as 15 melhores alternativas ao ChatGPT para programação em 2025

Quando o ChatGPT surgiu, causou um grande impacto no mundo da tecnologia. Os entusiastas da IA interessados em programação ficaram entusiasmados com a perspectiva de um assistente de IA capaz de programar em várias linguagens, depurar problemas instantaneamente e assumir a tediosa tarefa de redigir documentação.

No entanto, à medida que me aprofundava nas capacidades do ChatGPT e conversava com desenvolvedores profissionais, incluindo alguns amigos da ClickUp, percebi que a realidade não era tão perfeita quanto o entusiasmo inicial sugeria.

Embora o ChatGPT seja indubitavelmente poderoso, ele tem suas limitações quando se trata de tarefas de programação.

Como programador, você também deve ter percebido isso. É por isso que reunimos insights de desenvolvedores e especialistas em tecnologia para trazer a você esta lista das melhores alternativas gratuitas e pagas ao ChatGPT para programação. Vamos ver como elas se comparam.

GitHub Copilot – Programador em pares de IA para conclusão de código

Microsoft Copilot – Assistente de IA integrado em todos os produtos Microsoft

Amazon CodeWhisperer – sugestões de código de IA para desenvolvedores AWS

CodeT5 – Geração e compreensão de código de código aberto

Tabnine – Conclusão de código de IA para várias linguagens

Google Gemini – IA multimodal com recursos de programação

Codeium – Conclusão de código gratuita com IA

PolyCoder – Modelo de geração de código aberto

AskCodi – Assistente de IA para documentação e consultas de código

OpenAI Codex – Geração poderosa de código a partir de linguagem natural

IntelliCode – recomendações de código assistidas por IA no Visual Studio

Replit Ghostwriter – Conclusão de código de IA no Replit IDE

Snyk Code – Análise de segurança de código com IA

Codiga – Assistente de programação com análise de código e trechos

Mas primeiro, vamos entender por que o ChatGPT nem sempre é o melhor assistente de programação.

Limitações do ChatGPT

O ChatGPT, apesar de ser alimentado por um modelo avançado de aprendizagem de idiomas (LLM), é baseado em entradas de fontes online que são limitadas em número.

Precisão e confiabilidade: Escrever código com o ChatGPT pode ser pouco confiável e conter bugs ou ineficiências. Os programadores precisam revisar e reescrever as sugestões. Essa etapa extra pode atrasar o seu trabalho a longo prazo, pois você não pode confiar totalmente nos resultados

Compreensão limitada do contexto: Tarefas complexas de programação que exigem um profundo conhecimento do objetivo do projeto e da arquitetura geral podem confundir o ChatGPT. O modelo pode ter dificuldade para considerar casos extremos ou integrar-se perfeitamente às bases de código existentes

Falta de criatividade e inovação: Embora o ChatGPT seja muito bom em realizar tarefas repetitivas, ele pode não ser a melhor ferramenta para gerar ótimas soluções de código. Para problemas que exigem um pensamento inovador, o ChatGPT não é muito útil

Consciência de segurança limitada: a geração de código do ChatGPT pode não priorizar as melhores práticas de segurança. Os desenvolvedores precisam ter muito cuidado com possíveis vulnerabilidades de segurança introduzidas pelas sugestões

Preocupações com viés de dados: os dados de treinamento do ChatGPT podem ser tendenciosos, o que pode se refletir em seu código. Isso pode causar problemas inesperados ou até mesmo agravar problemas existentes em seu código

Devido a essas desvantagens, muitos programadores estão buscando outras ferramentas de IA que funcionem com diferentes linguagens de programação. Essas novas ferramentas podem resolver problemas de maneira mais específica, dependendo das necessidades do programador.

Alternativas ao ChatGPT para programação em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das 15 melhores alternativas ao ChatGPT para programadores.

15 melhores alternativas ao ChatGPT para programação

Nossa equipe na ClickUp decidiu testar estas 15 melhores alternativas ao ChatGPT e reunir um kit de ferramentas de programação para você. Aqui estão elas:

1. ClickUp

Comece a programar com o ClickUp Gere código com instruções simples em linguagem natural com o ClickUp Brain

O ClickUp é uma das ferramentas mais completas para gerenciar projetos de software. Ele combina recursos como gerenciamento de tarefas e sprints com chat em tempo real, gerenciamento de documentos e painéis personalizáveis. Isso permite que sua equipe colabore de forma integrada, acompanhe o progresso visualmente e mantenha todas as informações do projeto em um único hub central.

Seu assistente de IA multifuncional integrado, ClickUp Brain , pode assumir tarefas rotineiras e repetitivas para economizar seu tempo. Ele também pode funcionar como um assistente de codificação de IA que gera sugestões de código diretamente na plataforma. Você pode usar o ClickUp Brain para gerar, resumir, editar ou até mesmo completar um trecho de código.

Esteja você preso em um algoritmo complicado ou precisando refrescar rapidamente a sintaxe, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a programar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp integra-se perfeitamente com sistemas de controle de versão, como GitHub e GitLab. Você não precisará alternar entre plataformas — tudo é centralizado e fácil de acessar.

Link Vincule tarefas do ClickUp a commits, ramificações e pull requests do GitHub a partir das tarefas do ClickUp

Com a opção de formatação de blocos de código do ClickUp, você pode compartilhar facilmente trechos de código com sua equipe no ClickUp Tasks ou ClickUp Docs , com destaque para a sintaxe correta. Isso garante que todos estejam em sintonia e evita confusão sobre a funcionalidade do código.

Acelere a entrega de software com os painéis do Sprint

Em grandes projetos de programação, você precisa estar por dentro de tudo. O ClickUp Dashboard, combinado com a plataforma de gerenciamento de projetos da equipe de software ClickUp, oferece visibilidade em tempo real do andamento do projeto e da produtividade da equipe.

Com essas ferramentas, as equipes de desenvolvimento podem identificar obstáculos desde o início, ajustar a alocação de recursos conforme necessário e garantir a entrega dentro do prazo e do orçamento.

A melhor parte é que essa plataforma permite adicionar campos personalizados às tarefas de todos os projetos de programação. É possível acompanhar detalhes como linguagens de programação utilizadas, status da revisão do código ou até mesmo IDs de bugs. Tudo é personalizável de acordo com as necessidades específicas, facilitando o gerenciamento de projetos de software.

saiba mais: Como escrever um relatório de bug melhor?

O ClickUp também oferece mais de 1000 modelos para vários casos de uso. Por exemplo, o modelo de desenvolvimento de software do ClickUp consolida tudo o que você precisa para executar projetos de desenvolvimento de aplicativos com tranquilidade em um único lugar.

Baixe este modelo Gerencie seu processo de desenvolvimento de aplicativos com o modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Isso significa que todas as suas equipes, desde produto e design até engenharia e garantia de qualidade, podem trabalhar juntas sem esforço. Você precisa de apenas uma ferramenta para gerenciar tudo, desde criar seu roteiro de produto e garantir a entrega pontual de recursos essenciais até corrigir bugs.

O modelo também é super flexível. Você pode escolher diferentes maneiras de gerenciar projetos (como Scrum ou Kanban), dependendo do que funcionar melhor. Além disso, permite criar rótulos personalizados para tarefas. Por exemplo, use rótulos como "Nova York" ou "Califórnia" para a localização do projeto e "V1. 0" ou "V2. 0" para indicar a qual versão um recurso ou bug pertence. Dessa forma, o ClickUp se adapta ao seu fluxo de trabalho específico, e não o contrário.

Você também pode escolher entre mais de seis visualizações para acompanhar o progresso, como listas, quadros, calendários e até mapas mentais. Esse detalhe se aplica até mesmo ao status das tarefas — há mais de 16 opções para escolher! Isso ajuda todos na equipe a entender exatamente o que está acontecendo com um projeto e mantém todos informados.

Melhores recursos do ClickUp

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de chat, redigir ou refinar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

Limitações do ClickUp

A versão móvel não possui alguns recursos disponíveis na versão para desktop

Embora a ClickUp University se dedique a ensinar como usar o ClickUp da melhor maneira possível, os novos usuários podem achar a plataforma um pouco complicada devido aos seus muitos recursos e à curva de aprendizado íngreme

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

A facilidade de uso é absolutamente incrível. O ClickUp é extremamente fácil, não só para os usuários, mas também para toda a equipe. Também é muito fácil de personalizar para obter o melhor valor possível. Uma quantidade incrível de ClickApps (plugins/addons) e integrações com tudo, desde campos personalizados, relações/dependências, calendários, e-mails e outras integrações. Minhas principais escolhas são as automações e a assistência de IA integrada.

A facilidade de uso é absolutamente incrível. O ClickUp é extremamente fácil, não só para os usuários, mas também para toda a equipe. Também é muito fácil de personalizar para obter o melhor valor possível. Uma quantidade incrível de ClickApps (plugins/addons) e integrações com tudo, desde campos personalizados, relações/dependências, calendários, e-mails e outras integrações. Minhas principais escolhas são as automações e a assistência de IA integrada.

2. GitHub Copilot

via GitHub Copilot

O GitHub Copilot é uma ferramenta de programação de IA que faz jus ao seu nome. Quando começo a digitar o código, ele sugere linhas completas ou até blocos de código que se encaixam no contexto.

É assim que ele economiza inúmeras horas de escrita de código padrão e pesquisa de detalhes de sintaxe.

A melhor parte? Embora ele possa oferecer opções, você ainda tem o controle final para escolher a melhor opção para a situação.

O especialista em programação de IA também suporta várias linguagens, incluindo Python, Javascript, Ruby e C++. Ele gera automaticamente comentários e documentação para o código que você está escrevendo. Isso ajuda o resto da equipe a acessar a base de código facilmente.

O GitHub oferece recursos como geração de documentos e interação em linguagem natural que podem ajudar a melhorar a eficiência dos desenvolvedores.

Os melhores recursos do GitHub Copilot

Use o suporte a pull requests para gerar automaticamente tags e descrições com IA, facilitando a compreensão e a revisão das alterações no código

Aproveite a conveniência de uma interface de linha de comando (CLI) integrada ao Copilot, que permite lidar com tarefas comuns de desenvolvimento sem sair do seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)

Gere código com o GPT-4 de forma mais rápida e eficiente

Limitações do GitHub Copilot

Pode ter dificuldades com tarefas complexas de programação que exigem um conhecimento profundo da arquitetura geral e do objetivo do projeto

O código gerado pode não priorizar as melhores práticas de segurança

Preços do GitHub Copilot

Gratuito

Equipe: US$ 4/usuário por mês

Empresa: US$ 21/usuário por mês

Avaliações e comentários do GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (mais de 135 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitHub Copilot?

O Github copilot aumenta a eficiência e a produtividade da equipe de desenvolvimento, pois é totalmente personalizável e feito sob medida de acordo com as habilidades dos desenvolvedores. Com base no contexto, ele oferece métodos, funções, variáveis e até blocos de código completos. Ele oferece um código mais adaptável e digno de elogios. A integração com diferentes aplicativos é fácil.

O Github copilot aumenta a eficiência e a produtividade da equipe de desenvolvimento, pois é totalmente personalizável e feito sob medida de acordo com as habilidades dos desenvolvedores.

Com base no contexto, ele oferece métodos, funções, variáveis e até blocos de código completos. Ele oferece um código mais adaptável e digno de elogios. A integração com diferentes aplicativos é fácil.

3. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

O Microsoft Copilot é uma adição valiosa ao seu kit de ferramentas de desenvolvedor, especialmente se você codifica no ambiente de desenvolvimento da Microsoft. Sua integração com o ecossistema MS elimina a necessidade de trocar de plataforma ou aprender novas interfaces.

O recurso de upload de arquivos do Copilot permite analisar seu código existente em várias linguagens, incluindo Python, JavaScript, Java, C++, HTML e CSS. Essa análise aprimora a compreensão do Copilot sobre seu projeto, levando a sugestões e assistência mais relevantes em interações futuras.

É importante ressaltar que o Copilot prioriza a privacidade dos dados. Após a análise, os arquivos enviados e seu conteúdo são excluídos automaticamente, garantindo que seu código permaneça seguro.

Os melhores recursos do Microsoft Copilot

Explore maneiras alternativas de resolver um problema, levando você a considerar diferentes abordagens

Acesse novas bibliotecas, estruturas e convenções de codificação para incorporar esse conhecimento às sugestões, de modo que o código permaneça atualizado

Limitações do Microsoft Copilot

As sugestões oferecidas podem ser muito complexas e mais difíceis de entender do que o código que o desenvolvedor pode escrever por conta própria

Preços do Microsoft Copilot

Gratuito

Microsoft Copilot Pro: US$ 20/usuário por mês

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (mais de 59 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot?

Pessoalmente, adoro. Para mim, trata-se de melhorar a produtividade, em vez de gerar códigos complexos que prefiro escrever eu mesmo para ter certeza absoluta. Para mim, funciona muito bem para: gerar casos de teste. Ele frequentemente sugere casos extremos para meus testes de unidade que eu poderia ter perdido. conclusão de linhas (é como um IDE superpoderoso que, em vez de sugerir funções, pode completar a linha inteira com os parâmetros).

Pessoalmente, adoro. Para mim, trata-se de melhorar a produtividade, em vez de gerar códigos complexos que prefiro escrever eu mesmo para ter certeza absoluta. Para mim, funciona muito bem para:

gerar casos de teste. Ele frequentemente sugere casos extremos para meus testes de unidade que eu poderia ter perdido.

conclusão de linhas (é como um IDE superpoderoso que, em vez de sugerir funções, pode completar a linha inteira com os parâmetros).

4. Amazon CodeWhisperer

via Amazon CodeWhisperer

O Amazon CodeWhisperer é tudo o que você precisa para lidar com projetos na AWS. É uma ferramenta de IA treinada para produzir código usando código aberto e bibliotecas de código da Amazon.

Basta escrever comentários claros e em linguagem natural descrevendo o que você deseja alcançar, e o CodeWhisperer traduz isso em código real. Você pode se concentrar no "o quê" — a funcionalidade que queremos construir — e deixar que o CodeWhisperer cuide do "como" — o código específico necessário para aproveitar os serviços da AWS.

O CodeWhisperer funciona com suas ferramentas de desenvolvimento existentes, como JetBrains e VS Code.

Após a configuração, ele analisa seu código em tempo real, oferecendo ajuda para escrever novos códigos, melhorar os códigos existentes e até mesmo revisá-los para garantir a qualidade.

Aumentando a produtividade dos desenvolvedores e pesquisando o código certo ou a biblioteca de chamadas de função, o CodeWhisperer sugere opções que se integram perfeitamente aos serviços da AWS.

Os melhores recursos do Amazon CodeWhisperer

Priorize a segurança. O código sugerido geralmente inclui práticas recomendadas para proteger aplicativos em nuvem

Acesse exemplos de código que demonstram como interagir com o serviço, acelerando a curva de aprendizado

Sinalize ou filtre sugestões de código que se assemelham a código disponível publicamente

Limitações do Amazon CodeWhisperer

Precisa do contexto completo para gerar o código mais preciso

Excelente em desenvolvimento baseado em nuvem e integração com AWS, mas pode não ser tão flexível para tarefas de programação de uso geral em comparação com alguns outros assistentes de programação de IA

Preços do Amazon CodeWhisperer

Gratuito

Avaliações e comentários do Amazon CodeWhisperer

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amazon CodeWhisperer?

Fácil integração com editores de código e respostas precisas.

Fácil integração com editores de código e respostas precisas.

5. CodeT5

via CodeT5

Projetos de desenvolvimento de software em grande escala podem se tornar tediosos à medida que novos recursos são adicionados continuamente. O CodeT5 enfrenta esse desafio atuando como um assistente de código inteligente.

Construído sobre um vasto banco de dados de códigos existentes, o CodeT5 emprega uma "arquitetura codificadora-decodificadora pré-treinada unificada com reconhecimento de identificadores". Esse design sofisticado permite que ele entenda e processe elementos específicos do código (como nomes de variáveis e identificadores de funções) enquanto codifica a entrada e decodifica a saída, melhorando sua capacidade de gerar códigos relevantes e sintaticamente corretos

Com o CodeT5, você pode descrever problemas complexos ou funcionalidades desejadas em linguagem natural. A ferramenta então tenta traduzir sua descrição em código funcional, mesmo para tarefas complexas. Esse recurso reduz significativamente o tempo de desenvolvimento, permitindo que você se concentre nos objetivos principais do seu projeto, em vez de se perder nos detalhes da implementação.

Melhores recursos do CodeT5

Resumir código em explicações mais simples

Transforme instruções em linguagem natural em código real para as tarefas mais complexas

Traduzir código de uma linguagem para outra

Detecte defeitos de código e clones com precisão

Limitações do CodeT5

Melhor para geração de código do que para depuração

Os recursos estão evoluindo, mas podem existir limitações em comparação com assistentes de programação de IA mais estabelecidos

Preços do CodeT5

Preços personalizados

Avaliações e comentários do CodeT5

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CodeT5?

Não há avaliações disponíveis

6. Tabnine

via Tabnine

O Tabnine é um assistente inteligente para programadores que torna a codificação mais rápida e fácil. É um assistente de autocompletar superpoderoso que consegue realmente ler a sua mente, pelo menos a sua mente de programador.

Ele lembra a maneira como você codifica e sugere maneiras de melhorá-la, mantendo seu código seguro e protegido.

Escrever testes unitários para verificar se o seu código funciona corretamente pode ser demorado. O Tabnine pode automatizar essa tarefa, sugerindo testes unitários relevantes para o seu código. Ele suporta muitas linguagens de programação populares, para que você possa continuar usando as suas favoritas.

Melhores recursos do Tabnine

Pressione Tab ou Enter para aceitar um trecho de código sugerido

Use comentários, bibliotecas instaladas e arquivos abertos para desenvolver e refinar os resultados da conclusão de código

Personalize o comportamento de codificação do Tabnine de acordo com suas preferências, ajustando o número de sugestões exibidas e ativando ou desativando recursos específicos

Limitações do Tabnine

Pode fornecer sugestões de código incorretas que exigem correção manual

Os recursos podem ter limitações em projetos mais complexos

Preços do Tabnine

Gratuito para sempre

Prós: US$ 12/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários do Tabnine

G2: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tabnine?

Adapta-se rapidamente ao meu estilo e formatos de código, atualizando-se para acomodar as variáveis e funções que defini. Extrapolando rapidamente a direção que o seu código está tomando e oferecendo sugestões contextuais. Acelerou o meu tempo de desenvolvimento e me ajudou a aprender novas linguagens. Também gosto do fato de funcionar com todos os IDE.

Adapta-se rapidamente ao meu estilo e formatos de código, atualizando-se para acomodar as variáveis e funções que defini. Extrapolam rapidamente a direção que o seu código está tomando e oferecem sugestões contextuais. Acelerou o meu tempo de desenvolvimento e me ajudou a aprender novas linguagens. Também gosto do fato de funcionar com todos os IDE.

7. Google Gemini (anteriormente conhecido como Bard)

via Google

Se você está procurando um mecanismo avançado de geração de código, o Gemini não é a resposta. Ele é mais como um assistente de pesquisa superpoderoso específico para programadores.

Está com dificuldades com um bug ou algoritmo complicado? Você pode ativar o Gemini e explicar o problema. Ele mergulha nas profundezas da internet, extraindo documentação relevante, exemplos de código e até discussões sobre problemas semelhantes.

Ele também pode produzir código em mais de 20 linguagens de programação e traduzir instruções em linguagem simples para código funcional. Você pode usar o Gemini para corrigir erros de sintaxe e lógicos em códigos existentes. A capacidade da IA de gerar e explicar código pode ser útil para aprender, criar protótipos e documentar projetos.

As integrações com outros serviços do Google, como Docs e Drive, permitem incorporar os resultados de codificação do Gemini em seus fluxos de trabalho de maneira integrada. Ele também pode acessar o vasto banco de dados do mecanismo de pesquisa do Google, que é uma mina de ouro de informações.

Os melhores recursos do Google Gemini

Reescreva o código existente para modernizá-lo

Sugira soluções alternativas de programação que você não havia considerado

Traduza código de uma linguagem de programação para outra sem esforço

Limitações do Google Gemini

O código escrito por IA pode precisar de revisão e correção humana

Preocupações com privacidade e segurança em torno do compartilhamento de códigos confidenciais, uma vez que o Gemini usa entradas de chat para treinar seu modelo

Preços do Google Gemini

Gratuito

Google Geminiratings e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 139 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Gemini?

Estou muito impressionado com o que o gemini 1. 5 pro ai studio é capaz de fazer. Criei um jogo de cobra em python totalmente funcional com sttings para alterar a cor da cobra e a velocidade, sem saber nada sobre programação, embora tenha sido necessário seguir alguns passos para cada alteração. Será que podemos criar jogos ainda mais complexos, como Tetris, ou outros, se lhe dissermos para fazer tudo passo a passo [sic].

Estou muito impressionado com o que o gemini 1. 5 pro ai studio é capaz de fazer. Criei um jogo de cobra em python totalmente funcional com parâmetros para alterar a cor da cobra e a velocidade, sem saber nada sobre programação, embora tenha sido necessário seguir alguns passos para cada alteração. Será que podemos criar jogos ainda mais complexos, como Tetris, ou outros, se lhe dissermos para fazer tudo passo a passo [sic].

Avaliação do Reddit

8. Codeium

via Codeium

O Codeium oferece uma variedade de recursos e planos personalizáveis para as necessidades individuais, de equipes e de empresas.

Ele suporta mais de 70 linguagens de programação e se integra a vários IDEs, incluindo Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS e Android.

Você pode gerar códigos de uma ou várias linhas com várias sugestões. O Codeium inclui uma função de pesquisa inteligente para ajudar os desenvolvedores a encontrar e usar APIs com mais eficiência.

O Codeium continua sendo o favorito dos programadores por sua precisão incomparável, superando concorrentes como GitHub e Tabnine.

Melhores recursos do Codeium

Garanta a conformidade com SOC2 Tipo 2, ao contrário da maioria dos outros assistentes de codificação de IA

Aproveite o contexto para obter sugestões de blocos de código, chamadas de função e definições de variáveis relevantes que se alinham à estrutura e ao estilo de codificação do seu projeto

Analise seu código e receba sugestões de possíveis casos de teste, acelerando o processo de criação de testes e aumentando a testabilidade do seu código

Limitações do Codeium

Excelente na conclusão de códigos, mas pode não oferecer o mesmo nível de assistência na depuração de erros lógicos complexos

Preços do Codeium

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 12/licença por mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Codeium

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Codeium?

O Codeium é muito fácil de usar e oferece sugestões realmente úteis. Como tudo é feito localmente, é super rápido, mesmo para quem trabalha remotamente, é imperceptível.

O Codeium é muito fácil de usar e oferece sugestões realmente úteis. Como tudo é feito no local, é super rápido, mesmo para quem trabalha remotamente, é imperceptível.

9. PolyCoder

O PolyCoder é um software de código aberto, semelhante a algumas outras ferramentas desta lista. No entanto, ao contrário de outras, está em constante evolução.

É um grande modelo de linguagem baseado em transformadores com 2,7 bilhões de parâmetros desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon. Isso o torna um dos maiores modelos avançados de IA para geração de código. O tamanho grande do modelo permite que o PolyCoder gere códigos altamente complexos e precisos em 12 linguagens de programação.

Ele foi treinado em um conjunto diversificado de dados que permitiu ao PolyCoder aprender padrões e estruturas comuns em diferentes linguagens e gerar código de alta qualidade.

O PolyCoder usa algoritmos avançados para gerar código a partir de descrições em linguagem natural. Ele pode ser usado para tarefas automáticas de revisão de código. Como se trata de uma ferramenta de IA de código aberto, os desenvolvedores podem ajustar e personalizar o modelo para seus casos de uso e aplicações.

Principais recursos do PolyCoder

Aproveite o conhecimento coletivo da comunidade de programação, que oferece um conjunto de sugestões de código e oportunidades de aprendizagem em constante evolução

Identificar blocos de código repetitivos e sugerir maneiras de reescrevê-los

Limitações do PolyCoder

Mais adequado para conclusão de código e aprendizagem do que para depuração de erros lógicos complexos

Preços do PolyCoder

Gratuito

Avaliações e comentários do PolyCoder

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. AskCodi

via AskCodi

Interessado em uma plataforma de comunidade virtual para programadores, onde você pode fazer perguntas, buscar e oferecer ajuda e interagir com outros entusiastas da programação? Confira o AskCodi.

O AskCodi reduz as barreiras à entrada no desenvolvimento de software, tornando mais fácil para um leque mais amplo de pessoas explorar carreiras neste campo.

Essa ferramenta de IA pode melhorar a experiência do desenvolvedor, automatizando várias tarefas de programação e fornecendo feedback e suporte em tempo real. Ela pode gerar código em várias linguagens de programação, incluindo Python, Java, HTML, CSS, JavaScript e muito mais.

Ele oferece um criador de testes unitários e um criador de testes cucumber para as principais linguagens, economizando tempo dos desenvolvedores que não precisam escrever os testes eles mesmos.

Esta comunidade é gratuita e é mantida por voluntários apaixonados por programação.

Principais recursos do AskCodi

Integre com seus IDEs favoritos, como Visual Studio Code, JetBrains e Atom

Use ferramentas como DocString, Code Explainer e C# Comments para entender o código e criar documentação

Simplifique a geração de código e a correção de bugs com aplicativos integrados, como Code Generator, Code Refractor, Code Fixer, etc.

Limitações do AskCodi

Os usuários precisam fornecer instruções claras e precisas para obter os melhores resultados. Instruções complexas podem não resultar em bons resultados

Preços do AskCodi

Gratuito

Premium: US$ 9,99/usuário por mês

Ultimate: US$ 29,99/usuário por mês

Avaliações e comentários do AskCodi

G2: 4,8/5 (mais de 84 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AskCodi?

Tenho muito pouca ou quase nenhuma experiência em programação, além de uma aula geral de IS na faculdade. O Codi me permitiu ajudar em projetos de painéis e dados nos quais eu nunca teria sido capaz de ajudar. Com equipes de tecnologia muito ocupadas, o Codi me permitiu tirar um pouco do trabalho dos nossos programadores e assumir tarefas menores que podem ser realizadas por outros membros da equipe.

Tenho muito pouca ou quase nenhuma experiência em programação, além de uma aula geral de IS na faculdade. O Codi me permitiu ajudar em projetos de painéis e dados nos quais eu nunca teria sido capaz de ajudar. Com equipes de tecnologia muito ocupadas, o Codi me permitiu tirar um pouco do trabalho dos nossos programadores e assumir tarefas menores que podem ser realizadas por outros membros da equipe.

11. OpenAI Codex

via OpenAI Codex

Os programadores muitas vezes têm dificuldade em encontrar código existente (bibliotecas, APIs ou funções) para resolver problemas específicos. Isso pode ser um obstáculo demorado, especialmente para iniciantes. O OpenAI Codex se destaca nessa etapa, sugerindo trechos de código relevantes nessas linguagens, tornando a codificação mais rápida e acessível.

Ele simplifica a codificação, reduzindo a necessidade de tentativa e erro com vários trechos de código. Ele permite que você se concentre em descrever o problema e, em seguida, gerar uma solução. Embora não seja perfeito, o Codex pode melhorar significativamente sua eficiência de codificação, fornecendo código relevante com base em suas entradas.

Ele entende mais de uma dúzia de linguagens, incluindo JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript e até mesmo scripts Shell. Mas é especialmente forte em Python.

Os melhores recursos do OpenAI Codex

Traduzir funcionalidades complexas em código real

Elimine a tentativa e erro gerando código diretamente, liberando tempo para a resolução de problemas

Gere novas ideias criando códigos para funcionalidades que você talvez não tenha considerado

Limitações do OpenAI Codex

Pode ser necessário ferramentas ou conhecimentos adicionais para lidar com erros lógicos complexos

Preços do OpenAI Codex

Preços personalizados

Avaliações e comentários do OpenAI Codex

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OpenAI Codex?

Estou acostumado a codificar IAs como o Github Copilot, que não suportam R. Hoje obtive acesso beta ao Codex e estou impressionado. Ele entende R sem nem precisar dizer que você está usando R.

Estou acostumado a codificar IAs como o Github Copilot, que não suportam R. Hoje obtive acesso beta ao Codex e estou impressionado. Ele entende R sem nem precisar dizer que você está usando R.

12. IntelliCode

via IntelliCode

Trabalhar com grandes bases de código pode ser demorado, especialmente quando se procura funções ou trechos de código relevantes.

O Intellicode fornece exemplos reais de como outros desenvolvedores usaram funções específicas da API, facilitando o aprendizado e o uso de novas APIs.

Ele usa aprendizado de máquina para analisar padrões de código e classificar as sugestões de conclusão de código mais relevantes no topo da lista do IntelliSense. Isso economiza tempo em comparação com a pesquisa manual na lista.

Ele se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente, antecipa suas necessidades enquanto você digita e oferece autocompletar código inteligente simultaneamente.

Melhores recursos do IntelliCode

Gere funções relevantes e trechos de código dentro do seu projeto ou referências externas, economizando tempo na exploração manual

Identifique oportunidades para refatorar blocos de código repetitivos, promovendo bases de código mais limpas e fáceis de manter

Aprenda seu estilo e preferências de programação ao longo do tempo, sugerindo conclusões que se alinham à sua maneira habitual de escrever código, promovendo uma experiência personalizada

Limitações do IntelliCode

Funciona apenas com o IDE do Visual Studio

Suporta apenas um número limitado de linguagens de programação

Preços do IntelliCode

Preços personalizados

Avaliações e comentários do IntelliCode

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IntelliCode?

"As melhorias do IntelliCode não se limitam à conclusão de instruções. O IntelliCode também fornece orientações sobre a sobrecarga mais adequada para essa API, considerando o contexto atual do código. Chega de rolagem desnecessária!"

"As melhorias do IntelliCode não se limitam à conclusão de instruções. O IntelliCode também fornece orientações sobre a sobrecarga mais adequada para essa API, considerando o contexto atual do código. Chega de rolagem desnecessária!"

13. Replit Ghostwriter

via Replit Ghostwriter

Este assistente de programação com IA melhora a sua experiência de programação automatizando tarefas repetitivas, explicando códigos complexos e gerando novos códigos. Ele também destaca qualquer bloco de código e o explica passo a passo em linguagem simples, facilitando a compreensão de códigos desconhecidos.

Ele pode gerar programas completos com base em comandos simples em linguagem natural, facilitando a criação de novos códigos ou a modificação de códigos existentes.

O Replit foi projetado para ser acessível em qualquer dispositivo e se integra perfeitamente ao seu IDE online, que oferece suporte à hospedagem e implantação instantâneas de projetos. No geral, essa ferramenta visa tornar a programação mais rápida, fácil e agradável, usando IA para lidar com tarefas rotineiras e fornecer assistência de nível especializado.

Os melhores recursos do Replit Ghostwriter

Descreva as alterações que você deseja fazer em um trecho de código e o Replit irá reescrevê-lo com essas alterações

Colabore com outros programadores para trabalhar em projetos em tempo real

Obtenha ajuda personalizada com tarefas como explicar códigos complexos, gerar casos de teste e sugerir arquitetura de aplicativos

Limitações do Replit Ghostwriter

Nem sempre preciso ou útil para tarefas complexas de programação

Existem limites de uso para a versão gratuita

Preços do Replit Ghostwriter

Iniciante : gratuito

Núcleo: US$ 20/usuário por mês

Equipes: US$ 40/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Replit Ghostwriter

G2: 4,4/5 (mais de 29 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Replit Ghostwriter?

A melhor coisa sobre o Replit é que ele é totalmente baseado na web e você pode acessar todo o seu código em qualquer lugar. A melhor parte é que ele oferece ambiente de programação e hospedagem. Ele também oferece suporte a grupos, para que possamos trabalhar com nossa equipe e colaborar entre nós.

A melhor coisa sobre o Replit é que ele é totalmente baseado na web e você pode acessar todo o seu código em qualquer lugar. A melhor parte é que ele oferece ambiente de programação e hospedagem. Ele também oferece suporte a grupos, para que possamos trabalhar com nossa equipe e colaborar entre nós.

14. Snyk Code

via Snyk Code

O Snyk Code ajuda a combater pontos fracos e vulnerabilidades ocultos em bases de código para tornar a codificação mais segura.

Ele age como uma torre de segurança, verificando seu código em busca de vulnerabilidades conhecidas e possíveis pontos fracos. Essa abordagem proativa ajuda a identificar e corrigir problemas de segurança, permitindo que você envie códigos mais seguros e confiáveis com confiança.

O Snyk Code suporta uma ampla variedade de linguagens de programação e se integra diretamente a IDEs e fluxos de trabalho de desenvolvimento. Ele permite que você encontre e corrija vulnerabilidades enquanto codifica, sem interromper o processo de desenvolvimento.

Além de identificar vulnerabilidades, a ferramenta fornece instruções passo a passo para ajudar você a corrigir problemas rapidamente.

Os melhores recursos do Snyk Code

Personalize as verificações de acordo com os requisitos específicos do projeto e as melhores práticas de segurança

Obtenha relatórios claros e recomendações para corrigir vulnerabilidades identificadas

Limitações do Snyk Code

Ele verifica pontos fracos conhecidos, mas pode haver truques completamente novos que os invasores usam e que ele não consegue impedir

Preços do Snyk Code

Gratuito para sempre

Equipes: US$ 25/produto por mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e análises do Snyk Code

G2: 4,5/5 (mais de 118 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Snyk Code?

Quando comecei a usar o Snyk, achei os relatórios úteis, mas ainda muito fáceis de ignorar. Então, adicionei o Snyk para criar pipelines para rejeitar compilações que incluíssem vulnerabilidades de alto risco. O Snyk agora está ainda melhor e me avisa antes mesmo de eu mesclar minhas solicitações de pull. Em um mundo onde o tempo entre o anúncio de uma vulnerabilidade e sua exploração está diminuindo rapidamente, é loucura não usar um serviço como esse. O Snyk é de longe a melhor ferramenta que encontrei nessa área.

Quando comecei a usar o Snyk, achei os relatórios úteis, mas ainda muito fáceis de ignorar. Então, adicionei o Snyk para criar pipelines para rejeitar compilações que incluíssem vulnerabilidades de alto risco. O Snyk agora está ainda melhor e me avisa antes mesmo de eu mesclar minhas solicitações de pull. Em um mundo onde o tempo entre o anúncio de uma vulnerabilidade e sua exploração está diminuindo rapidamente, é loucura não usar um serviço como este. O Snyk é de longe a melhor ferramenta que encontrei nessa área.

15. Codiga

via Codiga

Codiga é uma ferramenta de análise de código estático alimentada por IA que você pode usar em vários ambientes de desenvolvimento, incluindo VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab e Bitbucket.

A ferramenta oferece uma variedade de recursos para ajudar você a melhorar a qualidade e a segurança do código. Em apenas cinco minutos, você pode criar suas próprias regras personalizadas de análise de código estático ou aplicar as regras disponíveis no Codiga Hub.

A análise da Codiga abrange os principais padrões de segurança, como OWASP 10, MITRE CWE e SANS/CWE Top 25. Ele pode corrigir automaticamente vulnerabilidades e problemas de codificação com um único clique.

Melhores recursos do Codiga

Acesse uma vasta biblioteca de blocos de código aprovados enviados pela comunidade de programação

Encontre trechos de código relevantes rapidamente usando palavras-chave ou descrições da funcionalidade desejada

Explore trechos de código bem escritos, que podem ser uma ferramenta de aprendizagem valiosa para programadores novos em funcionalidades específicas

Limitações do Codiga

Dentro da enorme biblioteca, alguns trechos podem não estar atualizados para as bibliotecas ou estruturas mais recentes

Funcionalidades raras ou específicas podem ter representação limitada na biblioteca de trechos de código

Preços do Codiga

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Codiga

G2: 4,6/5 (mais de 21 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Codiga?

Revisão totalmente automática. Tudo acontece em segundo plano, e você pode revisar o estado do seu código quando quiser. Prefiro a abordagem baseada em nuvem em comparação com a instalação local de uma ferramenta de formatação de código, pois ela é constantemente aprimorada sem a necessidade de atualizar o seu computador.

Revisão totalmente automática. Tudo acontece em segundo plano, e você pode revisar o estado do seu código quando quiser. Prefiro a abordagem baseada em nuvem em comparação com a instalação local de uma ferramenta de formatação de código, pois ela é constantemente aprimorada sem a necessidade de atualizar o seu computador.

Potencialize a sua forma de programar

Analisamos muitas alternativas ao ChatGPT para programadores, concebidas para facilitar a programação e ajudá-lo a pensar fora da caixa. Estes assistentes de IA baseiam-se em modelos linguísticos avançados e podem tornar o seu processo de programação mais fluido e agradável.

A melhor ferramenta para você depende inteiramente de como você gosta de programar e do tipo de ajuda de que precisa. Por que não experimentar algumas diferentes e ver qual delas torna a programação menos frustrante e ajuda você a ter ideias ainda melhores?

Ferramentas como o ClickUp oferecem um balcão único para seus projetos de desenvolvimento de software colaborativo, facilitando o trabalho conjunto de programadores, designers e gerentes de projeto. Precisa de ajuda com seu código? Está com dificuldades em um teste que verifica se há erros no seu código? Quer ter certeza de que todos da sua equipe estão por dentro do assunto? O ClickUp Brain pode te ajudar com tudo isso!

A melhor parte? O ClickUp se adapta não apenas ao seu estilo de programação, mas também aos seus fluxos de trabalho exclusivos.

Pronto para enviar códigos mais limpos e sem erros mais rapidamente?

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo !