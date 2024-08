10 najlepszych programów do zarządzania zamówieniami w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep internetowy, fizyczny sklep detaliczny czy biznes B2B, posiadanie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania zamówieniami jest kluczem do zwiększenia sprzedaży i zadowolenia klientów.

Gdzie więc znaleźć idealne narzędzie do zrobienia tego zadania? Właśnie tutaj.

Spędziliśmy kilka ostatnich tygodni przeprowadzając dokładne badania, przeglądając specyfikacje techniczne i, co najważniejsze, czytając prawdziwe recenzje użytkowników. Wynik?

Specjalnie dla Ciebie wyselekcjonowaliśmy 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania zamówieniami na rok 2024 i kolejne lata. Zostań z nami, a poprowadzimy Cię do rozwiązania, które idealnie pasuje do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych. 💼

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zamówieniami?

Oprogramowanie do zarządzania zamówieniami (OMS) to cyfrowe centrum dowodzenia dla zarządzania całym cyklem życia zamówienia . Po otrzymaniu zamówienia przechodzi ono przez szereg kroków, zanim dotrze do niestandardowego klienta - przetwarzanie, sprawdzanie zapasów, wysyłka i śledzenie dostawy.

System OMS centralizuje i automatyzuje te procesy. Oznacza to pożegnanie się z arkuszami kalkulacyjnymi, ręcznymi procesami i błędami ludzkimi oraz przywitanie się z kontrolą i widocznością zapasów w czasie rzeczywistym, szybszym przetwarzaniem zamówień oraz lepszym przeglądem danych sprzedażowych i finansowych w całym procesie zarządzania zamówieniami.

Jak wybrać odpowiedni system zarządzania zamówieniami

Wybór odpowiedniego systemu zarządzania zamówieniami dla zarządzania swoim Businessem zaoszczędzi ci stresu i bólu głowy w przyszłości. Oto krótki przewodnik, jak podjąć tę decyzję bez wysiłku.

Poszukaj oprogramowania do zarządzania zamówieniami z widocznością zapasów, które ma intuicyjny interfejs, aby ułatwić naukę sobie i swojemu zespołowi

Upewnij się, że wybrany system zarządzania zamówieniami oferuje odpowiednie szkolenia, kompleksowe zasoby i szybkie wsparcie w celu maksymalizacji wykorzystania funkcji i szybszego rozwiązywania problemów

Twój system OMS powinien łatwo integrować się z kanałami sprzedaży, systemem księgowym, procesorami płatności, narzędziami do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) i oprogramowaniem do zarządzania projektami używanym w Twoim Businessie

Wybrany system OMS powinien umożliwiać ustawienie zautomatyzowanych cykli pracy do obsługi żądań zamówień, ich przetwarzania, śledzenia i realizacji

Wybierz systemy zarządzania zamówieniami, które mogą skalować się wraz z Twoim biznesem - powinny być w stanie obsługiwać zwiększone kanały sprzedaży i wolumen zamówień, a także dodatkowych członków zespołu, bez wpływu na wydajność 📉

Priorytetowo traktuj opcje OMS, które mają szczegółowe raportowanie i analizy dotyczące sprzedaży, zapasów, zachowań klientów i wydajności zespołu, abyś mógł podejmować strategiczne działania

10 najlepszych programów do zarządzania zamówieniami 2024

Oto nasza lista 10 najlepszych programów do zarządzania zamówieniami dostępnych obecnie na rynku. Niezależnie od tego, czy jesteś małym sprzedawcą detalicznym poszukującym prostego systemu, czy też dużym przedsiębiorstwem szukającym narzędzia do zrobienia wszystkiego, na tej liście każdy znajdzie coś dla siebie. Rzućmy okiem.

Twórz niestandardowe formularze z tekstem, datą, załącznikami i nie tylko bezpośrednio w ClickUp

ClickUp jest intuicyjnym i wszechstronnym kreatorem formularzy oprogramowanie do zarządzania projektami które można łatwo niestandardowo dopasować do przepływów pracy związanych z zarządzaniem zamówieniami. Użyj jego pola niestandardowe do przechwytywania szczegółów zamówień, takich jak numery ID zamówień, dane kontaktowe klientów, specyfikacje produktów i oś czasu dostawy.

Kolejną potężną funkcją jest Formularze ClickUp . Umożliwia zbieranie szczegółów zamówień bezpośrednio od klientów za pomocą niestandardowych pól, które ustawiłeś. Dzięki temu przyjmowanie zamówień jest płynniejsze i dokładniejsze od samego początku. Można go również używać do zbierania informacji zwrotnych do ulepszać swoje produkty i swoje niestandardowa obsługa klienta .

Ustawienie niestandardowe statusy do śledzenia zamówień na różnych scenach, takich jak Nowe zamówienie, Pakowanie, Zrealizowane i Dostarczone. Widoki List i Kanban w ClickUp są idealne do zarządzania zapasami i wizualizacji procesu zamówień. Dzięki prostemu interfejsowi "przeciągnij i upuść" możesz łatwo aktualizować swoje zapasy i przenosić zamówienia przez różne sceny procesu.

Chcesz szybko porozmawiać o zamówieniu z zespołem? Zamiast polegać na zewnętrznych narzędzia komunikacji wystarczy skomentować zadanie (tj. zamówienie) w ClickUp. Dzięki temu dyskusje są uporządkowane kontekstowo, co ułatwia ich późniejszą analizę. Ponadto powiadomienia i przypomnienia informują zespół o stanach magazynowych i terminach realizacji zamówień. ⏰

Nie musisz budować cyklu pracy od podstaw. Możesz zacząć od dowolnego z ponad 1000 szablonów ClickUp, w tym:

ClickUp najlepsze funkcje

Dostęp do ClickUp przez Internet i na wielu urządzeniach mobilnych i stacjonarnych z doskonałą synchronizacją

Tworzenieniestandardowe pulpity aby wizualizować aktywność zleceń sprzedaży, oceniać wydajność zespołu i śledzić postępy w kierunkucelów biznesowych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą dowolnego zPonad 100 gotowych automatyzacji Clickup (np. gdy zmieni się status zamówienia, zmieni się również osoba przypisana do zamówienia)

Płynna integracja z ponad 100 narzędziami Business w tym systemami CRM, takimi jak Salesforce, HubSpot i Zendesk

Obejrzyj wideo demonstracyjne, samouczki i webinaria ClickUp, aby poznać jego wszechstronne funkcje

Limity ClickUp

Formularze są limitowane w planie Free

Nowi użytkownicy będą potrzebować trochę czasu, aby przyzwyczaić się do rozszerzonych funkcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 opinii)

4,7/5 (ponad 8 200 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Zoho Inventory

przez Zoho InventoryZoho Inventory to internetowy zarządzanie zapasami oprogramowanie do usprawniania prostych przepływów pracy związanych z zamówieniami i zapasami. Umożliwia śledzenie stanów magazynowych, zarządzanie wieloma magazynami i integrację z popularnymi kanałami sprzedaży, takimi jak Shopify, Amazon, eBay i Etsy.

W przeciwieństwie do innych narzędzi, Zoho Inventory pozwala wyświetlać i sprzedawać produkty w wielu walutach, z automatycznym przeliczaniem na walutę bazową. Integruje się również z głównymi bramkami płatniczymi, takimi jak PayPal, Stripe i RazorPay, w celu przyjmowania jednorazowych lub cyklicznych płatności.

Najlepsze funkcje Zoho Inventory

Dostęp do Zoho Inventory przez stronę internetową, a także aplikacje mobilne na Androida i iOS 📱

Korzystaj z funkcji skanowania kodów kreskowych w celu szybszego i dokładniejszego liczenia zapasów

Połączenie z ponad 25 przewoźnikami, w tym DHL, FedEx, UPS i USPS, w celu uzyskania ocen wysyłek w czasie rzeczywistym i globalnych dostaw zamówień

Płynna integracja z Zoho Books i innymi aplikacjami Zoho, takimi jak Zoho Analytics i Zoho CRM

Limity Zoho Inventory

Raportowanie jest podstawowe i nie można go dostosować

Użytkownicy zgłaszają niestandardową obsługę klienta

Niektórzy twierdzą, że ma skomplikowane ustawienia

Cennik Zoho Inventory

**Free

**Standardowy:$49/miesiąc

Profesjonalny: $99/miesiąc

$99/miesiąc Premium: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Elite: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Ultimate: 399 USD/miesiąc

Zoho Inventory oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (81 recenzji)

4.3/5 (81 recenzji) Capterra: 4.4/5 (372 opinie)

3. QuickBooks Online

przez QuickBooks Online QuickBooks Online to oparta na chmurze platforma księgowa do zarządzania finansami Business. Umożliwia śledzenie przychodów i wydatków, zarządzanie rachunkami i listą płac oraz generowanie szczegółowych raportów finansowych.

Oprócz tych funkcji księgowych, QuickBooks umożliwia połączenie z wieloma kanałami sprzedaży, takimi jak Amazon, Ebay, Shopify, Square i Etsy, aby śledzić poziomy zapasów. Po dokonaniu zakupu możesz wysyłać faktury za oczekujące płatności lub pokwitowania sprzedaży za zakończone płatności. 💸

Najlepsze funkcje QuickBooks Online

Ustawienie automatycznego naliczania podatku od sprzedaży na fakturach

Bezpośrednie połączenie QuickBooks z kontami bankowymi i kartami kredytowymi

Ustawienie poziomów zmiany kolejności elementów, tworzeniezamówienia zakupui rejestrować elementy jako wydatki po ich otrzymaniu i opłaceniu

Generowanie raportów finansowych, takich jak rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, bilans i podsumowanie starzenia się należności

Limity QuickBooks Online

Użytkownicy raportują, że po aktualizacjach czasami występują usterki

Obsługa klienta jest zgłaszana jako trafiona lub chybiona

Tylko najwyższe plany oferują wielokanałowe połączenie sprzedaży i zarządzanie zapasami

Ceny QuickBooks Online

Simple Start: $30/miesiąc

$30/miesiąc Essentials: $60/miesiąc

$60/miesiąc Plus: 90 USD/miesiąc

90 USD/miesiąc Zaawansowany: $200/miesiąc

QuickBooks Online oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 3 100 recenzji)

4.0/5 (ponad 3 100 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 6 200 opinii)

4. Jotform

przez JotformJotform to internetowy kreator formularzy do tworzenia i udostępniania formularze zamówień . Pozwala to na gromadzenie istotnych szczegółów zamówienia (takich jak dane kontaktowe klienta, specyfikacje zamówienia i informacje o wysyłce) i akceptowanie płatności od klientów. 💳

Przesłane zamówienia można łatwo śledzić i zarządzać nimi wewnątrz tabel Jotform. Dzięki natywnym integracjom można również zarządzać przesłanymi zamówieniami wewnątrz Narzędzia CRM takie jak HubSpot i Salesforce lub oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak Trello i ClickUp.

Najlepsze funkcje Jotform

Możliwość niestandardowego dostosowania ponad 900 szablonów formularzy zamówień do stylu marki i zbierania szczegółów zamówień

Możliwość tłumaczenia formularzy zamówień na ponad 100 języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, holenderski i włoski

Umożliwia połączenie z ponad 40 procesorami płatności, w tym PayPal, Stripe, Authorize.Net i Square

Możliwość udostępniania dostępu do swoich formularzy za pośrednictwem połączonych linków, kodów QR i osadzonych stron internetowych

Limity Jotform

Free Plan pozwala tylko na pięć formularzy i 100 przesłanych miesięcznie

Użytkownicy raportują, że czasami działa wolno i z usterkami

Ceny Jotform

Free Plan

Brązowy: 39 USD/miesiąc

39 USD/miesiąc Srebrny: $49/miesiąc

$49/miesiąc Złoty: 129 USD/miesiąc

129 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Jotform oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (204 recenzje)

4,7/5 (204 recenzje) Capterra: 4.6/5 (1,550+ recenzji)

5. Linnworks

przez Linnworks Linnworks usprawnia zarządzanie zapasami i zamówieniami na wielu platformach e-commerce i rynkach, takich jak Amazon, eBay, Shopify, Magento i WooCommerce. Pozwala to zsynchronizować poziomy zapasów na całej Tablicy i zapobiec nadmiernym zapasom i brakom.

Automatyzacja tworzenia i śledzenia etykiet wysyłkowych dzięki bezpośredniemu połączeniu z platformami wysyłkowymi za pośrednictwem Linnworks. Ponadto narzędzia do raportowania i analizy zapewniają kompleksowy widok wyników sprzedaży i statusu zapasów w celu podejmowania strategicznych decyzji.

Najlepsze funkcje Linnworks

Przegląd najlepiej sprzedających się produktów i tych, które są zagrożone wyczerpaniem

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak tworzenie zamówień zakupu, przypisywanie przewoźników i łączenie wielu zamówień od tego samego klienta w celu wysyłki 🚚

Wizualizacja wyników finansowych na wielu platformach e-commerce w określonym okresie czasu

Bezpośrednia integracja z ponad 30 głównymi przewoźnikami i zewnętrznymi dostawcami usług logistycznych, takimi jak DHL, UPS, FedEx i Easyship

Limity Linnworks

Użytkownicy raportują, że czasami zawiera błędy

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że plany cenowe są drogie

Obsługa klienta może potrzebować kilku dni na odpowiedź

Cennik Linnworks

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Linnworks

G2: 4.3/5 (66 recenzji)

4.3/5 (66 recenzji) Capterra: 4.0/5 (26 opinii)

6. Brightpearl

przez Brightpearl Brightpearl to platforma do zarządzania zamówieniami dostosowana do wielokanałowych hurtowników i sprzedawców detalicznych. Usprawnia śledzenie zapasów i wielokanałowe zarządzanie zamówieniami na platformach takich jak Amazon, eBay, Walmart i Shopify. Integruje się również z bramkami płatniczymi, oprogramowaniem księgowym i dostawcami usług wysyłkowych, aby usprawnić operacje e-commerce.

Kluczową funkcją jest możliwość automatycznego zapisywania profili klientów, w tym danych kontaktowych, historii zamówień i wcześniejszych interakcji. Ułatwia to nagradzanie najbardziej lojalnych klientów i tworzenie bardziej spersonalizowanych doświadczeń dla określonych segmentów klientów.

Najlepsze funkcje Brightpearl

Umożliwia automatyzację alokacji zapasów, procesu realizacji zamówień i fakturowania

Możliwość akceptowania płatności za pośrednictwem siedmiu bramek, w tym PayPal, Stripe, Square i Authorize.Net

Korzystanie z narzędzia do planowania zapasów w celu prognozy popytu i zawszekupować odpowiednie produkty na czas* Wizualizuj wskaźniki, takie jak najlepiej sprzedające się produkty, wartość zamówień według kraju, przychody, wydatki na reklamę, koszt konwersji i wartość życiową klienta

Limity Brightpearl

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Użytkownicy raportują, że czasami działa wolno

Ceny Brightpearl

Kontakt w sprawie cen

Brightpearl oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (70 recenzji)

4.5/5 (70 recenzji) Capterra: 4.4/5 (150+ opinii)

7. NetSuite

przez NetSuite NetSuite to rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla szybko rozwijających się firm i dużych przedsiębiorstw, dla których priorytetem jest elastyczność i skalowalność. Zawiera niestandardowe moduły do zadań takich jak fakturowanie, finanse, zapasy i relacje z klientami.

Pulpity dają Tobie i Twojemu zespołowi jasny obraz wskaźników wydajności biznesowej. A co jeszcze lepsze: Dostęp oparty na rolach oznacza, że każdy widzi tylko dane istotne dla jego roli. 🧑‍💻

Najlepsze funkcje NetSuite

Dodawanie pól niestandardowych w celu gromadzenia i przechowywania szczegółowych informacji o każdym elemencie w bazie danych

Ustawienie podatków, które mają być obliczane automatycznie i stosowane do transakcji Business

Tworzenie zapisanych wyszukiwań w różnych modułach w celu szybkiego dostępu do zestawów danych spełniających określone kryteria

Generowanie ponad 100 raportów, w tym aktywności magazynowej, sprzedaży według produktu (lub źródła potencjalnych klientów lub kodu promocyjnego), dochodów i sprawozdań z przepływów pieniężnych

Limity NetSuite

Niestandardowa konfiguracja wymaga określonych umiejętności technicznych

Użytkownicy zgłaszają, że aktualizacja wpisu lub ładowanie raportów przebiega wolno

Ceny NetSuite

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje NetSuite

G2: 4.0/5 (ponad 2 600 opinii)

4.0/5 (ponad 2 600 opinii) Capterra: 4,1/5 (ponad 1 300 opinii)

8. Extensiv Order Manager

przez Extensiv Order Manager Extensiv Order Manager został zaprojektowany dla firm e-commerce w celu usprawnienia i synchronizacji ich operacji na jednej platformie. Osiąga to poprzez integrację z wieloma platformami e-commerce, platformami handlowymi, magazynami, firmami spedycyjnymi i zewnętrznymi dostawcami usług logistycznych.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest możliwość automatycznego generowania zamówień zakupu na podstawie danych historycznych i wglądu, gdy ilość elementów osiągnie określone progi. Zapewnia to, że poziomy zapasów są zawsze przygotowane na spotkanie z popytem.

Extensiv Order Manager najlepsze funkcje

Łączenie produktów w pakiety i dokładne śledzenie zapasów, nawet jeśli części są sprzedawane pojedynczo 📦

Przechowywanie i zarządzanie danymi dostawców, w tym ich danymi kontaktowymi, minimalną ilością zamówienia i czasem realizacji

Ustawienie reguł kierowania zamówień do właściwego magazynu, podział zamówień na wiele magazynów i połączenie z najlepszą usługą wysyłkową

Generowanie raportów obejmujących wartość i starzenie się zapasów, rentowność jednostek magazynowych (SKU) i prognozy popytu

Ograniczenia Extensiv Order Manager

PayPal jest jedyną dostępną bramką płatności

Użytkownicy twierdzą, że ustawienia są złożone i czasochłonne

Niektórzy twierdzą, że czasami występuje usterka

Extensiv Order Manager ceny

Kontakt w sprawie cen

Extensiv Order Manager oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (63 opinie)

4.5/5 (63 opinie) Capterra: 4.8/5 (107 opinii)

9. Formularze Google

przez Formularze GoogleFormularze Google to darmowy kreator formularzy online dla małych Business, które potrzebują prostego systemu zarządzania zamówieniami. Możesz zaprojektować formularze z różnymi typami danych wejściowych (takimi jak tekst, data i godzina oraz listy rozwijane), aby zbierać zamówienia od klientów.

Ponadto, niestandardowy wygląd formularza z kolorami, czcionkami, obrazami i banerami jest bardzo prosty. Po utworzeniu formularzy zamówień można je łatwo udostępniać za pośrednictwem poczty e-mail, bezpośrednich połączeń, osadzania na stronie internetowej i na platformach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter.

Najlepsze funkcje Google Forms

Łatwa nawigacja po interfejsie, nawet jeśli robisz to po raz pierwszy

Możliwość połączenia odpowiedzi z Arkuszami Google w celu dalszej analizy

Drukowanie wszystkich odpowiedzi lub pobieranie ich jako plik CSV

Zatrzymywanie przyjmowania odpowiedzi za pomocą przycisku przełączania

Limity Google Forms

Do wyboru jest tylko kilka szablonów i typów czcionek

Spodziewaj się limitu integracji z aplikacjami innych firm

Cennik Formularzy Google

Free

Formularze Google ocena i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

10. Odoo

przez Odoo Odoo jest kolejnym Rozwiązanie ERP do ujednolicania podstawowych operacji Business w jednej przestrzeni. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i pakiet aplikacji do zarządzania takimi obszarami jak zapasy, sprzedaż i marketing, księgowość i zasoby ludzkie.

Ta modułowa konstrukcja pozwala firmom zacząć od podstawowych aplikacji i skalować je w miarę potrzeb. Jako oprogramowanie typu open-source, posiada ono darmową wersję społecznościową, którą można pobrać i dostosować do własnych potrzeb biznesowych. Jeśli jednak zależy Ci na hostingu online, konserwacji i wsparciu, wersja Enterprise jest dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Odoo

Dostęp do Odoo przez Internet, a także na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych

Śledzenie zapasów, ruchu produktów i sprzedaży we wszystkich kanałach sprzedaży

Integracja skanerów kodów kreskowych i systemów punktów sprzedaży (POS) z zapasami w celu synchronizacji danych w czasie rzeczywistym

Generowanie niestandardowych raportów dotyczących prognozy zapasów, wyceny zapasów i analizy magazynu

Limity Odoo

Opóźnienia w interfejsie użytkownika podczas pracy z obszernymi danymi

Edycja Community nie zawiera wszystkich aplikacji Odoo, a niektóre z dostępnych aplikacji mają limit funkcji

Ceny Odoo

Jedna Aplikacja Free: $0

$0 Standardowa: $9.10/miesiąc za użytkownika

$9.10/miesiąc za użytkownika Niestandardowy: $13.60/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4.2/5 (225 opinii)

4.2/5 (225 opinii) Capterra: 4.1/5 (704 opinii)

Usprawnij cykl pracy dzięki oprogramowaniu do zarządzania zamówieniami

10 najlepszych rozwiązań do zarządzania zamówieniami na wyciągnięcie ręki, usprawnienie operacji Business nigdy nie było łatwiejsze. Zapoznając się z tymi opcjami, zastanów się, w jaki sposób każda z nich jest zgodna z Twoimi konkretnymi potrzebami i celami biznesowymi, abyś mógł wybrać właściwą.

A jeśli szukasz platformy, która pięknie łączy zarządzanie projektami i relacjami z klientami, to powinieneś sprawdzić ClickUp. Może to być właśnie to, czego potrzebuje Twój biznes, aby klienci i konta bankowe były uśmiechnięte przez długi czas. 🤩 Zarejestruj się w ClickUp już dziś .