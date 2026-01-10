25 dicas do ChatGPT para transformar a maneira como você trabalha em 2026

Imagine ter um assistente que pode fazer tudo: desde otimizar sua análise de dados, resumir documentos longos e automatizar tarefas de programação até contar histórias ou piadas durante seus intervalos para o café!

Além disso, você também pode integrar esse assistente perfeitamente ao seu fluxo de trabalho e transformar tarefas rotineiras em experiências eficientes e produtivas.

Você pode fazer tudo isso e muito mais com o ChatGPT. 🎉

Uma das primeiras ferramentas de IA disponibilizadas gratuitamente para o público em geral, o ChatGPT agora é capaz de realizar uma ampla gama de ações.

Embora alguns usuários tenham levantado preocupações sobre sua eficácia como ferramenta de criação de conteúdo — e alguns a considerem uma ameaça à originalidade —, o ChatGPT se estabeleceu como um aliado para profissionais de diversas áreas. Isso fica evidente nas centenas de milhões de pessoas que acessam o site todas as semanas.

Vamos dar uma olhada em várias dicas do ChatGPT para ajudar a aumentar sua produtividade.

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT é um chatbot gratuito baseado em um sistema de IA desenvolvido pela OpenAI. O chatbot se baseia em um modelo de linguagem de grande escala (LLM) capaz de compreender representações e relações linguísticas complexas e manter uma conversa natural com o usuário.

GPT significa “Generative Pre-trained Transformer”: “Generative” significa que o modelo de linguagem pode gerar conteúdo coerente ou novos textos com base nas entradas; “pre-trained” significa que o modelo foi treinado com uma vasta quantidade de dados diversos; “transformer” refere-se à arquitetura de rede neural sobre a qual o ChatGPT foi construído.

O ChatGPT é capaz de compreender e processar linguagem natural utilizando camadas de regras complexas para identificar padrões nos dados e usá-los para gerar respostas. O chatbot também responde ao feedback dos usuários e pode refinar suas respostas com base em uma sequência específica de conversação.

A terminologia usada para descrever a tecnologia de IA é sofisticada, mas, em termos simples, o ChatGPT se destaca por manter conversas semelhantes às humanas e entender o que você quer dizer.

Por exemplo, veja como o ChatGPT se apresenta: “Olá! Sou o ChatGPT, um chatbot criado pela OpenAI. Estou aqui para facilitar sua vida e ajudá-lo a realizar suas tarefas mais rapidamente. Posso ajudar em várias tarefas e fornecer informações úteis. Basta me perguntar qualquer coisa ou dizer o que você precisa, e vamos otimizar seu trabalho e aumentar sua produtividade!” 💯

25 dicas do ChatGPT para todos os casos de uso

Use os prompts do ChatGPT do ClickUp para geração de leads e obtenha ideias personalizadas para seus públicos-alvo

Profissionais em todo o mundo e em praticamente todos os setores estão usando o ChatGPT para simplificar a forma como trabalham. Eles utilizam o chatbot para redigir e-mails, gerar conteúdo, debater soluções, obter informações, escrever código e até mesmo como auxílio ao aprendizado e dicionário.

O ChatGPT funciona como um assistente de IA competente e sempre pronto a ajudar, tornando você mais eficiente e criativo. Aqui estão 25 dicas do ChatGPT para melhorar a produtividade e a experiência geral de trabalho.

1. Domine a arte das instruções

O ChatGPT depende de instruções claras e detalhadas para fornecer uma resposta. Essas instruções são chamadas de prompts — e quanto melhor for o prompt, mais precisa será a resposta.

Certifique-se de que suas instruções no ChatGPT sejam claras, específicas e tenham contexto suficiente para que a ferramenta compreenda plenamente suas necessidades. Se suas perguntas ou solicitações forem complexas, tente dividi-las em uma série de instruções mais simples que conduzam ao objetivo.

É claro que dominar as instruções é uma questão de experimentação.

Se você estiver com pressa, os modelos de prompts de IA do ClickUp simplificam a criação de prompts no ChatGPT. Há prompts prontos para posts de blog, e-mails, descrições de produtos, design de interfaces de usuário e muito mais. 👏🏼

2. Crie agendas automaticamente

Usando o ChatGPT como seu assistente de agendamento, você pode planejar seu dia e sua semana em um piscar de olhos.

Insira suas prioridades e tarefas e veja como a ferramenta organiza sua agenda. Ela pode reservar blocos de tempo dedicados ao trabalho concentrado, incluir pausas para o café e adicionar lembretes para que você não perca suas refeições.

Aqui está um exemplo de comando para aproveitar ao máximo esta dica do ChatGPT: “Crie uma programação diária para um gerente de projetos ocupado, priorizando tarefas de trabalho, reuniões, exercícios físicos e afazeres pessoais, garantindo tempo adequado para pausas e relaxamento.”

3. Automatize tarefas repetitivas

Os modelos de IA são excelentes para realizar tarefas repetitivas por conta própria.

Você pode usar o ChatGPT para gerar modelos de e-mail, resumir documentos longos, criar apresentações e automatizar tarefas de gerenciamento de projetos.

Por exemplo, gerentes de projeto recebem regularmente mensagens com relatórios de status sobre tarefas relacionadas ao projeto. Eles compilam essas mensagens, analisam as respostas e, em seguida, resumem o andamento do projeto.

O ChatGPT vai te ajudar a concluir todo esse processo em um piscar de olhos.

Insira os detalhes que a ferramenta deve extrair e descreva o formato em que você deseja o resumo. A partir daí, basta enviar mensagens e observar como ela gera relatórios resumidos perfeitos.

4. Use os plug-ins do ChatGPT

Com diversos plug-ins do ChatGPT disponíveis para o Gmail, Expedia, Zapier e muitos outros, automatizar seus fluxos de trabalho ficou mais fácil do que nunca.

Com os diversos plug-ins disponíveis para o Chrome, você pode encontrar e reservar passagens de viagem, usar resumidores para extrair pontos-chave de PDFs, gerar transcrições de vídeos, escrever código em várias linguagens e até mesmo gerar imagens com o Canva.

Seja você um escritor, desenvolvedor ou profissional de marketing, um plugin do ChatGPT pode ajudá-lo a alcançar mais com menos esforço.

Para conhecer mais ferramentas incríveis de IA, explore o vasto banco de dados do ClickUp, organizado por caso de uso.

Bônus: Aprenda a gerar imagens usando o ChatGPT!

5. Deixe a IA ser seu mentor

Além de ser um ótimo assistente, o ChatGPT também é um bom professor.

Com resumos simplificados, explicações e guias de estudo, a ferramenta ajuda a melhorar sua compreensão de temas complexos em praticamente todas as áreas.

Veja um exemplo: se você estiver se preparando para uma entrevista para uma vaga de desenvolvedor web, use a dica de prompt do ChatGPT abaixo. Com as perguntas que ela gera, você pode avaliar suas habilidades e identificar áreas a serem aprimoradas.

“Elabore questões práticas para uma entrevista de programação destinada a um desenvolvedor web front-end, com foco na sintaxe de JavaScript e HTML/CSS e em técnicas de resolução de problemas.”

Conheça as melhores alternativas ao ChatGPT para programação!

6. Traduzir entre idiomas

Seja para traduções comerciais ou de viagem, para ler uma notícia em um idioma estrangeiro ou para conversar com um amigo de outro país, deixe o ChatGPT superar a barreira do idioma com suporte para mais de 26 idiomas.

Experimente esta solicitação: “Traduza este artigo do francês para o inglês, preservando o clima e o tom.” Ou esta: “Como se diz ‘Como você está?’ em coreano?”

7. Melhore suas apresentações

Antes da IA generativa, uma boa apresentação levava horas para ser criada. Era preciso criar um esboço, adicionar conteúdo, pensar em animações e transições, inserir imagens e ajustar o design, sem falar na organização das notas do palestrante no final.

Este truque de prompt do ChatGPT cria um esboço de apresentação muito mais rápido. E mais? Ele também lhe dará dicas sobre como criar conteúdo e sugestões de design.

Aqui está: “Crie um esboço de apresentação de slides resumindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, com foco na produção e no consumo responsáveis. Esta apresentação de slides é destinada a um público empresarial e deve destacar aplicações práticas.”

Você pode ir um passo além: forneça um conjunto detalhado de instruções, como informações sobre seu público-alvo, mensagem principal, dados e estatísticas, temas de design e assim por diante. O ChatGPT criará então um esboço abrangente, completo com slides visualmente atraentes e conteúdo para os slides.

8. Escreva conteúdo criativo

A criação de conteúdo ficou mais simples e rápida com o advento das ferramentas de redação baseadas em IA.

Você pode criar conteúdo envolvente com o ChatGPT, desde esboços de blogs e rascunhos de comunicados à imprensa até apresentações de negócios, publicações nas redes sociais e até mesmo artigos completos de liderança de pensamento. O chatbot também é um ótimo parceiro para ajudar a encontrar novos temas e ângulos que você poderia deixar passar. 💡

Experimente esta solicitação: “Escreva uma postagem de blog sobre as cinco principais dicas de produtividade para profissionais ocupados, fornecendo passos práticos e exemplos reais.” Com um pouco de tentativa e erro, você pode continuar refinando a solicitação para criar artigos atraentes em diversos estilos de redação.

9. Faça um brainstorming e refine ideias

Você pode solicitar ao ChatGPT que gere vários conceitos criativos, cada um com seus pontos fortes e fracos. Em seguida, você pode refinar e iterar essas ideias até encontrar aquela que se alinha perfeitamente à sua visão e aos seus objetivos.

Por exemplo, você pode instruir a ferramenta a “Apresentar 10 ideias criativas para o lançamento de uma nova linha de acessórios de moda sustentáveis, voltada para consumidores da geração Y com consciência ecológica.”

Depois de ter a lista, você pode usar um segundo prompt: “Classifique as ideias da mais promissora e viável até a menos promissora, considerando que somos uma equipe de [x] pessoas e temos um orçamento de lançamento de [y] dólares.”

Então, vá em frente e escolha aqueles que melhor atendem aos seus critérios.

10. Modifique o tom e a complexidade

Quando se trata de comunicação, a maneira como você diz as coisas é tão importante quanto (se não mais do que) o que você diz.

O tom de voz pode fazer ou quebrar relacionamentos — tanto pessoais quanto profissionais.

Felizmente, com o ChatGPT, você pode criar comunicações convincentes em um tom adequado sobre praticamente qualquer assunto.

Aqui está uma das melhores dicas de prompts do ChatGPT para acertar em cheio. Depois de gerar sua mensagem, e-mail ou até mesmo um artigo completo, ajuste o tom e a complexidade para se adequar ao público/destinatário. Por exemplo: “Torne o tom da mensagem mais formal, educado e agradecido.” Ou: “Use um tom diferente para tornar esta postagem de blog mais coloquial, amigável e envolvente. Evite jargões e use uma linguagem simples e cotidiana.”

Os recursos de reescrita permitem que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para se adequar ao seu tom de voz específico

O ChatGPT é especialmente útil para criar comunicações no ambiente de trabalho, como e-mails, memorandos, instruções e relatórios, com o tom e o estilo adequados.

11. Crie roteiros cativantes

Seja para criar um comercial de TV, um reel para o Instagram, um roteiro de podcast ou um vídeo para o seu site, o ChatGPT pode atuar como um parceiro criativo, gerando uma narrativa envolvente e um roteiro que manterá seu público interessado desde o início!

Por exemplo, tente o comando “Escreva um roteiro para um vídeo promocional de 15 segundos sobre uma nova linha de desinfetantes, enfatizando sua composição e preço acessível.”

Talvez seja necessário inserir detalhes, como especificações do produto e o formato do anúncio, para que a ferramenta produza um roteiro personalizado.

12. Crie imagens e ilustrações

Embora a versão gratuita do ChatGPT não ofereça ferramentas de criação de imagens, a integração da versão premium (ChatGPT-4) com o DALL-E 3 permite criar imagens e ilustrações vívidas.

Ao fornecer ao modelo de IA uma descrição ou detalhes do seu conceito, você pode traduzir as imagens da sua mente para a tela. Por exemplo, digite “Desenhe uma paisagem deslumbrante com ilhas flutuantes e uma flora vibrante” para ver o ChatGPT transformar palavras em imagens cativantes.

Você pode editar ainda mais essa imagem com instruções em texto, como “Adicione o título ‘Visite as Bahamas’ em relevo no corpo da imagem.”

13. Faça uma pesquisa de palavras-chave

Aumente o alcance do seu conteúdo com a capacidade da IA de fortalecer seus esforços de SEO.

Insira suas palavras-chave ou tópicos-alvo no ChatGPT, e ele fornecerá uma lista abrangente de palavras-chave relacionadas, incluindo opções de cauda longa e de alto volume.

Você também pode pedir ao ChatGPT para identificar palavras-chave em alta e analisar a intenção de busca, garantindo que seu conteúdo esteja alinhado com o que os leitores estão procurando.

14. Encontre a fórmula certa para a planilha

Esta dica do ChatGPT vai economizar minutos preciosos e muito esforço mental ao processar dados em planilhas. Seja no MS Excel ou no Google Sheets, você pode usar o ChatGPT para descobrir fórmulas e aprender a usá-las.

Basta explicar sua tarefa de análise ou necessidade específica de cálculo, e a ferramenta identificará a fórmula correta e fornecerá instruções passo a passo.

Este é um exemplo de um prompt desse tipo: “Na minha planilha, preciso calcular a média das vendas para cada categoria de produto. Existem três categorias de produtos e cerca de 1.000 linhas de dados de vendas. Ajude-me a identificar a fórmula correta e me explique como implementá-la.”

15. Acesse um ótimo mecanismo de busca alternativo

Procurando uma resposta para uma pergunta complexa? Cansado de percorrer longas postagens de blog que demoram uma eternidade para chegar às respostas?

O ChatGPT consegue identificar sua intenção e sintetizar informações de várias fontes para fornecer respostas personalizadas instantaneamente. Ele não só economiza seu tempo, mas também personaliza os resultados e compartilha apenas informações relevantes, ao contrário dos mecanismos de busca convencionais, como o Bing ou o Google.

16. Faça análises de tendências de negócios

Utilize a IA para análise de dados e obtenha insights sobre as tendências de negócios.

Basta fornecer ao ChatGPT dados relevantes sobre a organização ou o setor, como relatórios de mercado, demonstrações financeiras e feedback de clientes. O chatbot identificará padrões, tendências e oportunidades emergentes.

Com o prompt certo, o ChatGPT também pode fornecer recomendações personalizadas e identificar soluções para problemas específicos. 🙌🏼

17. Realize análises de sentimento

Quer entender o feedback dos clientes rapidamente? Isso é possível por meio da análise de sentimentos com tecnologia de IA.

Tudo o que você precisa fazer é fornecer informações na forma de avaliações de clientes, comentários nas redes sociais ou outras formas de feedback dos clientes.

A ferramenta identificará e documentará o sentimento geral dos clientes (positivo, neutro ou negativo), categorizará o feedback por temas e extrairá os pontos-chave. Esta dica do ChatGPT é especialmente útil para empresas que precisam processar pequenas quantidades de dados de clientes.

18. Dar uma olhada rápida e recuperar informações

Transforme os dados passivos em seus arquivos em recursos altamente interativos com os plug-ins do ChatGPT!

Por exemplo, use o AskYourPDF com o ChatGPT para analisar o conteúdo de qualquer arquivo, obter respostas para suas perguntas e extrair resumos.

Resuma instantaneamente longas sequências de comentários com um clique usando a IA do ClickUp

Mesmo sem plugins, você pode solicitar ao GPT que extraia informações específicas de uma fonte de texto.

Use este truque de prompt do GPT: digite o prompt “Extraia e liste as principais informações factuais deste artigo” e, em seguida, cole o conteúdo do artigo na caixa de texto.

19. Resuma vídeos a partir de uma transcrição

Além de arquivos, o ChatGPT também permite que os usuários extraiam informações confidenciais importantes de vídeos longos, resumindo suas transcrições.

Isso é especialmente útil se você deseja extrair insights de transcrições de reuniões, palestras e apresentações de negócios. Da mesma forma que nos arquivos de texto, digite um prompt solicitando ao GPT que extraia as informações principais da transcrição do vídeo.

20. Escreva código

A IA é uma revolução na criação de código. Se você é iniciante ou especialista em programação, basta descrever o que seu código precisa fazer, a linguagem que deseja usar e os recursos e funcionalidades específicos de que precisa — o ChatGPT começará a criar o código que você poderá implementar.

Você só precisa garantir que a instrução seja específica e lógica. 🖥️

Aqui está um bom exemplo: “Crie uma função em Python que receba uma string como entrada e retorne a contagem de cada palavra única na string. Ignore a distinção entre maiúsculas e minúsculas e considere as palavras como entidades separadas por espaços.”

21. Depurar código

Ao criar códigos complexos, você pode frequentemente se deparar com alguns erros difíceis de identificar. O ChatGPT facilita a resolução desses erros, oferecendo uma interface conversacional para identificar e corrigir erros de código.

Basta fornecer ao ChatGPT seu trecho de código ou uma descrição do erro, e a ferramenta analisará o código, identificará a causa raiz do problema, compartilhará feedback e fornecerá possíveis soluções. 📈

Melhore a legibilidade e a facilidade de manutenção do código usando o ChatGPT para gerar comentários no seu código.

Insira seu trecho de código ou uma descrição detalhada da finalidade e funcionalidade do código, e a ferramenta preparará comentários informativos que explicam a lógica, a estrutura e a intenção do código.

23. Configure a infraestrutura de TI de forma eficiente

Em pequenas empresas, os profissionais muitas vezes precisam configurar a infraestrutura de TI por conta própria. Agora você pode pedir ao ChatGPT para otimizar esse processo, garantindo uma transição tranquila e eficiente.

Ao fornecer orientação abrangente e assistência na resolução de problemas, o ChatGPT pode simplificar a complexa tarefa de planejar, projetar, implantar, configurar e solucionar problemas de hardware, software e componentes de rede.

24. Entretenimento durante o intervalo para o café

Não é só trabalho e nada de diversão! Você também pode usar o ChatGPT para se divertir. E que ocasião melhor do que o seu intervalo para o café?

Com o comando certo, a ferramenta apresenta questionários personalizados, charadas e outros desafios interativos. Você pode até jogar jogos como xadrez e jogo da velha. Finalmente, algumas boas alternativas para não passar a vida inteira rolando a tela!

Se você é um leitor ávido, use dicas de prompts do ChatGPT para criar seus próprios contos para uma leitura rápida. A melhor parte? Você escolhe o gênero (e o destino dos personagens)! 💫

25. Motive-se

Todo mundo já sentiu aquela tristeza de segunda-feira em algum momento. E para quem trabalha de frente com o cliente, é natural sentir um pouco de ansiedade antes de atender uma ligação ou participar de uma reunião presencial!

Use a IA do ChatGPT como seu guru motivacional e vença os inimigos da produtividade.

Existe um truque simples do ChatGPT: “Não estou com motivação para começar o meu dia. Por favor, compartilhe algumas citações e histórias motivacionais para me ajudar a entrar em ação.”

Basta usar uma variação deste prompt e expressar seus objetivos, desafios e aspirações. O chatbot irá gerar palavras de incentivo personalizadas, sugestões sob medida, dicas, truques e histórias inspiradoras para mantê-lo motivado.

Então, como você pode ver, não há limites para o que você pode fazer com o ChatGPT. Tudo o que você precisa são algumas dicas úteis para começar.

Limitações do uso do ChatGPT

Embora o ChatGPT ofereça muitos benefícios excelentes, é preciso reconhecer também suas limitações e possíveis desvantagens.

Controle limitado sobre o conteúdo gerado : a capacidade do ChatGPT de gerar textos semelhantes aos humanos vem de seu treinamento com um enorme conjunto de dados de texto e código. Esse conjunto de dados pode conter preconceitos, imprecisões ou até mesmo conteúdo ofensivo. Como resultado, o texto gerado pode refletir esses preconceitos ou incluir informações imprecisas ou ofensivas

Questões éticas : A capacidade de gerar textos realistas e convincentes levanta preocupações quanto ao potencial de disseminação de desinformação. Por exemplo, agentes mal-intencionados poderiam usar o ChatGPT para escrever notícias falsas e publicações nas redes sociais ou criar sites inteiros. Isso dificulta a distinção entre conteúdo real e falso

Falta de inteligência emocional : o ChatGPT não consegue compreender nem responder às emoções humanas. Isso pode levar a mal-entendidos e frustrações, já que os usuários podem esperar que o ChatGPT tenha empatia por seus sentimentos ou ofereça apoio emocional

Preocupações com privacidade e segurança: O ChatGPT coleta informações de seus usuários, incluindo suas interações com o modelo e as instruções que fornecem. Muitos têm manifestado preocupação de que esses dados possam ser usados para identificar usuários, rastrear seu comportamento ou direcionar anúncios personalizados a eles

É importante estar ciente dessas questões de privacidade e usar o ChatGPT com responsabilidade.

Por fim, embora o ChatGPT possa gerar ideias criativas, ele não pode substituir a criatividade e a originalidade humanas.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. Quais são as três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA já estivesse integrada ao seu espaço de trabalho e fosse segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três principais preocupações relacionadas à adoção de IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao ChatGPT para ajudá-lo no trabalho

Claro, o ChatGPT pode fazer muitas coisas, mas se você quiser mais, há uma ampla variedade de serviços alternativos ao ChatGPT disponíveis. Se você quer uma solução completa, nós temos a resposta!

Gere conteúdo e ideias com o ClickUp AI

O ClickUp AI pode ajudá-lo a gerenciar sua equipe, promover uma melhor comunicação, automatizar tarefas, manter seus projetos em dia e ser útil de muitas maneiras diferentes.

Use o assistente de redação com IA no ClickUp para gerar posts de blog, debater ideias, redigir e-mails e muito mais

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que usa inteligência artificial para aumentar sua eficiência. Pense no ClickUp como seu assistente pessoal de produtividade, que automatiza tarefas repetitivas, como agendar reuniões, enviar lembretes e gerar relatórios.

Com o ClickUp AI, profissionais em diferentes funções podem realizar suas tarefas rapidamente. Por exemplo, profissionais de marketing podem inserir algumas instruções rápidas e gerar textos para sites que geram conversões. Da mesma forma, um gerente de operações pode elaborar um SOP sem esforço.

Combine a IA do ClickUp com as centenas de modelos disponíveis para aproveitar ao máximo a plataforma. Há um modelo para praticamente todos os casos de uso em marketing, operações, gerenciamento de produtos e muito mais.

Além disso, suas informações pessoais nunca saem da plataforma — seus dados estão protegidos e sua privacidade é preservada. 🙌🏼

ClickUp Brain Max: IA com prioridade de voz para prompts mais rápidos e execução de fluxos de trabalho

Se o ChatGPT ajuda você a experimentar prompts, o ClickUp Brain Max elimina o teclado da equação.

O Brain Max é um assistente de IA de conversão de voz em texto para desktop integrado diretamente ao ClickUp. Em vez de digitar cada instrução, você pode ditar comandos, comandos negativos ou até mesmo anotações de reuniões sem usar as mãos. O Brain Max transforma instantaneamente sua voz em texto estruturado que é inserido em tarefas, documentos ou comentários.

Brain Max Talk to Text

Isso significa que você pode debater ideias para tópicos de blog, refinar sugestões ou registrar atualizações de projetos na velocidade da fala — tudo isso sem perder o ritmo.

💡 Por que o Brain Max aumenta a produtividade além do ChatGPT:

Dite, não digite: Diga prompts ou instruções e deixe que a IA as transforme em um texto profissional

Sensível ao fluxo de trabalho: Conecta-se diretamente a tarefas, documentos e painéis no ClickUp, tornando os resultados acionáveis — e não apenas texto isolado

IA contextual: reconhece @menções, documentos vinculados e o contexto do projeto para que suas anotações e solicitações se integrem perfeitamente ao seu espaço de trabalho

Iterações mais rápidas: Perfeito para criadores e equipes que experimentam várias variações de prompts — basta dizer as alterações em vez de digitá-las novamente

Para quem está lidando com criação de conteúdo, atualizações de tarefas ou engenharia de prompts em tempo real, o Brain Max preenche a lacuna entre ideias e execução mais rapidamente do que a digitação jamais poderia.

Colaboração em tempo real e automação no ClickUp

A interface do ClickUp foi criada para manter as equipes alinhadas em um único lugar. Em vez de ficar alternando entre vários aplicativos, você pode fazer brainstorming, planejar e executar tudo diretamente no ClickUp.

Com o ClickUp Chat em tempo real, os colegas de equipe podem discutir atualizações sem precisar trocar de plataforma. O ClickUp Docs permite que você edite documentos em conjunto ao vivo, incorpore tarefas ou painéis diretamente neles e deixe comentários embutidos para um feedback rápido. Adicione painéis específicos para cada projeto, e sua equipe terá um hub centralizado onde conversas, documentação e execução fluem em conjunto.

O ClickUp também se adapta à forma como sua equipe trabalha melhor. A plataforma aprende suas preferências, apresenta sugestões relevantes e até recomenda automações úteis do ClickUp — como transformar comentários em tarefas ou marcar as pessoas certas — para que a colaboração pareça natural, não forçada.

Amplie a personalização com prompts pré-definidos

Use os prompts do ChatGPT do ClickUp para geração de leads e obtenha ideias personalizadas para seus públicos-alvo

O ClickUp também oferece uma biblioteca de prompts pré-criados, projetados para estimular conversas naturais, impregnados com a voz da sua marca e adaptados a segmentos específicos de público. Ele analisa dados de usuários e sinais de compra para personalizar cada interação.

Com a ajuda dele, você pode construir confiança e descobrir as necessidades dos clientes por meio de um fluxo natural de diálogo, superando as expectativas e criando uma lealdade duradoura.

Pronto para experimentar uma ferramenta que o ajudará a realizar suas tarefas rapidamente?

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!