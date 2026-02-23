Bezpłatne szablony ProGraph z modelami mentalnymi

Twój zespół podejmuje decyzje. Bardzo wiele decyzji. Jednak większość z nich nigdy nie opuszcza sali na spotkanie. To problem.

Inteligentne podejmowanie decyzji i rejestrowanie decyzji to obecnie realna, finansowana dziedzina technologii. Oczekuje się, że 75% globalnych Enterprise już wdrożyło praktyki związane z inteligentnym podejmowaniem decyzji.

Dlaczego zespoły są tak zainteresowane rozwiązaniem tego problemu?

⚠️ Badania ClickUp wykazały, że co piąty profesjonalista spędza ponad 3 godziny dziennie na poszukiwaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań.

Za każdym razem, gdy zespoły borykają się z problemem rozproszenia pracy — gdy notatki znajdują się na czacie, w slajdach i pięciu różnych aplikacjach — spada wydajność pracy. Potrzebujemy 25 minut, aby ponownie się skoncentrować po każdej zmianie aplikacji!

Właśnie dlatego w tym artykule przedstawiono siedem gotowych do użycia szablonów ProGraph — od map koncepcyjnych po matryce priorytetów. Wykorzystaj je, aby logika podejmowania decyzji przez zespół była widoczna, powiązana z pracą oraz łatwiejsza do kontroli i powtarzania.

Czym jest model mentalny?

Model mentalny to uproszczona struktura poznawcza, którą mózg wykorzystuje do zrozumienia rzeczywistości, przewidywania wyników i podejmowania decyzji. Jest to osobisty zbiór zasad, który pomaga zrozumieć złożone sytuacje. 📌 Na przykład menedżer produktu oceniający funkcje w ClickUp może nadawać im priorytet na podstawie wpływu na przychody, podczas gdy inny skupia się na liczbie zgłoszeń od klientów. Oba modele mentalne są prawidłowe.

Problem polega na tym, że gdy te reprezentacje poznawcze pozostają zamknięte w głowach poszczególnych osób, współpraca zespołowa ulega załamaniu. To, co dla jednej osoby jest „oczywistym” priorytetem, dla innej staje się zagadką, co prowadzi do niekończących się debat i spotkań mających na celu osiągnięcie porozumienia.

Szablony rozwiązują ten problem poprzez uzewnętrznienie tych struktur, zamieniając niewidoczne schematy myślowe w wspólny, widoczny podręcznik, dzięki czemu zespół może wreszcie przestać zgadywać logikę działania innych członków i zacząć współpracować.

Szablony modeli mentalnych ProGraph w skrócie

Korzyści płynące z szablonów modeli mentalnych dla zespołów

Nawet jeśli Twój zespół stara się osiągnąć porozumienie, „powody” stojące za decyzjami często giną w tłumaczeniu lub zostają zapomniane tydzień po spotkaniu. Prowadzi to do niespójnych wyborów, powolnego wdrażania nowych pracowników i ciągłego poczucia, że trzeba odkrywać Amerykę na nowo.

Wizualizacja sposobu myślenia zespołu za pomocą szablonów przynosi wymierne korzyści. Przekładają się one na szybsze podejmowanie decyzji i płynniejsze przekazywanie zadań.

Oto, co faktycznie daje korzystanie z szablonów modeli mentalnych:

Wspólne zrozumienie: Szablony zmuszają zespoły do wyraźnego sformułowania założeń, które zazwyczaj pozostają niejawne, dzięki czemu można uniknąć odkrywania rozbieżności po trzech tygodniach realizacji projektu.

Szybsze wdrażanie nowych członków zespołu: nowi członkowie zespołu mogą zrozumieć sposób myślenia i podejmowania decyzji przez grupę bez konieczności wielomiesięcznego przyswajania wiedzy lub obserwowania doświadczonych pracowników. nowi członkowie zespołu mogą zrozumieć sposób myślenia i podejmowania decyzji przez grupę bez konieczności wielomiesięcznego przyswajania wiedzy lub obserwowania doświadczonych pracowników.

Lepsze decyzje: wizualne schematy i diagramy psychologiczne ujawniają luki w logicznym rozumowaniu, zanim przerodzą się one w kosztowne błędy.

Mniej spotkań: gdy gdy sposób myślenia zespołu jest udokumentowany w szablonie notatek grupowych, można całkowicie pominąć rozmowy typu „pozwól, że wyjaśnię moje rozumowanie”.

Współpraca między działami: zespoły projektowe, inżynieryjne i produktowe mogą dosłownie zobaczyć swoje modele mentalne, zamiast pracować w oparciu o różne założenia. zespoły projektowe, inżynieryjne i produktowe mogą dosłownie zobaczyć swoje modele mentalne, zamiast pracować w oparciu o różne założenia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz tworzyć, udostępniać i modyfikować te modele mentalne w czasie rzeczywistym bez konieczności zmiany narzędzi, korzystając z ClickUp Tablic i ClickUp Dokumentów. Współpracuj jednocześnie nad diagramami wizualnymi i uporządkowanymi dokumentami.

Osadzaj schematy blokowe i diagramy utworzone na Tablicach bezpośrednio w Dokumentach.

Dodawaj dokumenty z kontekstem projektu bezpośrednio na obszarze roboczym Tablicy, aby uniknąć przełączania się między zakładkami.

Jednym kliknięciem przekształć pomysły, notatki samoprzylepne, zdania i inne elementy w praktyczne zadania ClickUp . Połącz swoje dokumenty i Tablice z istniejącymi zadaniami za pomocą załączników lub dodaj je jako komentarze do zadania.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się o to martwić. Twórz zadania z czatów, komentarzy do zadań, dokumentów i wiadomości e-mail za pomocą jednego kliknięcia!

7 najlepszych szablonów ProGraph do wizualnego myślenia

Szablony te stanowią punkt wyjścia do uchwycenia sposobu myślenia, mapowania związków i strukturyzowania decyzji. Pierwsze pięć szablonów znajduje się w ClickUp i łączy się bezpośrednio z Twoją pracą. Dwa ostatnie to opcje zewnętrzne dla zespołów, które muszą tworzyć cykle pracy oparte na prezentacjach.

1. Szablon mapy koncepcyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zobacz, jak pomysły się ze sobą wiążą i prowadzą do wyników, korzystając z szablonu mapy koncepcyjnej ClickUp.

Wyobraź sobie, że masz do czynienia ze złożonym systemem — na przykład nową architekturą oprogramowania lub wielokanałowym lejkiem marketingowym — składającym się z wielu powiązanych ze sobą elementów. Wyjaśnienie tego w linearnym dokumencie lub podczas spotkania jest prawie niemożliwe. Ludzie gubią się w szczegółach i pomijają kluczowe zależności. W takich sytuacjach doskonale sprawdzają się mapy koncepcyjne.

Szablon mapy koncepcyjnej ClickUp to gotowy do użycia punkt wyjścia oparty na tablicach ClickUp Whiteboards, dzięki czemu można rozłożyć duże pomysły na czynniki pierwsze i ponownie je połączyć bez konieczności zaczynania od pustego obszaru roboczego. Został zaprojektowany tak, aby mapowanie koncepcyjne było dostępne nawet dla osób, które wcześniej nie korzystały z wizualnych narzędzi ProGraph.

🎨 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Skorzystaj z gotowych struktur węzłów, aby od razu rozpocząć mapowanie swoich pomysłów bez konieczności projektowania układu od podstaw.

Określ, w jaki sposób pojęcia odnoszą się do siebie nawzajem, korzystając z dostosowywalnych etykiet powiązań, takich jak „powoduje”, „umożliwia” lub „wymaga”.

Edytuj mapę jednocześnie z zespołem podczas uzgadniania cykli pracy lub planowania obowiązków między zespołami w ramach nowej inicjatywy.

Zamień swoje ramy poznawcze w plan działania, łącząc koncepcje bezpośrednio z zadaniami ClickUp

2. Szablon burzy mózgów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień swoją tablicę w pełnoprawne centrum projektowe dzięki szablonowi ClickUp Brainstorming Template.

Sesje burzy mózgów bez struktury mogą wydawać się chaotyczne. Dobre pomysły zostają zagubione, dominują najgłośniejsze głosy i nie ma jasnej ścieżki od zalewu notatek samoprzylepnych do zestawu rzeczywistych priorytetów.

Szablon ClickUp Brainstorming pomaga w prowadzeniu ustrukturyzowanych sesji burzy mózgów, dzięki czemu zespół może wygenerować dużą liczbę pomysłów, a następnie je przefiltrować. Zapewnia strukturę niezbędną do rejestrowania i porządkowania pomysłów, stanowiąc idealny punkt wyjścia do stworzenia nowego modelu mentalnego.

🎨 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapisz każdą myśl bez utraty koncentracji, korzystając z dedykowanych przestrzeni na szalone pomysły, praktyczne sugestie i koncepcje „parkingowe”.

Skorzystaj z pól niestandardowych, takich jak Opis problemu, Zasoby i Najlepsze rozwiązanie, aby jasno rejestrować i kategoryzować pomysły.

Przejdź od pomysłu do decyzji dzięki wbudowanym polom priorytetyzacji, które pozwalają zespołowi głosować i oceniać pomysły.

Przełączaj się między widokami listy, osi czasu, działu i priorytetów, aby organizować pomysły według etapu lub obszaru zainteresowania zespołu.

Zamień pomysły w zadania, przypisz właścicieli i śledź postępy bez opuszczania ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain, aby szybciej rozpocząć i osiągnąć porozumienie podczas burzy mózgów. Przed sesją poproś tę natywną AI w ClickUp o wygenerowanie wstępnych podpowiedzi, pomysłów dotyczących skrajnych przypadków lub alternatywnych punktów widzenia, aby zespół nie zaczynał od zera. Następnie wykorzystaj je do podsumowania tematów, zgrupowania podobnych pomysłów lub sporządzenia krótkiego uzasadnienia, dlaczego niektóre koncepcje powinny zostać zrealizowane. Dzięki uwzględnieniu kontekstu całego obszaru roboczego — zadań, dokumentów, tablic, komentarzy — można szybciej uzyskać wgląd w sytuację i zaoszczędzić czas podczas ustalania priorytetów i przypisywania kolejnych kroków. Wykorzystaj ClickUp Brain jako partnera do burzy mózgów.

3. Szablon ClickUp do tworzenia pomysłów projektowych

Pobierz darmowy szablon Z łatwością rejestruj i kategoryzuj swoje kreatywne pomysły dzięki szablonowi ClickUp „Design Ideation Template”.

Czy potrafisz konsekwentnie przekształcać pomysły w rozwiązania? Wiele zespołów boryka się z trudnościami nie dlatego, że brakuje im pomysłów, ale dlatego, że nie ma ustrukturyzowanego sposobu na ich rejestrowanie, porównywanie i udoskonalanie.

Sytuacja jest jeszcze bardziej złożona, gdy pracujesz zdalnie lub w ustawieniach hybrydowych.

Myślenie projektowe (empatia → definiowanie → tworzenie pomysłów → prototypowanie → testowanie) to podejście skoncentrowane na człowieku, szeroko stosowane w przemyśle w celu stymulowania innowacji i zmniejszenia ryzyka związanego z rozwojem produktów.

Szablon ClickUp Design Ideation Template zapewnia taką strukturę bezpośrednio w ClickUp. Działa on jako wspólna platforma dla zespołów projektowych i produktowych, umożliwiająca generowanie pomysłów, ich ocenę oraz połączenie koncepcji z rzeczywistą realizacją.

🎨 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Poprowadź swój zespół systematycznie przez pięć faz myślenia projektowego : empatię, definiowanie, tworzenie pomysłów, prototypowanie i testowanie.

Wykorzystaj niestandardowe statusy i pola, aby prowadzić śledzenie pomysłu od koncepcji, przez ustalenie priorytetów, aż po przypisanie zadania, dzięki czemu nic nie zniknie w tle w miarę postępu projektu.

Łatwo sprawdź, na jakim etapie są pomysły i zdecyduj, jaki prototyp stworzyć jako następny.

Umożliwiaj zespołom rozproszonym pracę zgodnie z własnym harmonogramem dzięki funkcjom asynchronicznej współpracy , które pozwalają utrzymać tempo pracy.

🧠 Ciekawostka: Idea „modeli mentalnych” w psychologii ma swoje korzenie we wczesnych badaniach kognitywnych nad rozumowaniem. Praca psychologa Philipa Johnsona-Lairda wykazała, że ludzie tworzą wewnętrzne modele mentalne, aby interpretować informacje i rozważać możliwości, w oparciu o sposób, w jaki wyciągają wnioski z przesłanek.

4. Szablon matrycy priorytetów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uprość proces podejmowania decyzji i ustal priorytety ważnych zadań dzięki szablonowi matrycy priorytetów ClickUp.

👀 Czy wiesz, że... Zespoły, które koncentrują się na mniejszej liczbie inicjatyw o większej wartości, osiągają lepsze wyniki niż te, które próbują realizować wszystkie zadania. Skupiając swoje wysiłki, liderzy wdrażający AI osiągają ponad dwukrotnie większe powodzenie niż ich konkurenci.

Jeśli Twój zespół utknął w cyklu „wszystko jest priorytetem”, prawdopodobnie wynika to z faktu, że kryteria podejmowania decyzji przez poszczególnych członków są subiektywne, ukryte i niespójne. Matryca priorytetów wizualizuje ten model mentalny, zmuszając zespół do sformułowania i uzgodnienia kryteriów dotyczących tego, co naprawdę ma największe znaczenie.

Szablon matrycy priorytetów ClickUp wykorzystuje klasyczną matrycę 2×2, którą można dostosować (np. pilne vs. ważne lub wysiłek vs. wpływ), aby ujawnić logikę podejmowania decyzji, która zazwyczaj pozostaje ukryta.

🎨 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Szybko rozpocznij pracę dzięki wstępnie skonfigurowanym układom kwadrantów, w tym matrycy Eisenhowera , ramom wpływu/wysiłku oraz wartości/złożoności.

Dostosuj się do zmieniających się priorytetów, łatwo przeciągając i upuszczając zadania między kwadrantami.

Zdefiniuj, co oznacza „priorytet” dla Twojego zespołu, korzystając z pól niestandardowych ClickUp , aby stworzyć własne kryteria punktacji dla ważonych decyzji.

Szablon ten przekształca dyskusje typu „Uważam, że to jest ważne” w obiektywną debatę opartą na wspólnym zrozumieniu tego, co stanowi o wartości.

📚 Przeczytaj również: Jak małe i średnie przedsiębiorstwa niezwiązane z technologią wykorzystują AI bez zespołów technicznych

5. Szablon dokumentu dotyczącego struktury podejmowania decyzji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wprowadź spójny i jednolity proces podejmowania decyzji dzięki szablonowi dokumentu ClickUp Decision Making Framework.

W przypadku dużych, ryzykownych decyzji prosty diagram wizualny nie wystarczy. Potrzebujesz jasnej dokumentacji, aby pokazać interesariuszom, w jaki sposób doszedłeś do wniosku, ale tworzenie takiej dokumentacji od podstaw jest żmudne i często pomijane. W rezultacie zespół jest narażony na ryzyko, jeśli decyzja zostanie zakwestionowana.

Właśnie dlatego tak ważny jest ustrukturyzowany proces podejmowania decyzji.

Szablon dokumentu ClickUp Decision Making Framework zapewnia zespołom jasny, powtarzalny sposób dokumentowania złożonych decyzji, zwłaszcza gdy stawka jest wysoka, wymagane są informacje z różnych działów lub konieczna jest zgoda kierownictwa.

🎨 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zamiast debatować na Slacku i tracić kontekst w rozproszonych dokumentach, ten szablon centralizuje:

Określone kryteria: Przed oceną opcji jasno określ, co jest ważne (koszt, wpływ, ryzyko, oś czasu, zgodność itp.).

Ocena porównawcza: porównaj opcje w uporządkowanych tabelach, aby zapewnić widoczność kompromisów.

Ocena ryzyka: Dokumentuj założenia, ograniczenia i skutki drugiego rzędu.

Historia wersji: Śledź ewolucję sposobu myślenia w czasie, korzystając z wbudowanej funkcji śledzenia zmian w ClickUp Documents.

📮ClickUp Insight: 34% decyzji utknie w oczekiwaniu na zatwierdzenie przez kierownictwo, a kolejne 33% utknie podczas współpracy międzyfunkcyjnej. Co to oznacza? Zbyt wielu decydentów, zbyt mało jasności. 👥 Funkcje „Przypisane komentarze” i „Osoby obserwujące” w zadaniach ClickUp ułatwiają zaangażowanie odpowiednich osób w podejmowanie decyzji we właściwym czasie — koniec z pytaniami „kto jest za to odpowiedzialny?”. Wszyscy są na bieżąco informowani, zgrani i odpowiedzialni.

6. Szablon map myśli autorstwa Slidesgo

za pośrednictwem SlidesGo

Udało Ci się osiągnąć powodzenie w tworzeniu modelu mentalnego swojego zespołu, ale teraz musisz go przedstawić kadrze kierowniczej lub klientom, którzy żyją i oddychają programami PowerPoint i Google Slides. Ręczne eksportowanie diagramów i ponowne formatowanie ich na potrzeby prezentacji jest czasochłonne i uciążliwe, a ponadto tworzy statyczną, niekompletną kopię Twojej pracy.

Szablony map myśli Slidesgo są przeznaczone do środowisk, w których priorytetem są prezentacje, takich jak Google Slides i PowerPoint. Są one dopracowane wizualnie, łatwe do edycji i przydatne, gdy diagramy psychologiczne muszą wyjść poza ramy narzędzia do zarządzania projektami.

🎨 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Gotowe układy hierarchicznych i radialnych map myśli pomogą Ci wyjaśnić powiązania między pomysłami bez konieczności projektowania slajdów od podstaw.

Każdy, kto potrafi obsługiwać narzędzia do tworzenia slajdów, może szybko edytować szablon.

🧠 Ciekawostka: Badania potwierdzają, że gdy informacje są łatwe do zrozumienia, aktualne i kompletne, decyzje są lepsze... po prostu dlatego, że praca wydaje się prostsza.

7. Szablon PowerPoint „Modele mentalne” autorstwa SlideBazaar

za pośrednictwem SlidesBazaar

Podobnie jak opcja Slidesgo, szablon PowerPoint SlideBazaar Mental Models oferuje szablony PowerPoint do pobrania, zaprojektowane specjalnie do wizualizacji modeli mentalnych. Obejmują one gotowe slajdy dla popularnych ram poznawczych, takich jak myślenie oparte na podstawowych zasadach, inwersja i myślenie drugiego rzędu.

🎨 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Edukacja w zakresie struktur: gotowe slajdy pomagają jasno wyjaśnić abstrakcyjne modele mentalne, zwłaszcza podczas wdrażania nowych pracowników lub szkoleń.

Profesjonalne wizualizacje: Układy w stylu infografik doskonale nadają się na konferencje, wewnętrzne prezentacje szkoleniowe lub sesje dla kadry kierowniczej.

Materiały dydaktyczne wielokrotnego użytku: przydatne, gdy celem jest wspólne zrozumienie, a nie śledzenie decyzji.

Jak tworzyć diagramy modeli mentalnych za pomocą szablonów

Posiadanie odpowiedniego szablonu to świetny początek, ale to proces tworzenia diagramu sprawia, że staje się on naprawdę użytecznym narzędziem dla zespołu. Diagram stworzony w izolacji i nigdy nieaktualizowany jest tylko ozdobą ściany. Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć żywy dokument, który będzie przewodnikiem dla pracy Twojego zespołu. 🛠️

Krok 1: Określ sposób myślenia, który chcesz uzewnętrznić.

Nie próbuj mapować „modelu mentalnego naszego zespołu”. Jest to zbyt niejasne. Zacznij od konkretnej, powtarzającej się decyzji, problemu lub procesu. Dobrymi punktami wyjścia są: „Jak ustalamy priorytety zgłaszanych przez klientów błędów?” lub „Jakie czynniki wpływają na naszą strategię wprowadzania na rynek nowych funkcji?”

Krok 2: Wybierz odpowiedni typ diagramu

Dopasuj strukturę szablonu do charakteru myślenia, które chcesz odwzorować.

Powiązania hierarchiczne → Mapa koncepcyjna

Kryteria ustalania priorytetów → Matryca priorytetów

Przyczyna i skutek → Schemat blokowy

Rozbieżne poszukiwania → Mapa myśli

Krok 3: Samodzielnie przygotuj pierwszą wersję

Komisje nie są dobre w burzy mózgów. Niech jedna osoba stworzy wstępną strukturę, aby uzyskać coś na płótnie. Dzięki temu zespół będzie miał coś konkretnego, na co może zareagować, co jest znacznie bardziej wydajne niż zaczynanie od czystej kartki.

Krok 4: Współpracuj i stawiaj wyzwania

Udostępnij projekt zespołowi. Celem nie jest tutaj natychmiastowe osiągnięcie porozumienia, ale ujawnienie różnic między indywidualnymi modelami mentalnymi. Te różnice w rozumieniu są właśnie źródłem nieporozumień i konfliktów. Wykorzystaj to jako okazję do osiągnięcia porozumienia.

Krok 5: Stwórz połączenie z działaniem

Schemat modelu mentalnego, który funkcjonuje w izolacji, jest bezużyteczny. Aby nadać mu wartość, należy stworzyć praktyczne ramy działania, połączone z jego koncepcjami, z zadaniami, decyzjami dotyczącymi projektów oraz modele z codziennymi cyklami pracy zespołu.

Po opracowaniu modeli mentalnych i zrozumieniu sposobu myślenia zespołu, kolejnym krokiem jest przełożenie tych ram na ustrukturyzowane plany projektów.

Zmień sposób myślenia swojego zespołu w wspólny atut

Modele mentalne tworzą rzeczywistą wartość tylko wtedy, gdy mają widoczność, można się nimi dzielić i są połączone z działaniami. Odpowiedni szablon przekształca abstrakcyjne myślenie zespołu w potężny atut, który usprawnia podejmowanie decyzji, ogranicza nieporozumienia i przyspiesza koordynację działań w całej organizacji.

W miarę jak praca staje się coraz bardziej rozproszona i asynchroniczna, zespoły, które poświęcają czas na dokumentowanie swojego sposobu myślenia — a nie tylko podejmowanych decyzji — będą szybciej współpracować i popełniać mniej kosztownych błędów.

Chcesz przekształcić modele mentalne swojego zespołu w wizualne, praktyczne ramy działania? Zacznij bezpłatnie z ClickUp!

Często zadawane pytania (FAQ)

Szablon modelu mentalnego zapewnia strukturę, która pomaga wizualizować ramy poznawcze, w tym różne rodzaje diagramów, takie jak matryce lub schematy blokowe. Mapa koncepcyjna jest jednym z konkretnych rodzajów modeli mentalnych, który pokazuje związki między pomysłami za pomocą węzłów i oznaczonych połączeń.

Wykorzystaj szablon burzy mózgów lub notatek grupowych, aby oddzielić myślenie dywergencyjne (generowanie pomysłów) od myślenia konwergencyjnego (ocena), co zapobiega zbyt wczesnemu wyciszaniu kreatywnych poszukiwań przez krytyczne głosy.

Matryce priorytetów doskonale nadają się do porównywania wielu opcji w oparciu o jasno określone kryteria. W przypadku bardziej złożonych, ważnych decyzji, które wymagają udokumentowanego uzasadnienia, bardziej odpowiedni jest ustrukturyzowany dokument ramowy dotyczący podejmowania decyzji.

Tak, są one bardzo skuteczne. Korzystając z map koncepcyjnych i innych ustrukturyzowanych ram, osoby zarządzające przypadkami mogą wizualizować złożone sytuacje klientów, śledzić wspólną terminologię interwencji w dokumentacji i rejestrować swoje rozumowanie w formacie, który jest znacznie łatwiejszy do przejrzenia niż tradycyjne linearne lub próbkowe notatki SOAP dotyczące zdrowia psychicznego.