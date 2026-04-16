Od zadania do maszyny: jak stworzyliśmy 230 cykli pracy opartych na AI i przekształciliśmy dział marketingu w ciągu 8 miesięcy

Bez konsultantów. Bez „biura ds. transformacji”. Tylko cotygodniowe zadania, system stworzony we własnym zakresie i nieustanne dążenie do poprawy stosunku wydajności do liczby pracowników.

Każda firma twierdzi, że „zajmuje się AI”. W większości przypadków oznacza to, że ktoś z zespołu ma otwartą zakładkę ChatGPT. To tylko „turystyka AI”, a nie transformacja.

Osiem miesięcy temu mój dział marketingu w ClickUp należał do tej kategorii. Oczywiście, ludzie korzystali z AI tu i ówdzie. Podsumowania, pierwsze wersje dokumentów, notatki ze spotkań. Ale było to sporadyczne, nierówne i pozbawione struktury. Nie miałem widoczności w tym, co tworzyli pracownicy. Nie miałem możliwości sprawdzenia, czy faktycznie stajemy się lepsi, czy tylko zaznaczamy pole „AI”.

Obecnie mamy 230 skatalogowanych cykli pracy opartych na AI w 13 zespołach. 169 z nich działa w środowisku produkcyjnym. W ciągu pierwszych sześciu tygodni transformacji zwiększyliśmy wykorzystanie AI 20-krotnie. Nasz zespół SEO zmniejszył liczbę potrzebnych twórców zawartości z 75 do 8. Jedna osoba z naszego zespołu ds. popytu przeszła od prowadzenia jednego webinaru miesięcznie do sześciu. Mogę teraz wyświetlić pojedynczy widok ClickUp i dokładnie powiedzieć, gdzie każdy zespół i każda osoba znajduje się na krzywej dojrzałości AI, co powinni stworzyć w następnej kolejności i dlaczego.

Poniżej znajduje się rzeczywisty plan działania. Wszystkie pięć faz, popełnione przeze mnie błędy, uzyskane wyniki oraz konkretne narzędzia i cykle pracy, które obecnie napędzają ten proces. Jeśli kierujesz zespołem ds. przychodów lub marketingu i podchodzisz do tego poważnie, nie wahaj się z niego skorzystać.

230 skatalogowanych cykli pracy opartych na AI, 20-krotny wzrost wykorzystania AI w ciągu sześciu tygodni, 675 godzin oszczędności miesięcznie tylko w zakresie SEO, a liczba potrzebnych twórców zawartości została zmniejszona z 75 do 8.

Jedyny wskaźnik, który napędzał Wszystko

Zanim przejdę do poszczególnych etapów, musisz zrozumieć wskaźnik, który leży u podstaw każdej podjętej przez nas decyzji — stosunek wydajności do liczby pracowników. Każdy cykl pracy, każdy agent, każda reorganizacja, którą przeprowadziliśmy, była filtrowana przez proste pytanie: czy pozwala nam to osiągnąć więcej z obecnym zespołem, czy też osiągnąć to samo przy mniejszych zasobach? Musimy albo przyspieszyć wzrost, albo ograniczyć wydatki (lub jedno i drugie)!

Nie dążymy do nowości. Dążymy do wykorzystania potencjału. To podejście ma znaczenie, ponieważ pozwala zespołowi skupić się na rzeczach, które faktycznie napędzają Business, zamiast tworzyć fajne prezentacje, które nie prowadzą do niczego.

Czego dowiesz się z tego przewodnika

Oto szczegółowe informacje:

Jedyny wskaźnik, który kierował każdą decyzją

Pięć etapów, które ukształtowały transformację

Błędy, które naprawiłbym, gdybym zaczynał od nowa

Cykl pracy i agenci generujący rzeczywiste wyniki już dziś

System, którego używaliśmy do śledzenia dojrzałości, planowania kolejnego etapu i wspierania zespołu w dalszym rozwoju

Pierwszy krok, jaki podjęliśmy latem 2025 roku, nie był wcale tak efektowny. Żadnych nowych narzędzi, żadnego wielkiego komunikatu prasowego. Po prostu stałe zadanie: każdy członek zespołu, co tydzień, na dedykowanym kanale czatu ClickUp, musiał zgłaszać co najmniej jeden nowy przypadek użycia AI.

Może to być cokolwiek. Coś, co pozwoliło zaoszczędzić 30 sekund. Coś, co pozwoliło zaoszczędzić 30 minut.

Pasek został celowo ustawiony nisko, ponieważ celem nie było stworzenie przełomowego rozwiązania już pierwszego dnia. Celem było wprowadzenie pracowników w rytm faktycznego korzystania z AI.

Właśnie w tym zakresie korzystanie z ClickUp dało nam przewagę strukturalną. Sztuczna inteligencja była już w narzędziach, z których ludzie korzystali na co dzień. Bez zmiany kontekstu. Bez logowania się na inną platformę. Można było coś wypróbować i udostępnić wyniki na tym samym kanale czatu, na którym znajdowało się zlecenie. Poziom utrudnień był tak niski, jak to tylko możliwe.

Jednak samo zadanie to tylko podstawa. Oto część, którą większość kadry kierowniczej pomija.

W każdy piątek wieczorem i sobotę rano (mieszkam na wschodnim wybrzeżu, a większość mojego zespołu na zachodnim) czytam każde przesłane zgłoszenie. Każde z nich. Do każdego dodaję komentarz z przemyśleniami, sugestiami i słowami zachęty. Dziękuję. Zadaję pytania uzupełniające. Pokazuję, że nie jest to tylko na pokaz.

Jeśli Twój zespół choćby przez sekundę poczuje, że jako lider po prostu odhaczasz kolejne punkty na liście, całe przedsięwzięcie upadnie. Muszą widzieć, że poświęcasz im uwagę i że naprawdę interesuje Cię to, co odkrywają.

Zajęło im to sporo czasu i chciałem, żeby wiedzieli, że nie była to tylko praca dla samej pracy. Była to kwestia, w której kierownictwo naprawdę chciało się zagłębić.

Prowadziliśmy to przez około sześć tygodni. I wtedy coś zaskoczyło. Nie potrzebowaliśmy już nakazu. Ludzie się wciągnęli. Presja zniknęła, ponieważ korzystanie z AI nie musiało zmieniać świata. Musiało po prostu sprawiać, że każdego dnia stajesz się o 1% lepszy.

Efekt halo był ogromny. Ludzie widzieli, co robią ich koledzy, i zaczęli to naśladować. Podpowiedzi były ponownie wykorzystywane. Agenci byli udostępniani. Eksperyment jednej osoby stał się codziennym cyklem pracy dziesięciu osób. To właśnie tam tkwi prawdziwa siła.

Po sześciu tygodniach zauważyłem zachęcający wskaźnik: 20-krotny wzrost wykorzystania AI w całym zespole.

Prosty sukces w fazie 1: agent wysyłający zimne e-maile, który oszczędza pracownikom XDR 20 minut na każdym użyciu i pomógł udowodnić, że nawet niewielkie usprawnienia w cyklu pracy mogą stworzyć prawdziwy impuls w całym zespole

Narzędzie AI Notetaker firmy ClickUp przekształcało wywiady z klientami w transkrypcje, notatki i materiały źródłowe, które można ponownie wykorzystać, pomagając zespołowi ds. zawartości zaoszczędzić około czterech godzin na każdej historii klienta

Cotygodniowy kanał poświęcony przypadkom użycia AI w praktyce. Członkowie zespołu udostępniali swoje sukcesy (duże i małe) w każdy piątek, a kierownictwo reagowało na każde przesłane zgłoszenie. Ten zrzut ekranu przedstawia analizę Davida Yoo dotyczącą tego, jak wykorzystał AI do zrównoważenia pul kierowania potencjalnych klientów, oraz odpowiedź Kyle'a.

Czego warto się nauczyć z fazy 1

Stwórz kanał publiczny. Spraw, by przesłane zgłoszenia miały widoczność. Ustaw poprzeczkę nisko, aby zmniejszyć presję. Prowadź to przez określony okres, 4–6 tygodni, wystarczająco długo, aby wyrobić nawyk, ale wystarczająco krótko, aby nie wydawało się to czymś stałym. I najważniejsze: liderzy muszą się w to wyraźnie angażować. Komentuj każde przesłane zgłoszenie. Jeśli nie możesz się do tego zobowiązać, nie zawracaj sobie głowy tym zadaniem.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli chcesz, aby ten nawyk się utrzymał, używaj narzędzia, które pozwala liderom reagować w kontekście. Dzięki ClickUp Chat i komentarzom do zadań ClickUp informacje zwrotne mają widoczność, można je ponownie wykorzystać i łatwo na nich bazować, zamiast znikać w historii Slacka.

📘 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do automatyzacji marketingu

Faza 2: Superagenci sprawili, że każdy stał się twórcą

Jesienią zespół myślał już w kategoriach AI. Zrozumieli podstawy: streszczanie, tworzenie szkiców, badania, formatowanie i proste analizy. Jednak 80% tego, co stworzyli, nadal stanowiła automatyzacja zadań. Zadania typu „od A do B”. Przydatne i zdecydowanie poprawiające nasz wskaźnik wydajności na pracownika. Ale nie całkowicie przełomowe.

Następnie firma ClickUp uruchomiła wewnętrznie program Super Agents. I cała sytuacja uległa zmianie.

Zamiast ręcznie łączyć podpowiedzi i tworzyć łańcuchy prostych automatyzacji w coś bardziej złożonego, użytkownik bez wiedzy technicznej mógł opisać wieloetapowy cykl pracy prostym językiem za pomocą kreatora agentów, a ClickUp mógł zbudować dla niego Super Agenta. Bariera w tworzeniu prawdziwej automatyzacji spadła niemal do zera. Dla zespołu, który był już przygotowany do takiego myślenia, było to jak dodanie oliwy do ognia.

Rzuciliśmy zespołowi wyzwanie, by myśleć szerzej. Nie od A do B, ale od A do Z. Poprosiliśmy wszystkich o zidentyfikowanie złożonych, wieloetapowych cykli pracy w ich środowisku, które pochłaniały czas i powinny zostać zautomatyzowane. A ponieważ wiedzieliśmy, że pod koniec grudnia wprowadzimy publicznie Super Agents, każdy miał wbudowaną motywację: jego praca zostanie zaprezentowana. Będą mogli pokazać światu swoje własne zyski w zakresie wydajności.

Na początku stycznia mieliśmy bibliotekę ponad 150 wideo przedstawiających nasz zespół podczas tworzenia i korzystania z Super Agents. Ludzie byli dumni ze swojej pracy. Pozycjonowali się jako eksperci w tej dziedzinie. Całe to przedsięwzięcie stworzyło efekt koła zamachowego, w którym wewnętrzny wzrost wydajności przekładał się na zawartość marketingową na zewnątrz.

Niektóre zadania, które wykonywałeś jeszcze w zeszłym tygodniu, straciły już na znaczeniu i należy je wycofać na rzecz nowych, lepszych rozwiązań. Nie możesz się tym zbytnio przejmować.

To coś, co większość zespołów robi źle. Tworzą coś, co działa, a potem tego bronią. Ale tempo tych zmian oznacza, że trzeba być gotowym na ciągłe wycofywanie rozwiązań. Niektóre z naszych letnich automatyzacji wycofaliśmy w ciągu kilku miesięcy, bo wersje Super Agent były po prostu lepsze. To nie jest marnotrawstwo, to naturalna część procesu.

📮 ClickUp Insight: 24% osób twierdzi, że chce korzystać z agentów AI głównie w celu automatyzacji nudnych zadań. Oczekiwaniem jest tutaj odciążenie od zadań o niskiej wartości, i to jest słuszne. Jeśli agent wymaga ciągłych ustawień, nadzoru lub podpowiedzi, przestaje to być pomocne, a zaczyna sprawiać wrażenie dodatkowej pracy.

Webinar Wally zautomatyzował ustawienia zadań, przypisywanie własności, przekazywanie zadań i komunikację, skracając czas przygotowania webinaru z 4–5 godzin do około 1 godziny oraz umożliwiając jednej osobie prowadzenie sześciu webinarów zamiast jednego

Webinar Wally w fazie produkcyjnej: 533 zakończone zadania, 771 zaoszczędzonych godzin. Zarządzany przez Ariannę Young. Tak wygląda Super Agent, gdy wykonuje rzeczywistą pracę na dużą skalę

Łańcuch zawartości kampanii, w którym uczestniczy sześciu agentów, przekształca pojedynczy brief w teksty na wydarzenia, e-maile, posty w mediach społecznościowych i reklamy, skracając czas tworzenia kampanii z 4–8 godzin do 1–2 godzin.

Hierarchiczna grupa agentów Cursor przeprowadza równoległe badania w wielu źródłach i generuje poparte cytatami raporty GTM w około 45 minut zamiast 1–2 tygodni.

Jeden z marketingowców terenowych stworzył system obejmujący ponad 25 agentów, który obsługuje cały cykl życia wydarzenia, oszczędzając od 6 do 8 godzin na każdym wydarzeniu tylko na samym badaniu uczestników i ograniczając ręczną koordynację we wszystkich obszarach.

Faza 3: Biblioteka (powinienem był to zrobić wcześniej)

No dobrze, czas na szczerą rozmowę.

Gdybym mógł cofnąć czas, zrobiłbym właśnie to. Zacząłbym organizować się od pierwszego dnia.

Oto, co się wydarzyło. Po dziewięciu miesiącach cykle pracy oparte na AI były wszędzie. Każdy zespół miał swoje własne. Każda osoba miała swoich ulubionych agentów. Ale nikt, łącznie ze mną, nie miał kompleksowego widoku na to, co faktycznie istniało w całej organizacji. Było to potężne, ale niewidoczne.

Stworzyłem więc uporządkowany spis zasobów. To był moment, w którym transformacja przestała być zbiorem sukcesów, a zaczęła stawać się systemem operacyjnym. W ClickUp każdy aktywny agent AI i cykl pracy otrzymuje zadanie z polami niestandardowymi, które rejestrują wszystko, co ma znaczenie:

Jakie zadania wykonuje? Konkretnie. Nie „pomaga w marketingu”. Jakie dokładnie zadania lub procesy obsługuje ten agent?

Jakie są tego skutki? Oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy, wzrost wydajności. Prawdziwe liczby, a nie tylko wrażenia.

Kto jest za to odpowiedzialny? Kto to stworzył, kto to utrzymuje i do kogo dzwonić, gdy coś się zepsuje?

Jak często to działa? Codziennie? Co tydzień? Na żądanie? W trybie ciągłym?

Gdzie to się znajduje? ClickUp Super Agent, Cursor, Retool, Replit, Hex, Claude Code, AirOps. Korzystamy z wielu narzędzi. Kolumna „System” prowadzi śledzenie wszystkich narzędzi.

Który zespół? I, co najważniejsze, na jakim poziomie dojrzałości?

📌 Zaleta ClickUp: Gdy masz setki cykli pracy w różnych zespołach, znalezienie tego właściwego staje się problemem samym w sobie. Funkcja ClickUp Enterprise Search pozwala przeszukiwać zadania, dokumenty, komentarze i połączone narzędzia bez polegania na wiedzy plemiennej lub tym, kto akurat jako pierwszy to stworzył.

Model dojrzałości zespołu przeszedł od pracy wspomaganej przez AI, przez realizację zadań w oparciu o cykle pracy oparte na AI, aż do operacji natywnych dla AI, w których agenci działają autonomicznie, a ludzie zajmują się wyjątkami.

Obecnie lista ta zawiera 230 cykli pracy. 169 jest aktywnych. 40 znajduje się w planach. 17 jest aktywnie tworzonych i weryfikowanych. W 13 zespołach funkcjonalnych. A ponieważ wszystko to znajduje się w ClickUp, z prawdziwymi polami niestandardowymi, widokami i filtrami, mogę to dzielić w dowolny sposób. Według zespołu, dojrzałości, wpływu, systemu, statusu. To panel sterowania dla całej naszej operacji AI.

Repozytorium cykli pracy opartych na sztucznej inteligencji w ClickUp jest pogrupowane według zespołów. Każdy cykl pracy to zadanie z ustrukturyzowanymi polami niestandardowymi: co robi, jaki ma wpływ, jak często się uruchamia i co zapisuje. To jest panel sterowania dla całej operacji opartej na sztucznej inteligencji.

230 cykli pracy opartych na AI w 13 zespołach: rzeczywiste wyniki

Tutaj zamieszczam dowody. Są to rzeczywiste cykle pracy działające obecnie w środowisku produkcyjnym, a dane dotyczące rzeczywistego wpływu pochodzą bezpośrednio z biblioteki.

Zespół Wyróżniający się cykl pracy Wpływ SEO / Zawartość 150 wpisów na blogu miesięcznie (AirOps + QA Super Agent) Producenci: 75 → 8. Oszczędność 675 godzin miesięcznie. Wideo / Zawartość 100 wideo na YouTube miesięcznie (agenci ds. briefingu i publikacji) 4 dni robocze + 800 USD oszczędności miesięcznie. Popyt Łańcuch zawartości kampanii z udziałem 6 agentów Data powstania kampanii: 4–8 godzin → 1–2 godziny. Wydarzenia terenowe Kompletny zestaw narzędzi do zarządzania cyklem życia wydarzeń (ponad 25 agentów) 6–8 godzin na jedno wydarzenie tylko na badania. Społeczność Ponad 15 agentów ds. moderacji i analiz Ponad 2 godziny tygodniowo na przeglądanie podsumowań. 20–30 minut na każdą eskalację. PMM Cursor Agent Swarm + CompeteBot + Resonance Testing Badania rynkowe: 1–2 tygodnie → 45 min. XDR / SDR SS1 Opportunity Pipeline Guardian W pierwszym miesiącu wykryto zagrożenia o wartości 700 000 dolarów w procesie sprzedaży. Wsparcie dla klientów Centrum pomocy Agent + Agenci ds. tworzenia skryptów CUU 20 godzin tygodniowo (Centrum pomocy). 4 godziny na skrypt. Rozwój i operacje Porównaj generowanie stron + pakiet Ad Strategist Oszczędność czasu: ok. 9 000 godzin. Pakiet reklamowy ≈ 1 etat. Cykl życia Podsumowanie automatyzacji kampanii Czas realizacji: 3 miesiące → kilka dni dla 60 tys. użytkowników. DG Analytics Pakiet analityczny Agentic (ponad 7 superagentów za pośrednictwem Hex MCP) Codzienne monitorowanie potoku zadań. W pełni zautomatyzowane. Wsparcie techniczne Bug Goblin + Stale Defect Agent 1551 nieaktualnych błędów zostało samodzielnie zamkniętych. Usługi profesjonalne Podsumowanie ryzyka związanego z odnowieniem + ustalanie priorytetów TAM Kwartalne recenzje książek zrobione w kilka minut.

Co napędzało ten system w ClickUp Zastąp ponad 20 narzędzi jednym potężnym obszarem roboczym w ClickUp Czat ClickUp do publicznego gromadzenia i udostępniania przypadków użycia Zadania ClickUp + pola niestandardowe do katalogowania cykli pracy, własności, wpływu, systemu i dojrzałości Pulpity nawigacyjne i widoki ClickUp do monitorowania biblioteki w różnych zespołach Automatyzacje ClickUp i Super Agents do automatyzacji złożonych, wieloetapowych cykli pracy ClickUp Brain i Brain MAX do analizowania biblioteki, wykrywania luk i kształtowania planu działania

Faza 4: Wykorzystaliśmy AI do oceny naszej własnej AI

W tym momencie wkraczamy w sferę meta. I szczerze mówiąc, właśnie wtedy całość zaczęła wyglądać jak prawdziwy system, a nie zbiór projektów.

Gdy wszystkie 230 cykli pracy zostały skatalogowane w ClickUp wraz ze strukturalnymi danymi, skierowałem ClickUp Brain na całą listę i poprosiłem o ocenę organizacji. Które zespoły są najbardziej zaawansowane? Które nadal znajdują się głównie na poziomie „wspomaganym przez AI”? Gdzie występują luki międzyfunkcjonalne? Co powinniśmy stworzyć w następnej kolejności?

Najważniejszy wniosek nie był zaskakujący, ale miał duże znaczenie: większość zespołów działała w izolacji. Pracownicy automatyzowali swoje własne zadania. Następnie łączyli te automatyzacje w łańcuchy na potrzeby zespołu. Jednak cykle pracy kończyły się na granicy zespołu. Wyjątkiem był zespół operacyjny, ponieważ z natury działa on międzyfunkcjonalnie, więc jego pracownicy w naturalny sposób obejmowali wiele zespołów.

A co z resztą? Działają w izolacji.

Już sama ta obserwacja była warta całego przedsięwzięcia, ponieważ pokazała mi dokładnie, gdzie leży kolejna fala wartości: w przestrzeniach między zespołami. W połączeniach międzyfunkcyjnych. W cyklach pracy, które łączą popyt z wydarzeniami w terenie, społecznością i zawartością. Nie powstają one w sposób naturalny. Trzeba je zaprojektować.

Po raz pierwszy mam rzeczywisty obraz tego, co dzieje się w mojej organizacji pod kątem dojrzałości AI. Wiem też, co będzie dalej i dlaczego. Mogę ustalać priorytety, przydzielać zasoby, zatrudniać pracowników i tworzyć plan działania. Teraz to prawdziwy program.

Zespół ds. społeczności, składający się z ponad 15 wyspecjalizowanych agentów, zajmuje się wszystkim – od cotygodniowych podsumowań po eskalację spraw – dzięki czemu pracownicy mogą skupić się wyłącznie na podejmowaniu decyzji wymagających osądu.

Faza 5: Plany działania, programy coachingowe i nowe DNA

Ocena dojrzałości dała nam dwie rzeczy, które zmieniły sposób zarządzania zespołem w przyszłości.

Po pierwsze: prawdziwa mapa drogowa AI. W oparciu o luki zidentyfikowane przez Brain mamy teraz 40 cykli pracy w kolejce ze statusem „Mapa drogowa” na tej samej liście ClickUp. Widzę, co jest tworzone, kto jest za to odpowiedzialny i jakie są tego uzasadnienia. Priorytetem jest łączenie funkcji między działami. Luka między działem popytu a społecznością zyskuje dedykowanego agenta.

Rozwiązano problem rozbieżności między działem PMM a wydarzeniami w terenie. Po raz pierwszy nasza transformacja oparta na AI ma za sobą rzeczywiste zarządzanie projektami. Ustalenie priorytetów. Przydzielanie zasobów. Odpowiedzialność. No wiesz, te rzeczy, które zamieniają dobre pomysły w rzeczywiste wyniki.

Plan działania w zakresie AI: ponad 35 cykli pracy oczekujących na wdrożenie, z których każdy zawiera prognozowany wpływ, własność i uzasadnienie. Integracja międzyfunkcjonalna i wypełnianie luk są traktowane priorytetowo w oparciu o ocenę dojrzałości.

Po drugie: zindywidualizowane plany coachingowe. Każda osoba w zespole, w tym ja, otrzymuje plan, jak wypełnić luki w umiejętnościach związanych ze sztuczną inteligencją. W czym są silni? W czym muszą się rozwijać? Jakie konkretne cykle pracy powinni zrealizować w następnej kolejności? A osoby, które są na dalszym etapie, stają się mentorami dla tych, którzy wciąż się rozwijają. To wspieranie pracowników oparte na ocenie AI.

Zmieniliśmy również profil osób, które zatrudniamy. W trakcie całej tej podróży celowo wzbogacaliśmy zespół o osoby, które są twórcami nastawionymi przede wszystkim na AI. Nie tylko entuzjastów. Ludzi, którzy rozumieją złożone systemy agentów, którzy myślą w kategoriach cykli pracy zamiast zadań, którzy potrafią coś zbudować, a następnie nauczyć trzy inne osoby, jak to rozbudować. Stanowią oni nowe DNA organizacji i są czynnikiem wzmacniającym potencjał wszystkich wokół nich.

W ten sposób będziemy nadal zwiększać naszą wydajność i poprawiać stosunek wydajności do liczby pracowników.

Jak wygląda to „nowe DNA”: jeden specjalista ds. PMM stworzył rój agentów Cursor, silnik kart bitewnych, CompeteBot oraz GTM Intelligence Super Analyst – wyniki, których osiągnięcie 18 miesięcy temu zajęłoby całemu zespołowi.

Cykl pracy SEO, który określa stosunek wydajności do liczby pracowników: AirOps do generowania zawartości, Super Agent do kontroli jakości oraz redukcja liczby twórców zawartości z 75 do 8, co pozwala zaoszczędzić 675 godzin miesięcznie

Niezwykle prosty agent, który w pierwszym miesiącu wykrył potencjalne transakcje o wartości ponad 700 000 dolarów w fazie ryzyka, sygnalizując braki produktów w szansach na etapie 1.

Skrócony przewodnik

Jeśli czytasz to i myślisz „musimy to zrobić”, oto wersja, którą możesz wydrukować i przykleić do monitora.

Zacznij od zadania, a nie od platformy. Technologia nie ma znaczenia, jeśli Twój zespół nie ma nawyku sięgania po AI w pierwszej kolejności. Kanał publiczny. Cotygodniowe przesłane zgłoszenia. Niskie wymagania. 6 tygodni. Angażuj się osobiście w każdy z nich.

Demistyfikuj, a potem pozwól, by się to rozprzestrzeniło. Największą zmianą nie był żaden pojedynczy cykl pracy. Był to moment, w którym ludzie zdali sobie sprawę, że AI nie musi być rewolucyjna, aby była wartościowa. Udostępniaj wszystko publicznie, aby pomysły mogły być ponownie wykorzystywane.

Kiedy pojawiają się lepsze narzędzia, podnieś poprzeczkę. Super Agents sprawiły, że złożona automatyzacja stała się dostępna dla osób bez wiedzy technicznej. Zwracaj uwagę na takie punkty zwrotne w swoim własnym środowisku i wykorzystuj je, aby popchnąć zespół do przodu.

Nieustannie rezygnuj z ulubionych rozwiązań. Niektóre z naszych letnich automatyzacji zostały wycofane w ciągu kilku miesięcy. To dobrze. Oznacza to, że ulepszamy się szybciej, niż zdążamy się do nich przywiązać.

Skataloguj wszystko. Wcześniej, niż myślisz, że to konieczne. Gdybym mógł cofnąć czas, rozpocząłbym uporządkowaną inwentaryzację już pierwszego dnia. Biblioteka to nie tylko dokumentacja. To podstawa do oceny opartej na AI, tworzenia planów działania i coachingu. Bez niej działasz na ślepo.

Wykorzystaj AI do analizy samej siebie. Gdy Twoje cykle pracy znajdą się w ustrukturyzowanym systemie, pozwól AI przeanalizować je i przedstawić ocenę dojrzałości. Znajdzie ona luki międzyfunkcjonalne i wzorce izolacji szybciej niż jakakolwiek analiza przeprowadzona przez człowieka.

Zatrudnij twórców. Potrzebujesz kilku osób, które naprawdę stawiają AI na pierwszym miejscu. Nie tworzą oni rozwiązań tylko dla siebie. Uczą, pełnią rolę mentorów i podnoszą poprzeczkę dla wszystkich wokół siebie.

Zarządzaj tym jak produktem. Plan działania. Rezerwa zadań. Priorytety sprintów. Widoczność. Uwaga kierownictwa. Jeśli Twoja transformacja w kierunku AI jest projektem pobocznym, pozostanie projektem pobocznym.

🎥 Jeśli chcesz uzyskać szerszy obraz tego, jak wygląda transformacja oparta na AI w połączeniu z rzeczywistą pracą, to wideo będzie przydatnym uzupełnieniem powyższego przewodnika.

Co faktycznie sprawiło, że to zadziałało

Jeśli sprowadzimy całą transformację do tego, co faktycznie sprawiło, że zadziałała, sprowadza się ona do kilku prostych wzorców:

Kierownictwo pozostawało wyraźnie widoczne

Na początku eksperymenty przebiegały bez większych przeszkód

Zespół pracował w ramach jednego wspólnego systemu

Lepsze narzędzia podniosły poprzeczkę

Cykl pracy był zarządzany jak produkt

Dokąd to zmierza

Dziewięć miesięcy temu AI była czymś, z czego nasz zespół korzystał, gdy tylko o tym pamiętał. Dzisiaj mamy 230 skatalogowanych cykli pracy, trójpoziomową strukturę dojrzałości, plan działania z ustalonymi priorytetami, zindywidualizowane plany coachingowe dla każdego członka zespołu oraz system, który rozwija się z każdym tygodniem.

Przeszliśmy od rozproszonych eksperymentów do ustrukturyzowanego projektu. Od odizolowanych agentów do systemów międzyfunkcjonalnych. Od ręcznego raportowania do zautomatyzowanej analizy procesów. A zrobiliśmy to przy użyciu narzędzi, które już mieliśmy, ludzi, których już zatrudnialiśmy, oraz dzięki zaangażowaniu w traktowanie dojrzałości AI jako prawdziwego programu, a nie tylko aspiracji.

Stosunek wydajności do liczby pracowników to nowy miernik konkurencyjności zespołu. Zwycięży ten zespół, który stworzy prawdziwe systemy, a nie poprzestanie na samym entuzjazmie.

Jesteśmy na początku drogi. I mam dobre przeczucia co do tego, dokąd zmierzamy.

Biblioteka cykli pracy opartych na AI zawiera 230 skatalogowanych cykli pracy, 169 z nich jest obecnie w użyciu, 13 zespołów korzysta z aktywnych cykli pracy, a plan działania obejmuje 40 elementów.

Często zadawane pytania

Ile czasu zajęło zespołowi marketingowemu ClickUp stworzenie systemu operacyjnego opartego na AI?

Dział marketingu ClickUp stworzył swój ustrukturyzowany system operacyjny oparty na AI w ciągu około dziewięciu miesięcy, zaczynając od prostego, cotygodniowego zadania, a kończąc na bibliotece 230 monitorowanych cykli pracy w 13 zespołach.

Jaki jest najważniejszy wskaźnik w transformacji opartej na AI?

Dla tego zespołu kluczowym wskaźnikiem był stosunek wydajności do liczby pracowników. Każdy cykl pracy i każdy pracownik byli oceniani pod kątem tego, czy zwiększyli wydajność przy tej samej liczbie pracowników, czy też utrzymywali wydajność przy mniejszych zasobach.

Dlaczego firma ClickUp skatalogowała wszystkie cykle pracy oparte na AI w jednym systemie?

Ustrukturyzowany spis zasobów umożliwił śledzenie wpływu, własności, dojrzałości i luk w całej organizacji. Bez tej widoczności wdrożenie AI pozostawało potężne, ale niewidoczne.

Co sprawiło, że wdrożenie AI faktycznie przyjęło się w całym zespole?

Najważniejszymi czynnikami były: widoczność zaangażowania kierownictwa, cotygodniowy nawyk o niskim poziomie oporu, udostępnianie przykładów zastosowań oraz narzędzia, które pozwalały użytkownikom bez wiedzy technicznej tworzyć przydatne cykle pracy w ramach systemu, z którego już korzystali.

W jaki sposób firma ClickUp wykorzystała AI do usprawnienia własnej transformacji w tym zakresie?

Po skatalogowaniu cykli pracy w ClickUp zespół wykorzystał ClickUp Brain do oceny dojrzałości AI w poszczególnych zespołach, zidentyfikowania luk, ustalenia priorytetów w planie działania oraz opracowania indywidualnych planów szkoleniowych.