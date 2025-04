Como gerar imagens usando o ChatGPT?

Lembra-se de quando você precisava criar uma imagem personalizada, mas não tinha tempo ou habilidade para criar uma obra-prima? Talvez você estivesse tentando encontrar a foto certa para uma publicação de blog ou precisando de um design atraente para um projeto.

Bem, para sua sorte, o ChatGPT agora pode ajudar você! Além da criação de texto, ele também é uma sólida ferramenta de IA para designers.

Gerar imagens com o ChatGPT é super simples - tudo o que você precisa é de um prompt de texto. Basta descrever o que você deseja, seja uma imagem realista ou um pouco extravagante.

Quer um gato com uma cartola? Ou uma cidade futurista ao pôr do sol? As possibilidades são infinitas. Mas como você pode começar? Estamos aqui para ajudar!

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como fazer com que o ChatGPT gere imagens - desde prompts de arte de IA até técnicas criativas avançadas para ajudá-lo a gerar visuais de qualidade profissional.

resumo de 60 segundos Veja como você pode gerar imagens com o ChatGPT: Comece fazendo login e acessando a caixa Message ChatGPT

Selecione a opção "Picture" (Imagem) na caixa de ferramentas para iniciar a criação da imagem

Crie um prompt detalhado e claro para obter os melhores resultados (por exemplo, especifique cores, estilo e composição)

Experimente os prompts para ajustar os detalhes da imagem, como iluminação ou perspectiva

Use referências a estilos de arte específicos ou artistas famosos para orientar a estética

Descreva o clima ou a atmosfera para aumentar a profundidade (por exemplo, iluminação, ambiente)

Refine as imagens com novos prompts para fazer alterações até ficar satisfeito

Lembre-se de limitações como limites de quantidade de imagens, dependência de ferramentas externas como o DALL-E e restrições éticas sobre conteúdo protegido por direitos autorais

Use o ClickUp para organizar, gerenciar e rastrear imagens geradas por IA juntamente com tarefas e projetos para uma melhor integração com o gerenciamento de projetos

Introdução aos recursos de geração de imagens do ChatGPT

O ChatGPT atende a 250 milhões de usuários todas as semanas. Mas apostamos que a maioria deles não percebe totalmente o potencial da plataforma.

Você pode fazer mais do que gerar e-mails ou publicações em blogs? Ou encontrar respostas para suas perguntas mais urgentes? Com certeza você pode, gerando imagens.

O recurso de geração de imagens da plataforma usa IA para transformar suas palavras em artes visuais. Com a tecnologia DALL-E 3, o ChatGPT pode lidar com tudo, desde imagens realistas até arte mais abstrata.

Esse poderoso gerador de imagens de IA está incluído sem custo adicional para usuários do ChatGPT com assinaturas gratuitas, plus e de equipe. O modelo GPT-4o mini, que substituiu o antigo GPT-3. 5, mantém a saída de alta qualidade e é mais eficiente em termos de recursos.

Em 2018, uma pintura gerada por IA intitulada Edmond de Belamy, criada pelo coletivo de arte Obvious, com sede em Paris, tornou-se a primeira obra de arte com IA a ser vendida. Ela foi comprada no leilão da Christie's por incríveis US$ 432.500, marcando um momento significativo no reconhecimento da IA como uma ferramenta séria para a criação de arte.

Por que usar o ChatGPT para geração de imagens?

É simples - o ChatGPT torna fácil e acessível a criação de imagens exclusivas e de alta qualidade. Seja como criador de conteúdo, empresário ou apenas se divertindo, você pode gerar imagens realistas ou artísticas com apenas uma solicitação de texto.

Além disso, ele é rápido, personalizável e está disponível na ponta de seus dedos, economizando tempo e aumentando a criatividade - possivelmente uma opção melhor do que muitas outras alternativas do ChatGPT!

Veja o que torna o ChatGPT particularmente útil para a criação de imagens:

1. A conversa natural supera os comandos complexos

Para ser um bom artista digital, não é necessário aprender sintaxes de comando ou estruturas de menu específicas. Com o ChatGPT, você pode explicar suas necessidades em inglês simples.

Por exemplo, suponha que você seja um professor que deseja criar um auxílio visual para a fotossíntese. Nesse caso, você pode simplesmente descrever o processo que deseja ilustrar e o ChatGPT o ajudará a gerar os recursos visuais adequados.

Essa facilidade de uso permite resultados mais rápidos e eficientes sem a necessidade de memorizar instruções complexas.

2. Personalizações facilitadas

Personalizar suas imagens com o ChatGPT é muito fácil. Depois de inserir o prompt, você pode ajustar elementos como estilo, cor e proporção de aspecto para atender às suas necessidades.

Não importa se você está procurando uma cena realista ou algo mais abstrato, a flexibilidade para ajustar os detalhes garante que o resultado final corresponda à sua visão.

Além disso, você pode experimentar com diferentes versões para encontrar o visual perfeito, o que lhe dá controle total sobre o processo de criação de imagens.

Departamentos com muitos recursos visuais, como as equipes de marketing, costumam usar arte de IA para gerar conceitos iniciais precisos para suas campanhas, maquetes e publicações. Usar uma ferramenta como o ChatGPT, que já faz parte de seus planos de trabalho, ajuda a facilitar as coisas.

3. Acelere a geração de imagens

Com o ChatGPT, a criação de uma excelente arte gerada por IA é rápida e eficiente. O que antes levava horas usando ferramentas de design tradicionais ou trabalhando com um profissional, agora pode ser feito em segundos.

Basta fornecer um prompt de texto e a IA cria sua imagem instantaneamente. Assim mesmo! O retorno rápido garante que você permaneça no caminho certo, cumprindo os prazos sem o incômodo de processos lentos ou de esperar por designers.

4. Econômico em curto prazo

A geração de imagens com o ChatGPT é supereconômica. Em vez de investir em um software de design caro ou contratar um designer gráfico, você pode criar imagens de alta qualidade sem gastar muito.

Essa ferramenta permite que empresas, criadores de conteúdo e indivíduos produzam visuais profissionais sem custo adicional, especialmente para quem tem um orçamento apertado.

Com uma conta gratuita ou opções pagas acessíveis, a geração de imagens do ChatGPT oferece um excelente valor sem sacrificar a qualidade.

Etapas para gerar imagens com o ChatGPT

Você está pronto para começar, mas antes de gerar imagens com o ChatGPT, é útil conhecer as etapas com antecedência. Compreender o processo garantirá que você obtenha os melhores resultados com seus prompts.

Vamos orientá-lo em cada etapa para que você esteja totalmente preparado para criar a imagem perfeita.

Etapa 1: Entendendo o básico

via ChatGPT

Para usar o ChatGPT, será necessário criar uma conta ou fazer login com uma já existente. Você pode usar seu endereço de e-mail ou se inscrever pelo Google para começar.

Dê uma olhada na interface. A caixa Message ChatGPT é onde a mágica acontece. Aqui, você pode adicionar prompts para suas necessidades de geração de texto ou imagem.

A barra de ferramentas anexada à seção tem muitas opções para aprimorar seu trabalho. Há uma opção de anexo para carregar arquivos para análise, uma caixa de ferramentas (falaremos mais sobre isso daqui a pouco) e uma opção de microfone que permite que você fale suas consultas e solicitações diretamente na caixa de texto.

via ChatGPT

Agora, clique na caixa de ferramentas e escolha a opção Imagem para que o ChatGPT saiba que você deseja a criação visual. Essa ferramenta é como ter um artista habilidoso pintando exatamente o que você descreve!

Etapa 2: Configurando seu prompt

No entanto, o segredo para obter ótimas imagens está em dar instruções eficazes ao ChatGPT. Quanto mais precisa for sua solicitação, melhor será a geração de imagens. Não peça apenas à ferramenta para "pintar uma imagem do pôr do sol". "Escreva descrições específicas para incluir elementos visuais (cores e formas), preferências de estilo (realista, abstrato) e detalhes de composição (primeiro plano, fundo). *

Por exemplo, em vez de digitar "A cat" (Um gato), tente "A ginger cat sitting on a windowsill at sunset, with soft orange light falling across its fur, in a watercolor style. "*

via ChatGPT

Você verá instantaneamente a diferença entre uma imagem aleatória de um gato gerada pelo ChatGPT e o estilo exato de imagem de gato que você está procurando!

via ChatGPT

É claro que você pode pedir ao ChatGPT que corrija as partes que não lhe agradam. Peça novamente à ferramenta para corrigir a iluminação, o gato ou qualquer outra coisa. Você pode fazer isso quantas vezes forem necessárias até obter exatamente o que precisa.

Dica profissional: Divida-o em partes menores e digeríveis em vez de escrever um prompt longo. Por exemplo, primeiro solicite ao ChatGPT que gere a cena (por exemplo, "Uma floresta mística") e, em seguida, adicione detalhes sobre o ambiente, a iluminação e as cores em um prompt de acompanhamento. Isso lhe dá mais controle sobre os detalhes e permite ajustar os resultados.

Dicas para criar prompts eficazes

Quer uma arte de IA impressionante? Tudo começa com a forma como você enquadra seu prompt inicial. Um prompt bem elaborado é o segredo para transformar sua visão em realidade. Veja como criar prompts que ajudam o gerador de imagens do ChatGPT a dar vida às suas imagens imaginadas.

1. Comece com um conceito central claro

Seu prompt inicial precisa de uma ideia central forte - pense nisso como se estivesse dando ao DALL-E um esboço mental antes de colocar os detalhes. Um prompt claro e descritivo define o tom da imagem e garante resultados precisos.

Exemplo de solicitação: Crie um pico de montanha recortado e coberto de neve com a luz dourada do sol batendo em sua face leste. Resultado: Um pico de montanha dramático e pontiagudo coberto de neve, brilhando calorosamente onde o sol da manhã beija sua acidentada encosta leste, lançando sombras suaves no lado oposto!

via ChatGPT

2. Adicione detalhes visuais ricos

Quanto mais detalhes específicos você incluir, melhor suas imagens com o ChatGPT se alinharão à sua visão. A adição de elementos como iluminação, perspectiva e humor pode fazer uma diferença significativa.

Por exemplo, em vez de um prompt vago como "Desenhe uma cafeteria aconchegante ", tente algo mais definido:

Exemplo de solicitação: Desenhe o interior de uma cafeteria rústica com vigas de madeira, lâmpadas Edison quentes penduradas no teto e luz da manhã passando por grandes janelas.

Veja como ficou o resultado:

via ChatGPT

3. Use referências de estilo artístico

Ao criar prompts para DALL-E, fazer referência a estilos de arte ou artistas específicos pode ajudar a definir a estética que você imagina. Os estilos de arte definem o tom da textura, a paleta de cores e o nível de detalhes, tornando sua solicitação mais precisa.

Mencione movimentos como Impressionismo (cheio de luz e suave), Surrealismo (sonhador e abstrato) ou Barroco (rico e dramático). Você também pode nomear artistas como Monet (paisagens atmosféricas), Van Gogh (vibrante e emotivo) ou Hokusai (desenho japonês em xilogravura).

Exemplo de solicitação: Pinte uma paisagem de floresta enevoada no estilo de anime, com cores pastéis suaves e iluminação de sonho.

É assim que se parece:

via ChatGPT

4. Prepare o cenário com uma atmosfera

Definir o clima certo para sua imagem do ChatGPT tem tudo a ver com detalhes atmosféricos e ambientais.

Uma descrição vívida cria uma vibração específica que dá vida à sua cena. Inclua elementos de iluminação como "luz dourada do pôr do sol " ou "suave luar filtrado pelas nuvens " e descreva ambientes como "tundras geladas " ou *"colinas verdes ondulantes". "Adjetivos como "sereno", "sinistro" ou "majestoso" podem acrescentar profundidade emocional.

Exemplo de solicitação: Mostre um castelo medieval em uma noite de tempestade, com relâmpagos iluminando as paredes de pedra escura e as ameias cobertas de chuva.

Veja o que parece:

via Cha tGPT

5. Orientar como o assunto aparece

Direcionar o foco do DALL-E para aspectos específicos do objeto pode elevar a qualidade da sua imagem. Você garante clareza e precisão ao especificar detalhes como posicionamento, características e interações com o ambiente.

Considere a pose, a expressão e a interação do sujeito com seu ambiente para dar vida à sua visão.

Exemplo de solicitação: Crie uma imagem de uma raposa vermelha sentada em alerta na neve profunda, com o pelo agitado por uma brisa suave, com a respiração visível no ar frio.

É assim que os resultados se parecem!

via ChatGPT

Se sua ideia não for bem-sucedida, edite-a ou adicione um novo prompt. Quando estiver satisfeito com sua arte, clique no ícone de download!

Fato curioso: Os usuários criaram mais de 15 bilhões de imagens usando plataformas como DALL-E 2, Midjourney e Stable Diffusion. Isso é muito mais do que o número total de imagens em toda a biblioteca da Shutterstock! Somente o DALL-E 2 gerou cerca de 916 milhões de imagens em apenas 15 meses.

Limitações do uso do ChatGPT para geração de imagens

Embora o ChatGPT seja uma ajuda fantástica para gerar prompts de imagens e estimular a criatividade, ele tem alguns problemas. Compreender suas limitações pode ajudá-lo a gerenciar as expectativas e a enfrentar os possíveis desafios de forma eficaz.

O sistema limita o número de imagens geradas por solicitação, normalmente limitadas a três, o que pode atrasar os projetos que precisam de uma grande variedade de imagens

A qualidade da imagem depende muito da clareza e dos detalhes dos prompts, o que significa que prompts vagos geralmente levam a várias revisões

O ChatGPT não gera imagens, mas depende de ferramentas como o DALL-E, o que pode criar problemas se essas ferramentas externas ficarem inativas

Restrições éticas e de direitos autorais impedem o uso de artistas modernos, marcas ou personagens protegidos por direitos autorais, limitando possibilidades criativas específicas

Não há recursos de colaboração em tempo real, o que significa que os usuários não podem co-criar, compartilhar prompts ou discutir iterações diretamente na ferramenta

O ChatGPT não pode se integrar nativamente com plataformas de gerenciamento de projetos como ClickUp, Trello ou Asana, exigindo atualizações manuais nos fluxos de trabalho do projeto

Criação de imagens de IA com o ClickUp

Embora o ChatGPT permita que você faça brainstorming de ideias e gere conteúdo ou até mesmo imagens, há pouco mais que você possa fazer na plataforma. Quando se trata de realmente colocar esse conteúdo em uso, há uma grande desconexão entre a sua plataforma de IA e a de gerenciamento de projetos.

Entre: ClickUp. É o aplicativo tudo para o trabalho que mantém seus experimentos de IA e seu trabalho na mesma plataforma!

Deseja que seus projetos de criação de imagens de IA funcionem como um relógio? Veja como os recursos avançados do ClickUp podem ajudá-lo a organizar, acompanhar e concluir seus projetos com sucesso.

Prompt AI para gerar imagens para seus quadros brancos ClickUp em tempo real

Para aquelas sessões de brainstorming, o ClickUp Whiteboards é um recurso fantástico. Você pode mapear facilmente suas ideias, fazer esboços e colaborar em conceitos visuais com sua equipe.

E quando você tiver uma ideia inovadora, inicie uma tarefa diretamente do quadro branco! É isso mesmo, nunca mais perca uma ideia. ✨

É uma excelente ferramenta de quadro branco com IA para colocar todos na mesma página e visualizar ideias com o gerador de imagens com IA nos estágios iniciais. Sim! Você pode usar o ClickUp Brain e seu poderoso recurso de IA no ClickUp Whiteboard para gerar as imagens desejadas. Veja como isso funciona:

Adicione sua solicitação - neste caso, "*Crie uma ilustração de uma lâmpada acesa" - e aqui está o resultado!

Gere imagens em tempo real com o ClickUp Brain

Pronto para começar a atribuir o trabalho relacionado à arte à sua equipe? O ClickUp Tasks ajuda a dividir o processo de criação de imagens em tarefas menores, atribuir prazos e acompanhar o progresso sem dores de cabeça. Com exibições personalizáveis e listas de tarefas detalhadas, é muito fácil manter-se organizado e dentro do cronograma.

Colabore com sua equipe em tempo real com o ClickUp

E não vamos nos esquecer das ferramentas de colaboração do ClickUp. Com comentários de tarefas, @menções, e notificações em tempo real, sua equipe pode compartilhar instantaneamente feedback sobre sua arte e novas ideias!

Configure suas tarefas para o modo automático com o ClickUp Automations

Lidar com tarefas repetitivas na criação de imagens de IA pode ser entediante, mas o ClickUp Automations simplifica o processo, permitindo que você se concentre na criatividade.

Imagine atribuir tarefas automaticamente, atualizar o status do projeto e enviar lembretes-tudo sem levantar um dedo. Essas ferramentas de automação criativa permitem que sua equipe se concentre no que realmente importa: criar imagens com IA com perfeição. A automação mantém tudo funcionando sem problemas, para que nenhuma etapa do processo seja perdida.

Ao combinar automação, gerenciamento de tarefas e colaboração em uma única plataforma, o ClickUp torna o gerenciamento de projetos de criação de imagens de IA mais fácil e eficiente do que nunca

Faça a geração de imagens com IA trabalhar para você no ClickUp!

Começar a usar a geração de imagens com IA por meio do ChatGPT pode parecer como aprender uma nova habilidade - porque é! Mas com as ferramentas e os processos certos, você pode transformar essa tecnologia poderosa em uma parte confiável do seu fluxo de trabalho criativo.

É claro que a ferramenta tem algumas limitações - um limite para o número de imagens geradas ou alterações feitas, inclusive - mas, para as necessidades básicas, ela funciona muito bem!

No entanto, para gerenciar seus projetos de imagem de IA com eficiência, você precisa de um local central para armazenar prompts, rastrear versões e organizar as imagens geradas. É aí que uma plataforma como o ClickUp tem um valor inestimável!

Ao integrar tudo em uma única plataforma, o ClickUp garante que seus projetos criativos permaneçam organizados, colaborativos e eficientes. Por que fazer malabarismos com várias ferramentas se você pode ter tudo em um só lugar?

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e seja criativo enquanto se mantém organizado!