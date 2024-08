Zrozumienie różnic między Agile a Scrumem

Chcesz poznać różnice między Agile a Scrum _?

Chociaż Agile i Scrum to dwie bardzo podobne metody zarządzania projektami, nie są one tym samym.

Teams Scrum są zwykle mniejsze i bardziej doświadczone niż zespoły Agile. Są również bardziej samowystarczalne i wymagają mniej praktycznego przywództwa. Jest to jeden z powodów, dla których Scrum nadaje się do złożonych zadań programistycznych, podczas gdy Agile lepiej nadaje się do bardziej ogólnych projektów programistycznych.

ale nie martw się, nadal są do siebie bardzo podobne

Trochę jak Avengers i Justice League. Oba są na swój sposób wyjątkowe, ale mają ten sam nadrzędny cel i przeznaczenie.

W tym artykule przedstawimy dogłębne spojrzenie na to, czym są, czym się różnią i dla kogo są najbardziej odpowiednie. Zwrócimy również uwagę na przydatne narzędzie, które pomoże ci poradzić sobie ze wszystkimi projektami Agile i Scrum!

Zaczynajmy!

Czym jest zwinne zarządzanie projektami?

Zwinne zarządzanie projektami to przyrostowe i iteracyjne podejście do zarządzania projektami, które dzieli duży projekt na mniejsze cykle rozwoju.

Cykle te, znane jako "sprinty", są następnie przypisywane do różnych, samowystarczalnych projektów Agile Teams aby zwiększyć szybkość i wydajność

Ponieważ dzielisz swój projekt na mniejsze części, możesz łatwo uwzględnić opinie klientów i interesariuszy na koniec każdego sprintu. Dzięki temu ciągłemu doskonaleniu i przyrostowemu podejściu masz pewność, że dostarczysz im produkt końcowy, który całkowicie zaspokoi ich potrzeby.

pomyśl o tym w ten sposób:_

Jak myślisz, co byłoby lepszym podejściem do zrobienia The Avengers?

Walczyć z każdym złoczyńcą naraz? A może próba pokonania ich jeden po drugim?

Jestem całkiem pewien, że wybraliby drugą opcję, zwłaszcza że Infinity War obejmowało pierwsze podejście, które nie skończyło się zbyt dobrze..

Podobnie w przypadku Agile, nie próbujesz wszystkiego za jednym zamachem. Rozbijasz rzeczy, aby były łatwiejsze w zarządzaniu i przystępne.

To był tylko krótki przegląd tego, czym jest Agile, jeśli chcesz dowiedzieć się o nim więcej, sprawdź nasze kompleksowy przewodnik po Agile .

Jak działają sprinty Agile?

Dzięki sprintom można podzielić projekt na małe części, aby uwzględnić opinie klientów i użytkowników końcowych na każdym kroku rozwoju projektu.

oto przykład:_

Załóżmy, że tworzysz aplikację.

W zwinnym procesie rozwoju oprogramowania możesz skupić się na opracowaniu nowej funkcji (historii użytkownika) w każdym bieżącym sprincie. Gdy zespół zakończy każdą funkcję (sprint), można poprosić klientów o wypróbowanie aplikacji i przekazanie szczegółowych informacji zwrotnych na temat tego, co im się podoba, a co nie.

Gdy zespół uwzględni ich uwagi, może przejść do następnego sprintu i elementów zaległości produktowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Zwinne tworzenie oprogramowania_ ?

Why is Agile better than traditional project management projects models like the Waterfall method?

The Metoda wodospadu jest prawdopodobnie najbardziej powszechna metodologia zarządzania projektami dzisiaj. W metodologii Waterfall klient jest częścią procesu tylko na początku i na końcu: nie ma przestrzeni na ciągłe informacje zwrotne.

I chociaż model Waterfall jest świetny dla niektórych projektów i pozwala na nieprzerwaną pracę, jest to sztywne podejście i nie dostosowuje się do zmieniających się wymagań klienta. Utknąłeś z założeniami dotyczącymi tego, czego chcą twoi klienci i mając nadzieję, że spodoba im się to, co opracowałeś po miesiącach ciężkiej pracy.

Nie wiemy jak Ty, ale my wolimy nie ryzykować miesięcy pracy opartej wyłącznie na nadziei!

W rozwoju Agile tak się nie dzieje.

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu klientów i użytkowników w proces rozwoju, nie zakładasz, czego chcą. Zamiast tego upewniasz się, że wiesz, czego chcą, pytając ich bezpośrednio. W ten sposób produkt końcowy zostanie zbudowany w oparciu o ich wkład!

Zapoznaj się dogłębnie z **Model Agile vs. model Waterfall.

Czym jest Manifest Agile?

Aby lepiej zrozumieć podejście Agile, należy zrozumieć czym jest Manifest Agile.

Manifest Agile to krótkie podsumowanie tego, co oznacza metodologia projektów Agile i jakie są jej zasady przewodnie.

Oto krótkie podsumowanie 12 zasad ramowych Agile:

Zasady Agile zadowolenie klienta : klient powinien być zawsze twoim priorytetem. Uwzględniaj jego zmieniające się potrzeby i ciągłe informacje zwrotne, aby dostarczać wysokiej jakości produkt, który go zadowoli

: klient powinien być zawsze twoim priorytetem. Uwzględniaj jego zmieniające się potrzeby i ciągłe informacje zwrotne, aby dostarczać wysokiej jakości produkt, który go zadowoli Zasady Agile dotyczące jakości : główną miarą powodzenia jest zadowolenie klienta. Jest to możliwe dzięki zrównoważonemu procesowi rozwoju opartemu na jakości

: główną miarą powodzenia jest zadowolenie klienta. Jest to możliwe dzięki zrównoważonemu procesowi rozwoju opartemu na jakości Zasady Agile pracy zespołowej : członkowie zespołu powinni być zawsze aktywnie zaangażowani i zmotywowani. Powinieneś wzmocnić swój zespół, traktować ich indywidualnie i dać im narzędzia i środowisko, których potrzebują, aby odnieść sukces

: członkowie zespołu powinni być zawsze aktywnie zaangażowani i zmotywowani. Powinieneś wzmocnić swój zespół, traktować ich indywidualnie i dać im narzędzia i środowisko, których potrzebują, aby odnieść sukces Zasady Agilezasady zarządzania projektamizachowaj prostotę iteracyjnych procesów rozwoju Agile i regularnie je oceniaj. Usuń wszelkie niepotrzebne kroki, aby przyspieszyć i zoptymalizować cały proces

Czy Agile jest tylko dla rozwoju oprogramowania?

Podejście Agile zostało zapoczątkowane jako metodologia zarządzania projektami skoncentrowana na oprogramowaniu.

Istnieje jednak mnóstwo różnych wersji Agile opartych na Manifeście Agile.

Podczas gdy niektóre frameworki, takie jak Extreme Programming, nadal wykorzystują praktyki Agile, które koncentrują się na dostarczaniu działającego oprogramowania, Agile jest czymś więcej niż tylko metodologią rozwoju oprogramowania.

Metodologia Agile może pomóc usprawnić każdy rodzaj projektu!

Czym jest zarządzanie projektami Scrum? Zarządzanie projektami Scrum to nowoczesne podejście do zarządzania projektami, które dzieli projekt na mniejsze części, nad którymi pracuje się w krótkich odstępach 2-4 tygodni.

Każdy z tych cykli nazywany jest sprintem i pozwala na łatwe uwzględnienie opinii klientów i szybkie wprowadzenie niezbędnych zmian.

brzmi podobnie do zarządzania zwinnego?

Prawie zbyt podobne, prawda?

Jakby to była jego kopia:

Cóż, to dlatego, że są blisko spokrewnione..

Co oznacza Scrum w Agile?

Proces Scrum jest oparty na metodologii rozwoju Agile i przyjmuje jej podejście do rozwoju produktu oparte na sprintach.

Framework Scrum idzie jednak o krok dalej w iteracyjnym podejściu do rozwoju, wykorzystując bardzo wielofunkcyjne i samoorganizujące się teamy.

Szczegółowe informacje na temat Scruma można znaleźć tutaj kompleksowy przewodnik po Scrumie .

Czy Scrum jest częścią Agile?

Tak, Scrum to podejście do zarządzania, które jest częścią rodziny Agile.

Porównując Agile i Scrum, ważne jest, aby notatka, że proces Scrum jest częścią metody Agile . Podczas gdy podejście Agile samo w sobie jest popularną metodologią zarządzania projektami, jest to również szersza koncepcja.

Dlatego też istnieje wiele metodologii projektów, które opierają się na metodzie Agile, takich jak Scrum, Extreme Programming i Kanban.

Trochę jak X-Men.

To oni zapoczątkowali całą serię różnych filmów o superbohaterach, które korzystały z tej samej formuły!

**Co to jest metodologia Kanban?

Metoda Kanban to metodologia rozwoju, w której zadania są rozłożone na interaktywnej planszy Tablica Kanban która jest używana głównie do rozwoju produktu. W tym ustawieniu Kanban można szybko przenosić rzeczy i łatwo wizualizować swój postęp.

Dowiedz się więcej **Metodologia Kanban. A jeśli jesteś zainteresowany innymi metodologiami Agile, zapoznaj się z naszymi przewodnikami po Lean i Programowanie ekstremalne .

*Proces Scrum , podobnie jak metoda Kanban , jest frameworkiem opartym na Agile

Dlatego porównując zarządzanie projektami Scrum i Waterfall, można zauważyć te same korzyści, co porównując metodologię Agile i Waterfall.

W wielu przypadkach, zespoły projektowe używają Scrum i Kanban łącznie dla bardziej efektywnych procesów pracy nad rozwojem:

Jaka jest różnica między Agile Scrum i Kanban?

Przyglądając się metodom Agile i oceniając Scrum vs Kanban, nie zawsze trzeba dokonywać wyboru.

dlaczego?

Ponieważ Scrum i Kanban mogą być używane łącznie.

Na przykład, zespół Scrumowy może korzystać z tablicy Kanban wraz z ich Tablica Scrum aby dodać dodatkową warstwę widoczności do adaptacyjnych cykli pracy sprintu.

Tablic Kanban można używać podczas spotkania dotyczącego planowania sprintu aby stworzyć skonsolidowany widok zaległości produktowych. Następnie, podczas wydarzeń Scrumowych, takich jak spotkanie przeglądu sprintu lub retrospektywa sprintu, Scrum Master (menedżer) może aktualizować go o postępy pracy zespołu.

To jak połączenie braku supermocy Batmana z brakiem supermocy Sokolego Oka.

Oh, czekaj. Drobiazg.

To jak połączenie szybkości Flasha z siłą Hulka.

No i proszę.

To było tylko krótkie spojrzenie na Scrum i Kanban. Oto nasz szczegółowy artykuł porównujący Scrum i Kanban i tutaj jest nasza instrukcja jak używać ich razem .

Jaka jest różnica między Scrumem a Sprintem?

Scrum jest metodologią opartą na Agile, która wykorzystuje sprinty jako część swoich ram. Projekt Scrum jest podzielony na wiele mniejszych sekcji, nad którymi pracuje się przez około 2-4 tygodnie. Ten 2-4 tygodniowy okres, w którym pracujesz nad każdą sekcją projektu, nazywany jest sprintem.

Podsumowanie: Scrum jest metodologią zarządzania projektami. Sprinty nią nie są.

Sprinty stanowią jednak część metodologii Scrum.

Jaka jest różnica między Agile a Scrum?

Podczas gdy Agile i Scrum są bardzo podobne, istnieje kilka wyraźnych różnic. Teams Scrum są zazwyczaj mniejsze, bardziej doświadczone i samowystarczalne. Dodatkowo, w Scrum, Scrum Master odgrywa rolę coacha, w przeciwieństwie do bardziej praktycznej roli kierownika projektu, którą można znaleźć w Agile.

Sprawia to, że Scrum ma większe zastosowanie w złożonych projektach programistycznych w porównaniu do Agile, który lepiej nadaje się do większości innych rodzajów projektów.

Przyjrzyjmy się bliżej tym kluczowym różnicom pomiędzy Agile i Scrum:

A. Agile vs Scrum: Struktura Teams

Podczas gdy zespoły Agile i Scrum są bardzo podobne, ich role nieco się różnią.

1. Czym jest zespół Agile?

W ramach Agile, Teams są podzielone na cztery zdefiniowane role:

Właściciele produktu: komunikują się z niestandardowymi klientami i przekazują im informacje zwrotne

komunikują się z niestandardowymi klientami i przekazują im informacje zwrotne Kierownicy projektu: kierują zespołem projektowym

kierują zespołem projektowym członkowie zespołu projektowego: faktycznie pracują nad projektem

faktycznie pracują nad projektem Interesariusze projektu: osoby, które nie są aktywnie zaangażowane w projekt, ale których wkład ma wartość. Na przykład sprzedawcy, marketingowcy itp.

2. Co to jest zespół Scrum?

Zespół Scrum ma zazwyczaj niewielki rozmiar i składa się z pięciu do siedmiu członków i zazwyczaj jest podzielony w ten sposób:

Scrum master : wyspecjalizowany Scrum master pomaga członkom zespołu nauczyć się zasad Scrum i ich stosowania. Scrum Masterzy dbają również o swój zespół, upewniając się, że mają to, czego potrzebują, aby odnieść sukces i rozliczają ich poprzez codzienne spotkania Scrum (codzienne stand-upy)

: wyspecjalizowany Scrum master pomaga członkom zespołu nauczyć się zasad Scrum i ich stosowania. Scrum Masterzy dbają również o swój zespół, upewniając się, że mają to, czego potrzebują, aby odnieść sukces i rozliczają ich poprzez codzienne spotkania Scrum (codzienne stand-upy) Właściciel projektu : właściciel projektu Scrum jest elementem połączonym pomiędzy zespołem a klientem. To oni upewniają się, że potrzeby klienta są odpowiednio obsługiwane przez zespół

: właściciel projektu Scrum jest elementem połączonym pomiędzy zespołem a klientem. To oni upewniają się, że potrzeby klienta są odpowiednio obsługiwane przez zespół Zespół deweloperski: zespół jest samoorganizujący się i samowystarczalny. Zespół Scrumowy jest odpowiedzialny za rozwój projektu Scrumowego

B. Agile vs Scrum: Przywództwo

Jedną z kluczowych różnic między frameworkami Agile i Scrum jest ich podejście do przywództwa.

1. Zwinne przywództwo

W procesie Agile przywództwo jest niezbędne.

Zazwyczaj masz właściciela produktu, który wchodzi w interakcje z klientami i zbiera przyrostowe informacje zwrotne. Właściciel produktu przekazuje następnie te informacje kierownikowi projektu, który nadzoruje zespół projektowy.

Dodatkowo, istnieje wiele interesariuszy projektu którzy mają coś do powiedzenia w procesie rozwoju. W ten sposób, podczas gdy członkowie Twojego zespołu Agile muszą być samowystarczalni, jest wielu liderów, którzy poprowadzą ich właściwą ścieżką.

2. Przywództwo w Scrumie

W metodologii Scrum masz wysoce niezależne, wielofunkcyjne Teams.

Podczas gdy Scrum Master prowadzi ich przez cały proces i prowadzi spotkania Scrumowe, takie jak retrospektywa sprintu, zespół Scrumowy ma znacznie większą autonomię w zakresie swoich zadań i procesów.

Chcesz dokładniej przyjrzeć się spotkaniom Scrum? Sprawdź nasz obszerny artykuł na_ Spotkania Scrum jak przegląd sprintu i retrospektywa sprintu .

Dodatkowo, ponieważ framework Scrum zwykle zajmuje się bardzo złożonymi zadaniami i projektami, każdy członek zespołu musi być w stanie pełnić funkcję przy jak najmniejszym nadzorze.

Dodatkowa swoboda pomaga członkom zespołu szybko podejmować decyzje i zmieniać kierunek w ramach szerszych celów rozwoju. Bez tej niezależności cały projekt utknąłby w martwym punkcie!

Właśnie dlatego, gdy masz do czynienia z Teams Scrum, każdy członek jest swoim własnym, wysoce zdolnym superbohaterem!

Ale jest pewne zastrzeżenie, gdy patrzymy na Scrum vs Agile. Aby podejście Scrum działało, członkowie zespołu musieliby być wystarczająco doświadczeni.

Scrum czy Agile?

jeśli chodzi o _Agile vs Scrum _, do których projektów najlepiej się nadają?

Oto podział:

Powinieneś wybrać metodologię Agile, jeśli:

Potrzebujesz elastyczności, aby dostosować się do szybkich zmian w projekcie

Potrzebujesz interaktywnej dynamiki zespołu opartej na współpracy

Potrzebujesz wkładu różnych interesariuszy projektu, takich jak marketerzy i kierownictwo wyższego szczebla

Powinieneś używać metodologii Scrum, jeśli:

Masz do czynienia z bardzo złożonym projektem, który będzie wymagał ciągłych zmian

Masz doświadczonych członków zespołu, którzy dobrze ze sobą współpracują i są zmotywowani do działania

Pamiętaj jednak, że patrząc na Scrum vs Agile, wiedz, że obie metody zarządzania projektami są bardzo pomocne:

Łatwo i skutecznie wdrożyć podejście interesariuszy lub klientów

Przyspieszyć rozwój, zarządzanie i cały proces

Lepiej współpracować

Sprawić, że projekty będą brzmiały 100x lepiej

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami Agile i Scrum?

nie można zarządzać zespołem Agile lub Scrum bez odpowiedniego narzędzia, prawda?

Właśnie dlatego ClickUp został stworzony do zarządzania projektami Scrum i Agile!

A jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat tego, dlaczego ClickUp jest tak idealny dla Agile i Scrum, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po najlepszych narzędziach do zarządzania projektami Narzędzia Agile .

(Uwaga spoiler: ma wszystko, o co można prosić!)_ ClickUp jest światowym najwyżej oceniany Narzędzie do zarządzania projektami Agile Scrum z mnóstwem funkcji pozwalających na śledzenie projektów Agile, Scrum, Kanban i Extreme Programming.

Korzystanie z ClickUp jest bardzo proste i pomoże Ci wdrożyć podejście Agile lub metodologię Scrum w mgnieniu oka!

Oto w jaki sposób ClickUp pomaga stać się superbohaterem i łatwo dostosować się do metodologii Agile lub Scrum Zwinny sposób myślenia :

1. Wiele widoków dla wielu preferencji pracy

Niezależnie od używanego frameworka Agile, środowisko projektu musi być wysoce adaptowalne do zmian.

jak myślisz, dlaczego siedziby superbohaterów są ciągle niszczone?

Nie są wystarczająco elastyczne, aby poradzić sobie z nowymi złoczyńcami!

Właśnie dlatego powinieneś upewnić się, że Twoja aplikacja Agile poradzi sobie ze zmianami w projekcie.

Na szczęście jest to dokładnie to, co otrzymujesz dzięki ClickUp.

ClickUp obejmuje proces Agile, dając Ci wiele widoków, aby dostosować się do Twojego zespołu!

Oto jak to wygląda:

A. Wymagane widoki zadań

ClickUp posiada dwa wymagane widoki zadań, które można dostosować do dowolnej metodologii zarządzania projektami i zapewnić większą elastyczność:

Widok Tablicy ClickUp'sWidok tablicy jest idealnym widokiem Agile dla zespołu Kanban.

Można go nawet używać jako tablicy Scrum lub tablicy Kanban, aby szybko przenosić zadania i nadążać za zasadami rozwoju Agile.

Wystarczy szybkie spojrzenie na tablice zadań, aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się projekty i natychmiast przenieść zadania.

Założymy się, że Liga Sprawiedliwości pokochałaby ten widok, aby śledzić wszystkie swoje zadania w mgnieniu oka!

Geddit?

Flash, jak superbohater.

Przepraszam.

Widok listy

Jest to świetny widok dla menedżerów projektów, którzy wykonują swoją pracę za pomocą list rzeczy do zrobienia w stylu GTD.

W tym widoku zadania zespołu są wyszczególnione na prostej liście kontrolnej. W miarę postępów, zespół może odhaczać swoje zadania. Po ich zrobieniu mogą po prostu przejść do następnego sprintu.

B. Widok Box

Widok Box jest idealnym widokiem zespołu Agile. Jest to prosty, wysokopoziomowy przegląd wszystkich zadań realizowanych przez zespoły Agile.

W jaki sposób można użyć tego widoku dla zespołów Agile i Scrum:_

Kierownicy projektów i Scrum Masterzy mogą go używać, aby uzyskać zakończony przegląd wszystkiego, co jest opracowywane każdego dnia.

Ponieważ zadania sprintu są posortowane według osoby przypisanej, kierownicy projektów i Scrum Masterzy mogą natychmiast dowiedzieć się, nad czym pracuje każdy członek zespołu.

pomaga kierownikom projektów szybko planować i zarządzać swoim harmonogramem pracy. Mogą oni sprawdzić wszystkie nadchodzące zadania i szybko się do nich przygotować.

Użycie tego widoku z Zespołami Agile i Scrum:

Użyj tego widoku do wydarzeń Scrum, takich jak planowanie sprintu i retrospektywa sprintu, aby być na bieżąco z nadchodzącymi zadaniami. Możesz również użyć go, aby dowiedzieć się, kiedy możesz zacząć dodawać elementy z rejestru produktu i kiedy możesz planować imprezy biurowe!

Ponieważ metodologia Agile polega na zmianach i adaptacji, menedżer może nawet przełączać się między widokami kalendarza.

Menedżerowie mogą widzieć swój kalendarz jako:

Days: aby sprawdzić zadania zaplanowane na dany dzień

aby sprawdzić zadania zaplanowane na dany dzień 4-Dni: aby zobaczyć zadania w czterodniowym przedziale czasowym

aby zobaczyć zadania w czterodniowym przedziale czasowym Tydzień: aby sprawdzić tygodniowy harmonogram sprintu Scruma

aby sprawdzić tygodniowy harmonogram sprintu Scruma Miesięczny: aby dowiedzieć się, jak wygląda mapa drogowa projektu Scrum na następny miesiąc

D. Me Mode

Tryb "Me" ClickUp'a mode podświetla wyłącznie komentarze, podzadania i listy zadań, które są przypisane do Ciebie. W ten sposób minimalizujesz rozpraszanie uwagi, pomagając lepiej skupić się na następnym zadaniu.

Wygląda na to, że komuś spodoba się ten widok:

2. Bądź na bieżąco ze sprintami Agile dzięki listom sprintów

do zarządzania procesem Agile potrzebne są listy sprintów, prawda?

Oto jak możesz to zrobić w ClickUp:

ClickUp może dodawać listy kontrolne wszystkich projektów, zadań i podzadań, aby tworzyć Listy sprintów, które rozkładają produkty do dostarczenia na sprint.

Wszystko, co musisz zrobić, to sprawdzić elementy z tych list podczas przechodzenia do następnego sprintu.

Możesz nawet dodać punkty Scrum do każdej z tych list, aby szybko zająć się danym elementem zaległości produktowych. Ponieważ listy ClickUp są tak łatwe do zrozumienia, są one również idealnym sposobem dla trenera Agile, aby wyjaśnić dowolną podstawową zasadę swojemu zespołowi!

Scrum Masterzy mogą również używać tych list kontrolnych jako referencji podczas spotkań dotyczących planowania sprintów i stand-upów ze swoimi teamami.

3. Wizualizacja zarządzania projektami Agile Scrum za pomocą pulpitów Agile Dashboards Pulpity nawigacyjne ClickUp są idealne do przeglądów wysokiego poziomu zadań programistycznych Agile i Scrum. Możesz również dodać swoje listy sprintów i zadań do tej wizualnej struktury, aby śledzić swoją pracę w toku.

i nie lekceważ znaczenia wizualnych wskazówek!

Czy mógłbyś sobie wyobrazić, że superbohaterowie byliby tak popularni jak są teraz, gdyby wszyscy bazowali na 1000-stronicowych powieściach, zamiast na komiksach?

Oto bliższe spojrzenie na różne rzeczy, które można śledzić:

A. Velocity Charts

Dzięki Velocity Chart ClickUp możesz szybko sprawdzić tempo zakończenia swoich zadań. Zadania są podzielone na interwały tygodniowe lub dwutygodniowe, a ich średnia prędkość jest wyświetlana tutaj.

To dobry sposób na sprawdzenie, co twój zespół jest w stanie zrobić w określonym czasie. Gwarantuje to, że nie ugryziesz więcej, niż jesteś w stanie przeżuć, do czego niestety dąży większość teamów superbohaterów.

Więc tak, nie bądź drużyną superbohaterów.

Bądź mądrzejszy.

Bądź zespołem Agile.

Dowiedz się więcej o wykresy prędkości !

B. Wykresy Burndown

Funkcja Wykresu Burndown w ClickUp pokazuje, jak dobrze Twój zespół radzi sobie w stosunku do celu. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić, ile pracy pozostało Twojemu zespołowi.

Oto, co pokazuje wykres:

Cel postępu: idealne tempo zakończenia, którego potrzebujesz, aby dotrzymać terminów

idealne tempo zakończenia, którego potrzebujesz, aby dotrzymać terminów Prognozowany postęp: aktualny trend oparty na obecnie zakończonych zadaniach

aktualny trend oparty na obecnie zakończonych zadaniach Aktywny: rzeczywista liczba zadań, które są obecnie zakończone

Sprawdź nasz_ obszerny artykuł po więcej informacje o wykresach wypalenia .

C. Wykresy wypalenia

Dzięki Burn up Charts ClickUp możesz zobaczyć co zostało zakończone w stosunku do twojego zakresu

Dzięki temu możesz podsumować całkowitą pracę, która została zakończona do tej pory. Może to zmotywować cały zespół do osiągnięcia mety.

Dowiedz się więcej o wykresy spalania !

D. Zbiorcze wykresy przepływów

Cumulative Flow Chart ClickUp pokazuje postępy projektu Scrum w czasie. Zadania są oznaczone kolorami według ich statusu, dzięki czemu można określić, na jakim etapie znajdują się prace. Pomaga to natychmiast zidentyfikować i rozwiązać wąskie gardła!

Learn about kumulacyjne wykresy przepływu .

twoje komentarze muszą być rozpatrywane tak szybko, jak Marvel wypuszcza filmy!

Oto jak ClickUp może Ci pomóc:_

Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić komentarz w zadanie i przypisać je członkowi zespołu. Otrzymają oni powiadomienia, a zadanie pojawi się również w ich schowku na zadania, aby pomóc im natychmiast rozpocząć pracę.

Gdy już się nim zajmą, po prostu oznaczają komentarz jako rozwiązany, aby wyeliminować wszelkie niepotrzebne działania następcze.

5. Zachowaj przepływ komunikacji dzięki sekcjom komentarzy

Aktywna komunikacja w Teams jest jednym z najważniejszych elementów każdego projektu Agile.

Teams potrzebuje skutecznego sposobu na szybkie przekazywanie aktualizacji projektu i współpracę nad procesem rozwoju. Jest to szczególnie ważne w przypadku zespołów zdalnych, które mogą komunikować się twarzą w twarz wyłącznie za pośrednictwem połączeń wideo.

Oto jak korzystać z ClickUp:_

Wszystkie zadania ClickUp posiadają własną dedykowaną sekcję komentarzy do wymiany plików, pomysłów i usprawnienia współpracy w zespole. Członkowie zespołu mogą nawet oznaczać osoby i udostępniać aktualizacje projektu, aby zapewnić jego ciągłość.

ClickUp również integruje się z mnóstwem narzędzi komunikacyjnych takimi jak Slack i Zoom aby zapewnić powodzenie komunikacji w ramach projektu, wystarczy jedno kliknięcie!

6. Zarządzanie różnymi scenami projektu Agile za pomocą Niestandardowe statusy Podejście Agile nie dotyczy już tylko cyklu życia oprogramowania.

Może być stosowane w sprzedaży, marketingu, projektowaniu, superbohaterstwie... praktycznie we wszystkim!

ale to, że można używać tej samej metodologii do różnych projektów, nie oznacza, że są one takie same

Ponieważ każdy projekt ma swój własny projekt procesu i wymagania projektowe, twój narzędzie do zarządzania scrum również musi się do nich dostosować.

Jak ClickUp Ci w tym pomoże:

Standardowe narzędzia do zarządzania projektami zazwyczaj oferują standardowy zestaw statusów projektu. Dzięki programowi do zarządzania projektami ClickUp możesz niestandardowo je dostosować!

W ten sposób nie utkniesz ze statusami, które nie są dostosowane do potrzeb Twojego projektu.

dlaczego miałby to być problem?

wyobraź sobie używanie tego samego ustawienia statusów zarówno w marketingu, jak i w projektach rozwoju oprogramowania!

Dzięki Dostosowywalnym statusom ClickUp nigdy nie będziesz miał tego problemu.

Możesz być tak kreatywny i szczegółowy, jak tylko chcesz - "Editorial Review", "Beta System Testing ", "Wireframing", "Celebratory Pizza Party Stage " - to zależy wyłącznie od Ciebie!

Ale to nie wszystkie możliwości ClickUp funkcje !

Podobnie jak nigdy nie można mieć dość filmów Marvela, to potężne narzędzie Agile Scrum oferuje mnóstwo innych funkcji, takich jak:

Automatyzacja zarządzania projektami: zautomatyzuj 50+ działań lub stwórz własne, aby usprawnić Scrumwydajność procesu* Priorytety: przypisuje priorytety zadaniom z zakresu od najniższego do najwyższego priorytetu

Zależności : próba wykonania poszczególnych zadań w odpowiedniej kolejności

Cele ClickUp : z łatwością realizuj cele każdego sprintu, dzieląc je na mniejsze cele

Puls: dowiedz się, na czym w danej chwili najbardziej skupia się twój zespół Kanban

Dokumenty: stwórz dokument o nazwieplan projektu lub szczegółowe bazy wiedzy

Profile: poznaj przypisania wszystkich ról w zespole Scrumowym

Listy kontrolne zadań : zarządzaj zaległościami sprintu za pomocą prostych list do zrobienia

Wykrywanie współpracy : wiedzieć, kiedy ktoś pracuje nad tym samym zadaniem co ty

Teams Raportowanie : śledzenie w czasie rzeczywistym wydajności zespołu zdalny lub wewnętrznego zespołu Scrum i analizuj raportowanie podczas codziennych spotkań Scrum, przeglądu sprintu lub retrospektywy sprintu

Natywne śledzenie czasu śledzenie czasu projektów Agile Scrum i poszczególnych zadań

Skrzynka odbiorcza: zakończone zestawienie przeszłych, bieżących i nadchodzących zadań

Mapy myśli: twórz mapy myśli w dowolnej formie, aby wizualnie organizować swoje pomysły na projekty

Wnioski

Podczas gdy Agile i Scrum są bardzo przydatnymi metodami zarządzania projektami, różnią się one nieznacznie.

Właściwy wybór pomiędzy Scrum a Agile sprowadza się do twojego projektu, twojego zespołu i twojego stylu zarządzania.

Niezależnie jednak od wybranego podejścia do zarządzania, będziesz potrzebować narzędzia do zarządzania projektami.

Właśnie dlatego ClickUp, który został stworzony dla zespołów Agile i Scrum, jest idealnym narzędziem dla Ciebie!

Ma wszystko, czego potrzebujesz, więc dlaczego by nie zarejestruj się już dziś i przejdź przez swoje projekty tak niezawodnie, jak twoi ulubieni superbohaterowie przechodzą przez złoczyńców!