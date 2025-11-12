Więcej niż chatbot: dlaczego prawdziwa transformacja /AI wymaga skodyfikowania wiedzy najlepszych pracowników

Istnieje fundamentalne nieporozumienie dotyczące tego, co faktycznie oznacza transformacja AI. To nieporozumienie kosztuje firmy przewagę konkurencyjną, którą, jak sądzą, budują.

Większość liderów uważa, że AI jest przydatna przede wszystkim do wykonywania rutynowych, prozaicznych zadań. Postrzegają ją jako środek do wyeliminowania nudnych, powtarzalnych czynności, dzięki czemu ludzie mogą skupić się na „prawdziwej pracy”. Chociaż ta powierzchowna wartość jest prawdziwa, to jednak jest to niepełny obraz, który całkowicie pomija potencjał transformacyjny.

McKinsey szacuje wzrost wydajności nawet o 45% w podstawowych funkcjach, w których AI jest głęboko zakorzeniona.

Prawdziwie natywna dla AI firma nie tylko automatyzuje proste zadania. Pozyskuje wiedzę specjalistyczną swoich najlepszych strategów i kodyfikuje ją za pomocą AI.

Wyjaśnię, co to oznacza i dlaczego zmienia wszystko.

Luka w wiedzy eksperckiej w transformacji AI

Oto scenariusz, który obserwuję nieustannie: firma decyduje się na transformację AI. Wyznacza scentralizowany zespół AI lub zasoby techniczne do stworzenia opartych na AI cykli pracy w całej organizacji. Ci ludzie, kierowani dobrymi intencjami, zaczynają tworzyć logikę AI do obsługi różnych procesów biznesowych.

Problem? Nie mają oni dogłębnej wiedzy specjalistycznej w zakresie tych procesów.

Posłużmy się prostym przykładem z mojej dziedziny, czyli marketingu. Jeśli ktoś z działu IT lub scentralizowanego zespołu AI spróbuje stworzyć całą logikę AI do prowadzenia naszych kampanii marketingowych, nie będzie miał wystarczającej wiedzy na temat właściwych sposobów prowadzenia kampanii w ClickUp. Nie zrozumie naszych najlepszych praktyk, kontekstu ani tego, w jaki sposób doświadczeni marketerzy podejmują strategiczne decyzje w danej chwili.

Scentralizowane zespoły AI bez kontekstu domeny często tworzą automatyzację, która pomija niuanse — i zwrot z inwestycji.

Najlepszym połączeniem, jakie widziałem, i prawdziwą drogą do transformacji AI jest ścisła współpraca ekspertów AI (wewnętrznych lub zewnętrznych) z ekspertami dziedzinowymi w celu skodyfikowania kluczowych procesów biznesowych i zapewnienia ich płynnego działania.

Właśnie wtedy dzieje się magia. Właśnie wtedy osiągasz prawdziwą transformację.

Wypełnienie tej luki wymaga ścisłej współpracy między ekspertami w dziedzinie AI a osobami posiadającymi dogłębną wiedzę na temat działalności firmy.

Właśnie wtedy dzieje się magia. Właśnie wtedy osiągasz prawdziwą transformację.

Skąd wiadomo, że transformacja działa?

Droga od pracy ręcznej do ujednoliconej, opartej na AI wydajności

Sposób, w jaki można stwierdzić, że osiągnęło się pewną formułę transformacji AI, sprowadza się do wykorzystania. Jakiego rodzaju wykorzystanie ma każda osoba w Twojej firmie?

Wyobraź sobie, że członek zespołu jest odpowiedzialny za cały proces. Jeśli możesz odciążyć tę osobę i powierzyć zadania agentom AI na różnych scenach tego procesu, zyskasz osobę odpowiedzialną za zarządzanie zespołem agentów realizujących ten proces, a ponadto:

⬆️ Wzrost wydajności w zakresie szybkości, w jakim prace są zakończone

⬆️ Wzrost wydajności w zakresie ilości zrobionej pracy

⬆️ Wzrost wydajności w zakresie ilości wykonanej pracy

⬆️ Wzrost jakości samej pracy

Te wskaźniki są namacalne. Można je zmierzyć. Pokażą Ci, czy jesteś na dobrej drodze, czy tylko tworzysz teatr AI.

Brak kontekstu prowadzi do słabych wyników AI, podważając zaufanie i powodując jeszcze większe rozproszenie narzędzi. Prawdziwa transformacja AI wymaga przełamania tej pętli poprzez wbudowanie wiedzy specjalistycznej bezpośrednio w cykl pracy. Gotowy na osiągnięcie rzeczywistych wyników? Zapoznaj się z podręcznikiem Strategic Initiative Execution AI Playbook, aby dowiedzieć się, jak przekształcić strategię w działanie dzięki AI! Przeczytaj poradnik już teraz! Podręcznik realizacji inicjatyw strategicznych oparty na AI

Paralela, o której nikt nie mówi

Wszyscy chcą dostrzegać podobieństwa między transformacją /AI a transformacją cyfrową. Uważam jednak, że istnieje bardziej interesujące porównanie, które ujawnia coś istotnego na temat chwili, w której się znajdujemy.

Wiele branż i sektorów nigdy tak naprawdę nie przeszło transformacji cyfrowej.

Wiem, że panuje przekonanie, że transformacja cyfrowa „dobiegła końca”, ale nie jest to prawda. Nadal można spotkać firmy z wielu sektorów, które nigdy w pełni nie zrealizowały obiecanych korzyści.

Pomyśl o tym, jak rozwijał się internet. Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku wymagana infrastruktura była niezwykle kosztowna i pracochłonna.

Trzeba było położyć przewody

Potrzebna była ogromna infrastruktura naziemna

Wynik? Wiele firm i regionów pozostało w tyle, ponieważ nie dysponowały odpowiednimi zasobami, infrastrukturą ani potencjałem organizacyjnym.

Dziesięć lat później technologie mobilne zmieniły wszystko. Dzięki nim internet stał się dostępny dla wszystkich bez konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury. Całe regiony świata pominęły jedną generację technologii i od razu uzyskały dostęp do internetu. Potem ruszyły pełną parą do przodu.

To samo dzieje się w przypadku transformacji AI. Istnieją branże i firmy, które nigdy tak naprawdę nie wdrożyły transformacji cyfrowej ani nie czerpały z niej korzyści. Zamiast przechodzić przez czasochłonny i pracochłonny proces, jakim jest np. cyfryzacja firmy, obecnie istnieje możliwość fundamentalnego przemyślenia tego, czym powinna być firma oparta na technologii w erze AI.

Firmy mogą tworzyć niestandardowe rozwiązania programowe szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Mogą osiągnąć prawdziwą transformację, pomijając kroki, które w innym przypadku musiałyby wykonać.

To jest podobieństwo, na które warto zwrócić uwagę. To jest szansa, którą liderzy muszą wykorzystać.

Ankieta przeprowadzona przez ClickUp wykazała niedawno, że 45% pracowników umysłowych rozważało automatyzację, ale nie rozpoczęło jej wdrażania, co podkreśla rozbieżność między intencjami a działaniami w większości organizacji. Źródło: Ankieta ClickUp dotycząca automatyzacji (maj 2025 r.)

Jest to zarówno kwestia techniczna, jak i kulturowa, i nie można pominąć żadnej z nich.

Kiedy ludzie pytają, czy transformacja /AI ma charakter przede wszystkim techniczny czy kulturowy, odpowiedź brzmi jednoznacznie: oba. Każda technologia jest skazana na porażkę bez skutecznego zarządzania zmianą, akceptacji kulturowej i egzekwowania odgórnego.

Ludziom bardzo łatwo jest czuć się onieśmielonymi lub przestraszonymi nowymi technologiami i zmianami, zwłaszcza jeśli nie rozumieją ich roli lub tego, w jaki sposób przyczynią się one do rozwoju.

Dlatego tak ważna jest współpraca z ekspertami w danej dziedzinie. Kiedy wdrażasz transformację AI, ludzie muszą zrozumieć, że nie tracą pracy z powodu kodowania ani nie tracą roli z powodu AI. Muszą mieć jasność co do swojej roli w tym nowym paradygmacie.

W tym miejscu większość firm popełnia błąd w swoim podejściu. Skupiają się one na eliminowaniu rutynowych, prozaicznych i powtarzalnych zadań. Chociaż jest to część wartości, nie wykorzystuje to w pełni możliwości tej technologii. I szczerze mówiąc, nie jest to zbyt ekscytujące dla ludzi.

Prawdziwa transformacja polega na uwolnieniu czasu, energii, kreatywności i strategii ludzi, aby mogli zrobić to, co chcą, ale nigdy nie byli w stanie tego zrobić. Nie dlatego, że nie chcieli, ale dlatego, że nie mogli.

Ta struktura ma ogromne znaczenie. W ten sposób wymiar techniczny i kulturowy osiągają powodzenie w zazębianiu się.

💡 Porada dla profesjonalistów: Potraktuj wdrożenie AI jako wyzwolenie, a nie eliminację — uwolnienie zespołów od powtarzalnych zadań, aby mogły zająć się pracą strategiczna.

Kiedy w końcu zrozumiałem AI

Będę szczery: kiedy ChatGPT pojawił się na rynku pod koniec 2022 roku, byłem pod wrażeniem. Wyglądał jak fajna zabawka. Nie rozumiałem jednak, jaka może być jego prawdziwa wartość.

Nie zrozumiałem tego, dopóki nie zobaczyłem wieloetapowych, złożonych cykli pracy, w których można połączyć /AI z podstawowymi narzędziami pracy.

Nie chodziło tylko o uzyskanie odpowiedzi na żądanie, syntezę informacji lub napisanie przeciętnego tekstu. Chodziło o możliwość dostarczenia solidnych instrukcji dla AI i zintegrowania jej z systemami, w których faktycznie odbywa się praca.

Z punktu widzenia sprzedaży i marketingu oznaczało to integrację wyników i danych wyjściowych AI z narzędziami CRM, automatyzacji marketingu, automatyzacji sprzedaży i zaangażowania sprzedaży, aby naprawdę poprawić jakość życia specjalistów ds. sprzedaży i marketingu.

Przełomowym momentem dla mnie było uświadomienie sobie, że nawet najbardziej złożone cykle pracy można skodyfikować. AI nie jest przydatna tylko do przejścia z punktu A do punktu B — może uchwycić całą drogę od A do Z.

Moje spojrzenie uległo zmianie, gdy zobaczyłem, jak AI oparta na mechanizmie push zmienia dynamikę. Gdy cykle pracy są głęboko zintegrowane, AI nie czeka na zapytanie, ale dostarcza kontekst i działania bezpośrednio do miejsca, w którym ludzie już pracują — bez konieczności korzystania z chatbota.

Gdy członek zespołu pyta o kluczowe szczegóły projektu, takie jak przewidywana data wprowadzenia produktu na rynek, ClickUp Agent natychmiast wyświetla odpowiedź na podstawie odpowiednich dyskusji i dokumentacji. W tym przykładzie agent AI udziela jasnej, kontekstowej odpowiedzi:

Odpowiedzi oparte na AI w ClickUp

Dorastałem w branży oprogramowania dzięki business intelligence (BI) i dostrzegam znaczące podobieństwa w erze AI. Jednym z głównych wyzwań związanych z BI jest to, że ludzie często mają trudności z określeniem właściwych pytań, które należy zadać. Jest to najtrudniejszy aspekt analizy. Jest to również najtrudniejszy aspekt skutecznego wykorzystania AI.

Jeśli logujesz się do ChatGPT, widzisz migający kursor i myślisz: „Co mam teraz zrobić? Napisać haiku?”, to nie jest to sposób, w jaki AI powinna dla Ciebie pracować.

Możliwość kodyfikacji cykli pracy, wstępnego ustawienia pytań, które ludzie powinni zadawać na temat swojej działalności, oraz dostarczania tych informacji tam, gdzie już się znajdują — to właśnie zmienia wszystko. Nie muszą wiedzieć, że za tym stoi AI; potrzebują tylko wyników. Dzięki temu mogą pracować szybciej.

Ta zdolność do koordynowania cyklu pracy nadal kształtuje moje dzisiejsze podejście do AI.

Odważny ruch zmierza szybko (we właściwym kierunku)

Odważny krok, jaki muszą podjąć liderzy, jest zaskakująco prosty: działaj.

Wiem, że brzmi to niemal absurdalnie, ale szybkie działanie we właściwy sposób daje realną przewagę konkurencyjną. Liczy się zarówno szybkość, jak i kierunek.

Musisz upewnić się, że kontekst jest spójny, aby mieć pewność, że wyniki generowane przez AI są rzeczywiście dostosowane do tego, co jest ważne dla Twojej firmy.

Następnie musisz upewnić się, że odpowiednie osoby w całej firmie, posiadające prawdziwą wiedzę specjalistyczną i znające najlepsze praktyki, angażują się w kodyfikację tworzonych przez Ciebie agentów AI i cykli pracy.

Jak ClickUp umożliwia prawdziwą transformację AI

Ponad połowa pracowników (57%) traci czas na przeszukiwanie dokumentów lub baz wiedzy w celu znalezienia informacji. Kiedy nie mogą tego zrobić, 1 na 6 osób sięga po stare e-maile, notatki lub zrzuty ekranu, aby zebrać potrzebne informacje. ClickUp Brain kończy poszukiwania, dostarczając natychmiastowe odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji z całego obszaru roboczego i połączonego ekosystemu aplikacji — dzięki czemu zawsze otrzymujesz to, czego potrzebujesz. Źródło: Ankieta ClickUp dotycząca zarządzania wiedzą (marzec 2025 r.)

W tym zakresie ClickUp zasadniczo różni się od samodzielnych narzędzi AI: agregujemy cały kontekst.

Wiemy, jak pracujesz. Znamy Twoich pracowników. Wiemy, jak zrobione jest Twoja praca. Znamy strukturę uprawnień w Twoim zespole, dzięki czemu pracownicy widzą tylko to, co powinni. Znamy Twoją firmę.

ClickUp Brain MAX dogłębnie rozumie Twój zespół, dokumenty i uprawnienia. Dzięki funkcji zamiany mowy na tekst wystarczy wypowiedzieć swoją prośbę, a ClickUp Brain MAX natychmiast przekształci ją w idealnie sformatowany, gotowy do działania tekst — automatycznie dodając wzmiankę o odpowiedniej osobie i połączony właściwy dokument.

Wzmianki uwzględniające kontekst i inteligentne linki w ClickUp Brain MAX sprawiają, że współpraca przebiega płynnie — zapewniając, że właściwe osoby zawsze widzą właściwe informacje.

To ogromna zaleta z punktu widzenia prywatności, bezpieczeństwa i wiarygodności wyników.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji nie polega wyłącznie na zwiększaniu wydajności lub maksymalizacji ilości, ale także na poprawie jakości przy zachowaniu pełnej wiarygodności. Jeśli powierzasz sztucznej inteligencji funkcje krytyczne dla działalności firmy — co jest słusznym podejściem, a ClickUp może Ci w tym pomóc — musisz mieć zaufanie do jakości tych wyników.

Niezależne narzędzia, takie jak ChatGPT, Gemini, Claude, a nawet Copilot, są odizolowane. Obecnie dodają one lekkie funkcje zarządzania projektami, ponieważ zdają sobie sprawę, że zadawanie pytań AI nie ma wartości, jeśli nie można wykorzystać tej zawartości do realizacji zadań, projektów, dokumentów itp.

Jednak narzędzia te pozostają zasadniczo odłączone od miejsca, w którym faktycznie odbywa się praca, co prowadzi do rozproszenia zadań, aktualizacji i wiedzy na wielu platformach.

ClickUp Brain działa w ramach platformy do zarządzania pracą, gdzie planujesz, wykonujesz i omawiasz zadania. Możesz wbudować AI w cykle pracy. Agenci otoczenia mogą odpowiadać na pytania, identyfikować powiązane zadania, przyspieszać cykle pracy i tworzyć nowe zadania, często nawet bez wiedzy użytkowników, że coś uruchomili jako wyzwalacz.

W polu podpowiedzi lub interakcji w ClickUp Brain wystarczy użyć listy rozwijanej, aby wybrać preferowany model — dostępne opcje to GPT, Claude, a nawet Gemini i inne, w zależności od subskrypcji i integracji.

Popraw proces podejmowania decyzji dzięki integracji LLM ClickUp Brain, uzyskując informacje AI dostosowane do Twojego cyklu pracy.

To właśnie siła Convergence AI Workspace. To właśnie umożliwia prawdziwą transformację AI.

Jak wygląda prawdziwa transformacja AI

Prawdziwa transformacja AI nie jest mierzona liczbą zakupionych narzędzi AI ani liczbą uruchomionych „inicjatyw AI”. Mierzy się ją za pomocą dźwigni – tym, o ile więcej mogą osiągnąć Twoi najlepsi pracownicy, gdy ich wiedza specjalistyczna zostanie uchwycona, skodyfikowana i skalowana za pomocą agentów AI. Na przykład ClickUp Agent natychmiast przypisuje zadania odpowiedniej osobie na podstawie udziału w czacie, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Dzięki temu eksperci mogą skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu, a ich wiedza i decyzje są płynnie przekazywane całemu zespołowi. Na tym polega siła prawdziwej transformacji AI — automatyczne przekształcanie wiedzy specjalistycznej w działanie. Agenci AI w akcji: natychmiastowe przydzielanie zadań odpowiednim osobom, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co najważniejsze.

Mierzy się ją jakością i wiarygodnością wyników osiąganych przez organizację, gdy AI działa w pełnym kontekście biznesowym, a nie jest odizolowana w interfejsie chatbota.

Mierzy się to tym, czy Twoje zespoły wykonują zadania, które zawsze chciały realizować, ale nigdy nie miały na to czasu, energii ani obciążenia do zrobienia.

To transformacja, o którą warto zabiegać. To przewaga konkurencyjna, która odróżni liderów od maruderów w erze AI.

Firmy, które odniosą sukces, to nie te, które eksperymentują z AI w izolacji. To te, które łączą wiedzę specjalistyczną, koordynację cyklu pracy i zintegrowany kontekst, aby zasadniczo przemyśleć, jak zrobione jest prace.

Pytanie nie brzmi, czy przeprowadzić transformację, ale jak to zrobić. Chodzi o to, czy będziesz działać wystarczająco szybko, aby przewodzić transformacji, czy też będziesz patrzeć, jak Twoi konkurenci wyprzedzają Cię, podczas gdy Ty nadal zastanawiasz się, jakie pytania zadać swojemu chatbotowi.

Rozpocznij swoją podróż transformacji AI z ClickUp

Odkryj matrycę transformacji AI : oceń aktualny stan swojej organizacji i przygotuj mapę do sztucznej inteligencji otoczenia. Zobacz ClickUp Brain w akcji : przekonaj się, jak zintegrowany kontekst umożliwia uzyskanie wiarygodnych, kluczowych dla biznesu wyników AI. Skontaktuj się z naszym zespołem , aby dowiedzieć się, jak skodyfikować swoją wiedzę specjalistyczną i koordynować cykle pracy oparte na AI.

Kyle Coleman jest globalnym wiceprezesem ds. marketingu w ClickUp, gdzie kieruje strategią wejścia na rynek i pomaga organizacjom zrozumieć, jak osiągnąć prawdziwą transformację AI. Dzięki bogatemu doświadczeniu w sprzedaży, marketingu i analizie biznesowej Kyle specjalizuje się w pomaganiu firmom w kodyfikowaniu wiedzy specjalistycznej i koordynowaniu złożonych cykli pracy, które przynoszą wymierne wyniki biznesowe.

Często zadawane pytania dotyczące kodyfikacji wiedzy specjalistycznej na potrzeby transformacji /AI

Kodyfikacja wiedzy specjalistycznej oznacza uchwycenie osądu i strategii najlepszych pracowników oraz wbudowanie tej wiedzy w cykle pracy AI. Zamiast automatyzować zadania, skalujesz ludzką wiedzę specjalistyczną poprzez inteligentne systemy, które wykonują pracę tak, jak zrobiliby to eksperci.

Sztuczna inteligencja bez kontekstu dziedzinowego daje ogólne wyniki. Eksperci dziedzinowi wiedzą, jak podejmowane są decyzje, jakie najlepsze praktyki mają znaczenie i gdzie występują wyjątki. Połączenie twórców sztucznej inteligencji z ekspertami merytorycznymi gwarantuje, że automatyzacja odzwierciedla rzeczywistą inteligencję biznesową.

Oceń transformację AI pod kątem efektu dźwigni – o ile więcej mogą osiągnąć Twoi pracownicy. Zwróć uwagę na skrócenie czasu zakończenia zadań, zwiększenie wydajności, poprawę jakości i wymierny wzrost efektywności w całym cyklu pracy.

ClickUp Brain łączy ludzi, dane i procesy w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI. Rejestruje wiedzę specjalistyczną, automatyzuje wieloetapowe cykle pracy i zasila agentów AI, którzy wykonują zadania bezpośrednio w miejscu planowania i współpracy.