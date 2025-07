Os melhores geradores de SVG com IA para gráficos vetoriais escaláveis

Criar gráficos vetoriais escaláveis (SVGs) pode ser um processo frustrante. Seja para criar ícones, logotipos, elementos de interface do usuário ou ilustrações, você precisa de vetores limpos e precisos que possam ser redimensionados sem perder qualidade.

Mas traçar imagens manualmente, ajustar pontos de ancoragem e refinar caminhos leva tempo. Tempo que você poderia estar dedicando a trabalhos mais criativos.

Os geradores de SVG com IA facilitam o seu trabalho. Essas ferramentas permitem converter imagens rasterizadas em vetores, gerar SVGs personalizados a partir de prompts de texto e refinar designs com apenas alguns cliques.

Basta carregar uma imagem, inserir um comando ou ajustar algumas configurações. A IA cuida do resto, entregando vetores nítidos e escaláveis em segundos. Chega de ajustes manuais tediosos ou softwares de design complicados como o Adobe Illustrator.

E quando tiver o SVG perfeito? Coloque-o diretamente no ClickUp para manter seus fluxos de trabalho de design precisos, sincronizados e sem estresse.

Vamos explorar os melhores geradores de SVG com IA para criar gráficos vetoriais de alta qualidade e escaláveis! É hora de criar imagens impressionantes. 💃🏽

O que você deve procurar em um gerador de SVG com IA?

Você precisa de gráficos vetoriais limpos e escaláveis (rápidos). Mas nem todas as ferramentas de IA fazem isso direito. Algumas criam caminhos confusos, outras têm dificuldade com detalhes e outras não oferecem controle suficiente. Então, o que realmente importa?

Vamos analisar os principais recursos a serem considerados para que você possa escolher uma ferramenta que valha o seu investimento.

Resultado de alta qualidade: Gera SVGs limpos e com pixels perfeitos todas as vezes. Você não vai precisar limpar aquelas formas estranhas ou linhas irregulares

Interface intuitiva: permite que você use todos os recursos sem perder muito tempo aprendendo a navegar. Uma grande parte do uso da IA para design gráfico é economizar tempo, e uma curva de aprendizado íngreme acaba indo contra esse objetivo

Modelos de design: oferece modelos de design gráfico para que você possa criar rapidamente imagens vetoriais com qualidade profissional sem precisar começar do zero. Isso será especialmente útil se você for iniciante

Sugestões de IA: Oferece várias opções de Oferece várias opções de sugestões de imagens de IA . Essas sugestões de texto podem dar uma ideia por onde começar

Opções de personalização: permite ajustar cores, formas ou estilos para combinar com a sua marca. Um bom gerador de SVG com IA não deve limitar você a designs genéricos

Várias opções de exportação: oferece vários formatos de exportação, como SVG, PNG, JPEG e PDF, para sua imagem vetorial gerada. Isso oferece muita liberdade para usar os recursos visuais em conteúdos em vários canais

👀 Você sabia? Os SVGs são independentes de resolução, o que significa que permanecem nítidos independentemente do zoom. Você pode redimensioná-los infinitamente para maior ou menor sem perder a qualidade da imagem!

Os melhores geradores de SVG com IA em resumo

Aqui está um resumo rápido dos melhores geradores de SVG com IA:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos; fluxo de trabalho e integração SVG com tecnologia de IA Gerador de imagens com IA, quadros brancos, integração com Figma, automação do fluxo de trabalho, ferramentas de feedback, modelos, gerenciamento de tarefas Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 7/mês Adobe (Express/Firefly) Indivíduos e equipes; conversão de imagens para SVGs PNG/JPG para SVG, gerador de imagens AI, modelos, texto para imagem, arquivos de até 40 MB Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,99/mês Canva Indivíduos e equipes; edição de gráficos vetoriais Editor SVG, arrastar e soltar, ferramentas de cor, modelos, borracha mágica, acesso móvel/web Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês Vectr Indivíduos e pequenas equipes; vetores a partir de prompts detalhados Sugestões de IA (positivas/negativas), arte 3D, adesivos, remoção de fundo, PNG/JPG para SVG Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 3,99/mês SVGator Indivíduos e equipes; animações vetoriais Anime SVGs, exporte para SVG/Lottie/GIF/Vídeo, controles interativos, tela gráfica Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 38/mês Figma AI Equipes; arte vetorial para interface do usuário, branding, apresentações Sugestões de IA, rasterização para vetorização, quadros brancos, mais de 150 pacotes de ilustrações, colaboração em equipe Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês Inkscape (Extensões AI) Indivíduos e equipes; diagramas vetoriais, código aberto Extensões de IA, paletas de cores, linhas de comando, ferramentas de setor/diagrama SVG Gratuito Vecta. io Indivíduos e equipes; logotipos, ícones, diagramas Minificador SVG, arrastar e soltar Visio/AutoCAD, contorno de texto, dimensionamento/medição Gratuito Vectorizer. ai Indivíduos e equipes; empilhamento de formas em vetores PNG/JPG para SVG, empilhamento de formas geométricas, personalização de curvas/espaços Planos pagos a partir de US$ 9,99/mês Boxy SVG Indivíduos: design vetorial básico Símbolos integrados, ajuste de cores, efeitos, fontes, geração de metadados Planos pagos a partir de US$ 9,99/mês

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Os 10 melhores geradores de SVG com IA

Agora, vamos explorar os principais recursos, limitações e preços para ver qual gerador SVG funciona melhor para você. Também incluímos avaliações e comentários de clientes reais para ajudá-lo a tomar a decisão certa.

1. ClickUp (ideal para fluxo de trabalho com IA e integração SVG)

Experimente agora Crie imagens facilmente com o gerador de imagens com IA no ClickUp Brain

O ClickUp não é apenas mais uma ferramenta de gerenciamento de projetos. É o seu aplicativo completo para o trabalho. Se você está enfrentando dificuldades com tarefas de design SVG dispersas, fluxos de trabalho ineficientes ou métodos de colaboração desatualizados, é hora de atualizar!

Suponha que seus designers gráficos estejam tendo dificuldade para chegar a um acordo sobre o mesmo plano de design SVG devido à comunicação dispersa e sessões de brainstorming desconexas. Use o ClickUp Whiteboards para evitar esses problemas e ir direto para mesas redondas criativas colaborativas.

Deixe sua equipe de design dar vida às ideias no ClickUp Whiteboards

Adicione elementos de brainstorming, como quadrados, círculos e triângulos, a partir da barra de ferramentas no lado esquerdo dos quadros brancos do ClickUp. Para conectar visualmente as ideias de design, basta usar os conectores na barra de ferramentas para unir tarefas e ideias de design com setas.

Sua equipe pode adicionar notas adesivas, anexar arquivos e desenhar ilustrações diretamente no quadro branco para compartilhar maquetes e inspirações. Supervisores e outros membros da equipe também podem adicionar comentários para feedback. Todas as partes interessadas podem anexar briefings e automatizar atualizações.

Mas um plano de design sólido é apenas o primeiro passo. Você deve garantir que todas as suas equipes estejam dando o melhor de si em cada design SVG. O ClickUp Tasks permite transformar cada etapa dos seus briefings de design em tarefas. Divida-as em pastas, adicione subtarefas e anexe guias de estilo e outros recursos diretamente nas tarefas.

Digamos que você precise criar imagens vetoriais para seus e-mails de descontos para as próximas vendas da BFCM. Adicione uma solicitação com especificações ao ClickUp Brain, e ele irá traçar um plano detalhado passo a passo em segundos.

Peça ao ClickUp Brain para criar um plano de fluxo de trabalho para a geração de SVG

Quer verificar se você fez tudo certo? A rede neural integrada do ClickUp gera resumos rápidos, identifica peças que faltam no seu plano e sugere melhorias práticas. Você também pode perguntar ao Brain sobre tendências de design gráfico ou melhores práticas para geração de SVG, para que seus vetores sejam sempre super relevantes para o público.

Você pode até adicionar prioridades às tarefas de design, atribuí-las às pessoas certas e acessar uma visão completa dos cronogramas, atribuições da equipe e progresso. Você pode usar o ClickUp Automation para automatizar essas tarefas de design e evitar o trabalho de atribuir responsabilidades individuais à sua equipe de design.

Automatize tarefas de design SVG com o ClickUp Brain

Não tem tempo para configurar gatilhos individuais? Basta explicar o que você deseja automatizar em linguagem simples, e a IA integrada, ClickUp Brain, configurará instantaneamente a automação do fluxo de trabalho de design e os gatilhos, juntamente com lembretes por e-mail e notificações no aplicativo!

E isso não é tudo! O ClickUp também se integra ao Figma AI, um popular gerador de vetores com IA.

Conecte sua conta Figma no ClickUp App Center

Acesse a Central de Aplicativos do ClickUp, procure por Figma e clique em Conectar. Você e seus administradores poderão visualizar todas as pastas do Figma diretamente no ClickUp. Isso facilitará muito o planejamento do fluxo de trabalho, as atribuições e o agendamento de tarefas SVG. O ClickUp para equipes de design ainda importa e centraliza todos os seus projetos vetoriais do Figma!

Essa integração permite que designers e desenvolvedores trabalhem com imagens vetoriais e protótipos sem precisar trocar de plataforma, simplificando o fluxo de trabalho desde a concepção do design até a exportação final em SVG.

Melhores recursos do ClickUp

Gere personas de design, componentes, briefings criativos e muito mais com o ClickUp Brain

Compartilhe seus protótipos de design com as partes interessadas como mensagens de vídeo com ferramentas de feedback de design , como o ClickUp Clips

Automatize as aprovações de SVG para que os projetos de design avancem sem atrasos

Crie fluxos de trabalho visuais para suas equipes de design com os quadros brancos do ClickUp

Comunique os detalhes dos seus projetos de design facilmente com modelos de briefings de design

Mantenha todos os membros da sua equipe de design alinhados com os modelos do guia de estilo

Crie arquivos Figma para seus designs SVG diretamente no ClickUp com integrações fáceis

Limitações do ClickUp

Alguns usuários que não têm experiência com tecnologia avançada de IA podem achar a plataforma um pouco complicada no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Nichole Pelaez, fundadora e CEO da Wild Me, analisa o ClickUp:

Desde grandes projetos de design até simples listas de tarefas, usamos o ClickUp para realizar nossas atividades. Ele é utilizado em toda a empresa e resolve o problema do gerenciamento de tarefas, permitindo visualizar o progresso e as tarefas em andamento que precisam ser executadas.

Desde grandes projetos de design até simples listas de tarefas, usamos o ClickUp para realizar nossas atividades. Ele é utilizado em toda a empresa e resolve o problema do gerenciamento de tarefas, permitindo visualizar o progresso e as tarefas em andamento que precisam ser executadas.

💡Dica profissional: Adicione uma descrição da tarefa em cada tarefa do ClickUp, explicando exatamente o que precisa ser feito para concluí-la. Digite uma barra (/) na caixa de descrição da tarefa e escolha tabelas, banners, modelos e muito mais para descrever as instruções rapidamente.

2. Adobe (ideal para converter imagens existentes em SVGs)

via Adobe

Você criou gráficos incríveis, mas eles ficam pixelados sempre que você os redimensiona ou reutiliza para conteúdos diferentes. Use o gerador de vetores com IA da Adobe para transformar imagens rasterizadas em gráficos vetoriais escaláveis. Dessa forma, todas as suas imagens ficarão nítidas, independentemente de como você as redimensionar e adicionar.

Melhores recursos da Adobe

Converta PNG, JPEG e JPG em arquivos SVG

Converta textos e prompts de texto em imagens com o gerador de imagens com IA

Crie pôsteres com modelos gratuitos

Limitações da Adobe

Adicionar datas a projetos de design é um pouco trabalhoso

Ele pode converter imagens de até 40 MB

Preços da Adobe

Gratuito

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: US$ 9,99/mês

Avaliações e comentários da Adobe

G2: 4,5/5 (mais de 51.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Adobe?

Uma avaliação da G2 diz:

Eu uso ilustração todos os dias para projetos profissionais e pessoais e gosto muito da facilidade dos fluxos de trabalho. Uma das coisas que mais gosto no Illustrator é sua precisão. Os gráficos vetoriais são compostos por caminhos, essencialmente fórmulas matemáticas que definem a forma e a aparência de um objeto. Os objetos do Illustrator podem ser redimensionados para qualquer tamanho sem perder qualidade. Essa é uma grande vantagem em relação aos gráficos rasterizados, que são compostos por pixels e podem ficar borrados ou irregulares quando ampliados.

Eu uso ilustração todos os dias para projetos profissionais e pessoais e gosto muito da facilidade dos fluxos de trabalho. Uma das coisas que mais gosto no Illustrator é sua precisão. Os gráficos vetoriais são compostos por caminhos, essencialmente fórmulas matemáticas que definem a forma e a aparência de um objeto. Os objetos do Illustrator podem ser redimensionados para qualquer tamanho sem perder qualidade. Essa é uma grande vantagem em relação aos gráficos rasterizados, que são compostos por pixels e podem ficar borrados ou irregulares quando ampliados.

3. Canva (ideal para editar gráficos vetoriais)

via Canva

O Canva oferece um software de edição de fotos com um gerador de vetores de IA gratuito. Com ele, você pode editar seus arquivos de gráficos vetoriais online em qualquer escala. Ele também permite criar logotipos, ícones e ilustrações nítidos para o seu conteúdo e publicá-los diretamente sem perder qualidade.

Melhores recursos do Canva

Arraste e solte seu SVG onde desejar na tela

Ajuste as cores de documentos e imagens com ferramentas de cor com um clique

Personalize seu próprio esquema de cores para SVGs com a identidade da sua marca

Limpe os visuais com um clique com a borracha mágica

Limitações do Canva

A versão gratuita não possui modelos gráficos exclusivos

Preços do Canva

Gratuito

Pro: US$ 15/mês por licença

Equipes: US$ 10/mês por licença (mínimo de 3 licenças)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro poder criar rapidamente gráficos com aparência profissional sem esforço. A ampla variedade de modelos, fotos e opções de personalização facilitam a criação de designs exclusivos para tudo o que preciso, com facilidade de implementação em mídias sociais, apresentações ou projetos pessoais. Também é ótimo poder usar no meu celular ou laptop, para que eu possa criar em qualquer lugar.

Adoro poder criar rapidamente gráficos com aparência profissional sem esforço. A ampla variedade de modelos, fotos e opções de personalização facilitam a criação de designs exclusivos para tudo o que preciso, com facilidade de implementação em mídias sociais, apresentações ou projetos pessoais. Também é ótimo poder usar no meu celular ou laptop, para que eu possa criar em qualquer lugar.

4. Vectr (ideal para criar vetores com instruções detalhadas)

via Vectr

Se você está procurando um gerador de SVG com IA gratuito que torne a criação de gráficos tão fácil quanto digitar, o Vectr é a ferramenta certa para você. Você pode adicionar o que quiser e não quiser à sua imagem vetorial com IA, personalizar o arquivo SVG e o formato vetorial e fazer o download diretamente da plataforma.

Principais recursos do Vectr

Adicione prompts de descrição e prompts negativos para gerar arte vetorial perfeita

Use arte 3D e adesivos para tornar os gráficos mais atraentes

Remova fundos para obter uma aparência mais limpa na sua geração de vetores

Converta imagens rasterizadas PNG em SVGs e JPGs para ícones vetoriais

Limitações do Vectr

Os anúncios na versão gratuita podem parecer intrusivos

Preços do Vectr

Gratuito para sempre

Pro: $3,99/mês

Premium: US$ 7,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Vectr

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vectr?

Uma avaliação da G2 diz:

É simples de usar, com todas as ferramentas essenciais para edição básica ou criação de arte; me ajuda muitas vezes, e a interface simples facilita a compreensão.

É simples de usar, com todas as ferramentas essenciais para edição básica ou criação de arte; me ajuda muitas vezes, e a interface simples facilita a compreensão.

🧠 Curiosidade: As primeiras formas de texto escrito começaram como imagens ou pictogramas usados para representar objetos e ideias. Para transcrever nomes, os sumérios usavam logogramas, imagens fáceis de desenhar que representavam um som próximo da palavra que se queria comunicar.

5. SVGator (Melhor para gerar animações vetoriais)

via SVGator

As pessoas aprendem melhor com animações do que com imagens estáticas. Então, por que limitar sua arte vetorial a imagens quando você pode criar animações com o SVGator? Este gerador vetorial permite adicionar, mesclar e mover elementos individuais em sua imagem vetorial como você quiser.

Principais recursos do SVGator

Anime imagens vetoriais, ilustrações e logotipos

Exporte imagens vetoriais em vários formatos, como SVG, Lottie, Dart, vídeos e GIF

Personalize o que cada clique fará para ter mais controle sobre sua imagem vetorial e animação

Encontre a posição correta usando uma tela gráfica simples

Limitações do SVGator

O gerador de IA frequentemente fica lento devido a componentes pesados de imagens vetoriais

Preços do SVGator

Gratuito

Pro: US$ 38/mês

Avaliações e comentários do SVGator

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SVGator?

Uma avaliação do G2 diz:

O construtor animado SVGator simplificou o processo de iniciar/parar ou qualquer outra animação sempre que um usuário passa o mouse ou clica na imagem. As funcionalidades são bastante extensas e não é necessário ser um profissional em animação para lidar com o uso desta ferramenta. É um aplicativo web, por isso é ótimo. Não é necessário fazer download.

O construtor animado SVGator simplificou o processo de iniciar/parar ou qualquer outra animação sempre que um usuário passa o mouse ou clica na imagem. As funcionalidades são bastante extensas e não é necessário ser um profissional em animação para lidar com o uso desta ferramenta. É um aplicativo web, por isso é ótimo. Não é necessário fazer download.

📖 Leia também: Melhores ferramentas de software para anotação de imagens

6. Figma AI (ideal para criar arte vetorial para interfaces de usuário, branding e apresentações)

via Figma AI

Precisa de arte vetorial para projetos urgentes? Use o gerador vetorial de IA da Figma para criar SVGs perfeitos com apenas algumas palavras. Essa ferramenta de geração de imagens vetoriais também automatiza tarefas de design e cria gráficos diretamente nas pastas do seu projeto.

Melhores recursos do Figma

Adicione prompts de texto com IA e gere vetores em segundos

Transforme imagens rasterizadas em arte vetorial no formato SVG perfeito

Colabore com sua equipe de design em quadros brancos digitais

Acesse 150 pacotes de ilustrações vetoriais gratuitos para geração rápida de SVG

Limitações do Figma

Você pode se sentir um pouco sobrecarregado se não tiver experiência com ferramentas de design baseadas em IA

Preços do Figma

Iniciante: Gratuito

Profissional: US$ 5/mês para licença colaborativa, US$ 15/mês para licença de desenvolvimento e US$ 20/mês para licença completa

Organização: US$ 5/mês para licença colaborativa, US$ 25/mês para licença de desenvolvimento e US$ 55/mês para licença completa

Empresa: US$ 5/mês para licença de colaboração, US$ 35/mês para licença de desenvolvimento e US$ 90/mês para licença completa

Avaliações e comentários sobre o Figma

G2: 4,7/5 (mais de 1100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 790 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Figma?

Uma avaliação da Capterra diz:

Embora a ideia por trás do Figma seja maravilhosa, ele não é nada intuitivo. Para começar, nossa empresa teve dezenas e dezenas de treinamentos sobre ele durante meses, o que comprovou o quão difícil era esse novo software. É muito difícil usar suas ferramentas básicas, como visualizar telas. Mas a maior desvantagem para nossa equipe era acompanhar todas as diferentes versões dos documentos que estavam sendo editados e encontrar itens específicos dentro de uma tela para editar. Muitos em nossa equipe queriam voltar ao Excel e ao Word, que já eram comprovados, pela facilidade de controle de versões de documentos e pela função de pesquisa e localização. Acho que o Figma tem alguns problemas a resolver, embora a ideia seja ótima.

Embora a ideia por trás do Figma seja maravilhosa, ele não é nada intuitivo. Para começar, nossa empresa teve dezenas e dezenas de treinamentos sobre ele durante meses, o que comprovou o quão difícil era esse novo software. É muito difícil usar suas ferramentas básicas, como visualizar telas. Mas a maior desvantagem para nossa equipe era acompanhar todas as diferentes versões dos documentos que estavam sendo editados e encontrar itens específicos dentro de uma tela para editar. Muitos em nossa equipe queriam voltar ao Excel e ao Word, que já eram comprovados, pela facilidade de controle de versões de documentos e pela função de pesquisa e localização. Acho que o Figma tem alguns problemas a resolver, embora a ideia seja ótima.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

7. Inkscape com extensões de IA (ideal para criar diagramas vetoriais)

via Inkscape

O Inkscape é uma ferramenta de design gratuita que oferece extensões de IA para geração de imagens vetoriais. Você pode baixá-las diretamente do gerenciador de extensões do Inkscape ou descompactar o arquivo. É uma boa alternativa ao Figma que oferece designs do setor SVG, animações e muito mais.

Inkscape com extensões de IA: melhores recursos

Gerar paletas de cores

Crie linhas de comando com arrastar e soltar

Crie círculos e setores poligonais para sua arte vetorial

Edite arquivos SVG e atributos de formato vetorial com o criador de diagramas

Limitações do Inkscape com extensões de IA

A interface é antiga e difícil de navegar

Preços do Inkscape com extensões de IA

Gratuito

Inkscape com extensões de IA: avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Inkscape?

Uma avaliação da Capterra diz:

No geral, tive uma ótima experiência com o Inkscape. Ele me permitiu criar e editar documentos e imagens SVG que eu precisava.

No geral, tive uma ótima experiência com o Inkscape. Ele me permitiu criar e editar documentos e imagens SVG que eu precisava.

🧠 Curiosidade: O Sketchpad do engenheiro americano Ivan Sutherland é uma das primeiras interfaces gráficas de usuário. Começou como projeto de tese de doutorado de Sutherland, mas rendeu-lhe o Prêmio Turing!

8. Vecta. io (ideal para criar logotipos, ícones e diagramas)

Precisa de um gerador SVG que se adapte a vários estilos artísticos com precisão impecável? Vecta.io é um bom software para você. É uma plataforma online com tecnologia de IA onde você pode simplesmente soltar todos os seus dados e ela fará os desenhos para você.

Basta enviar imagens e desenhos; este gerador de vetores irá transformá-los em SVGs!

Melhores recursos do Vecta.io

Crie logotipos, ícones e muito mais em pequenos arquivos vetoriais com um minificador SVG integrado

Arraste e solte estênceis do Visio e desenhos do AutoCAD para editar

Contorne o texto em caminhos para facilitar o redimensionamento e melhorar a portabilidade

Ajuste a proporção, os pixels e o tamanho das suas ilustrações com unidades, escala e recursos de medição

Limitações do Vecta.io

Não é a melhor ferramenta para criar e editar gráficos vetoriais complexos

Preços do Vecta.io

Gratuito (em fase beta atual)

Avaliações e comentários sobre o Vecta.io

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações disponíveis

👀 Você sabia? Mais de 90% das informações processadas diariamente vêm de receptores visuais.

9. Vectorizer. ai (Melhor para empilhamento de formas em vetores)

Você trabalha com designs geométricos? Então você sabe como é difícil ajustá-los em SVGs com ferramentas genéricas.

O Vectorizer AI é um conversor SVG rápido para resolver esse desafio. Tudo o que você precisa fazer é enviar a imagem. Levará de 5 a 10 segundos para transformá-las em vetores com empilhamento de formas perfeito.

Principais recursos do Vectorizer.ai

Carregue ou arraste e solte a imagem na página

Converta imagens PNG e JPG em formatos vetoriais

Encaixe formas geométricas complexas perfeitamente em sua arte vetorial

Personalize tipos de curvas, estilo de desenho, preenchimentos de espaços e muito mais

Limitações do Vectorizer.ai

Não é possível criar imagens vetoriais do zero

Preços do Vectorizer.ai

Aplicativo web: US$ 9,99/mês

API: A partir de US$ 9,99/mês

Avaliações e comentários sobre Vectorizer.ai

G2: Nenhuma avaliação disponível

Capterra: Não há avaliações disponíveis

📖 Leia também: Os melhores modelos de briefings de design para usar

10. Boxy SVG (ideal para design vetorial básico)

via Boxy SVG

O Boxy SVG é uma ferramenta de edição de vetores simples, perfeita para trabalhos básicos de design. Ele pode ser usado para criar imagens vetoriais em qualquer sistema operacional ou dispositivo.

Principais recursos do Boxy SVG

Escolha símbolos, elementos e objetos integrados e adicione-os à sua imagem

Ajuste a cor do objeto e do fundo

Adicione efeitos, fontes e animações

Gere metadados e descrições de imagens

Limitações do SVG quadrado

Você não pode acessar recursos avançados de vetorização de IA, como prompts e otimização automática

Preços do Boxy SVG

Padrão: US$ 9,99/ano

Premium: US$ 9,99/mês

Avaliações e comentários sobre Boxy SVG

G2: Nenhuma avaliação disponível

Capterra: Avaliações insuficientes

Torne a geração de SVG fácil e precisa com o ClickUp

Todas as ferramentas de geração de vetores com IA que listamos têm suas vantagens e desvantagens. Para obter sempre a melhor geração de vetores, você deve escolher uma ferramenta que ajude a projetar e simplificar o gerenciamento de projetos SVG.

É isso que o ClickUp oferece. Seu fluxo de trabalho com IA e integração SVG fornecem uma solução completa que aprimora a criação, o gerenciamento e a colaboração de gráficos vetoriais escaláveis.

Ele pode automatizar suas tarefas de design, delinear fluxos de trabalho e melhorar a colaboração em equipe. Você pode desenhar planos e obter feedback sobre suas maquetes. Se você usa o Figma, conecte-o ao ClickUp e gerencie todos os seus projetos de design em um só lugar.

E, é claro, você pode usar o ClickUp Brain para gerar resumos, sugestões de melhorias e até mesmo briefings de design!

Inscreva-se no ClickUp para produzir imagens vetoriais e ilustrações de alta qualidade com eficiência e eficácia!