixo ou sem custo, preços transparentes ao atualizar e desempenho nativo do macOS para uma experiência suave e confiável

👀 Você sabia? De acordo com um relatório da Gartner, 60% dos compradores de software se arrependem de uma compra feita em 12 a 18 meses. Muitos até consideram mudar para outro produto. Quer fazer escolhas melhores? Comece alinhando suas ferramentas às necessidades reais, não apenas a recursos chamativos.

Principais alternativas ao Word para Mac em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp ClickUp Docs para redação + criação de tarefas, assistente de redação com IA (ClickUp Brain), colaboração em tempo real, bloco de notas, modelos, Docs Hub Indivíduos e equipes empresariais que gerenciam documentos juntamente com projetos e colaboração Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas LibreOffice Writer Compatibilidade total com arquivos (.doc, .docx, .odt, etc.), formatação avançada, exportação para PDF/EPUB, corretor ortográfico integrado, funciona offline Profissionais individuais que precisam de um processador de texto offline poderoso com amplo suporte a formatos Gratuito e de código aberto Apple Pages Colaboração em tempo real entre dispositivos Apple, mais de 90 modelos de design, incorporação de mídia, acesso offline, sincronização com o iCloud Gratuito e de código aberto Gratuito em dispositivos Apple Google Docs Editor baseado em nuvem, edição e comentários em tempo real, salvamento automático, histórico de versões ilimitado, acesso pelo navegador Equipes remotas e indivíduos que precisam de colaboração flexível na nuvem Gratuito com conta Google; planos empresariais disponíveis através do Google Workspace Apache OpenOffice Writer Código aberto, acesso offline, suporte a formatos de arquivo, exportação para PDF, recursos básicos de edição Organizações sem fins lucrativos ou usuários preocupados com custos que precisam de uma alternativa simples e gratuita ao MS Word Escritores profissionais e usuários avançados do Mac precisam de um editor offline personalizável e rápido Scrivener Exibição em pasta para organização, quadro de recados/esboço para planejamento, modelos para romances/roteiros, modo de composição Escritores e pesquisadores que lidam com conteúdos complexos e longos, como livros, teses ou roteiros Licença única: US$ 49 (padrão); US$ 41,65 (educacional) Mellel Citação avançada, ferramentas de bibliografia, composição tipográfica multilíngue, títulos automáticos, estilos personalizados, suporte para notas de rodapé/notas finais Escritores acadêmicos, pesquisadores e autores técnicos que trabalham com documentos estruturados Licença única: US$ 69 Nisus Writer Pro Personalização profunda (atalhos, barras de ferramentas), PowerFind, suporte a idiomas da direita para a esquerda, integração com Bookends Escritores profissionais e usuários avançados do Mac que precisam de um editor offline personalizável e rápido Licença única: US$ 65 ONLYOFFICE DocSpace Colaboração em tempo real, suporte a mais de 50 formatos, plug-ins (chat, dicionário de sinônimos), ferramentas avançadas de formatação Equipes gerenciando documentos compartilhados com edição em tempo real e controles de acesso Os planos pagos começam em US$ 20/administrador/mês (nuvem); US$ 6.550/servidor (local) BBEdit 15 Pesquisa em vários arquivos com regex, destaque de sintaxe, integração com Git, edição remota de arquivos, visualização em HTML Desenvolvedores, redatores técnicos e programadores que trabalham com texto limpo, código ou marcação Licença única: US$ 59,99; atualizações a partir de US$ 29,99; multiusuário: preço personalizado

As 10 melhores alternativas ao Word para Mac

Reunimos uma lista com dez alternativas poderosas ao Microsoft Word, cada uma projetada para ajudar você a escrever, colaborar e se manter organizado, sem depender da Microsoft.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos e documentos com colaboração)

Crie seu ClickUp Doc do seu jeito. Comece aqui Crie documentos, edite-os de forma colaborativa em tempo real, adicione comentários e marque outros colaboradores no ClickUp Docs

O ClickUp é mais do que uma ferramenta de escrita. É o aplicativo completo para o trabalho, criado para pessoas que precisam que seus documentos sejam mais e façam mais.

Com o ClickUp Docs, você pode criar, formatar e editar documentos da mesma forma que faria no Microsoft Word. Mas aqui, os documentos não são apenas repositórios passivos de informações. Eles são tão interativos quanto você quiser.

Quer converter um texto selecionado do seu documento em uma ação? É possível, com a capacidade de criar tarefas do ClickUp a partir do Docs com um clique.

Deseja chamar a atenção de um colega de equipe? Basta @mencioná-lo em qualquer lugar do documento ou deixar um comentário atribuído que ele poderá reconhecer e resolver.

@Mencione colegas ou atribua comentários para que eles respondam ao colaborar no ClickUp Docs

E quanto à incorporação de mídia avançada ou widgets, como roteiros de produtos ou listas de tarefas? É possível! E, claro, você pode formatar cada documento da maneira que desejar, com várias opções de fontes, cores, banners, listas estilizadas e mais elementos para escolher.

Colabore e edite suas notas, planos, propostas e relatórios ao vivo com sua equipe no ClickUp Docs

Os documentos no ClickUp são acionáveis e permanecem sempre conectados ao seu trabalho. Você pode vinculá-los a tarefas, anexá-los a pastas e usá-los como parte do fluxo de trabalho da sua equipe, não apenas como um arquivo independente. Você pode editar o mesmo documento com sua equipe em tempo real, para que todos vejam sempre a versão mais recente e permaneçam na mesma página — literalmente.

Se o Docs parece exagerado para anotar ideias rápidas, você também não precisará depender de um aplicativo de notas separado. Com o ClickUp Notepad, você tem um espaço simples para registrar pensamentos rápidos, notas de reuniões ou tarefas. As notas também não ficam isoladas. Você pode convertê-las em documentos ou tarefas sempre que estiver pronto para agir.

Crie listas de tarefas e organize-as no Bloco de Notas do ClickUp

Se você está com pouco tempo, o ClickUp Brain pode ajudar. É um assistente de IA integrado ao Docs que pode resumir conteúdos longos, reformular parágrafos desorganizados em textos profissionais e polidos ou até mesmo ajudar a gerar conteúdo quando você estiver com dificuldade. Seja para esboçar uma postagem de blog ou revisar um rascunho de um relatório executivo, ele reduz o tempo gasto com tarefas rotineiras para que você possa se concentrar na mensagem.

Faça perguntas ao ClickUp Brain e obtenha uma resposta instantânea

Saiba como você pode escrever com IA, sem sair do seu espaço de trabalho, graças ao ClickUp Brain:

O ClickUp funciona da maneira que você pensa. Os documentos do Word não ficam em um sistema de pastas confuso. Eles ficam dentro da hierarquia de projetos organizada do ClickUp — Área de Trabalho, Espaço, Pasta, Lista, Tarefa. Você pode organizar documentos por cliente, projeto ou fluxo de trabalho. Tudo está conectado e fácil de encontrar. Chega de procurar em arquivos espalhados.

💡 Dica profissional: quer manter-se organizado à medida que cresce? Use o Docs Hub no ClickUp para localizar todos os seus documentos — próprios, criados, partilhados — num único local. Pode até perguntar ao ClickUp AI para os encontrar rapidamente usando comandos em linguagem natural ou usar a Pesquisa Conectada do ClickUp se se lembrar das palavras-chave do documento!

Tudo é sincronizado em todos os seus dispositivos. Você pode baixar o ClickUp para Mac para ter uma experiência tranquila no desktop, com um funcionamento rápido, boa resposta a gestos e integração perfeita com o ambiente macOS.

Principais recursos do ClickUp

Mantenha todos os seus documentos organizados e fáceis de encontrar em um único local centralizado com o Docs Hub do ClickUp

Mantenha wikis detalhados com facilidade com páginas aninhadas

Escreva sem distrações, destacando apenas a seção em que está trabalhando usando o Modo Foco

Oculte documentos antigos ou não utilizados sem excluí-los, mantendo seu espaço de trabalho limpo e fácil de pesquisar

Estruture seu documento com títulos claros, seções recolhíveis e uma visão geral clicável para navegar facilmente por conteúdos longos

Acompanhe quem criou e editou um documento pela última vez , juntamente com registros de data e hora para um melhor controle de versões

Inicie projetos ou documentos rapidamente com modelos prontos e personalizáveis para tudo, desde notas de reuniões até SOPs

💡 Dica profissional: Se você deseja criar uma base de conhecimento fácil de gerenciar, comece com um modelo. Os modelos de base de conhecimento do ClickUp oferecem uma estrutura sólida para organizar guias internos, documentos de integração e perguntas frequentes da equipe.

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham que há uma curva de aprendizado porque o ClickUp oferece muitos recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação da G2 elogia a versatilidade da ferramenta:

O ClickUp centraliza todo o nosso trabalho — tarefas, documentos, chats e metas — em um só lugar. A flexibilidade é incomparável: visualizações personalizadas, automações e integrações facilitam a adaptação dos fluxos de trabalho às necessidades de cada equipe. Aprecio especialmente como o ClickUp equilibra profundidade (recursos poderosos como dependências e painéis) com usabilidade. Isso tornou o acompanhamento de projetos, a colaboração em equipe e a comunicação mais fáceis e muito mais transparentes.

O ClickUp centraliza todo o nosso trabalho — tarefas, documentos, chats e metas — em um só lugar. A flexibilidade é incomparável: visualizações personalizadas, automações e integrações facilitam a adaptação dos fluxos de trabalho às necessidades de cada equipe. Eu aprecio especialmente como o ClickUp equilibra profundidade (recursos poderosos como dependências e painéis) com usabilidade. Isso tornou o acompanhamento de projetos, a colaboração em equipe e a comunicação mais fáceis e muito mais transparentes.

2. LibreOffice Writer (ideal para processamento de texto completo com ampla compatibilidade de arquivos)

via LibreOffice Writer

O LibreOffice Writer oferece aos usuários de Mac tudo o que eles precisam para criar documentos profissionais no Word, sem necessidade de assinatura.

O software suporta uma ampla variedade de formatos, incluindo .doc, .docx, .odt, .rtf e .html, tornando-o uma forte alternativa ao MS Word para usuários que desejam ampla compatibilidade. Com ferramentas avançadas de formatação, modelos integrados e opções de exportação, você pode produzir documentos de alta qualidade usando o LibreOffice Writer.

Principais recursos do LibreOffice Writer

Acesse opções avançadas de formatação: estilos, tabelas, cabeçalhos, notas de rodapé

Exporte para PDF, EPUB e outros formatos comuns

Melhore sua escrita com o corretor ortográfico, o dicionário de sinônimos e a calculadora de palavras integrados

Aproveite os modelos de documentos para obter uma estrutura consistente

Trabalhe totalmente offline — não é necessário ter internet para usar a ferramenta

Limitações do LibreOffice Writer

A interface parece desatualizada em comparação com os aplicativos modernos para Mac

Curva de aprendizado mais íngreme devido à variedade de recursos

Sem sincronização na nuvem integrada ou colaboração em tempo real

Preços do LibreOffice Writer

Gratuito e de código aberto

Avaliações e comentários sobre o LibreOffice Writer

G2 : 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o LibreOffice Writer

Um usuário da Capterra diz:

Aprecio o LibreOffice por ser um pacote poderoso e de código aberto, com um conjunto robusto de recursos e compatibilidade com vários formatos de documentos. Seu desenvolvimento orientado pela comunidade garante atualizações e melhorias regulares.

Aprecio o LibreOffice por ser um pacote poderoso e de código aberto, com um conjunto robusto de recursos e compatibilidade com vários formatos de documentos. Seu desenvolvimento orientado pela comunidade garante atualizações e melhorias regulares.

3. Apple Pages (ideal para usuários de Mac que buscam um design elegante e integração perfeita)

via Apple Pages

O Apple Pages está integrado na maioria dos dispositivos Apple. Ele foi criado para usuários de Mac que se preocupam com o design, desejam colaboração em tempo real e preferem uma ferramenta que se encaixa naturalmente no ecossistema Apple.

Tudo parece nativo no Mac, desde transições suaves até integração profunda com o iCloud, Mensagens e FaceTime. Você pode colaborar ao vivo com colegas de equipe no Mac, iPad, iPhone ou até mesmo em um navegador.

Se você está mudando do Microsoft Word, o Pages permite abrir, editar e exportar arquivos do MS Word sem problemas.

Principais recursos do Apple Pages

Desfrute de colaboração em tempo real em todos os dispositivos Apple e na web

Aproveite mais de 90 modelos criados pela Apple para currículos, relatórios, livros e muito mais

Aproveite as ferramentas integradas para rastreamento de alterações, comentários e destaques

Obtenha suporte para incorporar imagens, áudio, vídeo e elementos interativos

Salve automaticamente seu trabalho, sincronize-o com o iCloud e edite documentos offline com facilidade

Limitações do Apple Pages

Não possui ferramentas avançadas de automação ou fluxo de trabalho

Integração limitada com plataformas que não sejam da Apple

Não é ideal para formatação complexa, como citações acadêmicas ou macros

Preços do Apple Pages

O Apple Pages pode ser baixado e usado gratuitamente em todos os dispositivos Apple

Avaliações e comentários sobre o Apple Pages

G2: Avaliações não disponíveis

Capterra: Avaliações não disponíveis

4. Google Docs (ideal para colaboração em tempo real e edição baseada em nuvem)

via Google Docs

O Google Docs é um processador de texto baseado em navegador que facilita escrever, editar e compartilhar documentos de qualquer lugar. Ele foi criado para equipes, mas é igualmente útil para trabalhos individuais. Os usuários de Mac podem acessá-lo sem instalar nada, e tudo é sincronizado com a nuvem em tempo real.

As alterações são salvas automaticamente. Você pode ver quem está editando, adicionar comentários e reverter para qualquer versão anterior, sem precisar clicar em “Salvar”. É uma das opções mais acessíveis para usuários de Mac que procuram uma alternativa ao Microsoft Word, especialmente para equipes que priorizam velocidade e flexibilidade.

Principais recursos do Google Docs

Edite em tempo real com vários colaboradores com rastreamento de cursor ao vivo

Crie documentos em conjunto com comentários, sugestões e chat integrado para equipes

Salvamento automático com histórico de versões ilimitado

Acesse seus dados a partir de qualquer navegador ou dispositivo

Explore dezenas de modelos para currículos, relatórios e muito mais

Limitações do Google Docs

Requer uma conexão ativa com a Internet para funcionar plenamente

A formatação pode ser prejudicada em arquivos complexos do Microsoft Word

Edição offline limitada e menos opções avançadas de layout em comparação com as alternativas ao Google Docs

Preços do Google Docs

Gratuito com uma conta Google

Planos pagos para empresas estão disponíveis através do Google Workspace

Avaliações e comentários do Google Docs

Capterra : 4,7/5 (mais de 28.000 avaliações)

G2: Avaliações não disponíveis

O que usuários reais estão dizendo sobre o Google Docs

Veja o que um usuário da Capterra tem a dizer sobre essa ferramenta:

Eu realmente adoro e uso o Google Docs praticamente todos os dias, seja para fazer uma leitura rápida das histórias que escrevi ou para editar alguns documentos, o que posso fazer tanto online quanto offline. Gosto muito de poder editar meus documentos offline e aplicar as alterações assim que volto a ficar online.

Eu realmente adoro e uso o Google Docs praticamente todos os dias, seja para fazer uma rápida revisão nas histórias que escrevi ou para editar alguns documentos, o que posso fazer tanto online quanto offline. Gosto muito de poder editar meus documentos offline e aplicar as alterações assim que volto a ficar online.

5. Apache OpenOffice Writer (ideal para usuários que procuram um processador de texto gratuito e de código aberto)

via Apache OpenOffice Writer

O Apache OpenOffice Writer é uma escolha sólida se você deseja um processador de texto básico e offline que não custa nada. É um software de código aberto, multiplataforma e desenvolvido para usuários que preferem uma alternativa simples ao Microsoft Word.

Ele cobre o essencial — escrita, edição e formatação — com suporte para todos os tipos de formatos de arquivo comuns. A interface parece um pouco antiga, mas a ferramenta é confiável. É ideal para tarefas simples, como relatórios, cartas e formulários, quando você não precisa de sincronização na nuvem ou colaboração.

Principais recursos do Apache OpenOffice Writer

Trabalhe com arquivos .doc, .docx, .odt, .rtf e .html

Aperfeiçoe o texto com recursos como verificação ortográfica, correção automática e contagem de palavras incluídos

Exporte arquivos para PDF com um clique

Aproveite a visualização de edição de várias páginas para documentos longos

Limitações do Apache OpenOffice Writer

A interface parece desatualizada e pode parecer um pouco complicada

Sem armazenamento em nuvem ou recursos de colaboração

Você deve instalar o pacote completo para usar o Writer

Preços do Apache OpenOffice Writer

Gratuito e de código aberto

Avaliações e comentários sobre o Apache OpenOffice Writer

G2 : 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Apache OpenOffice

Aqui está uma análise da Capterra:

Comecei a usar o OpenOffice quando trabalhava para uma organização sem fins lucrativos com poucos recursos financeiros. Recomendei-o como alternativa ao software licenciado. Nunca mais parei de usá-lo. A única vez que uso software licenciado (da grande M) é quando a organização para a qual trabalho adquire uma licença empresarial. Uso o OpenOffice profissionalmente há mais de 10 anos!

Comecei a usar o OpenOffice quando trabalhava para uma organização sem fins lucrativos com poucos recursos financeiros. Recomendei-o como alternativa ao software licenciado. Nunca mais parei de usá-lo. A única vez que uso software licenciado (da grande M) é quando a organização para a qual trabalho adquire uma licença empresarial. Uso o OpenOffice profissionalmente há mais de 10 anos!

6. Scrivener (ideal para projetos de escrita longa, como romances e trabalhos de pesquisa)

O Scrivener foi desenvolvido para escritores que trabalham com documentos grandes e complexos. Se você está escrevendo um romance, uma tese ou um artigo científico, ele oferece as ferramentas para dividir seu trabalho em partes menores, organizá-lo de forma clara e manter tudo em um só lugar.

Você pode alternar entre cenas, notas, esboços e rascunhos sem precisar trocar de aplicativo. A interface foi criada para manter o foco, e a estrutura ajuda você a gerenciar grandes volumes de conteúdo sem se perder.

Principais recursos do Scrivener

Use a visualização Pasta para organizar rascunhos, notas e capítulos

Confie no Corkboard e no Outliner para um planejamento visual

Veja pesquisas e rascunhos lado a lado usando o modo de tela dividida

Reduza as distrações enquanto escreve com o modo Composição

Comece seus projetos com vantagem usando modelos personalizados para escrever livros, artigos e roteiros

Limitações do Scrivener

Leva tempo para aprender devido à sua complexidade

Sem colaboração em tempo real ou sincronização na nuvem

A sincronização entre dispositivos requer armazenamento de terceiros

Preços do Scrivener

Licença padrão para macOS : US$ 49,00 (taxa única)

Licença educacional para macOS: US$ 41,65 (taxa única)

Avaliações e comentários sobre o Scrivener

G2 : 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Scrivener

Veja o que um usuário da Capterra tem a dizer sobre essa ferramenta:

Basta comprá-lo ou, pelo menos, experimentá-lo. Eu uso para livros longos, artigos e praticamente tudo. Adoro. Não encontrei nada que se compare. Estou usando a versão 3.0 em um Mac, mas a versão para Windows também tem boas avaliações.

Basta comprá-lo ou, pelo menos, experimentá-lo. Eu uso para livros longos, artigos e praticamente tudo. Adoro. Não encontrei nada que se compare. Estou usando a versão 3.0 em um Mac, mas a versão para Windows também tem boas avaliações.

7. Mellel (ideal para redação acadêmica e técnica com necessidades avançadas de formatação)

via Mellel

O Mellel foi desenvolvido para escritores que precisam de estrutura e precisão. É especialmente útil para acadêmicos, pesquisadores e escritores técnicos que trabalham com documentos longos e detalhados e formatação complexa.

Com ferramentas para títulos automáticos, bibliografias em tempo real, composição tipográfica multilíngue e sistemas avançados de notas, o Mellel oferece controle total sobre como suas páginas são organizadas e apresentadas. Ele foi feito para redação séria, especialmente quando citações, referências e regras de formatação são importantes.

Principais recursos do Mellel

Use títulos automáticos e a visualização de estrutura para gerenciar a estrutura do documento

Obtenha vários fluxos de notas de rodapé e notas finais

Acesse suporte ao vivo para citações e bibliografia com o Bookends

Escreva facilmente em diferentes idiomas com a interface integrada da direita para a esquerda e documentos multilíngues

Aproveite estilos personalizados para obter uma formatação consistente em páginas longas

Limitações do Mellel

A interface pode parecer estranha para usuários do Word

Sem colaboração em tempo real ou recursos na nuvem

Leva tempo para aprender devido aos seus recursos especializados

Preços do Mellel

Mellel para Mac: US$ 69 (pagamento único)

Avaliações e comentários sobre o Mellel

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Mellel

Um usuário do G2 compartilha:

Estas são algumas áreas em que recomendo/gosto do Mellel: 1. O preço vale a pena pelo uso. 2. Os títulos automáticos e os sumários são ótimos recursos. 3. A opção de teste gratuito também é excelente, embora quem experimenta sempre acaba usando.

Estas são algumas áreas em que recomendo/gosto do Mellel:

1. O preço vale a pena pelo uso. 2. Os títulos automáticos e os sumários são ótimos recursos. 3. A opção de teste gratuito também é excelente, embora quem experimenta sempre continua usando.

8. Nisus Writer Pro (ideal para redação profissional com amplas opções de personalização)

via Nisus Writer Pro

O Nisus Writer Pro foi desenvolvido para escritores que desejam controle total sobre suas ferramentas. É rápido, flexível e projetado especificamente para macOS. De conteúdos longos a textos técnicos, ele oferece o poder de um editor profissional com a simplicidade de um aplicativo para Mac.

Você pode personalizar quase tudo: barras de ferramentas, atalhos, estilos e macros. Quer você escreva em um ou cinco idiomas, precise de recursos avançados de localização e substituição ou queira automatizar tarefas repetitivas, o Nisus Writer Pro ajuda você a trabalhar do seu jeito.

Principais recursos do Nisus Writer Pro

Escreva do jeito que você quiser com atalhos de teclado completos e personalização da barra de ferramentas

Localize qualquer coisa facilmente graças à pesquisa avançada com PowerFind e expressões regulares

Acesse o suporte integrado para idiomas da direita para a esquerda e multilíngues

Acompanhe alterações, comentários e histórico de versões com facilidade

Integre com o Bookends para gerenciamento de citações

Limitações do Nisus Writer Pro

Compatibilidade limitada fora do ecossistema Apple

Sem colaboração em tempo real

Preços do Nisus Writer Pro

Licença padrão: US$ 65 (pagamento único)

Avaliações e comentários sobre o Nisus Writer Pro

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Nisus Writer Pro

Uma avaliação da G2 diz:

A ferramenta possui recursos poderosos, como gerador de índice, modo escuro, visualização dividida, etc.

A ferramenta possui recursos poderosos, como gerador de índice, modo escuro, visualização dividida, etc.

9. ONLYOFFICE DocSpace (Ideal para edição colaborativa com compatibilidade entre formatos)

via ONLYOFFICE

O ONLYOFFICE Document Editor oferece a mesma experiência do Microsoft Word, mas com colaboração mais forte e suporte a formatos mais amplos. Ele foi projetado para equipes que precisam trabalhar juntas em projetos, sem perder o controle da formatação ou da estrutura.

Você pode coeditar em tempo real, deixar comentários e acompanhar as alterações em todos os dispositivos. Funciona bem com .docx, .odt, .pdf e dezenas de outros formatos, facilitando o compartilhamento de arquivos sem conversões ou problemas de compatibilidade.

Melhores recursos do ONLYOFFICE DocSpace

Desfrute de colaboração em tempo real com controle de acesso baseado em funções

Aproveite mais de 50 formatos de arquivo, incluindo .docx, .odt, .pdf e .html

Colabore e acompanhe as alterações facilmente através do histórico de versões, comentários e chat integrado

Obtenha ferramentas avançadas de formatação para documentos profissionais

Amplie os recursos com plug-ins (como dicionário de sinônimos, tradutor ou WordPress)

Limitações do ONLYOFFICE DocSpace

Não há aplicativo nativo para Mac na Mac App Store

Pequenos problemas ocasionais de formatação em documentos complexos do Word

Preços do ONLYOFFICE DocSpace

Business Cloud : US$ 20 por administrador/mês

Empresa local: US$ 6.550 por servidor

Avaliações e comentários sobre o ONLYOFFICE DocSpace

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o ONLYOFFICE DocSpace

Diretamente de uma avaliação do G2:

O DocSpace dentro do ONLYOFFICE mostra sua capacidade de conectar ferramentas de colaboração, como editor de documentos, chat e videochamadas, em uma única plataforma. Isso facilita o compartilhamento de documentos e arquivos com minha equipe, simplificando o fluxo de trabalho de nossos diferentes projetos.

O DocSpace dentro do ONLYOFFICE mostra sua capacidade de conectar ferramentas de colaboração, como editor de documentos, chat e videochamadas, em uma única plataforma. Isso facilita o compartilhamento de documentos e arquivos com minha equipe, facilitando assim o fluxo de trabalho de nossos diferentes projetos.

10. BBEDIT 15 (Ideal para edição de texto e codificação com recursos avançados de pesquisa)

via BBEDIT 15

O BBEdit 15 foi desenvolvido para pessoas que trabalham com texto bruto — desenvolvedores, redatores técnicos e qualquer pessoa que precise de precisão. Não é um processador de texto comum. É uma ferramenta para escrever e editar de forma clara e estruturada em grande escala.

Você pode pesquisar em milhares de arquivos, manipular conteúdo com padrões e escrever em dezenas de linguagens de programação ou marcação. É rápido, focado e projetado para usuários de Mac que precisam de controle rigoroso sobre seus textos.

BBEDIT 15 melhores recursos

Acesse a pesquisa e substituição em vários arquivos com suporte para padrões grep

Obtenha suporte para realce de sintaxe e dobragem de código para várias linguagens

Integre com Git e Subversion

Use FTP e SFTP integrados para edição remota

Obtenha visualizações em tempo real para texto HTML e Markdown

Limitações do BBEDIT 15

Sem colaboração ou edição em tempo real

Não foi desenvolvido para documentos formatados ou layouts de página

Curva de aprendizado íngreme se você estiver acostumado com processadores de texto tradicionais

Preços do BBEDIT 15

Individual : US$ 59,99

Atualize a partir da versão 14. x : R$ 29,99

Atualize a partir da versão 13. x ou anterior : US$ 39,99

Atualize na Mac App Store : US$ 39,99

Preço para vários usuários: preço personalizado

BBEDIT 15 avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Por que o ClickUp é mais do que uma alternativa ao Word

O ClickUp é uma alternativa robusta ao Microsoft Office Word para usuários que precisam de mais do que apenas uma página em branco. É um espaço para escrever, planejar, acompanhar e compartilhar, tudo integrado. Se você está pronto para ir além dos processadores de texto básicos, vale a pena dar uma olhada no ClickUp, não apenas como um substituto do Word, mas realmente como um substituto para todo o seu pacote Office.

Ele foi criado para equipes que desejam manter tudo conectado. As notas são vinculadas a tarefas. Os documentos ficam onde o trabalho é feito. Os comentários se transformam em próximas etapas. Sem precisar alternar entre guias ou procurar em pastas.

