O glossário definitivo de IA: 50 termos para você se familiarizar com a inteligência artificial

A esta altura, todos nós já vimos a inteligência artificial ou tecnologia de IA e seu papel na reformulação da própria estrutura de nossa existência. Da área da saúde às finanças, do transporte ao entretenimento, a IA tornou-se a força motriz por trás de inúmeros avanços revolucionários - e acompanhar tudo isso pode ser muito difícil!

Quer você seja um aprendiz ou simplesmente uma pessoa curiosa e não tecnológica, entender os termos de IA pode ser como explorar uma terra estrangeira. Você está cercado por novas frases, jargões e conceitos, desde grandes modelos de linguagem e redes neurais até um modelo de aprendizado de máquina, que não fazem sentido imediatamente.

Levando em conta o ritmo acelerado dos desenvolvimentos, vale a pena consultar um dicionário rápido para se atualizar com termos e frases de IA desconhecidos.

Fizemos uma curadoria de 50 termos obrigatórios neste glossário de IA para fornecer a você uma base sólida de conhecimento nesse espaço. Ao final deste artigo, você se familiarizará com o jargão da IA, será capaz de discernir suas implicações e, talvez, até mesmo aproveitar seus recursos para empreendimentos pessoais!

A-F: do adaptador ao ajuste fino

Vamos começar com os principais termos de IA na faixa de A a F que podem melhorar significativamente sua compreensão desse campo complexo.

1. Adaptador

Um adaptador é uma estrutura que ajuda a transferir o aprendizado para um novo modelo de IA, unindo camadas a um modelo existente. O objetivo é fazer com que o modelo mude para novas tarefas sem começar do zero. Os módulos adaptadores economizam tempo, dinheiro e espaço de armazenamento ao reutilizar modelos pré-treinados para várias tarefas, como conversar com computadores, traduzir de um idioma de base comum para um novo idioma ou alimentar robôs.

2. Algoritmo de IA

Um algoritmo de IA refere-se à programação específica que informa a uma máquina como funcionar de forma independente. Ele inclui instruções ou regras passo a passo que permitem que os sistemas de IA processem dados brutos, tomem decisões e aprendam com eles. Você está impressionado com a capacidade da IA de entender a linguagem, reconhecer rostos, jogar xadrez ou até mesmo dirigir um carro? Bem, o algoritmo é o cérebro! 🧠

3. Segurança da IA

A segurança da IA é um campo de amplo escopo que abrange vários conceitos sobre como garantir que nossos brilhantes sistemas de inteligência artificial não sejam apenas inteligentes, mas também bem-comportados e de boa índole, mesmo em ambientes desconhecidos. Refere-se a princípios, práticas e esforços de pesquisa dedicados a estudar o projeto, a construção e a implantação de um sistema de IA. O objetivo é minimizar riscos como resultados não confiáveis, consequências não intencionais e possíveis danos à humanidade.

4. Inteligência artificial

A evolução digital da inteligência humana é análoga à inteligência artificial. A IA abrange o campo da ciência da computação, incluindo a visão computacional, que possibilita que sistemas pensem, aprendam e realizem operações que normalmente exigem inteligência humana, mas em uma escala e velocidade que causariam inveja a nós, meros mortais.

5. Automação

A automação implica o uso da tecnologia de IA para executar trabalhos tediosos e processos de negócios no piloto automático - o foco está em eficiência da tarefa e reduzir erros no trabalho manual.

6. IA de caixa preta

A IA de caixa preta ou BAI refere-se a um modelo de IA que não é muito transparente em relação à forma como toma decisões. Tanto os usuários quanto os designers têm dificuldade para compreender ou interpretar seu funcionamento interno ou seus procedimentos de tomada de decisão, ao contrário de um modelo de caixa branca, que é facilmente compreensível. Essa falta de abertura pode gerar questões sobre ética, responsabilidade e a possibilidade de vieses, tornando os BAIs inadequados para uso em áreas de alto risco, como a militar ou a de saúde.

7. Big data

O big data inclui conjuntos de dados grandes e complexos que são substanciais demais para serem processados ou analisados com o uso de ferramentas tradicionais ferramentas tradicionais de gerenciamento de dados . Você precisa de tecnologias de IA especializadas para descobrir insights, padrões e tendências valiosos a partir dos dados. Em troca, o big data é usado para treinar a IA, portanto, é uma relação simbiótica. 🤝

8. ChatGPT

O ChatGPT é um companheiro de conversação com tecnologia de IA projetado para participar de conversas naturais e informativas sobre vários tópicos. Ele responde respondendo a perguntas, fornecendo explicações e oferecendo insights. O ChatGPT foi treinado usando aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço a partir de feedback humano ou RLHF, o que o torna versátil Ferramenta de IA capaz de interações semelhantes às humanas.

9. Chatbot

Um programa de computador inteligente que está sempre pronto para um bate-papo, pronto para responder a perguntas e ajudar em tarefas específicas - isso é um chatbot. Ele é o herói desconhecido do suporte ao cliente e busca de informações, pois seu principal objetivo é interagir com a linguagem humana.

Portanto, da próxima vez que você apreciar um texto de recomendação do seu serviço de streaming ou site de comércio eletrônico, provavelmente estará testemunhando a mágica de um bot alimentado por IA!

10. IA de conversação

A IA conversacional refere-se à tecnologia que capacita as máquinas, como chatbots, assistentes virtuais e aplicativos semelhantes baseados em fala, a manter conversas semelhantes às humanas. Essa IA usa processamento de linguagem natural ou PNL e alto poder de computação em vários contextos e idiomas para executar funções versáteis, como reconhecer uma música ou pedir um sanduíche para você! 🥪

11. Aumento de dados

O aumento de dados envolve a manipulação e a expansão habilidosas de seus dados existentes. Essa prática é uma pedra angular na aprendizado de máquina e IA pois amplia o volume e a diversidade de dados de treinamento para um modelo. O objetivo é capacitar os algoritmos, fornecendo a eles uma gama mais ampla de exemplos para aprender.

12. Aprendizagem profunda

A aprendizagem profunda é o cérebro por trás da revolução da IA. É um subconjunto do sistema de aprendizado de máquina que visa imitar a estrutura do cérebro humano, usando redes neurais artificiais com várias camadas para processar grandes quantidades de dados. Os modelos de aprendizagem profunda podem reconhecer padrões, fazer previsões e aprender tarefas complexas, revolucionando campos como reconhecimento facial e de fala e direção autônoma.

13. IA ética

A IA ética é um ramo que abrange questões relacionadas à bússola moral da IA. Ela envolve o projeto e o uso de sistemas de IA de forma a priorizar a justiça, a transparência, a responsabilidade e o respeito aos valores e direitos humanos sem causar danos ou discriminação.

14. Ajuste fino

O ajuste fino é semelhante ao treinamento especializado de modelos de aprendizado de máquina pré-existentes para melhorar seu desempenho em tarefas ou domínios específicos, garantindo que eles se tornem proficientes no atendimento a essas áreas.

G-L: da IA generativa ao modelo de linguagem grande

Com frequência, você encontrará os seguintes termos no intervalo G-L, que são igualmente essenciais para sua compreensão da IA.

15. IA generativa

A IA generativa ou GenAI refere-se a modelos de IA que criam conteúdo novo, como fotos ou textos, refletindo estilos e padrões derivados de seus dados de treinamento. De arte imaginativa a artigos informativos, as ferramentas GenAI podem produzir uma grande variedade de resultados sem código, e é por isso que elas servem como auxiliares de produtividade para muitos profissionais.

A IA generativa ou GenAI refere-se a modelos de IA que criam conteúdo novo, como fotos ou textos, refletindo estilos e padrões derivados de seus dados de treinamento. De arte imaginativa a artigos informativos, as ferramentas GenAI podem produzir uma grande variedade de resultados sem código, e é por isso que elas servem como auxiliares de produtividade para muitos profissionais.

Os recursos de escrita com IA do ClickUp proporcionam exatamente isso, garantindo uma saída lúcida e uniforme do texto gerado pela IA

16. Algoritmo genético

Os algoritmos genéticos, ou GAs, fazem parte de um conjunto maior de algoritmos evolutivos que funcionam de forma semelhante à evolução digital. Os AGs apresentam uma técnica computacional inspirada na seleção natural, ajudando a resolver problemas complexos usando temas da evolução biológica, como mutação e sobrevivência do mais apto. 🐒

Esses algoritmos são amplamente usados para otimização de pesquisa e aprendizado de máquina.

17. GPT-3

GPTs - ou Generative Pre-trained Transformers - formam uma variedade de modelos de linguagem baseados em redes neurais desenvolvidos pela Open AI.

O GPT-3 foi classificado entre os modelos mais avançados de sua época. Com um vocabulário de 175 bilhões de palavras, sua proeza está em decifrar e produzir textos semelhantes aos humanos, o que o torna um recurso versátil para várias tarefas de linguagem natural, desde chatbots e criação de conteúdo até tradução de idiomas e muito mais.

18. GPT-4

O GPT-4 é um modelo multimodal ainda mais sofisticado e treinado do que seu antecessor. Ele pode trabalhar com entradas de texto e imagem e tem capacidade suficiente para dar suporte a colaborações criativas complexas - pense em trabalhar em equipe com ele para compor músicas, elaborar roteiros ou até mesmo emular seu estilo de escrita característico.

19. Alucinação

No contexto da IA, as alucinações ocorrem quando o sistema gera informações imprecisas, incoerentes ou sem sentido, geralmente devido a erros ou limitações em seus recursos de treinamento, compreensão ou processamento. É um contratempo que pode tornar um sistema de IA não confiável.

20. Linguagem de processamento de informações - IPL

Desenvolvida no final da década de 1950, a Information Processing Language, ou IPL, foi uma das primeiras linguagens de programação de alto nível para manipulação de dados e processamento de informações. Atualmente, as IPLs são exclusivas para cada aplicativo de inteligência artificial.

21. Internet das coisas-IoT

A Internet das Coisas, ou IoT, funciona como uma rede de objetos digitais incorporados em nosso mundo físico. É uma rede de dispositivos inteligentes, desde objetos do cotidiano, como termostatos e smartwatches, até máquinas industriais, que podem coletar, trocar e agir com base em dados. Quando combinadas com a IA, as máquinas da IoT apresentam melhores recursos de manutenção preditiva.

22. Sistema baseado em conhecimento - KBS

Pense em um sistema baseado em conhecimento ou KBS como um sábio virtual. Ele é um programa de computador que se baseia em um base de conhecimento a base de conhecimento é um repositório de informações e regras para resolver problemas complexos e oferecer orientação especializada em um domínio específico. Ela ajuda na tomada de decisões e na solução de problemas em vários setores.

Pense em um sistema baseado em conhecimento ou KBS como um sábio virtual. Ele é um programa de computador que se baseia em um base de conhecimento a base de conhecimento é um repositório de informações e regras para resolver problemas complexos e oferecer orientação especializada em um domínio específico. Ela ajuda na tomada de decisões e na solução de problemas em vários setores.

Colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

23. Modelo de linguagem grande - LLM

Um gigante linguístico no mundo da IA é o Large Language Model ou LLM. Trata-se de um poderoso sistema de inteligência artificial desenvolvido com base em dados extensos e algoritmos sofisticados, o que lhe permite entender, gerar e manipular a linguagem humana com notável proficiência.

M-R: do aprendizado de máquina ao sistema baseado em regras

Passando para os termos de IA M-R, exploraremos conceitos como modelos de aprendizado de máquina e redes neurais que formam a espinha dorsal de muitos sistemas avançados de IA.

24. Aprendizado de máquina

O aprendizado de máquina envolve o treinamento de algoritmos em dados para reconhecer padrões e tomar decisões. À medida que um algoritmo é exposto a mais dados, seu processo de discernimento melhora tornando-o mais habilidoso em suas tarefas pretendidas. É como ensinar um computador a aprender e se adaptar por conta própria.

25. Geração de linguagem natural-NLG

Os sistemas de geração de linguagem natural, ou NLG, pegam fatos, números e pontos de dados e os transformam em narrativas coerentes, gerando relatórios, artigos e conteúdo que os humanos podem entender facilmente. Essa tecnologia possibilita relatórios automatizados e respostas personalizadas aos clientes.

26. Processamento de linguagem natural-NLP

O processamento de linguagem natural, ou NLP, é como uma ponte entre humanos e máquinas, permitindo que os computadores entendam, interpretem e respondam à linguagem humana. Ele usa conceitos avançados, como análise de sentimentos, para melhorar as interpretações.

Veja a seguir uma demonstração de como a PNL funciona:

Suspender notificações

Definir datas de início e de término/ vencimento em tarefas

Adicionar ou editar registros de horas manualmente

Esse conjunto de recursos ajuda você a ficar por dentro de reuniões e calendários e navegue pelo seu dia sem notificações incômodas!

Use a linguagem natural para definir datas de vencimento recorrentes no menu de recorrência de tarefas

27. Rede neural

A rede neural é um sistema de computação inspirado no cérebro humano. Ela inclui camadas de nós interconectados que trabalham juntos para analisar e processar dados, facilitando a aprendizagem profunda e o reconhecimento de padrões.

28. IA sem código Desenvolvimento sem código é uma maneira pela qual qualquer pessoa sem conhecimento de codificação pode criar aplicativos e software. Com a IA sem código, normalmente é possível aproveitar as configurações visuais e gráficas para criar aplicativos de IA. O objetivo é tornar a tecnologia mais acessível.

29. IA aberta

A Open AI é uma empresa americana de pesquisa de IA e a força cerebral por trás de produtos revolucionários como o GPT-3 e o GPT-4. Ela se esforça para oferecer produtos responsáveis, éticos e fáceis de usar. Ela lançou recentemente GPTs, um assistente de IA que os usuários podem personalizar para várias funções e intenções.

30. Reconhecimento óptico de caracteres - OCR

Esse mago da tecnologia transformará papel em pixels. O OCR escaneia textos impressos e manuscritos, convertendo-os em textos legíveis por máquina. As ferramentas modernas de CR aproveitam a IA para tornar o conteúdo no papel facilmente editável e pesquisável, permitindo até mesmo o processamento automatizado com recursos contextuais de leitura rápida.

31. Otimização

A otimização é o ajuste fino de um modelo de IA para que ele funcione da forma mais eficiente possível. Seja em algoritmos de aprendizado de máquina, em um processo de fabricação ou em uma cadeia de suprimentos, técnicas de otimização visam encontrar a melhor solução possível dentro de determinadas restrições. Trata-se de maximizar o desempenho, minimizar os custos e fazer com que as coisas funcionem como uma máquina bem lubrificada.

32. Pré-treinamento

O pré-treinamento é a fase inicial em que os modelos de IA aprendem os fundamentos da realização de uma tarefa específica, como aprender o alfabeto antes de começar a escrever frases completas. Os modelos são expostos a grandes conjuntos de dados, o que os ajuda a compreender idiomas e padrões. Isso prepara o cenário para o ajuste fino, em que eles treinam para se especializar em tarefas específicas.

33. Prompt

Prompt é a entrada ou consulta que o modelo de IA usa para produzir uma saída significativa e contextualmente relevante. Eles podem variar de consultas simples, como Traduzir esta frase para o francês, a solicitações mais complexas, como Escrever uma história curta sobre um detetive resolvendo um mistério. 🕵️

Usar o prompt correto é fundamental para obter uma resposta útil da IA. Você precisa formulá-lo adequadamente para que funcione com o estilo de processamento do sistema.

Usar o prompt correto é fundamental para obter uma resposta útil da IA. Você precisa formulá-lo adequadamente para que funcione com o estilo de processamento do sistema.

Ajuste seus resultados para alcançar um conteúdo melhor com mais rapidez usando o reprompting no ClickUp AI

34. Raciocínio

O raciocínio em IA é a força cognitiva que impulsiona a inteligência artificial. O raciocínio de um sistema de IA pode ser baseado na lógica, em regras e padrões estabelecidos ou no senso comum, mas muitos modelos também são treinados em raciocínio abdutivo ou monotônico.

35. Aprendizado por reforço

O aprendizado por reforço é como ensinar novos truques a um cachorro, mas, em vez de antecipar as guloseimas, a IA aprende por meio de recompensas e punições . O agente de IA explora um ambiente e, quando faz boas jogadas, recebe pancadinhas virtuais nas costas-prêmios e, quando erra, recebe pancadinhas digitais no pulso-punições. Com o tempo, ele descobre o melhor plano de jogo para maximizar as coisas boas.

36. Robótica

É uma mistura cativante de engenharia, inteligência computacional e IA que dá vida aos robôs. Essas maravilhas mecânicas podem ser qualquer coisa, desde o seu útil aspirador de pó até companheiros futuristas semelhantes a humanos. O objetivo é dar às máquinas um senso de ação, tornando-as indispensáveis em áreas como manufatura, saúde e até mesmo na exploração do espaço sideral. 🤖

37. Sistema baseado em regras

Um sistema baseado em regras depende de regras e lógica predefinidas para tomar decisões e executar tarefas. É como ter um livro de regras, em que o sistema de IA segue instruções e condições específicas para chegar a conclusões ou realizar ações. Tomemos como exemplo um aplicativo de segurança residencial inteligente. Se o sensor de movimento detectar movimento -Condição - ele aciona uma notificação no smartphone do proprietário -Ação.

S-Z: do algoritmo de pesquisa ao aprendizado zero-shot

O segmento final de nosso glossário de inteligência artificial abrange termos de S a Z.

38. Algoritmo de pesquisa

É um processo passo a passo usado na ciência da computação e na inteligência artificial para localizar informações específicas em um vasto conjunto de dados.

Pesquise facilmente em todas as tarefas, documentos e projetos no ClickUp para acessar seu trabalho

39. Mapas auto-organizáveis-SOM

Imagine os Self-Organizing Maps ou SOM como os organizadores de dados do mundo da IA. Eles são treinados para representar dados de alta dimensão em um modelo mais simples, mantendo sua topografia original. A ideia é tornar os dados mais fáceis de entender.

40. Análise de sentimento

A análise de sentimento é uma técnica de IA usada para decifrar o valor tonal das frases, que podem ser positivas, negativas ou neutras. As empresas costumam usá-la para analisar mídia social publicações, resenhas ou artigos de notícias e captar as opiniões subjacentes sobre seus produtos.

41. Fala para texto

Uma tecnologia bacana que ouve a sua voz e transforma o que você diz em palavras escritas em uma tela - é isso. Seja ditando uma mensagem, transcrevendo uma reunião ou usando comandos de voz com seu dispositivo, a conversão de voz em texto torna a comunicação e a entrada de dados muito fácil.

42. IA forte

Frequentemente chamada de Inteligência Geral Artificial (AGI) ou IA profunda, a IA forte representa o nível mais alto de inteligência artificial. Ela possui inteligência semelhante à humana e pode entender, aprender, raciocinar e aplicar o conhecimento em uma ampla gama de tarefas de maneira indistinguível dos seres humanos. A IA forte é um conceito amplo, não uma ferramenta específica.

Frequentemente chamada de Inteligência Geral Artificial (AGI) ou IA profunda, a IA forte representa o nível mais alto de inteligência artificial. Ela possui inteligência semelhante à humana e pode entender, aprender, raciocinar e aplicar o conhecimento em uma ampla gama de tarefas de maneira indistinguível dos seres humanos. A IA forte é um conceito amplo, não uma ferramenta específica.

Use o ClickUp AI para gerar automaticamente atualizações de tarefas, resumos e muito mais com o pressionar de um botão

43. Gerador de texto para imagem

Essa é uma poderosa ferramenta de IA que recebe descrições escritas ou dados de entrada baseados em texto e cria imagens com base nesses prompts. Viagem intermediária é um bom exemplo de um gerador de texto para imagem.

44. Conversão de texto em fala

Em contraste com a conversão de texto em fala, a conversão de texto em fala transforma o texto escrito em palavras faladas. Seja um leitor de tela que ajuda pessoas com deficiência visual ou um assistente virtual que lê suas mensagens em voz alta, a conversão de texto em fala torna as informações acessíveis e a comunicação mais inclusiva, assim como um contador de histórias da IA.

45. Transferência de aprendizado

Essa é uma técnica em que os modelos de IA aproveitam o conhecimento adquirido em uma tarefa para se destacar em outra. Em vez de começar do zero todas as vezes, eles se baseiam no que já aprenderam. No mundo da IA, a aprendizagem por transferência é usada para tornar os modelos mais inteligentes e mais eficientes nas tarefas pretendidas.

46. Aprendizagem não supervisionada

Como um explorador de espírito livre, aprendizado não supervisionado é um algoritmo de aprendizado de máquina em que o modelo não tem um professor/treinador que forneça respostas claras. Em vez disso, ele examina os dados, encontra padrões e os interpreta por conta própria. Ele é usado para tarefas como agrupamento de dados semelhantes ou redução da complexidade das informações.

47. Realidade virtual - RV

A realidade virtual está batendo à sua porta! Com a ajuda da IA, ela o transporta de seu ambiente físico para um mundo gerado por computador. Com um fone de ouvido de realidade virtual, você pode andar em Marte, lutar contra dragões - ou talvez assistir à Eras Tour da Taylor Swift algum dia - tudo isso sem sair do seu quarto

48. IA fraca - IA estreita

A IA fraca, ou IA estreita, é a especialista em IA na sala. Não se trata de um generalista que sabe tudo, mas de um virtuoso em uma tarefa específica. Imagine-a como um especialista virtual, finamente ajustado para lidar com um trabalho específico, seja ele vencer um jogo de xadrez ou identificar rostos em fotografias. Embora seja brilhante em seu domínio especializado, ele não entra no mundo da inteligência humana geral.

49. XAI - IA explicável

A IA explicável é um tipo especial de inteligência artificial projetada para nos mostrar as engrenagens e as engrenagens dentro do processo de tomada de decisão da IA. Com a XAI, você não precisa adivinhar por que a IA faz determinadas escolhas - ela diz a você. Essa transparência é muito importante, especialmente em áreas cruciais como saúde, finanças e carros autônomos, onde precisamos entender e confiar nas decisões da IA.

50. Aprendizagem de tiro zero

O aprendizado zero-shot é uma abordagem inteligente de aprendizado de máquina em que os modelos de IA aprendem a reconhecer objetos ou conceitos sem exemplos anteriores. Em vez de ver inúmeras imagens de, por exemplo, animais raros, eles podem identificá-los mesmo que nunca os tenham visto antes. Você está ensinando a IA a pensar por conta própria, o que a torna incrivelmente adaptável em situações em que os métodos tradicionais de aprendizado de máquina podem tropeçar. 🦾

