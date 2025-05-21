13 najlepszych narzędzi do współpracy w Enterprise w 2026 r.

Jeśli „współpraca” w Twoim zespole wygląda obecnie jak plątanina e-maili, zagubionych plików i kogoś, kto krzyczy: „Czy wszyscy widzą mój ekran?” — mamy kilka rozwiązań, które pomogą to uporządkować.

Wiele organizacji wciąż zastanawia się, jak stworzyć skuteczną strategię współpracy, która będzie odpowiadać ich rzeczywistym potrzebom biznesowym — zwłaszcza gdy muszą radzić sobie z zespołami pracującymi zdalnie, użytkownikami zewnętrznymi i rozproszonymi kanałami komunikacji.

Jednak odpowiednie narzędzia do współpracy w przedsiębiorstwie mogą wprowadzić porządek w chaosie. Niezależnie od tego, czy chcesz zapewnić wszystkim spójność informacji, zarządzać terminami dzięki inteligentnym funkcjom zarządzania zadaniami, czy w końcu uporządkować kalendarz dzięki lepszym funkcjom planowania, zebraliśmy najlepsze opcje, które mogą Ci w tym pomóc.

Te nowoczesne narzędzia do współpracy zespołowej zostały stworzone z myślą o strategiach współpracy w przedsiębiorstwie. Ułatwiają one udostępnianie plików i komunikację w czasie rzeczywistym oraz pomagają zespołom pracować razem w sposób bardziej wydajny.

Zacznijmy więc (bez wpadek związanych z udostępnianiem ekranu).

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z najlepszych dostępnych narzędzi do współpracy w przedsiębiorstwie oraz ich funkcjom:

Narzędzie Najlepsze dla Wyróżniająca się funkcja Ceny* ClickUp Kompleksowe rozwiązanie do współpracy i zarządzania projektami dla zespołów każdej wielkości Łączy zadania, dokumenty, czat i tablice w jednej platformie Dostępny jest bezpłatny Free Plan; dla przedsiębiorstw dostępne są niestandardowe ceny Slack Komunikacja w czasie rzeczywistym dla małych i średnich firm Uporządkowane kanały i solidne integracje Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 8,75 USD miesięcznie za użytkownika Microsoft Teams Średnie i duże zespoły korzystające z Microsoft 365 Głęboka integracja z Microsoft 365 i spotkaniami wideo Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie) Asana Międzyfunkcjonalne śledzenie projektów dla małych i średnich zespołów Portfolios i zarządzanie obciążeniem pracą Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika Trello Zwinne zarządzanie zadaniami dla małych firm Tablice Kanban z dodatkami Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 6 USD miesięcznie za użytkownika Dropbox Business Bezpieczne przechowywanie plików dla przedsiębiorstw Współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym i Dropbox Paper Brak Free Planu; ceny zaczynają się od 18 USD miesięcznie za użytkownika Miro Wizualna współpraca i warsztaty dla zespołów pracujących zdalnie Nieograniczone tablice i obszar roboczy oparty na AI Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 8 USD miesięcznie za użytkownika Jira Zarządzanie zadaniami dla dużych zespołów programistów Konfigurowalne, zwinne cykle pracy i automatyzacja Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 7,53 USD miesięcznie za użytkownika Zoom Wideo konferencje dla małych i średnich zespołów Pokoje do spotkań w małych grupach i Tablica Zoom Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 15,99 USD miesięcznie za użytkownika Wrike Zarządzanie zasobami dla średnich i dużych zespołów projektowych Sprawdzanie, zatwierdzanie i planowanie zasobów Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Notion Asynchroniczna współpraca tekstowa dla zespołów zdalnych każdej wielkości Relacyjne bazy danych i elastyczna struktura stron Dostępny jest Free Plan; ceny płatnych planów zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Basecamp Ręczne zarządzanie projektami dla małych zespołów Wykresy Hill i automatyczne zameldowania Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika Zoho Projects Elastyczne zarządzanie projektami dla agencji i konsultantów Tablice Backlog i Scrum do cykli pracy zwinnych Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika

Oprogramowanie do współpracy w przedsiębiorstwie pozwala pracownikom poświęcać mniej czasu na poszukiwanie informacji, a więcej na wykonywanie zadań. Ułatwia również udostępnianie informacji, stawiając współpracę w centrum Twojej pracy.

W swoim kolejnym narzędziu komunikacyjnym służącym budowaniu zespołu i współpracy nadaj priorytet następującym elementom:

Komunikacja asynchroniczna: Przekształca rozmowy w konkretne wyniki dzięki komunikatorom, dyskusjom w wątku oraz transkrypcji opartej na AI

Automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie zadaniami: Usprawnia śledzenie projektów dzięki inteligentnym przypomnieniom, tablicom Kanban i wykresom Gantt

Integracja z niezbędnymi aplikacjami: Zapewnia nieprzerwany przebieg cyklu pracy dzięki połączeniu z narzędziami do zarządzania projektami, systemami CRM i platformami przechowywania danych w chmurze

Skalowalność: Oferuje wsparcie dla globalnej działalności dzięki wdrożeniu chmury w wielu regionach, konfigurowalnym rolom użytkowników oraz zaawansowanym funkcjom administracyjnym dla administratorów

Zaawansowana analityka i wgląd w dane: Poprawia wydajność zespołu dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym, analizie nastrojów w komunikacji oraz rekomendacjom opartym na AI

👀 Czy wiesz, że... Pracownicy przełączają się między aplikacjami 1200 razy dziennie (czyli prawie 4 godziny tygodniowo), co powoduje utratę koncentracji. Stanowi to 9% rocznego czasu pracy pracowników.

Zespoły korzystające z dziesięciu lub więcej programów do współpracy prawdopodobnie poświęcą ponad godzinę na rozwiązywanie nawet najmniejszych problemów. Wydajność i skuteczna współpraca są odwrotnie proporcjonalne do liczby używanych narzędzi do zarządzania wiedzą.

Pomożemy Ci znaleźć idealne narzędzie do współpracy online dla Twojej Enterprise — takie, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność Twojego zespołu.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej współpracy i zarządzania projektami)

Połącz tablice ClickUp z zadaniami ClickUp, aby efektywnie współpracować

Dzisiejszy sposób pracy nie działa. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone po różnych, niepowiązanych ze sobą narzędziach, które nas spowalniają. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do wszystkiego w pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to oparte na sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

To jak Twoja cyfrowa centrala, w której zadania, czaty, pliki i pomysły współistnieją w jednym miejscu.

Dzięki tablicom ClickUp zespoły mogą wizualnie przeprowadzać burze mózgów, planować cykle pracy, szkicować makiety i organizować zadania w wspólnej przestrzeni. Przeciągaj, upuszczaj, łącz i powtarzaj — żadne karteczki samoprzylepne nie zginą w gąszczu czasu.

Planujesz projekt międzyfunkcyjny i nie chcesz zaczynać od zera? Skorzystaj z szablonu tablicy planu komunikacji ClickUp, aby zaplanować kanały komunikacji, role i cykle pracy bez typowego chaosu w stylu „Chwila — kto znowu co robi?”

Komunikuj się z kolegami w mgnieniu oka dzięki czatowi ClickUp

Chociaż burza mózgów to świetna zabawa, to właśnie w rozmowach asynchronicznych ClickUp naprawdę się wyróżnia. Wbudowany czat ClickUp pozwala członkom zespołu zadawać pytania, udostępniać aktualizacje, prowadzić rozmowy głosowe lub wideo, a także delikatnie przypominać sobie nawzajem o terminach — wszystko to bez konieczności przełączania się między aplikacjami. A jeśli wiadomość lub komentarz wymaga podjęcia dalszych działań, wystarczy przekształcić go w element do wykonania za pomocą ClickUp Tasks.

Intuicyjne funkcje zarządzania zadaniami pozwalają łączyć odpowiednie pliki z konkretnymi elementami projektu, przypisywać zadania do wykonania, dodawać osoby obserwujące w celu monitorowania postępów oraz tworzyć widoki, takie jak wykresy Gantta, tablice Kanban i kalendarze.

Zespoły pracujące zdalnie mogą również korzystać z ClickUp Docs do gromadzenia informacji i współpracy w czasie rzeczywistym nad dokumentami, podobnie jak w Dokumentach Google. Powiąż je z zadaniami, przydziel osoby i zadbaj o spójność wszystkich elementów.

Bądź na bieżąco z aktualizacjami statusu i nowymi komentarzami dzięki funkcji wykrywania współpracy w ClickUp

ClickUp dba również o to, by zespoły międzyfunkcyjne nie wchodziły sobie w drogę podczas wspólnej pracy. Dzięki funkcji wykrywania współpracy w ClickUp otrzymasz powiadomienie, gdy członek zespołu wyświetli lub edytuje tę samą zawartość, co pozwala uniknąć nieporozumień i powielania wysiłków.

Chcesz wyjaśnić coś zbyt skomplikowanego, by opisać to słowami? ClickUp Clips pozwala nagrać prezentację ekranu — przydatną, gdy projektant UX chce zaprezentować przepływ lub programista chce wyjaśnić, dlaczego przycisk logowania znowu zniknął.

To idealne rozwiązanie dla zespołów pracujących asynchronicznie w różnych strefach czasowych. Nagrania ekranu zapewniają przejrzystą komunikację wideo, ograniczając nieporozumienia i dostarczając wizualnych wyjaśnień dotyczących złożonych zadań lub cykli pracy.

Asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, to najlepsze narzędzie do współpracy oparte na sztucznej inteligencji dla zespołów. Potrzebujesz aktualizacji zadania lub raportu z postępów? Poproś Brain, aby Ci je przesłał. Wracasz do pracy po przerwie i musisz nadrobić zaległości? Poproś Brain o podsumowanie długich wątków czatu, aby wszyscy byli na bieżąco.

Skonfiguruj agenty AI Autopilot na swoich listach i kanałach w ClickUp, aby osiągnąć więcej

To nie wszystko. Dzięki gotowym i niestandardowym agentom AI w ClickUp możesz skonfigurować autonomiczne agenty, które będą wykonywać różne zadania — od wysyłania aktualizacji po odpowiadanie na pytania zespołu.

A jeśli szukasz bardziej uporządkowanego podejścia, szablon ClickUp Team Communication and Meeting Matryca zapewni przejrzystość w zakresie cyklicznych spotkań, ról i obowiązków. Dodawaj zgłoszenia, przydzielaj zadania do realizacji i aktualizuj wszystko w czasie rzeczywistym.

Pobierz bezpłatny szablon Wyeliminuj niejasności i usprawnij współpracę dzięki szablonowi ClickUp do komunikacji zespołowej i matrycy spotkań

Oto, co możesz zrobić dzięki temu szablonowi planu komunikacji:

Ustal cykliczne spotkania i zsynchronizuj je z osiami czasu projektów, aby dotrzymać terminów

Stwórz jasne zasady dotyczące wewnętrznych dyskusji, aby Twój zespół mógł podejmować szybsze i lepsze decyzje

Śledź wyniki spotkań, przydzielaj zadania do realizacji i dbaj o odpowiedzialność wszystkich dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Korzystanie z ClickUp wymaga pewnego nakładu czasu na naukę (możesz skorzystać z ClickUp University , aby dowiedzieć się, jak z niego korzystać)

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Sid Babla, koordynator programu ds. dobrego samopoczucia w Centrum Dobrostanu Studentów w Dartmouth College, recenzuje ClickUp:

ClickUp ograniczył potrzebę komunikacji za pośrednictwem e-maila i usprawnił współpracę w naszym zespole ds. tworzenia zawartości. Teraz jesteśmy w stanie przejść od etapu tworzenia koncepcji/burzy mózgów do pierwszego szkicu nawet 2–3 razy szybciej.

ClickUp ograniczył potrzebę komunikacji za pośrednictwem e-maila i usprawnił współpracę w naszym zespole ds. tworzenia zawartości. Teraz jesteśmy w stanie przejść od etapu tworzenia koncepcji/burzy mózgów do pierwszego szkicu nawet 2–3 razy szybciej.

🧠 Ciekawostka: 72% pracowników umysłowych komunikuje się asynchronicznie.

2. Slack (najlepsze rozwiązanie do komunikacji w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Slacka

Slack, jedno z bardziej znanych narzędzi do współpracy w przedsiębiorstwie, zostało stworzone z myślą o szybkiej komunikacji w czasie rzeczywistym — koniec z niekończącymi się wątkami e-mailowymi. Dzięki kanałom do uporządkowanych czatów i prywatnym wiadomościom do rozmów jeden na jeden wszystko pozostaje łatwe do wyszukania i śledzenia.

Potrzebujesz szybkiej rozmowy? Dzięki Slack Huddles możesz dołączyć do czatu głosowego lub udostępnić swój ekran. Możesz też zaplanować wysyłanie wiadomości, co jest przydatne, gdy Twój zespół jest rozrzucony po różnych strefach czasowych. Kanały publiczne lub prywatne zapewniają elastyczność w zależności od tego, co powinno pozostać wewnętrzne, a co można udostępnić publicznie.

Najlepsze funkcje Slacka

Uzyskaj dostęp do codziennych podsumowań i streszczeń z różnych kanałów Slacka dzięki AI

Udostępniaj pliki użytkownikom zewnętrznym i bezpiecznie rozmawiaj na czacie dzięki Slack Connect

Skorzystaj z Slack Atlas, wbudowanego narzędzia do tworzenia katalogu zespołów, aby dokładniej przyjrzeć się całej swojej organizacji

Ograniczenia Slacka

Podczas udostępniania innym osobom może wystąpić problem z zachowaniem formatu kodu.

Nadmiar powiadomień może powodować chaos w pracy

Ceny Slacka

Free

Pro : 8,75 USD miesięcznie za użytkownika

Business +: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Grid : Ceny niestandardowe

Slack AI jest dostępny jako płatny dodatek we wszystkich płatnych planach

Oceny i recenzje Slacka

G2: 4,5/5 (ponad 34 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co mówią o Slacku prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

To bardzo dobra aplikacja do komunikacji biznesowej i przekazywania ważnych informacji pracownikom, do których mają łatwy dostęp. Funkcje bezpieczeństwa są nieco słabe jak na aplikację do przesyłania wiadomości.

To bardzo dobra aplikacja do komunikacji biznesowej i przekazywania ważnych informacji pracownikom, do których mają łatwy dostęp. Funkcje bezpieczeństwa są nieco słabe jak na aplikację do przesyłania wiadomości.

3. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Microsoftu)

za pośrednictwem Teams

Niektórzy twierdzą, że Microsoft jest pionierem w dziedzinie narzędzi do współpracy w przedsiębiorstwie. Jako część większej platformy Microsoft, MS Teams łączy komunikatory internetowe, udostępnianie plików, ustawienia wideokonferencji oraz AI w jednej platformie.

Funkcja czatu i komunikacji opartej na kanałach pozwala uporządkować rozmowy. Teams Meetings umożliwia również wysokiej jakości spotkania wideo z funkcjami takimi jak tłumienie szumów w tle i transkrypcja w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Ulepsz swoje wiadomości dzięki automatycznym sugestiom opartym na AI

Zapoznaj się ze zwięzłymi streszczeniami długich nagrań, aby być na bieżąco

Przechowuj pliki w Teams i udostępniaj je na czatach, podczas spotkań oraz na kanałach Teams

Ograniczenia aplikacji Teams

Wersja internetowa i aplikacja oferują różne funkcje, co często dezorientuje użytkowników

Mogą występować problemy ze stabilnością i logowaniem w systemach macOS i iOS

Ceny Teams Microsoft

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Microsoft Teams Enterprise: 5,25 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (ponad 16 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)

📮ClickUp Insight: 83% pracowników umysłowych korzysta głównie z e-maila i czatu do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy marnuje się na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki wszechstronnej aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty – wszystko to znajdziesz w jednym miejscu! Czas na centralizację i zwiększenie wydajności!

4. Asana (najlepsze narzędzie do śledzenia projektów międzyfunkcyjnych)

Asana pomaga różnym zespołom śledzić harmonogramy projektów dzięki wspólnym przestrzeniom projektowym. Każde zadanie i każdy projekt ma wbudowaną sekcję komentarzy, co pozwala ograniczyć liczbę e-maili i spotkań.

Zespoły mogą również korzystać z gotowych szablonów baz wiedzy lub niestandardowych cykli pracy dostosowanych do konkretnych potrzeb projektowych.

Najlepsze funkcje Asany

Śledź wiele projektów za pomocą funkcji Portfolios i szybko sprawdzaj statusy zadań, aby zobaczyć, kto jest na dobrej drodze, a kto potrzebuje pomocy

Skorzystaj z funkcji obciążenia pracą, aby zrównoważyć obciążenie zespołów i zapobiegać powstawaniu wąskich gardeł

Śledź postępy projektu dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym

Ograniczenia Asany

Pobieranie danych historycznych dotyczących Twojej organizacji może być czasochłonne i skomplikowane

Informacje z zadania nadrzędnego mogą nie zawsze być przenoszone do podzadania

Ceny Asany

Osobiste: Free Forever

Pakiet podstawowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 11 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 400 recenzji)

5. Trello (najlepsze do zwinnego zarządzania zadaniami)

Dzięki prostemu i elastycznemu układowi Trello jest popularnym wyborem wśród zespołów stosujących metodologię Agile. Oparte na tablicach Kanban, pomaga zespołom podzielić projekty na jasne i łatwe do zarządzania zadania. Możesz organizować pracę w listy i karty, przypisywać obowiązki oraz ustalać terminy realizacji bez wprowadzania chaosu.

Aby uzyskać dodatkowe funkcje, Power-Ups w Trello pozwalają na połączenie z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Jira — dzięki czemu łatwiej jest zsynchronizować Wszystko bez konieczności przełączania się między zakładkami przez cały dzień.

Najlepsze funkcje Trello

Zyskaj przejrzysty wgląd w harmonogramy projektów dzięki widokom kalendarza i osi czasu w Trello

Ogranicz rozproszone rozmowy dzięki komentarzom, @wzmiankom i załącznikom w postaci kart

Wykorzystaj funkcje automatyzacji w Butler, aby wyeliminować powtarzalne zadania, skonfigurować automatyczne reguły i uruchamiać działania jako wyzwalacze

Ograniczenia Trello

Brak opcji takich jak widok Gantta lub widok listy może stanowić ograniczenie w przypadku zarządzania większymi projektami w zakresie zarządzania projektami

Brakuje w nim funkcji śledzenia czasu na potrzeby szacowania projektów, a możliwości w zakresie raportowania i analizy są ograniczone.

Ceny Trello

Free (do 10 współpracowników)

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 210 USD rocznie na użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

W recenzji G2 czytamy:

Chociaż Trello wyróżnia się prostotą, może wydawać się ograniczone podczas zarządzania bardziej złożonymi projektami. Brakuje w nim takich funkcji, jak szczegółowe raportowanie, śledzenie czasu pracy i analityka, lub wymagają one integracji z rozwiązaniami innych firm. Pomocne byłoby również wbudowanie lepszych funkcji zależności zadań lub wykresów Gantta.

Chociaż Trello wyróżnia się prostotą, może wydawać się ograniczone podczas zarządzania bardziej złożonymi projektami. Brakuje w nim takich funkcji, jak szczegółowe raportowanie, śledzenie czasu pracy i analityka, lub wymagają one integracji z rozwiązaniami innych firm. Pomocne byłoby również wbudowanie lepszych funkcji zależności zadań lub wykresów Gantta.

👀 Czy wiesz, że: 85% liderów uważa, że ich komunikacja wewnętrzna jest pomocna, trafna i wystarczająco dostosowana do kontekstu, aby zespoły mogły wykonywać swoje zadania. Jednak tylko 45% pracowników podziela tę opinię.

6. Dropbox Business (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania plików)

za pośrednictwem Dropbox Business

Oprócz funkcji scentralizowanego oprogramowania do współpracy nad dokumentami, Dropbox Business umożliwia udostępnianie i edycję dokumentów w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki integracji z Microsoft Office Online oraz narzędziami Google Workspace, takimi jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje.

Zespoły mogą dodawać komentarze, przydzielać zadania oraz osadzać zdjęcia lub wideo w Dropbox Paper, wspólnej przestrzeni.

Najlepsze funkcje Dropbox Business

Zbieraj pliki od członków zespołu lub zewnętrznych interesariuszy bez udzielania im bezpośredniego dostępu do swoich folderów

Nagrywaj i udostępniaj wiadomości wideo oraz zrzuty ekranu, aby przekazywać pomysły

Zarządzaj zatwierdzeniami i podpisywaniem umów bezpośrednio w Dropbox, korzystając z podpisów elektronicznych w Dropbox Sign

Ograniczenia Dropbox Business

Ładowanie większych plików zajmuje dużo czasu i powoduje opóźnienia w synchronizacji

W przypadku większych projektów limity przestrzeni dyskowej są bardziej restrykcyjne

Ceny Dropbox Business

Essentials: 19,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dropbox Business

G2: 4,4/5 (ponad 28 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 21 700 recenzji)

7. Miro (najlepsze do współpracy wizualnej i zdalnych warsztatów)

Inteligentne płótno oparte na sztucznej inteligencji oraz interaktywne narzędzia Miro umożliwiają zespołom przeprowadzanie burzy mózgów, planowanie i realizację projektów w środowiskach rozproszonych.

Dzięki nieskończonym tablicom zespoły mogą tworzyć mapy myśli, schematy blokowe i tablice Kanban dla projektów obejmujących różne działy. Inteligentne widżety zwiększają interaktywność tych tablic, umożliwiając użytkownikom tworzenie awatarów uczestników i przeciąganie ich po obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje Miro

Organizuj projekty za pomocą przestrzeni, w których można grupować powiązane tablice, aby zapewnić łatwy dostęp

Zachowaj koncentrację dzięki trybom przeznaczonym do zadań takich jak tworzenie diagramów i map myśli

Skorzystaj z pomocy asystentów AI – wirtualnych asystentów przeszkolonych w zakresie zwinnego zarządzania i zarządzania produktami – aby uzyskać dodatkowe wsparcie

Ograniczenia Miro

Edycja ramek po zakończeniu pracy może stanowić wyzwanie

Nie masz możliwości aktualizacji linków do obrazów

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,7/5 (ponad 7900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1600 recenzji)

Co mówią o Miro prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Ogólnie rzecz biorąc, Miro okazało się pomocne w tworzeniu szablonów stron docelowych, a także w nakreśleniu ogólnej struktury tego, jak chcemy, aby działały nasze marketingowe cykle pracy inboundowe […] Niektóre elementy projektu w Miro nie są aż tak konfigurowalne, jak na przykład wybór czcionki czy dostosowanie promienia zaokrąglenia krawędzi kształtów.

Ogólnie rzecz biorąc, Miro okazało się pomocne w tworzeniu szablonów stron docelowych, a także w nakreśleniu ogólnej struktury tego, jak chcemy, aby działały nasze marketingowe cykle pracy inboundowe […] Niektóre elementy projektu w Miro nie są aż tak konfigurowalne, jak na przykład wybór czcionki czy dostosowanie promienia zaokrąglenia krawędzi kształtów.

8. Jira (najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistów)

Jira to narzędzie do zarządzania projektami przeznaczone dla zespołów programistów stosujących metodyki Agile. Pomaga zarządzać sprintami, błędami i zaległościami dzięki konfigurowalnym cyklom pracy oraz śledzeniu zgłoszeń, co zapewnia większą przejrzystość procesów. Funkcją wyróżniającą Jirę jest automatyzacja, która pozwala zespołom ustalać reguły automatycznego przydzielania zadań i wysyłania aktualizacji.

Oferuje również gotowe do użycia szablony dla metodologii Agile, DevOps i zarządzania usługami IT, co ułatwia wdrażanie cykli pracy bez konieczności zaczynania od zera. To praktyczny sposób na zapewnienie płynnego przebiegu projektów.

Najlepsze funkcje Jira

Wykorzystaj narzędzia BI, takie jak Tableau i Power BI, do zaawansowanej analityki

Wizualizuj obciążenia pracą dzięki funkcji zarządzania kalendarzem w Jira, aby uniknąć konfliktów w harmonogramie

Korzystaj z tablic Scrum, tablic Kanban i planów działania, aby prowadzić śledzenie zadań i ustalać priorytety zaległości

Ograniczenia Jira

Wymaga pewnego nakładu czasu na naukę obsługi przez użytkowników bez wiedzy technicznej

Integracja może być trudna do zarządzania bez wsparcia działu IT

Ceny Jira

Free Forever

Standard: 7,53 USD miesięcznie na użytkownika

Premium: 13,53 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 200 recenzji)

9. Zoom (najlepsze narzędzie do wideo konferencji)

przez Zoom

Zoom pozostaje jedną z najpopularniejszych i najbardziej niezawodnych platform do wideokonferencji, oferującą kompleksowy zestaw funkcji dostosowanych do potrzeb firm, zespołów pracujących zdalnie oraz miejsc pracy o charakterze hybrydowym.

Pozwala ono podzielić większe grupy uczestników spotkania na pokoje dyskusyjne, umożliwiające prowadzenie mniejszych rozmów poświęconych konkretnym tematom w środowiskach wirtualnych i hybrydowych. Pokoje te można przypisać z wyprzedzeniem, co zapewnia organizatorom elastyczność.

Dostępna jest również Zoom Tablica, gdzie pracownicy pracujący zdalnie mogą szkicować pomysły, opracowywać strategie lub wizualnie dokumentować przebieg spotkań.

Najlepsze funkcje Zoom

Przeprowadzaj ankiety na żywo, aby poznać opinie uczestników lub podejmować szybkie decyzje

Przekazuj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, nie przeszkadzając czytelnikowi dzięki reakcjom w postaci emoji

Organizuj wirtualne wydarzenia na poziomie Enterprise dzięki Zoom Webinars i Zoom Events

Ograniczenia Zoom

Czasami może dochodzić do rozsynchronizacji wideo i dźwięku

Funkcje takie jak Dokumenty, Clips Plus i Scheduler są dostępne wyłącznie jako płatne dodatki

Ceny Zoom

Podstawowe: Free Forever

Pro: 15,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 21,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,6/5 (ponad 55 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 14 300 recenzji)

Co mówią o Zoomie prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Podoba mi się to, jak ten produkt usprawnia komunikację w zespole, a nawet współpracę. Znacznie poprawił on wydajność zespołu.

Podoba mi się to, jak ten produkt usprawnia komunikację w zespole, a nawet współpracę. Znacznie poprawił on wydajność zespołu.

10. Wrike (najlepsze do zarządzania zasobami)

Czy kiedykolwiek miałeś problem z śledzeniem, kto nad czym pracuje — albo która wersja pliku jest najbardziej aktualna? Wrike może Ci w tym pomóc. Jego funkcja Proofing and Approvals pozwala zespołom dodawać bezpośrednie komentarze do obrazów, wideo i plików PDF, dzięki czemu informacje zwrotne są jasne i można na ich podstawie podjąć konkretne działania.

Dzięki wbudowanej kontroli wersji zawsze pracujesz nad właściwym plikiem — nie musisz już przeszukiwać łańcuchów wiadomości e-mail.

Wrike przydaje się również do zarządzania projektami. Zapewnia kierownikom projektów widok w czasie rzeczywistym na dostępność zespołu i obciążenie pracą, pomagając uniknąć wypalenia zawodowego i wąskich gardeł.

Najlepsze funkcje Wrike

Tworzenie porządków obrad spotkań i planów projektów dzięki Wrike AI

Przełączaj się między dwiema wersjami pliku dzięki trybowi porównywania w Wrike

Śledź każdą zmianę w projekcie dzięki widokowi strumienia

Prognozuj potrzeby, testuj różne harmonogramy i dbaj o terminową realizację projektów dzięki Resource Planner.

Ograniczenia dotyczące pisania

Odpowiedzi w formularzach nie są połączone z odpowiednimi projektami

Brak narzędzi do spotkań online i czatu

Ceny Wrike

Free

Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2800 recenzji)

👀 Czy wiesz, że: 75% pracowników zdalnych spędza nawet 10 godzin tygodnia pracy na spotkaniach. To cały stracony dzień.

11. Notion (najlepsze rozwiązanie do asynchronicznej współpracy tekstowej)

Masz dość śledzenia aktualizacji lub uczestniczenia w niekończących się spotkaniach tylko po to, by być na bieżąco? Notion pomaga zespołom współpracować bez konieczności jednoczesnego przebywania online. Jest stworzony z myślą o pracy asynchronicznej — idealny dla zespołów pracujących zdalnie lub rozproszonych.

Notion opiera się na organizacji opartej na tekście. Jego bloki tekstowe, bazy danych, tabele i listy sprzyjają uporządkowanemu myśleniu. W wyniku zyskujesz przestrzenie z funkcją wyszukiwania, co ułatwia odnajdywanie informacji wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Najlepsze funkcje Notion

Pobieraj dane z wielu źródeł danych i połącz rekordy za pomocą relacyjnych baz danych Notion

Dostosuj uprawnienia do przeglądania, edytowania lub komentowania określonych stron w Notion

Generuj tekstowe opisy cyklu pracy dzięki Notion AI

Ograniczenia Notion

Notion AI ogranicza się do pomocy tekstowej, co sprawia, że narzędzie to jest mniej intuicyjne

Synchronizacja notatek w czasie rzeczywistym może stanowić problem

Ceny Notion

Bezpłatne: Bezpłatne na zawsze

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion AI jest dostępne w ramach każdego płatnego planu za dodatkową opłatą w wysokości 10 USD miesięcznie na użytkownika.

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Chociaż jest to potężne narzędzie, na początku może przytłaczać. Zajęło mi kilka dni, zanim opanowałem sprawdzanie poprawności złożonych baz danych i właściwości relacyjnych. Funkcjonalność offline jest również bardzo ograniczona, co stało się małym utrapieniem podczas lotu, kiedy potrzebowałem dostępu do moich notatek.

Chociaż jest to potężne narzędzie, na początku może przytłaczać. Zajęło mi kilka dni, zanim opanowałem sprawdzanie poprawności złożonych baz danych i właściwości relacyjnych. Funkcjonalność offline jest również bardzo ograniczona, co stało się małym utrapieniem podczas lotu, kiedy potrzebowałem dostępu do moich notatek.

12. Basecamp (najlepsze do ręcznego zarządzania projektami)

Basecamp upraszcza pracę dzięki wykresom Hill Charts. To wizualny sposób śledzenia postępów — nie tylko tego, co zostało zrobione, ale także tego, jak blisko jest zadanie od rozwiązania. Możesz dostrzec problemy, zanim staną się ograniczeniami. Zespoły mogą również zastąpić spotkania automatycznymi sprawdzianami.

Zamiast planować spotkania, zaplanuj pytania, które chcesz zadać zespołowi, i zadbaj o jego zaangażowanie.

Najlepsze funkcje Basecamp

Organizuj projekty za pomocą tablic dyskusyjnych, aby scentralizować dyskusje i aktualizacje

Korzystaj z Campfire do prowadzenia czatów grupowych w czasie rzeczywistym i szybkich rozmów zespołowych

Włącz tryb skupienia, aby wyciszyć powiadomienia i zasygnalizować dostępność, co pozwoli na głęboką koncentrację podczas pracy

Ograniczenia Basecamp

Interfejs może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowoczesnym oprogramowaniem do współpracy w Enterprise

Brak analiz predykcyjnych ani sugestii zadań generowanych przez AI w przypadku złożonych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami

Ceny Basecamp

Basecamp Free: Free Forever

Basecamp Plus: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD miesięcznie za organizację (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 500 recenzji)

13. Zoho Projects (najlepsze rozwiązanie do zwinnego zarządzania projektami)

za pośrednictwem Zoho Projects

Plany projektowe zmieniają się w trakcie realizacji? Zoho Projects daje zespołom swobodę dostosowywania się przy jednoczesnym stosowaniu praktyk Agile. Niezależnie od tego, czy pracujesz w metodologii Scrum, Kanban, czy też łączysz obie, zapewnia strukturę bez poczucia sztywności.

Funkcja Backlog pomaga gromadzić pomysły i przekształcać je w zadania gotowe do sprintu. Tablice Scrum oferują prosty sposób śledzenia postępów — przenoś zadania z kategorii „Do zrobienia” do „Zrobione” i nie zatrzymuj pracy. To wizualne, oparte na współpracy rozwiązanie, które pomaga zespołom zachować spójność, nawet gdy zmieniają się priorytety.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Śledź godziny pracy swoje i swoich klientów, aby zachować przejrzystość

Korzystaj z forów, aby udostępniać informacje między członkami zespołu i działami

Wykorzystaj Zię, asystenta AI firmy Zoho, do analizy wskaźników powodzenia projektu

Umożliwia zespołom wprowadzanie ulepszeń produktów w formie krótkich wydań za pośrednictwem modułu Release

Ograniczenia Zoho Projects

Jego funkcja wyszukiwania zadań ma limit

Dodawanie kontaktów klientów lub porządkowanie ich alfabetycznie w pulpitach Zoho może być trudne.

Ceny Zoho Projects pro projekty

Free (do 5 użytkowników)

Wersja Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Project Plus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (ponad 460 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Zwiększ wydajność i usprawnij współpracę dzięki ClickUp

Komunikacja i płynna współpraca między zespołami mają kluczowe znaczenie dla ogólnego zadowolenia w miejscu pracy. Dlatego warto korzystać z narzędzi do współpracy w przedsiębiorstwie, takich jak komunikatory internetowe, oprogramowanie do udostępniania plików oraz interfejsy do zarządzania projektami.

Ale zamiast wybierać spośród dziesięciu różnych rozwiązań, co by było, gdybyś miał jedno kompleksowe rozwiązanie do współpracy w Enterprise, które rozwiązałoby wszystkie Twoje problemy?

ClickUp to platforma do współpracy w przedsiębiorstwie, która obsługuje różne procesy biznesowe, w tym zarządzanie zadaniami, udostępnianie wiedzy, komunikację w czasie rzeczywistym oraz usprawnianie cyklu pracy.

Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw pragnących zwiększyć wydajność i usprawnić działalność. Eliminuje zbędną pracę, pozwala zespołom skupić się na tym, co naprawdę ważne, oraz zapewnia im przestrzeń do korzystania z kanałów komunikacji asynchronicznej.

