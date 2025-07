11 melhores alternativas ao aplicativo Height para gerenciamento de projetos em 2025

Se você é usuário do aplicativo Height, talvez isso lhe seja familiar: você acabou de atingir o pico da produtividade — as tarefas estão fluindo, os prazos estão (quase todos) sendo cumpridos e, pela primeira vez, sua equipe não está perdida em um loop infinito de “Espere, quem está cuidando disso?”

Então, do nada, a Height solta a bomba: vai encerrar as atividades.

É como quando o seu supermercado favorito muda tudo de lugar de repente. Agora você está parado no meio do corredor, se perguntando onde está escondida a manteiga de amendoim.

Mas não se preocupe, nós fizemos o trabalho pesado por você! Seja você uma startup lidando com um milhão de coisas ou uma equipe remota navegando por diferentes fusos horários, reunimos 11 alternativas ao aplicativo Height para acompanhar o andamento dos projetos com facilidade.

O que é o Height App?

O Height App é uma ferramenta dinâmica de gerenciamento de projetos projetada para equipes que precisam de colaboração em tempo real, automação e fluxos de trabalho personalizados. Ele combina facilmente gerenciamento de tarefas, rastreamento de problemas e comunicação em uma única plataforma.

Com fluxos de trabalho personalizáveis, quadros Kanban e visualizações em lista, evita que seus projetos se transformem em uma selva de notas adesivas. Precisa de automação para gerenciamento de projetos? O Height App tem. Integrações? Ele se conecta com o Slack, GitHub, Figma e muito mais. Você ainda pode adicionar atributos personalizados para que suas tarefas sejam tão detalhadas (ou simples) quanto você precisar.

🧠 Curiosidade: Mais de 85% das empresas dependem de software de gerenciamento de projetos, com o mercado projetado para atingir US$ 7 bilhões.

Por que escolher alternativas ao aplicativo Height?

O Height tem uma interface elegante e um gerenciamento de tarefas sólido, mas, como qualquer outra ferramenta, não é perfeito. Com o Height descontinuando seus serviços de gerenciamento de projetos, agora é o momento perfeito para reavaliar suas necessidades e encontrar uma ferramenta que realmente se adapte ao seu fluxo de trabalho.

Veja o que você deve levar em consideração ao escolher sua próxima plataforma.

Relatórios e análises: O Height não possui painéis personalizáveis e insights detalhados para uma tomada de decisão séria baseada em dados, apesar de ter recursos básicos de rastreamento

Alocação de recursos: equipes de projetos de grande escala podem ter dificuldades com o equilíbrio da carga de trabalho e o planejamento da capacidade em comparação com outros equipes de projetos de grande escala podem ter dificuldades com o equilíbrio da carga de trabalho e o planejamento da capacidade em comparação com outros softwares de gerenciamento de tarefas

Gerenciamento financeiro: Outras ferramentas no mercado oferecem melhores opções para controle de orçamento e faturamento

Modelos pré-criados: Embora o Height ofereça uma biblioteca de modelos de planejamento de projetos prontos para uso, ela pode não ser tão extensa quanto a de outras ferramentas

Controle de tempo: O Height não possui um sistema de controle de tempo integrado, portanto, você precisa contar com integrações de terceiros para registrar as horas de trabalho

Se alguma dessas opções for um impedimento para sua equipe, não se preocupe: temos uma lista de ferramentas poderosas prontas para assumir o controle!

👀 Você sabia? 46% dos funcionários estão um pouco ou muito insatisfeitos com o nível atual de maturidade do gerenciamento de projetos em sua organização.

11 alternativas ao Height App em resumo

Aqui está uma visão geral rápida de todas as ferramentas e o que elas fazem de melhor:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Freelancers, startups, pequenas empresas e grandes corporações Tarefas com inteligência artificial, automação e colaboração em tempo real Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Asana Pequenas e médias empresas e corporações Listas de tarefas, comunicação em equipe e quadros Kanban Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 10,99/usuário/mês Trello Equipes criativas, equipes pequenas e freelancers Quadros Kanban, automação e status de tarefas Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês Notion Indivíduos, pequenas equipes e equipes remotas Notas, bancos de dados, listas de tarefas e compartilhamento de arquivos Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/usuário/mês Wrike Grandes empresas e equipes de marketing Fluxos de trabalho personalizados, painéis de projetos e atualizações em tempo real Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 9,80/usuário/mês Basecamp Pequenas e médias empresas e equipes criativas Fóruns, compartilhamento de arquivos e aplicativos de comunicação em equipe uS$ 15/usuário/mês ou US$ 299/mês fixo para usuários ilimitados Jira Equipes de desenvolvimento e engenharia de software Rastreamento de problemas, sprints e gerenciamento de backlog Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,75/usuário/mês Monday.com Indivíduos, pequenas e médias empresas e grandes corporações Automatize fluxos de trabalho, campos personalizados e gráficos de Gantt Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/usuário/mês Zoho Projects Pequenas e médias empresas preocupadas com o orçamento Controle de tempo, planejamento de projetos e alocação de recursos Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês MeisterTask Indivíduos, equipes pequenas a grandes e freelancers Quadros Kanban, automação e produtividade da equipe Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 6,50/usuário/mês Scoro Empresas de serviços profissionais e equipes financeiras Gerenciamento estratégico de projetos, status do projeto e relatórios Planos pagos a partir de US$ 26/usuário/mês

As 11 melhores alternativas ao aplicativo Height para usar

Seja você um freelancer, uma startup em crescimento ou parte de uma grande empresa, aqui estão as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que oferecem os recursos, a flexibilidade e a eficiência de que você precisa para manter seus projetos em dia. Vamos lá.

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos completo)

Unifique todo o seu fluxo de trabalho em um ecossistema completo com o ClickUp

Quando se trata de gerenciamento de tarefas, o ClickUp não só leva a melhor, como também prepara seu trabalho, decora-o e serve-o em uma bandeja de prata. É por isso que é o aplicativo completo para o trabalho!

Com seus recursos alimentados por IA, tarefas personalizáveis e ferramentas de colaboração, o ClickUp faz com que o gerenciamento de projetos pareça menos uma tarefa árdua e mais algo natural para sua equipe.

No centro do ClickUp estão as Tarefas do ClickUp, os blocos de construção de qualquer projeto. Mas não se trata apenas de itens comuns de uma lista de tarefas — cada tarefa é altamente personalizável, com campos personalizados e status personalizados que permitem adaptar os fluxos de trabalho às necessidades da sua equipe.

Personalize, atribua, acompanhe e conquiste suas tarefas com um sistema flexível de gerenciamento de tarefas com o ClickUp Tasks

E, em vez de ficar preso a um único layout, o ClickUp permite que você trabalhe do seu jeito. Prefere estrutura? A visualização em lista mantém tudo organizado. Precisa de um cronograma? A visualização em gráfico de Gantt do ClickUp é sua melhor amiga. Há também a visualização em quadro do ClickUp para planejamento visual no estilo Kanban.

Otimize seu fluxo de trabalho — peça ao ClickUp AI para redigir, resumir ou debater ideias instantaneamente!

Mas o que realmente diferencia o ClickUp é seu gerenciamento de tarefas com inteligência artificial. Imagine nunca mais ter que vasculhar intermináveis threads de e-mail ou mensagens do Slack — o ClickUp Brain, o assistente de IA, gera automaticamente resumos de tarefas, atualizações de progresso e até mesmo itens de ação a partir de suas conversas.

Além disso, também é o seu gerador de conteúdo e ideador de IA integrado. Basta pedir o que você precisa e obter resultados personalizáveis em segundos. Precisa trabalhar com LLMs específicos? Não se preocupe. O ClickUp Brain permite que você alterne para GPT ou Claude dentro do aplicativo — sem precisar alternar entre abas!

E quando você precisa se comunicar com sua equipe? O ClickUp Chat mantém todas as suas discussões em um só lugar, para que você possa debater ideias, traçar estratégias e tomar decisões sem precisar alternar entre aplicativos. Bônus? Você pode transformar essas conversas em tarefas práticas em segundos, com apenas um clique.

Suas notas de projeto, atas de reuniões e sessões de brainstorming poderiam realmente fazer algo em vez de ficarem lá acumulando poeira virtual? Sim, elas podem.

O ClickUp Docs não serve apenas para anotar ideias — é um espaço de trabalho interativo onde você pode escrever relatórios de projetos, vincular documentos a tarefas, atribuir itens de ação, transformar notas em tarefas rastreáveis e facilitar a colaboração em equipe.

Mas espere, tem mais. O ClickUp Automations pode ajudá-lo a automatizar atualizações de tarefas, alterações de status, notificações e atribuições para que seus projetos avancem sem que você precise levantar um dedo. Com modelos pré-criados e regras personalizadas, você pode configurar e esquecer.

Automatize tarefas repetitivas e deixe seus projetos rodarem no piloto automático com o ClickUp Automations

Resumindo, o ClickUp para equipes de gerenciamento de projetos faz tudo: organiza tarefas, toma notas de reuniões, controla o tempo, automatiza suas tarefas e ainda tem energia para muito mais.

Então, se você está pronto para elevar o nível do seu fluxo de trabalho, a ClickUp está aqui para ajudá-lo.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize o gerenciamento de tarefas, priorize o trabalho e gere itens de ação a partir de conversas

Use a extensa biblioteca para iniciar projetos instantaneamente com modelos de gerenciamento de projetos ou planos de comunicação

Faça brainstorming visualmente com os quadros brancos do ClickUp , mapeie ideias, conecte-as a tarefas e transforme planos em ação

Integre com mais de 1.000 ferramentas, incluindo Slack, Google Drive e Zoom, para manter todo o seu espaço de trabalho conectado sem precisar ficar alternando entre abas

Limitações do ClickUp

Vem com uma curva de aprendizado no início

Algumas funcionalidades podem funcionar melhor na aplicação para computador

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Alessandro I, cofundador e diretor de arte, afirma:

Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo. É flexível o suficiente para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, e as visualizações personalizáveis (como Lista, Quadro e Gantt) permitem que você veja os projetos no formato que preferir. Além disso, recursos como Automações e Modelos ajudam a economizar muito tempo. É como um centro de produtividade que se adapta às suas necessidades!

Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo. É flexível o suficiente para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, e as visualizações personalizáveis (como Lista, Quadro e Gantt) permitem que você veja os projetos no formato que preferir. Além disso, recursos como Automações e Modelos ajudam a economizar muito tempo. É como um centro de produtividade que se adapta às suas necessidades!

2. Asana (Melhor para gerenciamento de projetos escalável)

via Asana

Se você valoriza a organização ou apenas precisa gerenciar uma semana de trabalho agitada, o Asana oferece uma solução sólida para gerenciamento de projetos. De fluxos de trabalho simples a complexos, ele ajuda a manter sua equipe alinhada e as tarefas estruturadas em um só lugar.

Com o Asana, você pode visualizar seu trabalho de várias maneiras, usar IA para aumentar a produtividade e garantir que nenhuma tarefa se perca no abismo do “Achei que você estava cuidando disso. ”

Melhores recursos do Asana

Personalize as visualizações dos projetos com gráficos de lista, Kanban, calendário, linha do tempo ou Gantt

Organize tarefas com responsáveis, prazos e prioridades claros

Automatize fluxos de trabalho e tarefas repetitivas com a IA da Asana

Integre com mais de 270 aplicativos, incluindo Slack e Google Drive

Limitações do Asana

As tarefas podem ter um único responsável, o que pode causar confusão quando várias pessoas estão envolvidas

As opções limitadas de relatórios dificultam o acompanhamento de dados personalizados do projeto

A versão gratuita tem recursos limitados, tornando-a menos adequada para necessidades complexas

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Starter: R$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Uma avaliação da G2 diz:

O Asana é incrível para me manter organizado com todos os meus clientes. Adoro poder configurar tarefas recorrentes, nos intervalos que preciso, para garantir que nada fique esquecido. À medida que meu negócio crescia, eu sabia que não conseguiria manter tudo na cabeça. Houve uma pequena curva de aprendizado, como acontece com todos os softwares com os quais você não está familiarizado, mas depois que você aprende, é muito fácil de usar.

O Asana é incrível para me manter organizado com todos os meus clientes. Adoro poder configurar tarefas recorrentes, nos intervalos que preciso, para garantir que nada fique esquecido. À medida que meu negócio crescia, eu sabia que não conseguiria manter tudo na cabeça. Houve uma pequena curva de aprendizado, como acontece com todos os softwares com os quais você não está familiarizado, mas depois que você aprende, é muito fácil de usar.

3. Trello (Melhor para gerenciamento visual de tarefas)

via Trello

O Trello oferece uma alternativa mais simples se planilhas e ferramentas complexas atrasam sua equipe. Com sua interface intuitiva de arrastar e soltar, até mesmo os membros menos experientes em tecnologia podem começar a usar rapidamente.

É uma ótima opção para pensadores visuais, equipes pequenas e qualquer pessoa que prefira uma abordagem direta para o gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Trello

Arraste e solte tarefas entre listas, de “A fazer” para “Concluído”

Automatize ações repetitivas com o Butler

Integre com ferramentas como Slack e Jira para manter tudo conectado em um só lugar

Use o Trello AI para debater ideias, refinar conteúdos e automatizar tarefas tediosas

Limitações do Trello

Não possui recursos avançados de relatórios

Pode não ser adequado para projetos complexos

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um revisor da G2 escreve:

O Trello é incrivelmente personalizável e tem muitos recursos para ajudar na organização. Eu o uso para gerenciamento de projetos, a fim de acompanhar os processos de cada projeto, à medida que ele passa por cada departamento de produção.

O Trello é incrivelmente personalizável e tem muitos recursos para ajudar na organização. Eu o uso para gerenciamento de projetos, a fim de acompanhar os processos de cada projeto, à medida que ele passa por cada departamento de produção.

4. Notion (Ideal para fluxos de trabalho flexíveis e personalizáveis)

via Notion

O Notion é como uma tela em branco para o seu fluxo de trabalho. Seja para organizar projetos, criar um wiki para a equipe ou acompanhar tarefas, ele se adapta às suas necessidades.

É ideal para equipes que desejam um espaço de trabalho que pareça seu, com flexibilidade para criar painéis personalizados, bancos de dados e documentos colaborativos, tudo em um só lugar.

Melhores recursos do Notion

Estruture o trabalho com mais de 100 tipos de conteúdo, incluindo texto, tabelas, imagens e bancos de dados incorporados

Personalize as visualizações dos projetos com calendários e cronogramas

Aumente a produtividade com o Notion AI para redigir conteúdos, escrever documentação de projetos , resumir notas e debater ideias

Organize projetos com espaços dedicados para equipes de diferentes departamentos

Limitações do Notion

Não possui recursos avançados de relatórios

Opções limitadas de personalização para projetos complexos

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Notion tem sido a ferramenta preferida até agora. É prático, carrega rapidamente e pode clonar as ideias de outras pessoas num instante. Apesar de ser uma ferramenta tão poderosa, precisa de mais otimização e funcionalidades de personalização.

O Notion tem sido a ferramenta preferida até agora. É prático, carrega rapidamente e pode clonar as ideias de outras pessoas num instante. Apesar de ser uma ferramenta tão poderosa, precisa de mais otimização e funcionalidades de personalização.

💡 Dica profissional: Vá além dos prazos. Use sistemas de marcação como “Alto esforço, baixo impacto” ou a lógica da Matriz de Eisenhower para ajudar sua equipe a priorizar estrategicamente, não apenas cronologicamente.

5. Wrike (Melhor para gerenciamento de projetos complexos)

via Wrike

Quando seus projetos têm tantas partes móveis, eles se assemelham a uma reação em cadeia de dominó. O Wrike entra em cena para ajudá-lo.

O Wrike traz ordem ao caos com gráficos de Gantt, quadros Kanban, painéis em tempo real e fluxos de trabalho. Seu diferencial é a capacidade de personalização. Seja para acompanhar campanhas de marketing, projetos de TI ou lançamentos de produtos, o Wrike mantém tudo (e todos) dentro do prazo, do seu jeito.

Principais recursos do Wrike

Gerencie vários projetos com gráficos dinâmicos de Gantt e quadros Kanban

Fique à frente com pesquisa inteligente, modelos de gerenciamento de projetos pré-criados e formulários de solicitação personalizados

Tome decisões baseadas em dados com análises detalhadas e relatórios de progresso em tempo real

Automatize tarefas repetitivas para reduzir o trabalho excessivo e aumentar a produtividade da equipe

Limitações do Wrike

Não possui recurso de chat integrado

Pode ser caro para equipes menores

Preços do Wrike

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.800 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Um avaliador da Capterra diz:

Adorei usar este software quando era só eu a utilizá-lo. O layout visual e as várias cores permitiam-me ver exatamente onde estava em cada tarefa. No entanto, à medida que crescemos, tornou-se demasiado caro continuar a adicionar utilizadores.

Adorei usar este software quando era só eu a utilizá-lo. O layout visual e as várias cores permitiam-me ver exatamente onde estava em cada tarefa. No entanto, à medida que crescemos, tornou-se demasiado caro continuar a adicionar utilizadores.

6. Basecamp (Ideal para gerenciamento simplificado de projetos e colaboração)

via Basecamp

Se você acha as ferramentas de gerenciamento de projetos mais complicadas do que úteis, o Basecamp oferece uma solução mais simples. Ele organiza tarefas, discussões, arquivos e agendas em um só lugar, facilitando o acompanhamento das equipes.

É ideal para equipes de pequeno a médio porte, agências e consultores que buscam uma colaboração direta.

Melhores recursos do Basecamp

Organize projetos com painéis que incluem listas de tarefas, quadros de mensagens, agendas e arquivos

Mantenha-se atualizado com o menu Hey! para receber notificações e use Pings para enviar mensagens diretas

Acompanhe o progresso visualmente com Hill Charts e Mission Control para obter uma visão geral clara do projeto

Colabore com os clientes compartilhando atualizações sem discussões internas

Limitações do Basecamp

Sem controle de tempo integrado

Não possui dependências de tarefas e subtarefas

Preços do Basecamp

Gratuito para sempre

Mais: US$ 15/mês por usuário

Pro Unlimited: $299/mês

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 4.300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Uma avaliação da Capterra diz:

... Sua interface amigável e design bem pensado facilitam a navegação e a utilização de seu robusto conjunto de ferramentas de gerenciamento de projetos. Embora o software se destaque em muitos aspectos, uma área que poderia ser melhorada seria o fornecimento de métricas mais detalhadas para acompanhar os cronogramas dos projetos...

... Sua interface amigável e design bem pensado facilitam a navegação e a utilização de seu robusto conjunto de ferramentas de gerenciamento de projetos. Embora o software se destaque em muitos aspectos, uma área que poderia ser melhorada seria o fornecimento de métricas mais detalhadas para acompanhar os cronogramas dos projetos...

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos, para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

7. Jira (Melhor para gerenciamento de projetos de equipes de software)

via Jira

O Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos adequada para equipes que utilizam metodologias ágeis. Se sua equipe se destaca em sprints, backlogs e fluxos de trabalho meticulosos, ele oferece a estrutura e a flexibilidade necessárias para manter tudo funcionando perfeitamente.

Projetado para equipes de desenvolvimento, mas versátil o suficiente para profissionais de marketing e gerentes de produto, o Jira ajuda você a planejar, acompanhar e otimizar projetos com precisão.

Melhores recursos do Jira

Gerencie e priorize tarefas com o gerenciamento de backlog

Acompanhe dependências e prazos com a visualização da linha do tempo

Monitore o progresso com painéis de projetos personalizáveis

Integre com mais de 3.000 ferramentas, como Microsoft Teams e Figma

Limitações do Jira

Curva de aprendizado íngreme

Recursos limitados de gerenciamento de recursos

Preços do Jira

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 8,60/mês por usuário

Premium: US$ 17/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Uma avaliação da Capterra diz:

No início, é intimidante devido à enorme quantidade de ferramentas que oferece, mas depois que você entende como funcionam, torna-se uma ferramenta muito útil, com inúmeras opções e a capacidade de personalizar as coisas para melhor se adequar à sua equipe e automatizar o processo de gerenciamento.

No início, é intimidante devido à enorme quantidade de ferramentas que oferece, mas depois que você entende como funcionam, torna-se uma ferramenta muito útil, com inúmeras opções e a capacidade de personalizar as coisas para melhor se adequar à sua equipe e automatizar o processo de gerenciamento.

8. Monday.com (Melhor para gerenciamento visualizado de projetos complexos)

Monday.com é uma plataforma visualmente intuitiva que transforma o acompanhamento de tarefas em uma experiência organizada e codificada por cores. Ela simplifica o gerenciamento de projetos, facilitando o alinhamento das equipes sem se perder em detalhes.

Como um dos principais aplicativos de comunicação em equipe, ele fornece atualizações rápidas sobre o andamento dos projetos, ajudando as equipes a gerenciar tarefas e responsabilidades com mais eficiência.

Monday.com: melhores recursos

Use gráficos de Gantt para mapear cronogramas, marcos e dependências

Personalize painéis para obter informações sobre projetos em tempo real

Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo

Gerencie a alocação de recursos para equilibrar as cargas de trabalho

Limitações do Monday.com

O plano gratuito não possui alguns recursos avançados

Pode ser caro para equipes pequenas

Preços do Monday.com

Gratuito para sempre

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre Monday.com?

Uma avaliação no Reddit diz:

...Para equipes menores, a simplicidade e escalabilidade do Monday.com facilitam o início, sem sobrecarregar os usuários. Por outro lado, ele é robusto o suficiente para lidar com projetos complexos e colaboração entre departamentos. O preço é competitivo para o valor que oferece, embora o custo possa aumentar para equipes maiores. Definitivamente, vale a pena explorar a versão de avaliação gratuita para ver se ele atende às suas necessidades.

...Para equipes menores, a simplicidade e escalabilidade do Monday.com facilitam o início, sem sobrecarregar os usuários. Por outro lado, ele é robusto o suficiente para lidar com projetos complexos e colaboração entre departamentos. O preço é competitivo para o valor que oferece, embora o custo possa aumentar para equipes maiores. Definitivamente, vale a pena explorar a versão de avaliação gratuita para ver se ele atende às suas necessidades.

9. Zoho Projects (Melhor para gerenciamento de projetos com orçamento limitado)

via Zoho Projects

O Zoho Projects oferece uma solução abrangente de gerenciamento de projetos que equilibra funcionalidade e preço acessível. Ele cobre tudo, desde o planejamento e acompanhamento de tarefas até a automação e geração de relatórios, proporcionando uma experiência simplificada para as equipes.

Especialmente útil para empresas que já fazem parte do ecossistema Zoho, ajuda a manter os projetos organizados e os fluxos de trabalho eficientes.

Principais recursos do Zoho Projects

Use gráficos de Gantt para visualizar cronogramas de projetos e gerenciar dependências de tarefas

Registre horas faturáveis e não faturáveis com o módulo de planilha de horas para um faturamento sem complicações

Automatize fluxos de trabalho com uma interface simples de arrastar e soltar para reduzir o esforço manual

Melhore a colaboração da equipe com chat integrado, fóruns de discussão e um feed de atividades

Limitações do Zoho Projects

Integrações limitadas em comparação com outras ferramentas

O aplicativo móvel também não possui todas as funcionalidades da versão para desktop

Preços do Zoho Projects

Gratuito para sempre

Premium: US$ 5/mês por usuário

Empresa: US$ 10/mês por usuário

Projetos plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

Um avaliador da Capterra escreve:

O Zoho Projects é uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos com excelente automação de tarefas, colaboração e integrações. Embora tenha uma curva de aprendizado, melhora significativamente a eficiência do fluxo de trabalho.

O Zoho Projects é uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos com excelente automação de tarefas, colaboração e integrações. Embora tenha uma curva de aprendizado, melhora significativamente a eficiência do fluxo de trabalho.

10. MeisterTask (Ideal para gerenciamento simples de tarefas e colaboração)

via MeisterTask

O MeisterTask torna o gerenciamento de projetos simples e fácil com seus quadros Kanban fáceis de usar. Ele se destaca quando se trata de integração com ferramentas como Slack e Google Drive, ajudando as equipes a colaborar de maneira integrada.

Uma opção para quem valoriza a simplicidade, o MeisterTask organiza tarefas, automatiza trabalhos repetitivos e ajuda as equipes a se manterem organizadas e produtivas ao longo de seus projetos.

Melhores recursos do MeisterTask

Use quadros Kanban para obter uma visão geral clara e visual do andamento das tarefas

Automatize processos repetitivos para economizar tempo e reduzir o trabalho manual

Comece projetos mais rapidamente com modelos prontos baseados nas melhores práticas

Colabore em tempo real com comentários, compartilhamento de arquivos e convites externos

Limitações do MeisterTask

O plano gratuito é limitado a três projetos

Sem acesso offline

Preços do MeisterTask

Gratuito para sempre

Pro: US$ 9/mês por usuário

Negócios: US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o MeisterTask

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeisterTask?

Uma avaliação da Capterra diz:

O MeisterTask facilita as ferramentas de gerenciamento de tarefas, projetos e trabalho, ajudando a economizar tempo e eliminar erros por meio da automação. Infelizmente, o MeisterTask é baseado na web e depende muito da internet devido à falta de recursos de acesso offline.

O MeisterTask facilita as ferramentas de gerenciamento de tarefas, projetos e trabalho, ajudando a economizar tempo e eliminar erros por meio da automação. Infelizmente, o MeisterTask é baseado na web e depende muito da internet devido à falta de recursos de acesso offline.

11. Scoro (Melhor para gerenciamento integrado de projetos e finanças)

via Scoro

Para equipes em consultorias, agências e serviços profissionais, o Scoro oferece mais do que apenas acompanhamento de tarefas. Ele combina planejamento de projetos, gerenciamento de recursos e supervisão financeira em uma única plataforma, ajudando as equipes a se manterem organizadas e lucrativas.

Esta abordagem holística permite uma colaboração perfeita, mantendo os projetos em dia e os orçamentos sob controle.

Melhores recursos do Scoro

Planeje visualmente com gráficos de Gantt que mapeiam cronogramas de projetos e dependências de tarefas

Acompanhe o tempo com precisão com o registro de horas faturáveis e não faturáveis

Otimize as cargas de trabalho usando ferramentas de planejamento de recursos para evitar o esgotamento e a subutilização

Gerencie as finanças com faturamento, controle de custos e insights de rentabilidade

Limitações do Scoro

Algumas integrações podem ser complexas de configurar

Pode ser caro para equipes menores

Preços do Scoro

Núcleo: US$ 23,90/mês por usuário

Crescimento: $38,90/mês por usuário

Desempenho: $59,90/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scoro?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Scoro me ajudou constantemente e melhorou a produtividade da equipe. Por outro lado, algumas funcionalidades desapareceram e dificuldades ocasionais na pesquisa impediram que fosse perfeito. Embora tenha muito poder e enormes possibilidades, estou ansioso para ver como se vai adaptar.

O Scoro me ajudou constantemente e melhorou a produtividade da equipe. Por outro lado, algumas funcionalidades desapareceram e dificuldades ocasionais na pesquisa impediram que fosse perfeito. Embora tenha muito poder e enormes possibilidades, estou ansioso para ver como se vai adaptar.

💡 Dica profissional: identifique as metodologias de gerenciamento de projetos, as necessidades de integração e o orçamento da sua equipe antes de se comprometer com uma ferramenta. A maioria das ferramentas oferece testes gratuitos, então experimente algumas antes de tomar uma decisão final!

Todas as tarefas, sem complicações com o ClickUp

Executar projetos sem a ferramenta certa muitas vezes leva ao caos, à confusão e ao não cumprimento de prazos. Você precisa de estrutura, visibilidade e automação para manter tudo nos trilhos.

Em vez de se contentar com o básico, busque algo excepcional. O ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos — é uma potência para o gerenciamento estratégico de projetos.

Com gerenciamento de tarefas alimentado por IA, automação, colaboração integrada e relatórios detalhados, o ClickUp leva o gerenciamento de projetos a um novo patamar. Pronto para experimentar a diferença? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!