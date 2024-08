Wrike vs. Asana Asana - Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos?

Fazer malabarismos com tarefas, gerenciar pessoas e clientes, acompanhar o progresso, alocação de recursos e lidar com situações de crise - a lista de responsabilidades de um gerente de projeto pode ser infinita.

Os gerentes de projeto parecem ter algum superpoder secreto que os ajuda a enfrentar o dia de trabalho. Mas a verdade é que eles têm um ás na manga - um confiável ferramenta de gerenciamento de projetos . Ela está repleta de recursos de gerenciamento de projetos que facilitam muito o planejamento, o gerenciamento e a entrega de projetos.

Duas plataformas que se destacam no mundo do gerenciamento de projetos são o Wrike e o Asana. Ambas oferecem opções que permitem gerenciamento de tarefas , colaboração em tempo real e comunicação, além de fácil controle do progresso do projeto.

Embora tenham a mesma finalidade, as duas ferramentas têm conjuntos de recursos distintos que lhes permitem assumir posições exclusivas no mercado.

Aqui, vamos analisar o que essas duas ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem para ajudá-lo a resolver o dilema entre Wrike e Asana e encontrar a ferramenta ideal para impulsionar seus esforços de gerenciamento de projetos. 🔥

O que é o Wrike? Wrike é um software de gerenciamento de projetos que simplifica os fluxos de trabalho personalizados para acompanhar melhor o andamento do projeto. Seus painéis personalizados simplificam a geração de relatórios, além de gerenciar a alocação de recursos para garantir que todos os projetos sejam atribuídos adequadamente.

Seu conjunto de recursos permite que você traga eficiência para todos os departamentos e incentive as pessoas a trabalharem juntas sem problemas. O Wrike oferece opções de personalização incríveis, permitindo que você crie espaços de trabalho nos quais a sua equipe se sentirá à vontade para trabalhar.

Via: Wrike Ele funciona como um repositório central para seus projetos - você pode gerenciar documentos relevantes, atribuir tarefas, gerar relatórios e colaborar na mesma plataforma.

O Wrike tem tudo a ver com eficiência, portanto, não é surpresa que ele tenha opções fantásticas de automação que podem ajudá-lo a economizar tempo e se concentrar em outras tarefas. Facilite o agendamento de projetos com gráficos de Gantt, aproveite mais de 400 integrações, visualize projetos em quadros Kanban e planeje os recursos do projeto para uma entrega tranquila.

Recursos do Wrike

O que faz o Wrike se destacar no mundo do PM? Vamos dar uma olhada em seus principais recursos. 💪

1. Opções de planejamento de recursos

O planejamento adequado de recursos é vital para o sucesso de qualquer projeto. Você pode maximizar o desempenho e garantir uma navegação tranquila nas águas do PM alinhando as tarefas da equipe, definindo prioridades e gerenciando as cargas de trabalho .

O Wrike reconhece a importância do planejamento de recursos e oferece um pacote de recursos para apoiá-lo. Com essa plataforma, você pode calcular a capacidade diária da sua equipe e o esforço exigido para programar projetos com confiança.

Via Wrike

Não sabe o que fazer com o trabalho acumulado? O Wrike lhe dá uma visão detalhada da capacidade, disponibilidade e pontos fortes de cada membro da equipe, permitindo que você atribua a carga de trabalho de acordo. Além disso, ter uma ideia clara da disponibilidade da sua equipe permite reatribuir e redefinir as prioridades das tarefas para melhorar o desempenho.

Use rastreamento de tempo para ver quanto tempo leva para concluir tarefas específicas e gerenciar orçamentos de projetos para manter suas finanças saudáveis.

2. Marcação cruzada

É fácil se perder em detalhes relacionados a projetos quando você não consegue ver o panorama geral. O Wrike garante que isso não aconteça, oferecendo visibilidade completa de seus projetos com seu recurso de marcação cruzada.

Via Wrike

Essa opção permite categorizar suas entradas relacionadas a projetos e vê-las em diferentes contextos. Aqui está o que você pode marcar:

Tarefas Subtarefas Pastas Marcos Fases Projetos

Digamos que você precise criar o logotipo de um produto. Você terá várias tarefas e subtarefas para sua equipe de marketing e equipes de design . Com o Wrike, você pode garantir que os membros relevantes da equipe tenham fluxos de trabalho sem duplicação de tarefas.

A funcionalidade de marcação cruzada proporciona melhor conectividade interdepartamental, fácil gerenciamento de ativos e maior visibilidade.

3. Revisão e colaboração

Esperar por aprovações e feedbacks torna seu fluxo de trabalho mais lento e interrompe as entregas. O Wrike evita esses cenários com suas opções de revisão e colaboração.

Não é mais necessário alternar entre ferramentas ou tipos de arquivos para poder trocar feedback sobre projetos - o Wrike permite que você deixe comentários diretamente nos arquivos.

Via Wrike

Visualize as versões original e atualizada do arquivo lado a lado para uma comparação visual sem esforço. Convide colaboradores para obter feedback ou solicite a edição contextual. O Wrike armazena todas as versões anteriores, de modo que você sempre pode voltar e recuperar algo de que gostou.

Automatize os processos de aprovação e seja notificado assim que os projetos estiverem prontos para revisão. Você pode criar regras de automação e aprovar projetos específicos se eles atenderem aos critérios.

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresarial : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

O que é a Asana?

A Asana é um dos nomes mais conhecidos no mundo do PM. Ela oferece opções como a possibilidade de colaboração entre equipes, transparência e gerenciamento de tarefas sem esforço, tornando a execução de projetos de todos os tipos e tamanhos muito mais fácil.

A plataforma permite planejar e organizar projetos em um só lugar - adicione membros relevantes da equipe e permita que eles tenham uma visão detalhada das tarefas, dos prazos e de qualquer informação adicional que possa ajudá-los a concluir o trabalho com êxito.

Via: Asana Com várias exibições, atualizações de status em tempo real e campos personalizados, você pode observar seus projetos de diferentes perspectivas e garantir que nenhuma tarefa seja esquecida.

Revise suas tarefas em Minhas tarefas, monitore o tempo para gerenciar orçamentos de projetos e personalizar as atualizações que deseja receber em sua caixa de entrada.

A Asana ganhou uma boa reputação graças à sua versatilidade, pois funciona com diferentes desenvolvimento de projetos metodologias. 😍

Recursos da Asana

A Asana é uma ferramenta bem conhecida, mas o que a torna tão boa? Vamos analisar alguns de seus recursos característicos.

1. Opções de gerenciamento de tarefas

A Asana tem poderosas armas de gerenciamento de tarefas em seu arsenal. A plataforma permite que você divida seu trabalho em partes mais fáceis de gerenciar. Quando você cria tarefas, a Asana permite que você adicione responsáveis e datas, determine a prioridade e use campos personalizados para definir rótulos.

Via Asana

Você pode dividir suas tarefas em subtarefas, definir bloqueadores (tarefas que aguardam outras tarefas), criar marcos para determinar pontos de verificação e personalizar aprovações com um clique.

A Asana se concentra na colaboração - adicione tarefas a vários projetos e permita que os membros da sua equipe as acompanhem separadamente, adicione colaboradores para mantê-los informados e deixe comentários.

A plataforma permite que você e sua equipe criem modelos e simplifiquem ações repetitivas.

2. Automações

Por que perder tempo fazendo as mesmas coisas repetidamente quando você pode fazer com que os processos se executem sozinhos? Os recursos de automação da Asana podem economizar um tempo valioso dos gerentes de projeto.

A plataforma permite que você configure regras com gatilhos e ações para automatizar seu trabalho. A biblioteca selecionada de regras de automação da Asana é útil se você precisar de sugestões, dependendo da natureza de seus fluxos de trabalho.

Via Asana

Não quer usar as regras da Asana? Crie suas próprias regras com o criador de regras da plataforma! Personalize gatilhos e ações para tornar seus fluxos de trabalho mais eficientes e tirar um pouco da carga dos ombros da sua equipe.

Integre seus aplicativos favoritos com a Asana por meio de automações. Por exemplo, você pode criar uma automação para enviar uma notificação do Slack aos membros relevantes da equipe sempre que uma tarefa for atualizada.

3. Gerenciamento de carga de trabalho

Bons gerentes de projeto precisam saber o quanto suas equipes estão ocupadas o tempo todo. A Asana torna isso possível com um impressionante gerenciamento de carga de trabalho recursos que permitem monitorar a capacidade, reequilibrar o trabalho e fazer previsões.

Via Asana

A plataforma permite que você veja a carga de trabalho de toda a equipe, mesmo quando estiver trabalhando em vários projetos. Você também pode optar por se concentrar em membros da equipe ou projetos específicos. Visualize suas cargas de trabalho em uma linha do tempo para ver sua capacidade futura e planejar com antecedência.

Para cada tarefa criada, você pode estimar seu valor (seja em pontos ou no tempo necessário para a conclusão). Isso permite determinar o esforço necessário e garantir que sua equipe não fique sobrecarregada. Evitar o esgotamento definindo a carga de trabalho máxima que sua equipe pode suportar durante a semana. 🧘

Preços da Asana

Básico : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business: uS$ 24,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Wrike vs. Asana: Comparação de recursos

É difícil escolher um vencedor na batalha entre Asana e Wrike, pois ambos oferecem alguns recursos dignos de nota. Vamos ver como os dois se comparam em três aspectos cruciais **painéis, visualizações de projeto e recursos de IA.

1. Painéis

Na batalha entre Wrike e Asana, ambas as ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem painéis de controle impressionantes que permitem obter insights detalhados sobre a integridade de seus projetos, visualizar métricas e identificar gargalos.

O Wrike oferece uma visão geral em tempo real de seus projetos e ferramentas como o widget builder para adicionar novos itens para observação. Você também pode se beneficiar do Wrike Insights - importe dados de mais de 50 ferramentas de marketing e acompanhe todas as métricas relevantes em um só lugar.

Via Asana

A Asana permite que você crie seus painéis e escolha os dados que deseja visualizar. Você pode monitorar os gastos, ter uma visão geral do status das tarefas em andamento e obter informações sobre os números da receita. Precisa de mais detalhes sobre um ponto de dados? Clique para expandi-lo e ver informações como o projeto ao qual ele pertence, metas ou tarefas que precisam ser concluídas antes dele.

Em termos de painéis, podemos considerar esta rodada um empate! A única coisa que pode dar uma pequena vantagem à Asana é a sua interface um pouco mais moderna e desorganizada (de acordo com alguns usuários), portanto, talvez seja mais fácil trabalhar nela.

2. Modelos

Os modelos permitem que você pegue atalhos para atingir suas metas de GP, economizando tempo e simplificando os processos. Todas as ferramentas de gerenciamento de projetos de qualidade dependem de modelos, portanto, não é de surpreender que, entre o Wrike e a Asana, ambos ofereçam coleções impressionantes.

O Wrike oferece mais de 80 modelos e cerca de 30 são compatíveis com o gerenciamento de projetos. Você pode usar um modelo para o trabalho em equipe ágil, priorizando objetivos do projeto desenvolvimento de planos de comunicação, controle de tarefas, etc.

A Asana também tem 80+ modelos classificados em categorias como planejamento de projetos, gerenciamento de recursos, monitoramento de tempo e Agile. Com uma ampla variedade de opções específicas para PM, encontrar um modelo que atenda às suas necessidades não é um desafio.

Vale a pena observar que os modelos do Wrike estão disponíveis com o plano gratuito o que lhe dá uma vantagem nesse departamento.

3. Visualizações do projeto

Observar seu projeto de diferentes ângulos ajuda a estimar sua saúde e identificar gargalos, e é por isso que uma ferramenta de gerenciamento de projetos oferece várias visualizações. Na questão entre Wrike e Asana, ambos possuem várias opções que permitem que você veja os detalhes de seus projetos.

O Wrike divide as visualizações de projeto em Primárias e Personalizadas. As exibições primárias são visíveis para a sua equipe quando ela abre um determinado projeto, pasta ou espaço. Elas incluem 10 exibições:

Lista Diretoria Recursos Gráfico de Gantt Tabela Calendário Registro de tempo Análises Vapor Arquivos

As exibições personalizadas são aquelas que você adapta a um objetivo específico. Você pode escolher cinco opções para criar exibições personalizadas para seus projetos: Lista, Quadro, Gráfico de Gantt, Tabela ou Arquivos.

A abordagem da Asana é mais básica, pois oferece cinco exibições no total:

Lista Quadro Kanban Linha do tempo Gráfico de Gantt Calendário

Portanto, se você estiver procurando uma opção mais personalizável e com maior variedade, o Wrike é a melhor opção.

Asana vs. Wrike no Reddit

Vamos ver como os usuários experientes em tecnologia do Reddit avaliam o dilema Asana vs. Wrike.

Um usuário mencionou que gostou da Asana por causa de sua interface :

" Eu sempre gostei mais da Asana, pois ela tende a ser um pouco mais intuitiva e mais fácil de digerir o conteúdo."

Alguns usuários são não estão satisfeitos com o suporte ao cliente da Asana, no entanto:

"O suporte por e-mail normalmente leva 6 dias para responder a cada e-mail. É impossível resolver qualquer problema. Você tem sorte se eles responderem em 2 a 3 dias."

Aqui está um trecho do que um Usuário do Reddit disse sobre o atendimento ao cliente do Wrike:

"Sou conectado pelo bate-papo ao vivo em 1 minuto. Todos *always* falam inglês impecável, quase sempre me entendem na primeira vez, têm a resposta ou realmente passam meu problema para a equipe relevante e eu recebo uma ligação telefônica/e-mail no dia seguinte com uma atualização."

Outro usuário no mesmo tópico mencionou isso sobre o Wrike como uma ferramenta de PM:

"Se você quiser fazer um gerenciamento de projeto muito simples, ele pode funcionar. Mas não funcionará para projetos complexos ou algo como gerenciamento de portfólio..."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Wrike Vs. Asana

O Wrike e a Asana são soluções fantásticas de software de gerenciamento de projetos, mas se destacam em áreas diferentes. A Asana tem uma interface intuitiva e pode lidar com projetos complexos, enquanto o Wrike oferece um plano gratuito de alto nível e recursos impressionantes de planejamento de recursos.

Portanto, escolher entre os dois se resume a comprometer certos aspectos, o que não deveria ser o caso.

Há outra opção - ClickUp ! Essa plataforma multifuncional de gerenciamento de projetos oferece tudo o que você precisa para realizar seu trabalho e obter excelentes resultados, o que a torna uma das melhores plataformas de gerenciamento de projetos do mercado excelente Wrike e Alternativa à Asana . Ele oferece suporte em todas as etapas do gerenciamento de projetos, desde o planejamento e a organização de projetos até a geração de relatórios e análises.

Chega de conversa fiada - vamos ver por quê ClickUp é uma lufada de ar fresco no mundo dos softwares de gerenciamento de projetos e as opções que o colocaram na lista da Fast Company lista das empresas mais inovadoras no local de trabalho em 2023 .

1. Gerencie todos os seus projetos com o ClickUp Tasks

Dividir seus projetos em partes não significa muito se sua ferramenta de PM não oferecer opções para gerenciá-los. Esses cenários nunca acontecem com o ClickUp, pois ele oferece uma paleta de recursos de gerenciamento de tarefas.

O ClickUp 3.0 lhe dá a capacidade de transformar e alternar entre diferentes visualizações enquanto edita diretamente as tarefas com o ClickUp AI

A melhor coisa sobre o Tarefas do ClickUp é possibilidade de personalização - gerencie suas tarefas para qualquer setor, processo e fluxo de trabalho. Assuma o controle de seus fluxos de trabalho com ClickApps o ClickApps é um recurso que permite criar uma experiência de equipe personalizada no seu espaço de trabalho. Alguns dos ClickApps que facilitam o gerenciamento de tarefas são:

Automações

Campos personalizados

Edição colaborativa

Painéis de controle

Você pode adicionar vários responsáveis a uma tarefa, definir prioridades, anexar arquivos, adicionar subtarefas a tarefas principais, definir ações recorrentes, criar relacionamentos e dependências e levar sua ferramenta de gerenciamento de projetos a um novo patamar! 📈

2. Visualize projetos com os quadros ClickUp Kanban

O ClickUp oferece mais de 15 visualizações que o ajudam a ver seus projetos de todas as perspectivas! Se você quiser visualizar seus projetos, não há opção melhor do que Quadros Kanban do ClickUp .

O software de gerenciamento de projetos possui Quadros Kanban que são uma potência visual que pode se adaptar a qualquer necessidade de fluxo de trabalho. Você pode agrupar cartões de tarefas por status, data de vencimento, tags, prioridade, responsável ou qualquer outro campo personalizado.

Agrupe as tarefas em seu quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição de quadro do ClickUp

O design de arrastar e soltar e os recursos de filtragem e classificação permitem que você mova os cartões sem esforço e torne seus fluxos de trabalho eficientes e otimizados com apenas alguns cliques.

Selecione um cartão de tarefa para fornecer detalhes como duração, responsável e data de vencimento, nível de prioridade e categoria. Você apreciará a opção de atualizar várias tarefas de uma só vez diretamente do quadro com apenas alguns cliques. 🖱️

O ClickUp também oferece o Visualização de tudo para combinar vários fluxos de trabalho em um único Kanban e ter uma ideia clara do progresso do seu portfólio. Você pode usar menções, tópicos de comentários e emojis para colaborar perfeitamente com os colegas de equipe em projetos em tempo real.

3. Gerencie os cronogramas de seus projetos com os gráficos de Gantt do ClickUp

Torne o cronograma de seu projeto mais fácil de entender com os gráficos de Gantt do ClickUp

O gerenciamento de projetos não se trata apenas de viver o momento - você precisa ter uma visão geral clara dos cronogramas de progresso para garantir que não haja perda de prazos e o mínimo de contratempos ao longo do caminho. Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp permite visualizar linhas do tempo para gerenciar tarefas, ficar à frente dos prazos, acompanhar cargas de trabalho e progresso e identificar gargalos de recursos ou de entrega.

Use-a para obter uma visão geral de todos os seus projetos ou se concentrar em projetos específicos. O ClickUp oferece várias opções de filtragem e classificação para garantir que você obtenha apenas os resultados que deseja observar. Atualize seus Gráfico de Gantt com um simples arrastar e soltar, crie dependências de tarefas para otimizar fluxos de trabalho e exibir porcentagens para acompanhar o progresso de uma tarefa.

O ClickUp oferece rastreamento inteligente de caminhos de dependência - basta ativar a opção Caminho crítico para começar a rastrear possíveis ineficiências que afetam os prazos.

Se você não quiser criar seus gráficos de Gantt do zero, use um dos Modelos excelentes do ClickUp . O software de gerenciamento de projetos tem mais de 1.000 modelos para atender a várias necessidades. Você também pode integrá-lo às suas ferramentas de trabalho e e-mail favoritas para manter seus esforços centralizados.

ClickUp: O braço direito de todo PM

A escolha do melhor software de gerenciamento de projetos nunca deve envolver o comprometimento de opções valiosas.

Mas, entre o Wrike e o Asana, o ClickUp não faz concessões e permite que você aproveite a facilidade de uso, uma interface amigável e recursos robustos. 🥰

Assuma projetos pequenos e grandes, simples e complexos, e confie no ClickUp para planejamento, organização, gerenciamento e entrega sem estresse. Experimente a versão gratuita da plataforma e explore suas opções!