10 aplicativos de timeboxing para planejar cada hora com propósito

“Não consigo me concentrar em nada por mais de 10 minutos!”

Entre notificações intermináveis, reuniões consecutivas e mudanças constantes de contexto, manter o foco parece impossível para muitos de nós. Um estudo mostra que a maioria das pessoas trabalha menos de quatro horas por dia — sim, em um dia inteiro de 8 horas de trabalho.

Mas e se você pudesse planejar seu dia com tanta precisão que as distrações se tornassem irrelevantes?

É aí que os aplicativos de timeboxing ajudam. Pense neles como seus seguranças pessoais, protegendo sua agenda para que você possa se concentrar.

Esteja você lidando com prazos de trabalhos freelance, gerenciando uma equipe remota ou apenas tentando domar sua lista interminável de tarefas, essas ferramentas ajudam você a programar blocos de tempo para tarefas específicas, criar rotinas melhores e, sim, finalmente concluir as tarefas que realmente importam.

Vamos falar sobre 10 dos melhores aplicativos de gerenciamento de tempo, incluindo aqueles com gerenciamento de tempo de projetos, para bloquear seu dia de propósito.

As melhores aplicações de timeboxing num relance

Aqui estão algumas das melhores ferramentas disponíveis, cada uma com suas vantagens, dependendo de como você gosta de planejar, acompanhar ou bloquear seu tempo:

Com certeza! Aqui está a tabela comparativa revisada com a coluna “Ideal para” mostrando apenas as equipes/pessoas relevantes para cada ferramenta (removendo a introdução descritiva):

Nome da ferramenta Ideal para Principais usos Preços* ClickUp Ferramenta completa para gerenciamento de tempo; Tamanho da equipe: Freelancers, empreendedores individuais, pequenas equipes, startups, PMEs, grandes empresas Gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, controle de tempo, agendamento, tarefas recorrentes e integrações com ferramentas como Google Agenda e Slack Plano gratuito, personalizações para empresas Sunsama Planejamento diário com integração de calendário; Tamanho da equipe: Freelancers, pequenas equipes, startups Organize tarefas do Gmail, Slack e GitHub em intervalos do calendário, estimativas de tempo com IA e rituais de planejamento diário A partir de US$ 20 por usuário/mês Todoist Planejamento diário com integração de calendário; Tamanho da equipe: Freelancers, equipes pequenas e startups Priorização de tarefas, tarefas recorrentes, filtros personalizados e integrações com o Google Agenda, Gmail e Slack Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5 por usuário/mês Movimento Automatização de agendamentos com inteligência artificial; Tamanho da equipe: PMEs, grandes empresas Priorização de tarefas baseada em IA, resolução de conflitos, visualizações de cronogramas e planejamento de recursos Planos pagos a partir de US$ 49 por usuário/mês Akiflow Gerenciamento centralizado de tarefas e calendário; Tamanho da equipe: Freelancers e empreendedores individuais, Captura de tarefas a partir de e-mails e mensagens, agendamento por arrastar e soltar e rituais de planejamento diário/semanal Teste gratuito, US$ 34 por usuário/mês Recuperar Bloqueio inteligente de tempo; Tamanho da equipe: Equipes pequenas, PMEs Agendamento automático de tarefas, bloqueio de tempo de foco, visualização unificada do calendário e ajustes em tempo real Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário/mês TickTick Produtividade pessoal com cronômetro integrado; Tamanho da equipe: Freelancers, empreendedores individuais, pessoas físicas Gerenciamento de tarefas, acompanhamento de hábitos, lembretes recorrentes e várias visualizações de calendário uS$ 35,99 por usuário/ano TimeCamp Controle de tempo com recursos de faturamento; Tamanho da equipe: Freelancers, consultores Rastreamento automático de tempo, categorização de produtividade, relatórios e integrações com ferramentas como Trello e Asana Gratuito; planos pagos a partir de US$ 3,99 por usuário/mês Toggl Track Controle de tempo leve em todos os projetos; Tamanho da equipe: Equipes pequenas, PMEs Rastreamento de tempo em tempo real e offline, integração com calendário e rastreamento de atividades em segundo plano Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário/mês No sentido horário Otimização do calendário da equipe e tempo de foco; Tamanho da equipe: PMEs e grandes empresas Agendamento de reuniões com IA, criação de tempo de foco, análises de cargas de reuniões e links de agendamento para coordenação externa Gratuito; planos pagos a partir de US$ 6,75 por usuário/mês

📖 Leia também: Como controlar o tempo gasto em tarefas e projetos de forma eficiente

O que você deve procurar em aplicativos de timeboxing?

Encontrar o aplicativo de timeboxing certo pode melhorar significativamente seu fluxo de trabalho diário. Com base no feedback dos usuários e nas necessidades reais, aqui estão os principais recursos a serem considerados ao escolher sua ferramenta de bloqueio de tempo:

Integrações perfeitas: Sincronize com seu aplicativo de calendário e ferramentas de gerenciamento de tarefas como Sincronize com seu aplicativo de calendário e ferramentas de gerenciamento de tarefas como ClickUp , Trello ou Asana para bloquear tempo sem precisar alternar entre plataformas

Agendamento inteligente: priorize aplicativos que reprogramam automaticamente tarefas inacabadas usando suas métricas de produtividade , prazos e a importância de tarefas específicas

Ferramentas de foco integradas: procure recursos como temporizadores Pomodoro, bloqueio de sites e ruído branco para manter o foco durante suas sessões de concentração

Flexibilidade entre dispositivos: escolha ferramentas que funcionam em iOS, Android e aplicativos da web, para que você possa adicionar tarefas ou ajustar sua agenda semanal a qualquer momento

Calendário com fusão de tarefas: Escolha aplicativos que combinam recursos de gerenciamento de tarefas com bloqueio de calendário, para que você possa arrastar e soltar tarefas, codificá-las por cores e anexar detalhes a cada bloco

Relatórios de tempo: priorize aplicativos com controle e relatórios de tempo integrados para entender melhor seus hábitos e ajustar a forma como você acompanha o progresso e planeja com antecedência

🧠 Curiosidade: Funcionários felizes = equipes produtivas! Um estudo sugere que funcionários mais felizes são 13% mais produtivos. Esse é mais um motivo para reservar blocos de tempo para trabalho produtivo e pausas na sua organização!

📖 Leia também: Como controlar o tempo gasto em tarefas e projetos de forma eficiente

Os melhores aplicativos de timeboxing

Se você está pronto para fazer mais e se estressar menos, um aplicativo de timeboxing confiável pode beneficiar sua rotina de trabalho.

De planilhas de horas automatizadas a agendamentos inteligentes, estas são as melhores aplicações de timeboxing para ajudá-lo a recuperar o seu calendário e a concentrar-se melhor.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de tempo completo com gerenciamento de tarefas)

Quer aproveitar cada hora? ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, foi desenvolvido para lidar com suas necessidades de gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos e timeboxing sem precisar alternar entre plataformas.

Planeje projetos em períodos de tempo fixos, defina eventos no calendário e fique à frente dos prazos com ferramentas integradas de controle de tempo, agendamento e progresso. Melhor ainda, deixe o ClickUp cuidar de todo o seu “trabalho sobre o trabalho”, para que você possa se concentrar nas tarefas que levam você mais perto de seus objetivos.

Quer você esteja gerenciando uma equipe ou sua própria agenda lotada, o ClickUp mantém o trabalho em andamento — e visível — em todas as etapas. Como?

💜 Calendário ClickUp

Use o ClickUp Calendar para controlar o tempo de cada tarefa em um calendário abrangente

Diga olá ao ClickUp Calendar! Não é apenas uma ferramenta para controlar datas, foi criado para organizar o seu dia com um objetivo.

Programe facilmente blocos de tempo, arraste e solte tarefas e alinhe os eventos da sua agenda com as metas da equipe ou prioridades pessoais. Ele sincroniza com ferramentas como Google Agenda e Microsoft Outlook Calendar e extrai diretamente da sua lista de tarefas, para que seu planejamento permaneça dinâmico e prático.

Depois de vincular seu aplicativo de calendário ao ClickUp, organizar seu dia com timeboxing se torna muito fácil. Você pode visualizar e planejar sua agenda facilmente, exatamente onde suas tarefas estão. Além disso, configure o calendário para bloquear automaticamente sua agenda para um novo hobby ou prática de apresentação.

Você sabia que perde quatro horas por semana alternando entre aplicativos? Com o ClickUp, você pode eliminar a alternância de contexto. Participe de reuniões do Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams diretamente do aplicativo para economizar tempo. E com o AI Notetaker, você pode capturar notas da reunião enquanto permanece focado na conversa.

💜 ClickUp Time Tracking

O Project Time Tracking da ClickUp também é uma ferramenta poderosa para quem leva a sério a organização do trabalho e o gerenciamento do tempo. Ele permite monitorar exatamente quanto tempo as tarefas levam, ajudando você a gerenciar cargas de trabalho, manter o cronograma e criar blocos de tempo estruturados para suas tarefas mais importantes.

Acompanhe o tempo de qualquer lugar no ClickUp para ficar por dentro das suas necessidades de gerenciamento de tempo

Esteja você trabalhando sozinho ou em equipe, os recursos de gerenciamento de tempo do ClickUp facilitam o controle do seu tempo. Você pode iniciar e parar cronômetros diretamente das tarefas, acompanhando o trabalho em tempo real sem precisar alternar entre aplicativos.

Esqueceu de iniciar o cronômetro? Não se preocupe, basta registrar manualmente o tempo do trabalho anterior para manter tudo preciso. E quando precisar se aprofundar, o ClickUp gera relatórios detalhados de tempo, oferecendo uma visão clara de onde seu tempo é gasto. Você pode até comparar o tempo estimado com o tempo real para melhorar o planejamento futuro e cumprir prazos com mais consistência.

Além disso, definir tarefas recorrentes no ClickUp é muito fácil. Por exemplo, você pode definir uma tarefa para “Verificar e-mails” todas as manhãs às 9h, para que ela reapareça automaticamente todos os dias, ajudando você a criar uma rotina mais previsível.

💜 Modelo de Time Box do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida os marcos do projeto, defina prazos viáveis e aloque recursos de forma eficiente com o modelo ClickUp Time Box

Pronto para começar sua jornada com o timeboxing? Comece com o modelo ClickUp Time Box. Ele foi criado para resolver problemas comuns de gerenciamento de tempo, ajudando você a dividir o seu dia em sessões de trabalho focadas e intencionais.

Este modelo permite que você:

Personalize sua programação diária com recursos prontos para bloquear tempo para trabalho intenso, tarefas administrativas e pausas

Acompanhe o tempo gasto com tarefas ilimitadas

Arraste e solte tarefas em intervalos de tempo para mapear visualmente o seu dia

Use tarefas recorrentes e automações para manter a estrutura diária sem atualizações manuais

Divida grandes objetivos em partes mais fáceis de gerenciar com subtarefas com prazo determinado

Acompanhe o progresso em tempo real e reflita sobre o que está funcionando (e o que não está)

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhamento em tempo real integrado às tarefas para faturamento preciso e insights, em comparação com outras ferramentas de produtividade

Painéis ClickUp personalizáveis que oferecem uma visão geral da carga de trabalho, cronogramas e desempenho da equipe

Dependências de tarefas e mais de 15 visualizações flexíveis, como gráficos de Gantt, visualização Kanban e visualização de carga de trabalho, para visualizar o andamento do projeto e evitar gargalos

Estimativas de tempo, lembretes e automações para otimizar o gerenciamento de tarefas e cumprir prazos

Integrações perfeitas com ferramentas como Google Agenda, Slack e Toggl para fluxos de trabalho mais tranquilos

Limitações do ClickUp

Com seus recursos abrangentes e opções de personalização, configurar fluxos de trabalho com timeboxing pode parecer complicado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

O ClickUp é muito fácil de usar, mesmo com todos os recursos que oferece. Adoro como tudo está em um só lugar – desde o gerenciamento de tarefas até documentos e a visualização do calendário. O calendário, em especial, me ajuda a acompanhar os prazos e planejar com antecedência de forma eficiente. É uma ótima ferramenta para a produtividade pessoal e em equipe.

O ClickUp é muito fácil de usar, mesmo com todos os recursos que oferece. Adoro como tudo está em um só lugar – desde o gerenciamento de tarefas até documentos e a visualização do calendário. O calendário, em especial, me ajuda a acompanhar os prazos e planejar com antecedência de forma eficiente. É uma ótima ferramenta para a produtividade pessoal e em equipe.

2. Sunsama (ideal para planejamento diário com integração de calendário)

via Sunsama

Já sentiu que o seu dia é uma confusão de tarefas espalhadas por diferentes aplicativos? O Sunsama ajuda você a acabar com a confusão, reunindo tarefas de ferramentas como Gmail, Slack e GitHub e organizando-as em intervalos de tempo fixos no seu calendário.

Com um ritual simples de planejamento de 10 a 15 minutos todas as manhãs, você pode revisar o que está pendente e definir metas realistas para o dia. Em vez de recursos excessivos, ele se concentra em ajudar você a planejar com intenção e propósito.

Melhores recursos do Sunsama

Planeje seu dia com estimativas de tempo baseadas em IA que se ajustam aos seus padrões de trabalho

Classifique automaticamente as tarefas em canais como “Trabalho do cliente” ou “Reuniões da equipe”

Conecte-se a ferramentas como plataformas de projetos e calendários para um planejamento diário perfeito

Mova os e-mails que exigem atenção para sua lista de tarefas e reserve um tempo para lidar com eles

Limitações do Sunsama

O ritual de planejamento diário pode parecer exigente para usuários que preferem uma programação mais automatizada

Não é uma ferramenta adequada para gerenciamento de projetos complexos

Preços da Sunsama

Teste gratuito

Assinatura mensal: US$ 20/mês

Avaliações e comentários da Sunsama

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sunsama?

Uma avaliação da Capterra diz:

Como empreendedor individual, muitas vezes é difícil lidar com o número de tarefas que tenho em um dia. O Sunsama me lembra de fazer pausas, me dá uma visão realista de quanto tempo uma tarefa levará e fornece um resumo semanal de como gasto meu tempo. Posso incorporar meus calendários pessoais e profissionais, atividades de bem-estar e tempo com a família, tudo em um só lugar. Isso me ajuda a manter o foco em meus objetivos e intenções.

Como empreendedor individual, muitas vezes é difícil lidar com o número de tarefas que tenho em um dia. O Sunsama me lembra de fazer pausas, me dá uma visão realista de quanto tempo uma tarefa levará e fornece um resumo semanal de como gasto meu tempo. Posso incorporar meus calendários pessoais e profissionais, atividades de bem-estar e tempo com a família, tudo em um só lugar. Isso me ajuda a manter o foco em meus objetivos e intenções.

3. Todoist (melhor para gerenciamento de tarefas simples e intuitivo)

via Todoist

O Todoist traz uniformidade ao gerenciamento de tarefas pessoais e em equipe, ensinando os usuários a economizar tempo por meio de recursos organizacionais inovadores.

A interface limpa e intuitiva do aplicativo torna a captura e a organização de tarefas algo natural, esteja você planejando seu dia de trabalho ou gerenciando projetos complexos em equipe.

Principais recursos do Todoist

Use o sistema de sinalização por cores de quatro níveis para classificar as tarefas por importância

Priorize tarefas com padrões recorrentes, como “toda terceira terça-feira” ou “todos os dias úteis”, para trabalhos repetitivos

Configure filtros personalizados para visualizar tarefas com base em datas de vencimento, rótulos ou prioridades

Conecte-se a ferramentas como Google Agenda, Gmail, Slack e Zapier para sincronizar seu fluxo de trabalho

Limitações do Todoist

A versão gratuita restringe o acesso a recursos como lembretes e etiquetas

Preços do Todoist

Iniciante : Grátis

Pro : US$ 2,50/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Todoist é a base da minha estratégia de gerenciamento de tempo, juntamente com o Spark Mail e o Google Agenda. A integração é perfeita com esses e outros aplicativos, e o aplicativo móvel é essencial para que eu não perca nada.

O Todoist é a base da minha estratégia de gerenciamento de tempo, juntamente com o Spark Mail e o Google Agenda. A integração é perfeita com esses e outros aplicativos, e o aplicativo móvel é essencial para que eu não perca nada.

📮 Insight do ClickUp: 50% das pessoas estruturam seu tempo dedicando certos dias a tarefas administrativas e outros a tarefas que exigem foco, mas apenas 22% afirmam automatizar ou delegar tarefas. O gerenciamento manual do tempo ajuda, mas não elimina as tarefas repetitivas que ainda atrapalham o trabalho profundo. ✔️ O Calendário, o Time Blocking e os Agentes de IA do ClickUp trabalham juntos para proteger seu tempo. Programe automaticamente trabalhos repetitivos, mova tarefas com base na prioridade e acione lembretes — para que sua semana corra sozinha. 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — levando a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

4. Motion (ideal para automação de agendas com inteligência artificial)

via Motion

O Motion traz um novo pensamento à técnica de timeboxing, usando inteligência artificial na programação do seu dia para obter o máximo impacto. Essa ferramenta de programação inteligente analisa suas tarefas, reuniões e prioridades para criar um plano diário personalizado que se adapta à sua programação e estilo de trabalho.

Por exemplo, se você estiver lidando com uma reunião com um cliente e um prazo apertado para um projeto, o Motion priorizará essas tarefas e ajustará sua agenda para garantir que ambas sejam concluídas no prazo. O aplicativo se destaca por sua priorização de tarefas baseada em IA, levando em consideração as dependências, prazos e durações dos projetos.

Melhores recursos do Motion

Gerencie reuniões pessoais e de trabalho sem esforço, levando em consideração a disponibilidade da equipe

Deixe a IA cuidar da programação, identificando conflitos e transferindo reuniões para horários ideais

Use ferramentas integradas para gerenciamento de tarefas, visualizações de cronogramas e planejamento de recursos

Acesse modelos de projetos prontos para uso para configurar rapidamente novas iniciativas

Limitações de movimento

Requer adaptação a um novo estilo de fluxo de trabalho, pois a IA assume o controle da programação

A integração profunda com as ferramentas existentes pode levar algum tempo

Preços dinâmicos

Pro AI : US$ 29/mês por licença

Business AI : US$ 49/mês por licença

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Motion

G2: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

💡 Dica profissional: Quer facilitar sua vida? Use as integrações do ClickUp com mais de 1.000 ferramentas. Seja para controlar o tempo com o Everhour ou sincronizar seu Google Agenda, você pode manter tudo em um só lugar e permanecer produtivo sem precisar alternar entre aplicativos.

5. Akiflow (ideal para gerenciamento centralizado de tarefas e calendário)

via Akiflow

Quer parar de alternar entre aplicativos para gerenciar sua agenda diária? O Akiflow reúne todas as suas tarefas e eventos da agenda em um único espaço de trabalho organizado. Isso facilita o planejamento do seu dia sem precisar alternar constantemente entre aplicativos.

Esta ferramenta de agendamento se destaca por reunir tarefas de plataformas populares como Google Agenda, Outlook, Gmail e Slack. Quando você atualiza uma tarefa no Akiflow, ela é sincronizada automaticamente com o aplicativo de origem, mantendo tudo consistente em todas as suas ferramentas.

Principais recursos do Akiflow

Capture tarefas de e-mails, mensagens ou sites com a caixa de entrada universal do Akiflow

Arraste e solte tarefas em seu calendário para bloquear o tempo de forma eficaz e fazer ajustes rápidos

Use rituais diários e semanais para planejar, refletir e manter o foco

Compartilhe sua disponibilidade para agendar reuniões sem precisar trocar mensagens

Limitações do Akiflow

Faltam algumas ferramentas populares de gerenciamento de projetos em comparação com aplicativos dedicados ao gerenciamento de tarefas

Requer planejamento manual de tarefas e modelos de bloqueio de tempo , o que pode ser demorado e levar à sobrecarga de tarefas se não for gerenciado com cuidado

Preços do Akiflow

Teste gratuito

Pro Mensal: US$ 34/mês

Avaliações e comentários do Akiflow

G2: 5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

📖 Leia também: Melhor software de monitoramento de funcionários

6. Reclaim (ideal para bloquear o tempo de forma inteligente e equilibrar a vida profissional e pessoal)

via Reclaim

Imagine uma ferramenta que organiza automaticamente suas tarefas em torno de suas reuniões sem que você precise levantar um dedo. O Reclaim AI do Dropbox faz exatamente isso, sincronizando-se com sua agenda e ajustando os horários em tempo real com base em sua carga de trabalho e prioridades.

Levam em consideração prazos e tempo disponível para alocar os momentos certos para as tarefas. Em vez de perder tempo ajustando manualmente o seu dia, elas permitem que você se concentre no que é importante, enquanto a ferramenta garante que a sua agenda permaneça otimizada e sem conflitos.

Recupere os melhores recursos

Agende tarefas e reuniões com base nos seus padrões de trabalho

Bloqueie automaticamente o tempo de concentração para um trabalho profundo com um ritmo semelhante ao Pomodoro

Unifique todos os calendários (Google Agenda, Outlook) em uma única visualização

Adapte-se às mudanças, transferindo automaticamente as tarefas quando surgirem conflitos

Recupere suas limitações

Configurar várias integrações de calendário requer algum esforço inicial

Não há aplicativo móvel para agendamento em trânsito

O agendamento automático pode nem sempre estar de acordo com as preferências pessoais

Recuperar preços

Lite : Grátis

Inicial : US$ 10/mês por licença

Negócios: US$ 15/mês por licença

Recupere avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim?

Um avaliador do G2 diz:

Como estudante, minha capacidade de alocar tempo para fazer projetos é limitada. Agora, só preciso adicionar a tarefa à minha lista de afazeres e ela é automaticamente agendada. Também é fácil ver se estou muito atrasado e preciso trabalhar horas extras para colocar as tarefas em dia.

Como estudante, minha capacidade de alocar tempo para fazer projetos é limitada. Agora, só preciso adicionar a tarefa à minha lista de afazeres e ela é automaticamente agendada. Também é fácil ver se estou muito atrasado e preciso trabalhar horas extras para colocar as tarefas em dia.

7. TickTick (ideal para produtividade pessoal com temporizador Pomodoro integrado)

via TickTick

O TickTick combina gerenciamento inteligente de tarefas, agendamento de calendário e acompanhamento de hábitos para ajudá-lo a planejar seu dia com propósito. Com várias visualizações de calendário — mensal, semanal, agenda, vários dias e várias semanas —, você pode visualizar facilmente toda a sua programação.

É mais do que apenas um aplicativo de lista de tarefas. Ele oferece temporizadores Pomodoro e lembretes inteligentes para manter seu foco e consistência no caminho certo. Esteja você criando tarefas ou novos hábitos, o TickTick ajuda você a manter o controle de seus objetivos.

Principais recursos do TickTick

Defina lembretes recorrentes com intervalos personalizados, notificações por e-mail e alertas baseados em localização no iOS

Organize tarefas com filtros e tags inteligentes para acesso rápido

Visualize tarefas nos formatos Lista, Kanban ou Linha do tempo e use o Markdown para anotações detalhadas

Acompanhe seus hábitos junto com suas tarefas regulares para criar rotinas consistentes

Limitações do TickTick

Recursos limitados de colaboração para gerenciamento de tarefas em equipe

Sem recursos de monitoramento de tempo para análise detalhada da produtividade

Opções limitadas de personalização para determinadas visualizações e layouts de tarefas

Preços do TickTick

Plano anual: US$ 35,99/ano

Avaliações e comentários do TickTick

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

👀 Você sabia? A Matriz de Eisenhower, popularizada pelo presidente Dwight D. Eisenhower, é uma técnica de gerenciamento de tempo que ajuda a categorizar tarefas por urgência e importância. O objetivo é focar nas tarefas que são importantes, mas não necessariamente urgentes, para não perder tempo com coisas que não são prioritárias.

8. TimeCamp (melhor para controle de tempo com recursos de faturamento)

via TimeCamp

Precisa de uma planilha de horas que registre o tempo sem complicações? O TimeCamp funciona silenciosamente em segundo plano, para que você não precise adivinhar ou gerenciar planilhas. Ele registra automaticamente suas horas e transforma esses dados em informações valiosas.

Seja para acompanhar a produtividade, gerenciar projetos ou gerar faturas, o TimeCamp ajuda você a entender seus hábitos de trabalho e encontrar maneiras de melhorar. Além disso, ele se integra a todas as suas ferramentas favoritas, tornando-se um complemento perfeito para o seu fluxo de trabalho.

Principais recursos do TimeCamp

Controle o tempo automaticamente ou manualmente com detecção de inatividade, monitoramento de aplicativos e categorização de produtividade

Gere relatórios para avaliar o progresso, o desempenho e o orçamento

Integre com ferramentas como Trello, Asana e ClickUp para otimizar seus fluxos de trabalho

Use aplicativos móveis com rastreamento GPS e geofencing para equipes remotas

Limitações do TimeCamp

As funções dos usuários são limitadas nos planos de nível inferior; o gerenciamento avançado de funções está disponível apenas no plano Premium

O aplicativo móvel, especialmente no iOS, pode ser lento e propenso a problemas de sincronização, levando a discrepâncias ocasionais nos dados

Preços do TimeCamp

Plano gratuito

Inicial : US$ 2,99/mês por usuário

Premium : US$ 4,99/mês por usuário

Ultimate : US$ 7,99/mês por usuário

Empresa: US$ 11,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do TimeCamp

G2: 4,7/5 (mais de 340 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 590 avaliações)

9. Toggl Track (ideal para controle de tempo leve em projetos)

via Toggl Track

Precisa de uma maneira simples e confiável de acompanhar como você passa o seu dia de trabalho? O Toggl Track oferece uma experiência intuitiva e sem complicações que ajuda você a ficar por dentro de todas as suas tarefas, sem interromper o seu fluxo de trabalho.

Ele foi criado para se encaixar na sua rotina, independentemente de você preferir usar um aplicativo para desktop, extensão de navegador ou dispositivo móvel.

Com recursos como integração com aplicativos de calendário, acompanhamento em segundo plano e temporizadores com um clique, ela traz os verdadeiros benefícios dos aplicativos de timeboxing para a vida, transformando horas dispersas em blocos de trabalho estruturados e focados.

Melhores recursos do Toggl Track

Visualize entradas de tempo no Google Agenda ou Outlook

Acompanhe o tempo em tempo real ou offline, sincronizando posteriormente; alterne entre os modos temporizador e manual

Use o celular para acompanhar suas atividades em qualquer lugar ou o computador para manter o foco no trabalho

Habilite o rastreamento em segundo plano em aplicativos e sites para capturar automaticamente as atividades

Limitações do Toggl Track

Recursos limitados de gerenciamento de projetos em comparação com ferramentas dedicadas

As opções de relatórios para trabalhos voltados para o cliente são limitadas

Preços do Toggl Track

Plano gratuito

Inicial: US$ 10/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Toggl Acompanhe avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.550 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

🧠 Curiosidade: O timeboxing começou no desenvolvimento de software, onde as equipes alocavam períodos fixos (ou “caixas”) para trabalhar em tarefas específicas. Originalmente introduzido no contexto das metodologias ágeis, ajudou a manter as equipes focadas e no caminho certo. Hoje, é uma técnica de produtividade popular usada por todos, de CEOs a estudantes, para minimizar distrações e garantir que as tarefas sejam concluídas com eficiência dentro de um prazo definido.

10. Clockwise (ideal para otimização do calendário da equipe e tempo de concentração)

via Clockwise

está sobrecarregado com reuniões intermináveis e tem dificuldade em arranjar tempo para trabalhar em profundidade? O Clockwise tem a solução para si.

Este assistente de agendamento baseado em IA otimiza o seu dia agendando automaticamente reuniões, protegendo o tempo de concentração e sincronizando-se facilmente com o Google Calendar, Slack e Asana. Ele foi criado para ajudá-lo a retomar o controle da sua agenda e aumentar a produtividade.

Principais recursos do Clockwise

Reagende automaticamente reuniões para criar blocos de tempo de foco ininterruptos

Integra-se ao Google Agenda, Slack e outras ferramentas para agendamento simplificado

Fornece análises para medir a carga de reuniões e o tempo de concentração em toda a sua organização

Oferece links de agendamento para coordenar reuniões com convidados externos e vários colegas de equipe

Limitações no sentido horário

O recurso flexível Reuniões está limitado a reuniões internas

Não suporta reprogramação automática para reuniões com participantes externos

Preços em sentido horário

Gratuito

Equipes: US$ 6,75/mês por usuário (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 11,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários no sentido horário

G2: 4,7/5 (mais de 65 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clockwise?

Uma avaliação da G2 diz:

Ele integra o tempo de concentração de que preciso, mas que considero muito complicado de implementar de forma consistente por conta própria. Gosto do fato de o agendador de IA responder às alterações na minha agenda antes mesmo de eu fazê-lo. Descobri que isso teve um impacto positivo na minha produtividade e tornou meus colegas mais sensíveis quando se trata de reservar horários pré-alocados na minha agenda. Para um único usuário, acho que o preço também é razoável e foi fácil integrar com as principais ferramentas que já uso para trabalhar, como Outlook e Asana.

Ele integra o tempo de concentração de que preciso, mas que considero muito complicado de implementar de forma consistente por conta própria. Gosto do fato de o agendador de IA responder às alterações na minha agenda antes mesmo de eu fazê-lo. Descobri que isso teve um impacto positivo na minha produtividade e tornou meus colegas mais sensíveis quando se trata de reservar horários pré-alocados na minha agenda. Para um único usuário, acho que o preço também é razoável e foi fácil integrar com as principais ferramentas que já uso para trabalhar, como Outlook e Asana.

Faça cada minuto valer a pena com o ClickUp

O tempo é o único recurso que não podemos aumentar. É por isso que escolher o aplicativo de timeboxing certo é tão importante para a sua produtividade.

Cada aplicativo da nossa lista traz algo especial: alguns se destacam no gerenciamento de tarefas pessoais, ajudando você a definir períodos de trabalho focados, enquanto outros se destacam em ambientes de equipe.

Mas se você deseja uma solução completa que combine o timeboxing com recursos robustos de gerenciamento de projetos, o ClickUp se destaca da concorrência. Seu aplicativo personalizável de controle de tempo, fluxos de trabalho automatizados e ferramentas de colaboração em equipe ajudam você a fazer mais do que apenas gerenciar o tempo — eles ajudam você a aproveitá-lo ao máximo.

Você pode definir tarefas com tempo limitado, acompanhar o progresso em tempo real e ajustar sua programação rapidamente. Além disso, com recursos como painéis personalizados e relatórios detalhados, você sempre saberá exatamente como sua equipe está gastando seu tempo.

Pronto para assumir o controle do seu tempo e aumentar sua produtividade?

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp.