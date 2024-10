10 najlepszych bezpiecznych programów do udostępniania plików dla Business

Udostępnianie plików w świecie biznesu może być często delikatnym balansowaniem - zarządzaniem potrzebą szybkości przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wrażliwych danych.

Ryzyko naruszenia lub niewłaściwej obsługi jest realne, a poufne dane klientów, umowy i dokumenty wewnętrzne są wymieniane codziennie.

Po kilku latach spędzonych w branży IT widziałem, jak trudne może być zrównoważenie bezpieczeństwa z łatwością użytkowania. Dzięki doświadczeniu i badaniom dowiedziałem się, co działa, a co nie, jeśli chodzi o bezpieczne i niezawodne udostępnianie plików.

Opierając się na tych spostrzeżeniach i rozszerzonych badaniach zespołu ClickUp, stworzyłem listę platform zapewniających najlepsze bezpieczne udostępnianie plików na potrzeby biznesu. Czytaj dalej, aby poznać narzędzia, które mogą zapewnić bezpieczeństwo danych bez poświęcania wydajności.

Czego należy szukać w bezpiecznym udostępnianiu plików?

Wybór bezpiecznego rozwiązania do udostępniania plików nie chodzi tylko o cenę lub limity pamięci masowej - chodzi o znalezienie rozwiązania, które oferuje bezpieczne udostępnianie plików dla danych biznesowych, a jednocześnie jest łatwe w użyciu.

Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy:

Szyfrowanie: Podstawą każdej bezpiecznej platformy udostępniania plików jest silne szyfrowanie zarówno w spoczynku, jak i podczas przesyłania. Poszukaj usług, które oferują szyfrowanie end-to-end, aby zminimalizować ryzyko przechwycenia danych

Podstawą każdej bezpiecznej platformy udostępniania plików jest silne szyfrowanie zarówno w spoczynku, jak i podczas przesyłania. Poszukaj usług, które oferują szyfrowanie end-to-end, aby zminimalizować ryzyko przechwycenia danych Zgodność z przepisami : W zależności od branży, kluczowe znaczenie ma zgodność z przepisami, takimi jak RODO, HIPAA lub SOX. Poszukaj platformy, która równoważy bezpieczne udostępnianie plików dla biznesu, jednocześnie sprawdzając wszystkie niezbędne pola zgodności

: W zależności od branży, kluczowe znaczenie ma zgodność z przepisami, takimi jak RODO, HIPAA lub SOX. Poszukaj platformy, która równoważy bezpieczne udostępnianie plików dla biznesu, jednocześnie sprawdzając wszystkie niezbędne pola zgodności Granularna kontrola dostępu: Możliwość ustawienia szczegółowych uprawnień użytkowników jest niezbędna do kontrolowania, kto może wyświetlać, udostępniać lub edytować pliki. Funkcja ta pomaga ograniczyć zagrożenia wewnętrzne poprzez zarządzanie dostępem ściśle według zasady "need-to-know"

Możliwość ustawienia szczegółowych uprawnień użytkowników jest niezbędna do kontrolowania, kto może wyświetlać, udostępniać lub edytować pliki. Funkcja ta pomaga ograniczyć zagrożenia wewnętrzne poprzez zarządzanie dostępem ściśle według zasady "need-to-know" Ścieżki audytu: Monitorowanie, kto uzyskał dostęp do czego i kiedy, dodaje warstwę bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Funkcja ta jest niezbędna do śledzenia wszelkich problemów, które mogą się pojawić i zapewnienia, że poufne informacje nie zostały naruszone

Monitorowanie, kto uzyskał dostęp do czego i kiedy, dodaje warstwę bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Funkcja ta jest niezbędna do śledzenia wszelkich problemów, które mogą się pojawić i zapewnienia, że poufne informacje nie zostały naruszone Łatwość użytkowania: Pomimo solidnych funkcji bezpieczeństwa, wybrana platforma powinna być przyjazna dla użytkownika. Zapewni to, że wszyscy pracownicy będą mogli z niej efektywnie korzystać bez konieczności rozszerzenia szkolenia

Pomimo solidnych funkcji bezpieczeństwa, wybrana platforma powinna być przyjazna dla użytkownika. Zapewni to, że wszyscy pracownicy będą mogli z niej efektywnie korzystać bez konieczności rozszerzenia szkolenia Możliwości integracji: Bezpieczna usługa udostępniania plików powinna płynnie integrować się z istniejącymi narzędziami i cyklami pracy, aby zwiększyć wydajność bez zakłócania ustalonych procesów

Wybierając bezpieczne rozwiązanie do udostępniania plików dla firm, należy zwrócić uwagę na skalowalność, aby rosło wraz z potrzebami i przyjaznymi dla użytkownika materiałami szkoleniowymi. Czynniki te zapewniają ochronę danych przy jednoczesnym wsparciu wydajności firmy.

10 najlepszych rozwiązań do bezpiecznego udostępniania plików dla firm

Dzięki odpowiedniej platformie można chronić poufne informacje, jednocześnie ułatwiając udostępnianie plików.

Oto moja lista dziesięciu najlepszych usług bezpiecznego udostępniania plików, które zapewniają równowagę między silnym bezpieczeństwem a przyjaznymi dla użytkownika funkcjami:

1. Dysk Google (najlepszy do wspólnego zarządzania plikami)

przez Google Dysk Google jest popularnym wyborem dla firm potrzebujących wygodnego udostępniania plików. Jego płynna integracja z aplikacjami obszaru roboczego Google, takimi jak Dokumenty, Arkusze i Prezentacje, tworzy środowisko współpracy, w którym ja i mój zespół możemy pracować razem, niezależnie od lokalizacji.

Ustawienie Dysku Google wyróżnia się dla mnie solidnymi funkcjami bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym i zaawansowanym szyfrowaniem danych. Te środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają, że nasze informacje pozostają chronione i zapewniają spokój ducha, że nasze wrażliwe dane są bezpieczne przed nieautoryzowanym dostępem.

Najlepsze funkcje Google Drive

Współpraca nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami z członkami zespołu

Dostęp do plików z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym

Automatyczne zapisywanie i tworzenie kopii zapasowych plików w chmurze, aby zapobiec utracie danych

Udostępnianie iorganizuj pliki i foldery natychmiastowa współpraca z Teams lub partnerami zewnętrznymi

Limity Google Drive

Prywatność użytkowników może budzić obawy, ponieważ skanowanie danych jest wykorzystywane do personalizacji reklam

Niestandardowe opcje ustawień dostępu są ograniczone w porównaniu do innych rozwiązań klasy Enterprise

Ceny Dysku Google

Business Starter: $6/miesiąc

$6/miesiąc Business Standard: 12 USD/miesiąc

12 USD/miesiąc Business Plus: 18 USD/miesiąc

18 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Dysku Google

G2: 4.6/5 (42,544+ recenzji)

4.6/5 (42,544+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (27 486 recenzji)

💡 Pro Tip: Uzyskaj to, co najlepsze z obu światów zintegruj Dysk Google z ClickUp

2. Box (najlepszy do zarządzania zawartością w przedsiębiorstwach)

przez Box Jeśli zastanawiasz się nad zakończoną przebudową swoich systemów zarządzania dokumentami, Box jest doskonałym wyborem. Jego platforma udostępniania plików oparta na AI, Intelligent Content Cloud, znacznie poprawia bezpieczną współpracę w całej organizacji

Z mojego doświadczenia wynika, że Box jest nieocenionym narzędziem do bezpiecznego udostępniania plików zespołom biznesowym w dowolnej lokalizacji. Kompleksowa ochrona danych i zestaw narzędzi zwiększają wydajność i optymalizują cykl pracy. Jest to niezastąpiony zasób dla każdego nowoczesnego Enterprise, który potrzebuje bezpiecznego przechowywania danych w chmurze.

Najlepsze funkcje usługi Box

Bezpieczne zarządzanie zawartością dzięki kompleksowej ochronie danych

Automatyzacja cykli pracy i procesów w celu zaoszczędzenia czasu i zmniejszenia wysiłku ręcznego

Bezpieczna współpraca nad plikami między Teams dzięki edycji i udostępnianiu w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie narzędzi opartych na AI w celu usprawnienia zarządzania zawartością i podejmowania decyzji

Limity Box

Problemy z przejściem z Box Sync na Box Drive mogą prowadzić do niekompletnych transferów plików, wymagając od użytkowników ręcznej weryfikacji migracji każdego pliku

Interfejs użytkownika Box Drive czasami nie odzwierciedla dokładnie aktualnego statusu plików, co prowadzi do nieporozumień co do tego, czy pliki są aktualizowane w chmurze, czy tylko przechowywane lokalnie

Cennik usługi Box

Business: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Business Plus: $33/miesiąc

$33/miesiąc Enterprise: $47/miesiąc

$47/miesiąc Enterprise Plus: Niestandardowy cennik

Box oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (4,954 recenzji)

4.2/5 (4,954 recenzji) Capterra: 4.4/5 (5,432 recenzji)

3. Dropbox (najlepszy do usprawnionego zarządzania plikami)

via Dropbox Dropbox konsoliduje przechowywanie, udostępnianie i współpracę w jednej platformie przechowywania danych w chmurze, usprawniając naszą pracę. Jest to bezpieczne narzędzie do współpracy które zapewnia wsparcie dla edycji i zarządzania dokumentami i materiałami wideo bezpośrednio na platformie.

Ponadto Dropbox Paper umożliwia łatwe przechowywanie dokumentów i dostęp do nich z dowolnego miejsca, a adnotacje Dropbox umożliwiają użytkownikom zaznaczanie i komentowanie obrazów w celu uzyskania skutecznej informacji zwrotnej.

Jego funkcje, takie jak edycja PDF na platformie, nagrywanie wideo i podpisywanie dokumentów, znacznie optymalizują mój cykl pracy. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i solidnym zabezpieczeniom mogę efektywnie zarządzać zadaniami i współpracować z moim zespołem, jednocześnie zapewniając, że moje dane pozostają chronione i dostępne.

Najlepsze funkcje Dropbox

Efektywne przechowywanie i udostępnianie plików na jednej zintegrowanej platformie

Edycja plików PDF, podpisywanie dokumentów i śledzenie zaangażowania bez opuszczania Dropbox

Łatwy dostęp do plików i zarządzanie nimi w trybie offline dzięki aplikacjom komputerowym i mobilnym

Bezproblemowa współpraca z zespołem i szybkie dostarczanie pracy z dowolnej lokalizacji

Limity Dropbox

Synchronizacja może czasami działać z opóźnieniem, co może opóźniać dostęp do plików w krytycznych momentach

Choć Dropbox jest ogólnie bezpieczny, niektórzy użytkownicy zgłaszali obawy dotyczące solidności środków bezpieczeństwa w porównaniu z dedykowanymi rozwiązaniami do bezpiecznego przechowywania danych

Cennik Dropbox

Plus: 11,99 USD/miesiąc

11,99 USD/miesiąc Essentials : $19.99/miesiąc

: $19.99/miesiąc Business: 18 USD/miesiąc

18 USD/miesiąc Business Plus: $30/miesiąc

$30/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 27 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 27 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 21 000 recenzji)

Czytaj więcej: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Dropbox Paper 2024

4. Microsoft OneDrive (najlepszy do kompleksowej integracji z chmurą)

via Microsoft Jeśli potrzebujesz bezpiecznego rozwiązania do udostępniania plików dla swojego biznesu, które płynnie integruje się z Microsoft 365, rozważ Microsoft OneDrive. As oprogramowanie do zarządzania dokumentami pozwala na niezawodne zapisywanie, uzyskiwanie dostępu i zarządzanie plikami na różnych urządzeniach.

Z mojego doświadczenia wynika, że funkcje bezpiecznego udostępniania i narzędzia zwiększające wydajność OneDrive - takie jak odzyskiwanie plików i synchronizacja w czasie rzeczywistym - są niezbędne do śledzenia projektów zespołowych i zapewnienia integralności danych.

Najlepsze funkcje usługi Microsoft OneDrive

Synchronizacja plików na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu zawsze masz dostęp do najnowszej wersji

Współpraca nad dokumentami z członkami zespołu i natychmiastowe wyświetlanie aktualizacji

Odzyskiwanie utraconych danych poprzez łatwe przywracanie poprzednich wersji plików

Wydajna praca w całym ekosystemie Microsoft 365

Limity usługi Microsoft OneDrive

Synchronizacja wymaga stabilnego połączenia z Internetem, a wydajność może ulec pogorszeniu przy niskiej przepustowości, ryzykując utratę danych

Początkowa synchronizacja dużych plików lub folderów może być czasochłonna

Cennik usługi Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (Plan 1): 5 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

5 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

6 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (9 574 recenzji)

4,3/5 (9 574 recenzji) Capterra: 4,5/5 (12 002 opinii)

💡 Pro Tip: Połączenie OneDrive z ClickUp

5. WeTransfer (najlepszy do przesyłania dużych plików)

via WeTransfer WeTransfer upraszcza wysyłanie dużych plików online, umożliwiając przesyłanie i udostępnianie plików do 2 GB za darmo, z opcjami rozszerzenia obciążenia do 200 GB na transfer.

Polecam oprogramowanie do udostępniania plików dla kreatywnych profesjonalistów, którzy często muszą wymieniać duże pliki projektów i wolą unikać kłopotów związanych z pocztą elektroniczną lub fizycznymi metodami przechowywania. Jest to proste i wydajne rozwiązanie do zarządzania dużymi transferami plików.

Najlepsze funkcje WeTransfer

Łatwe przesyłanie dużych plików do 2 GB za darmo i więcej w płatnych planach

Zarządzanie projektami i przechowywanie ich na osobistej przestrzeni dyskowej o pojemności do 1 TB

Usprawnij współpracę dzięki portalom Unlimited i recenzjom umożliwiającym przesyłanie opinii

Limity WeTransfer

Przesyłanie i pobieranie może być powolne, zwłaszcza w przypadku bardzo dużych plików, potencjalnie wpływając na oś czasu projektu

Wersja Free ogranicza udostępnianie plików tylko do trzech odbiorców, co może być ograniczeniem dla projektów opartych na współpracy

Cennik WeTransfer

**Free Forever

Pro: $15/miesiąc (rozliczane rocznie)

$15/miesiąc (rozliczane rocznie) Premium: $25/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje WeTransfer

G2: 4,6/5 (501 opinii)

4,6/5 (501 opinii) Capterra: 4.8/5 (2,944 opinii)

6. GoAnywhere MFT (najlepszy do bezpiecznego przechowywania i przesyłania plików o dużej objętości)

via GoAnywhere MFT GoAnywhere MFT jest solidnym zarządzanym oprogramowanie do organizacji plików dostosowane do potrzeb organizacji wymagających niezawodnej, zautomatyzowanej wymiany danych. Zapewnia wsparcie dla podstawowych protokołów, takich jak HTTPS, SFTP i FTPS, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony danych zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania.

Platforma ta jest szczególnie cenna dla każdej organizacji takiej jak nasza, obsługującej duże ilości danych i wymagającej spełnienia rygorystycznych przepisów, takich jak HIPAA, PCI DSS i RODO. Jest to niezawodne narzędzie do bezpiecznego przesyłania poufnych danych i zapewniania zgodności z przepisami podczas transakcji.

Najlepsze funkcje GoAnywhere MFT

Ochrona danych podczas transferu za pomocą bezpiecznych protokołów

Automatyzacja transferów dzięki wyzwalaczom i harmonogramom usprawniającym procesy

Zapewnienie zgodności z HIPAA, PCI DSS i RODO dzięki silnemu szyfrowaniu i uwierzytelnianiu

GoAnywhere MFT limits

Wysokie koszty mogą być zaporowe dla małych i średnich firm

Złożone ustawienia wymagają znacznej wiedzy informatycznej, co może być wyzwaniem dla organizacji bez dedykowanych zasobów IT

Ceny GoAnywhere MFT

Ceny niestandardowe

GoAnywhere MFT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (215 opinii)

4.7/5 (215 opinii) Capterra: 4.8/5 (125 głosów)

7. FileCloud (najlepszy do bezpiecznego, konfigurowalnego udostępniania plików)

via FileCloud FileCloud oferuje wysoce konfigurowalne i bezpieczne udostępnianie plików dla potrzeb Business. Jest odpowiedni dla Enterprise wymagających solidnej ochrony danych i funkcji zgodności. Płynnie integruje się z istniejącymi systemami IT i zapewnia wsparcie zarówno dla wdrożeń opartych na chmurze, jak i lokalnych, dzięki czemu jest wszechstronny dla różnych potrzeb biznesowych.

To, co naprawdę wyróżnia FileCloud, to zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak solidne szyfrowanie i zarządzanie prawami cyfrowymi. Środki te zapewniają, że wrażliwe dane pozostają stale chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Najlepsze funkcje FileCloud

Elastyczne wdrażanie w chmurze, środowisku lokalnym lub hybrydowym

Niestandardowe rozszerzenia odzwierciedlające markę i kontrolujące doświadczenia użytkowników

Zapewnienie bezpieczeństwa dzięki kompleksowej ochronie danych i narzędziom zgodności

Wydajne zarządzanie plikami dzięki zaawansowanym funkcjom administracji i zarządzania

Limity FileCloud

Złożone funkcje mogą wymagać dodatkowego szkolenia, potencjalnie spowalniając adaptację użytkowników i zmniejszając wydajność

Wyższy koszt w porównaniu do niektórych konkurentów może nadwyrężyć budżet, zwłaszcza w przypadku mniejszych organizacji

Ceny FileCloud

Essentials: $12.50/miesiąc

$12.50/miesiąc Advanced: $18.75/miesiąc

$18.75/miesiąc GovCloud: Cennik niestandardowy

FileCloud oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (144 opinie)

4.5/5 (144 opinie) Capterra: 4.6/5 (224 recenzje)

8. Postęp MOVEit (najlepszy do bezpiecznego przesyłania plików zgodnie z przepisami)

przez Postęp MOVEit oferuje kompleksowe rozwiązanie zarządzanego transferu plików (MFT), które umożliwia organizacjom bezpieczne zarządzanie i kontrolowanie transferów danych o znaczeniu krytycznym dla biznesu. Zapewnia wsparcie dla zgodności z różnymi standardami, takimi jak PCI-DSS, HIPAA, RODO i innymi, zapewniając bezpieczne i niezawodne przesyłanie poufnych plików.

MOVEit ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i integralności danych. Niezawodnie zarządza transferami danych i pomaga spełnić wymagania prawne, dzięki czemu jest kluczowym elementem strategii ochrony danych.

Najlepsze funkcje MOVEit

Zapewnienie zgodności ze standardami takimi jak PCI, HIPAA i GDPR

Automatyzacja przesyłania plików w celu ograniczenia błędów ludzkich i poprawy wydajności

Bezpieczny transfer danych dzięki solidnym protokołom szyfrowania

Monitorowanie i rejestrowanie działań w celu zapewnienia zakończonych ścieżek audytu i zarządzania

Limity MOVEit

Zarządzanie powiadomieniami e-mail dla wielu zadań może być uciążliwe ze względu na brak scentralizowanej kontroli

Początkowe ustawienia i konfiguracja mogą być skomplikowane, szczególnie dla organizacji o skomplikowanych wymaganiach lub z limitem wiedzy technicznej

Ceny MOVEit

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje MOVEit

G2: 4.4/5 (439 recenzji)

4.4/5 (439 recenzji) Capterra: 4.7/5 (93 recenzje)

9. Axway MFT Cloud Services (najlepsze rozwiązanie do skalowalnego zarządzania plikami w chmurze)

via Axway MFT Cloud Services Usługa przechowywania danych w chmurze Axway MFT oferuje wysoką dostępność, bezpieczne środowisko i specjalistyczne zarządzanie. Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji poszukujących zalet operacji przesyłania plików w chmurze bez złożoności zarządzania wewnętrznego.

W przypadku obsługi poufnych danych, Axway MFT zapewnia bezpieczne udostępnianie danych i zgodność z kluczowymi standardami, płynnie integrując się z naszymi istniejącymi usługami w chmurze. To wsparcie dla organizacji w zwiększaniu wydajności operacyjnej i zwiększaniu bezpieczeństwa danych.

Najlepsze funkcje Axway MFT

Zapewnienie wysokiej dostępności z czasem pracy do 99,99% we wdrożeniach w chmurze

Ścisła kontrola bezpieczeństwa w prywatnym, zarządzanym przez jednego dzierżawcę środowisku chmury

Automatyzacja monitorowania i alertów w celu całodobowej ochrony przed zagrożeniami

Outsourcing konserwacji infrastruktury, oprogramowania i zabezpieczeń

Limity Axway MFT

Opcje niestandardowe mogą być ograniczone ze względu na zarządzany charakter usługi w chmurze

Przejście na zarządzaną usługę w chmurze może wymagać dostosowania cykli pracy i procesów IT

Zależność od umów o gwarantowanym poziomie usług może być różna, co wymaga starannego doboru do potrzeb organizacji

Cennik Axway MFT

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Axway MFT

G2: 4.5/5 (60+ recenzji)

4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

10. Sharefile by Citrix (najlepsze dla bezpiecznych portali klientów)

via ShareFile ShareFile upraszcza bezpieczne udostępnianie plików na potrzeby biznesu, jednocześnie zwiększając wydajność i współpracę między zespołami. Optymalizuje rutynowe zadania i płynnie integruje się z popularnymi narzędziami w miejscu pracy, zapewniając płynny cykl pracy.

Dzięki funkcjom takim jak bezpieczne udostępnianie i współpraca, intuicyjne portale dla klientów i możliwości szybkiego podpisu elektronicznego, ShareFile został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń klientów. Dodatkowo, dzięki gotowym do użycia niestandardowym szablonom podatkowym, optymalizuje procesy finansowe i pomaga użytkownikom skutecznie spełniać wymogi zgodności.

Najlepsze funkcje ShareFile

Bezpieczne udostępnianie dokumentów dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu

Kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności z przepisami dla branż takich jak opieka zdrowotna i finanse

Automatyzacja rutynowych zadań w celu zwiększenia wydajności i obsługi klienta

Limity ShareFile

Użytkownicy niezaznajomieni z technologią chmury mogą potrzebować czasu na dostosowanie się do funkcji ShareFile

Jednoczesna edycja tego samego dokumentu może powodować konflikty, co może prowadzić do utraty danych lub nieporozumień

Ceny ShareFile

Zaawansowany: $17.60/miesiąc

$17.60/miesiąc Premium: $27.50/miesiąc

$27.50/miesiąc Industry Advantage for Accounting : 45,83 USD/miesiąc

: 45,83 USD/miesiąc Wirtualny pokój danych: 75 USD/miesiąc

ShareFile oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (1,422 recenzji)

4.2/5 (1,422 recenzji) Capterra: 4.5/5 (398 opinii)

Inne oprogramowanie do zarządzania plikami i współpracy

Chociaż istnieje wiele narzędzi do zarządzania plikami i współpracy, ClickUp wyróżnia się wszechstronnymi funkcjami dostosowanymi do poprawy cyklu pracy i wydajności.

wykorzystaj bezpieczne udostępnianie plików na potrzeby Businessu dzięki ClickUp_

ClickUp oferuje rozbudowane funkcje współpracy, dzięki którym można edytować w czasie rzeczywistym, komentować i przekształcać tekst w zadania, które można śledzić. Usprawnia to komunikację i zarządzanie projektami w zespole. ClickUp centralizuje komunikację i zarządzanie plikami z dodatkową gwarancją bezpieczeństwa danych.

Na przykład Dokumenty ClickUp pozwala tworzyć, zarządzać i bezpiecznie udostępniać dokumenty i wiki, jednocześnie łącząc je bezpośrednio z cyklami pracy. Ta integracja pomaga zespołowi efektywnie realizować pomysły, ułatwiając dostęp i korzystanie z map drogowych i baz wiedzy.

dostęp dla członków zespołu w ClickUp Docs w celu ochrony wrażliwych danych_

Dodatkowo, ClickUp's Connected Search upraszcza wyszukiwanie plików w ClickUp i wszystkich połączonych aplikacjach. Jego potężna funkcja wyszukiwania skraca czas spędzony na nawigowaniu po różnych platformach, ułatwiając lokalizację i udostępnianie potrzebnych informacji.

Szybkie wyszukiwanie plików we wszystkich aplikacjach za pomocą ClickUp

Dzięki wspólnej dokumentacji ClickUp możesz::

Współpracować w czasie rzeczywistym poprzez jednoczesną edycję dokumentów i etykiety dla członków zespołu w celu efektywnej komunikacji

Zabezpieczać dane dzięki zaawansowanym ustawieniom uprawnień i funkcjom bezpieczeństwa zgodnym z przepisami w celu ochrony poufnych informacji

Połączyć dokumenty bezpośrednio z konkretnymi zadaniami lub projektami, zapewniając, że wszystkie istotne pliki są dostępne w kontekście cyklu pracy

Dodatkowo, Wykrywanie współpracy przez ClickUp ulepsza udostępnianie plików, umożliwiając sprawdzenie, czy członkowie zespołu jednocześnie oglądają lub edytują zadanie, dodają komentarze lub wprowadzają zmiany w czasie rzeczywistym. Zapewnia to płynną współpracę i informuje użytkownika o równoległych działaniach.

dodawaj kształty do kanwy, połącz je z cyklem pracy i łatwo udostępniaj je zespołowi za pomocą ClickUp Whiteboards_

Dodatkowo z Tablica ClickUp ty i Twój zespół możecie współpracować w czasie rzeczywistym, przeprowadzać burze mózgów i wspólnie planować projekty. Jest to szczególnie przydatne dla wzrokowców, którzy czerpią korzyści z oglądania pomysłów, a nie tylko ich czytania.

Aplikacja oferuje dynamiczne funkcje do natychmiastowego przechwytywania i rozwijania pomysłów. Możesz rysować makiety, tworzyć schematy przepływów i przekształcać koncepcje w wykonalne zadania lub cykle pracy bezpośrednio z Tablicy. Dzięki automatycznemu zapisywaniu możesz powrócić do swojej pracy w dowolnym momencie bez utraty postępów.

ClickUp oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa dzięki możliwości udostępniania plików w chmurze

ClickUp najlepsze funkcje

Łatwe udostępnianie plików zespołowi i śledzenie ich przy użyciu różnych widoków i narzędzi

Tworzenie i zarządzanie dokumentami i wiki, integrując je z cyklami pracy w celu lepszej realizacji projektu

Współpraca w czasie rzeczywistym poprzez wspólną edycję dokumentów i etykiety dla członków zespołu

Zapewnij bezpieczeństwo danych dzięki zaawansowanym ustawieniom uprawnień i funkcjom zgodności

Połącz dokumenty z zadaniami dla łatwego dostępu i kontekstu w ramach projektów

Śledzenie na żywo aktualizacji i zmian wprowadzanych przez członków zespołu dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Projektowanie i udostępnianie zawartości wizualnej na potrzeby burzy mózgów i planowania

Automatyczne zapisywanie pracy w celu zapobiegania utracie danych i łatwego wznawiania zadań

Limity ClickUp

Szeroki zakres zaawansowanych funkcji współpracy może być trudny do opanowania dla niektórych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,200+ opinii)

Czytaj więcej: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów SharePoint w 2024 roku

Zoptymalizuj proces udostępniania plików dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego systemu zarządzania dokumentami jest niezbędny do bezpiecznego udostępniania i tworzenia danych.

ClickUp wyróżnia się jako bezpieczna platforma, która upraszcza przepływ pracy, łącząc zarządzanie dokumentami, śledzenie projektów i współpracę zespołową na jednej platformie. Dzięki możliwości bezpiecznego udostępniania plików, Teams, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo danych, mogą pracować bez stresu.

Dzięki szerokiemu zakresowi konfigurowalnych i gotowych do użycia funkcji i szablonów, pomaga usprawnić procesy, zautomatyzować zadania i utrzymać porządek w zespole - a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Gotowy do zwiększenia wydajności i zabezpieczenia informacji? Zarejestruj się na ClickUp i doświadcz korzyści już dziś!