Jak natywne cykle pracy dla AI zmieniają rzeczywistą pracę

Większość zespołów uważa, że tworzy cykle pracy oparte na AI, podczas gdy w rzeczywistości po prostu nakłada funkcje AI na te same powolne, fragmentaryczne procesy, z których korzystała od zawsze.

Globalne badanie McKinsey z 2025 r. potwierdza tę lukę: 88% organizacji regularnie wykorzystuje AI w co najmniej jednej funkcji, jednak tylko około jedna trzecia rozpoczęła jej wdrażanie w całym przedsiębiorstwie.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak wygląda prawdziwy cykl pracy oparty na sztucznej inteligencji oraz jak rozpoznać go w ocenianych narzędziach.

Dowiesz się również, w jaki sposób ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, zostało stworzone od podstaw, aby AI zajmowała się realizacją zadań, podczas gdy Ty skupiasz się na podejmowaniu ważnych decyzji. 💫

Czym jest cykl pracy oparty na AI?

Cykl pracy oparty na AI to proces stworzony od podstaw, w którym AI zajmuje się domyślnym wykonywaniem zadań, takich jak tworzenie szkiców, przekazywanie, analizowanie i podejmowanie decyzji, podczas gdy Ty kierujesz, zatwierdzasz i dopracowujesz.

To przeciwieństwo podejścia „wspomaganego przez AI”, gdzie to Ty nadal wykonujesz całą ciężką pracę, a sztuczna inteligencja jedynie podpowiada Ci z paska bocznego. Jeśli Twój zespół już korzysta z narzędzi AI, ale wciąż traci mnóstwo czasu na ręczne przekazywanie zadań, aktualizowanie statusów i kopiowanie treści między aplikacjami, to rozróżnienie ma ogromne znaczenie.

W cyklu pracy opartym na sztucznej inteligencji istnieje warstwa koordynacji agentów AI. Zna ona projekt, historię zespołu i cel, dzięki czemu może działać. Pięć cech odróżnia to podejście od wszystkiego innego:

Realizacja przez agenty: Technologia oparta na agentach samodzielnie wykonuje wieloetapowe zadania, takie jak pisanie pierwszych wersji dokumentów, aktualizowanie rekordów czy przekazywanie dokumentów do zatwierdzenia

Rozpoznawanie kontekstu: System wykorzystuje historię projektu i dane zespołu, aby podejmować świadome decyzje

Elastyczne zarządzanie projektami : Cykly pracy dostosowują się do złożoności problemu, zamiast podążać za sztywną sekwencją Cykly pracy dostosowują się do złożoności problemu, zamiast podążać za sztywną sekwencją

Interakcja w języku naturalnym: Po prostu mówisz systemowi, czego potrzebujesz, używając zwykłego języka angielskiego, zamiast klikać w menu

Pamięć trwała: Agenci uczący się czerpią z wcześniejszych interakcji i z czasem stają się coraz bardziej precyzyjni

Przejście od rozwiązań wspomaganych przez AI do rozwiązań natywnych dla AI zmienia to, kto wykonuje podstawowe zadania.

Czym wyróżniają się produkty oparte na natywnych cyklach pracy opartych na AI

Obecnie każde narzędzie chwali się na stronie głównej, że jest „oparte na sztucznej inteligencji”. Ale oto szybki test, który możesz przeprowadzić samodzielnie: czy produkt zaczyna od tego, że sztuczna inteligencja wykonuje pracę, czy też zaczyna od pustego ekranu i oferuje sztuczną inteligencję jako dodatkową funkcję?

Dwa wzorce projektowe odróżniają prawdziwe produkty oparte na sztucznej inteligencji od przemianowanych starszych wersji narzędzi AI. 👀

W starszych wersjach narzędzi otwierasz pusty dokument, pustą tablicę lub pusty formularz i zaczynasz od zera. Produkt oparty na sztucznej inteligencji odwraca tę sytuację. Generuje on pierwszy szkic, sugerowaną strukturę lub wstępnie wypełniony obszar roboczy na podstawie dostępnego kontekstu, takiego jak typ projektu, dotychczasowe prace i określony cel.

Zastanów się, jak to wygląda w różnych rodzajach pracy. Plan projektu, który automatycznie wypełnia zadania na podstawie briefu. Układ graficzny, który generuje opcje na podstawie podpowiedzi. Szkielet kodu, który odzwierciedla istniejące wzorce w Twoim repozytorium. W każdym przypadku AI zajmuje się momentem, który powoduje największe opóźnienia w każdym cyklu pracy: rozpoczęciem.

Dzięki temu Twoja rola zmienia się z twórcy na redaktora. Udoskonalasz coś, co już istnieje, zamiast wpatrywać się w pustą stronę, zastanawiając się, od czego zacząć.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Tak niski poziom wykorzystania sugeruje, że obecne wdrożenia mogą nie zapewniać płynnej, kontekstowej integracji, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych. Na przykład, czy AI może wykonać cykl automatyzacji na podstawie zwykłego tekstowego polecenia od użytkownika? ClickUp Brain potrafi to zrobić! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszym wszechstronnym narzędziem do pracy!

Redaktory AI, które iterują i udoskonalają wyniki

Kiedy masz już pierwszy szkic, następnym pytaniem jest to, jak produkt radzi sobie z poprawkami. Starsze wersje narzędzi traktują edycję zawartości generowanej przez AI jako ręczny, jednokierunkowy proces. Produkty oparte na sztucznej inteligencji tworzą pętle współpracy, w których przekazujesz informacje zwrotne, AI wprowadza poprawki, a cykl się powtarza, aż będziesz zadowolony z wyniku.

To nie jest tylko przycisk „odtwórz”. Dobra edycja iteracyjna oznacza, że AI zapamiętuje, co zmieniłeś i dlaczego. Stosuje te preferencje w przyszłości i może skalować lub przekształcać wyniki do nowych formatów.

Najlepsze redaktory oparte na AI zmniejszają liczbę cykli poprawek, a nie tylko wysiłek w każdym cyklu. Połącz to z rozwiązywaniem problemów na pustej stronie, a usprawnisz cały cykl pracy.

Jak będą ewoluować cykle pracy oparte na AI

Obecnie każde narzędzie oparte na AI tworzy własny model interakcji.

W miarę dojrzewania tej kategorii należy spodziewać się wspólnych protokołów, takich jak MCP ( Model Context Protocol ), które pozwolą agentom przekazywać kontekst między platformami. Oznacza to, że agent w narzędziu do zarządzania projektami będzie mógł przekazać informacje agentowi w repozytorium kodu.

Granice między człowiekiem a AI również staną się bardziej sformalizowane. Obecnie zespoły eksperymentują, próbując ustalić, gdzie należy wprowadzić punkty kontrolne z udziałem człowieka. Z czasem granice te staną się jasno określone, oparte na rolach i podlegające audytowi. Projektowanie jasnych punktów przekazania zadań między człowiekiem a AI stanie się prawdziwą dyscypliną, a nie tylko dodatkiem.

Sytuacja już się zmienia, a same narzędzia zbliżają się do siebie pod względem możliwości. Wyniki osiągną te zespoły, które najszybciej przebudują swoje procesy biznesowe. Prawdziwą przeszkodą jest kulturowe przyjęcie zmian i przeszkolenie pracowników w zakresie nowego sposobu pracy.

🧠 Ciekawostka: Jeden z najwcześniejszych programów opartych na AI, Logic Theorist, został opracowany w latach 1955–1956 przez Allena Newella, Herberta A. Simona i Cliffa Shawa. Program ten osiągnął powodzenie w udowodnieniu 38 z pierwszych 52 twierdzeń zawartych w Principia Mathematica Whiteheada i Russella, znajdując nawet bardziej elegancki dowód dla twierdzenia 2. 85.

Jak ClickUp wspiera cykle pracy oparte na AI

Jeśli rozrost kontekstu jest przyczyną tego, że Twój zespół osiąga marginalne korzyści ze sztucznej inteligencji nawet po wdrożeniu wielu narzędzi, musisz przejść na ClickUp.

Jego Converged AI Obszar roboczy to jedna, bezpieczna platforma, na której współistnieją projekty, dokumenty, rozmowy i analizy. Dodatkowo jako warstwa inteligencji wbudowana jest kontekstowa sztuczna inteligencja.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych funkcji AI:

Natychmiastowy dostęp do kontekstu

Cykl pracy oparty na AI zaczyna się od kontekstu, a ClickUp Brain działa jako ujednolicona warstwa inteligencji w całym Twoim obszarze roboczym. Zamiast przeszukiwać foldery, wątki lub pulpity nawigacyjne, Twój zespół może po prostu zadawać pytania i w ciągu kilku sekund uzyskiwać precyzyjne, kontekstowe odpowiedzi.

Wprowadź głębsze i bardziej zaawansowane wnioskowanie w całym cyklu pracy dzięki ClickUp Brain

Oto, jak to działa w kluczowych obszarach:

Zadania ClickUp : Przegląda opisy zadań, komentarze, osoby przypisane do zadań, terminy i historię, aby zapewnić natychmiastowe aktualizacje lub podsumowania Przegląda opisy zadań, komentarze, osoby przypisane do zadań, terminy i historię, aby zapewnić natychmiastowe aktualizacje lub podsumowania

ClickUp Docs : Pobiera informacje z dokumentacji, standardowych procedur operacyjnych (SOP) i baz wiedzy, aby generować zawartość i wprowadzać zmiany na podstawie podanych podpowiedzi Pobiera informacje z dokumentacji, standardowych procedur operacyjnych (SOP) i baz wiedzy, aby generować zawartość i wprowadzać zmiany na podstawie podanych podpowiedzi

Czat ClickUp : Analizuje poprzednie rozmowy, aby wyświetlać decyzje, aktualizacje i kontekst bez konieczności przewijania Analizuje poprzednie rozmowy, aby wyświetlać decyzje, aktualizacje i kontekst bez konieczności przewijania

Na przykład kierownik projektu przygotowuje się do spotkania z interesariuszami. Wystarczy, że poprosi ClickUp Brain: „Podaj mi podsumowanie statusu projektu, ryzyka i oczekujących zatwierdzeń”. W ciągu kilku sekund otrzymuje kompletną, dokładną informację zebraną z zadań, dokumentów i czatów.

📌 Przykładowe podpowiedzi: Przygotuj listę elementów wynikających z tej dyskusji

Co blokuje wprowadzenie produktu na rynek?

Podsumuj wszystkie zaległe zadania dla tego sprintu

Utwórz listę kontrolną na podstawie tej procedury operacyjnej

Jaką decyzję podjęliśmy w zeszłym tygodniu w sprawie zmiany cen?

🚀 Zaleta ClickUp AI: Dzięki funkcji ClickUp AI Notetaker masz pewność, że każda rozmowa zostanie zarejestrowana, uporządkowana i natychmiast przełożona na konkretne działania. Funkcja ta automatycznie rejestruje kluczowe punkty, wyodrębnia decyzje, identyfikuje zadania do wykonania i przypisuje osoby odpowiedzialne — a wszystko to w Twoim obszarze roboczym.

Usprawnij proces podejmowania decyzji

Gdy już uzyskasz dostęp do kontekstu, kolejnym krokiem jest wykorzystanie AI do wnioskowania, analizowania i podejmowania decyzji. ClickUp Brain MAX opiera się na fundamencie Brain, dodając bardziej zaawansowane funkcje syntezy, rozpoznawania wzorców i wglądu strategicznego.

Przeszukuj aplikacje służbowe i internet, korzystając z najlepszych modeli AI dzięki ClickUp Brain MAX

Aplikacja komputerowa oferuje:

Cykl pracy oparty na głosie: Pozwala na wyrażanie myśli, zadań i zapytań w języku naturalnym, natychmiast przekształcając je w uporządkowane teksty dzięki funkcji Pozwala na wyrażanie myśli, zadań i zapytań w języku naturalnym, natychmiast przekształcając je w uporządkowane teksty dzięki funkcji ClickUp Talk to Text

Wszechstronne wyszukiwanie: umożliwia składanie zapytań dotyczących wszystkich zasobów — zarówno obszarów roboczych ClickUp, jak i źródeł zewnętrznych — w jednym miejscu

Dostęp do wielu modeli AI: Zapewnia dostęp do wielu modeli AI, takich jak GPT, Claude i Gemini, dzięki czemu możesz wybrać najlepszy z nich do różnych kontekstów, aby położyć kres Zapewnia dostęp do wielu modeli AI, takich jak GPT, Claude i Gemini, dzięki czemu możesz wybrać najlepszy z nich do różnych kontekstów, aby położyć kres rozrostowi AI

Bardziej dogłębne wnioskowanie i synteza: Oferuje analizy i podsumowania obejmujące wiele projektów oraz rozpoznaje wzorce w różnych osiach czasu

Opinia użytkownika na temat ClickUp:

Na przykład używam Brain (Max) do tworzenia wszystkich moich nowych list projektów. Wprowadzam do niego brief, a on tworzy wszystkie moje kamienie milowe, zadania, podzadania i listy kontrolne. Tworzy również zależności między nimi wszystkimi i ustawia zakres innych atrybutów zadań. To ponad 100 zadań w ciągu 15-minutowej rozmowy. Konfigurowanie złożonych, dostosowanych do potrzeb projektów było kiedyś dużym przedsięwzięciem i zazwyczaj musieliśmy korzystać z nieporęcznego importu plików CSV. .Jeśli wiesz, jak z niego właściwie korzystać, może on wiele zdziałać… Nie pominąłem wzmianki o tym, że wiki naszej firmy znajduje się w ClickUp i świetnie sprawdza się w udzielaniu odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania

Wnioski mają wartość tylko wtedy, gdy prowadzą do działania. Funkcja ClickUp Automatyzacji gwarantuje, że po zidentyfikowaniu wzorca lub reguły można ją natychmiast wykonać bez udziału człowieka. Działa ona w oparciu o prostą logikę: Wyzwalacze > Warunki > Działania.

Jak działa proces automatyzacji cyklu pracy oparty na AI:

Wyzwalacze uruchamiają automatyzację (np. utworzenie zadania, zmiana statusu, upływ terminu)

Warunki pozwalają określić, kiedy automatyzacja powinna zostać uruchomiona (np. tylko jeśli priorytet jest wysoki, tylko dla określonej listy)

Działania określają, co dzieje się dalej (np. przypisanie zadania, wysłanie powiadomienia, aktualizacja statusu)

Przekaż rutynowe zadania automatyzacjom ClickUp

🧠 Ciekawostka: W 1951 roku Claude Shannon skonstruował mysz-robota o nazwie „Theseus ”, która potrafiła nauczyć się pokonywać labirynt i zapamiętywać właściwą ścieżkę.

Wdrażaj autonomiczne cykle pracy

Ostatecznym etapem ewolucji natywnych dla sztucznej inteligencji cykli pracy jest autonomia. Superagenci ClickUp działają jak wspierani przez sztuczną inteligencję członkowie zespołu. Wykorzystują kontekst, pamięć i zdolność adaptacji, a ich działanie można uruchamiać ręcznie lub automatycznie za pomocą wyzwalaczy. Ci agenci AI współpracują z Twoim zespołem i nieustannie się doskonalą w oparciu o informacje zwrotne.

Stwórz niestandardowych, dostosowanych do potrzeb superagentów ClickUp do konkretnych zastosowań

Co mogą zrobić:

Przeprowadzaj badania, korzystając z obszaru roboczego i danych zewnętrznych

Generuj uporządkowane wyniki (briefy, raporty, e-maile)

Monitoruj cykle pracy i proaktywnie powiadamiaj zespoły

Zachowaj spójność kontekstu w różnych zadaniach i projektach

Realizuj wieloetapowe procesy od początku do końca

Na przykład rozwijający się zespół ds. zawartości zarządza blogami, postami w mediach społecznościowych i kampaniami dla wielu interesariuszy. W takiej sytuacji można wdrożyć Superagenta ds. operacji związanych z zawartością. Może on przekształcić pomysł na zawartość w uporządkowany brief, korzystając z poprzednich dokumentów i danych dotyczących wyników. Ponadto przydziela autorów na podstawie ich dostępności i automatycznie monitoruje postępy.

Twoje natywne dla AI obszar roboczy ClickUp jest gotowe

Cykl pracy oparty na AI polega na przebudowie procesu tak, aby AI zajmowała się standardowymi zadaniami, a Ty podejmowaniem decyzji. Różnica między marginalnymi korzyściami a znaczącą zmianą tkwi właśnie w tym rozróżnieniu.

ClickUp wyróżnia się w tym zakresie. Dzięki ClickUp Brain Twój zespół przestaje szukać i zaczyna pytać. Ponadto ClickUp Brain MAX myśli, wyszukuje i wnioskuje za Ciebie. Automatyzacje ClickUp przejmują od Ciebie powtarzalne zadania koordynacyjne, a ClickUp Super Agents obsługują wieloetapowe cykle pracy, wykorzystując kontekst, pamięć i zdolność adaptacji. Razem radykalnie zmieniają sposób, w jaki przebiega praca.

Często zadawane pytania dotyczące cykli pracy opartych na AI

Jaka jest różnica między cyklami pracy wspomaganymi przez AI a cyklami pracy opartymi na AI?

Cykl pracy wspomagany przez AI dodaje sugestie AI do istniejącego, ręcznego procesu biznesowego. Z kolei cykl pracy oparty na AI jest zaprojektowany od podstaw tak, aby AI zajmowała się domyślnym wykonywaniem zadań, a ludzie sprawowali nadzór i zatwierdzali je.

Jakie są typowe przykłady natywnych dla AI cykli pracy w zarządzaniu projektami?

Typowe przykłady obejmują oprogramowanie do zarządzania projektami, które automatycznie wypełnia zadania i osie czasu na podstawie opisu w języku naturalnym. Ponadto przykładami są również agenci AI, którzy klasyfikują i kierują przychodzące zgłoszenia bez ręcznego sortowania, oraz tworzenie dokumentów, w którym AI generuje pierwszą wersję na podstawie kontekstu projektu.

W jaki sposób natywne dla AI cykle pracy zapewniają bezpieczeństwo danych i zaufanie?

Większość systemów opartych na AI wykorzystuje frameworki, takie jak Model Context Protocol (MCP), aby zapewnić agentom monitorowany dostęp przy zachowaniu rygorystycznych środków bezpieczeństwa danych, a także wbudowuje punkty kontrolne z udziałem człowieka w przypadku decyzji o wysokiej stawce.