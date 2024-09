Como fazer o cérebro esquerdo versus o cérebro direito trabalhar para a sua equipe

Você já se perguntou por que a Anna, da Contabilidade, é excelente em processar planilhas, enquanto o Derek, do Design, cria os melhores quadros de humor para campanhas de marketing não convencionais?

A teoria da dominância do cérebro esquerdo versus o cérebro direito pode esclarecer essas diferenças. Compreender essas tendências cognitivas pode ajudá-lo a aproveitar os diversos pontos fortes da sua equipe e aumentar a produtividade geral.

Nesta postagem, exploraremos a hipótese do cérebro esquerdo versus cérebro direito, suas implicações no local de trabalho e como envolver os dois lados do cérebro para obter o máximo de eficiência.

O mito do cérebro esquerdo versus cérebro direito - o que isso significa?

Quando Roger Sperry ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1981 por seu trabalho inovador sobre a especialização funcional dos hemisférios cerebrais, mal sabia ele que sua pesquisa desencadearia um fenômeno cultural que persistiria por décadas.

A pesquisa de Sperry sobre pacientes com cérebro dividido levou à ideia de que os dois hemisférios do cérebro são responsáveis por diferentes funções e formas de pensar.

De acordo com essa teoria:

O hemisfério esquerdo está associado ao pensamento lógico, analítico e sequencial

O hemisfério direito controla o pensamento criativo, intuitivo e holístico

Mas antes de começar a se classificar (ou a classificar seus colegas), saiba que a ideia de que as pessoas são estritamente "de cérebro esquerdo" ou "de cérebro direito" é uma simplificação exagerada. A neurociência moderna demonstrou que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito do cérebro trabalham juntos na maioria das tarefas cognitivas.

A estudo de 2013 da Universidade de Utah analisou exames cerebrais de mais de 1.000 pessoas e não encontrou nenhuma evidência de dominância de um hemisfério sobre o outro.

É absolutamente verdadeiro que algumas funções cerebrais ocorrem em um ou outro lado do cérebro. A linguagem tende a estar no lado esquerdo, a atenção mais no lado direito. Mas as pessoas não tendem a ter uma rede cerebral mais forte do lado esquerdo ou direito._

Jeff Anderson, MD, PhD

Portanto, embora os indivíduos não sejam estritamente de cérebro esquerdo ou direito, eles podem ter pontos fortes em determinadas funções cognitivas associadas a um lado. Compreender essas tendências pode nos ajudar a apreciar diversos estilos de pensamento, superar bloqueios mentais e criar equipes mais equilibradas e eficazes.

👀 Fato divertido

O cérebro de Einstein, preservado e estudado após sua morte, apresentava um corpo caloso excepcionalmente bem desenvolvido - o feixe de fibras nervosas que conecta os dois hemisférios. Os cientistas acreditam que isso pode ter contribuído para sua extraordinária capacidade de pensar de forma analítica e criativa.

Quais são as tarefas do cérebro direito e do cérebro esquerdo?

Embora o cérebro funcione como um todo integrado, aqui está um detalhamento das tarefas normalmente atribuídas a cada lado:

O cérebro esquerdo controla as funções de:

Processamento e produção de linguagem

Raciocínio lógico

Pensamento crítico

Números e matemática

Sequenciamento e ordem

Habilidades motoras finas

**O lado direito do cérebro controla

Processamento visual e espacial

Reconhecimento e expressão de emoções

Intuição e percepção

Criatividade e imaginação

Pensamento holístico

Apreciação de música

Um exemplo fascinante do mundo real de como essas funções trabalham juntas é o caso da Dra. Jill Bolte Taylor, uma neuroanatomista que sofreu um derrame em seu hemisfério esquerdo. Em seu livro, My Stroke of Insight, ela descreve como o desligamento temporário de suas funções cerebrais esquerdas levou a uma experiência intensificada do cérebro direito, destacando o intrincado equilíbrio entre os dois hemisférios.

Características do cérebro esquerdo vs. cérebro direito no local de trabalho

Compreender as características do cérebro esquerdo e direito pode ajudar a identificar os pontos fortes individuais e criar equipes mais equilibradas. Veja como essas tendências podem se manifestar no local de trabalho:

Características dominantes do cérebro esquerdo:

Orientado a detalhes e organizado Excelente em seguir procedimentos e cronogramas Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas Preferência por fatos e dados Bom gerenciamento de tempo e cumprimento de prazos

**Características dominantes do cérebro direito

Criativo e imaginativo Habilidade para ver o panorama geral Tomada de decisões intuitiva Forte inteligência emocional Adequado a tarefas visuais e espaciais

Essas características geralmente se alinham a determinadas profissões. Por exemplo, espera-se que os indivíduos das áreas STEM sejam pensadores do lado esquerdo do cérebro, enquanto os das áreas de artes e humanidades podem ter mais características do lado direito do cérebro.

Entretanto, como você pode imaginar, a maioria dos empregos exige uma combinação de habilidades do lado esquerdo e direito do cérebro. Por exemplo, um profissional de marketing bem-sucedido precisa tanto de habilidades analíticas para interpretar dados (cérebro esquerdo) quanto de habilidades criativas para desenvolver campanhas envolventes (cérebro direito).

Leitura de bônus: Melhore sua abordagem à tomada de decisões com este Resumo de Thinking, Fast and Slow (Pensando rápido e devagar) por Daniel Kahneman

Como aumentar a produtividade envolvendo os cérebros esquerdo e direito

Envolver os dois lados do cérebro é fundamental para maximizar a produtividade. As ferramentas modernas do local de trabalho permitem que você faça exatamente isso, combinando perfeitamente o pensamento analítico e criativo de maneiras que antes eram inimagináveis.

Elas oferecem recursos que atendem a diferentes estilos de pensamento:

Para pessoas com o cérebro esquerdo : Listas de tarefas estruturadas, gráficos de Gantt e análises detalhadas satisfazem a necessidade de ordem e de tomada de decisão orientada por dados

: Listas de tarefas estruturadas, gráficos de Gantt e análises detalhadas satisfazem a necessidade de ordem e de tomada de decisão orientada por dados Para pessoas com o cérebro direito: Quadros visuais, mapas mentais e interfaces personalizáveis estimulam a criatividade e o pensamento amplo

Mas a verdadeira mágica acontece quando esses recursos trabalham em conjunto. ClickUp é o exemplo perfeito dessa integração cognitiva em ação. Mais do que uma ferramenta de gerenciamento de projetos, o ClickUp reúne toda a equipe em uma plataforma compartilhada, onde insights analíticos e ideias criativas podem se cruzar e florescer - ajudando você a construir um segundo cérebro de certa forma.

Leia mais: 10 melhores aplicativos para o segundo cérebro

Cérebro esquerdo: Fortaleça suas capacidades analíticas

O ClickUp apoia as habilidades cognitivas do seu cérebro esquerdo, permitindo que você planeje meticulosamente os detalhes de todos os seus projetos - desde a divisão de grandes projetos em tarefas menores até o monitoramento do progresso e a melhoria dos resultados.

Organize seu trabalho com recursos de gerenciamento de tarefas Tarefas do ClickUp permitem dividir projetos complexos em tarefas gerenciáveis, apelando para o gosto do cérebro esquerdo por ordem e estrutura. É possível registrar todas as informações relevantes para cada tarefa em um só lugar com o

Campos personalizados do ClickUp incluindo responsáveis, datas de vencimento, status de progresso e muito mais. Hierarquia do ClickUp de Spaces, Folders, Lists, Tasks e Subtasks permite organizar o trabalho em vários níveis, garantindo que nada fique perdido para toda a equipe.

Visualize seu progresso com gráficos de Gantt Gráficos de Gantt no ClickUp ajudam a planejar e acompanhar os cronogramas do projeto, satisfazendo a necessidade do cérebro esquerdo de pensar sequencialmente. Eles também oferecem recursos como identificação de caminho crítico e vinculação de dependência entre tarefas para melhorar o gerenciamento de requisitos e evitar falhas no projeto.

Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp

Mais informações, Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp permite criar tarefas com barras de linha do tempo que se atualizam automaticamente, facilitando a organização e o ajuste das linhas do tempo do projeto. Você pode usá-lo para visualizar o progresso do projeto em um relance com códigos de cores claros Satos de tarefas personalizados no ClickUp .

Adicione diferentes estágios e use listas de verificação simples para mostrar quando as tarefas estão concluídas com o ClickUp Custom Statuses

Controle seu tempo para aumentar a produtividade

Se você está procurando maneiras de eliminar as perdas de tempo no trabalho e otimizar os fluxos de trabalho, Recurso de controle de tempo do ClickUp pode ser útil. Com o recurso gratuito do ClickUp Extensão do Chrome você pode monitorar o tempo em qualquer dispositivo, de qualquer local, e vinculá-lo à tarefa em que está trabalhando no ClickUp.

O ClickUp simplifica o controle de tempo, permitindo que você se concentre no seu trabalho. Você pode controlar seu tempo, estabelecer estimativas, adicionar notas e verificar relatórios de qualquer lugar

Adicione notas detalhadas às entradas de tempo para permitir uma análise granular do tempo gasto, reduzir ou automatizar o trabalho ocupado e identificar gargalos e atividades de alto ROI. Essa análise abrangente também facilita o controle do tempo faturável e a geração de faturas precisas.

Economize tempo com a automação

...as atividades que consomem mais de 20% do tempo de trabalho de um CEO podem ser automatizadas com as tecnologias atuais. Entre elas estão a análise de relatórios e dados para embasar decisões operacionais, a preparação de atribuições de pessoal e a revisão de relatórios de status. Relatório da McKinsey Mas não se trata apenas de CEOs; funcionários de todos os níveis podem configurar Automações do ClickUp para simplificar tarefas repetitivas, liberando a largura de banda mental para a solução de problemas mais complexos.

Automatize suas tarefas e economize tempo usando o ClickUp Automations

Os recursos de automação do ClickUp incluem criação de tarefas, atribuição, alterações de status e notificações com base em acionadores e condições especificados. Você pode escolher entre uma biblioteca de mais de 100 sequências de automação pré-construídas ou projetar suas próprias sequências usando prompts de linguagem natural em Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é o assistente de IA integrado do ClickUp.

Melhore continuamente e vença a concorrência com relatórios analíticos

O cérebro esquerdo é responsável pelo raciocínio lógico, que é crucial para analisar dados, identificar padrões e tomar decisões e fazer melhorias com base em dados.

Modelo de relatório de análise do ClickUp

Modelo de relatório analítico do ClickUp é um complemento perfeito para essas habilidades, pois facilita:

Visualização de dados : Criar gráficos e tabelas sofisticados para simplificar conjuntos de dados complexos

: Criar gráficos e tabelas sofisticados para simplificar conjuntos de dados complexos Rastreamento de desempenho : Monitorar os principais indicadores de desempenho (KPIs) para obter insights sobre o desempenho dos negócios

: Monitorar os principais indicadores de desempenho (KPIs) para obter insights sobre o desempenho dos negócios Análise de tendências: Identifique tendências, correlações e padrões para tirar conclusões significativas sobre as atividades comerciais

Por que isso é importante? Um estudo da Bain & Company descobriu que as organizações que usam análises têm cinco vezes mais chances de tomar decisões mais rápidas do que seus concorrentes!

Cérebro direito: Estimule a criatividade com ferramentas inovadoras

A maioria dos criativos pesquisados em Relatório sobre o estado da criatividade da Adobe em 2024 admitem que o aumento da carga de trabalho resulta em enormes desafios relacionados ao gerenciamento de projetos, incluindo o acompanhamento de feedback e o compartilhamento de arquivos.

O vasto conjunto de recursos do ClickUp corrige esse problema. Ele permite que a criatividade e a produtividade andem de mãos dadas - especialmente em um mundo em que 80% das pessoas sentem a crescente pressão para serem produtivas em vez de criativas no trabalho.

Brainstorm com quadros brancos expansivos Quadros brancos do ClickUp oferecem uma tela virtual e compartilhada para ideação de forma livre, perfeita para pensadores visuais do lado direito do cérebro. E eles não são apenas versões digitais de quadros físicos - eles permitem classificar e selecionar ideias, transformá-las em tarefas acionáveis, vincular discussões aos documentos relevantes e colaborar com sua equipe em tempo real.

Os Modelo de quadro branco de resumo criativo do ClickUp é um excelente ponto de partida para projetos criativos. Ele ajuda as equipes a criar um plano de ação claro, identificar objetivos, definir expectativas e colaborar efetivamente com as partes interessadas.

Modelo de quadro branco de resumo criativo da ClickUp

Os principais elementos do modelo incluem:

Status personalizados : Acompanhe o progresso com status de tarefas como Revisão do cliente, Concluído, Desenvolvimento, Aprovação final e Em andamento

: Acompanhe o progresso com status de tarefas como Revisão do cliente, Concluído, Desenvolvimento, Aprovação final e Em andamento Campos personalizados : Categorize as tarefas com atributos como Responsabilidade, Envolvimento, Tipo de sessão, Data de término e E-mail

: Categorize as tarefas com atributos como Responsabilidade, Envolvimento, Tipo de sessão, Data de término e E-mail Visualizações personalizadas : Acesse diferentes visualizações, como Creative Brief Whiteboard, Timeline, Creative Brief Tasks e Start Here

: Acesse diferentes visualizações, como Creative Brief Whiteboard, Timeline, Creative Brief Tasks e Start Here Recursos de gerenciamento de projetos: Use marcação, subtarefas aninhadas, vários responsáveis, rótulos de prioridade e muito mais para o acompanhamento do briefing criativo

Explore ideias visualmente com mapas mentais

Você sabia que as imagens, as cores e os símbolos que representam ideias em mapas mentais estimulam a capacidade do cérebro direito de processar informações visuais? Mapas mentais no ClickUp incentivam o pensamento divergente, um ponto forte associado ao lado direito do cérebro. Eles também são dinâmicos e interativos, o que facilita a conexão e a reorganização das ideias de forma intuitiva.

Isso apóia o conceito de " flexibilidade cognitiva (em inglês)," que tem sido associada ao aumento da criatividade e das habilidades de resolução de problemas em vários estudos psicológicos.

Modelo de mapa mental simples da ClickUp

Os Modelo de mapa mental simples do ClickUp leva isso mais longe, atendendo ao estilo de pensamento holístico do cérebro direito. Sua funcionalidade simples de arrastar e soltar ajuda a adicionar, mover e editar facilmente as ideias nos mapas mentais que você cria. Você pode personalizar o layout, as cores e o design de acordo com suas preferências e necessidades do projeto.

Aprimore sua expressão com o assistente de escrita com IA

Sabemos que a criatividade não é uma torneira que jorra brilhantismo na hora certa. Quando você está preso naquela rotina aparentemente interminável sem boas ideias, o ClickUp Brain pode lhe mostrar a saída.

Escreva conteúdo personalizado para funções e requisitos específicos com o AI Writer for Work do ClickUp Brain

Desde o brainstorming e o refinamento de conceitos até a ajuda para superar o bloqueio do escritor, o Brain's AI Writer for Work pode fazer tudo isso. Peça a ele para criar material de marketing, compartilhar inspiração de design, gerar ideias exclusivas para lançamentos de produtos e campanhas e muito mais. Ele também revisará o conteúdo gerado para você, abordando vários estágios do processo de redação.

Leia também: As 25 principais ideias de prompts de arte de IA

Capture e compartilhe ideias com o Docs

De acordo com Relatório sobre o estado do trabalho da Adobe em 2023 88% dos funcionários têm dificuldades com a colaboração e 30% acham que não têm as ferramentas certas. A colaboração visual é um desafio persistente que dificulta o planejamento estratégico. ClickUp Docs abordam isso fornecendo um espaço flexível para ideação colaborativa e narração de histórias, envolvendo o cérebro direito com:

Edição visual: Adicione facilmente negrito, itálico, sublinhado e outros estilos de texto para melhorar a legibilidade e o apelo visual. Insira imagens, vídeos e outras mídias para criar conteúdo visualmente atraente no Docs.

Adicione facilmente negrito, itálico, sublinhado e outros estilos de texto para melhorar a legibilidade e o apelo visual. Insira imagens, vídeos e outras mídias para criar conteúdo visualmente atraente no Docs. Modelos predefinidos: Acesse uma variedade de modelos predefinidos para dar início ao seu processo criativo e garantir a consistência. Personalize os modelos de acordo com suas preferências de fluxo de trabalho

Acesse uma variedade de modelos predefinidos para dar início ao seu processo criativo e garantir a consistência. Personalize os modelos de acordo com suas preferências de fluxo de trabalho Colaboração em tempo real: Vários usuários podem editar um documento simultaneamente, promovendo a colaboração em tempo real. Adicione comentários e participe de discussões diretamente no documento, facilitando o compartilhamento de feedback e ideias

Vários usuários podem editar um documento simultaneamente, promovendo a colaboração em tempo real. Adicione comentários e participe de discussões diretamente no documento, facilitando o compartilhamento de feedback e ideias Integração perfeita: Conecte o ClickUp Docs a outras ferramentas, como Google Drive, Dropbox e Slack, para facilitar o compartilhamento de arquivos e a colaboração

Crie documentos com imagens incorporadas, banners com código de cores e opções de formatação avançadas no ClickUp Docs

Visualize dados de forma criativa com painéis

O cérebro processa informações visuais 60.000 vezes mais rápido do que o texto. Dashboards personalizáveis do ClickUp permitem que você crie representações visualmente atraentes de seus dados, combinando o poder analítico do pensamento do lado esquerdo do cérebro com a criatividade visual do processamento do lado direito do cérebro.

Alinhe as equipes de toda a sua organização com ClickUp Dashboards dedicados para cada projeto

Com o uso de Dashboards, você pode identificar rapidamente tendências, padrões e anomalias que podem ser difíceis de identificar por meio de relatórios baseados em texto.

Há algo quase mágico nas informações visuais. É fácil, elas literalmente fluem. E se você estiver navegando em uma densa selva de informações e se deparar com um belo gráfico ou uma linda visualização de dados, é um alívio, é como encontrar uma clareira na selva._ **David McCandless Adicione um toque de cor com temas personalizados

Pesquisas de psicologia das cores mostraram que cores diferentes podem afetar o humor e a produtividade. Por exemplo, o azul pode aumentar o foco e a calma, enquanto o amarelo pode aumentar a criatividade. Os esquemas de cores e modos de exibição personalizáveis do ClickUp permitem adaptar o espaço de trabalho para otimizar o desempenho cognitivo da sua equipe.

Fazendo a ponte entre o cérebro esquerdo e o direito

Você sabia que o ClickUp pode fazer a transição perfeita de exibições de tabelas detalhadas, como planilhas, para telas visuais expansivas (como quadros brancos e mapas mentais)?

Use as mais de 15 visualizações do ClickUp para ver o status de um projeto em várias equipes colaborativas O ClickUp suporta mais de 15 visualizações personalizadas (Lista, Quadro, Calendário, etc.), permitindo que você alterne entre diferentes paradigmas organizacionais e integre perfeitamente os estilos de pensamento analítico e criativo.

Simplifique os fluxos de trabalho com modelos personalizados : Crie modelos que combinem estrutura e flexibilidade, atendendo às preferências dos cérebros esquerdo e direito. Modelos personalizados no ClickUp podem ajudar a simplificar os processos recorrentes, liberando a largura de banda mental para um pensamento mais criativo e estratégico

: Crie modelos que combinem estrutura e flexibilidade, atendendo às preferências dos cérebros esquerdo e direito. Modelos personalizados no ClickUp podem ajudar a simplificar os processos recorrentes, liberando a largura de banda mental para um pensamento mais criativo e estratégico Mantenha todos alinhados com o controle de metas e os recursos de colaboração : DefinirMetas no ClickUp e mantenha os membros da equipe com diferentes estilos de pensamento alinhados para alcançá-las com recursos colaborativos, incluindo ClickUp Chat, Comentários, Menções e Notificações,

: DefinirMetas no ClickUp e mantenha os membros da equipe com diferentes estilos de pensamento alinhados para alcançá-las com recursos colaborativos, incluindo ClickUp Chat, Comentários, Menções e Notificações, Unifique tudo com o ClickUp Brain : Esse recurso reúne pesquisa, relatórios, geração de ideias e criação de conteúdo com tecnologia de IA, além de outros recursos, realmente preenchendo a lacuna entre os processos analíticos e criativos

: Esse recurso reúne pesquisa, relatórios, geração de ideias e criação de conteúdo com tecnologia de IA, além de outros recursos, realmente preenchendo a lacuna entre os processos analíticos e criativos Metas SMART: As Modelo de metas SMART do ClickUp ajuda você a definir e acompanhar objetivos que envolvem o pensamento analítico e criativo. A estrutura SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) combina a precisão analítica do pensamento do lado esquerdo do cérebro com os aspectos visionários do pensamento do lado direito do cérebro

Modelo de metas SMART do ClickUp

Outras maneiras de envolver seu cérebro esquerdo e direito

Aprenda novas habilidades

Desafiar-se continuamente com diversas experiências de aprendizado envolve os dois hemisférios. Aprender novas habilidades pode alterar a arquitetura da substância branca em um cérebro saudável, o que está associado à melhora da saúde e da função cerebral. Considere incorporar exercícios de neuroplasticidade e atividades de aprendizado de habilidades em sua rotina de trabalho, como dedicar um tempo semanal para aprender um idioma ou melhorar suas habilidades de negociação e persuasão.

Faça pausas para recarregar seu cérebro

Já se perguntou por que você consegue se concentrar melhor em uma tarefa tediosa e exigente depois de fazer uma pausa? Pausas regulares podem ajudar a manter o equilíbrio cognitivo e prevenir a fadiga mental . Implemente técnicas como a Método Pomodoro (25 minutos de trabalho concentrado seguidos de um intervalo de 5 minutos) para manter a produtividade e dar ao cérebro tempo para recarregar.

Busque tarefas complementares

Alterne entre tarefas analíticas e criativas para exercitar os dois lados de seu cérebro. Em seu fluxo de trabalho do ClickUp, por exemplo, tente alternar entre tarefas de análise de dados e sessões de brainstorming criativo para manter os dois hemisférios envolvidos.

Reconheça seu lado dominante e equilibre seus pontos fortes

Entenda suas tendências naturais e trabalhe conscientemente no desenvolvimento de habilidades complementares. Embora a dicotomia estrita entre cérebro esquerdo e cérebro direito seja um mito, todos nós temos preferências cognitivas para determinadas tarefas. Use o conjunto diversificado de recursos do ClickUp para se desafiar em áreas em que você se sente menos confortável. Por exemplo, se você for naturalmente analítico, tente se esforçar para usar mais ferramentas visuais, como mapas mentais e quadros brancos.

Pratique a atenção plena

A atenção plena, a prática de prestar atenção ao momento presente sem julgamento, é uma ferramenta poderosa que pode envolver os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Veja como:

Engajamento do cérebro esquerdo

A atenção plena requer foco no momento presente, o que envolve pensamento analítico para examinar pensamentos, sentimentos e sensações

Ao observar pensamentos e emoções sem julgamento, a atenção plena pode fortalecer suas habilidades de resolução de problemas

A atenção plena também pode facilitar a definição de metas realistas e manter o foco para alcançá-las

**Engajamento do cérebro direito

A atenção plena pode aumentar a criatividade e regular as emoções, permitindo que os pensadores do lado direito do cérebro explorem pensamentos e emoções sem julgamento

Ao prestar atenção às sensações corporais e emoções, você desenvolve sua intuição

Em essência, a atenção plena é uma ponte entre o cérebro esquerdo e o direito, promovendo uma abordagem equilibrada e integrada do funcionamento cognitivo e melhorando a manutenção da saúde do cérebro.

Ao implementar essas estratégias e aproveitar os recursos versáteis do ClickUp, você pode criar um ambiente de trabalho que realmente envolva os estilos de pensamento analítico e criativo. Essa abordagem holística não apenas aumenta a produtividade e a função cerebral, mas também promove a inovação e a satisfação no trabalho, levando a resultados mais bem-sucedidos para indivíduos e equipes.

Aproveite o poder de todo o cérebro com o ClickUp

O ClickUp não se trata apenas de recursos - é uma filosofia que reconhece o valor da diversidade cognitiva e busca criar um ambiente em que todos os tipos de pensadores possam prosperar. Trata-se de romper as barreiras artificiais entre as tarefas do "cérebro esquerdo" e do "cérebro direito" e criar um espaço de trabalho fluido e integrado que reflita a natureza interconectada de nossas mentes.

O resultado? Uma equipe que aproveita todo o espectro do cérebro humano, resultando em soluções mais inovadoras e em um mentalidade mais forte e produtiva. Registre-se no ClickUp gratuitamente para aproveitar ao máximo os diversos conjuntos de habilidades da sua equipe.