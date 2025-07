17 melhores bancos de dados de contatos B2B para uma melhor geração de leads

Se você trabalha com vendas ou marketing, provavelmente já sentiu a dificuldade de encontrar contatos de qualidade. Seus leads secaram, e-mails frios ficam sem resposta e as ligações nunca passam dos recepcionistas. É frustrante, não é?

Uma base de dados de contactos B2B fiável pode ser exatamente o que precisa. Ajuda-o a chegar rapidamente aos decisores certos, aumentando as suas taxas de conversão e tornando o alcance muito mais fácil.

Mas um bom banco de dados não se resume a obter nomes e números. Ele fornece informações verificadas e atualizadas para que você possa se conectar com as pessoas certas e fazer o acompanhamento no momento certo.

Quer desfrutar destas vantagens? Consulte estas bases de dados de contactos B2B de topo para obter melhores leads!

Um banco de dados de contatos B2B ajuda as empresas a encontrar e alcançar clientes em potencial, fornecendo detalhes de contato verificados dos tomadores de decisão nas empresas-alvo. Pense nisso como uma agenda digital repleta de informações comerciais que podem ser utilizadas para gerar leads, aprimorada com IA.

Os principais fornecedores de bancos de dados de contatos B2B combinam várias técnicas para criar e manter listas precisas e atualizadas. Eles utilizam web scraping para coletar dados disponíveis publicamente, verificam diretamente os contatos por telefone ou e-mail e limpam regularmente seus bancos de dados para remover informações desatualizadas.

Muitos também se integram a plataformas de CRM, facilitando a transferência de dados e garantindo que suas equipes de marketing e vendas sempre tenham acesso a detalhes de contato atualizados e confiáveis para um alcance direcionado.

💡 Dica profissional: As organizações desperdiçam 21% dos seus gastos com mídia devido à má qualidade dos dados. O uso de um banco de dados de contatos B2B pode aumentar a eficiência das suas vendas, automatizando a coleta e a verificação de dados. Isso permite que sua equipe se concentre em tarefas de alto valor, como nutrição e conversão de leads.

Um banco de dados de contatos B2B de primeira linha oferece cinco benefícios principais:

Divulgação direcionada que conecta você às pessoas certas

Economize tempo e recursos simplificando a prospecção

Aumente as taxas de conversão alcançando leads qualificados

Fornece atualizações em tempo real para manter seus dados atualizados

Oferece insights profundos sobre o mercado para refinar suas estratégias e ficar à frente dos concorrentes

🧠 Curiosidade: os vendedores com melhor desempenho dedicam cerca de 18% mais tempo a atualizar o seu sistema CRM do que os vendedores com um desempenho mais próximo da média.

Escolher o banco de dados de contatos da empresa certa pode aumentar significativamente a eficiência e disparar o seu ROI, mas não é uma decisão a ser tomada levianamente.

Veja o que um bom banco de dados de contatos B2B pode fazer por você:

Mantenha seus dados precisos e atualizados, garantindo que você esteja sempre trabalhando com as informações mais recentes

Certifique-se de que ele esteja alinhado com seu público-alvo, para não perder tempo com os contatos errados

Integre-se perfeitamente às suas ferramentas existentes, aumentando a eficiência

Ofereça uma experiência intuitiva ao usuário, porque a facilidade de uso é importante!

Cumpra todas as normas de conformidade e segurança para proteger sua empresa

Ofereça suporte ao cliente e recursos de treinamento sólidos

Ajudamos você a comparar o custo com o valor real que você obterá

Dedicar um tempo para avaliar cuidadosamente esses fatores agora pode evitar grandes dores de cabeça no futuro!

Agora que você sabe como distinguir um bom banco de dados de contatos dos melhores, aqui estão as nossas 17 principais opções:

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de leads e otimização do fluxo de trabalho)

Precisa de um hub central onde sua equipe possa rastrear contatos, gerenciar leads e manter os fluxos de trabalho em movimento? O ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, é sua melhor aposta.

O fato de não ser um banco de dados de contatos B2B tradicional é o maior ponto forte do ClickUp. Em vez de limitar você a uma estrutura rígida, o ClickUp CRM oferece às equipes de vendas a flexibilidade de criar um sistema de gerenciamento de contatos do jeito que quiserem, ao mesmo tempo em que integra gerenciamento de projetos, automações, relatórios e colaboração em equipe, tudo no mesmo espaço de trabalho.

Com o ClickUp, você pode criar pipelines personalizados para seus contatos usando Status de Tarefas Personalizados, garantindo que eles estejam organizados e na fase certa do seu processo de vendas — desde um lead potencial até uma conta fechada. Visualize-os usando listas detalhadas ou quadros Kanban, personalize campos para dados de contato (como fonte do lead, status ou tamanho da empresa) e acompanhe as interações em todo o funil de vendas.

Acompanhe os estágios dos leads e das negociações adaptando os status de tarefas personalizadas do ClickUp ao seu fluxo de trabalho

Você também pode atribuir responsáveis por tarefas, definir prazos e vincular documentos ou comunicações anteriores diretamente a cada entrada de contato, para que nada seja esquecido. Seja para acompanhar leads, consultas de clientes ou tarefas da equipe, o ClickUp para equipes de vendas ajuda a manter tudo em um só lugar.

O ClickUp também oferece modelos úteis para simplificar a organização. Por exemplo, o modelo de lista de contatos do ClickUp ajuda você a armazenar e categorizar informações de contato.

Com este modelo, você pode:

Armazene todos os contatos em um só lugar : centralize todos os seus dados de contato para facilitar o acesso e a organização

Atualize facilmente as informações de contato : edite e mantenha rapidamente as informações de contato atualizadas

Acompanhe e categorize contatos : use campos personalizados, como localização, perfis sociais e avaliações, para organizar e categorizar seus contatos

Pesquise contatos por palavras-chave ou categorias : encontre rapidamente o contato certo com opções poderosas de pesquisa e filtragem

Mantenha-se atualizado nas comunicações : defina status personalizados (por exemplo, ativo, lead, inativo) para acompanhar as interações dos contatos e o gerenciamento do relacionamento com o cliente

Automatize lembretes e atualizações: defina tarefas recorrentes e notificações automáticas para garantir que nenhum contato seja esquecido

Você também pode usar o modelo de gerenciamento de contas do ClickUp e o modelo de CRM do ClickUp para garantir melhores interações com os clientes e acompanhamento. Eles vêm com tags de prioridade integradas para focar em clientes potenciais e automações incorporadas para reduzir atualizações manuais.

Esses modelos são ótimos para equipes que precisam de uma alternativa gratuita com recursos avançados de fluxo de trabalho de CRM.

💡 Dica profissional: o ClickUp Brain pode ser seu assistente de vendas com IA nativo dentro do ClickUp. Ele pode resumir instantaneamente notas de negócios, gerar e-mails de acompanhamento e responder a perguntas como “Qual é o status dos nossos 10 principais leads?” — extraindo insights em tempo real da sua configuração de CRM. Obtenha insights em tempo real a partir dos seus dados de vendas no ClickUp (e aplicativos conectados) usando o ClickUp Brain

O que diferencia o ClickUp dos CRMs tradicionais é a forma como combina o gerenciamento de contatos com poderosas ferramentas de tarefas e projetos. Por exemplo:

O ClickUp Docs pode armazenar manuais de integração ou scripts de chamadas vinculados diretamente às tarefas do cliente

O ClickUp Chat mantém todas as discussões internas no contexto, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos

Os painéis personalizados do ClickUp permitem que os gerentes de vendas monitorem negócios, atividades e cargas de trabalho dos proprietários de contatos em tempo real

Isso também torna o ClickUp uma opção versátil para equipes de vendas que precisam consolidar tudo em uma única plataforma de inteligência de vendas, para que seus esforços de vendas sejam mais organizados, focados e eficazes.

Principais recursos do ClickUp

Crie visualizações personalizadas de CRM com a simplicidade do recurso arrastar e soltar para uma organização flexível dos contatos

Sincronize os dados de contato em toda a sua pilha de tecnologia com integrações como Salesforce, HubSpot e Zapier

Acompanhe métricas importantes, gerencie tarefas, acesse contatos e obtenha insights em tempo real através dos painéis do ClickUp

Classifique e filtre contatos usando tags para encontrar facilmente os leads certos

Automatize a criação de tarefas e notificações para acompanhamentos oportunos, aumentando a produtividade das vendas

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O ClickUp é facilmente a melhor ferramenta disponível para gerenciamento de projetos, aquisição de clientes e gestão de relacionamento com clientes. Experimentei o Monday e o Asana, além de inúmeras ferramentas específicas do setor, e nada se compara a ele. Você pode usá-lo imediatamente, pois ele vem com vários modelos, ou personalizá-lo para todas as suas necessidades. Mesmo os menos experientes em tecnologia em nossa empresa podem usá-lo facilmente, e a maioria de nós até coloca nossa vida pessoal no ClickUp, pois é realmente a única ferramenta que faz tudo.

O ClickUp é facilmente a melhor ferramenta disponível para gerenciamento de projetos, aquisição de clientes e gestão de relacionamento com clientes. Experimentei o Monday e o Asana, além de inúmeras ferramentas específicas do setor, e nada se compara a ele. Você pode usá-lo imediatamente, pois vem com vários modelos, ou personalizá-lo para todas as suas necessidades. Mesmo os menos experientes em tecnologia em nossa empresa podem usá-lo facilmente, e a maioria de nós até coloca nossa vida pessoal no ClickUp, pois é realmente a única ferramenta que faz tudo.

📖 Leia também: Os melhores softwares de gerenciamento de contatos para serviços profissionais

2. Apollo. io (Ideal para geração de leads com muitos dados)

Se você está procurando uma solução que combine automação de vendas com geração de leads, vale a pena considerar o Apollo.io. O acesso a mais de 275 milhões de registros de contatos fornece as ferramentas para criar e gerenciar listas de contatos altamente segmentadas por meio de segmentação avançada.

Além disso, o Apollo.io permite que você execute campanhas por e-mail diretamente da plataforma, simplificando seu processo de divulgação para obter ainda mais eficiência.

Principais recursos do Apollo.io

Crie e gerencie dados de contato precisos com segmentação inteligente

Automatize tarefas para aumentar a eficiência e permitir que sua equipe de vendas se concentre em atividades de alto valor

Mantenha os dados B2B atualizados com o Data Health Center

Limitações do Apoll.io

A precisão dos dados pode, por vezes, ficar aquém da obtida através da extração direta do LinkedIn

Os usuários relatam lentidão ocasional durante os horários de pico

Preços do Apollo.io

Gratuito

Básico : US$ 59/mês por usuário

Profissional : US$ 99/mês por usuário

Organização: US$ 149/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre Apollo.io

G2 : 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 360 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Apollo.io?

Uma avaliação da G2 diz:

Em apenas dois meses, já geramos novos negócios. Ele se encaixou facilmente no meu fluxo de trabalho e foi uma adição de impacto imediato. Todas as informações são muito fáceis de pesquisar e acionáveis. Eu uso diariamente e os membros da equipe estão ansiosos para usar também em seus fluxos de trabalho. Minha empresa aprecia o fato de ele se integrar bem com o Salesforce e outros programas, pois, à medida que buscamos implantá-lo em toda a organização, isso facilitará o processo.

Em apenas dois meses, já geramos novos negócios. Ele se encaixou facilmente no meu fluxo de trabalho e foi uma adição de impacto imediato. Todas as informações são muito fáceis de pesquisar e acionáveis. Eu uso diariamente e os membros da equipe também estão ansiosos para usar em seus fluxos de trabalho. Minha empresa aprecia o fato de ele se integrar bem com o Salesforce e outros programas, pois, à medida que buscamos implantá-lo em toda a organização, isso facilitará o processo.

3. Cognism (Melhor para inteligência de vendas)

via Cognism

A Cognism é uma base de dados de contactos B2B que fornece informações comerciais precisas e atualizadas ao seu alcance. O que distingue esta plataforma é a sua poderosa capacidade de enriquecimento de dados, que vai além do simples fornecimento de detalhes de contacto às equipas de vendas e marketing.

Ao enriquecer seus dados existentes com informações adicionais, como cargos, tamanho da empresa e principais tomadores de decisão, a Cognism ajuda você a criar perfis mais completos e acionáveis. Isso garante que você possa segmentar e envolver os leads certos com confiança, aumentando as chances de conexões significativas e taxas de conversão mais altas.

Principais recursos do Cognism

Acompanhe alterações importantes nos registros da empresa com gatilhos de eventos de vendas

Conecte seus dados B2B facilmente com os principais sistemas de software de CRM

Mantenha a conformidade legal com as proteções integradas do GDPR e da CCPA

Limitações do Cognism

Os níveis de preços podem ser elevados

Limites mensais de contatos se aplicam mesmo em planos de nível superior

Preços do Cognism

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Cognism

G2 : 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cognism?

Veja o que um usuário compartilhou no G2:

O que mais gosto no Cognism são os dados de contato B2B precisos e em conformidade com o GDPR, que tornam a prospecção muito mais eficiente. O enriquecimento de dados em tempo real da plataforma garante que as equipes de vendas e marketing tenham informações atualizadas, melhorando as taxas de sucesso do alcance. Além disso, suas integrações perfeitas com CRM e interface amigável facilitam a navegação e a incorporação em fluxos de trabalho existentes, economizando tempo e aumentando a produtividade.

O que mais gosto no Cognism são os dados de contato B2B precisos e em conformidade com o GDPR, que tornam a prospecção muito mais eficiente. O enriquecimento de dados em tempo real da plataforma garante que as equipes de vendas e marketing tenham informações atualizadas, melhorando as taxas de sucesso do alcance. Além disso, suas integrações perfeitas com CRM e interface amigável facilitam a navegação e a incorporação em fluxos de trabalho existentes, economizando tempo e aumentando a produtividade.

👀 Você sabia? Em 1987, o ACT! foi o primeiro software de CRM disponível comercialmente. Originalmente projetado para ajudar a gerenciar contatos e calendários, ele ajudou a definir o conceito de CRM. A interface amigável do software e a capacidade de rastrear as interações com os clientes o tornaram pioneiro no campo. Hoje, o ACT! continua a servir equipes de desenvolvimento de negócios em todo o mundo como uma solução de CRM baseada em nuvem.

4. LinkedIn Sales Navigator (ideal para pesquisa avançada de leads)

via Sales Navigator

Se você já desejou poder ampliar sua rede de leads no LinkedIn, o LinkedIn Sales Navigator está aqui para ajudar. Essa ferramenta facilita a identificação de leads em potencial e o acompanhamento deles ao longo da jornada de vendas.

Com acesso a até 2.500 resultados por pesquisa — muito mais do que os 1.000 disponíveis no LinkedIn básico —, você pode alcançar um grupo maior de clientes potenciais. É como ter um passe VIP para a vasta rede profissional do LinkedIn.

Principais recursos do LinkedIn Sales Navigator

Faça pesquisas ilimitadas usando 45 filtros de pesquisa avançados

Receba sinais de intenção do comprador que analisam mais de 180 fatores para identificar leads qualificados

Acompanhe as atividades dos leads e as atualizações dos dados da empresa por meio de alertas em tempo real

Limitações do LinkedIn Sales Navigator

Preço mais elevado, que pode esticar o orçamento de equipes menores

Uma curva de aprendizado mais íngreme, especialmente para novos usuários

Preços do LinkedIn Sales Navigator

Núcleo : US$ 99/mês

Avançado : US$ 149/mês

Avançado Plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários do LinkedIn Sales Navigator

G2 : 4,3/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LinkedIn Sales Navigator

Aqui está a opinião de um avaliador da Capterra:

A facilidade de pesquisa e a capacidade dos nossos representantes de criar listas de leads e gerenciar seus clientes potenciais diretamente na ferramenta são fundamentais para o nosso processo de GTM

A facilidade de pesquisa e a capacidade dos nossos representantes de criar listas de leads e gerenciar seus clientes potenciais diretamente na ferramenta são fundamentais para o nosso processo de GTM

📚 Leia também: Como acompanhar as métricas corretas do pipeline de vendas para o crescimento

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

via Lusha

Se você já utilizou o LinkedIn Sales Navigator para identificar e rastrear potenciais clientes, a Lusha pode ajudar a levar as coisas um passo adiante. Utilize-a para obter números de telefone e endereços de e-mail diretamente dos perfis do LinkedIn. A melhor parte? Os detalhes de contato são fáceis de acessar, para que sua equipe de vendas possa passar rapidamente da prospecção para a abordagem.

Principais recursos do Lusha

Encontre clientes potenciais específicos com filtros avançados

Obtenha detalhes de contato atualizados através das extensões para os navegadores Chrome e Firefox

Adicione detalhes de contato a vários leads de uma só vez usando o enriquecimento de dados em massa

Exporte leads diretamente para o seu CRM com integrações integradas

Limitações do Lusha

A precisão dos dados pode ser aleatória

Sem aplicativo móvel para prospecção em qualquer lugar

Preços da Lusha

Gratuito

Pro : A partir de US$ 29,90/mês

Premium : A partir de R$ 69,90/mês

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Lusha

G2 : 4,3/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Lusha?

Um SDR no Reddit compartilha:

*... muitas vezes, quando o ZI não encontra nada, o Lusha tem (especialmente números de telefone precisos). Eu uso os dois (a empresa usa o ZI, mas eu uso a conta gratuita do Lusha como backup).

*... muitas vezes, quando o ZI não encontra nada, o Lusha tem (especialmente números de telefone precisos). Eu uso os dois (a empresa usa o ZI, mas eu uso a conta gratuita do Lusha como backup).

6. Kaspr (Ideal para exportação em massa de dados do LinkedIn)

via Kaspr

O Kaspr permite extrair informações de contato de leads promissores diretamente dos perfis do LinkedIn. Seu recurso exclusivo é a capacidade de exportação em massa, que permite capturar detalhes de listas, grupos e eventos inteiros do LinkedIn de uma só vez, ajudando as equipes de vendas a economizar tempo enquanto criam suas listas de divulgação com eficiência.

Principais recursos do Kaspr

Configure e-mails de acompanhamento automáticos e lembretes para interagir com os contatos

Exporte milhares de contatos comerciais diretamente do LinkedIn

Integre-se perfeitamente com ferramentas como HubSpot e Salesforce

Verifique os detalhes de contato em tempo real para obter dados precisos e confiáveis

Limitações do Kaspr

O painel parece confuso e difícil de navegar

Os usuários relatam frequentes problemas técnicos

Preços do Kaspr

Gratuito

Inicial : US$ 65/mês

Negócios : US$ 95/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Kaspr

G2 : 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kaspr

Um SDR na G2 relata:

A interface do usuário é muito fácil de entender e também gostei de como os dados estão em um único formulário.

A interface do usuário é muito fácil de entender e também gostei de como os dados estão em um único formulário.

7. UpLead (Melhor para enriquecimento de dados)

via UpLead

Quer entrar em contato com os tomadores de decisão certos? O UpLead pode ser a ferramenta ideal para você. Ele oferece dados de contato verificados e um sistema de verificação de e-mail em tempo real que garante que você trabalhe com informações precisas antes de baixar quaisquer detalhes de contato.

O que o diferencia é a capacidade da plataforma de filtrar contatos com base em uma ampla gama de critérios, garantindo que você sempre segmente os leads mais relevantes.

Principais recursos do UpLead

Acesse e-mails comerciais verificados e números de telefone diretos

Pesquise leads qualificados usando filtros de pesquisa avançados para encontrar exatamente quem você precisa

Receba sinais da intenção do comprador para identificar empresas que estão procurando ativamente por soluções

Limitações do UpLead

O sistema baseado em créditos pode sair caro se você precisar de muitos contatos comerciais

A versão de avaliação gratuita do plano de vendas é mais limitada em comparação com outras ferramentas da lista

Preços do UpLead

Teste gratuito (7 dias)

Essentials : US$ 99/mês

Mais : US$ 199/mês

Profissional: Preços personalizados

Avaliações e comentários da UpLead

G2 : 4,7/5 (mais de 780 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o UpLead?

Uma avaliação da G2 diz:

O processo de filtragem permite que os usuários detalhem o conteúdo que estão procurando para criar listas confiáveis e de alta qualidade para seus esforços de marketing.

O processo de filtragem permite que os usuários detalhem o conteúdo que estão procurando para criar listas confiáveis e de alta qualidade para seus esforços de marketing.

8. Clearbit (Ideal para enriquecimento de leads em tempo real)

via Clearbit

Ao acessar um enorme banco de dados, o Clearbit — agora parte do Breeze da Hubspot — aprimora informações básicas, como nomes e e-mails, adicionando detalhes importantes, como cargos, tamanho da empresa, receita e até perfis sociais. Isso oferece uma visão completa e prática dos seus leads, ajudando você a se conectar de forma mais significativa com as pessoas certas no momento certo.

Principais recursos do Clearbit

Encontre rapidamente os tomadores de decisão certos com prospecção direcionada

Verifique a precisão dos e-mails e encontre detalhes de contato de pessoas específicas

Execute um enriquecimento de dados automatizado e em tempo real que atualiza seus contatos de CRM

Limitações do Clearbit

A plataforma tem uma curva de aprendizado íngreme

O sistema baseado em créditos para enriquecer registros pode ser caro

Preços do Clearbit

Hubspot Marketing Hub Professional: US$ 890/mês para três licenças

Hubspot Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/mês para cinco licenças

Avaliações e comentários da Clearbit

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clearbit?

Um usuário do G2 compartilha:

Precisamos encontrar muitos detalhes dos proprietários de empresas para as vendas, e essa ferramenta nos ajuda a encontrar esses detalhes. A taxa de precisão é muito alta e podemos encontrar facilmente detalhes ilimitados com essa ferramenta. Além dos proprietários das empresas, podemos encontrar os e-mails de todos os executivos de nível sênior com a ajuda dessa ferramenta.

Precisamos encontrar muitos detalhes dos proprietários de empresas para as vendas e essa ferramenta nos ajuda a encontrar esses detalhes. A taxa de precisão é muito alta e podemos encontrar facilmente detalhes ilimitados com essa ferramenta. Além dos proprietários das empresas, podemos encontrar os e-mails de todos os executivos de nível sênior com a ajuda dessa ferramenta.

9. ZoomInfo (Ideal para inteligência de vendas e geração de leads)

via ZoomInfo

Quando se trata de bancos de dados B2B, o ZoomInfo é um dos favoritos do setor por sua ampla cobertura de dados e impressionantes taxas de precisão. O que realmente o diferencia, porém, é seu mecanismo de insights alimentado por IA.

Esse recurso transforma seus dados de contato em informações úteis, ajudando você a tomar decisões mais inteligentes e bem informadas para direcionar os leads e as oportunidades certas.

Principais recursos do ZoomInfo

Acompanhe atualizações em tempo real através de um sistema de atualização contínua de dados

Obtenha detalhes de contato diretamente do LinkedIn e de outros sites

Crie listas de leads direcionadas usando filtros e sincronize-as com seu CRM

Limitações do ZoomInfo

A ferramenta pode ser cara para empresas menores em comparação com outras alternativas ao ZoomInfo

O amplo conjunto de recursos inclui uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ZoomInfo

Preços personalizados

Classificações e avaliações da ZoomInfo

G2 : 4,5/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ZoomInfo?

Veja o que diz uma avaliação da Capterra:

A implementação foi simples, o atendimento ao cliente tem sido incrível e a qualidade da solução está perfeita.

A implementação foi simples, o atendimento ao cliente tem sido incrível e a qualidade da solução está perfeita.

via RocketReach

👀 Você sabia? Os representantes de vendas gastam menos de um terço da semana (28%) realmente vendendo. Tarefas diversas, como gerenciamento de negócios e entrada de dados, ocupam a maior parte do tempo deles.

Quer acessar informações de contato verificadas rapidamente? A RocketReach tem o que você precisa.

Com acesso a mais de 700 milhões de profissionais e 35 milhões de empresas em todo o mundo, fica mais fácil encontrar e-mails e números de telefone diretos, muitas vezes extraídos diretamente dos perfis do LinkedIn. Você também pode criar listas personalizadas de clientes potenciais que são atualizadas automaticamente, acompanhar as tecnologias utilizadas pelas empresas e os sinais de compra, além de obter acesso instantâneo a números de celular verificados e linhas diretas.

É uma ferramenta útil para equipes que não querem perder tempo precioso procurando dados e preferem se concentrar nas vendas propriamente ditas.

Principais recursos do RocketReach

Use a extensão do Chrome para extrair informações de contato enquanto navega no LinkedIn ou em sites de empresas

Integre com CRMs como Salesforce ou HubSpot para manter seus dados de contato sincronizados

Acesse a API da RocketReach para criar fluxos de trabalho personalizados e automatizar a geração de leads

Acompanhe as aberturas e cliques em e-mails para ver o que está funcionando e quem está se envolvendo

Limitações do RocketReach

Gerenciar várias listas de contatos dentro da ferramenta pode ser complicado

Alguns usuários relatam que a ferramenta é cara para uso individual

Preços do RocketReach

Essentials : US$ 99/mês

Pro : US$ 165/mês

Ultimate: US$ 300/mês

Avaliações e comentários sobre o RocketReach

G2 : 4,5/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RocketReach?

Confira esta avaliação da Capterra:

Minha experiência tem sido totalmente positiva, e este produto funciona perfeitamente para o meu ecossistema de vendas.

Minha experiência tem sido totalmente positiva, e este produto funciona perfeitamente para o meu ecossistema de vendas.

11. Adapt. io (Melhor para inteligência de dados)

Precisa de uma maneira de se concentrar nas pessoas certas sem se perder em um mar de contatos? A Adapt.io ajuda a tornar a aquisição de clientes mais fácil.

Ele oferece às equipes de vendas e marketing acesso a um vasto banco de dados com mais de 250 milhões de contatos comerciais e 100 milhões de perfis de empresas. O que o torna útil é sua capacidade de localizar e verificar e-mails de tomadores de decisão, exatamente quando você precisa deles.

Adapte os melhores recursos

Crie listas de contatos direcionadas usando mais de 25 pontos de dados

Mantenha seus dados de CRM atualizados com o enriquecimento automatizado

Encontre e-mails comerciais verificados instantaneamente com a extensão do LinkedIn para Chrome

Adapte as limitações

Alguns usuários acham que a interface do usuário poderia ser melhorada

Às vezes, alguns contatos não são preenchidos com os dados

Adapte os preços

Gratuito

Inicial : US$ 49/mês

Básico : US$ 99/mês

Personalizado: Preços personalizados

Adapte avaliações e comentários

G2 : 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adapt?

Um avaliador no G2 destaca:

O Adapt.io é uma ferramenta fantástica para encontrar detalhes de contato precisos e atualizados. Tem sido uma grande economia de tempo para nossa geração de leads, e a integração perfeita com o CRM torna-o ainda melhor. A interface poderia ser mais suave, mas os dados confiáveis e o excelente suporte compensam isso.

O Adapt. io é uma ferramenta fantástica para encontrar detalhes de contato precisos e atualizados. Tem sido uma grande economia de tempo para nossa geração de leads, e a integração perfeita com o CRM torna-o ainda melhor. A interface poderia ser mais suave, mas os dados confiáveis e o excelente suporte compensam isso.

12. Hunter.io (ideal para verificação de e-mail e pesquisa de domínios)

Como um dos principais bancos de dados de contatos B2B, o Hunter.io ajuda você a encontrar e verificar endereços de e-mail profissionais em grande escala. Uma de suas melhores funcionalidades é a pesquisa por domínio, que permite descobrir todos os endereços de e-mail públicos associados ao site de uma empresa em segundos.

Combine isso com uma interface limpa e ferramentas de verificação sólidas, e você terá uma fonte confiável de dados de leads.

Principais recursos do Hunter.io

Agende contatos frios diretamente pela plataforma

Execute verificações em massa de e-mails usando a ferramenta Verificador de E-mails

Importe e exporte dados B2B com facilidade por meio de integrações

Acesse uma pontuação de confiança para cada e-mail para avaliar a capacidade de entrega

Limitações do Hunter.io

As pesquisas mensais do plano gratuito podem ser restritivas para equipes

Às vezes, os endereços de e-mail compartilhados não vêm com um título, tornando-os menos úteis

Preços do Hunter.io

Gratuito

Inicial : US$ 49/mês

Crescimento : US$ 149/mês

Escala: US$ 299/mês

Avaliações e comentários sobre Hunter.io

G2 : 4,5/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 680 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hunter.io?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

O Hunter consegue encontrar endereços de e-mail mesmo quando não há nenhum publicado nos sites. Muito útil!!

O Hunter consegue encontrar endereços de e-mail mesmo quando não há nenhum publicado nos sites. Muito útil!!

13. Seamless. ai (Ideal para geração rápida de leads)

Se você já desejou que a prospecção fosse menos adivinhação e mais como ter um mecanismo de busca personalizado à mão, considere o Seamless.ai. Essa ferramenta ajuda as equipes a criar listas ultra-direcionadas sem precisar filtrar informações desatualizadas.

Uma das melhores funcionalidades é o motor de pesquisa em tempo real que vasculha várias fontes para encontrar contactos novos e relevantes enquanto trabalha. Foi concebido para ser rápido, preciso e para estar sempre um passo à frente dos dados obsoletos.

Principais recursos do Seamless.ai

Priorize os clientes potenciais usando insights gerados por IA

Colabore com os membros da equipe por meio de listas de leads compartilhadas

Acompanhe os sinais de compra através de funcionalidades de dados sobre a intenção do comprador

Obtenha atualizações diárias de crédito e ferramentas organizacionais avançadas

Limitações do Seamless.ai

Problemas de qualidade dos dados, com informações ocasionalmente desatualizadas ou imprecisas

Um sistema complexo de renovação automática que exige um longo aviso prévio para cancelamento

Preços da Seamless.ai

Gratuito

Pro : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Seamless.ai

G2 : 4,4/5 (mais de 4.690 avaliações)

Capterra: 3,7/5 (mais de 160 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Seamless.ai?

Um usuário da Capterra compartilha:

Gosto muito da integração do Seamless com o Sales Navigator/LinkedIn e estou ansioso para integrá-lo com o Zoho quando tiver oportunidade.

Gosto muito da integração do Seamless com o Sales Navigator/LinkedIn e estou ansioso para integrá-lo com o Zoho quando tiver oportunidade.

14. Lead411 (Ideal para equipes de vendas preocupadas com o orçamento)

via Lead411

A Lead411 é uma plataforma econômica que fornece informações de contato verificadas e detalhes da empresa sem gastar muito. Ela possui um sistema de créditos acumuláveis, em que os créditos de exportação não utilizados não expiram enquanto você mantiver sua assinatura ativa.

Principais recursos do Lead411

Acesse registros de contatos verificados com números de telefone e e-mails diretos

Conecte-se facilmente com mais de 25 plataformas de CRM e ferramentas SaaS

Programe e gerencie campanhas de divulgação sem intervenção manual

Limitações do Lead411

Os usuários acham que as opções de filtragem poderiam ser mais detalhadas

Preços do Lead411

Basic Plus Unlimited : US$ 99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Lead411

G2 : 4,4/5 (mais de 460 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lead411?

Aqui estão alguns destaques de uma análise da Capterra:

A melhor parte da ferramenta é a integração com o navegador de vendas e uma extensão útil do Chrome para descobrir as informações do cliente potencial ao visitar sua página da web.

A melhor parte da ferramenta é a integração com o navegador de vendas e uma extensão útil do Chrome para descobrir as informações do cliente potencial ao visitar sua página da web.

🧠 Curiosidade: O setor moderno de bancos de dados de contatos B2B começou a tomar forma na década de 1990, com o advento das ferramentas digitais para gerenciamento de dados. Uma das primeiras empresas a construir um grande banco de dados de contatos B2B foi a Dun & Bradstreet (D&B), fundada em 1841. E ela ainda existe hoje!

15. 6sense (Ideal para inteligência de vendas avançada baseada em IA)

via 6sense

Imagine saber quais empresas são suscetíveis de comprar antes mesmo de elas acessarem seu site. É nisso que o 6sense ajuda. Ele ignora as informações superficiais e aprofunda-se com análises baseadas em IA para revelar a real intenção de compra.

Uma das suas melhores características é que mapeia a jornada do comprador para que possa intervir no momento certo, sem precisar de uma bola de cristal.

principais recursos do 6sense

Acompanhe palavras-chave ilimitadas, tanto por tópico quanto por palavra-chave

Acesse dados de contato validados

Obtenha insights mais profundos a partir de um banco de dados CRM acumulado ao longo dos anos

Automatize campanhas com base na fase de compra

limitações do 6sense

A interface pode parecer lenta e pesada ao atualizar os dados

Os detalhes de contato dos tomadores de decisão às vezes precisam de verificação manual

preços do 6sense

Gratuito

Equipe : Preços personalizados

Crescimento : Preços personalizados, incluindo 6sense Intent

Empresa: Preços personalizados com recursos avançados de IA

avaliações e comentários da 6sense

G2 : 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 6Sense?

Veja a opinião de um usuário do G2 sobre a ferramenta:

a 6sense nos ajuda a encontrar as contas certas no momento certo, para que possamos concentrar nossos esforços onde eles são mais importantes. A melhor coisa sobre a 6sense é como ela nos mostra quais empresas estão realmente procurando soluções como as nossas.

a 6sense nos ajuda a encontrar as contas certas no momento certo, para que possamos concentrar nossos esforços onde eles são mais importantes. A melhor coisa sobre a 6sense é como ela nos mostra quais empresas estão realmente procurando soluções como as nossas.

16. SalesIntel (Melhor para precisão de dados)

via SalesIntel

Algumas plataformas de bancos de dados extensas deixam você na dúvida. O SalesIntel, por outro lado, concentra-se em fornecer precisão na qual você pode realmente confiar. Sua característica marcante? Todos os contatos são verificados por pessoas, para que você não perca tempo com becos sem saída.

Adicione a isso as informações em tempo real sobre as intenções, os dados atualizados por meio do serviço Research-on-demand e as integrações perfeitas com CRM, e você terá uma ferramenta para garantir que sua divulgação atinja o objetivo.

Principais recursos do SalesIntel

Priorize a abordagem usando sinais de intenção personalizados para o seu mercado-alvo

Acesse mais de 95% dos tomadores de decisão em todos os setores

Enriqueça seus registros de CRM existentes com dados de contato atualizados

Filtre leads por atributos tecnográficos e firmográficos

Limitações do SalesIntel

Alguns usuários relatam que as informações de contato estão ocasionalmente desatualizadas

Preços mais altos podem esticar o orçamento de equipes menores

Preços do SalesIntel

Preços personalizados

Classificações e avaliações da SalesIntel

G2 : 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SalesIntel?

Uma avaliação da G2 compartilha:

Os contatos verificados por pessoas reais me poupam de perder tempo com dados incorretos, e os filtros me ajudam a focar no meu ICP sem precisar vasculhar informações irrelevantes.

Os contatos verificados por pessoas reais me poupam de perder tempo com dados incorretos, e os filtros me ajudam a focar no meu ICP sem precisar vasculhar informações irrelevantes.

17. Snov. io (Ideal para geração de leads multicanal)

O Snov.io integra prospecção, divulgação e automação, facilitando o gerenciamento do seu funil de vendas do início ao fim. Seus melhores recursos ajudam você a encontrar leads e movê-los pelo seu funil com menos complicações.

Principais recursos do Snov.io

Extraia dados de contato de domínios e do LinkedIn e, em seguida, verifique os e-mails

Execute aquecimentos de e-mail ilimitados nos planos Pro para aumentar as taxas de entrega

Compartilhe modelos de CRM e dados de clientes potenciais B2B com toda a sua equipe

Limitações do Snov.io

Alguns usuários relatam pequenas, mas frustrantes, peculiaridades na interface

Configurar campanhas de marketing gota a gota exige um esforço extra, especialmente para iniciantes

Preços do Snov.io

Pacote inicial: US$ 39/mês

Planos Pro: a partir de US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o Snov.io

G2 : 4,6/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Snov.io?

Diretamente de uma avaliação do G2:

Gosto especialmente da extensão para Chrome, que me permite encontrar e-mails com apenas alguns cliques e me ajuda todos os dias. A equipe de atendimento ao cliente é incrível e está sempre pronta para ajudar com qualquer dúvida.

Gosto especialmente da extensão para Chrome, que me permite encontrar e-mails com apenas alguns cliques e me ajuda todos os dias. A equipe de atendimento ao cliente é incrível e está sempre pronta para ajudar com qualquer dúvida.

💡 Dica profissional: Ao selecionar um banco de dados de contatos B2B, certifique-se de que ele se integra bem com suas ferramentas de CRM e marketing existentes. Isso ajudará a otimizar o gerenciamento de dados e reduzir a complexidade, permitindo que você se concentre em converter leads em clientes potenciais.

Encontrar o banco de dados de contatos B2B certo é fundamental para atingir suas metas de vendas. No entanto, depois de obter os dados, o verdadeiro desafio é gerenciar esses contatos e transformar leads em clientes. É aí que entra um sistema de CRM sólido como o ClickUp.

Com o ClickUp, você obtém mais do que apenas gerenciamento de contatos — você pode automatizar a entrada de dados, otimizar a colaboração da equipe e manter tudo em um só lugar. É a solução perfeita para ajudá-lo a se manter organizado e focado em fechar negócios.

