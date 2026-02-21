10 szablonów podpowiedzi LLM dla blogów

Możesz mieć najlepszy pomysł na bloga na świecie, a mimo to stracić godzinę na te same problemy związane z rozpoczęciem pracy.

Jakie podejście powinniśmy przyjąć? Jaki zarys będzie faktycznie mieć dobry przepływ? Jak dopasować odpowiedni ton? Jakie przykłady sprawią, że tekst będzie wydawał się prawdziwy? I jak zachować spójność tekstów we wszystkich postach?

Szablony podpowiedzi LLM rozwiązują problem chaotycznego środka. Dają one początkową strukturę, którą można ponownie wykorzystać, dostosować i ulepszyć z biegiem czasu, niezależnie od tego, czy piszesz listę, poradnik, post porównawczy, czy przewodnik po produkcie.

W tym poście przedstawimy szablony podpowiedzi LLM dla blogów, zaprojektowane tak, aby towarzyszyć Twoim briefom, konspektom i szkicom, dzięki czemu możesz generować lepsze pierwsze wersje, szybciej dopracowywać strukturę i zachować spójność zawartości bez konieczności cotygodniowego tworzenia nowych podpowiedzi.

Czym jest szablon podpowiedzi LLM dla blogów?

Szablon podpowiedzi LLM dla blogów to wielokrotnego użytku, wypełniane w odpowiednich miejscach podpowiedzi, które podajesz narzędziu do pisania opartemu na AI, aby generować spójną zawartość blogową na żądanie.

Potraktuj to jako standardową procedurę operacyjną dla podpowiedzi. Zamiast za każdym razem wpisywać zupełnie nową podpowiedź, używasz tej samej struktury i zamieniasz zmienne, takie jak {temat}, {główne słowo kluczowe}, {odbiorcy}, {ton}, {liczba słów}, {punkt widzenia} i {przykłady}.

📌 Przykład: Piszesz post na blogu poświęconym SEO na temat: {temat} Odbiorcy: {odbiorcy}

Cel: {cel}

Główne słowo kluczowe: {primary_keyword}

Dodatkowe słowa kluczowe, które należy naturalnie uwzględnić: {secondary_keywords}

Intencja wyszukiwania: {intencja}

Ton i styl: {tone_style}

Ograniczenia: {ograniczenia} Wymagania dotyczące wyników: 1) Podaj 5 opcji tytułów (w 3 z nich umieść główne słowo kluczowe) 2) Napisz krótkie, angażujące wprowadzenie (haczyk + dlaczego to jest ważne + czego dowie się czytelnik) 3) Stwórz konspekt z nagłówkami H2 i H3 4) Napisz pełny post (~{word_count} słów) z przykładami i praktycznymi wskazówkami 5) Dodaj krótką sekcję FAQ (4–6 pytań) 6) Zakończ jasnym wezwaniem do działania związanym z {product_or_next_step}

10 najlepszych szablonów LLM do pisania blogów

Albo wpatrujesz się w pustą stronę, albo przeglądasz tysiące ogólnych podpowiedzi, które nie pasują do cyklu pracy Twojego bloga. Ta analiza paraliżująca prowadzi do słabych podpowiedzi i straty czasu.

Rozwiązanie to zestaw szablonów, które obejmują cały cykl pracy związany z zawartością, od pomysłu do optymalizacji. Poniższa lista zawiera gotowe do użycia kolekcje podpowiedzi zintegrowane z szablonami ClickUp, które łączą podpowiedzi z pełną strukturą zarządzania projektami, zapewniając praktyczny punkt wyjścia dla każdego zadania związanego z blogowaniem.

1. ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts Szablon

Pobierz darmowy szablon Zamień notatki dotyczące tematów w zarys bloga dzięki szablonowi ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts Template.

Szablon ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts to zestaw do pisania oparty na ClickUp Docs, który zamienia chaotyczny zbiór tematów w szkic bloga, na którym można dalej pracować. Najpierw wrzucasz Temat i Notatki z burzy mózgów do dokumentu, a potem postępujesz zgodnie z blokami podpowiedzi, żeby stworzyć schludny szkic bez gubienia oryginalnych pomysłów.

Jeśli chcesz szybciej przejść przez pierwszą wersję lub uzyskać czystszą drugą wersję, ClickUp Brain znajduje się bezpośrednio w dokumencie, aby pomóc Ci edytować, rozszerzać, upraszczać lub kontynuować pisanie bez konieczności zmiany narzędzi.

Edytuj, rozszerzaj lub kontynuuj pisanie w dokumentach za pomocą ClickUp Brain.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przyspiesz operacje związane z zawartością dzięki możliwościom AI ClickUp Brain, gdy potrzebujesz szybkich przeróbek lub jasnych kolejnych kroków.

Twórz szybciej dzięki wbudowanemu przepływowi podpowiedzi, który poprowadzi Cię przez sekcje tytułu, opisu meta, wprowadzenia i głównej zawartości w jednym dokumencie.

Udoskonal szkic na miejscu dzięki akcjom ClickUp Brain, takim jak Popraw pisanie, Popraw ortografię i gramatykę, Wydłuż, Skróć i Uprość pisanie.

✅ Idealne dla: specjalistów ds. marketingu treści SEO piszących cotygodniowe posty na blogu oraz niezależnych pisarzy dostarczających klientom długie projekty.

🧠 Ciekawostka: 51% marketerów korzysta z narzędzi AI do optymalizacji zawartości, od kampanii e-mailowych po optymalizację wyszukiwarek. A 50% tworzy zawartość przy użyciu sztucznej inteligencji.

2. ClickUp ChatGPT szablony dla pisania

Pobierz darmowy szablon Rozpocznij pisanie dzięki bibliotece podpowiedzi na żądanie, korzystając z szablonu ClickUp ChatGPT Prompts for Writing.

Kiedy patrzysz na pustą stronę i Twój mózg zajmuje się wszystkim innym oprócz pisania, szablon ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template zapewnia gotową bibliotekę podpowiedzi, którą możesz otworzyć i używać w razie potrzeby.

Są ustawienia w dokumencie, które umożliwiają rozwinięcie i zwinięcie sekcji, aby przejść do potrzebnego zestawu podpowiedzi, zamiast przeszukiwać zapisane notatki.

A ponieważ znajdują się one w ClickUp, możesz przechowywać podpowiedzi tuż obok swoich briefów, szkiców i opinii, a następnie skorzystać z ClickUp Brain, aby przepisać, rozszerzyć, podsumować lub wygenerować nowe punkty widzenia bez opuszczania dokumentu.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Szybko znajdź odpowiednią podpowiedź dzięki zgrupowanym, zwijanym sekcjom, takim jak pisanie blogów, biografie, książki i inne, dzięki czemu zawsze jesteś o jedno kliknięcie od kolejnego szkicu.

Zachowaj swój system pisania w jednym miejscu, połączając dokument z zadaniami lub innymi dokumentami, dzięki czemu podpowiedzi pozostaną powiązane z pracą.

Popraw jakość wyników dzięki wbudowanym instrukcjom użytkowania, a następnie użyj ClickUp Brain, aby dopracować sekcje, kontynuować pisanie lub zamienić akapity w elementy do wykonania.

✅ Idealne dla: autorów zawartości tworzących bibliotekę ponownie wykorzystywanych podpowiedzi lub niezależnych copywriterów, którzy muszą dostosowywać styl pisania do różnych klientów.

3. Szablon bloga ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz szkice postów na blogu w układzie przypominającym publikację dzięki szablonowi bloga ClickUp.

Jeśli Twoje posty na blogu muszą wyglądać i sprawiać wrażenie prawdziwej strony publikacyjnej przed opublikowaniem, szablon bloga ClickUp zapewnia taki układ bezpośrednio w ClickUp. Otrzymujesz przejrzysty dokument w stylu czytelniczym z obrazem głównym, podzieloną zawartością i wbudowanym panelem nawigacyjnym, który ułatwia przeglądanie i ponowne odwiedzanie długich postów.

W przeciwieństwie do samodzielnych dokumentów z poleceniami, ten szablon tworzy połączenie między poleceniami LLM a terminami, osobami przypisanymi do realizacji projektu i cyklami pracy, zamieniając instrukcje w praktyczny plan projektu.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Twórz zawartość w dopracowanym układzie przypominającym bloga, z obrazem tytułowym, nagłówkami sekcji i spisem treści w formie paska bocznego, który ułatwia śledzenie przepływu zawartości.

Zmień każdy post w śledzalny cykl pracy dzięki niestandardowym statusom ClickUp dla każdego etapu, od szkicu przez recenzję i planowanie po publikację.

Skorzystaj z ClickUp Brain MAX , gdy potrzebujesz pobrać odniesienia z całego obszaru roboczego ClickUp i Internetu, a następnie wygenerować szybkie wypełniacze, takie jak wstępy, konspekty sekcji, często zadawane pytania i pomysły na podpisy, bezpośrednio podczas pisania.

✅ Idealne dla: marketerów zawartości publikujących cotygodniowe wpisy na blogu lub samodzielnych założycieli piszących aktualizacje dotyczące produktów i artykuły dotyczące przywództwa myślowego.

4. Szablon kalendarza redakcyjnego bloga ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj posty na blogu w etapowym procesie dzięki szablonowi kalendarza redakcyjnego ClickUp Blog.

Planowanie bloga staje się znacznie łatwiejsze, gdy każdy post znajduje się w jednym wizualnym kanale. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp Blog zapewnia tablicę opartą na etapach dla Twojego silnika zawartości, dzięki czemu możesz jednym rzutem oka zobaczyć, co znajduje się w fazie tworzenia pomysłów, badania słów kluczowych, pisania, projektowania i promocji. A gdy chcesz pomniejszyć widok, widok kalendarza ClickUp pomaga w jednym rzucie oka zaplanować daty publikacji w całym miesiącu.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przechodź przez poszczególne etapy tworzenia każdego posta, takie jak pomysł, badanie słów kluczowych, pisanie treści, projektowanie i promocja, korzystając z tablicy cyklu pracy.

Zachowaj kluczowe szczegóły jako załączniki do każdego posta, podczas śledzenia etapu bloga, dat publikacji, grafiki, kanałów i zatwierdzania kopii bezpośrednio na każdej karcie.

Dodaj podzadania dotyczące wyników, takich jak konspekt, szkic, elementy wizualne, aktualizacje SEO i końcowa kontrola jakości.

✅ Idealne dla: osób odpowiedzialnych za koordynację tworzenia zawartości, projektowania i promocji każdego posta.

5. Szablon do pisania zawartości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz projekty komunikatów prasowych z przewodnikiem dotyczącym układu, korzystając z szablonu ClickUp Content Writing Template.

Jeśli potrzebujesz szybko wysłać komunikat prasowy, szablon ClickUp Content Writing Template zapewnia gotowy szkic, który możesz od razu wykorzystać. Zaczyna się od przestrzeni na logo, a następnie prowadzi Cię przez najważniejsze elementy komunikatu prasowego w takiej samej kolejności, jakiej oczekuje czytelnik: informacje o komunikacie prasowym na górze, jasny nagłówek i podtytuł oraz sekcja tekstu, która pomaga rozpocząć od odpowiedniej daty i utrzymać tempo narracji.

A ponieważ pisanie to tylko połowa pracy, funkcja ClickUp Assigned Comments pomaga wysyłać konkretne poprawki do właściwego recenzenta bez niepotrzebnych wymian wiadomości, a funkcja ClickUp automatyzacji pozwala na płynny przepływ szkicu przez kolejne kroki recenzji dzięki terminowym przypomnieniom i przekazywaniu zadań.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zarejestruj najważniejsze informacje z góry dzięki dedykowanym polom na dane kontaktowe i datę publikacji, dzięki czemu każdy szkic będzie natychmiast gotowy do udostępnienia.

Pisz z mniejszą liczbą luk, korzystając z wbudowanych podpowiedzi dotyczących nagłówków, podtytułów i treści, w tym formatu daty bezpośrednio w dokumencie.

Zadbaj o spójność wizerunku marki, dodając swoje logo u góry dokumentu.

✅ Idealne dla: menedżerów ds. PR piszących i przekazujących komunikaty prasowe do przeglądu i zatwierdzenia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zawartość wydaje się „powolna” tylko wtedy, gdy jest rozproszona. Innymi słowy, brief znajduje się w jednym narzędziu, opinie w innym, a zatwierdzenia odbywają się w wiadomościach prywatnych. ClickUp gromadzi całą zawartość w jednym miejscu, dzięki czemu można przejść od briefu → szkicu → recenzji → wersji ostatecznej bez konieczności śledzenia linków lub wyszukiwania komentarzy. Obejrzyj to wideo, aby zobaczyć, jak zespoły wykorzystują ClickUp do usprawnienia produkcji zawartości od początku do końca, od opinii po ostateczne zasoby:

6. Szablon bazy danych bloga ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź każdy wpis na blogu od wersji roboczej do publikacji dzięki szablonowi bazy danych blogów ClickUp.

Jeśli zaległości na Twoim blogu stale rosną, szablon bazy danych bloga ClickUp zapewnia jedno miejsce do śledzenia każdego posta, od szkicu po publikację i dalej.

Możesz szybko sprawdzić, co jest „opublikowane”, wymaga „aktualizacji” lub jest „w trakcie postępu”, wraz z kategorią, do której należy, i terminem realizacji.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Grupuj posty według statusu, aby mieć widoczność na proces publikacji (opublikowane, wymagają aktualizacji, w trakcie postępu).

Ustaw dla każdego posta etykietę statusu bazy danych i kategorii bloga, aby utrzymać porządek w bibliotece w miarę jej powiększania się.

Dodaj osoby przypisane, terminy i priorytety, aby odpowiedni post pojawił się w odpowiednim czasie.

✅ Idealne dla: menedżerów ds. marketingu treści, którzy zarządzają wielokategorialnym blogiem i cyklem aktualizacji.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa AI do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

7. Szablon wytycznych dotyczących pisania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ujednolicaj zasady dotyczące stylu i pisania dla wszystkich autorów dzięki szablonowi wytycznych dotyczących pisania ClickUp.

Kiedy pisze wiele osób, potrzebny jest standardowy format, aby zapewnić, że Wszystko, co publikowane, ma ten sam styl, ton i strukturę.

Szablon wytycznych dotyczących pisania ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi jedno, łatwe do przestrzegania źródło zasad kształtujących zawartość, od głosu i tonu marki po decyzje gramatyczne, których wszyscy powinni przestrzegać.

Nowi autorzy – zarówno ludzie, jak i AI – mogą tworzyć zawartość zgodną z wizerunkiem marki od pierwszego dnia, ponieważ zasady są wbudowane bezpośrednio w system.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Opisz osobowość swojej marki i zasady dotyczące głosu, aby autorzy mogli szybko się z nimi zapoznać podczas tworzenia szkiców.

Ujednolicaj gramatykę i mechanikę, w tym wybory takie jak strona czynna vs. strona bierna, aby recenzje były łatwiejsze do przenoszenia.

Skorzystaj z wbudowanych sekcji, aby stworzyć żywy przewodnik stylistyczny , który Twój zespół będzie mógł aktualizować wraz z ewolucją zawartości.

✅ Idealne dla: kierowników ds. zawartości zarządzających zespołem autorów publikujących pod jedną marką.

🧠 Ciekawostka: 45% marketerów korzysta z narzędzi AI do burzy mózgów nad koncepcjami i pomysłami dotyczącymi zawartości.

8. Podpowiedzi dotyczące marketingu i wydajności HubSpot

za pośrednictwem HubSot

Potrzebujesz podpowiedzi do bardzo konkretnego zadania marketingowego, ale nie wiesz, od czego zacząć.

Ta ogromna biblioteka zawierająca ponad 1000 szablonów podpowiedzi dotyczących marketingu i wydajności firmy HubSpot stanowi kompleksowe źródło informacji dla niemal każdego zastosowania w zakresie marketingu, sprzedaży lub wydajności, w tym obszerną sekcję poświęconą zawartości blogów.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wybieraj spośród ponad 1000 podpowiedzi dotyczących zarówno marketingu, jak i codziennej wydajności, dzięki czemu zawsze będziesz mieć gotową podpowiedź dotyczącą kolejnego kroku w wykonywanym zadaniu.

Dostosuj niestandardowe podpowiedzi do swoich celów, kanału i odbiorców, zamiast za każdym razem pisać wszystko od nowa.

Wykorzystaj je jako powtarzalny „bank podpowiedzi”, aby przyspieszyć realizację zadań związanych z SEO, mediami społecznościowymi, marką, generowaniem leadów i planowaniem.

✅ Idealne dla: menedżerów marketingu, którzy potrzebują jednej, wielokrotnego użytku biblioteki podpowiedzi do planowania i tworzenia zawartości w wielu kanałach.

9. Struktura CO-STAR dla podpowiedzi LLM

za pośrednictwem Medium

Struktura CO-STAR dla podpowiedzi LLM to ustrukturyzowany system służący do pisania skutecznych podpowiedzi. Skrót ten oznacza kontekst, cel, styl, ton, odbiorców i format odpowiedzi.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Twórz podpowiedzi z kontekstem i celem, aby model zrozumiał sytuację i dokładnie wiedział, co ma zrobić, zanim zacznie pisać.

Zadbaj o styl, ton i odbiorców, gdy potrzebujesz spójnego brzmienia postów, stron lub komunikatów dla interesariuszy.

Określ format odpowiedzi, aby uzyskać wyniki w pożądanej formie, np. konspekt, tabela, lista kontrolna lub JSON.

✅ Idealne dla: strategów zawartości piszących powtarzalne podpowiedzi do briefów blogowych i gotowych do produkcji szkiców.

Wskazówki dotyczące pisania skutecznych podpowiedzi LLM dla blogów

Nawet najlepszy szablon może zawieść, jeśli nie wiesz, jak go skutecznie dostosować. Skorzystaj z tych wskazówek, aby uzyskać spójne, wysokiej jakości wyniki z dowolnego szablonu prompt engineering niestandardowego.

Z góry określ cel, ograniczenia i odbiorców: Każda podpowiedź powinna odpowiadać na trzy pytania przed poproszeniem o zawartość: Jaki jest cel tego tekstu? Czego nie może zawierać? Kto go czyta?

Podaj kontekst, źródła i przykłady: dostarcz AI materiały referencyjne, takie jak posty konkurencji, od których chcesz się odróżnić, dokumenty źródłowe do cytowania lub przykładowe posty, które oddają pożądany ton. Pobieraj kontekst z połączonych dokumentów ClickUp Docs i zadań za pomocą ClickUp Brain, aby Twoje podpowiedzi automatycznie zawierały odpowiednie informacje ogólne.

Określ strukturę, styl i długość wyniku: Powiedz AI dokładnie, jak ma wyglądać produkt końcowy. Na przykład: „Napisz post na blogu o długości 1200 słów z sekcją H1, czterema sekcjami H2 i punktami pod każdą sekcją H2”. Dodaj również instrukcje dotyczące stylu, np. „Pisz w drugiej osobie, tonem konwersacyjnym, bez żargonu, na poziomie czytania 8 klasy”.

Testuj, oceniaj i powtarzaj: Twoja pierwsza próba rzadko daje idealne wyniki. Uruchom skrypt, oceń wynik, zidentyfikuj braki lub nieprawidłowości, a następnie Twoja pierwsza próba rzadko daje idealne wyniki. Uruchom skrypt, oceń wynik, zidentyfikuj braki lub nieprawidłowości, a następnie udoskonal skrypt . Prowadź dziennik wersji skryptów i ich wyników, aby śledzić, co sprawdza się w konkretnych scenariuszach testowych LLM.

Zmień podpowiedzi w powtarzalny system blogowy dzięki ClickUp

Prawdziwą korzyścią jest stworzenie biblioteki podpowiedzi, którą Twój zespół może ponownie wykorzystać, ulepszyć i której może zaufać w każdym publikowanym blogu.

ClickUp sprawia, że jest to łatwe. Przechowuj swoje podpowiedzi tam, gdzie znajduje się Twoja zawartość, obok briefów, konspektów, szkiców i opinii. Zamień każdy szablon w spójny cykl pracy, zachowaj jasność co do własności i wykorzystaj AI w obszarze roboczym do tworzenia szkiców, udoskonalania, podsumowywania zmian i wyciągania wniosków dotyczących kolejnych kroków bez utraty kontekstu.

Kiedy podpowiedzi i proces współistnieją, pisanie staje się szybsze, a jakość pozostaje na stałym poziomie.

Zbuduj swój system podpowiedzi w ClickUp. ✅

Często zadawane pytania

Podpowiedź to pojedyncza, jednorazowa instrukcja przekazywana modelowi AI w celu wykonania określonego zadania. Szablon podpowiedzi to struktura podpowiedzi wielokrotnego użytku z zmiennymi, które można dostosować do każdego zastosowania — wystarczy napisać ją raz, aby móc używać jej wielokrotnie z różnymi danymi wejściowymi.

Zacznij od udokumentowania głosu marki, grupy docelowej i standardów zawartości w centralnym dokumencie. Następnie umieść je jako domyślne instrukcje w swoich szablonach. Połącz dokument zawierający wytyczne stylistyczne z zadaniami związanymi z zawartością, aby ClickUp Brain automatycznie odwoływał się do niego podczas generowania szkiców.

Nie — szablony mają na celu przyspieszenie tworzenia szkiców i ograniczenie powtarzalnych czynności, ale ludzka ocena nadal jest niezbędna w przypadku strategii, weryfikacji faktów, dodawania oryginalnych spostrzeżeń i ostatecznej edycji. Potraktuj AI jako narzędzie do tworzenia pierwszych szkiców, a nie jako całkowity zamiennik nadzoru redakcyjnego.