Os 10 melhores aplicativos e softwares de “segundo cérebro” para anotações em 2026

Você já teve uma ideia brilhante surgindo na sua cabeça, mas a perdeu momentos depois porque a vida se interpôs?

É aí que um sistema de apoio à memória — impulsionado por um bom aplicativo de gestão do conhecimento — pode fazer toda a diferença.

Seja durante uma corrida ou ao relaxar antes de dormir, um aplicativo de notas confiável ajuda você a registrar a inspiração no momento em que ela surgir.

Um aplicativo moderno para anotações faz muito mais do que apenas guardar seus pensamentos.

Com funcionalidades avançadas, como a capacidade de vincular notas, gravar notas de áudio e organizar informações em outros aplicativos, você pode construir um sistema robusto de gestão do conhecimento.

Com o tempo, você começará a refletir sobre as anotações que fez e até descobrirá conexões que não sabia que existiam.

Se você ainda não aderiu à onda dos aplicativos de “segundo cérebro” para anotações, é hora de fazê-lo, e vamos explicar por quê.

O que é um aplicativo de “segundo cérebro”?

Um aplicativo de “segundo cérebro” é uma ferramenta digital projetada para ajudar você a capturar, organizar e armazenar seus pensamentos, ideias e informações de maneira estruturada, para que você possa recuperá-los a qualquer momento.

Criar um “segundo cérebro” ampliará seus processos cognitivos e suas capacidades, oferecendo um repositório estruturado e de fácil acesso para suas anotações, documentos e insights criativos.

Tiago Forte introduziu o conceito de “segundo cérebro” pela primeira vez em seu livro “ Building a Second Brain”. Ele argumenta que os seres humanos nem sempre conseguem lembrar de todas as informações do dia a dia, pois isso pode se tornar algo avassalador.

Tiago foi além e listou os benefícios de contar com o sistema de “segundo cérebro”:

Organiza suas informações com perfeição, facilitando o acesso

Guarda as informações, a menos que você apague o que não precisa mais

Preserve sua criatividade e garanta que seu trabalho seja acompanhado, permitindo que você o revise a qualquer momento

Por que os aplicativos de “segundo cérebro” se tornaram mais essenciais do que nunca?

Vivemos em um mundo saturado de informações, onde nossa memória natural pode facilmente ficar sobrecarregada. É aí que entra o conceito de “segundo cérebro” — um sistema digital projetado para ampliar sua memória e suas habilidades cognitivas.

Os aplicativos de “segundo cérebro” oferecem uma solução poderosa para gerenciar o fluxo constante de informações, aumentar a produtividade e estimular a criatividade de uma forma que os métodos tradicionais simplesmente não conseguem.

Veja como elas podem ajudar:

✅ Maior produtividade: Ao oferecer um repositório centralizado e de fácil pesquisa para todas as suas anotações, ideias e recursos, esses aplicativos reduzem drasticamente o tempo gasto na busca por informações. Isso libera sua energia mental para que você se concentre na execução e no trabalho criativo

✅ Melhoria da memória e da capacidade de recordação: Seu “segundo cérebro” funciona como um banco de memória externo, garantindo que insights valiosos, lições aprendidas e detalhes importantes nunca se percam. Você pode recuperar informações rapidamente quando necessário, mesmo que as tenha registrado há anos

✅ Fomentando a criatividade e a inovação: Ao estabelecer conexões entre ideias díspares e oferecer um rico acervo de conhecimento, os aplicativos de “segundo cérebro” facilitam descobertas inesperadas e ajudam você a gerar novos insights e soluções criativas

✅ Adaptando-se ao trabalho moderno: Com o aumento do trabalho remoto, dos modelos híbridos e das tarefas baseadas em projetos, a capacidade de organizar e acessar informações de forma digital e colaborativa é fundamental. Os aplicativos “segundo cérebro” otimizam os fluxos de trabalho e apoiam o aprendizado contínuo

✅ Aproveitando os recursos de IA: Muitos aplicativos modernos de “segundo cérebro” estão integrando IA, oferecendo recursos como pesquisa inteligente, resumo automatizado e geração de insights. Isso os transforma de meros sistemas de armazenamento em parceiros poderosos para a descoberta e criação de conhecimento

✅ Redução do estresse: saber que todas as suas informações importantes estão armazenadas com segurança e facilmente acessíveis reduz a ansiedade de esquecer coisas ou de se sentir sobrecarregado, levando a uma maior tranquilidade

✅ Aprendizagem personalizada: Esses aplicativos se tornam um centro de conhecimento personalizado que cresce com você, permitindo que você amplie seus conhecimentos e acelere seu aprendizado em qualquer área

As 10 melhores aplicativos de “segundo cérebro” em resumo

Aqui está uma tabela comparativa rápida para você começar:

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Aplicativo completo para o trabalho com bloco de notas com IA, pesquisa conectada, documentos, quadros brancos, gerenciamento de tarefas, resumos com IA, integrações e modelos Para pessoas e equipes de todos os tamanhos que precisam de um espaço de trabalho completo e conhecimento prático Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 7 por usuário por mês Notion Espaços de trabalho personalizáveis, Notion AI, bancos de dados, web clipper, aplicativos para celular e desktop Pensadores visuais e criadores que buscam sistemas de conhecimento flexíveis e interconectados Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês Google Keep Interface simples, codificação por cores, lembretes, notas de voz, OCR, integração com o Google Pessoas que desejam registrar notas e gerenciar listas de tarefas de forma rápida e simples Gratuito com conta do Google Workflowy Aninhamento infinito, nós espelhados, marcação, pesquisa global, design minimalista Pessoas que gostam de esboços e pensadores estruturados que preferem listas com marcadores e hierarquias Plano gratuito; Pro US$ 8,99/mês Craft Editor baseado em blocos, notas diárias, assistente de IA, formatação avançada, aplicativos nativos Pessoas com pensamento visual e usuários da Apple que desejam documentos bonitos e interconectados Plano gratuito; Pro US$ 7,99/mês; Empresarial US$ 14,99/mês Evernote Recortador da web, pesquisa universal, cadernos/tags, tarefas, calendário, recursos de IA Profissionais e pesquisadores ocupados que gerenciam diversos tipos de conteúdo Plano gratuito; Pessoal: US$ 14,99/mês; Profissional: US$ 17,99/mês Reflita Notas com links, visualização em gráfico, IA, criptografia, integração com calendário Usuários preocupados com a privacidade e pensadores em rede que buscam anotações seguras e conectadas Premium US$ 10/mês Obsidian Arquivos Markdown locais, links bidirecionais, visualização em gráfico, plug-ins Usuários avançados e defensores da privacidade que desejam controle total e personalização Gratuito; Sincronização: US$ 5/mês; Publicação: US$ 10/mês Notas do iCloud Integração com a Apple, iCloud Drive, backup, notas simples, privacidade Usuários do ecossistema Apple que desejam uma sincronização básica e integrada de notas 50 GB por US$ 0,99, 200 GB por US$ 2,99, 2 TB por US$ 9,99/mês; planos superiores disponíveis Roam Research Links bidirecionais, notas diárias, editor baseado em blocos, visão geral em gráfico Pesquisadores e profissionais do conhecimento que se destacam no pensamento não linear e em rede Pro US$ 15/mês; Believer US$ 500/5 anos

➡️ Leia mais: Como usar o método Zettelkasten para gerenciar informações e ideias

Os 10 melhores aplicativos e softwares de “segundo cérebro” para usar

Assista a esta rápida análise para ter uma ideia geral dos melhores aplicativos de “segundo cérebro” disponíveis, antes de entrar nos detalhes:

1. ClickUp

Experimente agora O ClickUp Brain é um aplicativo versátil de “segundo cérebro” que pode ajudá-lo em tudo, desde redigir e-mails até resumir planilhas do Excel, tudo dentro do seu espaço de trabalho.

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp está transformando a forma como as equipes trabalham, atuando como um verdadeiro “segundo cérebro” com o ClickUp Brain — um espaço de trabalho inteligente e completo que lembra, conecta e recupera tudo o que você precisa para realizar seu trabalho.

No centro dos recursos de “segundo cérebro” do ClickUp está a Pesquisa Conectada, que vai muito além da simples correspondência de palavras-chave. Ela pesquisa de forma inteligente em todas as suas tarefas, documentos, chats, anexos e até mesmo em aplicativos de terceiros integrados, apresentando instantaneamente as informações mais relevantes, independentemente de onde elas estejam no seu espaço de trabalho.

Isso significa que você pode encontrar rapidamente o resumo de um projeto, uma conversa de meses atrás ou um arquivo específico — economizando horas que, de outra forma, seriam perdidas com a busca manual.

Encontre o que você precisa instantaneamente com a Pesquisa Conectada do ClickUp

Mas o ClickUp Brain não ajuda apenas a encontrar informações; ele ajuda a compreendê-las mais rapidamente. Sua IA avançada pode resumir documentos extensos, threads de tarefas e conversas de chat, transformando-os em insights claros e práticos. Por exemplo, você pode pedir ao ClickUp Brain para resumir o status de um projeto, extrair decisões-chave de uma reunião ou destacar itens de ação de uma longa discussão — facilitando o acompanhamento de fluxos de trabalho complexos sem se perder nos detalhes.

Descubra insights valiosos ao inserir um link de qualquer aplicativo conectado, como uma planilha do Google Sheets ou um arquivo do Figma, no ClickUp Brain

Ao combinar uma pesquisa profunda e conectada com resumos inteligentes, o ClickUp Brain não apenas armazena seu conhecimento — ele ajuda você ativamente a recuperá-lo, processá-lo e agir com base nele, tornando-se o aplicativo definitivo para tudo e seu segundo cérebro indispensável para o trabalho.

A maior vantagem de todas? Com um ecossistema conectado de documentos, quadros brancos, painéis e muito mais, o ClickUp centraliza tudo o que você precisa em um único espaço de trabalho, tornando tudo pesquisável instantaneamente!

Ideal para

Indivíduos e equipes de todos os tamanhos, desde empreendedores individuais até grandes empresas

Casos de uso ideais

Qualquer pessoa que queira recuperar informações essenciais ou os próximos passos em segundos, mesmo a partir de grandes quantidades de dados do ambiente de trabalho (dentro de permissões e configurações de acesso definidas)

A integração de novos membros da equipe se torna mais fácil, pois eles podem acessar e compreender instantaneamente o contexto histórico

Os gerentes de projeto podem obter visões gerais atualizadas sem precisar ler todas as atualizações

Principais recursos do ClickUp

Prós

Organização flexível: Altamente personalizável, com várias visualizações e hierarquias para armazenar qualquer tipo de informação

Conhecimento prático: Integra notas diretamente com tarefas e projetos, transformando ideias em ação

Recuperação fácil: Recursos poderosos de pesquisa e vinculação ajudam você a encontrar e conectar informações rapidamente

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, rascunhos de documentos e até transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e dependa de menos ferramentas adicionais. As novas atualizações do calendário e do Gantt tornam o planejamento menos trabalhoso. A atualização de março de 2025 unificou tarefas, documentos, chats e reuniões em uma única visualização de calendário e adicionou o bloqueio de tempo com tecnologia de IA; Os gráficos de Gantt carregam visivelmente mais rápido e mantêm o nível de zoom constante. Tudo em um único espaço de trabalho. Executamos sprints ágeis, publicamos documentos e gerenciamos OKRs sem precisar alternar entre aplicativos. As integrações nativas (Slack, Drive, GitHub) são rápidas de configurar. Permissões detalhadas + automações robustas. É fácil conceder aos prestadores de serviços acesso apenas para comentários ou acionar fluxos de trabalho de várias etapas quando um status muda.

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, rascunhos de documentos e até transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e dependa de menos ferramentas adicionais. As novas atualizações do calendário e do Gantt tornam o planejamento menos trabalhoso. A atualização de março de 2025 unificou tarefas, documentos, chats e reuniões em uma única visualização de calendário e adicionou o bloqueio de tempo com tecnologia de IA; Os gráficos de Gantt carregam visivelmente mais rápido e mantêm o nível de zoom constante. Tudo em um único espaço de trabalho. Executamos sprints ágeis, publicamos documentos e gerenciamos OKRs sem precisar alternar entre aplicativos. As integrações nativas (Slack, Drive, GitHub) são rápidas de configurar. Permissões detalhadas + automações robustas. É fácil conceder aos prestadores de serviços acesso apenas para comentários ou acionar fluxos de trabalho de várias etapas quando um status muda.

Contras

Pode ser complexo: Recursos excessivos podem dificultar o início

O que eu não gosto no ClickUp é que ele pode ficar um pouco complicado às vezes, por exemplo, na configuração dos painéis, assim como em outros recursos que exigem mais etapas de configuração. Eu fui aprendendo aos poucos, mas sempre sinto que há muitos elementos do aplicativo que estou tentando aprender e melhorar.

O que eu não gosto no ClickUp é que ele pode ficar um pouco complicado às vezes, por exemplo, na configuração dos painéis, assim como em outros recursos que exigem mais etapas de configuração. Eu fui aprendendo aos poucos, mas sempre sinto que há muitos elementos do aplicativo que estou tentando aprender e melhorar.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

💡Dica profissional: Aprenda a usar a IA para fazer anotações. Se suas dificuldades são específicas em relação a reuniões, temos algo para você aqui. 👇🏼

2. Notion

O Notion é um dos aplicativos versáteis de “segundo cérebro” que se adapta aos fluxos de trabalho individuais. Use esse espaço unificado para anotações, organização, gerenciamento de tarefas, redação focada e desenvolvimento pessoal para melhorar seu foco.

Anote rapidamente notas, ideias, listas de tarefas ou lembretes de qualquer lugar. O aplicativo oferece flexibilidade para organizar essas notas sem limitações, para que você possa recuperá-las facilmente a qualquer momento.

Ideal para

Crie espaços de trabalho altamente personalizáveis e interconectados para praticamente qualquer tipo de informação ou projeto

Caso de uso ideal

Centralize notas, ideias, documentos e recursos

Organize tarefas, cronogramas e a colaboração em equipe

Crie sistemas flexíveis para acompanhar tudo, desde hábitos até estoques

Principais recursos do Notion

Notion AI: Gere ideias para o seu trabalho e escreva mais rápido com IA Gere ideias para o seu trabalho e escreva mais rápido com IA

Notas ilimitadas : Escreva o quanto quiser, sem limites

Organização centralizada: Consolida todas as suas necessidades em uma única plataforma. Sejam notas, orçamentos, tarefas ou receitas, você pode criar uma Consolida todas as suas necessidades em uma única plataforma. Sejam notas, orçamentos, tarefas ou receitas, você pode criar uma ferramenta personalizável de gestão do conhecimento que se alinhe ao seu processo de raciocínio

Disponibilidade por plataforma e dispositivo: O Notion está disponível para dispositivos móveis iOS e Android, para computadores Mac e Windows, e oferece o Notion Web Clipper, compatível com os navegadores Chrome, Safari e Firefox

Prós

Altamente flexível: Adaptável a qualquer estilo de organização

Interconectado: Fácil de vincular notas, bancos de dados e páginas

Tudo em um: Combina notas, documentos, wikis e gerenciamento de projetos

Eu simplesmente ADORO o quanto ele é personalizável. Trabalhamos com vários clientes e podemos personalizar o Notion para todos os seus negócios.

Eu simplesmente ADORO o quanto ele é personalizável. Trabalhamos com vários clientes e podemos personalizar o Notion para todos os seus negócios.

Contras

Curva de aprendizado íngreme: pode ser um pouco complicado para iniciantes

Limitações offline: acesso offline ruim ou inexistente em alguns casos

Problemas de desempenho: Pode ficar lento com espaços de trabalho muito grandes

Leva muito tempo para aprender a usar. Tive que baixar modelos e assistir a vários vídeos para conseguir aproveitar o aplicativo ao máximo.

Leva muito tempo para aprender a usar. Tive que baixar modelos e assistir a vários vídeos para conseguir aproveitar o aplicativo ao máximo.

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Plus : US$ 12 por usuário por mês

Empresas : US$ 24 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 4.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.917 avaliações)

3. Google Keep

O Google Keep é um software de anotações projetado para escrever, criar listas e organizar seus pensamentos; é útil para definir lembretes eficazes. Ele também permite compartilhar facilmente anotações com imagens e áudio. Com milhões de usuários, o Keep é a melhor escolha para quem gosta de anotações dinâmicas, oferecendo uma variedade de etiquetas coloridas para organizar e arrumar seus documentos com eficiência.

Ideal para

Anotações rápidas e espontâneas, listas de verificação e lembretes visuais que sincronizam entre dispositivos

Caso de uso ideal

Anotar ideias fugazes, pensamentos e lembretes rápidos

Criar listas de compras, listas de tarefas e listas de verificação para fazer as malas

Salve links da web, imagens com texto e notas de voz em qualquer lugar

Mantenha os melhores recursos

Interface simples: Fácil de usar para registrar rapidamente, sem distrações

Códigos de cores e etiquetas: Organize visualmente suas anotações para facilitar a identificação

Lembretes: defina lembretes baseados em horário ou localização para suas notas

Imagem para texto (OCR): Extraia texto de fotos para criar conteúdo pesquisável

Notas de voz com transcrição: Grave seus pensamentos e tenha-os convertidos automaticamente em texto

Integração com o Google Workspace: transfira notas facilmente para o Google Docs ou vincule-as a outros serviços do Google

Prós

Captura rápida: Projetado para ser veloz, ideal para pensamentos fugazes

Excelente acessibilidade: Disponível em todas as principais plataformas e dispositivos

Ótimo para listas de tarefas: Simples e eficaz para gerenciar listas básicas de tarefas

O Google Keep é a maneira mais econômica de registrar atividades e criar listas de tarefas. Posso acompanhar o progresso marcando as caixas de seleção. Para fins de edição, também posso alterar os planos de fundo. O login em vários dispositivos é muito fácil; posso usar meu celular Pixel e meu PC juntos ou separadamente, mas o resultado da sincronização em tempo real continua o mesmo.

O Google Keep é a maneira mais econômica de registrar atividades e criar listas de tarefas. Posso acompanhar o progresso marcando as caixas de seleção. Para fins de edição, também posso alterar os planos de fundo. O login em vários dispositivos é muito fácil; posso usar meu celular Pixel e meu PC juntos ou separadamente, mas o resultado da sincronização em tempo real continua o mesmo.

Contras

Formatação limitada: Não oferece formatação de texto avançada, como negrito, itálico ou títulos nas notas

Sem organização em camadas: usa apenas etiquetas; sem pastas ou organização hierárquica propriamente dita

Pesquisa básica: Embora possua função de pesquisa, não oferece filtragem avançada nem pesquisa contextual

Sem links entre notas: Não é possível criar facilmente links internos entre suas próprias notas para formar uma base de conhecimento interconectada

Não gosto do fato de as opções de organização serem limitadas. Graças a Deus pelas etiquetas e pela codificação por cores, mas tudo pode parecer confuso quando estou acompanhando várias tarefas de controle de qualidade.

Não gosto do fato de as opções de organização serem limitadas. Graças a Deus pelas etiquetas e pela codificação por cores, mas tudo pode parecer confuso quando estou acompanhando várias tarefas de controle de qualidade.

Mantenha os preços

Gratuito com uma conta básica do Google

Mantenha avaliações e classificações

G2: Não há avaliações independentes suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

➡️ Leia mais: Como fazer com que o cérebro esquerdo e o cérebro direito trabalhem a favor da sua equipe

4. Workflowy

O Workflowy é um aplicativo de anotações “segundo cérebro” baseado na web que simplifica a criação de anotações com sua interface intuitiva e flexível, permitindo que você organize ideias de forma rápida e natural.

Funciona muito bem offline e facilita o desenvolvimento dessas ideias quando conectado à internet. As listas aninhadas do Workflowy são seu grande diferencial — crie listas com marcadores em quantos níveis quiser para simplificar a complexidade de suas ideias ou listas.

Ideal para

Pessoas e equipes que buscam organizar pensamentos, anotações e ideias em um formato de esboço simples e com níveis infinitos

Caso de uso ideal

Brainstorming e estruturação de ideias ou projetos complexos

Crie listas de tarefas flexíveis e gerencie suas tarefas pessoais

Escrever esboços para artigos, livros ou apresentações

Principais recursos do Workflowy

Aninhamento infinito: Organize informações em marcadores que podem ser recolhidos e expandidos infinitamente

Interface simples: Um design minimalista que se concentra no conteúdo, sem distrações

Nós espelho: Duplique um item da lista para que ele apareça em vários lugares, mantendo-os sincronizados

Marcação e filtragem: Use #hashtags e @menções para categorizar e encontrar rapidamente itens específicos

Pesquisa global: Encontre qualquer item em toda a sua conta do Workflowy

Atalhos de teclado: Navegação e edição eficientes para usuários avançados

Prós

Simplicidade extrema: Fácil de aprender e usar para esboços básicos

Focado no foco: Oculta a complexidade, permitindo que você se concentre em uma ideia por vez

Captura rápida: Excelente para anotar rapidamente pensamentos de forma estruturada

Altamente flexível: Adaptável para anotações, tarefas, redação ou esboços de projetos

Adoro o fato de que tudo é apresentado em uma lista com marcadores. É assim que costumo fazer minhas anotações, e o Workflowy me permite fazer isso com mais eficiência.

Adoro o fato de que tudo é apresentado em uma lista com marcadores. É assim que costumo fazer minhas anotações, e o Workflowy me permite fazer isso com mais eficiência.

Contras

Texto rico limitado: Não possui opções avançadas de formatação, como negrito, itálico ou tamanhos de fonte variados além do estilo básico

Sem recursos de banco de dados: Não é possível criar tabelas, relações ou estruturas de dados complexas como no Notion

Colaboração limitada: Embora seja possível compartilhar, o aplicativo não foi projetado para uma colaboração robusta em equipe, como as ferramentas dedicadas à gestão de projetos

Monotonia visual: O formato de esboço consistente pode parecer visualmente limitado para alguns usuários

O problema que encontrei no Workflowy é que usar apenas marcadores para tudo não é muito útil quando você quer armazenar grandes parágrafos de texto, imagens e outros conteúdos. Achei isso bastante limitante para o meu fluxo de trabalho.

O problema que encontrei no Workflowy é que usar apenas marcadores para tudo não é muito útil quando você quer armazenar grandes parágrafos de texto, imagens e outros conteúdos. Achei isso bastante limitante para o meu fluxo de trabalho.

Preços do Workflowy

Gratuito para sempre

Pro: US$ 8,99 por mês

Avaliações e classificações do Workflowy

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para isso, uma IA precisa ser capaz de: compreender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas resolve uma ou duas dessas etapas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com tecnologia de IA, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em horários disponíveis na sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho repetitivo!

5. Craft

A interface integrada do Craft inclui recursos como notas diárias, documentos colaborativos, wikis, integrações, visualizações avançadas de links, assistência de redação com IA, comentários e reações.

O Craft transforma a colaboração em equipe e a tomada de notas ao reunir atualizações diárias estruturadas, alinhar prioridades e eliminar obstáculos, tudo em um só lugar. É uma plataforma central para equipes tomarem notas e acompanharem tarefas, ideias e desafios em vários projetos.

Ideal para

Pessoas e equipes que precisam criar documentos e notas visuais e interconectados, com foco em uma experiência fluida de escrita e organização, especialmente dentro do ecossistema Apple

Caso de uso ideal

Escrever documentos detalhados, relatórios e conteúdos com elementos visuais ricos

Crie uma base de conhecimento pessoal ou um jardim digital com notas interconectadas

Criação e compartilhamento colaborativo de documentos para equipes pequenas

Registro diário e gerenciamento de tarefas em uma interface visualmente atraente

Crie os melhores recursos

Editor baseado em blocos: Crie e organize conteúdo em blocos flexíveis, incluindo texto, imagens, arquivos e conteúdo incorporado

Páginas interconectadas: crie links facilmente entre documentos e blocos para formar uma rede de conhecimento altamente conectada

Design e estilo atraentes: Oferece amplas opções de formatação, estilos personalizados e layouts esteticamente agradáveis

Daily Notes: Espaço dedicado para anotações rápidas, diário e acompanhamento de tarefas diárias

Aplicativos nativos: Excelente desempenho e recursos offline em dispositivos Apple (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) e Windows

Assistente de IA: IA integrada para brainstorming, resumo e assistência na redação

Nós/blocos espelho: Duplique um bloco ou uma página para que apareça em vários locais, sincronizando as alterações automaticamente

Opções de exportação poderosas: Exporte documentos em vários formatos, incluindo PDF, Markdown e Web

Prós

Visualmente impressionante: Cria documentos altamente estéticos e prontos para apresentação

Experiência de escrita fluida: o editor baseado em blocos torna a escrita e a organização intuitivas

Excelentes aplicativos nativos: desempenho rápido e confiável, especialmente em dispositivos Apple

Ligações fortes: Crie facilmente uma rede de conhecimento interconectado

O Craft é lindo. E eu uso todos os dias. Como alguém cujo trabalho envolve apresentar softwares de anotações a professores universitários que, sinceramente, prefeririam fugir a sete pés a pegar em algo excessivamente tecnológico, deixe-me dizer-lhe: o Craft é uma joia. Mostro-o a um professor ou colega e recebo sempre a mesma reação: eles olham para a tela de olhos arregalados e dizem: “Uau, isso parece tão... simples? E bonito?” E então eles partem — formatando texto, organizando ideias e, de repente, estão encantados com um aplicativo de anotações. Sim, realmente encantados.

O Craft é lindo. E eu uso todos os dias. Como alguém cujo trabalho envolve apresentar softwares de anotações a professores universitários que, sinceramente, prefeririam fugir a sete pés a pegar em algo excessivamente tecnológico, deixe-me dizer-lhe: o Craft é uma joia. Mostro-o a um professor ou colega e recebo sempre a mesma reação: eles olham para a tela de olhos arregalados e dizem: “Uau, isso parece tão... simples? E bonito?” E então eles partem — formatando texto, organizando ideias e, de repente, estão encantados com um aplicativo de anotações. Sim, realmente encantados.

Contras

Suporte limitado para Android: o aplicativo para Android ainda está em desenvolvimento ou não é tão robusto quanto o da versão para iOS/desktop

Não é uma ferramenta de banco de dados completa: Carece das funcionalidades avançadas de banco de dados (por exemplo, relações, fórmulas complexas) do Notion

Modelo de assinatura: Requer um plano pago para uso ilimitado e recursos avançados

Pode ser caro para equipes: os planos de nível superior para equipes maiores podem sair caros

O Craft não tem todos os recursos sofisticados que você pode encontrar em outros softwares, como bancos de dados integrados, conexões de rede complexas ou opções avançadas de visualização. Mas, mesmo sem esses recursos, a equipe por trás do Craft está constantemente lançando atualizações em versão beta. Eles estão ouvindo os usuários e trabalhando ativamente para melhorar o que está faltando.

O Craft não tem todos os recursos sofisticados que você pode encontrar em outros softwares, como bancos de dados integrados, conexões de rede complexas ou opções avançadas de visualização. Mas, mesmo sem esses recursos, a equipe por trás do Craft está constantemente lançando atualizações em versão beta. Eles estão ouvindo os usuários e trabalhando ativamente para melhorar o que está faltando.

Defina preços

Gratuito

Pro : US$ 7,99 por mês

Negócios : US$ 14,99 por mês

Empresas: Preços personalizados

Crie avaliações e classificações

G2 : 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

💟 Você sabia? Antigamente, antes do papel se tornar comum, as pessoas costumavam fazer anotações em tabuinhas de cera. Eram molduras de madeira preenchidas com uma camada de cera. Escrevia-se na cera com um estilete afiado e, se cometesse um erro ou quisesse reutilizar a tabuinha, bastava alisar a cera e começar de novo! Era basicamente o caderno reutilizável do mundo antigo.

6. Evernote

O Evernote ajuda você a organizar seu trabalho e sua vida com notas, não importa onde você trabalhe. Ele permite que você faça anotações dinâmicas com texto, imagens, modelos e muito mais.

O Evernote ajuda você a gerenciar notas com prazos e lembretes, oferece armazenamento de documentos sem papel e se integra ao Google Agenda para um agendamento eficiente e notas contextuais.

Ideal para

Equipes que buscam capturar, organizar e pesquisar facilmente uma ampla variedade de formatos de informação

Caso de uso ideal

Salve páginas da web, artigos e pesquisas com um poderoso recortador de web

Digitalização de documentos físicos, recibos e anotações manuscritas

Centralize anotações de reuniões, detalhes de projetos e ideias pessoais

Armazenamento de notas multimídia, incluindo imagens, áudio e PDFs

Os melhores recursos do Evernote

Web Clipper: Salve páginas da web inteiras, artigos ou capturas de tela diretamente no Evernote com anotações

Pesquisa universal: Pesquise texto em notas, imagens (OCR), PDFs e até mesmo em notas manuscritas

Cadernos e tags: Sistema de organização flexível que utiliza cadernos e tags para categorização

Tarefas: Adicione e gerencie listas de tarefas simples diretamente nas notas

Integração com o calendário: Conecta-se ao Google Agenda para vincular notas a eventos

Acesso offline: Acesse suas anotações mesmo sem conexão com a internet (planos pagos)

Recursos de IA: pesquisa com inteligência artificial, edição com IA para assistência na redação, resumo e transcrição

Digitalização de documentos: Scanner integrado para digitalizar documentos em papel diretamente em notas

Prós

Captura poderosa: Excelente para reunir conteúdos diversos de qualquer lugar

Pesquisa avançada: Encontra informações até mesmo em imagens e PDFs

Sincronização confiável: Notas acessíveis em todos os dispositivos

Longa trajetória: Uma plataforma madura e estável

Posso salvar praticamente qualquer coisa na minha conta do Evernote: notas digitadas, recortes de sites, arquivos PDF, fotos. Os recursos Web Clipper e “enviar por e-mail para a Caixa de Entrada” são especialmente úteis para mim.

Posso salvar praticamente qualquer coisa na minha conta do Evernote: notas digitadas, recortes de sites, arquivos PDF, fotos. Os recursos Web Clipper e “enviar por e-mail para a Caixa de Entrada” são especialmente úteis para mim.

Contras

Versão gratuita limitada: Muito restritiva, levando os usuários a optar rapidamente por planos pagos

Os preços podem ser altos: os planos pagos podem ser considerados caros em comparação com alternativas

Problemas ocasionais de sincronização: Alguns usuários relatam falhas ou atrasos na sincronização

Complexidade para novos usuários: Pode parecer um pouco complicado devido às suas muitas funcionalidades, o que implica uma curva de aprendizado

A versão gratuita tem algumas limitações em termos de sincronização de dispositivos, e os planos premium podem ser um pouco caros para startups com orçamentos apertados.

A versão gratuita tem algumas limitações em termos de sincronização de dispositivos, e os planos premium podem ser um pouco caros para startups com orçamentos apertados.

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : US$ 14,99 por mês

Profissional: US$ 17,99 por mês

Avaliações e classificações do Evernote

G2 : 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

➡️ Leia mais: 8 integrações do Evernote para melhorar a tomada de notas

7. Reflect

O Reflect oferece uma solução completa para aprimorar os processos cognitivos e facilitar a tomada de notas. Ele possui sincronização instantânea de notas com links de retorno, formando uma rede de ideias.

O Reflect garante um gerenciamento seguro e eficiente de notas com criptografia de ponta a ponta, integração com calendário, publicação com um clique e assistência de IA com tecnologia GPT-4.

Ideal para

Pessoas que desejam criar um sistema de pensamento em rede com anotações diárias, assistência de IA e integração perfeita para o gerenciamento de conhecimento pessoal

Caso de uso ideal

Conecte ideias por meio de notas interligadas para obter insights mais profundos e facilitar a recuperação

Registro diário, gerenciamento de tarefas e brainstorming usando uma visualização em gráfico

Integre notas com eventos da agenda e fontes de leitura externas, como o Readwise

Armazene e acesse seus pensamentos pessoais com segurança, com criptografia de ponta a ponta

Destaque os melhores recursos

Notas interligadas: Interliga notas automaticamente, criando uma rede visual de seus pensamentos

Daily Notes: Um espaço dedicado a pensamentos, tarefas e reflexões diárias, vinculado a datas específicas

Integração com IA: IA integrada para ajudar a refinar a redação, resumir conteúdos e gerar ideias

Visualização em gráfico: visualize as conexões entre suas anotações para entender melhor sua rede de conhecimento

Integração com calendário: Conecta-se ao Google Agenda e ao Outlook para vincular notas diretamente a eventos

Web Clipper: Salve artigos e páginas da web, vinculando-os instantaneamente às suas anotações

Criptografia de ponta a ponta: Todas as suas anotações são criptografadas, garantindo privacidade e segurança

Modo offline: Acesse e edite suas anotações mesmo sem conexão com a internet

Prós

Forte conexão de conhecimento: Backlinks e visualização em gráfico criam uma poderosa rede de ideias

Assistência com tecnologia de IA: Ajuda na redação, na síntese e na geração de ideias

Excelente privacidade: Oferece criptografia de ponta a ponta para todos os seus dados

Integração perfeita: Funciona bem com calendários e aplicativos de leitura

A interface minimalista esconde suas poderosas capacidades, oferecendo um ambiente livre de distrações que promove o pensamento profundo e a tomada de notas eficiente. O que realmente diferencia o Reflect é seu desempenho extremamente rápido e a funcionalidade integrada de tomada de notas em rede, tornando-o incrivelmente eficiente para gerenciar documentação técnica e notas de projetos.

A interface minimalista esconde suas poderosas capacidades, oferecendo um ambiente livre de distrações que promove o pensamento profundo e a tomada de notas eficiente. O que realmente diferencia o Reflect é seu desempenho extremamente rápido e a funcionalidade integrada de tomada de notas em rede, tornando-o incrivelmente eficiente para gerenciar documentação técnica e notas de projetos.

Contras

Sem versão gratuita: É necessária uma assinatura para usar o aplicativo

Ferramenta relativamente nova: Ainda em evolução, portanto, alguns recursos avançados podem estar em desenvolvimento

Curva de aprendizagem para o pensamento em rede: Entender como aproveitar melhor os backlinks pode levar tempo

Menos foco em formatação avançada: Prioriza a conexão em vez do estilo complexo dos documentos

É um aplicativo bonito e funciona conforme descrito. No entanto, ele exige que seu cérebro funcione de uma maneira que o meu não funciona, ou com dados e notas que não são como os que eu produzo. Ele elimina a hierarquia e as pastas e, em vez disso, depende de links entre as notas

É um aplicativo bonito e funciona conforme descrito. No entanto, ele exige que seu cérebro funcione de uma maneira que o meu não funciona, ou com dados e notas que não são como os que eu produzo. Ele elimina a hierarquia e as pastas e, em vez disso, depende de links entre as notas

Preços do Reflect

Premium: US$ 10 por mês

Avaliações e classificações do Reflect

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Obsidian

O Obsidian é um aplicativo versátil para anotações que se adapta aos seus pensamentos. À medida que você escreve suas notas adesivas online, o aplicativo se adapta dinamicamente ao seu estilo para que você transmita exatamente o que está em sua mente. Além disso, o Obsidian permite que você vincule notas facilmente e as compartilhe com qualquer pessoa. O aplicativo também oferece suporte para trabalho de escritório e gerenciamento de projetos.

Ideal para

Indivíduos e equipes que buscam construir uma base de conhecimento local e interconectada usando arquivos Markdown de texto simples, com ênfase no controle, na privacidade e na extensibilidade

Caso de uso ideal

Crie um “jardim digital” ou uma wiki pessoal com uma extensa rede de links internos

Pesquisa aprofundada e anotações acadêmicas com forte suporte a backlinks

Implementação do método Zettelkasten para geração e organização de ideias

Usuários que preferem manter seus dados em arquivos locais em vez de soluções baseadas na nuvem

Principais recursos do Obsidian

Arquivos Markdown locais: Armazena todas as notas como arquivos Markdown de texto simples no seu dispositivo, garantindo a propriedade dos dados e a compatibilidade futura

Links bidirecionais (backlinks): Mostra automaticamente as conexões entre as notas, permitindo um pensamento não linear e a descoberta de relações

Visualização em gráfico: Visualiza toda a rede de suas anotações e suas conexões, ajudando a identificar agrupamentos e lacunas no conhecimento

Extenso ecossistema de plug-ins: Um vasto mercado impulsionado pela comunidade, com plug-ins gratuitos e pagos, amplia as funcionalidades do Obsidian (por exemplo, quadros Kanban, calendário, repetição espaçada, mapas mentais)

Interface personalizável: Temas, trechos de CSS e layouts de painéis flexíveis permitem espaços de trabalho altamente personalizados

Notas diárias: Uma nota dedicada para cada dia, ideal para diários, registros diários e acompanhamento de tarefas

Modelos: Crie modelos reutilizáveis para diferentes tipos de notas (por exemplo, notas de reuniões, resumos de livros)

Prós

Propriedade e privacidade dos dados: As notas são armazenadas localmente; não há dependência dos servidores de uma empresa

Altamente personalizável: adapte o aplicativo exatamente ao seu fluxo de trabalho com plugins e temas

Ligações robustas: Excelente para criar gráficos de conhecimento interconectados

Fácil de usar para fazer e editar anotações. Foi útil para importar e ler anotações em Markdown que eu havia exportado do Mac Notes.

Fácil de usar para fazer e editar anotações. Foi útil para importar e ler anotações em Markdown que eu havia exportado do Mac Notes.

Contras

Curva de aprendizado íngreme: pode ser intimidador para iniciantes devido à sua natureza aberta e às muitas opções

Sem sincronização oficial na nuvem (integrada e gratuita): A sincronização entre dispositivos requer serviços de terceiros (como Dropbox, Google Drive) ou o Obsidian Sync (pago)

Não é uma ferramenta de colaboração: Projetado principalmente para o gerenciamento individual de conhecimento; os recursos de colaboração são limitados

Embora eu tenha adquirido uma licença para uso profissional, o principal recurso que falta é a sincronização entre vários dispositivos. Esse é mais um recurso pago que deveria estar incluído na licença padrão, em vez de exigir uma taxa mensal adicional. Em última análise, é isso que impede uma utilização e adoção mais amplas do Obsidian. Embora o Markdown funcione bem, há certas restrições no que diz respeito à formatação (não é permitido usar o caractere “/” nos títulos). Seria bom se houvesse alguns recursos de IA Gerativa, como a resumo.

Embora eu tenha adquirido uma licença para uso profissional, o principal recurso que falta é a sincronização entre vários dispositivos. Esse é mais um recurso pago que deveria estar incluído na licença padrão, em vez de exigir uma taxa mensal adicional. Em última análise, é isso que impede uma utilização e adoção mais amplas do Obsidian. Embora o Markdown funcione bem, há certas restrições no que diz respeito à formatação (não é permitido usar o caractere “/” nos títulos). Seria bom se houvesse alguns recursos de IA Gerativa, como a resumo.

Preços do Obsidian

Gratuito

Sync: US$ 5 por mês

Publicação: US$ 10 por mês

Avaliações e classificações do Obsidian

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

9. Notas do iCloud

Com o Apple Notes, você está sempre pronto para registrar esses momentos de inspiração. Seja no seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac, o aplicativo Notes sincroniza-se facilmente com o iCloud, garantindo que suas anotações fiquem instantaneamente acessíveis em todos os seus dispositivos.

O iCloud.com oferece uma variedade de funcionalidades, incluindo a criação, edição e organização de notas, o gerenciamento de anexos e o compartilhamento de notas ou pastas.

Ideal para

Para quem deseja sincronizar e fazer backup de dados de forma integrada entre dispositivos Apple, especialmente fotos, arquivos e notas simples dentro do ecossistema Apple

Caso de uso ideal

Armazene fotos e vídeos para economizar espaço no dispositivo e acessá-los em qualquer lugar

Faça backup dos dados do iPhone/iPad para facilitar a recuperação e a migração do dispositivo

Sincronize notas simples, lembretes e contatos entre dispositivos Apple

Armazenamento de arquivos e documentos gerais para acesso em vários dispositivos via iCloud Drive

Os melhores recursos do iCloud

Integração perfeita com o ecossistema Apple: Incorporado diretamente no iOS, iPadOS e macOS para sincronização automática

iCloud Drive: Armazene e acesse arquivos e pastas em todos os seus dispositivos Apple e na web

iCloud Fotos: Carregue e armazene automaticamente toda a sua biblioteca de fotos e vídeos

Apple Notes: Aplicativo simples e integrado para anotações que sincroniza via iCloud, com suporte a texto básico, listas de verificação e anexos

Backups automáticos: faz backups regulares dos dados do seu iPhone/iPad, incluindo dados de aplicativos, configurações e mensagens

Recursos de privacidade do iCloud+: Inclui o iCloud Private Relay (para privacidade na navegação no Safari), Ocultar meu e-mail e suporte ao HomeKit Secure Video

Prós

Configuração fácil: Integra-se automaticamente com seu ID Apple e seus dispositivos

Sincronização confiável: sincronização geralmente robusta e em tempo real entre produtos Apple

Privacidade reforçada: Os dados são criptografados, e o iCloud+ oferece recursos de privacidade aprimorados

Custo-benefício para usuários da Apple: frequentemente incluído nos pacotes Apple One, e o armazenamento básico tem um preço acessível

A segurança é, de longe, a melhor; a capacidade de acessar seu armazenamento em tempo real é um benefício adicional; a possibilidade de revisar anos de dados sem complicações e sem a preocupação de que seus dados sejam perdidos; a sincronização entre dispositivos; e, pessoalmente, você nunca precisa se preocupar com fotos tiradas por falta de espaço de armazenamento: assine um pacote do iCloud e tire fotos sem preocupações.

A segurança é, de longe, a melhor; a capacidade de acessar seu armazenamento em tempo real é um benefício adicional; a possibilidade de revisar anos de dados sem complicações e sem a preocupação de que seus dados sejam perdidos; a sincronização entre dispositivos; e, pessoalmente, você nunca precisa se preocupar com fotos tiradas por falta de espaço de armazenamento: assine um pacote do iCloud e tire fotos sem preocupações.

Contras

Funcionalidade limitada em dispositivos que não sejam da Apple: a melhor experiência é obtida dentro do ecossistema da Apple; o acesso pelo Windows e pela web é mais básico

Recursos básicos para anotações: O Apple Notes, embora simples, carece de recursos avançados como links externos, formatação avançada ou bancos de dados complexos encontrados em aplicativos dedicados de “segundo cérebro”

Sem um verdadeiro gráfico de conhecimento: Carece de recursos para interligar notas em rede para a descoberta de ideias

Apenas 5 GB são gratuitos. Você precisa pagar para ter mais espaço. Funciona melhor com a Apple — não é muito bom no Windows ou no Android

Apenas 5 GB são gratuitos. Você precisa pagar para ter mais espaço. Funciona melhor com a Apple — não é muito bom no Windows ou no Android

Preços do iCloud

50 GB : US$ 0,99

200 GB : US$ 2,99

2 TB : US$ 9,99

6 TB : US$ 29,99

12 TB: US$ 59,99

Avaliações e classificações do iCloud

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

10. Roam Research

O Roam Research é um aplicativo de anotações projetado para ajudá-lo a redigir documentos e realizar pesquisas enquanto coleta informações em um banco de dados gráfico.

Tudo começou como uma ferramenta para ajudar alunos de doutorado a estruturar e escrever suas complexas teses.

Ao contrário de outros aplicativos de anotações do tipo “segundo cérebro”, o Roam Research funciona mais como uma ferramenta baseada em pesquisa tecnológica. Ele também não possui modelos, mas oferece ótimas opções para conectar anotações e construir um “segundo cérebro”.

Ideal para

Conectando ideias por meio de links bidirecionais e notas diárias, promovendo o pensamento não linear e a descoberta para profissionais do conhecimento e pesquisadores

Caso de uso ideal

Registro diário e reflexão para construir um gráfico de conhecimento pessoal

Pesquisa e redação acadêmica, vinculando fontes, conceitos e argumentos

Brainstorming e estruturação de projetos complexos por meio de um esboço emergente

Principais recursos do Roam Research

Links bidirecionais: cria automaticamente conexões entre páginas (notas), permitindo que você navegue tanto para frente quanto para trás entre ideias vinculadas

Daily Notes: Uma página dedicada para cada dia, que serve como ponto de entrada principal para registrar pensamentos, tarefas e criar links para outras notas

Editor baseado em blocos: tudo é um bloco, permitindo a organização detalhada, a incorporação e a referência de informações individuais

Visão geral do gráfico: Visualiza toda a rede de suas anotações, mostrando como os conceitos estão conectados

Referências de página e referências de bloco: crie links diretos para páginas inteiras ou blocos específicos de texto dentro de outras notas

Pesquisa: Funcionalidade de pesquisa poderosa que permite criar consultas dinâmicas para extrair blocos e páginas relacionados com base em critérios específicos

Barra lateral: Mantenha várias páginas abertas lado a lado para facilitar a consulta cruzada e a edição

Prós

Conexão poderosa de ideias: links bidirecionais e visualização em gráfico são excelentes para revelar relações entre pensamentos

Pensamento não linear: Incentiva o crescimento orgânico do conhecimento em vez de hierarquias rígidas

Focado no teclado: Eficiente para usuários que preferem navegação por teclado e atalhos

Notas interconectadas, acessíveis em todos os seus dispositivos e diretamente no navegador.

Notas interconectadas, acessíveis em todos os seus dispositivos e diretamente no navegador.

Contras

Preço elevado: Significativamente mais caro do que muitos outros aplicativos de anotações ou de “segundo cérebro”

Problemas de desempenho: Às vezes pode ficar lento ou apresentar falhas, especialmente com gráficos muito grandes

Sem modo offline: Requer conexão com a internet para acessar e editar notas

A integração com os softwares que usamos no dia a dia foi um pouco difícil.

A integração com os softwares que usamos no dia a dia foi um pouco difícil.

Preços do Roam Research

Pro : US$ 15 por mês

Believer: US$ 500 por 5 anos

Avaliações e classificações do Roam Research

Capterra : Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

Mais alguns aplicativos de “segundo cérebro”

Procurando algo a mais? Aqui estão mais alguns aplicativos de “segundo cérebro” para ajudar você a encontrar o ideal:

Mem.ai é um aplicativo de notas com inteligência artificial que funciona como um “segundo cérebro” auto-organizado. Ele marca e conecta automaticamente suas notas, fazendo com que informações relevantes reapareçam quando você precisar. Com captura rápida, pesquisa inteligente e colaboração integrada, o Mem ajuda indivíduos e equipes a manter o fluxo de conhecimento sem confusão

Tana é um sistema de gestão de conhecimento pessoal de última geração que combina dados estruturados com pensamento livre. Com notas diárias, consultas em tempo real e organização baseada em tags, o Tana ajuda os usuários a construir um sistema cerebral dinâmico e vivo, onde as informações permanecem fluidas, conectadas e fáceis de acessar no momento certo

Logseq é um organizador de ideias que prioriza a privacidade e usa links bidirecionais e uma interface baseada em gráficos para ajudar os usuários a construir um gráfico de conhecimento interconectado. Projetado para fluxos de trabalho que priorizam o armazenamento local, o Logseq oferece suporte a tarefas, registros diários e edição em Markdown, tornando-o ideal para pensadores que desejam controle total sobre seu segundo cérebro

Heptabase é um aplicativo visual de “segundo cérebro” que permite aos usuários mapear ideias usando cartões e quadros brancos. Ele oferece suporte a fluxos de trabalho com grande volume de pesquisa, permitindo que você organize espacialmente pensamentos, literatura e perguntas, ajudando a identificar conexões entre notas em um formato altamente visual e não linear

Amplenote combina tarefas, notas e links em uma interface simplificada. Com priorização inteligente, criptografia de ponta a ponta e links flexíveis, o Amplenote funciona como um “segundo cérebro” focado na produtividade para quem deseja gerenciar projetos e conhecimento em um único espaço

RemNote combina anotações com flashcards de repetição espaçada para ajudar os usuários a reter conhecimento a longo prazo. É ideal para estudantes, educadores e pessoas que buscam aprender ao longo da vida e desejam construir um “segundo cérebro” que não apenas armazene ideias, mas também as reforce ao longo do tempo por meio da lembrança ativa

Dendron é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento baseada em Markdown integrada ao Visual Studio Code. Ela oferece anotações hierárquicas, suporte a esquemas e uma funcionalidade de pesquisa robusta — perfeita para desenvolvedores e usuários técnicos que criam sistemas de “segundo cérebro” grandes e estruturados dentro de seu IDE

Supernotes é uma plataforma colaborativa de anotações criada em torno de cartões curtos e interligados. Ela permite que os usuários capturem, conectem e organizem rapidamente o conhecimento enquanto colaboram em tempo real. Seu formato baseado em cartões facilita a manutenção de um “segundo cérebro” atômico e altamente estruturado

➡️ Leia mais: 15 modelos gratuitos de anotações para uma melhor organização

ClickUp: seu aplicativo “segundo cérebro” para anotações

Em essência, embora o charme clássico de anotar ideias em cadernos físicos possa ter seu apelo, o risco de perdê-los está sempre presente. A beleza de um aplicativo de “segundo cérebro” reside em sua capacidade de proteger suas ideias e tarefas em um local centralizado, eliminando a preocupação com o extravio.

Com o passar dos anos, nossas habilidades cognitivas continuam a diminuir à medida que a vida pessoal e profissional se entrelaçam. Acumulamos conhecimentos profissionais, avanços criativos e ideias que devem ser documentadas e armazenadas ao longo de nossa vida.

Você pode agradecer ao seu “segundo cérebro” quando conseguir acessar essas décadas de trabalho em poucos minutos.

O ClickUp se destaca por oferecer um repositório seguro para suas ideias e tarefas, além de muitas opções de produtividade. Experimente gratuitamente hoje mesmo!