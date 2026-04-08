10 najlepszych alternatyw dla Outmarket AI w 2026 r.

Być może Outmarket AI przestało Ci wystarczać, ponieważ narzędzie służące wyłącznie do tworzenia ofert nie nadąża za potrzebami Twojego zespołu, który musi również prowadzić śledzenie zadań klientów, kierować działania następcze i zarządzać operacjami między działami.

🧠 Ciekawostka: pracownicy przełączają się między aplikacjami 1200 razy dziennie, co oznacza prawie 4 godziny tygodniowo poświęcone na ponowne skupienie uwagi, czyli 9% rocznego czasu pracy.

To ogromna strata czasu i zasobów, z którą boryka się wielu użytkowników Outmarket AI. Dlatego w tym artykule przedstawiamy najlepsze alternatywy dla Outmarket AI, od niszowych narzędzi do automatyzacji ubezpieczeń po w pełni zintegrowane systemy. 👇

Alternatywy dla Outmarket AI w skrócie

ClickUp Zespoły potrzebujące kompleksowego obszaru roboczego, aby przejść od cykli pracy ubezpieczeniowej do realizacji zadań ClickUp Brain zapewnia kontekstową wiedzę o agencji, a automatyzacje służą do zarządzania procesem sprzedaży polis Free Forever; możliwość dostosowania do potrzeb Enterprise Cara od Oyster Technologies Brokerzy ubezpieczeniowi potrzebujący szybkiego generowania ofert opartego na AI oraz porównywania polis Zautomatyzowane pozyskiwanie danych z polis i porównanie zakresów ubezpieczenia w formie zestawienia Free; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie 1Fort Agencje komercyjne przeprowadzające automatyzację przesłanych zgłoszeń na wielu rynkach i portali dla klientów Dystrybucja wniosków na wielu rynkach oraz portale samoobsługowe dla klientów pod własną marką Bezpłatne; Ceny niestandardowe Sonant AI Agencje wymagające całodobowej obsługi głosowej opartej na AI oraz automatyzacji obsługi połączeń Sztuczna inteligencja głosowa przeznaczona dla branży ubezpieczeniowej, służąca do kwalifikacji potencjalnych klientów i automatyzacji planowania spotkań Niestandardowe wyceny Gaya AI Agenci, którzy chcą wyeliminować ręczne wprowadzanie danych w różnych portalach ubezpieczycieli Wspierany przez AI schowek z funkcją wizji komputerowej do dynamicznego mapowania pól w różnych portalach Niestandardowe wyceny Informer autorstwa Entrinsik Menedżerowie bez wiedzy technicznej, którzy potrzebują samoobsługowej analizy biznesowej i raportowania na żywo Tworzenie raportów ad hoc za pomocą kilku kliknięć oraz automatyzacja dystrybucji raportów dotyczących wyników Niestandardowe wyceny Neural Earth Ubezpieczyciele i przewoźnicy wymagający informacji o globalnym ryzyku klimatycznym w czasie rzeczywistym Ocena ryzyka wieloriskowego na poziomie nieruchomości oraz analiza środowiskowa oparta na danych satelitarnych Niestandardowe wyceny Acolite AI Agents Zespoły operacyjne wdrażające niestandardowe agenty AI do specjalistycznych zadań ubezpieczeniowych Automatyczne porównywanie ofert i mapowanie agentów w ramach harmonogramu wartości (SOV) Niestandardowe wyceny LinqCo-Pilot Specjaliści ds. sprzedaży potrzebujący cyfrowych sieci kontaktów i automatyzacji monitorowania potencjalnych klientów Cyfrowe udostępnianie danych kontaktowych z obsługą NFC oraz pozyskiwanie potencjalnych klientów z fizycznych kart przy pomocy AI Ceny zaczynają się od 25 USD miesięcznie Indemn AI Agencje tworzące wielokanałową strategię komunikacji głosowej i czatowej Unified AI Associates zapewnia obsługę 24/7, a AI Studio umożliwia tworzenie niestandardowych ścieżek ubezpieczeniowych Niestandardowe wyceny

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Outmarket AI

Jeśli Twój zespół poświęca więcej czasu na przełączanie się między zadaniami niż na wykonywanie pracy, czas zastanowić się, dlaczego ujednolicone rozwiązanie może być lepszym wyborem.

Scentralizuj cały swój cykl pracy , przenosząc oferty ubezpieczeniowe, dane klientów i zarządzanie zadaniami do jednego obszaru roboczego, zamiast przełączać się między odizolowanymi modułami

Ogranicz liczbę subskrypcji dzięki platformie typu „wszystko w jednym”, która zastępuje niszowe rozwiązania oparte na AI, jednocześnie obniżając koszty na użytkownika

Wykorzystaj kontekst międzyfunkcjonalny , aby pobierać dane w czasie rzeczywistym z zadań, dokumentów i stron wiki, dzięki czemu zawartość generowana przez AI będzie oparta na rzeczywistych danych biznesowych.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania administracyjne dzięki dzięki agentom AI , którzy zajmują się aktualizacjami statusu, stand-upami i przekazywaniem projektów bez konieczności ręcznej interwencji

Skaluj swoją działalność w przewidywalny sposób, korzystając z platformy, która rozwija się wraz z Twoim zespołem, nie napotykając ograniczeń technicznych narzędzi branżowych.

🔎 Czy wiesz, że? 81% ubezpieczycieli priorytetowo traktuje obecnie zarządzanie ryzykiem w całym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem GenAI, wykraczając daleko poza samo generowanie ofert.

Najlepsze alternatywy dla Outmarket AI

Znalezienie odpowiedniego zamiennika oznacza poruszanie się po zagmatwanej mieszance szeroko zakrojonych platform i bardzo specyficznych rozwiązań punktowych. Wybierz niewłaściwe narzędzie, a skończysz z rozwiązaniem, które jest albo zbyt ograniczone dla Twojego rozwoju, albo zbyt skomplikowane dla Twoich konkretnych potrzeb w zakresie wyceny i obsługi telefonicznej.

Przedstawiamy zestawienie najlepszych alternatyw dla Outmarket AI w oparciu o ich główne zalety.

Zapewnij widoczność swoich projektów i zadań w połączonej przestrzeni roboczej dzięki ClickUp

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które centralizuje czaty, dokumenty i zadania w ekosystemie obsługującym AI. Pomaga uniknąć rozproszenia pracy i przejść od wstępnego zapytania klienta do ostatecznej, oprawionej polisy w ramach jednego, nieprzerwanego przepływu.

Podczas gdy Outmarket AI i inne samodzielne narzędzia ubezpieczeniowe skupiają się na szybkim tworzeniu ofert projektowych lub automatyzacji konkretnych dokumentów, brakuje im szerszego kontekstu operacyjnego. Rzeczywisty plan projektu, przydziały zadań związanych z odnowieniem, wewnętrzne przekazywanie zadań między zespołami oraz ogólne śledzenie postępów agencji zazwyczaj kończą w odizolowanych silosach.

ClickUp podchodzi do automatyzacji w branży ubezpieczeniowej z innej perspektywy niż narzędzia stworzone wyłącznie do generowania ofert lub wykonywania niszowych zadań serwisowych.

Zobaczmy, jak to zrobić!

Połącz wiedzę agencji z działaniami operacyjnymi za pomocą dokumentów i zadań

Dokumenty ClickUp działają jak samouaktualniające się bazy wiedzy zawierające informacje o Twojej firmie. Dzięki nim wszystkie standardowe procedury operacyjne (SOP), podsumowania polis i briefy klientów znajdują się dokładnie tam, gdzie odbywa się praca. Ponieważ są one współdzielone, Twój zespół może edytować je w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze w tekście w celu wyjaśnienia oraz korzystać z historii wersji, aby mieć pewność, że nikt nie korzysta z nieaktualnego harmonogramu prowizji.

A co najlepsze? Możesz przechowywać informacje w dokumentach ClickUp i wykorzystywać je do bezpośredniego tworzenia zadań ClickUp z możliwością śledzenia.

Każde zadanie to coś więcej niż tylko pozycja na liście rzeczy do zrobienia — to kontener na dane niestandardowe. Korzystając z pól niestandardowych, możesz śledzić konkretne metadane ubezpieczeniowe, takie jak numery polis, nazwy ubezpieczycieli lub daty odnowienia, bezpośrednio w widoku zadania.

Dzięki temu, gdy agent otworzy zadanie „Odnowienie ABC Corp”, może mieć widok na pełny kontekst techniczny konta, nad którym pracuje.

Możesz również użyć ClickUp, aby osadzić dokument bezpośrednio w zadaniu lub folderze.

📌 Na przykład: Jeśli podczas spotkania kierownictwo zdecyduje się zmienić strategię, nie musisz wysyłać e-maila z przypomnieniem. Możesz zaznaczyć dowolny tekst w dokumencie i jednym kliknięciem przekształcić go w zadanie z możliwością śledzenia. Spowoduje to natychmiastowe przypisanie zadania do konkretnej osoby wraz z ustalonym terminem i priorytetem, gwarantując, że decyzja podjęta w dokumencie będzie miała natychmiastowy, monitorowany postęp.

Przyspiesz cykl życia ubezpieczenia dzięki ClickUp Brain

Gdy Twoja wiedza i zadania zostaną połączone, ClickUp Brain działa jak inteligentny wątek, który eliminuje misje poszukiwawcze i ratownicze, zwykle wymagane do znalezienia danych agencji. Jest to zintegrowana sztuczna inteligencja, która rozumie specyficzny kontekst Twoich cykli pracy ubezpieczeniowej.

Korzystaj z ClickUp Brain, aby w kilka sekund tworzyć i edytować wiadomości e-mail lub dokumenty dotyczące polis

Na przykład, gdy klient zadzwoni niespodziewanie, nie musisz przełączać się między zakładkami ani szukać konkretnego limitu ubezpieczenia. Po prostu poproś AI o wyświetlenie tych informacji. Dzięki temu na każde spotkanie dotyczące przedłużenia polisy lub przeglądu roszczeń możesz przyjść z pełną historią konta na wyciągnięcie ręki, zamiast z garścią niepowiązanych notatek.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Automatyzacje ClickUp : Automatycznie przesuwaj polisy przez proces obsługi, przypisując zadania zespołom ds. wdrażania nowych klientów i aktualizując statusy w momencie podpisania umowy wstępnej : Automatycznie przesuwaj polisy przez proces obsługi, przypisując zadania zespołom ds. wdrażania nowych klientów i aktualizując statusy w momencie podpisania umowy wstępnej

Pulpity nawigacyjne ClickUp: Monitoruj wyniki agencji na pierwszy rzut oka, tworząc wizualne raporty w czasie rzeczywistym dotyczące liczby aktywnych roszczeń i zbliżających się terminów odnowienia w całym portfelu klientów Monitoruj wyniki agencji na pierwszy rzut oka, tworząc wizualne raporty w czasie rzeczywistym dotyczące liczby aktywnych roszczeń i zbliżających się terminów odnowienia w całym portfelu klientów

ClickUp Chat: Scentralizuj komunikację wewnętrzną, łącząc dyskusje dotyczące polis i aktualizacje od ubezpieczycieli bezpośrednio z odpowiednim zadaniem ClickUp, aby zachować pełną historię sprawy Scentralizuj komunikację wewnętrzną, łącząc dyskusje dotyczące polis i aktualizacje od ubezpieczycieli bezpośrednio z odpowiednim zadaniem ClickUp, aby zachować pełną historię sprawy

Widoki ClickUp: Dostosuj obszar roboczy do konkretnych ról w branży ubezpieczeniowej, umożliwiając likwidatorom szkód korzystanie z widoku Tablicy do śledzenia procesów, a specjalistom ds. zgodności – z widoku tabeli do audytów polis Dostosuj obszar roboczy do konkretnych ról w branży ubezpieczeniowej, umożliwiając likwidatorom szkód korzystanie z widoku Tablicy do śledzenia procesów, a specjalistom ds. zgodności – z widoku tabeli do audytów polis

Integracje ClickUp: Synchronizuj komunikację z klientami, łącząc Gmaila lub Outlooka bezpośrednio z ClickUp, dzięki czemu każda wiadomość e-mail będzie miała widoczność w ramach zadania dotyczącego polisy, zapewniając pełny kontekst Synchronizuj komunikację z klientami, łącząc Gmaila lub Outlooka bezpośrednio z ClickUp, dzięki czemu każda wiadomość e-mail będzie miała widoczność w ramach zadania dotyczącego polisy, zapewniając pełny kontekst

Zalety ClickUp:

Elementy wizualne, zadania, dokumenty i czat na żywo w jednej platformie, aby wyeliminować konieczność przełączania się między kontekstami

Szczegółowe uprawnienia pozwalają kontrolować indywidualny dostęp do określonych lokalizacji i elementów w obszarze roboczym

Zaawansowane możliwości dostosowywania dzięki polom niestandardowym i zagnieżdżonym folderom pozwalają zespołom stworzyć obszar roboczy, który dokładnie odpowiada ich konkretnym cyklom pracy technicznej

Wady ClickUp:

Bogaty zestaw funkcji platformy może wymagać od zespołu poświęcenia czasu na wdrożenie na początku.

Mobilna tablica oferuje mniej możliwości edycji niż wersja na komputery stacjonarne

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 10 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto opinia recenzenta serwisu Capterra:

„Bardzo podoba mi się sposób, w jaki ClickUp umożliwia współpracę nad projektami, a jego funkcje automatyzacji znacznie ułatwiają pracę.”

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz jeszcze bardziej zwiększyć te korzyści, korzystając z Super Agentów — autonomicznych członków zespołu, którzy działają w ramach Twojej struktury organizacyjnej i zarządzają cyklem życia polisy. Zamiast spędzać popołudnie na tworzeniu wiadomości z przypomnieniami, Super Agent może zarządzać, tworzyć i wysyłać jasne, precyzyjne e-maile. Ponieważ agenci ci mają nieograniczoną pamięć i dostęp do Twoich prywatnych dokumentów oraz historii zadań, działają z ludzkim poziomem zrozumienia celów Twojej agencji. Podczas gdy Ty skupiasz się na pozyskiwaniu klientów o wysokiej wartości, Twoi Super Agenci działają w tle 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, sprawdzając istniejące polisy pod kątem zgodności z przepisami lub przygotowując złożone dokumenty dotyczące przedłużenia umów.

2. Cara firmy Oyster Technologies (najlepsze rozwiązanie do generowania ofert ubezpieczeniowych oparte na AI)

To naturalne, że męczą nas cykle kopiowania, wklejania i powtarzania za każdym razem, gdy klient prosi o ofertę. Cara od Oyster Technologies pozwala tego uniknąć. Eliminuje ręczną, żmudną pracę, przekształcając dane z polis w profesjonalne prezentacje bez typowych problemów z formatowaniem.

Narzędzie to zostało stworzone z myślą o sytuacjach, w których musisz pokazać potencjalnemu klientowi, dlaczego Twoja oferta jest najlepsza, bez konieczności spędzania trzech godzin na żmudnym wypełnianiu arkuszy kalkulacyjnych. Rozpoznaje ono również niuanse w treści polis, takie jak konkretne wyłączenia lub podlimity, i umieszcza je bezpośrednio w formacie oferty, gdzie można je łatwo porównać.

Najważniejsze funkcje Cara od Oyster Technologies:

Wyodrębnij dane dotyczące polis z ofert ubezpieczycieli, korzystając z AI, która rozpoznaje terminologię ubezpieczeniową i limity ochrony, aby wyeliminować ręczne przepisywanie danych

Twórz porównania zakresów ubezpieczenia, które automatycznie zaznaczają różnice w wyłączeniach i klauzulach dodatkowych w ofertach różnych ubezpieczycieli

Przenoś dane klientów z systemu AMS bezpośrednio do formularzy ACORD i szablonów ofert, aby uniknąć błędów wynikających z podwójnego wprowadzania danych

W ciągu kilku minut generuj niestandardowe oferty ubezpieczeniowe, pobierając informacje o ubezpieczycielach do niestandardowych układów agencji

Zalety Cara od Oyster Technologies:

Narzędzie skoncentrowane na cyklu pracy dotyczącym tworzenia ofert ubezpieczeniowych, umożliwiające dokładne porównanie zakresów ubezpieczenia

Znacznie skraca czas realizacji ofert dzięki automatyzacji kroków pobierania danych

Przejrzyste wyniki, które agencje mogą bezpośrednio wysyłać do klientów

Wady Cara firmy Oyster Technologies:

Ograniczone do generowania ofert i nie obejmuje szerszych działań agencji

Ekosystem integracji jest węższy niż w przypadku platform ogólnego przeznaczenia

Ceny Cara by Oyster Technologies:

Free

Cena standardowa: 29,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Cara by Oyster Technologies:

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Respondenci z branży ubezpieczeniowej poświęcają ponad 50% swojego czasu wyłącznie na przygotowywanie danych, podczas gdy 69% z nich wolałoby poświęcać na to mniej niż 25%.

3. 1Fort (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej automatyzacji agencji ubezpieczeń komercyjnych)

Agencje ubezpieczeń komercyjnych często muszą radzić sobie z chaotyczną mozaiką narzędzi do wyceny, przesłania wniosków i fakturowania. Wprowadzanie tych samych danych wniosku do wielu portali ubezpieczycieli powoduje ogromne zatory, ograniczając liczbę wycen, które agent może przetworzyć w ciągu dnia.

1Fort porządkuje ten chaos. Został stworzony jako silnik biznesowy, który przenosi wniosek od momentu jego przyjęcia do momentu zawarcia umowy bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami. Wykorzystuje AI do automatyzacji procesu składania wniosków i automatycznego generowania ofert porównawczych. Skutecznie eliminuje to żmudną pracę administracyjną, która zazwyczaj ogranicza liczbę klientów, jakimi może zająć się agent, ułatwiając zarządzanie zadaniami.

Najważniejsze funkcje 1Fort:

Zautomatyzuj składanie wniosków na wielu rynkach, za pomocą dystrybucji jednego zestawu danych aplikacyjnych jednocześnie do ponad 500 ubezpieczycieli, aby wyeliminować ręczne wprowadzanie danych w portalach.

Analizuj wyceny za pomocą AI, aby w ciągu kilku sekund generować zestawienia porównawcze zakresu ubezpieczenia i cen, które wskazują rozbieżności w treści polis.

Wprowadź portal klienta z opcją white label, gdzie ubezpieczeni mogą przeglądać oferty, podpisywać dokumenty i zarządzać własnymi certyfikatami w spersonalizowanym środowisku samoobsługowym

Usprawnij procesy rozliczeniowe i fakturowanie dzięki automatyzacji przetwarzania płatności oraz narzędziom do finansowania składek, które zmniejszają koszty administracyjne związane z księgowością.

Zalety 1Fort:

Znaczny wzrost wydajności – użytkownicy zgłaszają oszczędność nawet 8 godzin tygodniowo na ręcznych zadaniach administracyjnych

Zapewnia znaczny wzrost wydajności w zakresie składania wniosków i wskaźników zawierania umów

Zgodność z SOC 2 Type II i licencja we wszystkich 50 stanach USA

1 Wady:

Narzędzie skupia się wyłącznie na ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych dla firm, przez co nie nadaje się dla agencji, które zajmują się również ubezpieczeniami osobistymi lub ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi.

Integracja ze starszymi, dotychczasowymi systemami zarządzania agencjami (AMS) wciąż się rozwija w porównaniu z bardziej ugruntowanymi platformami.

Ceny 1Fort:

Free

Niestandardowe wyceny

Oceny i recenzje 1Fort:

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o 1Fort prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta serwisu Capterra:

„Łatwość i szybkość wdrożenia, a także przejrzysty, prosty interfejs użytkownika. Bardzo przejrzysty, dzięki czemu łatwo zorientować się, gdzie występuje zagrożenie lub problem wymagający uwagi. ”

4. Sonant AI (najlepsze rozwiązanie do obsługi połączeń głosowych i zarządzania rozmowami oparte na AI)

za pośrednictwem Sonant AI/AI

Sonant AI rozwiązuje problem natychmiastowej utraty przychodów spowodowanej nieodebranymi połączeniami i przeciążeniem recepcji. Zamiast generycznego systemu IVR, który zmusza klientów do przechodzenia przez menu typu „naciśnij 1, aby skontaktować się z działem sprzedaży”, ta sztuczna inteligencja głosowa rozumie kontekst specyficzny dla branży ubezpieczeniowej. Na przykład różnicę między zapytaniem o franszyzę a pierwszym zgłoszeniem szkody (FNOL).

Narzędzie to zarządza ruchem przychodzącym przez całą dobę, kwalifikuje potencjalnych klientów i obsługuje rutynowe zadania serwisowe, takie jak wnioski o certyfikaty czy pytania dotyczące rozliczeń. Wszystko to odbywa się bez konieczności odbierania telefonu przez pracownika call center. Dzięki temu każdy dzwoniący otrzymuje natychmiastową odpowiedź, a Twoi licencjonowani agenci mogą skupić się na finalizowaniu złożonych transakcji.

Najlepsze funkcje Sonant AI:

Zapewnij obsługę klienta 24/7 w zakresie rutynowych zapytań, takich jak status polisy, płatności składek i podstawowe pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia, bez udziału człowieka

Synchronizuj dane dotyczące rozmów z systemem AMS/CRM, w tym pełne transkrypcje i generowane przez AI podsumowania, które automatycznie aktualizują pliki klientów po każdej interakcji

Kwalifikuj i kieruj potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym, identyfikując osoby o wysokim poziomie zainteresowania i przekazując połączenia do odpowiedniego licencjonowanego agenta

Samodzielnie planuj spotkania, integrując narzędzie z kalendarzami agencji, aby rezerwować terminy działań następczych, odnowień lub przeglądów roszczeń w oparciu o dostępność agentów

Zalety Sonant AI:

Specjalne szkolenie wstępne w zakresie ubezpieczeń oznacza szybsze wdrożenie niż w przypadku ogólnych platform AI do obsługi głosowej

Natywne integracje z popularnymi platformami AMS dla branży ubezpieczeniowej ograniczają trudności związane z wdrożeniem

Posiada certyfikat SOC 2 typu II i jest zgodny z RODO

Wady Sonant AI:

Agent AI może czasami odbiegać od niestandardowych skryptów

Przekazywanie połączeń z AI do człowieka nie zawsze przebiega płynnie

Ceny Sonant AI:

Niestandardowe wyceny

Oceny i recenzje Sonant AI:

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Sonant AI prawdziwi użytkownicy?

Opinia recenzenta serwisu G2:

„System jest bardzo intuicyjny i działa skutecznie oraz wydajnie, kierując połączenia tam, gdzie powinny trafić. Dzięki temu nasz zespół może skupić się na zadaniach o większej wartości dodanej. Zespół wsparcia pomaga nam na bieżąco dostosowywać działanie naszego agenta do niestandardowych potrzeb naszej agencji. ”

5. Gaya AI (najlepsze rozwiązanie do wyeliminowania ręcznego wprowadzania danych w portalach ubezpieczycieli)

za pośrednictwem Gaya AI

Powtarzalne zadania, takie jak ponowne wprowadzanie tych samych danych klienta do różnych portali ubezpieczycieli, to żmudna praca. Wyczerpuje ona pracowników i prowadzi do błędów, które mogą zniweczyć dokładność wyceny. Gaya AI została stworzona z myślą o agentach, którzy spędzają 50% dnia pełniąc rolę pomostu między systemem AMS a kilkunastoma portalami ubezpieczycieli.

Działa jak schowek oparty na sztucznej inteligencji, który eliminuje konieczność ręcznego wpisywania tych samych ponad 200 pól przy każdej wycenie. W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi do autouzupełniania, Gaya wykorzystuje wizję komputerową i modele LLM dostosowane do branży ubezpieczeniowej, aby zrozumieć znaczenie semantyczne poszczególnych pól. Rozpoznaje, że data wejścia w życie w jednym portalu jest tym samym, co data rozpoczęcia polisy w innym.

Najważniejsze funkcje Gaya AI:

Pobieraj dane z nieustrukturyzowanych źródeł, w tym stron deklaracji ubezpieczycieli, zrzutów ekranu, a nawet zdjęć praw jazdy, korzystając z zaawansowanego OCR i wizji komputerowej

Dynamicznie mapuj pola, korzystając ze słownika dostosowanego do branży ubezpieczeniowej, który rozumie terminologię techniczną, zapewniając, że dane trafią do właściwego pola wyboru lub przycisku opcji niezależnie od interfejsu użytkownika portalu

Eksportuj dane do pliku CSV, aby szybko pobrać listy kierowców lub pojazdów z dokumentów przewoźnika bez konieczności ręcznego porządkowania arkuszy kalkulacyjnych

Synchronizuj dane z publicznymi interfejsami API i webhookami, aby wysyłać dane wyodrębnione z dokumentów bezpośrednio do wewnętrznego systemu CRM lub własnych systemów agencji

Zalety Gaya AI:

Minimalizuje błędy wynikające z pomyłek przy wpisywaniu danych, takie jak zamiana numerów VIN lub dat urodzenia, które prowadzą do niedokładnych wycen i opóźnień w procesie oceny ryzyka

Dzięki prostemu wdrożeniu rozszerzenia do przeglądarki Chrome Twój zespół może zacząć z niego korzystać od razu, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej migracji zaplecza.

Automatycznie dostosowuje się do zmian w układzie portalu ubezpieczyciela, unikając częstych awarii typowych dla tradycyjnych narzędzi RPA (Robotic Process Automation).

Wady Gaya AI:

W cyklach pracy wieloetapowych wskaźniki błędów mogą się kumulować

Tylko przeglądarki Chromium na pulpitach, bez wsparcia dla urządzeń mobilnych

Ceny Gaya AI:

Niestandardowe wyceny

Oceny i recenzje Gaya AI:

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📮 ClickUp Insight: 43% osób twierdzi, że powtarzalne zadania zapewniają pomocną strukturę ich dnia pracy, ale 48% uważa je za wyczerpujące i odwracające uwagę od znaczącej pracy. Chociaż rutyna może dawać poczucie wydajności, często ogranicza kreatywność i powstrzymuje Cię przed osiągnięciem znaczącego postępu. ClickUp pomaga wyrwać się z tego cyklu poprzez automatyzację rutynowych zadań za pomocą inteligentnych agentów AI, dzięki czemu możesz skupić się na pracy wymagającej głębokiego zaangażowania. Zautomatyzuj przypomnienia, aktualizacje i przydzielanie zadań, a funkcje takie jak automatyczne blokowanie czasu i priorytetyzacja zadań pozwolą Ci chronić czas, w którym pracujesz najwydajniej. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacjom ClickUp — co prowadzi do 12-procentowego wzrostu wydajności pracy.

6. Informer firmy Entrinsik (najlepsze rozwiązanie do samoobsługowej analizy biznesowej)

za pośrednictwem Informer by Entrinsik

Poleganie na analityku danych przy każdym raporcie operacyjnym spowalnia proces podejmowania decyzji. Dzięki Informerowi firmy Entrinsik możesz zerwać tę zależność. Zapewnia on bowiem menedżerom bez wiedzy technicznej interfejs typu „wskaż i kliknij”, umożliwiający dostęp do ich własnych danych.

Działa to jak samoobsługowa warstwa analityczna, która nakłada się na istniejące systemy, takie jak AMS360 czy Sagitta. W rezultacie pozwala to połączyć dane z wielu źródeł w jeden raport na żywo. Dzięki temu agencja przechodzi od reaktywnego raportowania na koniec miesiąca do modelu proaktywnego.

W takim przypadku każdy agent może na bieżąco sprawdzać swoje wskaźniki utrzymania klientów, podział prowizji oraz stan potencjalnych transakcji, bez konieczności oczekiwania, aż analityk danych przygotuje niestandardowy plik.

Najważniejsze funkcje Informer by Entrinsik:

Twórz raporty ad hoc za pomocą interfejsu typu „wskaż i kliknij”, który pozwala użytkownikom bez wiedzy technicznej na składanie zapytań do baz danych i arkuszy kalkulacyjnych w czasie rzeczywistym bez konieczności pisania ani jednej linii kodu SQL

Twórz interaktywne pulpity nawigacyjne i efektowne wizualizacje za pomocą narzędzi wspomaganych przez AI, które automatycznie przekształcają surowe dane w wykresy trendów, mapy cieplne i tablice porównawcze

Kontroluj widoczność danych dzięki zabezpieczeniom na poziomie wierszy, zapewniając, że agenci widzą wyłącznie swoje portfele klientów, podczas gdy kierownictwo zachowuje globalny widok na wszystkie konta

Zautomatyzuj dystrybucję raportów, planując codzienne lub cotygodniowe wysyłki e-maili zawierających spersonalizowane podsumowania wyników dla każdego członka zespołu

Zalety Informer by Entrinsik:

Unikalne natywne połączenie z Ellucian Colleague sprawia, że jest to doskonały wybór dla instytucji szkolnictwa wyższego

Wysoki poziom satysfakcji użytkowników na głównych platformach z recenzjami

Elastyczne opcje wdrożenia pozwalają spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące lokalizacji danych

Wady Informer firmy Entrinsik:

Pod względem szczegółowości wizualizacji i opcji niestandardowego dostosowywania pulpitu nawigacyjnego pozostaje w tyle za konkurencją

Zaawansowane funkcje w dużym stopniu opierają się na skryptach JavaScript

Ceny Informer by Entrinsik:

Niestandardowe wyceny

Oceny i recenzje Informer by Entrinsik:

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 40 recenzji)

7. Neural Earth (najlepsze rozwiązanie do analizy ryzyka klimatycznego opartego na AI)

za pośrednictwem Neural Earth

Tradycyjne modele katastroficzne są w zasadzie historycznymi migawkami — pokazują, co wydarzyło się w przeszłości. Jednak mają trudności z przewidzeniem, jak zmieniający się klimat wpłynie jutro na konkretny dach. Neural Earth zastępuje statyczne mapy warstwą decyzyjną działającą na żywo, która łączy zdjęcia satelitarne, czujniki środowiskowe i autorską AI w celu ilościowego określenia ryzyka w czasie rzeczywistym.

Zamiast tego, by ubezpieczyciel spędzał całe dnie na ręcznym porównywaniu stref powodziowych i obszarów zagrożonych pożarami, platforma w ciągu kilku sekund generuje oceny ryzyka dla poszczególnych nieruchomości w odniesieniu do wielu zagrożeń. Została zaprojektowana tak, by przekształcić abstrakcyjne dane środowiskowe w jasny sygnał operacyjny. Pomaga to agencjom i reasekuratorom dostosować swoje narażenie na ryzyko, zanim nastąpi kolejne wydarzenie.

Najważniejsze funkcje Neural Earth:

Generuj oceny ryzyka wielozagrożeniowego dla powodzi, pożarów i szkód spowodowanych wiatrem, korzystając z modeli AI, które analizują podatność poszczególnych nieruchomości, a nie ogólne średnie dla kodów pocztowych

Zagreguj ekspozycję portfela, aby zidentyfikować i nadać priorytet aktywom wysokiego ryzyka w ramach dużych portfeli nieruchomości dla inwestorów instytucjonalnych i ubezpieczycieli

Zautomatyzuj proces oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przekazując sygnały o ryzyku środowiskowym w czasie rzeczywistym bezpośrednio do istniejących cykli pracy za pośrednictwem architektury opartej na API.

Koordynuj dane planetarne, łącząc rozproszone zbiory danych z obrazów satelitarnych, rejestrów rządowych i czujników środowiskowych w jedną platformę analityczną wspomagającą podejmowanie decyzji

Zalety Neural Earth:

Szerszy zakres ochrony przed wieloma rodzajami ryzyka niż u wyspecjalizowanych konkurentów

Interfejs oparty na języku naturalnym zmniejsza barierę techniczną w analizie geoprzestrzennej

Silna pozycja w branży dzięki strategicznej współpracy z ubezpieczycielami, takimi jak Orion180, w zakresie zaawansowanej analityki dotyczącej pożarów lasów

Wady Neural Earth:

Główne moduły produktu mają etykietę „wczesny dostęp”, co wskazuje na potencjalną niestabilność platformy.

Brak publicznie określonych umów SLA dotyczących dostępności lub czasu reakcji

Ceny Neural Earth:

Niestandardowe wyceny

Oceny i recenzje Neural Earth:

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

8. Acolite AI Agents (najlepsze rozwiązanie do wdrażania niestandardowych agentów AI w branży ubezpieczeniowej)

za pośrednictwem Acolite AI Agents

Acolite AI Agents zostało stworzone z myślą o agencjach, które wyrosły już z tradycyjnego RPA, ale nie dysponują zasobami programistycznymi pozwalającymi na tworzenie niestandardowych cykli pracy LLM od podstaw. Działa ono jak wirtualny współpracownik oparty na sztucznej inteligencji, którego można wykorzystać w konkretnych, newralgicznych obszarach operacyjnych — takich jak wystawianie certyfikatów ubezpieczenia (COI) czy mapowanie wykazów wartości (SOV).

W przeciwieństwie do zwykłego chatbota, agenci ci są wstępnie przeszkoleni do czytania dokumentów ubezpieczeniowych i współpracy z Twoim systemem AMS tak samo, jak zrobiłby to prawdziwy opiekun klienta. Wystarczy, że prześlesz agentowi e-mail lub ofertę ubezpieczyciela, a on zajmie się pobieraniem danych, wypełnianiem formularzy i aktualizowaniem systemu w tle.

Najważniejsze funkcje Acolite AI Agents:

Zautomatyzuj porównywanie ofert, wykorzystując agentów do wyodrębniania składek, limitów i udziałów własnych z plików PDF ubezpieczycieli oraz ujednolicania ich w formie zestawienia ofert dla klienta

Przetwarzaj harmonogramy wartości (SOV) wraz z agentami, którzy weryfikują i standaryzują arkusze kalkulacyjne dotyczące wielu nieruchomości, sygnalizując brakujące dane lub rozbieżności dla ubezpieczycieli

Automatycznie aktualizuj swój system AMS, pozwalając agentom AI pobierać dane dotyczące polis z portali ubezpieczycieli podczas odnowień, aby zapewnić dokładność danych w systemie ewidencyjnym

Koordynuj przesłanie wniosków do ubezpieczycieli, korzystając z agentów, którzy wstępnie wypełniają formularze ACORD i weryfikują wnioski przed ich wysłaniem na rynek

Zalety Acolite AI Agents:

Stworzone specjalnie z myślą o cyklach pracy ubezpieczeniowych, gotowe do użycia od razu po uruchomieniu

Konfigurowalne bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej

Koncentruje się na wspomaganiu ludzkiego procesu decyzyjnego, a nie na jego całkowitym zastąpieniu

Wady Acolite AI Agents:

Ograniczona dostępność dokumentacji publicznej i recenzji użytkowników z innych źródeł utrudnia porównanie wydajności z dotychczasowymi, starszymi rozwiązaniami.

Długoterminowa stabilność i jakość wsparcia technicznego są mniej sprawdzone niż w przypadku uznanych alternatyw

Ceny Acolite AI:

Niestandardowe wyceny

Oceny i recenzje Acolite AI Agents:

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. LinqCo-Pilot (najlepsze rozwiązanie do nawiązywania kontaktów online i działań następczych)

za pośrednictwem LinqCo-Pilot

Zapomnienie o kontynuacji rozmów z potencjalnym klientem oznacza utratę potencjalnych przychodów i zmarnowanie pieniędzy wydanych na udział w konferencji. LinqCo-Pilot zapobiega popełnieniu tego błędu. Zastępuje fizyczne karty sprzętem obsługującym technologię NFC, który jest wyzwalaczem natychmiastowych działań cyfrowych.

Mówiąc prościej, jedno dotknięcie Twojej odznaki lub karty Linq powoduje przesłanie Twoich informacji kontaktowych, linków do mediów społecznościowych i narzędzi do planowania bezpośrednio na telefon potencjalnego klienta. Warstwa Co-Pilot wykorzystuje następnie AI do obsługi zadań administracyjnych, transkrybując Twoje krótkie notatki ze spotkań i sugerując najlepszy czas na ponowny kontakt w oparciu o Twoje ostatnie interakcje. Upraszcza to zarządzanie klientami.

Najważniejsze funkcje LinqCo-Pilot:

Udostępniaj dane kontaktowe przez NFC za pomocą fizycznych kart, odznak lub hubów, które pozwalają potencjalnym klientom natychmiast zapisać Twoje informacje bez konieczności pobierania aplikacji

Zautomatyzuj działania następcze związane z potencjalnymi klientami dzięki asystentowi AI, który udziela podpowiedzi na temat nawiązania kontaktu z nowymi osobami i udostępnia szablony wiadomości dostosowane do kontekstu na podstawie notatek ze spotkań

Pozyskuj potencjalnych klientów dzięki formularzom wspomaganym przez AI, które umożliwiają skanowanie papierowych wizytówek lub odznak oraz automatyczną synchronizację wyodrębnionych danych z systemem CRM

Śledź statystyki zaangażowania, aby dokładnie sprawdzić, kiedy i gdzie pojawił się widok na Twój profil cyfrowy, w tym które konkretne linki lub pliki kliknęli Twoi nowi kontakty

Zalety LinqCo-Pilot:

Silna pozycja rynkowa świadczy o sprawdzonym dopasowaniu produktu do rynku

Bardziej szczegółowe analizy i automatyzacja działań następczych oparta na AI w porównaniu z bezpośrednimi konkurentami

Certyfikat SOC 2 typu II z logowaniem jednokrotnym (SSO) klasy Enterprise

Wady LinqCo-Pilot:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z kompatybilnością urządzeń NFC

Duże zespoły nie mogą działać samodzielnie i muszą korzystać z pomocy działu sprzedaży

Ceny LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje LinqCo-Pilot:

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

10. Indemn AI (najlepsze rozwiązanie dla wielokanałowych agentów AI obsługujących rozmowy)

za pośrednictwem Indemn AI

Zarządzanie rozmowami z klientami za pośrednictwem połączeń głosowych, czatu, SMS-ów i e-maili bez ujednoliconej strategii komunikacji wielokanałowej powoduje powstawanie ogromnych silosów komunikacyjnych. Klienci są sfrustrowani, gdy muszą powtarzać swój problem przez telefon po tym, jak już wyjaśnili go w komunikacji asynchronicznej, co sprawia, że Twoja agencja wygląda na niezorganizowaną.

Indemn AI ujednolica zewnętrzne czaty z klientami, zapewniając, że kontekst rozmowy podąża za klientem. Zamiast zarządzać czterema różnymi, odizolowanymi narzędziami, Twój zespół otrzymuje jednego, zintegrowanego asystenta AI. Potrafi on samodzielnie obsługiwać rutynowe sprawy związane z polisami lub wstępną obsługę potencjalnych klientów, ale dokładnie wie, kiedy przekazać rozmowę licencjonowanemu pracownikowi, dostarczając mu pełne podsumowanie dotychczasowych ustaleń.

Najważniejsze funkcje Indemn AI:

Analizuj zachowania brokerów i trendy rynkowe dzięki automatycznej kategoryzacji każdej interakcji, przekształcając dane z rozmów w praktyczne wnioski sprzyjające rozwojowi agencji

Zbieraj i wykorzystuj wiedzę organizacyjną, szkoląc AI na konkretnych materiałach marketingowych, dokumentach dotyczących apetytu na ryzyko oraz wewnętrznych skryptach, aby zapewnić, że „mówi” ona tak samo jak Twoja agencja

Wdrażaj AI Associates we wszystkich kanałach, w tym przez telefon, e-mail, teksty i czat internetowy, zapewniając spójną obsługę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

Dostosuj cykle pracy w AI Studio, aby tworzyć konkretne ścieżki ubezpieczeniowe, takie jak weryfikacja apetytu na ryzyko dla brokerów lub klasyfikacja roszczeń dla ubezpieczonych, bez konieczności pisania kodu

Zalety Indemn AI:

Opublikowane wyniki studiów przypadków pokazują rzeczywisty wpływ na działalność operacyjną

Specyfika branży ubezpieczeniowej pozwala na szybsze wdrożenie niż w przypadku platform ogólnego przeznaczenia

Obsługa wielokanałowa zmniejsza złożoność integracji związaną z zarządzaniem oddzielnymi narzędziami

Wady Indemn AI:

Brak gotowych, wstępnie skonfigurowanych łączników dla wielu systemów AMS

Korzysta z usług zewnętrznych dostawców modeli LLM, którzy przetwarzają dane klientów

Ceny Indemn AI

Niestandardowe wyceny

Oceny i recenzje Indemn AI:

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Która alternatywa dla Outmarket AI jest odpowiednia dla Ciebie?

Za każdym razem, gdy dodajesz kolejne punktowe rozwiązanie, aby naprawić pojedynczy problem, sprawiasz, że Twój stos technologiczny staje się bardziej skomplikowany, kosztowny i trudniejszy w obsłudze dla Twojego zespołu. Prowadzi to nie tylko do rozrostu narzędzi, ale także zwiększa ryzyko wyboru niewłaściwego oprogramowania, co ma wpływ na cały stos.

W końcu proces ten uwięzi Twój zespół w cyklu niekończącej się migracji.

Możesz przerwać ten cykl, wybierając platformę, która dostosowuje się do całej Twojej działalności. Połączona przestrzeń robocza, taka jak ClickUp, zastępuje rozproszone narzędzia, które spowalniają pracę. Twój zespół poświęca mniej czasu na zarządzanie oprogramowaniem, a więcej na wykonywanie zadań generujących przychody.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i sprawdź, jak pasuje do Twojego cyklu pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Zintegrowany obszar roboczy łączy zadania, dokumenty i komunikację w jedną platformę, podczas gdy rozwiązanie punktowe to niszowe narzędzie zaprojektowane wyłącznie do rozwiązania jednego konkretnego problemu. Dzięki centralizacji operacji zintegrowany obszar roboczy eliminuje konieczność przełączania się między niepowiązanymi aplikacjami, ograniczając fragmentację pracy i poprawiając koordynację działań zespołu.

Agenci AI usprawniają zarządzanie cyklem pracy, samodzielnie wykonując powtarzalne zadania w oparciu o określone wyzwalacze i zdarzenia w obszarach roboczych. W przeciwieństwie do podstawowej automatyzacji, technologia agentowa wykonuje złożone instrukcje, zajmując się rutynowymi zadaniami administracyjnymi, takimi jak sporządzanie aktualizacji polis lub kierowanie potencjalnych klientów, co pozwala Twojemu zespołowi skupić się na strategicznych działaniach o wysokiej wartości i relacjach z klientami.

Rozproszenie kontekstu ma miejsce, gdy dane dotyczące projektu, notatki dotyczące klientów i komunikacja wewnętrzna są rozrzucone po wielu niepowiązanych ze sobą aplikacjach. Ta fragmentacja jest szkodliwa, ponieważ prowadzi do utraty informacji, przekraczania terminów oraz znacznej straty czasu na poszukiwanie i odzyskiwanie odpowiednich dokumentów.