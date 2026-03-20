10 bezpłatnych szablonów cyklu pracy z udziałem człowieka

Badania przeprowadzone przez McKinsey wykazały, że 51% respondentów z organizacji korzystających z AI twierdzi, że ich firmy doświadczyły już co najmniej jednej negatywnej konsekwencji jej stosowania, a prawie jedna trzecia zgłasza konsekwencje związane z niedokładnością AI. To sprawia, że punkt przekazania staje się o wiele ważniejszy.

A to dlatego, że najtrudniejsze rzadko jest samo stworzenie cyklu pracy. Najtrudniejsze jest podjęcie decyzji, gdzie należy włączyć ludzki osąd, jakie informacje kontekstowe powinny towarzyszyć przekazaniu zadania oraz jak utrzymać płynność procesu bez powodowania opóźnień.

W tym poście przyjrzymy się 10 darmowym szablonom cykli pracy z udziałem człowieka, temu, w czym każdy z nich pomaga, oraz temu, jak wybrać odpowiednie ustawienia dla swojego zespołu.

Najlepsze szablony cykli pracy z udziałem człowieka w skrócie

Czym jest cykl pracy z udziałem człowieka?

Cykl pracy z udziałem człowieka to proces, w którym automatyzacja lub AI wykonują część pracy, ale w kluczowych momentach wkracza człowiek, aby dokonać przeglądu, zatwierdzić, skorygować lub pokierować dalszym przebiegiem działań. Innymi słowy, system nie działa całkowicie na autopilocie — zatrzymuje się, aby umożliwić ludzki osąd tam, gdzie liczy się dokładność, bezpieczeństwo, jakość lub odpowiedzialność.

W praktyce wygląda to zazwyczaj tak:

Cykl pracy jest kontynuowany w oparciu o tę decyzję

System generuje wynik lub zalecane działanie

Człowiek sprawdza, edytuje lub zatwierdza/odrzuca

📌 Typowe scenariusze HITL obejmują: Eskalacje zgłoszeń klientów: Bot obsługuje zgłoszenia wymagające wsparcia pierwszego poziomu, natomiast w przypadku złożonych lub wrażliwych problemów wkracza agent.

Weryfikacja zawartości: AI tworzy wersję roboczą tekstu, a człowiek zatwierdza ją przed publikacją

Zapewnienie jakości: Automatyzacja sygnalizuje potencjalne wady, a człowiek potwierdza lub ignoruje zgłoszenie

Zatwierdzanie wydatków: System automatycznie przekazuje wnioski powyżej określonego progu do kierownika w celu weryfikacji

10 szablonów cyklu pracy z udziałem człowieka dla Twojego zespołu

Te szablony cyklu pracy z udziałem człowieka obejmują szeroki zakres zastosowań — od kontroli jakości i przeglądów projektów po audyty procesów i kalendarze zawartości. Każdy z nich jest bezpłatny, można go dostosować do własnych potrzeb i został stworzony, aby pomóc Ci wstawić punkty kontroli przez człowieka dokładnie tam, gdzie są one potrzebne w Twoim cyklu pracy.

Ponieważ wszystkie one znajdują się w ClickUp, możesz połączyć je z zaawansowanymi automatyzacjami i AI, aby inteligentniej i szybciej koordynować cykl pracy.

Przyjrzyjmy się temu:

1. Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Sprawdzaj wyniki działania AI i przekazuj decyzje o zatwierdzeniu lub poprawkach za pomocą szablonu listy kontrolnej jakości ClickUp.

Gdy AI, automatyzacja lub dowolny system pierwszego przejścia wykonuje wstępne przetwarzanie, szablon listy kontrolnej jakości ClickUp zapewnia recenzentom miejsce do sprawdzenia wyników. Ponadto mogą oni sklasyfikować problem, zapisać uwagi i zdecydować, czy został on zatwierdzony, wymaga kolejnego zatwierdzenia, czy też powinien zostać oznaczony do podjęcia dalszych działań.

Jest to przydatne, gdy jeden projekt zawiera wiele punktów do weryfikacji, a każdy z nich wymaga indywidualnej oceny. Możesz śledzić elementy listy kontrolnej w ramach projektu nadrzędnego, monitorować postępy zarówno na poziomie elementu, jak i projektu oraz dołączać ostateczną decyzję do problemu, który jest weryfikowany.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Weryfikacja oparta na stopniu ważności: Oznaczaj problemy jako krytyczne, poważne lub drobne, aby oddzielić sprawy wymagające natychmiastowej interwencji człowieka od tych, które mogą poczekać

Przejrzysty przepływ zatwierdzania: Korzystaj z Korzystaj z niestandardowych statusów ClickUp , takich jak „Oczekuje na zatwierdzenie”, „Zatwierdzone” i „Nowe zatwierdzenie”, aby zapewnić widoczność etapów weryfikacji od kontroli do podpisania.

Wbudowany rejestr przeglądów: Rejestruj postępy, daty zatwierdzeń, uwagi i wyniki w tej samej liście kontrolnej, co znacznie ułatwia monitorowanie działań i rozliczalność

✅ Idealne dla: kierowników ds. kontroli jakości i zespołów operacyjnych sprawdzających wyniki oznaczone przez AI przed ostatecznym zatwierdzeniem lub publikacją.

🧠 Ciekawostka: DeepMind stworzył agenta AI, który pokonał ludzką średnią we wszystkich 57 grach na Atari 2600. Tak, we wszystkich 57. Nazwano go Agent57, co jest jednocześnie bardzo techniczne i bardzo w stylu gier zręcznościowych.

2. Szablon przeglądu projektu ClickUp

Przeprowadzaj procesy związane z projektowaniem poprzez zbieranie opinii, wprowadzanie poprawek i zatwierdzanie w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp Design Review.

Zespoły kreatywne często borykają się z problemem zagubionych informacji zwrotnych w wiadomościach e-mail lub wątkach na Slacku, co prowadzi do niejasnych cykli poprawek i opóźnień w zatwierdzaniu. Szablon przeglądu projektu ClickUp kieruje zasoby projektowe przez ustrukturyzowane etapy informacji zwrotnej i zatwierdzania, obejmując wstępny przegląd, prośby o poprawki i ostateczne zatwierdzenie w jednym miejscu.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Uporządkowana weryfikacja: Przechowuj streszczenie weryfikacji, status, cel, link do wersji roboczej oraz kontekst zadania w jednym Przechowuj streszczenie weryfikacji, status, cel, link do wersji roboczej oraz kontekst zadania w jednym dokumencie ClickUp Doc , dzięki czemu wszyscy będą pracować w oparciu o ten sam punkt odniesienia

Jasna własność informacji zwrotnych: przypisuj konkretne komentarze do odpowiedniego projektanta, recenzenta lub osoby zatwierdzającej dzięki funkcji przypisuj konkretne komentarze do odpowiedniego projektanta, recenzenta lub osoby zatwierdzającej dzięki funkcji „Przypisane komentarze” w ClickUp

Widoczne etapy podejmowania decyzji: Przenoś zadania między statusami „Do zrobienia”, „W trakcie realizacji”, „Do weryfikacji”, „Wymaga poprawek” i „Gotowe”, a status weryfikacji przez człowieka jest łatwy do sprawdzenia na każdym kroku

✅ Idealne dla: kierowników kreatywnych i zespołów ds. operacji projektowych sprawdzających projekty wspomagane przez AI przed ostatecznym zatwierdzeniem.

🚀 Zaleta ClickUp: Wpadłeś na pomysł w trakcie pracy? Skorzystaj z funkcji Talk-to-Text, aby mówić naturalnie i przekształcić nieuporządkowane notatki głosowe w dopracowany tekst, gotowy do wykorzystania przez AI ClickUp!

3. Szablon listy kontrolnej testów akceptacyjnych użytkownika ClickUp

Zweryfikuj wymagania i UX przed uruchomieniem dzięki szablonowi listy kontrolnej testów akceptacyjnych użytkownika ClickUp

Automatyczne testy świetnie sprawdzają się w wykrywaniu regresji kodu, ale nie są w stanie stwierdzić, czy nowa funkcja jest odpowiednia dla użytkownika. Szablon listy kontrolnej testów akceptacyjnych użytkownika ClickUp pomaga sprawdzić, czy oprogramowanie spełnia wymagania i zapewnia dobre wrażenia użytkownika przed uruchomieniem.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Walidacja zorientowana na człowieka: Zapewnij testerom uporządkowane środowisko do sprawdzania użyteczności, skrajnych przypadków i rzeczywistego zachowania, które często umykają automatycznym skryptom

Przejrzyste zapisy testów: Śledź przypadki testowe, oczekiwane wyniki, rzeczywiste wyniki, przydziały testerów i status w jednym cyklu pracy, który Twój zespół może szybko przejrzeć

Szybsze eskalowanie błędów: Przekierowuj nieudane testy do działu inżynierii za pomocą Przekierowuj nieudane testy do działu inżynierii za pomocą automatyzacji ClickUp , co zapewnia przejrzystość procesu przekazywania i eliminuje zbędne kroki ręczne

✅ Idealne dla: zespołów produktowych przeprowadzających końcowe kontrole akceptacyjne przed wydaniem nowej funkcji.

👀 Czy wiesz, że... 88% kadry kierowniczej ankietowanej przez PwC stwierdziło, że planuje zwiększyć budżety związane z AI ze względu na rozwój AI agentycznej.

4. Szablon procesów i procedur ClickUp

Rejestruj procedury operacyjne (SOP) z wbudowaną funkcją weryfikacji i zatwierdzania, korzystając z szablonu procesów i procedur ClickUp.

Dbanie o aktualność i dostępność standardowych procedur operacyjnych (SOP) to ciągłe wyzwanie. Z drugiej strony przestarzała dokumentacja może prowadzić do problemów z przestrzeganiem przepisów lub niespójności w pracy!

Szablon procesów i procedur ClickUp pomaga w rejestrowaniu standardowych procedur operacyjnych dzięki wbudowanym krokom weryfikacji i zatwierdzania. Zasadniczo pierwszy projekt pochodzi od AI, a następnie jest przekazywany do człowieka, gdzie przechodzi przez wiele kroków zatwierdzania w różnych działach. Dzięki temu Twoja dokumentacja jest zawsze aktualna i dokładna.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przejrzyste etapy dokumentacji: Przenoś każdy proces przez etapy „Badania”, „Dokumentacja”, „Do zatwierdzenia”, „Do poprawek” i „Wdrożone”, a status weryfikacji jest widoczny na pierwszy rzut oka

Wbudowana struktura zatwierdzania: Przypisuj interesariuszy i osoby zatwierdzające bezpośrednio w ramach cyklu pracy, dzięki czemu weryfikacja przez człowieka jest załącznikiem do konkretnego procesu, który jest dokumentowany

Organizacja według działów: pogrupuj procedury według zespołów, takich jak HR, wsparcie techniczne i łańcuch dostaw, co ułatwi zarządzanie obszernymi zbiorami dokumentacji

✅ Idealne dla: kierowników operacyjnych i właścicieli procesów, którzy dokumentują cykle pracy wymagające intensywnej weryfikacji przed udostępnieniem ich zespołom.

🎥 Chcesz tworzyć własne cykle pracy typu „human-in-the-loop" z wykorzystaniem agenta AI? Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

5. Szablon schematu przepływu ClickUp

Określ cykle pracy, punkty decyzyjne i punkty kontroli przez człowieka za pomocą szablonu schematu procesów ClickUp.

Podczas projektowania nowego zautomatyzowanego cyklu pracy może być trudno wyobrazić sobie, gdzie mogą wystąpić problemy lub gdzie konieczna jest interwencja człowieka. Ten wizualny szablon schematu blokowego ClickUp pomaga w mapowaniu cykli pracy, punktów decyzyjnych i przekazywania zadań, dzięki czemu można wyraźnie zobaczyć, gdzie należy wprowadzić punkty kontroli wykonywane przez człowieka.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Lepsze planowanie wyjątków: przed uruchomieniem cyklu pracy zaznacz ścieżki odrzucenia, punkty eskalacji i trasy alternatywne, aby uniknąć późniejszych niespodzianek

Wizualne mapowanie cyklu pracy: Zbuduj cały proces na Zbuduj cały proces na ClickUp Whiteboards (wizualnej tablicy opartej na AI), gdzie każdy krok, branch i przekazanie zadania jest łatwe do śledzenia

Jasno określone role odpowiedzialności: Rozdziel obowiązki między zespoły lub interesariuszy, co pozwoli Ci dokładnie zidentyfikować, kto jest odpowiedzialny za każdy punkt kontrolny w cyklu pracy.

✅ Idealne dla: projektantów procesów tworzących cykle pracy typu „human-in-the-loop” z wieloma etapami przekazywania zadań i punktami zatwierdzania.

📮 ClickUp Insight: 36% respondentów twierdzi, że obawy dotyczące zaufania i bezpieczeństwa są głównym powodem, dla którego wahają się przed częstszym korzystaniem z agentów AI. W większości przypadków użytkownik nie wie, gdzie znajduje się agent, do czego ma on dostęp ani w jaki sposób regulowane są jego działania po uruchomieniu. Superagenci są tworzone jako użytkownicy o najwyższych uprawnieniach w ramach zarządzanego obszaru roboczego. Otrzymują te same uprawnienia na poziomie użytkownika, co Twój zespół, co zapewnia jasny i kontrolowany dostęp od pierwszego dnia. Każde podejmowane przez nich działanie jest rejestrowane w czasie rzeczywistym, a w przypadku decyzji o dużym znaczeniu człowiek pozostaje w pętli w celu zatwierdzenia. Inteligencja może działać szybciej, pozostając w ścisłych granicach, na których zespoły polegają w kwestii bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

6. Szablon audytu i usprawniania procesów ClickUp

Sprawdzaj cykle pracy, wykrywaj wąskie gardła i prowadź śledzenie postępów dzięki szablonowi ClickUp do audytu i usprawniania procesów

Audyt istniejących cykli pracy w celu wykrycia wąskich gardeł to często ręczny, czasochłonny proces, który jest odkładany na później. Na szczęście szablon ClickUp Process Audit and Improvement Template zapewnia ramy do audytu cykli pracy, identyfikacji nieefektywności i śledzenia działań usprawniających.

Połącz je z pulpitami nawigacyjnymi ClickUp, aby monitorować trendy audytowe, otwarte problemy i śledzić postępy na wyższym poziomie.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przejrzysta ocena audytowa: Oznacz wyniki jako „Zgodne”, „Możliwość poprawy” i inne, aby ułatwić odczytanie priorytetów

Podzielone według obszarów audytu: Przeglądaj problemy w sekcjach Proces, Zasoby i Zarządzanie, co pomaga Teams zidentyfikować źródło rzeczywistego problemu

Stworzone z myślą o realizacji: przypisz każde ustalenie do właściciela i terminu wykonania za pomocą przypisz każde ustalenie do właściciela i terminu wykonania za pomocą zadań ClickUp , dzięki czemu działania naprawcze będą powiązane z pierwotnym audytem

✅ Idealne dla: kierowników ds. kontroli jakości i zespołów operacyjnych sprawdzających cykle pracy z udziałem człowieka oraz prowadzących śledzenie działań naprawczych po audytach.

🎥 Bonus: Chcesz, aby AI działała jak prawdziwy członek zespołu? Super agenci ClickUp z założenia pozostają w pętli z udziałem człowieka. Działają one w ramach Twoich uprawnień, korzystają wyłącznie z narzędzi i wiedzy, do których zapewniłeś dostęp, i mogą angażować osoby do weryfikacji, gdy cykl pracy wymaga oceny lub zatwierdzenia. Niezależnie od tego, czy zlecasz im przeprowadzenie badań, delegowanie zadań czy wykonanie zadania, zachowujesz kontrolę, a praca toczy się dalej.

7. Szablon ClickUp „Efektywne tworzenie procesów”

Zaprojektuj nowe procesy z jasno określonymi rolami, zależnościami i etapami zatwierdzania, korzystając z szablonu ClickUp „Create Process Efficiently" (Efektywne tworzenie procesów).

Projektowanie nowego procesu od podstaw bez jasnych ram to prosta droga do niejasnych ról i chaotycznego wdrożenia. Jednak nie w przypadku szablonu ClickUp „Create Process Efficiently”. Prowadzi on użytkownika przez proces projektowania nowych procesów, uwzględniając wszystkie niezbędne kroki, role, zależności i etapy zatwierdzania przed uruchomieniem.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Planowanie w wielu widokach: przełączaj się między przełączaj się między widokami ClickUp , takimi jak przegląd procesu, wykres Gantt, diagram SIPOC i mapa procesu, w miarę jak cykl pracy nabiera kształtu

Przejrzyste mapowanie zależności: Skorzystaj z Skorzystaj z funkcji zależności zadań ClickUp , aby pokazać, które kroki są zablokowane przez wcześniejsze prace, i zachować niezmienioną kolejność wdrażania.

Lepsze pierwsze wersje: Skorzystaj z Skorzystaj z ClickUp Brain , aby wygenerować wstępne kroki procesu, dopracować opisy i przekształcić szkicowe notatki w bardziej użyteczny zarys początkowy

✅ Idealne dla: właścicieli procesów projektujących nowe cykle pracy przed przekazaniem ich do realizacji.

8. Szablon integracji oprogramowania ClickUp

Scentralizuj wymagania, tworzenie zadań, testowanie i zatwierdzanie uruchomień dzięki szablonowi integracji oprogramowania ClickUp.

Zarządzanie projektem integracji oprogramowania wiąże się z koniecznością śledzenia wymagań technicznych, zadań programistycznych i zatwierdzeń interesariuszy, często przy użyciu wielu narzędzi. Szablon integracji oprogramowania ClickUp centralizuje cały proces, od śledzenia wymagań i rozwoju po zarządzanie testami i zatwierdzeniami przed uruchomieniem.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wyraźne punkty kontroli przez człowieka: Używaj statusów, takich jak „Wymaga wprowadzenia danych”, aby zaznaczyć dokładne punkty, w których osoba musi dokonać przeglądu, potwierdzić lub zatwierdzić kolejny krok

Widoczność procesów według typu integracji: Rozdzielaj cykle pracy dotyczące danych, systemów i procesów, co ułatwi kierowanie odpowiednich problemów do właściwych zespołów

Śledzenie przekazywania zadań krok po kroku: Rejestruj kolejne zadania, takie jak wybór dostawcy, potwierdzenie zakupu i wnioski o płatność, na jednej liście zamiast rozdzielać je między różne narzędzia

✅ Idealne dla: menedżerów ds. wdrożeń tworzących cykle pracy obejmujące kroki zatwierdzania, sprawdzanie wyjątków oraz przekazywanie zadań między zespołami.

9. Automatyzacja poczty e-mail z szablonem ClickUp

Twórz cykle pracy związane z pocztą e-mail z jasnymi punktami kontrolnymi weryfikacji przez człowieka, korzystając z szablonu „Automatyzacja poczty e-mail z ClickUp".

Szablon „Automatyzacja wiadomości e-mail z ClickUp” pomaga stworzyć cykl pracy związany z wiadomościami e-mail, który nadal zawiera wyraźne punkty kontroli wykonywane przez człowieka. Wykorzystaj go, aby udokumentować, co jest wyzwalaczem wysłania wiadomości, jakie dane są pobierane oraz kiedy dokładnie członek zespołu musi dokonać przeglądu, zatwierdzić lub przejąć kontrolę, zanim jakiekolwiek poufne informacje zostaną wysłane.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wbudowane etapy weryfikacji: Dodaj konkretne kroki związane z zatwierdzaniem (treść, odbiorcy, terminy) przed włączeniem automatyzacji

Zdefiniowane procedury obsługi wyjątków: Określ, co się dzieje, gdy klient odpowie, przesłanie formularza wydaje się ryzykowne lub zgłoszenie wymaga eskalacji

Lista kontrolna powtarzalnych ustawień: Zapisz dokładne kroki tworzenia (wyzwalacz, warunki, pola zmiennych), aby członkowie zespołu mogli konsekwentnie odtwarzać automatyzację

✅ Idealne dla: menedżerów ds. obsługi klienta, którzy konfigurują wiadomości e-mail dotyczące wdrażania nowych klientów i odnawiania umów, wymagające zatwierdzeń i ręcznych działań następczych.

10. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp

Publikuj zawartość z etapami weryfikacji i kalendarzem publikacji, korzystając z szablonu kalendarza redakcyjnego ClickUp.

Sztuczna inteligencja świetnie sprawdza się przy generowaniu pomysłów na zawartość lub tworzeniu pierwszych wersji, ale to redaktorzy zapewniają niezbędny ludzki wkład, sprawdzając jakość, zatwierdzając ostateczne wersje i planując publikację zawartości zgodnie ze strategią marki. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp zawiera etapy procesu tworzenia zawartości (pomysł → wersja robocza → weryfikacja → publikacja), pola osób przypisanych do zadań, terminy wykonania oraz kalendarz publikacji.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przepływ redakcyjny oparty na statusach: Przenoś poszczególne zasoby przez etapy, takie jak „Do zrobienia”, „Badania” i „Wersja robocza”, aby zapewnić widoczność przekazywania zadań między AI a człowiekiem

Wbudowane metadane zawartości: Do każdego elementu dodawaj daty publikacji, kanały, typy zawartości, autorów, redaktorów i słowa kluczowe, aby Do każdego elementu dodawaj daty publikacji, kanały, typy zawartości, autorów, redaktorów i słowa kluczowe, aby ułatwić proces weryfikacji

Przejrzysty nadzór nad publikacjami: śledź w jednym wspólnym widoku, co jest badane, tworzone, redagowane i oczekuje na publikację

✅ Idealne dla: menedżerów ds. zawartości zarządzających wielokanałowymi cyklami pracy redakcyjnej, w których wykorzystuje się tworzenie zawartości wspomagane przez AI oraz weryfikację redakcyjną przez ludzi.

Jak tworzyć cykle pracy typu „human-in-the-loop” w ClickUp

Jak więc faktycznie stworzyć cykl pracy z udziałem człowieka w ClickUp?

Przyjrzyjmy się temu:

Określ swój cykl pracy: Zacznij od zidentyfikowania, które części cyklu pracy można zautomatyzować, a które wymagają wkładu człowieka w postaci zatwierdzeń, weryfikacji lub eskalacji. Skonfiguruj etapy zadań: Skorzystaj z Skorzystaj z niestandardowych statusów ClickUp , aby stworzyć wizualny schemat, który odzwierciedla każdy etap cyklu pracy, od zautomatyzowanych kroków po etapy weryfikacji przez człowieka, takie jak „Wymaga zatwierdzenia” lub „Wymagane poprawki”. Dodaj etapy zatwierdzania: Utwórz automatyzacje ClickUp, które wstrzymują cykl pracy w kluczowych momentach. Na przykład, gdy status zadania zmieni się na „Wymaga weryfikacji”, automatyzacja może automatycznie przypisać je do odpowiedniej osoby. Połącz ClickUp Brain: Pozwól AI zająć się żmudnymi zadaniami, takimi jak tworzenie szkiców, streszczanie lub klasyfikowanie zadań. Następnie wykorzystaj automatyzacje, aby przekazać wyniki wygenerowane przez AI do człowieka w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Śledź i udoskonalaj: Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby uzyskać widok na cykle pracy HITL w czasie rzeczywistym. Monitoruj wąskie gardła, śledź czas zatwierdzania i sprawdzaj, ile wyjątków jest obsługiwanych, abyś mógł wprowadzać zmiany w celu Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby uzyskać widok na cykle pracy HITL w czasie rzeczywistym. Monitoruj wąskie gardła, śledź czas zatwierdzania i sprawdzaj, ile wyjątków jest obsługiwanych, abyś mógł wprowadzać zmiany w celu usprawnienia procesu w miarę jego dojrzewania

Wbuduj punkty kontroli przez człowieka w cykl pracy dzięki ClickUp

Cykl pracy z udziałem człowieka sprawdza się, ponieważ zapewnia ocenę tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Działa to jednak tylko wtedy, gdy proces jest przejrzysty i łatwy do przeprowadzenia.

ClickUp pomaga przekształcić szablon w prawdziwy system operacyjny. Możesz dokumentować cykl pracy, wyznaczać punkty kontroli, przeprowadzać automatyzację rutynowych kroków i zapewnić widoczność dla wszystkich przekazania w jednym miejscu. Dzięki sztucznej inteligencji w obszarze roboczym możesz również podsumowywać kontekst, przygotowywać zatwierdzenia i działać szybciej, nie tracąc przy tym ludzkiego wymiaru.

Często zadawane pytania

Główną różnicą jest udział człowieka. Cykl pracy typu HITL (human-in-the-loop) angażuje ludzi w kluczowych momentach w celu weryfikacji, zatwierdzania, korygowania lub eskalowania wyników generowanych przez AI, co sprawia, że lepiej sprawdzają się one w przypadku zadań o wyższym ryzyku lub wymagających większej precyzji. W pełni zautomatyzowane cykle pracy pozwalają systemowi wykonywać zadania od początku do końca bez udziału człowieka, co jest szybsze, ale najlepiej sprawdza się w przypadku procesów o niskim ryzyku, opartych na regułach.

Powinieneś stosować cykl pracy HITL w każdym procesie wymagającym kreatywnej oceny, weryfikacji zgodności, obsługi wyjątków lub podejmowania decyzji o dużym znaczeniu, gdzie kontekst ma kluczowe znaczenie, a sama automatyzacja jest zbyt ryzykowna.

Tak, ClickUp Brain obsługuje cykle pracy z udziałem człowieka. Brain pozwala tworzyć automatyzacje w prostym języku angielskim, a funkcje zatwierdzania i automatyzacji ClickUp umożliwiają zespołom wstrzymanie pracy w celu weryfikacji, przekazanie zadań do odpowiedniej osoby zatwierdzającej oraz wymaganie podpisu przed przejściem do kolejnego kroku. Oznacza to, że Brain może pomagać w generowaniu, podsumowywaniu lub uruchamianiu działań, podczas gdy ludzie zachowują kontrolę w kluczowych punktach weryfikacji.