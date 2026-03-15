10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami dla pisarzy na rok 2026

Obecnie przygotowanie jednego artykułu może wymagać badań w pięciu zakładkach, wywiadów na Zoomie, udostępniania wersji roboczej do recenzji, edycji pod kątem SEO, koordynacji projektu graficznego, zatwierdzeń przez klienta oraz śledzenia wyników.

I właśnie w tym momencie zaczynają się problemy.

W jednym narzędziu tworzysz szkice, w innym przeprowadzasz śledzenie zadań, a w trzecim przeprowadzasz burzę mózgów. Samo pisanie staje się łatwą częścią, ale zarządzanie tym wszystkim to prawdziwa praca.

W zarządzaniu projektami dla pisarzy chodzi o przejrzystość. Niektóre narzędzia są stworzone z myślą o planistach wizualnych, inne lepiej sprawdzają się przy długich manuskryptach, a jeszcze inne doskonale sprawdzają się w zespołach redakcyjnych pracujących wspólnie.

W tym przewodniku zebraliśmy 10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami dla pisarzy, dzięki czemu możesz poświęcić mniej czasu na organizację pracy, a więcej na samo pisanie. ✍️

Oto tabela porównująca wszystkie narzędzia do zarządzania projektami dla pisarzy omówione na tym blogu. 📊

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie wiedzą i zadaniami z automatyzacją wspomaganą przez sztuczną inteligencję oraz cyklami pracy między narzędziami dla pisarzy indywidualnych, małych zespołów i dużych organizacji koordynujących projekty, zgłoszenia i dokumenty Jedna platforma z zadaniami, listami, dokumentami i celami, ClickUp Brain, wieloma modelami AI, zarządzaniem czasem i niestandardowymi automatyzacjami Free Forever; niestandardowe opcje dostosowywania dostępne dla Enterprise Notion Stwórz dostosowywalny obszar roboczy z wbudowaną AI dla pisarzy, którzy chcą zbudować od podstaw w pełni dostosowywalny obszar roboczy Widoki bazy danych (tabela, tablica, oś czasu, kalendarz), zsynchronizowane bloki, asystent pisania Notion AI, notatki ze spotkań oparte na sztucznej inteligencji wraz z zadaniami do wykonania, które pomogą Ci zachować porządek Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Scrivener Zarządzanie długimi manuskryptami od wersji roboczej po eksport dla pisarzy tworzących złożone, wielorozdziałowe manuskrypty Organizacja manuskryptów w stylu segregatora, tablica korkowa z wirtualnymi kartami indeksowymi, narzędzie do tworzenia konspektów z możliwością zmiany struktury metodą „przeciągnij i upuść”, widok badań na podzielonym ekranie Ceny płatnych planów zaczynają się od 23,99 USD miesięcznie za użytkownika Trello Wizualne cykle pracy pisania w stylu Kanban dla pisarzy, którzy myślą wizualnie i preferują cykle pracy w stylu Kanban Wizualne tablice Kanban, automatyzacja Butler (reguły i komendy), dodatki Power-Ups zapewniające rozszerzoną funkcjonalność, widok kalendarza i planera Free; płatne plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie za użytkownika Google Workspace Wspólne pisanie i redagowanie w chmurze dla rozproszonych zespołów redakcyjnych wymagających współpracy w czasie rzeczywistym Współpraca w czasie rzeczywistym w Dokumentach Google (tryb sugerowania zmian i historia wersji), Gemini AI w Dokumentach/Gmailu/Dysku, pamięć w chmurze Google Drive Cena płatnego planu zaczyna się od 5,60 USD miesięcznie za użytkownika Asana Ustrukturyzowane cykle pracy redakcyjnej z zależnościami między zadaniami dla redaktorów i kierowników projektów nadzorujących wieloetapowe procesy publikacji Zależności zadań dla ustrukturyzowanych cykli pracy, pola niestandardowe do śledzenia zmian redakcyjnych, kreator cykli pracy i automatyzacja reguł, widoki obciążenia pracą i zasobami Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 30,49 USD miesięcznie za użytkownika Airtable Tworzenie systemów zawartości opartych na danych bez kodowania dla zespołów operacyjnych zarządzających ustrukturyzowanymi bazami danych redakcyjnymi Bazy danych relacyjnych z połączonymi rekordami, automatyzacje oparte na wyzwalaczach, pola i agenci AI w Airtable, konfigurowalne formularze zgłoszeniowe z logiką routingu Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika Monday.com Elastyczne, wizualne zarządzanie pracą z wbudowaną AI dla menedżerów, którzy potrzebują widoczności w zakresie obciążenia pracą oraz pulpitów nawigacyjnych obejmujących wiele projektów Wizualne tablice z konfigurowalnymi cyklami pracy, bloki AI (podsumowujące, tłumaczące, kategoryzujące), Workdocs do współpracy na żywo oraz widoki obciążenia pracą i zasobów w łatwym w obsłudze interfejsie Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Milanote Wizualna burza mózgów i kreatywne planowanie projektów dla twórców opowieści, którzy w sposób przestrzenny przedstawiają postacie i wątki fabularne Nieograniczone tablice wizualne, narzędzie do wycinania treści z internetu umożliwiające natychmiastowe zapisywanie inspiracji, szablony postaci i zarysu fabuły, osadzanie multimediów (obrazy, wideo, linki) Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 12,50 USD miesięcznie za użytkownika Evernote Stworzenie przeszukiwalnego „drugiego mózgu” dla pisarzy – przeznaczonego dla profesjonalistów, którzy chcą szybko rejestrować pomysły na różnych urządzeniach Notatniki z zagnieżdżonymi stosami i etykietowaniem, narzędzie do wycinania treści z internetu w celu gromadzenia materiałów badawczych, zintegrowane zadania w notatkach, skanowanie dokumentów z OCR Ceny płatnych planów zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie za użytkownika.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do zarządzania projektami dla pisarzy?

Pisarze przechodzą przez kolejne etapy pracy nad pomysłami: badania, tworzenie konspektu, pisanie wersji roboczej, poprawianie i publikowanie. Oznacza to, że odpowiednie narzędzie musi zapewnić wsparcie dla realiów pracy redakcyjnej. Oto podstawowe funkcje, które warto ocenić przy wyborze narzędzia do zarządzania projektami kreatywnymi. 👇

Uwidacznia terminy i ułatwia ich zarządzanie: Wyświetla terminy, harmonogramy publikacji i kamienie milowe w widoku Wyświetla terminy, harmonogramy publikacji i kamienie milowe w widoku kalendarza redakcyjnego , osi czasu lub wykresu Gantta

Struktury pracy według etapów pisania: Dzielą projekty na jasne etapy, takie jak tworzenie konspektu, pisanie wersji roboczej, edycja, zatwierdzanie i publikacja, wraz ze śledzeniem statusu, które pokazuje postępy

Centralizuje współpracę i informacje zwrotne od redakcji: Umożliwia dodawanie komentarzy w tekście, prowadzenie dyskusji w wątku oraz udostępnianie wersji roboczych, dzięki czemu poprawki są wprowadzane w odpowiednim kontekście

Połącza badania bezpośrednio z projektami: Przechowuje notatki, linki do źródeł, briefy i pliki referencyjne obok połączonego tekstu, aby uniknąć przeszukiwania oddzielnych folderów i aplikacji

Zapewnia przejrzystą historię wersji: śledzi zmiany i zachowuje wcześniejsze wersje robocze, dzięki czemu zmiany są udokumentowane, możliwe do odtworzenia i łatwe do porównania

Oferuje elastyczne widoki cyklu pracy: przełączaj się między listami, tablicami i kalendarzami w zależności od tego, czy planujesz zawartość, zarządzasz edycjami, czy sprawdzasz terminy

Oferuje wsparcie dla pracy z dowolnego miejsca: synchronizuje się w czasie rzeczywistym między komputerem a urządzeniami mobilnymi, dzięki czemu pisarze mogą zapisywać pomysły, aktualizować zadania lub odpowiadać na opinie, gdziekolwiek się znajdują

📮 ClickUp Insight: Czy wiesz, że 45% osób sprawdza swoje telefony co kilka minut — często w poszukiwaniu szybkich odpowiedzi lub chwili wytchnienia? Jednak ciągłe sprawdzanie telefonu, na przykład rzucanie okiem na e-mail podczas pisania raportu, w rzeczywistości rozprasza uwagę i utrudnia głęboką pracę. 🖤 W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp Brain MAX. Jako Twój oparty na AI pomocnik na komputerze, Brain MAX pozwala na czatowanie, planowanie, tworzenie zadań i wyszukiwanie aplikacji innych firm bez opuszczania obszaru roboczego lub sięgania po telefon. Potrzebujesz twórczej iskry? Wykorzystaj swój głos do napisania haiku, generowania zawartości za pomocą wielu modeli AI lub wykonywania zadań administracyjnych — dając swoim oczom (i koncentracji) tak bardzo potrzebną przerwę.

Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami dla pisarzy

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem pracującym samodzielnie i obsługującym wielu klientów, czy też członkiem dynamicznego zespołu redakcyjnego, narzędzia te zostały stworzone, aby zapewnić przejrzystość, widoczność i dynamikę Twojego cyklu pracy pisania. 💁

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla pisarzy, którzy poszukują zintegrowanego obszaru roboczego opartego na AI)

ClickUp dla zespołów zarządzających projektami to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji — cyfrowe środowisko łączące zadania, dokumenty, czat, cele, pulpity nawigacyjne i sztuczną inteligencję.

Eliminuje to rozproszenie pracy, co oznacza koniec z tworzeniem szkiców w jednej aplikacji, śledzeniem terminów w innej, zarządzaniem opiniami w e-mailach i burzą mózgów w trzecim narzędziu. Wszystko znajduje się w jednym ekosystemie, a AI rozumie to wszystko.

Oto jak to wygląda w praktyce:

Organizuj swoją zawartość dzięki ClickUp Docs

Pomyśl o ClickUp Docs jako o centralnym hubie pisarskim, w którym przechowujesz konspekty, wersje robocze, wyniki badań, przewodniki stylistyczne, materiały referencyjne, kalendarze redakcyjne, a nawet opinie zespołu. Dokumenty są bezpośrednio połączone z Twoimi strumieniami pracy, dzięki czemu możesz powiązać brief z zadaniem ClickUp, osadzić przewodnik stylistyczny w cyklu pracy lub automatycznie generować spisy treści.

Strukturyzuj zawartość za pomocą nagłówków, twórz tabele, osadzaj multimedia, wstawiaj bloki kodu i uporządkuj długie wersje robocze za pomocą ClickUp Dokumentów

Możesz na przykład utworzyć dokument „Szkice cotygodniowego biuletynu”, w którym umieścisz linki do materiałów badawczych, notatki redakcyjne oraz @wzmianki dla członków zespołu. Możesz również bezpośrednio w dokumencie dodawać linki do zadań, przekształcać tekst w elementy do wykonania oraz ustalać terminy.

Przyspiesz proces pisania dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain, będący częścią cyklu pracy dotyczą cej zarządzania wiedzą w ClickUp, to kontekstowa sztuczna inteligencja wbudowana w Twoje środowisko pracy, obejmujące dokumenty, zadania, komentarze i czaty, co oznacza, że działa w pełnym kontekście Twoich projektów.

Dla pisarzy pełni ono rolę zarówno partnera twórczego, jak i asystenta zwiększającego wydajność.

Możesz tworzyć szkice bezpośrednio w dowolnym polu tekstowym. W przypadku wpisów na blogu, konspektów, treści stron docelowych, wątków w mediach społecznościowych i scenariuszy wideo wystarczy wpisać podpowiedź, a Brain wygeneruje szkic. Zaznacz istniejący tekst i wybierz jedną z następujących opcji:

Popraw jakość pisania

Popraw ortografię i gramatykę

Wydłuż lub skróć

Uprość złożoną zawartość

Kontynuuj pisanie od miejsca, w którym przerwałeś

Generuj elementy do wykonania na podstawie szkicu

Przetłumacz na wiele języków

Poproś ClickUp Brain o podsumowania, kreatywne sugestie i elementy do wykonania bezpośrednio w ClickUp Dokumentach

Jeśli generujesz zadania do wykonania na podstawie briefu zawartości w formacie dokumentu, przekształca on ten brief w ustrukturyzowane zadanie ClickUp. Możesz również używać niestandardowych podpowiedzi lub poleceń / z ukośnikiem /write, aby szybko edytować, przepisać lub tworzyć zawartość w określonym tonie (profesjonalnym, konwersacyjnym, humorystycznym) oraz dostosowywać poziom kreatywności w zależności od tego, czy piszesz raport, czy wpis na blogu.

📌 Przykładowa podpowiedź: Popraw ten akapit, aby brzmiał bardziej interesująco dla naszych odbiorców, i zaproponuj trzy chwytliwe warianty nagłówka.

Krótki przewodnik dla początkujących użytkowników:

Zwiększ możliwości badawcze i wydajność dzięki ClickUp Brain MAX

Aby wykorzystać sztuczną inteligencję do pisania nie tylko w zakresie tworzenia szkiców, ale także jako pełnoprawny silnik badawczy, skorzystaj z ClickUp Brain MAX — zaawansowanego narzędzia AI na komputer. Rozszerza ono możliwości ClickUp Brain poza pomoc w pisaniu i przekształca je w zaawansowany silnik badawczy i zwiększający wydajność.

Brain MAX oferuje:

Wyszukiwanie zaawansowane w całym obszarze roboczym i połączonych aplikacjach, a także w Internecie

Dostęp do modeli AI klasy premium umożliwiających bardziej dopracowane burze mózgów i edycję

Odpowiedzi dostosowane do kontekstu dotyczące Twoich projektów i dokumentów

Dla pisarzy jest to potężne narzędzie na etapie badań. Zamiast przeszukiwać foldery lub zakładki przeglądarki, możesz poprosić Brain MAX o wyświetlenie odpowiednich notatek, podsumowanie wcześniejszych opinii klientów lub natychmiastowe znalezienie powiązanych szkiców.

Dyktuj swoje pomysły, szybciej twórz pierwsze wersje i korzystaj z automatycznego tekstu każdego słowa dzięki funkcji ClickUp Talk to Text

A jeśli myślisz szybciej niż piszesz, możesz dyktować pomysły bezpośrednio do Dokumentów lub Zadań dzięki funkcji ClickUp Talk to Text. Narzędzie automatycznie transkrybuje Twoją mowę na uporządkowany tekst, który możesz od razu edytować za pomocą ClickUp Brain.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach i opcjach dostosowywania nowi użytkownicy mogą początkowo czuć się przytłoczeni

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Ta recenzja mówi wszystko:

Najbardziej w ClickUp podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między wieloma aplikacjami. Oferuje niezrównaną liczbę funkcji w porównaniu z innym oprogramowaniem. Jest również wysoce konfigurowalny, aby dopasować się do dowolnego cyklu pracy dzięki funkcjom takim jak wiele widoków, które pozwalają mi skonfigurować projekty dokładnie tak, jak potrzebuję, pulpity nawigacyjne, które dają mi przejrzysty wgląd w raporty i statystyki, oraz automatyzacje, które oszczędzają mi godziny, zajmując się powtarzalnymi zadaniami.

Najbardziej w ClickUp podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między wieloma aplikacjami. Oferuje niezrównaną liczbę funkcji w porównaniu z innym oprogramowaniem. Jest również wysoce konfigurowalny, aby dopasować się do dowolnego cyklu pracy dzięki funkcjom takim jak wiele widoków, które pozwalają mi skonfigurować projekty dokładnie tak, jak potrzebuję, pulpity nawigacyjne, które dają mi jasny obraz raportów i statystyk, oraz automatyzacje, które oszczędzają mi godziny, zajmując się powtarzalnymi zadaniami.

🚀 Zaleta ClickUp: Zautomatyzuj proces pisania dzięki ClickUp Super Agents. W przeciwieństwie do zwykłych narzędzi, które tylko reagują, ci wirtualni współpracownicy oparci na sztucznej inteligencji planują, dzielą pracę na etapy, realizują zadania i informują Cię na bieżąco o postępach w projektach. Łączą kontekst, wieloetapowe rozumowanie i pamięć, aby przejąć kontrolę nad całym cyklem pracy, od tworzenia zawartości po przydzielanie zadań. Zautomatyzuj powtarzające się zadania, abyś mógł skupić się na pisaniu dzięki ClickUp Super Agents Wykorzystaj je do: Automatycznie przekształcaj krótkie notatki w uporządkowane konspekty zawartości

Upewnij się, że dotrzymujesz terminów i wysyłasz podsumowania statusu przed spotkaniami redakcyjnymi

Wykorzystaj wnioski z poprzednich kampanii i przygotuj podsumowania wyników Możesz na przykład przydzielić Super Agentowi cel „Przygotuj cotygodniowy raport z postępów redakcyjnych”, a narzędzie przeanalizuje aktywność, wykryje zaległe materiały, sporządzi podsumowania, utworzy zadania następcze i dostarczy raport. Stwórz swojego pierwszego agenta:

2. Notion (najlepsze rozwiązanie do tworzenia dostosowywalnego obszaru roboczego z wbudowaną AI)

za pośrednictwem Notion

Notion przenosi Twoje projekty pisarskie, badania, kalendarze redakcyjne i dokumentację do elastycznej przestrzeni roboczej. Pozwala tworzyć wszystko na stronach, które mogą zawierać tekst, bazy danych, tablice kanban, tabele, osie czasu i elementy osadzone.

Ponadto Notion AI i Notion Agent mogą przeszukiwać Twoje strony, pliki PDF i narzędzia do dokumentacji w ramach połączenia, aby natychmiast wyświetlać kontekst. Oznacza to, że pisarze mogą przekształcić chaotyczne transkrypcje spotkań w uporządkowane konspekty, generować pierwsze wersje na podstawie zapisanych wytycznych dotyczących marki lub przekształcać notatki z badań w gotowe do publikacji streszczenia.

Możesz również polegać na AI Meeting Notes, aby rejestrować przebieg spotkania i automatycznie wyodrębniać elementy do wykonania, co jest szczególnie przydatne podczas koordynowania pracy współpracowników, redaktorów i interesariuszy w ramach różnych projektów.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz uporządkowane procesy tworzenia zawartości, korzystając z widoków bazy danych (tabela, Tablica, oś czasu, kalendarz)

Zapewnij spójność informacji na wszystkich stronach dzięki Synced Blocks

Twórz wersje robocze, streszczenia i przeróbki tekstów dzięki asystentowi pisania Notion AI

Kontroluj dostęp dzięki zaawansowanym ustawieniom uprawnień i weryfikacji

Ograniczenia Notion

Struktura obszaru roboczego może wydawać się chaotyczna z powodu braku tradycyjnej hierarchii folderów

Ograniczona natywna automatyzacja w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do zarządzania projektami marketingowymi

Ceny Notion

Free

Plus: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Oto, na co zwrócił uwagę jeden z klientów:

Każda strona w Notion przypomina czyste płótno, które możesz przekształcić w cokolwiek potrzebujesz. Niektóre strony stają się wykresami, inne są listami, a jeszcze inne to dokumenty robocze udostępniane różnym osobom. Ta elastyczność to duży plus, a ponadto prawie każdy może szybko opanować obsługę i od razu zacząć z niej korzystać… Brak struktury folderów i ogólna organizacja są naprawdę frustrujące. Kiedy mam dwa powiązane dokumenty, chcę móc umieścić je w folderze bez zmiany ich układu lub sposobu wyświetlania dla innych osób…

Każda strona w Notion przypomina czyste płótno, które możesz przekształcić w cokolwiek potrzebujesz. Niektóre strony stają się wykresami, inne są listami, a jeszcze inne to dokumenty robocze udostępniane różnym osobom. Ta elastyczność to duży plus, a ponadto prawie każdy może szybko opanować obsługę i od razu zacząć korzystać z aplikacji… Brak struktury folderów i ogólna organizacja są naprawdę frustrujące. Kiedy mam dwa powiązane dokumenty, chcę móc umieścić je w folderze bez zmiany ich układu lub sposobu wyświetlania dla innych osób…

Jeśli jesteś autorem tekstów technicznych, to jest to coś dla Ciebie!

3. Scrivener (najlepsze narzędzie do zarządzania długimi tekstami od szkicu po eksport)

za pośrednictwem Scrivener

Scrivener został stworzony specjalnie z myślą o długich projektach pisarskich, które nie mieszczą się w jednym dokumencie. Zamiast zmuszać Cię do przewijania setek stron, pozwala podzielić manuskrypt na małe, przenośne sekcje w „pasku bocznym przypominającym segregator”. Możesz tworzyć sceny w dowolnej kolejności, umieszczać niedokończone pomysły w osobnych folderach i reorganizować całe rozdziały za pomocą przeciągania i upuszczania.

Dla pisarzy powieści, autorów literatury faktu i autorów akademickich to narzędzie do tworzenia zawartości sprawia, że edycja strukturalna jest znacznie mniej uciążliwa niż w tradycyjnym edytorze tekstu.

Możesz podzielić redaktor, aby wyświetlić materiały referencyjne obok tekstu, co jest szczególnie przydatne dla dziennikarzy, biografów i badaczy sprawdzających fakty podczas pisania. Kiedy nadejdzie czas na udostępnianie, Scrivener kompiluje rozproszone sekcje w przejrzysty manuskrypt sformatowany dla programów Word, PDF, a nawet Final Draft.

Najlepsze funkcje programu Scrivener

Organizuj rozdziały i sceny w sposób wizualny, korzystając z tablicy korkowej z wirtualnymi kartami indeksowymi

Zmieniaj strukturę całych manuskryptów za pomocą Outlinera i folderów typu „przeciągnij i upuść”

Ustal cele dotyczące manuskryptu i sesji za pomocą celów dotyczących liczby słów i znaków

Śledź etapy tworzenia wersji roboczych za pomocą niestandardowych metadanych, etykiet i znaczników statusu

Ograniczenia programu Scrivener

Słabe narzędzia do współpracy przy pisaniu zespołowym

Aby w pełni zrozumieć funkcje, konieczne jest zapoznanie się z przewodnikami/samouczkami

Ceny Scrivener

iOS i iPadOS: 23,99 USD

MacOS: 59,99 USD

Windows: 59,99 USD

Oceny i recenzje programu Scrivener

G2: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Scrivenerze?

Recenzent serwisu G2 ujął to w ten sposób:

Zazwyczaj zajmuję się wieloma zadaniami związanymi z pisaniem i organizacją, a w programie Scrivener najbardziej cenię to, że pozwala mi on utrzymać strukturę tekstów w jednym narzędziu, od wstępnego zarysu po ostateczną zawartość. A dzięki jego elastyczności mogę korzystać z wersji na komputer stacjonarny do bardziej wymagających zadań, a z aplikacji mobilnej do wprowadzania szybkich poprawek lub robienia notatek, gdy jestem w drodze. Chociaż oferuje podstawowe narzędzia do wykrywania błędów, wdrożenie bardziej zaawansowanego systemu korekty w czasie rzeczywistym byłoby dużym krokiem naprzód dla osób pragnących dopracować teksty w ramach tej samej aplikacji.

Zazwyczaj zajmuję się wieloma zadaniami związanymi z pisaniem i organizacją, a w programie Scrivener najbardziej cenię to, że pozwala mi on utrzymać strukturę tekstów w jednym narzędziu, od wstępnego zarysu po ostateczną zawartość. A dzięki jego elastyczności mogę korzystać z wersji na komputer stacjonarny do bardziej wymagających zadań, a z aplikacji mobilnej do wprowadzania szybkich poprawek lub robienia notatek, gdy jestem w drodze.

Chociaż oferuje podstawowe narzędzia do wykrywania błędów, wdrożenie bardziej zaawansowanego systemu korekty w czasie rzeczywistym byłoby dużym krokiem naprzód dla osób pragnących dopracować teksty w ramach tej samej aplikacji.

🧠 Ciekawostka: Pismo klinowe uznawane jest za jeden z najwcześniejszych, jeśli nie najwcześniejszy, systemów pisma, opracowany w starożytnej Mezopotamii (a konkretnie w Sumerze, na terenie dzisiejszego Iraku) około 3400–3100 r. p.n.e. Zostało stworzone przez administratorów i urzędników świątynnych w celu zaspokojenia praktycznych, ekonomicznych potrzeb, takich jak śledzenie handlu, zarządzanie zbożem i rozliczanie inwentarza.

4. Trello (najlepsze rozwiązanie do wizualnych cykli pracy pisania w stylu kanban)

za pośrednictwem Trello

Trello to internetowe narzędzie Kanban służące do zarządzania projektami dla początkujących. Zostało opracowane przez firmę Atlassian i wykorzystuje tablice, listy oraz karty do wizualnej organizacji pracy. Możesz utworzyć tablicę dla projektu, podzielić ją na listy (np. Pomysły, Szkice, Edycja, Opublikowane) i przenosić karty między etapami w miarę postępów. Dzięki temu na pierwszy rzut oka łatwo jest sprawdzić, co dokładnie znajduje się w przygotowaniu.

Każda karta może zawierać listy kontrolne, załączniki, linki, komentarze i terminy, co sprawia, że jest praktyczna w zarządzaniu tekstami wymagającymi intensywnych badań. Autorzy mogą przechowywać linki do źródeł bezpośrednio w odpowiedniej karcie, robić notatki w opisie oraz śledzić kolejne etapy redakcji.

Trello oferuje również wsparcie dla przekształcania wiadomości e-mail i wiadomości ze Slacka w zadania, co jest pomocne, gdy szczegóły zlecenia pojawiają się w rozproszonych rozmowach.

Najlepsze funkcje Trello

Zautomatyzuj powtarzalne czynności dzięki Butler Automatyzacji (reguły, przyciski, komendy)

Rozszerz funkcjonalność za pomocą Power-Ups do kalendarzy, pól niestandardowych i nie tylko

Planuj terminy wraz z zadaniami za pomocą Trello Planner (widok kalendarza i harmonogramowanie)

Synchronizuj zadania między wieloma tablicami za pomocą funkcji Card Mirroring

Limity Trello

W miarę powiększania się tablic stają się one zagracone i trudniejsze w zarządzaniu

Nie nadaje się do złożonych lub wielopoziomowych projektów

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Ta opinia pochodzi bezpośrednio od użytkownika:

Lubię używać Trello do zarządzania projektami i zadaniami, ponieważ pomaga mi to w obsłudze wielu zadań jednocześnie i ułatwia przeglądanie. Podobają mi się obszary robocze i funkcje śledzenia czasu. Zarządzamy wieloma projektami jednocześnie, tworząc różne obszary robocze dla każdego klienta, a dla różnych zadań tworzymy różne tablice, aby łatwo wszystkim zarządzać… Czasami trudno jest zarządzać złożonymi projektami i projektami długoterminowymi. W przypadku złożonych projektów trudno jest zarządzać osiami czasu, kamieniami milowymi i zadaniami. W przypadku wielu zadań musimy tworzyć wiele tablic, a to jest czasochłonne.

Lubię używać Trello do zarządzania projektami i zadaniami, ponieważ pomaga mi to w obsłudze wielu zadań jednocześnie i ułatwia przeglądanie. Podobają mi się obszary robocze i funkcje śledzenia czasu. Zarządzamy wieloma projektami jednocześnie, tworząc różne obszary robocze dla każdego klienta, a dla różnych zadań tworzymy różne tablice, aby łatwo wszystkim zarządzać… Czasami trudno jest zarządzać złożonymi projektami i projektami długoterminowymi. W przypadku złożonych projektów trudno jest zarządzać harmonogramami, kamieniami milowymi i zadaniami. W przypadku wielu zadań musimy tworzyć wiele tablic, a to jest czasochłonne.

🔍 Czy wiesz, że? To, co dziś nazywamy The Chicago Manual of Style, zostało po raz pierwszy opublikowane w 1906 roku jako prosty zbiór zasad typograficznych, a z biegiem dziesięcioleci stało się jednym z najbardziej wpływowych przewodników dla redaktorów i autorów w Stanach Zjednoczonych.

5. Google Workspace (najlepsze rozwiązanie do wspólnego pisania i redagowania w chmurze)

za pośrednictwem Google Workspace

Google Workspace to oparty na chmurze pakiet aplikacji do zwiększania wydajności i współpracy opracowany przez Google, który łączy w sobie funkcje komunikacji, tworzenia dokumentów, przechowywania danych oraz zarządzania zadaniami. Obejmuje on Gmaila, Kalendarz Google, Dysk, Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google, Meet, Czat i Zadania – wszystkie te aplikacje zostały zaprojektowane tak, aby współpracowały ze sobą w czasie rzeczywistym.

Docs zapewnia wsparcie dla podstawowego środowiska do pisania, umożliwiając współpracę na żywo, dodawanie komentarzy, tryb sugestii oraz tworzenie dokumentów o ustrukturyzowanej treści.

Gemini AI jest zintegrowane bezpośrednio z Gmailem, Dokumentami i Dyskiem, dzięki czemu pozwala streszczać długie wątki e-mailowe, generować uporządkowane wersje robocze, wyciągać wnioski z plików badawczych, a nawet sporządzać notatki ze spotkań w Meet. Ponieważ wszystko działa w chmurze, współpracownicy mogą edytować dokumenty jednocześnie z dowolnego miejsca, co sprawia, że rozwiązanie to jest praktyczne dla rozproszonych zespołów redakcyjnych.

Najlepsze funkcje Google Workspace

Wspólnie twórz i udoskonalaj zawartość za pomocą Dokumentów Google ( tryb sugestii i historia wersji )

Bezpiecznie przechowuj i porządkuj wyniki badań dzięki Google Drive (do 5 TB na użytkownika w wybranych planach)

Automatycznie rejestruj przebieg spotkań dzięki funkcji „ Rób notatki za mnie ” w Google Meet

Wykorzystaj NotebookLM do uzyskania wniosków na podstawie przesłanych materiałów dzięki odpowiedziom popartym cytatami

Ograniczenia Google Workspace

Nie nadaje się do obsługi dużych plików dziennika lub złożonych danych technicznych

Zarządzanie uprawnieniami w Drive na dużą skalę może być kłopotliwe

Ceny obszarów roboczych Google Workspace

Pakiet Business Starter: 5,60 USD miesięcznie za użytkownika

Business Standard: 13,44 USD miesięcznie na użytkownika

Business Plus: 21,12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Workspace

G2: 4,6/5 (ponad 47 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)

Co mówią o Google Workspace prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników podsumował to w następujący sposób:

Najbardziej podoba mi się w Google Workspace to, jak płynnie umożliwia współpracę, zapewniając ciągłość kampanii marketingowych i inicjatyw sprzedażowych bez opóźnień i niejasności związanych z wersjami. Wszystko, od poczty e-mail i kalendarza po dokumenty i udostępnianie plików, znajduje się w jednym połączonym ekosystemie, co zwiększa wydajność i widoczność w całym zespole. Małym firmom zapewnia funkcjonalność na poziomie korporacyjnym bez zbędnej złożoności… Organizacja musi być przemyślana i celowa, aby zapobiec przekształceniu się sytuacji w twórczy chaos. Nie ma jednak zbyt wielu zaawansowanych opcji dostosowywania, które pomogłyby skonfigurować system zgodnie z własnymi preferencjami.

Najbardziej podoba mi się w Google Workspace to, jak płynnie umożliwia współpracę, zapewniając ciągłość kampanii marketingowych i inicjatyw sprzedażowych bez opóźnień i niejasności związanych z wersjami. Wszystko, od poczty e-mail i kalendarza po dokumenty i udostępnianie plików, znajduje się w jednym połączonym ekosystemie, co zwiększa wydajność i widoczność w całym zespole. Małym firmom zapewnia funkcjonalność na poziomie korporacyjnym bez zbędnej złożoności… Organizacja musi być przemyślana i celowa, aby zapobiec przekształceniu się pracy w twórczy chaos. Nie ma jednak zbyt wielu zaawansowanych opcji dostosowywania, które pomogłyby skonfigurować system zgodnie z własnymi preferencjami.

🧠 Ciekawostka: Najwcześniejszą znaną autorką, której imię zostało odnotowane, jest Enheduanna, mezopotamska poetka i kapłanka żyjąca około 2285–2250 r. p.n.e., która tworzyła hymny i wiersze, które przetrwały do dziś.

6. Asana (najlepsza do uporządkowanych cykli pracy redakcyjnej z zależnościami między zadaniami)

Kolejną platformą do zarządzania pracą w chmurze na tej liście jest Asana. Oferuje ona wiele widoków zadań w postaci list, tablic Kanban, osi czasu (w stylu Gantta) lub kalendarzy, dzięki czemu możesz zarządzać projektami w formacie, który najlepiej pasuje do Twojego procesu pisania.

Możesz podzielić artykuł na podzadania (konspekt, wersja robocza, edycja, przegląd SEO, publikacja), przypisać każdy krok do różnych współpracowników i ustawić zależności, dzięki czemu nic nie ruszy dalej, dopóki nie będzie gotowe. Aktualizacje statusu informują interesariuszy bez konieczności organizowania dodatkowych spotkań, a powtarzające się zadania ułatwiają zarządzanie cotygodniowymi biuletynami, miesięcznymi raportami lub bieżącymi projektami na blogu.

Najlepsze funkcje Asany

Ujednolicaj cykle pracy dzięki polom niestandardowym , w tym 17 typom pól dostępnym w planach płatnych

Zautomatyzuj powtarzalne kroki dzięki Workflow Builder i Rules Automation

Monitoruj obciążenie za pomocą narzędzi do zarządzania obciążeniem pracą i zasobami

Ograniczenia Asany

Zaawansowane funkcje (oś czasu, raportowanie, obciążenie pracą, cele, automatyzacja) są dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów

To samo zadanie nie może być przypisane do wielu osób

Ceny Asany

Osobiste: Free Plan

Pakiet podstawowy : 13,49 USD/miesiąc

Wersja zaawansowana: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asanie?

Oto szczera opinia serwisu G2:

Pozwala skonfigurować powtarzające się zadania i zautomatyzować złożone cykle pracy w ciągu kilku sekund, co pomaga zaoszczędzić czas. Ponadto interfejs jest przejrzysty, uporządkowany i atrakcyjny wizualnie, dzięki czemu zespoły mogą szybko zacząć z niego korzystać bez konieczności długiego wdrażania się… To samo zadanie nie może zostać przypisane do wielu osób, co komplikuje wspólną pracę i koordynację w zespole. Dodatkowo struktura zadań, podzadań i projektów może szybko stać się zagmatwana i chaotyczna, jeśli nie będzie starannie zarządzana.

Pozwala skonfigurować powtarzające się zadania i zautomatyzować złożone cykle pracy w ciągu kilku sekund, co pomaga zaoszczędzić czas. Ponadto interfejs jest przejrzysty, uporządkowany i atrakcyjny wizualnie, dzięki czemu zespoły mogą szybko zacząć z niego korzystać bez konieczności długiego wdrażania się… To samo zadanie nie może zostać przypisane do wielu osób, co komplikuje wspólną pracę i koordynację w zespole. Dodatkowo struktura zadań, podzadań i projektów może szybko stać się zagmatwana i chaotyczna, jeśli nie będzie starannie zarządzana.

🔍 Czy wiesz, że? Przed wynalezieniem druku rubrykacja, czyli praktyka polegająca na zaznaczaniu nagłówków i ważnych fragmentów czerwonym atramentem, pomagała czytelnikom w poruszaniu się po manuskryptach. Tradycja ta sięga czasów starożytnego Egiptu, gdzie skrybowie zaznaczali kluczowe fragmenty tekstów na czerwono.

7. Airtable (najlepsze rozwiązanie do tworzenia systemów zawartości opartych na danych bez konieczności pisania kodu)

za pośrednictwem Airtable

Airtable to aplikacja do zarządzania zadaniami bez kodowania, która łączy elastyczność arkusza kalkulacyjnego ze strukturą relacyjnej bazy danych. Pozwala tworzyć niestandardowe aplikacje, które centralizują pomysły, briefy, współpracowników, terminy, zasoby i dane dotyczące wydajności. W ten sposób możesz zbudować dynamiczną bazę zawartości, w której każdy artykuł, kampania i zasób jest uporządkowany i można go wyszukiwać.

To, co sprawia, że Airtable jest przydatne, to jego zdolność do przekształcania ustrukturyzowanych danych w w pełni operacyjne cykle pracy. Możesz projektować formularze zgłoszeniowe dla nowych zleceń dotyczących zawartości, automatycznie kierować je do odpowiedniego redaktora oraz śledzić postępy w wielu widokach. Możesz nawet wykorzystać AI do podsumowywania briefów, generowania pomysłów na kampanie lub analizowania opinii na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Airtable

Uporządkuj dane redakcyjne za pomocą baz relacyjnych z połączonymi rekordami

Zautomatyzuj cykle pracy redakcyjnej dzięki wyzwalaczom i automatyzacjom warunkowym

Twórz podsumowania i analizy za pomocą Airtable AI (agenci i pola AI)

Zbieraj uporządkowane zgłoszenia za pomocą konfigurowalnych formularzy z funkcją Routing Logic

Ograniczenia Airtable

Sztywne limity rekordów w poszczególnych planach (np. 1000 w Free Plan, 50 000 w Team)

Ustawienia formuł mogą być kłopotliwe dla początkujących

Ceny Airtable

Free

Teams: 20 USD miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie)

Business: 45 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Airtable prawdziwi użytkownicy?

Oto, jak postrzega to jeden z użytkowników:

Jako startup świadczący usługi w pełni wykorzystujemy Airtable do zarządzania cyklem pracy w naszej firmie i wykonujemy wszystkie zadania związane z wprowadzaniem danych dotyczących zapasów w tym oprogramowaniu. To narzędzie pomaga nam zapewnić, że wszystkie zakupy w naszej firmie są zrobione prawidłowo i na czas oraz są rejestrowane w udostępnionym arkuszu. Jedną z głównych uwag, jakie mam do oprogramowania Airtable, jest to, że jego interfejs użytkownika jest dość skomplikowany, a ponadto nie jest kompatybilny z moim telefonem komórkowym.

Jako startup świadczący usługi w pełni wykorzystujemy Airtable do zarządzania cyklem pracy w naszej firmie i wykonujemy wszystkie zadania związane z wprowadzaniem danych dotyczących zapasów w tym oprogramowaniu. To narzędzie pomaga nam zapewnić, że wszystkie zakupy w naszej firmie są realizowane prawidłowo i na czas oraz są rejestrowane w udostępnionym arkuszu. Jedną z głównych uwag, jakie mam do oprogramowania Airtable, jest to, że jego interfejs użytkownika jest dość skomplikowany, a ponadto nie jest kompatybilny z moim telefonem komórkowym.

🧠 Ciekawostka: Wielu znanych pisarzy korzystało z mechanicznych maszyn do pisania; na przykład Ernest Hemingway napisał całe powieści na swojej Olivetti Lettera 22, doceniając świadomy rytm i dyscyplinę, jakie maszyna ta wnosiła do jego prozy.

8. Monday.com (Najlepsze rozwiązanie do elastycznego, wizualnego zarządzania pracą z wbudowaną AI)

Monday.com zapewnia wysoce wizualny obszar roboczy, w którym wszystko — pomysły, wersje robocze, terminy, opinie i zatwierdzenia — znajduje się w jednym miejscu. Zamiast dostosowywać cykl pracy bloga do sztywnego systemu, tworzysz tablice, które odpowiadają rzeczywistemu sposobowi pracy Twojego zespołu.

Platforma ta to oparty na chmurze „system operacyjny pracy”, który pozwala zespołom zarządzać udanymi projektami, procesami, zasobami i celami. Działa jako narzędzie do śledzenia klientów, zarządzania ofertami i tablica produkcyjna, a jednocześnie obsługuje automatyzację, działania oparte na AI, pulpity nawigacyjne, widoki obciążenia pracą, wykresy Gantta oraz zintegrowane dokumenty (Workdocs).

Najlepsze funkcje Monday.com

Twórz streszczenia i kategoryzuj zawartość za pomocą AI Bloków (streszczanie, tłumaczenie, wykrywanie nastroju, niestandardowe podpowiedzi)

Scentralizuj dokumentację dzięki Workdocs (współpraca na żywo, etykiety, osadzone widżety)

Monitoruj obciążenie dzięki widokom obciążenia pracą i alokacji zasobów

Stwórz połączenie swoich narzędzi dzięki ponad 200 integracjom i rozszerzeniom funkcji produktów

Ograniczenia serwisu Monday.com

Wymaga co najmniej trzech płatnych członków, a zaawansowane funkcje bezpieczeństwa są dostępne wyłącznie w ramach płatnej subskrypcji, co stanowi problem dla niezależnych pisarzy.

Zmiana szablonów lub reorganizacja tablic jest nieintuicyjna

Ceny serwisu Monday.com

Free

Pakiet Basic: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 14 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje serwisu Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday.com?

Jeden z klientów udostępnił następującą opinię:

monday Work Management to doskonała platforma do organizowania projektów, śledzenia pracy i koordynowania działań zespołów w jednym miejscu. Interfejs jest przejrzysty, elastyczny i łatwy do dostosowania. Dzięki tablicom, automatyzacjom, pulpitom nawigacyjnym i szablonom tworzenie cykli pracy odzwierciedlających rzeczywisty sposób działania zespołu jest proste… Ponieważ platforma jest bardzo elastyczna, zaprojektowanie „odpowiedniej” struktury tablic i cykli pracy może zająć trochę czasu, zwłaszcza w przypadku nowych zespołów. Ponadto niektóre z bardziej zaawansowanych kluczowych funkcji — takie jak bardziej rozbudowane automatyzacje, uprawnienia lub raportowanie — mogą być ograniczone do planów wyższych poziomów, co może zwiększyć koszty dla większych zespołów.

monday Work Management to doskonała platforma do organizowania projektów, śledzenia pracy i koordynowania działań zespołów w jednym miejscu. Interfejs jest przejrzysty, elastyczny i łatwy do niestandardowego dostosowania. Dzięki tablicom, automatyzacjom, pulpitom nawigacyjnym i szablonom tworzenie cykli pracy odzwierciedlających rzeczywisty sposób działania zespołu jest proste… Ponieważ platforma jest bardzo elastyczna, zaprojektowanie „odpowiedniej” struktury tablic i cykli pracy może zająć trochę czasu, zwłaszcza w przypadku nowych zespołów. Ponadto niektóre z bardziej zaawansowanych kluczowych funkcji — takie jak bardziej rozbudowane automatyzacje, uprawnienia lub raportowanie — mogą być ograniczone do planów wyższych poziomów, co może zwiększyć koszty dla większych zespołów.

🧠 Ciekawostka: Powieść Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu jest jedną z najdłuższych powieści, jakie kiedykolwiek napisano, pokazując, jak opowiadanie historii może rozciągać się zarówno pod względem skali, jak i głębi.

9. Milanote (Najlepsze do wizualnego burzy mózgów i kreatywnego planowania projektów)

za pośrednictwem Milanote

Milanote jest stworzony dla osób, które myślą wizualnie. Zamiast sztywnych list i wierszy otrzymujesz elastyczne tablice, na których możesz w naturalny sposób przeciągać, upuszczać, grupować i zmieniać kolejność pomysłów.

Dzięki temu narzędziu do wizualnej współpracy możesz łączyć notatki tekstowe, obrazy, wideo, linki, listy zadań i szkice na nieograniczonych tablicach. Opracuj strukturę fabuły, stwórz profile postaci i nakreśl sceny.

Zespołom ds. zawartości oferuje moodboardy, planowanie kampanii i briefy kreatywne. Ponadto platforma oferuje wsparcie dla współpracy zdalnej, dodawania komentarzy i synchronizacji w chmurze, dzięki czemu zespoły mogą wspólnie przeprowadzać burze mózgów i dopracowywać pomysły bez utraty kontekstu.

Najlepsze funkcje Milanote

Natychmiastowo zapisuj inspiracje dzięki Milanote Web Clipper (rozszerzenie do przeglądarki Chrome)

Strukturyzuj historie, korzystając z profilu postaci i szablonów konspektu historii

Płynnie łącz media dzięki osadzaniu obrazów, wideo, linków i plików

Współpracuj z mentorami, korzystając z funkcji edycji i komentowania w czasie rzeczywistym

Limity Milanote

Brak wbudowanej funkcji kalendarza (wymagane rozwiązania alternatywne)

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że aktualizacje mają wpływ na formatowanie istniejących danych

Ceny Milanote

Free

Opłata za osobę: 12,50 USD miesięcznie na użytkownika

Rozbuduj swój zespół: 49 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Milanote

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Milanote?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Milanote to jeden z najprzejrzystszych i najbardziej przyjaznych dla użytkownika systemów do zarządzania projektami i zawartością, z jakich miałem przyjemność korzystać przy tworzeniu i zarządzaniu kalendarzami mediów społecznościowych… Brakuje mu jednak niektórych funkcji (w szczególności możliwości śledzenia historii edycji, co powoduje, że wielu klientów nie mają dostępu do tablic z powodu braku zaufania), a w aplikacji mobilnej występują pewne ograniczenia dotyczące zawartości, co sprawia, że publikowanie postów bezpośrednio na TikTok i Instagramie jest nieefektywne.

Milanote to jeden z najprzejrzystszych i najbardziej przyjaznych dla użytkownika systemów do zarządzania projektami i zawartością, z jakich miałem przyjemność korzystać przy tworzeniu i zarządzaniu kalendarzami mediów społecznościowych… Brakuje mu jednak niektórych funkcji (w szczególności możliwości śledzenia historii edycji, co powoduje, że wielu klientów nie mają dostępu do tablic z powodu braku zaufania), a w aplikacji mobilnej występują pewne ograniczenia dotyczące zawartości, co sprawia, że publikowanie postów bezpośrednio w TikTok i Instagramie jest nieefektywne.

🔍 Czy wiesz, że? Prasa drukarska z ruchomymi czcionkami, opracowana przez Johannesa Gutenberga około 1440–1450 roku, przyczyniła się do upowszechnienia umiejętności czytania i pisania oraz idei w całej Europie, kładąc podwaliny pod renesans i współczesny przemysł wydawniczy.

10. Evernote (najlepsze rozwiązanie do stworzenia przeszukiwalnego „drugiego mózgu” dla pisarzy)

za pośrednictwem Evernote

Jeśli ciągle krążą Ci po głowie pomysły, takie jak tematy artykułów, fragmenty badań, notatki głosowe i zrzuty ekranu, to oprogramowanie wiki zostało stworzone, aby je uchwycić, zanim znikną. Działa jak cyfrowy drugi mózg, zapewniając jedno miejsce do przechowywania notatek, wycinków internetowych, dokumentów, zadań, a nawet transkrypcji spotkań, dzięki czemu nic nie zostanie utracone.

To wieloplatformowa platforma do robienia notatek i organizacji, która pomaga pisarzom, studentom i profesjonalistom rejestrować informacje w dowolnym formacie i natychmiast je odzyskiwać.

Możesz porządkować zawartość w notatnikach, dodawać etykiety dla lepszej organizacji, osadzać zadania bezpośrednio w notatkach oraz synchronizować wszystko między komputerem a urządzeniami mobilnymi. Nowsze funkcje oparte na AI pomagają streszczać długie notatki, transkrybować spotkania oraz wyszukiwać istotne informacje za pomocą wyszukiwania w języku naturalnym.

Najlepsze funkcje Evernote

Organizuj informacje za pomocą Notebooków , Zestawów zagnieżdżonych i Etykiet niestandardowych

Natychmiastowo zapisuj wyniki badań za pomocą Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)

Umieszczaj elementy do wykonania w notatkach dzięki zintegrowanym zadaniom

Skanuj i przechowuj dokumenty papierowe dzięki funkcjom skanowania dokumentów i OCR

Ograniczenia Evernote

Problemy z kompatybilnością podczas przenoszenia notatek (np. etykiety powodujące błędy)

Niektórzy użytkownicy narzekają, że funkcje AI są rozczarowujące

Ceny Evernote

Pakiet Starter: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja zaawansowana: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,3/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?

Relacja z pierwszej ręki od klienta:

Doceniam Evernote za szybkość i niezawodność oraz prosty interfejs. Uważam, że funkcja synchronizacji działa dobrze, dzięki czemu mam łatwy dostęp do notatek, kiedy tylko ich potrzebuję. Tworzenie i zapisywanie notatek jest proste i natychmiastowe, bez martwienia się o strukturę czy formatowanie. Ponadto ustawienia były bardzo łatwe i nigdy nie miałem żadnych problemów z używaniem Evernote na telefonie do szybkiego robienia notatek… Wersja Free wydaje się obecnie dość ograniczona, co zmniejsza jej przydatność do podstawowego robienia notatek. Bardziej hojna wersja Free lub prostszy cennik sprawiłyby, że aplikacja byłaby bardziej atrakcyjna dla zwykłych użytkowników.

Doceniam Evernote za szybkość i niezawodność oraz prosty interfejs. Uważam, że funkcja synchronizacji działa dobrze, dzięki czemu mam łatwy dostęp do notatek, kiedy tylko ich potrzebuję. Tworzenie i zapisywanie notatek jest proste i natychmiastowe, bez martwienia się o strukturę czy formatowanie. Ponadto ustawienia były bardzo łatwe i nigdy nie miałem żadnych problemów z używaniem Evernote na telefonie do szybkiego robienia notatek… Bezpłatna wersja wydaje się obecnie dość ograniczona, co zmniejsza jej przydatność do podstawowego robienia notatek. Bardziej hojna wersja Free lub prostszy cennik sprawiłyby, że aplikacja byłaby bardziej atrakcyjna dla zwykłych użytkowników.

📮 ClickUp Insight: Podczas gdy 46% respondentów naszej ankiety twierdzi, że ma ustalony rytuał, który pomaga im przejść w „tryb pracy”, 11% przyznaje, że większość dni zaczyna w trybie przetrwania, reagując na pojawiające się wiadomości i terminy. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy nie ma jasnego punktu wyjścia na dany dzień. Otwierasz laptopa, pojawiają się powiadomienia i zanim zdążysz się zorientować, dzień już podejmuje decyzje za Ciebie. W zintegrowanym środowisku pracy opartym na AI, takim jak ClickUp, niedokończone zadania, najnowsze komentarze, priorytety i bieżące wątki są już połączone w jednym miejscu, dzięki czemu po otwarciu obszaru roboczego ClickUp od razu widać, co jest aktywne, co się zmieniło i co wymaga uwagi. Zamiast przeglądać e-maile, czaty i notatki w celu odtworzenia kontekstu, system zapewnia jasny punkt wyjścia, umożliwiając bardziej świadome rozpoczęcie dnia.

Kilka dodatkowych podpowiedzi dotyczących korzystania z ChatGPT w ramach ClickUp Brain MAX. 💁

Krótko mówiąc, wybierz ClickUp

Odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami decyduje o tym, jak płynnie Twoje pomysły przechodzą od szkicu do publikacji. Niektóre narzędzia świetnie sprawdzają się w planowaniu wizualnym. Najlepszy wybór zależy od tego, czy zarządzasz samodzielnym procesem pisania, koordynujesz pracę współpracowników, czy też prowadzisz pełną działalność związaną z tworzeniem zawartości.

Jeśli jednak Twoim największym wyzwaniem jest pogodzenie tworzenia szkiców, zbierania opinii, badań, terminów i komunikacji w wielu aplikacjach, zunifikowany obszar roboczy staje się poważną zaletą.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Łącząc pisanie, współpracę, automatyzację i sztuczną inteligencję w jednym środowisku, zmniejsza opór, który zazwyczaj spowalnia pracę zespołów kreatywnych. Zamiast gromadzić niepowiązane ze sobą narzędzia, wystarczy raz skonfigurować cykl pracy, a wszystko przebiega zgodnie z nim.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pisarze często korzystają z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Trello, Asana i Notion. Jednak wyróżniającym się narzędziem jest ClickUp, które pomaga tworzyć konfigurowalne hierarchie w złożonych projektach. Wyróżnia się ono wśród pisarzy dzięki generowaniu zadań opartym na AI na podstawie notatek i informacji zwrotnych, a także dzięki dokumentom do współpracy tworzonym w kontekście pracy.

Pisarze dzielą projekty na kamienie milowe, takie jak tworzenie konspektu, pisanie wersji roboczej i poprawianie, rezerwując czas na pisanie i wykorzystując metodę Pomodoro, aby utrzymać tempo pracy. Ustalenie priorytetów za pomocą matrycy Eisenhowera pomaga zająć się najpierw pilnymi zadaniami, a automatyczne przypomnienia zapobiegają opóźnieniom. Wykresy Gantt i automatyzacja terminów w ClickUp sprawiają, że pisarze mogą bez problemu dotrzymywać terminów.

Grammarly to dobre narzędzie do uzyskiwania sugestii dotyczących gramatyki, stylu i przejrzystości tekstu w czasie rzeczywistym, podczas gdy aplikacja Hemingway upraszcza prozę, zaznaczając przysłówki i formę bierną. Ponadto ClickUp to świetne narzędzie do tworzenia szkiców i edycji dzięki ClickUp Docs, które umożliwia wspólną edycję, wykrywanie kursora na żywo oraz przypisywanie komentarzy. Możesz również użyć wbudowanego w dokumenty modułu ClickUp Brain do generowania pierwszych szkiców, ulepszania tekstu i streszczania zawartości.

Pisarze śledzą poprawki i opinie, korzystając z narzędzi wyposażonych w historię wersji, komentarze w tekście oraz komentarze połączone z zadaniami. Narzędzia takie jak ClickUp, Dokumenty Google i Notion umożliwiają przywracanie poprzednich wersji oraz przejrzyste wątki opinii powiązane z konkretnymi wersjami roboczymi lub zadaniami.

Zacznij pisać, korzystając z intuicyjnych, łatwych w obsłudze narzędzi, takich jak ClickUp lub Google Workspace, ponieważ są one proste w konfiguracji i obsłudze. Platformy te wykorzystują wizualne tablice lub wspólne dokumenty, które wymagają minimalnej konfiguracji, a jednocześnie pozwalają efektywnie organizować pracę.