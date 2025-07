10 modelos de brainstorming do Miro para gerar ideias melhores

Lançar palavras e ideias aleatórias em uma sala cheia de pessoas inteligentes deve gerar algo incrível, certo? Nem sempre é assim.

Sem estrutura, a maioria das reuniões de brainstorming se transforma em longas pausas, discussões fora do assunto ou ideias mal elaboradas que não levam a lugar nenhum. Você precisa de um formato que capture todas as ideias e, ao mesmo tempo, mantenha as coisas avançando de forma objetiva.

Acha que suas notas adesivas ou documentos compartilhados são suficientes? Eles raramente permitem uma colaboração real ou destacam o que vale a pena perseguir.

Em vez disso, comece a usar os modelos de brainstorming do Miro como uma ferramenta visual. Eles fornecem à sua equipe uma tela visual para aplicar técnicas comprovadas de brainstorming, mapear conceitos e realizar exercícios de ideação que levam à ação.

Selecionamos alguns modelos de alto impacto para ajudar sua equipe a colocar o pensamento em ação e gerar, organizar e avançar com ideias inovadoras para resolver problemas.

E se isso não for suficiente, também listamos alguns modelos gratuitos de brainstorming da ClickUp que vão além para ajudar a estimular a criatividade, especialmente para equipes remotas.

👀 Você sabia? O executivo de publicidade Alex F. Osborn popularizou o termo “brainstorming” em seu livro Applied Imagination, publicado em 1953. Ele criou a “técnica de brainstorming” para ajudar as equipes a gerar ótimas ideias, incentivando o pensamento rápido e espontâneo, sem julgamentos.

O que torna um modelo de brainstorming do Miro bom?

Sua próxima sessão de brainstorming pode ser confusa, e isso é bom. Agora, você vai precisar de um modelo para acompanhar as ideias à medida que elas passam de rabiscos espalhados para os próximos passos estruturados. Seja para iniciar um novo projeto ou resolver um desafio complicado, o modelo certo mantém a energia alta e os resultados claros.

Veja o que você vai encontrar:

Estrutura e critérios claros : organize a coleta de ideias, o agrupamento, o refinamento e as próximas etapas em seções distintas e fáceis de seguir para obter resultados consistentes

Personalização : ajuste elementos de layout, troque sugestões de ideias e adicione estruturas para se adequar ao objetivo da sessão

Clareza do fluxo : orienta a equipe em cada etapa do brainstorming em uma sequência lógica e passo a passo

Suporte ao facilitador : inclui instruções ou dicas visuais para ajudar o líder da sessão a gerenciar o tempo e manter o ritmo

Espaço para comparação de ideias : oferece uma área dedicada para empilhar, agrupar ou comparar ideias lado a lado antes de tomar decisões

Métodos de feedback: possibilita maneiras rápidas de votar, marcar ou classificar contribuições sem alterar o layout do quadro

👀 Você sabia? A técnica de brainstorming com palavras aleatórias usa uma palavra aleatória como estímulo para incentivar os membros da equipe a encontrar novas ideias e insights.

10 modelos de brainstorming do Miro

Agora, vamos dar uma olhada em alguns modelos poderosos de brainstorming do Miro, criados para impulsionar a criatividade e otimizar o processo da sua equipe. Eles ajudarão a tornar a execução do projeto mais rápida e eficaz. Cada modelo permite capturar ideias com clareza e transformá-las em planos acionáveis.

1. Modelo de retrospectiva “Louco, triste, feliz”

via Miro

Quer ajudar sua equipe a refletir honestamente sobre sua experiência com o sprint e revelar emoções ocultas? O Modelo Retrospectiva Mad Sad Glad permite que sua equipe compartilhe sentimentos abertamente para melhorar o moral e a comunicação.

Capture o que deixou os membros da equipe irritados, tristes ou felizes durante o último sprint e extraia os principais aprendizados para informar o próximo sprint.

Este modelo de retrospectiva de sprint irá ajudá-lo a:

Crie seções dedicadas para “Louco”, “Triste” e “Feliz” para organizar feedback emocional de forma clara

Guie sua equipe por meio de reflexões estruturadas, sem julgamentos ou distrações

Incentive a participação, dando a todos espaço para escrever e compartilhar anonimamente, se necessário, para uma retrospectiva ainda mais envolvente

Facilite pontos de discussão para acompanhamento com base em padrões emocionais e temas

🎯 Ideal para: Equipes que desejam melhorar a confiança, o moral e o engajamento discutindo abertamente as emoções após cada sprint.

2. Modelo de tela de visão do produto

via Miro

O Modelo de Workshop de Visão do Produto ajuda sua equipe a se concentrar em um tópico central: criar produtos que agreguem valor real. Com prompts estruturados para definir usuários, objetivos e vantagens exclusivas, é uma ferramenta prática para moldar uma visão clara e compartilhada.

Ele também oferece ao seu scrum master exatamente o que ele precisa para manter todos alinhados e seguindo na mesma direção.

Este modelo permite que você:

Divida ideias complexas em seções gerenciáveis, como Descrição do problema, Público-alvo e Recursos

Alinhe toda a equipe em uma declaração de visão de produto compartilhada e metas e métricas mensuráveis

Capture insights dos clientes e princípios de experiência para manter as necessidades dos usuários em primeiro plano

Facilite conversas estratégicas sobre planos de produtos de curto e longo prazo

🎯 Ideal para: gerentes de produto e equipes que desejam criar alinhamento e clareza antes de avançar com novos recursos ou estratégias de produto.

3. Modelo de matriz de estacionamento

via Miro

O Modelo de Matriz de Estacionamento de Ideias ajuda sua equipe a capturar pensamentos fora do assunto e questões não resolvidas sem desviar a conversa. Ele cria espaço para ideias importantes, mas que talvez não sejam relevantes no momento, para que você possa manter o foco sem perder o ritmo.

Ao final da reunião, você terá uma visão clara do que precisa ser acompanhado, quem está responsável e o que pode esperar.

Este modelo também ajuda você a:

Adicione um espaço dedicado para documentar perguntas, tangentes ou ideias não comprovadas durante discussões ao vivo

Mantenha as reuniões produtivas filtrando o que precisa de atenção imediata do que pode esperar

Atribua responsáveis a notas adesivas específicas para transformar ideias em ações de acompanhamento

Organize as ideias por tipo, como Urgente, Pontos críticos, A revisar ou Para consideração futura, para ajudar toda a sua equipe a definir prioridades de forma eficaz

🎯 Ideal para: equipes que desejam coletar opiniões sem desviar o foco das discussões, especialmente em ambientes dinâmicos.

4. O quê? E daí? E agora? Modelo

via Miro

O modelo “O quê? E daí? E agora?” orienta você em uma reflexão que leva à melhoria contínua. Você pode usar esse processo simples de três etapas para descobrir o que aconteceu, por que isso é importante e quais ações devem ser tomadas a seguir.

Este modelo irá ajudá-lo a:

Estruture a reflexão dividindo as ideias nas categorias O quê? E daí? E agora?

Incentive discussões abertas e honestas, separando emoções e fatos

Reúna perspectivas diversas com notas adesivas codificadas por cores para facilitar o acompanhamento

Facilite a colaboração remota com ferramentas digitais integradas, perfeitas para equipes distribuídas, ajudando toda a equipe a refletir antes da próxima reunião

🎯 Ideal para: Equipes que desejam aplicar técnicas de ideação que transformam experiências passadas em estratégias viáveis para o sucesso futuro.

5. Modelo de estratégia criativa da Disney

via Miro

A abordagem da Walt Disney à inovação não se resumia à imaginação, mas sim a dar vida a ideias criativas através da estrutura e da perspetiva. O Modelo de Estratégia Criativa da Disney segue essa mesma mentalidade, ajudando as equipas a transformar grandes sonhos em planos realistas e exequíveis.

Este modelo ágil de retrospectiva funciona em três etapas focadas, incluindo sonhador, realista e crítico.

Com este modelo, você pode:

Separe o pensamento criativo em zonas distintas para reduzir preconceitos e fortalecer a colaboração em grupo

Gere ideias ousadas e inovadoras na fase de sonhador sem se preocupar com a viabilidade

Mude para o modo realista para definir cronogramas, delinear os próximos passos e planejar a execução real

Explore pontos fracos e desafios da perspectiva do crítico para testar a resiliência do seu plano

Atribua a cada técnica criativa seu próprio espaço no quadro usando o pensamento espacial

🎯 Ideal para: Equipes que precisam de uma estrutura flexível para equilibrar imaginação e estratégia, especialmente ao usar ferramentas de design thinking para moldar novas ideias.

6. modelo de marketing mix 4P

via Miro

O Modelo de Marketing Mix 4P ajuda você a dividir os quatro elementos principais que influenciam as decisões de compra — Produto, Preço, Praça e Promoção — em um formato claro e visual no qual sua equipe pode colaborar.

Você pode usar essa estrutura visual para avaliar todos os fatores que influenciam as decisões dos clientes e ajustar sua abordagem para obter um impacto maior.

Este modelo permite que você:

Divida as características do produto, as necessidades dos clientes e a adequação ao mercado em um único espaço centralizado

Defina canais de distribuição e estratégias de tempo na seção Local

Planeje estratégias de promoção, incluindo mensagens, canais e cronograma, para alcançar seu público de maneira eficaz

Analise estruturas de preços, estratégias de descontos e posicionamento competitivo

Reúna insights de diferentes departamentos e exporte facilmente do Miro para compartilhar com a liderança ou equipes externas

🎯 Ideal para: equipes de marketing que estão criando planos de entrada no mercado ou refinando estratégias para produtos existentes.

👀 Você sabia? O termo marketing mix foi cunhado no final da década de 1940, mas ganhou força quando o professor Neil Borden, da Universidade de Harvard, popularizou-o em um discurso para a American Marketing Association em 1953.

7. Modelo de mapa de bolhas duplas

via Miro

O Modelo de Mapa de Bolhas Duplas traz clareza e energia a qualquer discussão em equipe, permitindo comparar ideias visualmente. Ele oferece à sua equipe a estrutura necessária para fazer brainstorming livremente, mantendo o foco nas conexões significativas entre os conceitos.

Este modelo permite que você:

Aplique mapas mentais para transformar ideias brutas em pensamentos estruturados com um entendimento comum

Crie comparações lado a lado de duas ideias ou estratégias principais usando as ferramentas de diagramação do Miro

Identifique semelhanças, diferenças e relações de causa e efeito em um formato visual claro

Facilite o brainstorming rápido sem perder de vista os temas principais ou a lógica

🎯 Ideal para: equipes que trabalham com resolução de problemas, comparação de conceitos ou sessões de planejamento inicial.

📖 Leia também: Como escrever documentação de projetos: exemplos e modelos

8. Modelo SCAMPER

via Miro

Preso em pensamentos repetitivos?

O Modelo SCAMPER oferece à sua equipe uma abordagem estruturada para desafiar ideias obsoletas e repensar problemas com energia renovada. Com base em sete sugestões criativas, esse método revela perspectivas únicas ao ajustar, remodelar ou inverter completamente os elementos do seu desafio.

Em vez de abordar um problema a partir de uma única perspectiva, sua equipe irá dividi-lo e reconstruí-lo a partir de sete perspectivas diferentes.

Este modelo ajuda você a:

Estruture sugestões — desde Substituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Dar outro uso, Eliminar e Inverter — para renovar ideias antigas

Facilite o pensamento não linear que incentiva contribuições ousadas e, às vezes, surpreendentes de todos na equipe

Capture rapidamente ideias e padrões em bruto em diferentes estilos de pensamento

Compare os resultados visualmente na área de trabalho do Miro e, em seguida, desenvolva-os usando os melhores recursos de software de brainstorming disponíveis

Conduza sessões de brainstorming produtivas que não ficam presas em discussões circulares

🎯 Ideal para: equipes de inovação, profissionais de marketing e gerentes de produto que buscam quebrar bloqueios criativos com um método focado.

9. Modelo de matriz How Now Wow

via Miro

O brainstorming é difícil e fica ainda mais difícil à medida que sua organização cresce. Quanto mais projetos, partes interessadas e restrições você precisa lidar, maior é a pressão para agir com cautela.

O Modelo Matriz How Now Wow é uma estrutura de pensamento criativo projetada para ajudar as equipes a categorizar ideias por originalidade e viabilidade, para que você possa equilibrar inovação e praticidade.

Em vez de ficar preso em quais ideias são realistas ou ousadas o suficiente para serem perseguidas, este modelo orienta sua equipe a classificar as ideias em uma das três categorias: ideias que precisam ser refinadas (Como), ideias seguras e viáveis (Agora) e aquelas joias raras que são originais e viáveis (Uau).

Use este modelo para:

Categorize as ideias da equipe por viabilidade e criatividade usando uma grade visual 2×2

Supere a paralisia na tomada de decisões classificando as ideias nos quadrantes “Como”, “Agora” ou “Uau”

Incentive o pensamento ousado sem perder de vista a execução prática

Facilite a geração de ideias abertas e, em seguida, concentre-se em ações de alto impacto

🎯 Ideal para: Equipes que desejam inovar com eficiência, sem perder o ritmo ou ficar presas em discussões teóricas.

10. Modelo de diagrama de lótus

via Miro

Não quer ficar preso a soluções óbvias? O Modelo de Diagrama Lotus oferece uma abordagem estruturada para despertar ideias originais. Ele ajuda sua equipe a aprofundar-se, descobrir temas relacionados e organizar pensamentos em grupos claros e gerenciáveis que giram em torno de um desafio central.

Em vez de perseguir ideias dispersas e já existentes, você trabalhará a partir de um conceito focado, gerando mais opções a cada camada.

Este modelo permite que você:

Comece com uma ideia central e divida-a em oito temas relacionados, depois expanda cada um deles, capturando temas comuns e lições valiosas aprendidas no processo de brainstorming

Vá além das ideias superficiais e incentive o pensamento lateral por meio de prompts visuais

Reutilize-os como uma ferramenta de mapeamento de processos para organizar desafios complexos em componentes fáceis de entender

Capture as contribuições do grupo com notas adesivas e organize pensamentos relacionados em grupos conectados

🎯 Ideal para: Equipes que resolvem problemas complexos ou planejam conceitos em estágio inicial que precisam de uma ampla exploração.

🧠 Curiosidade: já ouviu falar em starbursting? É um método visual de brainstorming em que você desenha uma estrela de seis pontas em torno de uma ideia central e faz as perguntas clássicas, como quem, o quê, quando, onde, por que e como. É como fazer um interrogatório completo à sua ideia, mas de uma forma divertida e criativa! Ótimo para descobrir pontos cegos que você nem sabia que existiam.

Limitações do Miro

Ao usar os populares modelos de brainstorming do Miro, as equipes desfrutam de uma colaboração visual flexível, mas é necessário estar ciente de algumas limitações que podem afetar seu fluxo de trabalho:

Acesso gratuito limitado : restringe os usuários a apenas três quadros editáveis, o que pode retardar o progresso de projetos em andamento ou várias sessões de brainstorming

Problemas de desempenho em quadros grandes : causa atrasos ou lentidão no carregamento à medida que os quadros se tornam mais complexos, o que afeta a colaboração em tempo real

Recursos avançados disponíveis em planos pagos : bloqueia ferramentas essenciais, como integrações ilimitadas, permissões granulares e opções avançadas de exportação, para planos pagos

Opções de personalização restritas : limitam a flexibilidade no design e no layout, o que pode dificultar fluxos de trabalho personalizados ou estilos visuais distintos

Controle básico de versões : oferece rastreamento mínimo de alterações e histórico de versões, dificultando o gerenciamento de edições e garantindo a responsabilidade

Lacunas de conformidade empresarial: não atende aos recursos específicos de segurança e conformidade exigidos por organizações com padrões regulatórios rigorosos

Mas e se houvesse uma alternativa ao Miro que resolvesse esses problemas? Bem, existe.

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp oferece uma enorme biblioteca com mais de 1.000 modelos personalizáveis, incluindo modelos de brainstorming que aumentam a criatividade da equipe e se conectam diretamente ao fluxo de trabalho do seu projeto.

O ClickUp combina gerenciamento de projetos, documentos, comunicação e automação em uma única plataforma. Possui recursos offline robustos, personalização avançada e controle de versão detalhado, ajudando as equipes a fazer brainstorming de forma mais inteligente e executar com mais rapidez.

Como disse Ansh Prabhakar, analista de melhoria de processos de negócios da Airbnb:

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Definitivamente, tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou fácil.

Modelos alternativos do Miro

Vamos explorar alguns modelos poderosos e gratuitos de brainstorming da ClickUp abaixo. Cada um foi criado para ajudar sua equipe a colaborar visualmente, refletir com eficiência e transformar todas as ideias em ação.

1. O modelo de brainstorming ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme seu quadro branco em um centro de projetos completo com o modelo de brainstorming ClickUp

O modelo de brainstorming do ClickUp oferece um espaço limpo com várias opções de personalização para anotar ideias usando notas adesivas codificadas por cores. Ele também funciona nos quadros brancos do ClickUp, permitindo que suas equipes — remotas e presenciais — permaneçam em sintonia.

Você pode adicionar tarefas essenciais, definir responsáveis, acompanhar o tempo e aplicar tags e prioridades diretamente no quadro branco. Recursos como uma tela ampliável e a capacidade de incluir formas e imagens aprimoram a colaboração.

Um guia para iniciantes também está disponível para ajudá-lo a começar e aproveitar ao máximo essas ferramentas poderosas.

Use este modelo para:

Organize as ideias da equipe usando notas adesivas com código de cores completo, que podem ser arrastadas e soltas

Divida as ideias em tarefas menores usando a visualização Por etapas

Crie sessões de brainstorming práticas, atribuindo tarefas diretamente do quadro

Adicione links do YouTube, documentos e imagens para contextualizar as ideias em uma única visualização

Acompanhe o tempo, as prioridades e os campos personalizados sem precisar trocar de ferramenta

🎯 Ideal para: Equipes que precisam centralizar o brainstorming, o acompanhamento de tarefas e a documentação em um único espaço.

2. O modelo de brainstorming da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seu brainstorming afiado e estruturado com o modelo ClickUp Brainstorm Ideas

Já sentiu que suas melhores ideias estão espalhadas por muitas plataformas? O modelo ClickUp Brainstorm Ideas oferece um espaço estruturado para capturar, organizar e priorizar todos os seus pensamentos.

Com ferramentas integradas, como um quadro Kanban para priorização MoSCoW e visualizações personalizáveis, você pode passar facilmente de um brainstorming confuso para os próximos passos práticos.

Este modelo permite que você:

Capture todas as ideias em um só lugar usando a Visualização da Lista Principal de Ideias antes ou durante o brainstorm

Priorize ideias usando um quadro MoSCoW pronto (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have)

Classifique e marque ideias com campos personalizados para agrupá-las, filtrá-las ou atribuí-las posteriormente

Visualize a progressão das ideias usando um layout Kanban do tipo arrastar e soltar

🎯 Ideal para: Equipes que precisam classificar muitas ideias rapidamente e transformá-las em ação.

3. Modelo de brainstorming retrospectivo do ClickUp Sprint

Obtenha um modelo gratuito Mantenha cada sprint perspicaz, prático e focado no crescimento com o modelo de brainstorming retrospectivo do ClickUp Sprint

As sessões de retrospectiva Sprint não exigem que você reinvente a roda para ser produtivo.

O modelo de brainstorming retrospectivo do ClickUp Sprint foi criado para gerentes de projeto que desejam uma maneira mais inteligente de analisar o progresso, acompanhar padrões e melhorar continuamente a cada sprint.

Seja para gerenciar um fluxo de trabalho ágil ou uma equipe híbrida, este modelo oferece tudo o que você precisa para refletir, colaborar e agir rapidamente.

Use este modelo para:

Capture rapidamente o que deu certo, o que não deu e o que precisa ser melhorado em sprints futuros

Identifique temas recorrentes ou obstáculos em vários ciclos de sprint

Incentive o feedback aberto e honesto dos membros da equipe em um espaço estruturado e seguro

Organize notas retrospectivas com quadros visuais, listas de verificação e tags personalizáveis

Vincule itens de ação retro diretamente a tarefas e atribua responsáveis para o acompanhamento

🎯 Ideal para: equipes ágeis e gerentes de projeto que realizam retrospectivas recorrentes de sprints.

💡 Dica profissional: Para dar um toque visual, considere usar um modelo retrospectivo de veleiro para representar metas (vento), obstáculos (âncoras) e riscos (icebergs) para sua próxima corrida.

4. Modelo de quadro branco “5 porquês” do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Chegue à raiz do problema e resolva-o de vez usando o modelo de quadro branco 5 Porquês do ClickUp

Às vezes, o verdadeiro problema não é aquele que está bem na sua frente, mas sim aquele que está escondido algumas camadas mais abaixo. É aí que entra o modelo de quadro branco “5 porquês” do ClickUp.

É uma ferramenta simples, mas poderosa, projetada para ajudá-lo a investigar as causas profundas dos desafios recorrentes, seja no trabalho ou na vida pessoal. Este modelo capacita equipes e indivíduos a descobrir o que está realmente causando os problemas, permitindo que eles parem de apagar incêndios e comecem a construir soluções mais inovadoras.

Use este modelo para:

Faça as perguntas certas percorrendo cinco camadas iterativas de “porquês”

Capture e organize observações e pontos de dados em um formato estruturado

Identifique padrões em várias perguntas “por que” para revelar a causa raiz

Visualize seu processo de pensamento usando uma estrutura clara e passo a passo

🎯 Ideal para: Equipes que lidam com problemas recorrentes, obstáculos em projetos ou ineficiências no fluxo de trabalho.

5. Modelo de brainstorming da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize o brainstorming e faça com que todas as ideias sejam levadas em consideração usando o modelo ClickUp Squad Brainstorm

O brainstorming deve energizar seu grupo, não causar caos. Mas quando todos os membros da equipe estão lançando ideias, a sessão pode facilmente se tornar uma confusão de notas adesivas, comentários e planos incompletos.

O modelo de brainstorming ClickUp Squad ajuda você a trazer clareza ao caos, transformando a energia da equipe em ação focada. Seu layout visualmente rico também torna a atividade mais divertida.

Com o ClickUp Docs e os quadros brancos totalmente integrados, sua equipe pode definir metas e criar ideias em uma experiência única.

Este modelo permite que você:

Estruture as ideias da sua equipe em tarefas organizadas e viáveis

Priorize tarefas usando critérios-chave, como impacto e viabilidade

Personalize o layout do espaço de trabalho para se adequar ao estilo de brainstorming da sua equipe

Use formas, ferramentas de texto e notas adesivas para definir as principais áreas de foco

🎯 Ideal para: equipes multifuncionais que buscam otimizar o brainstorming em grupo para definir os próximos passos concretos.

📖 Leia também: Como criar um mapa mental no Google Docs: um guia passo a passo

6. O modelo de brainstorming empresarial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Veja suas ideias com clareza e avance em direção aos seus objetivos com confiança usando o modelo de brainstorming para negócios do ClickUp

Todas as grandes conquistas empresariais começam com uma única ideia. Seja buscando sua próxima oportunidade de crescimento, repensando sua oferta de produtos ou tentando transformar uma paixão em lucro, o modelo de brainstorming empresarial do ClickUp oferece o espaço perfeito para explorar e organizar suas ideias.

Com um layout limpo e visual, este modelo ajuda você a fazer brainstorming em categorias que estimulam a clareza e a criatividade.

Use este modelo para:

Faça brainstorming de ideias sob quatro lentes poderosas: O que você ama, O que você sabe, O que o mundo precisa e O que as pessoas estão dispostas a pagar

Identifique interseções promissoras que podem moldar um conceito de negócio sólido

Organize e acompanhe as ideias visualmente para manter suas sessões focadas e impactantes

Simplifique o brainstorming para fundadores individuais ou equipes de qualquer tamanho

Estabeleça as bases para ideias de produtos, mudanças estratégicas ou novos empreendimentos

🎯 Ideal para: Empreendedores, estrategistas de negócios e equipes que estão mapeando novas ideias.

📮 ClickUp Insight: Enquanto 37% dos trabalhadores utilizam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar as ações a realizar, 36% ainda dependem de ferramentas dispersas e fluxos de trabalho fragmentados. Sem um sistema centralizado, insights importantes muitas vezes se perdem em threads de e-mail, registros de bate-papo ou planilhas desconectadas. O ClickUp simplifica isso transformando comentários, bate-papos, e-mails e discussões no quadro branco em tarefas acionáveis com apenas alguns cliques, para que nada seja esquecido.

7. O modelo de gerenciamento de ideias inovadoras do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme ideias dispersas em avanços estratégicos usando o modelo de gerenciamento de ideias inovadoras do ClickUp

Sua equipe está fervilhando com ideias brilhantes, mas quando tudo parece promissor, decidir o que fazer primeiro pode ser uma tarefa difícil.

É aí que entra o modelo de gerenciamento de ideias inovadoras do ClickUp. Essa poderosa ferramenta de brainstorming estrutura sua criatividade, transformando pensamentos dispersos em ações estratégicas.

Este modelo permite que você:

Organize as ideias de todos os colaboradores em um hub centralizado usando a visualização do formulário de entrada de ideias

Priorize oportunidades urgentes ou de alto impacto com critérios claros

Colabore de forma integrada, desde a fase de brainstorming até a execução

Visualize a jornada de cada ideia usando o acompanhamento em tempo real e mapas mentais interativos

🎯 Ideal para: Líderes de inovação, gerentes de produto e equipes que lidam com grandes volumes de ideias criativas.

8. O modelo de mapeamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Traga clareza ao caos com o mapeamento visual de projetos usando o modelo de mapeamento de projetos ClickUp

Lembre-se de como os diagramas da escola faziam conceitos complicados ficarem claros instantaneamente. Essa mesma clareza visual pode ser igualmente poderosa no seu trabalho hoje. O modelo de mapeamento de projetos do ClickUp traz essa clareza para o planejamento de projetos, ajudando você a decompor a complexidade usando mapas mentais fáceis de entender.

Ao organizar visualmente as partes móveis do seu projeto, sejam pessoas, tarefas, cronogramas ou dependências, você pode evitar sobreposições, confusão ou atrasos.

Esteja você gerenciando uma iniciativa multifuncional ou coordenando vários resultados, este modelo baseado em mapas mentais mantém seu projeto no caminho certo e sua equipe alinhada.

Este modelo ajuda você a:

Identifique rapidamente áreas sobrepostas e riscos potenciais

Organize e acompanhe tarefas e progressos com a visualização do mapa mental do plano do projeto

Aumente a precisão na estimativa de cronogramas e orçamentos de projetos

Esclareça responsabilidades e prazos para melhorar a alocação de tarefas

Promova a transparência e a responsabilidade dentro da equipe

🎯 Ideal para: gerentes de projeto que lidam com fluxos de trabalho complexos e equipes distribuídas.

A maneira mais inteligente de fazer brainstorming começa com o ClickUp

Um estudo mostra que 58% dos profissionais consideram difícil fazer brainstorming durante reuniões virtuais, e 55% relatam que os próximos passos muitas vezes não ficam claros ao final dessas sessões. Claramente, há uma necessidade de ferramentas de brainstorming mais eficientes e colaborativas em ambientes de trabalho remotos e híbridos.

Embora o Miro ofereça uma variedade de modelos de brainstorming para gerar ideias, ele não possui integração perfeita com outras ferramentas de gerenciamento de projetos, o que leva a fluxos de trabalho fragmentados.

A abordagem integrada de brainstorming e gerenciamento de tarefas do ClickUp permite que as equipes gerem e executem ideias com eficiência. Com sua extensa biblioteca de modelos e recursos colaborativos, o ClickUp oferece uma plataforma robusta para que as equipes inovem e alcancem seus objetivos.

