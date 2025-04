Jak stworzyć wielokanałową strategię komunikacji?

"Konsument omnichannel nigdy nie był tak potężny" stwierdza Gartner . Ci, którzy używają wielu kanałów do wyszukiwania produktów, porównywania cen i podejmowania decyzji zakupowych, kupują o 70% częściej i wydają o 34% więcej. W rzeczywistości 65% konsumentów często lub zawsze "czyta oceny i recenzje, wraz ze zdjęciami przesłanymi przez klientów, materiałami wideo i sekcjami FAQ"

Z drugiej strony, marketerzy zwiększają swój zasięg. Business korzysta dziś z średnio 10 kanałów do angażowania niestandardowych klientów. Przy setkach/tysiącach klientów komunikujących się za pośrednictwem kilkunastu kanałów, organizacje mają pełne ręce roboty.

Zarządzanie tą złożoną siecią powiązań z klientami wymaga solidnego i strategicznego podejścia. W tym wpisie na blogu przedstawiamy, jak stworzyć strategię komunikacji wielokanałowej.

Zacznijmy od początku.

**Co to jest komunikacja wielokanałowa?

Jak sama nazwa wskazuje, komunikacja wielokanałowa ma miejsce, gdy organizacje wykorzystują więcej niż jedną formę dotarcia do klientów. Mówiąc prościej, polega to na wykorzystaniu kombinacji kanałów cyfrowych, takich jak e-mail, strona internetowa, telefony komórkowe, media społecznościowe itp. oraz tradycyjnych, takich jak poczta bezpośrednia, reklama drukowana i telewizja.

Kiedy organizacje korzystają z komunikacji wielokanałowej?

Chociaż komunikacja wielokanałowa może być wykorzystywana do wszelkiego rodzaju działań informacyjnych, najczęstsze przypadki użycia są następujące.

Promocje : Wysyłanie ofert/kodów rabatowych za pośrednictwem wiadomości SMS

: Wysyłanie ofert/kodów rabatowych za pośrednictwem wiadomości SMS Edukacja : Umieszczanie wideo lub ebooków na temat produktu na stronie internetowej

: Umieszczanie wideo lub ebooków na temat produktu na stronie internetowej Aktualizacje : Wysyłanie e-mailem materiałów o nowych funkcjach, aktualizacjach itp

: Wysyłanie e-mailem materiałów o nowych funkcjach, aktualizacjach itp Zaangażowanie : Dostarczanie w czasie rzeczywistym odpowiedzi na pytania klientów za pośrednictwem czatu na żywo

: Dostarczanie w czasie rzeczywistym odpowiedzi na pytania klientów za pośrednictwem czatu na żywo Wsparcie: Dostarczanie usług posprzedażowych lub umożliwienie powodzenia klientowi za pośrednictwem telefonu, e-maila, czatu na żywo lub wideokonferencji

Więcej na temat każdego z tych kanałów w dalszej części artykułu.

Dlaczego komunikacja wielokanałowa jest ważna?

"Bądź tam, gdzie są Twoi klienci" to jedna z pierwszych zasad marketingu. Dzisiejsi klienci wolą spędzać czas na swoich telefonach komórkowych przeglądając media społecznościowe niż czytając gazety. Więcej osób ogląda media online niż telewizję kablową.

Aby spotkać się z klientem we właściwym miejscu, we właściwym czasie i z właściwą ofertą, każdy biznes potrzebuje wielokanałowej komunikacji.

Jaka jest różnica między komunikacją wielokanałową a omnichannel?

Podstawową różnicą między komunikacją wielokanałową a omnichannel jest jej miejsce w doświadczeniu klienta.

W komunikacji wielokanałowej każdy kanał jest niezależny, a Business wysyła wiadomości na każdy z nich osobno

W komunikacji omnichannel kanały są zintegrowane, aby stworzyć spójną podróż dla klienta

Komunikacja wielokanałowa Komunikacja omnichannel Niewielka integracja lub brak integracji między kanałami Jedna zintegrowana podróż między kanałami Koncentracja Na dotarciu do klienta i konwersji Na doświadczeniu klienta i zaangażowaniu Zalety Łatwość wdrożenia,Szerszy zasięg Efektywna komunikacja,Celowy zasięg Wady Może stać się powtarzalny dla klienta,Może być chaotyczny i nieskuteczny,Trudny i kosztowny do wdrożenia,Wymaga silnej bazy technologicznej

Różnice między komunikacją wielokanałową a wielokanałową

Przed opracowaniem strategii wielokanałowej strategii komunikacji marketingowej przyjrzyjmy się, jakie masz opcje.

Kluczowe kanały komunikacji wielokanałowej

Od reklam w gazetach/magazynach i zimnych telefonów po hiper-spersonalizowane powiadomienia w aplikacjach mobilnych, masz wiele opcji. Oto, do czego każdy z nich nadaje się najlepiej.

E-mail do bezpośredniej, spersonalizowanej komunikacji

Jeśli myślałeś, że nikt już nie otwiera e-maili, to czeka Cię niespodzianka. A przeprowadzone niedawno przez Edelman DXI dla Mailchimp wykazało, że 4 na 5 niestandardowych klientów preferuje e-mail niż jakikolwiek inny formularz komunikacji. A 95% marketerów uważa, że e-mail ma doskonały zwrot z inwestycji.

E-mail najlepiej sprawdza się w przypadku spersonalizowanych wiadomości ukierunkowanych na potrzeby, preferencje i historię każdego klienta. Niektóre świetne przypadki użycia to:

Biuletyny : Oparte na subskrypcji e-maile z informacjami o odsetkach klienta

: Oparte na subskrypcji e-maile z informacjami o odsetkach klienta Oferty : Spersonalizowane rabaty lub kupony

: Spersonalizowane rabaty lub kupony Przypomnienia: Powiadomienia o wydarzeniach takich jak porzucenie koszyka, oferty last minute itp.

Media społecznościowe dla rozrywki i zaangażowania 63.8% globalnej populacji korzysta z mediów społecznościowych. Generacja Z śledzi marki, celebrytów i influencerów, często otrzymując od nich rekomendacje produktów. Jeśli więc chcesz dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, media społecznościowe są właściwym kanałem. To najlepsze rozwiązanie:

wydarzeń : Premiery produktów, wyprzedaże, duże promocje itp. tworzą świetne doświadczenia zakupowe społeczności w mediach społecznościowych

: Premiery produktów, wyprzedaże, duże promocje itp. tworzą świetne doświadczenia zakupowe społeczności w mediach społecznościowych Rekomendacje : Relatywni influencerzy ze znaczącymi obserwacjami umożliwiają szerszy, ale celowy zasięg

: Relatywni influencerzy ze znaczącymi obserwacjami umożliwiają szerszy, ale celowy zasięg Retargetowanie: Reklamy w mediach społecznościowych i organiczne posty pomagają markom pozostać na szczycie świadomości klientów

SMS dla wiadomości błyskawicznych

Jeśli chcesz dotrzeć do klienta natychmiast, ale w nieinwazyjny sposób, SMS jest najlepszym sposobem do zrobienia tego. Dobra strategia SMS może pomóc w:

Instant call to action (CTA) : Gdy klient jest w sklepie, można wysłać spersonalizowaną wiadomość zachęcającą do natychmiastowego działania

: Gdy klient jest w sklepie, można wysłać spersonalizowaną wiadomość zachęcającą do natychmiastowego działania Na później : Bez zakłócania dnia klienta, możesz wysyłać kody kuponów, które mogą wykorzystać, gdy będą gotowi do zakupów

: Bez zakłócania dnia klienta, możesz wysyłać kody kuponów, które mogą wykorzystać, gdy będą gotowi do zakupów Przypomnienia: Gdy zbliża się termin płatności lub odnowienia, wyślij przypomnienie

Połączenia telefoniczne dla interakcji o wysokiej wartości

Nie wszystko można rozwiązać za pomocą tekstów i powiadomień, dlatego potrzebne są wypróbowane i przetestowane rozmowy telefoniczne. Firmy zazwyczaj wykorzystują rozmowy telefoniczne do:

Sprzedaży konsultacyjnej : Gdy produkt jest skomplikowany lub wymaga szczegółowych rozmów, aby go sprzedać

: Gdy produkt jest skomplikowany lub wymaga szczegółowych rozmów, aby go sprzedać Rozwiązywania problemów : Gdy niestandardowi klienci mają zapytania lub skargi dotyczące produktów, które najlepiej rozwiązać za pomocą rozmowy

: Gdy niestandardowi klienci mają zapytania lub skargi dotyczące produktów, które najlepiej rozwiązać za pomocą rozmowy Wdrażanie: Jeśli sprzedajesz produkt, który wymaga ustawienia w określony sposób, np. narzędzie SaaS

Czat na żywo do rozmów w czasie rzeczywistym

Czat na żywo daje klientom możliwość interakcji z twoją organizacją za pośrednictwem chatbota bez konieczności kontaktowania się z osobą po drugiej stronie.

Chatboty mogą odpowiadać na pytania w oparciu o istniejącą wiedzę. Mogą również odgrywać rolę mechanizmu przesiewowego, który eskaluje nierozwiązane pytania do zespołu obsługi klienta. Czat na żywo jest świetny dla:

Dostarczania informacji potrzebnych klientowi bez konieczności nawigowania/przeszukiwania strony internetowej

Udzielanie rekomendacji na podstawie niestandardowych informacji od klienta

Automatyzacji prostych procesów, takich jak resetowanie hasła lub przekazywanie opinii

Osobiste spotkania w celu przypieczętowania dużych transakcji

Zawsze dobrze jest połączyć twarz z nazwiskiem. Szczególnie w przypadku biznesów o wysokiej wartości, osobiste spotkania zwiększają zaufanie klienta do produktu i inwestycji we wsparcie. Pomaga to budować głębokie relacje. Jest to świetne rozwiązanie:

Sprzedaży produktów o wysokiej wartości, które angażują wiele osób decyzyjnych

Upselling/cross-selling

Budowanie relacji opartych na poleceniach

Jeśli brzmi to jak wiele kanałów angażowania klienta, to tak właśnie jest. Korzystanie z wielu z nich przynosi znaczące korzyści.

Korzyści z komunikacji wielokanałowej

Trzeba przyznać, że komunikacja wielokanałowa jest dodatkowym obciążeniem dla zespołu marketingowego, jeśli chodzi o ustawienie, zarządzanie, wykorzystanie i wykorzystanie. Wymaga to znacznych nakładów finansowych i wysiłku. Oto, co sprawia, że warto.

Zwiększony zasięg

Posiadanie różnych kanałów komunikacji zwiększy niestandardowy zasięg. Dzięki wielokanałowej komunikacji możesz dotrzeć do różnych segmentów niestandardowych klientów. Na przykład promocje e-mail i newslettery mogą przyciągnąć millenialsów, podczas gdy interakcje w mediach społecznościowych mogą przyciągnąć więcej GenZ.

Zwiększone zaangażowanie klientów

Im większy zasięg, tym większe zaangażowanie. Na przykład, osoby, które nie odpowiedzą na pierwszy e-mail, mogą kliknąć na tekst. Kiedy konsekwentnie odpowiadasz na zapytania na platformie społecznościowej, budujesz wiarygodność i przyciągasz tam więcej klientów.

Lepsza obsługa klienta

Bycie dostępnym na wielu platformach znacznie poprawia jakość obsługi klienta. Pomaga to spotkać się ze wszystkimi segmentami niestandardowych klientów, kiedykolwiek i gdziekolwiek chcą z Tobą współpracować. Na przykład, posiadanie chatbota AI oznacza, że klient może uzyskać pomoc zawsze, gdy jej potrzebuje, nawet w środku nocy.

Wyższe współczynniki konwersji

Komunikacja wielokanałowa jest fantastyczna do powtarzania. Na przykład, klient mógł widzieć reklamę telewizyjną o nadchodzącej wyprzedaży, powiedzmy, konkretnych ofertach z okazji Czarnego Piątku. Może nawet zamierza coś kupić.

Jednak gdy nadejdzie czas sprzedaży, może nie pamiętać / przypomnieć sobie reklamy. E-mail, powiadomienia mobilne lub SMS odgrywają rolę przypomnienia, znacznie poprawiając konwersje.

Spójny przekaz

Strategiczna komunikacja wielokanałowa zapewnia mówienie tym samym językiem i tym samym komunikatem niezależnie od medium.

Elastyczność

Komunikacja wielokanałowa zapewnia elastyczność w stosowaniu różnych metod w zależności od preferencji odbiorców. Na przykład, jeśli klient nigdy nie otwiera e-maila, wypróbuj SMS/media społecznościowe. Użytkownik spędza dużo czasu w aplikacji? Wysyłaj powiadomienia w aplikacji.

Aby czerpać te korzyści, potrzebna jest skuteczna strategia wielokanałowa. Przyjrzyjmy się temu w następnej kolejności.

Tworzenie skutecznej strategii komunikacji wielokanałowej

Komunikacja wielokanałowa to nie tylko wysyłanie wiadomości za pośrednictwem różnych mediów. Jest to przemyślany sposób na spotkanie klienta tam, gdzie się znajduje, z odpowiednim komunikatem odpowiadającym na jego potrzeby. Wymaga to strategicznego podejścia.

Oto jak stworzyć skuteczną strategię wielokanałową za pomocą potężnego narzędzia do zarządzania komunikacją, takiego jak ClickUp dla zespołów marketingowych .

1. Zidentyfikuj swoich odbiorców

W ramach strategii marketingowej przeprowadź badania i segmentację odbiorców. Na podstawie tych danych można określić wskazówki dotyczące komunikacji. Niektóre cechy odbiorców, których należy szukać, to:

Preferowany sposób komunikacji (np. e-mail, telefon, tekst, media społecznościowe)

Preferowany rodzaj zawartości (np. ebooki, filmy instruktażowe, krótkie wideo)

Istniejące subskrypcje (np. subskrypcje biuletynów, platformy społecznościowe, na których Cię śledzą)

Historia (np. rodzaje zawartości, w odniesieniu do których klient podjął działania)

2. Wybierz odpowiednie kanały

Na podstawie segmentacji odbiorców zidentyfikuj kanały, które są odpowiednie dla każdej grupy. Wybierając zestaw kanałów, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

Mapa kanałów do grupy odbiorców

Po zidentyfikowaniu odbiorców, ustal priorytety kanały komunikacji na podstawie ich wskaźnika konsumpcji. Na przykład, jeśli większość odbiorców docelowych to Gen Z, którzy korzystają z TikTok, wybierzesz go zamiast ebooków. Z drugiej strony, jeśli sprzedajesz do liderów B2B, skupisz się na komunikacji z interesariuszami w postach na LinkedIn i e-mailach.

Nie rozpraszaj się zbytnio

Tylko dlatego, że Twoi odbiorcy są na wielu kanałach, nie musisz być. Jeśli korzystasz ze zbyt wielu kanałów, możesz nie być w stanie poświęcić im wszystkim uwagi. Wybierz więc kilka i skup się na nich.

Priorytetyzuj

Nie wszystkie kanały oferują takie same zyski. Dlatego należy nadać priorytet tym, które mają maksymalny wpływ. Na przykład, jeśli celem marketingowym jest świadomość, możesz skupić się na mediach społecznościowych i reklamie w wyszukiwarce. Z drugiej strony, jeśli celem jest zwiększenie sprzedaży, priorytetem może być spersonalizowany e-mail lub SMS.

3. Zintegruj kanały

Komunikacja wielokanałowa jest zazwyczaj niezależna, co oznacza, że jeden kanał nie jest połączony z drugim w celu uzyskania spójnej podróży. Nie oznacza to jednak, że wszystkie one pełnią funkcję wysp.

Najlepszym sposobem na prowadzenie wielokanałowej strategii komunikacji jest zintegrowanie ich wszystkich z centralnym hubem, zazwyczaj oprogramowaniem do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM).

clickUp CRM dla strategicznej komunikacji wielokanałowej_

Z ClickUp CRM zarządzaj całą relacją z klientem w jednym miejscu, w tym komunikacją w różnych kanałach.

Skonsoliduj wszystkie informacje o klientach

Ustawienie zadań dotyczących tego, co, jak i kiedy należy komunikować się z każdym klientem/grupą klientów

Automatyzacja cykli pracy, które wysyłają wiadomości w wielu kanałach na podstawie wydarzeń/wyzwalaczy

Monitoruj komunikację z klientami i optymalizuj przyszłe wiadomości

4. Personalizacja komunikacji

Niestandardowe działania konsekwentnie poprawiają konwersje i wydajność. Zidentyfikuj więc obszary niestandardowe w każdej wiadomości. Dodaj imię do powitania. Zlokalizuj oferty na wydarzenia osobiste lub zakupy w sklepie.

Jeśli wysyłasz tekstowe przypomnienie o odnowieniu subskrypcji, dodaj szczegóły, takie jak termin ważności, opłata za subskrypcję, numer obsługi klienta itp.

5. Spójny branding

Kontakt z klientem na różnych platformach musi być przemyślany, autentyczny i godny zaufania. Aby to zapewnić, należy zadbać o spójność marki.

Utrzymuj jednolity ton i styl wiadomości na różnych kanałach

Konsekwentnie używaj kolorów marki, logo, kształtów itp

Stwórz powtarzalność podczas wysyłania wiadomości. Na przykład, jeśli masz świetny newsletter wysyłany w każdą niedzielę rano, niestandardowi klienci zaczną go oczekiwać

6. Wzmocnij pozycję klienta

Istnieje cienka granica między komunikacją wielokanałową a niechcianym spamem. Aby być po najbezpieczniejszej stronie tej linii, należy wzmocnić pozycję klienta.

Włącz opcję opt-in : Zaproś klienta do wyrażenia zgody na komunikację, zwłaszcza gdy są to kanały niestandardowe, takie jak e-mail lub SMS

: Zaproś klienta do wyrażenia zgody na komunikację, zwłaszcza gdy są to kanały niestandardowe, takie jak e-mail lub SMS Prośba o opinie : Daj klientom możliwość powiedzenia ci, co chcieliby zobaczyć więcej

: Daj klientom możliwość powiedzenia ci, co chcieliby zobaczyć więcej Zezwalaj na rezygnację z subskrypcji: Zaoferuj klientowi wiele sposobów na rezygnację z subskrypcji, jeśli się na to zdecyduje

Wiele z powyższych kroków można wykonać wyjątkowo za pomocą odpowiedniego ustawienia narzędzi. Zajmijmy się tym w następnej kolejności.

Bonus: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp Narzędzia do komunikacji wielokanałowej

Niezależnie od tego, czy jesteś butikową agencją z pięcioma klientami, czy dużą organizacją detaliczną z milionami klientów, komunikacja wielokanałowa jest złożona i rozległa. Ręczne zarządzanie nią jest prawie niemożliwe.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz robić tego ręcznie. Istnieje kilka potężnych narzędzi, których możesz użyć, a niektóre z nich omówimy poniżej.

Narzędzia do zarządzania projektami marketingowymi

Dla skutecznego zarządzanie komunikacją niestandardową potrzebujesz solidnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp . Łącz różne zespoły kreatywne i marketingowe, aby planować kampanie wielokanałowe. Burza mózgów pomysłów dzięki współpracy Tablica ClickUp .

zarządzanie projektami marketingowymi z ClickUp_

Przekształcaj pomysły w zadania, dodawaj terminy, przypisuj użytkowników, połączony z briefami kreatywnymi, śledź czas i nie tylko za pomocą Zadania ClickUp . Połącz te zadania ze swoimi cele komunikacyjne i monitorować postępy w czasie rzeczywistym - wszystko w jednym miejscu!

Prowadź rozmowy w kontekście, korzystając z sekcji komentarzy do każdego zadania. Co więcej? Używaj Komentarze ClickUp Assign aby przyciągnąć uwagę właściwych osób.

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym

Komunikacja wielokanałowa wymaga wysiłku wielu osób - copywriterów, redaktorów, projektantów, programistów, pracowników operacyjnych, analityków i nie tylko! Niewielka luka w komunikacji może prowadzić do gigantycznego wypaczenia doświadczenia klienta.

bezproblemowa komunikacja asynchroniczna z ClickUp Chat_

Unikaj tego dzięki narzędzia komunikacji w miejscu pracy jak ClickUp Chat . Przechowuj wszystkie rozmowy dotyczące pracy w kontekście. Wpisz @ i oznacz użytkownika, wpisz @@ i oznacz zadanie. Przesyłanie plików projektowych i uzyskiwanie zatwierdzeń. Połącz dokumenty. Konwertuj wiadomości tekstowe na zadania bezpośrednio z interfejsu ClickUp Chat.

Narzędzia do raportowania i przekazywania informacji zwrotnych

Czasami teksty i obrazy nie wystarczają do opisania problemu lub wyrażenia kreatywnego briefu. W takich przypadkach użyj ClickUp Clip aby nagrać ekran z dźwiękiem. Wyjaśnij proces, przekaż informacje zwrotne lub opracuj niestandardowe strategie zarządzania klientami z dźwiękiem i wideo. Spraw, aby Twoje komunikaty były krystalicznie czyste dla Twoich Teams.

nagrywaj i udostępniaj bez wysiłku dzięki ClickUp Clips_

Narzędzia do automatyzacji

Przyjrzyjmy się kilku cyklom pracy, które są powszechne w komunikacji wielokanałowej.

Gdy klient porzuci koszyk i zamknie okno, wyślij e-mail z przypomnieniem po 24 godzinach braku aktywności

Gdy klient pobierze ebooka, wyślij studium przypadku po trzech dniach

Gdy klient zrezygnuje z subskrypcji, usuń go ze wszystkich odpowiednich list

Zależnie od Twojego biznesu, będziesz mieć wiele takich scenariuszy, które można zautomatyzować dla lepszej skuteczności marketingowej. Do zrobienia tego wszystkiego i jeszcze więcej dzięki Automatyzacja ClickUp .

skonfiguruj marketingowe cykle pracy i pozwól im działać dzięki ClickUp Automations

Ramy i szablony

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z komunikacją wielokanałową, czy po prostu optymalizujesz to, co już masz, nic tak nie oszczędza czasu jak dobry szablon. ClickUp oferuje wiele różnych szablonów szablonów planów komunikacji można wykorzystać do ustawienia się na powodzenie.

Spośród nich wszystkich Szablon planu komunikacji ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do organizowania planów, poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, śledzenia realizacji celów i współpracy między różnymi działami.

Pomimo najlepszych strategii i narzędzi, komunikacja wielokanałowa nie jest pozbawiona wyzwań.

Wyzwania w komunikacji wielokanałowej

Ze względu na swój charakter, komunikacja wielokanałowa obejmuje szeroką gamę mediów, rodzajów wiadomości i niestandardowych preferencji klientów. Na przykład, aby po prostu wysłać tekst, potrzebna jest atrakcyjna treść, parametry personalizacji, konfigurowalne łącza itp. Ta złożoność mnoży się w zależności od rodzaju zawartości i używanego kanału.

Oczywiście wiąże się to z kilkoma wyzwaniami. Zobaczmy, jakie one są i jak można im sprostać.

Spójność: Każdy kanał ma swoje własne potrzeby, idiosynkrazje i limity. Jak zatem zachować spójność między różnymi metodami komunikacji, takimi jak e-mail, media społecznościowe, wideo i teksty?

Stwórz kompleksowy podręcznik marki i udostępniaj go wszystkim zespołom za pomocą narzędzia do współpracy, takiego jak Dokumenty ClickUp . Możesz również użyć powtarzalnych list kontrolnych, aby upewnić się, że każdy element Twojego zarządzanie kampaniami e-mail jest w marce.

Powtarzanie: W komunikacji wielokanałowej z założenia występuje powtarzalność. Można na przykład wysłać tę samą wiadomość - nawet jeśli jest inaczej sformułowana - za pośrednictwem wielu kanałów, aby powtórzyć ją klientowi. Może to jednak łatwo stać się powtarzalne i spamerskie.

Unikaj tego poprzez:

Wysyłanie wiadomości tylko na preferowane przez klienta kanały w preferowanym przez niego czasie

Nadawanie wiadomościom wartości niestandardowej dla klienta

Przestrzenie między wiadomościami, aby nie przytłoczyć klienta

Integracja danych: Przy korzystaniu z wielu kanałów prawdopodobnie napotkasz problem niespójności, utraty i silosowości danych. W prawdziwym świecie może to mieć straszne konsekwencje. Na przykład proszenie klienta o powtórzenie skargi, mimo że została ona zrobiona w innym kanale, jest złym doświadczeniem.

Unikaj tych problemów dzięki przemyślanym integracjom. Dzięki ClickUp zintegruj ponad 1000 narzędzi, aby lepiej zarządzać danymi. Użyj Połączone wyszukiwanie ClickUp aby znaleźć to, czego potrzebujesz, niezależnie od tego, gdzie znajduje się na stosie narzędzi.

Prywatność: Niestandardowi klienci powierzają ci swoje dane. Aby utrzymać to zaufanie, musisz zachować ich prywatność nawet podczas wysyłania wielokanałowej komunikacji.

Kiedy używasz ClickUp do swoich potrzeb marketingowych, bezpieczeństwo i prywatność są z natury zadbane.

Oprócz powyższego, oto kilka najlepszych praktyk w komunikacji wielokanałowej.

Najlepsze praktyki w komunikacji wielokanałowej

Zanim zakończymy, oto podsumowanie najlepszych praktyk, które pomogą ci do zrobienia komunikacji wielokanałowej we właściwy sposób.

Skup się na swoich odbiorcach: Zrozum potrzeby i preferencje swoich odbiorców. Twórz zawartość i komunikaty dostosowane do każdej grupy odbiorców. Personalizuj, gdy tylko jest to możliwe.

Monitoruj i mierz: Nie rozpylaj i nie módl się. Bądź strategiczny w swojej komunikacji. Zidentyfikuj wskaźniki i śledź wydajność. Zbieraj regularnie jakościowe informacje zwrotne. Przeprowadzaj testy A/B, aby określić, co działa najlepiej. Odpowiednio zoptymalizuj.

Konsolidacja wiedzy: Znajdź sposoby na gromadzenie i konsolidację wiedzy. Połącz wszystkie zasoby marketingowe. Stwórz lista kontrolna kampanii marketingowej do wykorzystania przez wszystkie zespoły kanału. Udostępnianie regularnych informacji zwrotnych, aby Teams uczyli się od siebie nawzajem.

Wykorzystanie danych: Dane to nie tylko informacje niestandardowe. W skutecznej komunikacji wielokanałowej pomocne są również dane dotyczące zarządzania projektami, takie jak czas potrzebny na wykonanie każdego zadania, zależności, nakładanie się zadań, niezbędne zasoby itp.

Skorzystaj z kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami, aby monitorować, zrozumieć i zoptymalizować również swoje działania marketingowe.

Efektywna komunikacja wielokanałowa z ClickUp

Każdy kanał komunikacji to nowy i unikalny sposób dotarcia do klienta. W przypadku SMS-ów możesz używać tylko emoji dla wizualnych odsetków. W przypadku powiadomień z aplikacji możesz również dodawać obrazy. E-mail może zawierać wiele połączonych linków i dłuższy tekst.

Każdy dodatkowy kanał zwiększa złożoność komunikacji wielokanałowej. Załóżmy, że korzystasz już z X. Jeśli dodasz Instagram do tego miksu, możesz zmienić zawartość X. Jednak nadal musisz myśleć o rozmiarach obrazów, hashtagach odpowiednich dla platformy, braku możliwości publikowania połączonych treści, czasie publikowania, komentarzach, DM i nie tylko!

Powodzenie wielokanałowej strategii komunikacji jest jak 1000-elementowa układanka. Aby uniknąć brakujących elementów lub dziur, potrzebujesz potężnego narzędzia, takiego jak ClickUp. Pełen funkcji, automatyzacji i szablonów, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby uruchomić skuteczną komunikację wielokanałową. Przekonaj się sam. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .