Claude kontra ChatGPT do pisania: które rozwiązanie jest najlepsze?

Próbujesz wybrać asystenta pisania AI dla siebie lub swojego zespołu?

Pozwól nam zgadnąć. Podobnie jak większość ludzi i organizacji, nie możesz się zdecydować między ChatGPT a Claude.

Niektórzy uwielbiają proste podejście ChatGPT do pisania odpowiedzi na e-maile. Inni przysięgają, że Claude pomógł im ukończyć wpis na blogu poświęcony przywództwu myślowym, nad którym pracowali od tygodni.

Debata na temat Claude vs. ChatGPT nieustannie powraca. Nie ma jednoznacznego zwycięzcy.

Ten przewodnik Ci w tym pomoże. Pokażemy Ci, kiedy używać Claude'a, a kiedy ChatGPT do pisania. Porównamy również ich rzeczywiste mocne i słabe strony w różnych rodzajach zadań związanych z pisaniem.

Jednak naszym najważniejszym zadaniem jest pokazanie Ci, dlaczego większym problemem często nie jest wybór między Claude'em a ChatGPT, ale to, co dzieje się, gdy Twoja AI funkcjonuje poza cyklem pracy. Zaczynamy!

Claude kontra ChatGPT w skrócie

Zarówno Claude, jak i ChatGPT to potężne modele językowe (LLM), które rozwiązują ten sam problem: przekształcają chaotyczne dane wprowadzone przez człowieka w użyteczny tekst. Jednak podejście do tego problemu jest u nich różne.

Najpierw wyjaśnijmy jedną rzecz.

Zarówno Claude, jak i ChatGPT są szkolone przy użyciu metody uczenia się przez wzmocnienie na podstawie informacji zwrotnych od ludzi (RLHF). Nie jest to czynnik wyróżniający. To podstawa. OpenAI było pionierem tego podejścia w przypadku InstructGPT i ChatGPT, a Anthropic również z niego korzysta.

Różnica polega na tym, w jaki sposób modele są następnie kierowane.

Anthropic stosuje dodatkową metodę zwaną Constitutional AI. Jest to system, w którym model ocenia własne wyniki w oparciu o zestaw zapisanych zasad. Zasady te mogą obejmować: bycie pomocnym, bycie nieszkodliwym, jasne wyjaśnianie odmów itp. Wybór ten można dostrzec w codziennym zachowaniu Claude'a, w jego tonie, ostrożności i sposobie, w jaki model radzi sobie z sytuacjami granicznymi.

Z kolei ChatGPT jest zoptymalizowany pod kątem zakresu i wykonywania poleceń. Badania przeprowadzone przez OpenAI pokazują, że ChatGPT jest często używany do pisania krótkich tekstów, iteracyjnej edycji i przełączania się między zadaniami w różnych dziedzinach. Użytkownicy używają go do tworzenia szkiców e-maili, konspektów, streszczeń i zawartości technicznej w ramach tej samej sesji.

Jakie są różnice między Claude a ChatGPT w zakresie pisania?

Oto różnice między Claude a ChatGPT w skrócie:

Obszar ChatGPT Claude Programista OpenAI Anthropic Podejście szkoleniowe Wykorzystuje RLHF jako podstawową metodę dostosowania, zoptymalizowaną pod kątem wykonywania poleceń w wielu rodzajach zadań. Wykorzystuje RLHF plus Constitutional AI, gdzie model ocenia wyniki w oparciu o zestaw zasad zapisanych na piśmie. Domyślny styl pisania Przejrzysty, uporządkowany, przewidywalny; może brzmieć ogólnikowo bez dostosowania podpowiedzi (według opinii użytkowników). Bardziej konwersacyjny i płynny; użytkownicy często zgłaszają mniej zmian tonu w przypadku długich tekstów. Siła dzięki strukturze Bardzo dobry w tabelach, listach, znacznikach, szablonach i ściśle sformatowanych wynikach. Wydajny, ale może wymagać bardziej wyraźnych podpowiedzi dotyczących ścisłego formatowania. Obsługa długich kontekstów Dobrze radzi sobie z długimi rozmowami, ale zazwyczaj wymaga dzielenia bardzo dużych dokumentów na mniejsze części. Doskonały w przypadku długich dokumentów; modele Claude 4. x zapewniają duże wsparcie dla okien kontekstowych. Styl edycji Wydajny i bezpośredni; dobry do szybkiego przepisywania i iteracyjnego udoskonalania Bardziej wyjaśniający; często wyjaśnia, dlaczego wprowadzono zmiany (opisywany przez użytkowników jako „podobny do trenera pisania”). Bezpieczeństwo i odmowy Zazwyczaj bezpośredni; odmowy są zwięzłe. Bardziej ostrożny z założenia; odmowy zazwyczaj zawierają wyjaśnienia. Ekosystem i integracje Szeroki ekosystem (wtyczki, narzędzia multimodalne, integracje) Mniejszy ekosystem; bardziej skoncentrowany na podstawowym rozumowaniu opartym na tekście. Najlepsze dopasowanie dla Zespoły, które potrzebują szybkości, struktury i elastyczności w wielu formatach pisania Zespoły, które priorytetowo traktują ton, spójność oraz długie formy pisania lub pisanie bogate w kontekst. Typowy kompromis Wymaga dyscypliny w zakresie podpowiedzi, aby uniknąć generycznego brzmienia. Mniej integracji; może wydawać się konserwatywny w skrajnych przypadkach.

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo:

1. Styl pisania (według raportowania użytkowników, a nie stron marketingowych)

🌟 Opinie użytkowników konsekwentnie opisują pisanie Claude'a jako:

Bardziej konwersacyjny

Mniej szablonów

Lepszy w utrzymywaniu tonu w długich szkicach

W Claude najbardziej podoba mi się połączenie silnych zdolności pisarskich i rozumowania z łatwym w użyciu interfejsem i niezawodną wydajnością. Platforma dobrze radzi sobie z długą zawartością, zachowuje kontekst w rozmowach i generuje jasne, dobrze skonstruowane wyniki.

🌟 Pisanie ChatGPT natomiast jest często chwalone za:

Przejrzystość

Struktura

Przewidywalne formatowanie

ChatGPT jest niezwykle pomocny w szybkim rozwiązywaniu problemów, tworzeniu zawartości i nauce. Zapewnia jasne, dobrze skonstruowane i spersonalizowane odpowiedzi na zadania takie jak tworzenie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, wyjaśnienia techniczne i profesjonalne pisanie.

Recenzenci opisują go jako niezawodny i wydajny, ale należy pamiętać, że może brzmieć ogólnikowo, jeśli podpowiedzi nie zostaną starannie opracowane.

🔑 Kluczowe wnioski: Żadne z nich nie jest „lepsze”. Są po prostu zoptymalizowane w różny sposób.

2. Obsługa kontekstu (to jest mierzalne)

Przewaga Claude'a jest tutaj techniczna, a nie subiektywna.

📌 Od lutego 2026 r. Claude Opus 4. 6 oferuje bardzo duże okna kontekstowe (w trybie beta rozszerzającym się do ~1 miliona tokenów), dzięki czemu doskonale nadaje się do:

Analiza pełnych transkrypcji spotkań

Wprowadzanie długich raportów badawczych

Obsługa analizy wielu dokumentów w jednym przejściu

📌 Okno kontekstowe ChatGPT jest w porównaniu mniejsze (choć nadal spore), co oznacza, że zespoły często dzielą długie dokumenty na części lub polegają na iteracyjnych podpowiedziach. Nie jest to czynnik decydujący, ale zmienia sposób pracy.

3. Ekosystem kontra głębia

Oto kompromis, z którym boryka się większość zespołów:

ChatGPT sprawdza się najlepiej, gdy pisanie jest jednym z wielu zadań. Korzysta z szerokiego ekosystemu — wtyczek, narzędzi multimodalnych, przeglądania i integracji — co ułatwia przechodzenie między formatami i cyklami pracy.

Claude zagłębia się w mniejszą liczbę zagadnień. Jest często wybierany, gdy Teams bardziej dbają o spójność, niuanse i mniejszą liczbę poprawek niż o zakres narzędzi.

W czym ChatGPT jest najlepszy (w pisaniu)?

Czy Ty lub Twój zespół musicie tworzyć różnorodną zawartość, od ustrukturyzowanych raportów po szybkie e-maile, a nawet dokumentację techniczną? Pomyśl o ChatGPT jako o szybkim, niezawodnym generalistą, który pomaga Ci wyjść z impasu.

za pośrednictwem ChatGPT

Potwierdzają to dane. ChatGPT działa na skalę rzadko spotykaną w oprogramowaniu do pracy.

Dzięki najnowszym modelom OpenAI stał się domyślnym asystentem pisania AI dla wielu osób. 92% firm z listy Fortune 500 korzysta już z jego wersji konsumenckiej. Jego największe atuty? Ogromna elastyczność i rozbudowany ekosystem wtyczek, które rozszerzają jego możliwości.

👀 Czy wiesz, że... Według raportu ekonomicznego OpenAI z 2025 r., do połowy 2025 r. ChatGPT obsługiwał około 18 miliardów wiadomości tygodniowo od około 700 milionów użytkowników na całym świecie, co stanowi około 10% dorosłej populacji świata. Taka skala ma znaczenie, ponieważ kształtuje to, w czym model osiąga najlepsze wyniki.

Jeśli Twój zespół potrzebuje niezawodnego narzędzia, które poradzi sobie z niemal każdym zadaniem związanym z pisaniem, ChatGPT jest często punktem wyjścia.

🎥 Bonus: Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób ChatGPT generuje odpowiedzi pisemne i przetwarza podpowiedzi, obejrzyj to wideo wyjaśniające, które przedstawia technologię stojącą za tym narzędziem.

Mocne strony ChatGPT w zakresie pisania

ChatGPT sprawdza się, gdy Twój zespół potrzebuje szybkości i struktury. Został stworzony jako wszechstronne narzędzie, które można dostosować do szerokiego zakresu scenariuszy.

ChatGPT wyróżnia się w następujących obszarach:

Wszechstronność w różnych formatach: może przechodzić między tworzeniem szkicu wiadomości e-mail, zarysu wpisu na blogu i dokumentowaniem fragmentu kodu bez konieczności wprowadzania wielu zmian w podpowiedziach.

Strukturalna kontrola wyników: Jeśli potrzebujesz idealnie sformatowanej tabeli, listy numerowanej lub tekstu w formacie Markdown, ChatGPT wyjątkowo dobrze radzi sobie z wykonywaniem takich konkretnych instrukcji.

Ekosystem wtyczek i integracji: zapewnia połączenie z setkami narzędzi innych firm, umożliwiając przeglądanie Internetu w poszukiwaniu aktualnych informacji, tworzenie obrazów za pomocą DALL-E lub analizowanie plików danych.

Przestrzeganie instrukcji: W przypadku zadań wymagających przestrzegania szczegółowych wytycznych stylistycznych lub określonego wizerunku, ChatGPT jest zazwyczaj bardzo niezawodny.

Iteracyjne udoskonalanie: świetnie nadaje się do rozmów, w których powoli poprawiasz i ulepszasz tekst na podstawie sugestii.

Prawdziwi użytkownicy są zgodni:

W ChatGPT najbardziej podoba mi się to, jak szybko pomaga przekształcić niejasne pomysły w jasne, użyteczne wyniki. Jest to szczególnie przydatne podczas tworzenia szkiców, przepisywania i przemyślania problemów bez konieczności zaczynania od zera. Odpowiedzi są zazwyczaj dobrze skonstruowane i łatwe do dostosowania, co pozwala zaoszczędzić czas przy codziennych zadaniach, takich jak pisanie e-maili, sporządzanie podsumowań lub burza mózgów.

Korzystam z ChatGpt bardzo często w ciągu dnia do badań, pisania, wyjaśniania i planowania zawartości. Oferuje wsparcie dla wielu zadań w jednym miejscu i płynnie wpisuje się w mój cykl pracy. Działa również dobrze w połączeniu z innymi narzędziami, których używam do zarządzania kliniką, nauczania i tworzenia zawartości.

Słabe strony ChatGPT w zakresie pisania

Żadne narzędzie nie jest idealne, a wszechstronność ChatGPT wiąże się z pewnymi kompromisami. Oto kilka obszarów, w których mogą pojawić się problemy:

Jego ton może wydawać się ogólny: bez starannej bez starannej podpowiedzi styl pisania ChatGPT może brzmieć nieco „AI” i brakować mu wyraźnego głosu.

Zmiana kontekstu podczas długich sesji: podczas bardzo długiej rozmowy może czasami zapomnieć wcześniejsze instrukcje lub stracić wątek dyskusji z powodu podczas bardzo długiej rozmowy może czasami zapomnieć wcześniejsze instrukcje lub stracić wątek dyskusji z powodu zmiany kontekstu

Skłonność do halucynacji: czasami może generować bardzo wiarygodne informacje, które są całkowicie nieprawdziwe, dlatego konieczne jest sprawdzanie faktów.

Nadmierne wyjaśnienia: Ma tendencję do rozwlekłości, dostarczając pięciopunktowy esej, gdy wystarczyłoby jedno zdanie.

za pośrednictwem ChatGPT

Złożoność wtyczki: Chociaż wtyczka jest potężnym narzędziem, może ona utrudniać i komplikować proste zadania związane z pisaniem.

Trendy te znajdują odzwierciedlenie w opiniach użytkowników:

[ChatGPT] Czasami może popełniać błędy, dlatego należy sprawdzać ważne informacje. Aby wygenerować prawidłowe informacje, potrzebuje naprawdę jasnych podpowiedzi. Czasami udziela długich odpowiedzi lub może być bardzo powtarzalny i oczywisty.

4o jest fatalne do pisania. Pisze dosłownie w stylu „pisania AI”, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. 4. 5 było znacznie lepsze. Takie skargi naprawdę otwierają mi oczy.

W czym Claude jest najlepszy (w pisaniu)?

Jeśli ChatGPT pomaga Ci działać szybko, Claude pomaga Ci brzmieć jak Ty sam. Tak najprościej Teams opisują tę różnicę.

Jeśli więc spędzasz godziny na edytowaniu szkiców generowanych przez AI, aby nadać im ludzki charakter, poprawić niezręczne sformułowania i sprawić, by ton brzmiał bardziej autentycznie, Claude jest tym, czego potrzebujesz.

W końcu ta dodatkowa praca nie jest sprzeczna z celem korzystania z asystenta AI? Nie chcesz, aby spowolnił on cały proces tworzenia zawartości.

Zdolność Claude'a do tworzenia bardziej naturalnej, zróżnicowanej i brzmiącej jak ludzka prozy, w połączeniu z dużym oknem kontekstowym (obecnie do 1 miliona tokenów!), sprawiła, że stał się on ulubieńcem publiczności, zwłaszcza w przypadku długiej zawartości, takiej jak posty na blogach, e-booki itp.

za pośrednictwem Claude

Mocne strony Claude'a w zakresie pisania

Teksty tworzone przez Claude'a są często opisywane jako bardziej konwersacyjne, płynniejsze i mniej „oczywiste jako generowane przez AI”. Jego główne atuty to:

Naturalna, ludzka proza: Teksty tworzone przez Claude'a mają zazwyczaj lepszy przepływ, bardziej zróżnicowaną strukturę zdań i mniej robotyczny charakter, dzięki czemu często wymagają mniej edycji, aby brzmiały autentycznie.

Subtelna edycja i informacje zwrotne: Jest szczególnie dobry nie tylko w wprowadzaniu zmian, ale także w wyjaśnianiu, dlaczego te zmiany Jest szczególnie dobry nie tylko w wprowadzaniu zmian, ale także w wyjaśnianiu, dlaczego te zmiany poprawiają tekst , działając bardziej jak trener pisania niż zwykły asystent pisania.

Zachowanie długiego kontekstu: Claude może obsługiwać bardzo długie dokumenty ( Claude może obsługiwać bardzo długie dokumenty ( okno kontekstowe 200 000 tokenów (około 500 stron)) i zachować spójność, dzięki czemu idealnie nadaje się do analizowania rękopisów lub długich raportów (szczególnie w przypadku planu płatnego).

za pośrednictwem Claude. ai

Przemyślane odmowy: gdy nie może dokładnie lub bezpiecznie spełnić żądania, zazwyczaj wyjaśnia dlaczego, zamiast po prostu generować nieprawidłowe informacje.

Jakość streszczania: Doskonale radzi sobie z wyodrębnianiem kluczowych punktów z długich transkrypcji lub dokumentów, zachowując jednocześnie ważne niuanse i kontekst.

Oto, co sądzą użytkownicy:

ChatGPT radzi sobie dobrze z pisaniem. Jeśli chcesz być pod wrażeniem, wypróbuj Claude. Zwłaszcza „Opus” Claude'a, który jest najlepszy w kreatywnym pisaniu.

Używałem go do wszystkiego, od tworzenia zawartości pisemnej po rozkładanie złożonych pojęć na zrozumiałe wyjaśnienia. Dobrze radzi sobie z kontekstem, zachowując spójność podczas dłuższych rozmów i potrafi odpowiednio przechodzić między tonem formalnym a nieformalnym. Kiedy potrzebuję szczegółowych, uporządkowanych informacji, Claude mi je dostarcza; kiedy potrzebuję szybkich, prostych odpowiedzi, dostosowuje się odpowiednio.

Słabe strony Claude'a w zakresie pisania

Chociaż Claude jest ulubionym narzędziem pisarzy, ma również swoje limity:

Mniejszy ekosystem integracji: ma znacznie mniej natywnych wtyczek i połączeń z usługami innych firm w porównaniu z ChatGPT, co ogranicza jego zdolność do interakcji z innymi narzędziami.

Czasami zbytnia ostrożność: Konstrukcja skupiona na bezpieczeństwie oznacza, że zabezpieczenia mogą czasami być zbyt ostrożne, odrzucając nieszkodliwe żądania, które są błędnie interpretowane.

Mniej ustrukturyzowana kontrola wyników: Może być mniej niezawodny w tworzeniu idealnie sformatowanych tabelek lub bloków kodu bez bardziej szczegółowych podpowiedzi.

Wahania dostępności: W okresach dużego zapotrzebowania użytkownicy zgłaszają ograniczenia obciążenia, co może stanowić problem dla zespołów pracujących pod presją terminów.

Mniej opcji dostosowywania: brakuje odpowiednika niestandardowych GPT ChatGPT, więc nie można łatwo zapisać i ponownie wykorzystać określonych osobowości lub zestawów instrukcji.

GPT daje mi więcej pomysłów, lepszy przepływ i silniejsze emocje w opowiadaniach lub dialogach. Z drugiej strony, chociaż Claude zapewnia jasną strukturę, to jednak wydaje się suchy lub zbyt bezpieczny, gdy piszę fikcję lub poezję. Myślę, że dyskusja na temat Claude vs GPT zależy od tego, jakiego rodzaju pisania oczekujesz. Krótko mówiąc, GPT pomaga mi pozostać w kreatywnym nastroju, podczas gdy Claude wydaje się bardziej narzędziem do planowania.

Ktoś na Reddicie napisał, że Claude AI jest lepszy do pisania fikcji. Zapisałem się na miesiąc za 20 dolarów. Kilka razy dziennie czat się zatrzymywał, uniemożliwiając mi dalszą pracę. Miałem projekty i artefakty, ale kiedy czat się urywał, zazwyczaj artefakt znikał. Dwukrotnie straciłem notatki do rozdziałów... Musiałem kopiować/wklejać, tworzyć opisy i przenosić moje artefakty. Przechodziłem do innego czatu. Kopiowałem/wklejałem czat, ale nie mogłem znaleźć poprzedniego artefaktu. Przeniosłem swoją pracę z Pages do Dokumentów Google. Anulowałem subskrypcję Claude za 20 dolarów. Usunąłem aplikację. ChatGPT plus nigdy mnie nie odcina.

📚 Przeczytaj również: Wybór najlepszego modelu Claude do pracy

Claude kontra ChatGPT w różnych zadaniach związanych z pisaniem

Masz przed sobą zadanie związane z pisaniem. Sięgniesz po Claude'a czy otworzysz ChatGPT?

Ponieważ odpowiedź naprawdę brzmi „to zależy”, w tej sekcji skupimy się na czymś prostszym. Które narzędzie sprawdza się lepiej w przypadku danego rodzaju pisania.

Poniższe zestawienie nie jest zbiorem zasad. Potraktuj je jako zestaw wzorców opartych na tym, jak zespoły faktycznie korzystają z Claude'a i ChatGPT na co dzień.

Typ zadania Zalecane narzędzie Dlaczego Tworzenie wiadomości e-mail ChatGPT Jest szybszy w przypadku szybkich, opartych na szablonach odpowiedzi i sekwencji follow-up, gdzie kluczowa jest struktura. Zawartość bloga Claude Tworzy bardziej angażujące i naturalnie brzmiące pierwsze wersje, które wymagają mniej edycji tonacyjnej. Dokumentacja techniczna ChatGPT i Claude Oba narzędzia mają dobrą zdolność interpretowania i generowania kodu przy zachowaniu dokładności technicznej. Podsumowania spotkań Claude Lepiej uchwyca niuanse, podteksty i kluczowe decyzje wynikające z rozmowy. Edycja i korekta Claude Zapewnia bardziej przemyślane, edukacyjne informacje zwrotne, które pomagają poprawić umiejętności pisania.

Jak korzystać z Claude i ChatGPT jednocześnie w cyklu pracy pisania

Do tej pory zapewne zdałeś sobie sprawę, że potrzebujesz obu narzędzi. Rozpoczynasz proces w ChatGPT, aby stworzyć uporządkowany zarys, a następnie przechodzisz do Claude, aby rozwinąć tekst, nadając mu bardziej naturalny ton.

Większość zespołów dzieli pracę w podobny sposób:

ChatGPT do szybkiego tworzenia uporządkowanych treści — konspektów, przeróbek, streszczeń i szkiców wymagających intensywnego formatowania.

Claude do dopracowywania — poprawiania tonu, wygładzania długich fragmentów i utrzymywania spójnego stylu w całym tekście.

Osobno oba narzędzia dobrze spełniają swoje zadanie. Razem, bez wspólnego kontekstu, powodują konflikty.

Korzystając jednocześnie z ChatGPT i Claude, możesz utknąć w niekończącym się cyklu kopiowania i wklejania między zakładkami przeglądarki.

Za każdym razem, gdy zmieniasz narzędzie, tracisz cenny kontekst. Musisz ponownie wyjaśnić cele projektu, wkleić poprzednią pracę i mieć nadzieję, że nowa sztuczna inteligencja zrozumie, co próbujesz osiągnąć. Ten fragmentaryczny proces nazywamy rozrostem sztucznej inteligencji — nieplanowanym rozprzestrzenianiem się niepowiązanych narzędzi AI, które pochłaniają budżet i obniżają wydajność.

Powoduje powstanie chaotycznego, nieefektywnego cyklu pracy, który podważa wydajność, którą próbowałeś osiągnąć. Ponadto płacisz za wiele oddzielnych subskrypcji AI.

Wgląd, którego brakuje większości zespołów

Problem nie polega na jednoczesnym używaniu Claude i ChatGPT.

Używasz ich poza miejscem, w którym faktycznie wykonujesz swoją pracę.

Gdy AI znajduje się w oddzielnych zakładkach, nie widzi historii zadań, terminów, komentarzy ani poprzednich decyzji. Nie może więc bazować na Twojej pracy. Reaguje tylko na to, co wkleisz jako następne.

I właśnie dlatego nawet najlepsze ustawienia dwóch narzędzi ostatecznie wydają się być obciążeniem dla wydajności, na które nie wyraziłeś zgody!

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i nie tylko — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe podpowiedzi tekstowe i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Z ClickUp zwiększ swoją wydajność dwukrotnie!

Jak ClickUp Brain łączy najlepsze cechy obu modeli AI

Nie powinieneś być zmuszony do wyboru między wszechstronnym narzędziem a pisarzem potrafiącym uchwycić niuanse. A już na pewno nie powinieneś zmagać się z chaosem związanym z rozrostem sztucznej inteligencji.

Wyeliminuj ten dylemat dzięki natywnej funkcji AI wbudowanej bezpośrednio w zintegrowany obszar roboczy AI ClickUp — pojedynczą platformę, na której współistnieją projekty, dokumenty, rozmowy i kontekstowa sztuczna inteligencja: ClickUp Brain.

Nie jest to kolejna integracja, którą musisz skonfigurować. Jest to część środowiska, w którym już zarządzasz projektami, dokumentami i komunikacją zespołu.

Ponieważ jest to część Twojego obszaru roboczego, otrzymujesz AI rozpoznającą kontekst, która rozumie Twoje zadania, dokumenty i historię projektów. Nie musisz już tracić czasu na ponowne wyjaśnianie, nad czym pracujesz.

Pisz tam, gdzie już jest praca

Dzięki AI Writer w ClickUp Docs nie musisz już tworzyć szkiców w izolacji, a następnie wklejać ich fragmenty w innym miejscu.

Możesz:

Stwórz pierwszy szkic bloga, specyfikacji lub propozycji bezpośrednio w dokumencie i dopracuj go .

Zadawaj pytania , takie jak „Czego tu brakuje?” lub „Uprość to dla kadry kierowniczej”.

Zaznacz akapit i natychmiast zamień go w elementy do wykonania.

Twórz pomysły, pisz i udoskonalaj wyniki dzięki ClickUp Brain w ClickUp Dokumentach.

Ponieważ dokument jest już powiązany z projektem, AI nie zgaduje kontekstu. Wie, do czego służy ta praca i co należy zrobić dalej.

Automatycznie zamień pisanie na zadania

Zamiast ręcznie przekładać teksty na pracę, ClickUp Brain może:

Twórz zadania na podstawie notatek ze spotkań, fragmentów dokumentów, a nawet wiadomości w ClickUp Chat.

Przypisuj właścicieli i terminy realizacji w oparciu o strukturę projektu.

Sugeruj kolejne kroki, gdy dokument lub komentarz sugeruje konieczność wykonania zadania („przejrzyj”, „kontynuuj”, „wyślij”).

Automatyczne tworzenie zadań na podstawie czatów, dokumentów i innych elementów za pomocą ClickUp AI.

📌 Załóżmy, że tworzysz post w mediach społecznościowych w ClickUp Docs. Tekst jest zrobiony, ale nadal wymaga zatwierdzenia prawnego, projektu graficznego i ustalenia daty publikacji.

Zamiast przerywać przepływ, zaznacz post i poproś ClickUp Brain o utworzenie na jego podstawie odpowiednich zadań ClickUp. Brain może wygenerować:

Zadanie związane z przeglądem prawnym i przypisz je odpowiedniej osobie.

Zadanie projektowe z kopią postu jako załącznikiem w opisie zadania.

Zadanie publikacyjne z odpowiednim terminem realizacji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zautomatyzuj cały cykl pracy dotyczący tworzenia zawartości (i dodaj człowieka do pętli, gdy jest to konieczne) dzięki ClickUp Super Agents. Super Agent nie tylko tworzy zadania — rozumie intencje i zarządza ich realizacją. Potrafi: Rozdzielaj zadania w oparciu o rolę i obciążenie pracą

Aktualizuj status zadania w miarę napływania recenzji.

Zachęć interesariuszy, jeśli zatwierdzanie utknie w martwym punkcie.

Przenieś post dalej, gdy zależności zostaną wyczyszczone. Dokument pozostaje źródłem prawdy. Zadania pozostają połączone. Cykl pracy przebiega płynnie — bez ręcznego przekazywania zadań i kopiowania-wklejania. Zobacz, jak zrobiliśmy to wewnętrznie w ClickUp:

Wybierz komunikację uwzględniającą kontekst, a nie ogólne odpowiedzi.

Niezależnie od tego, czy piszesz w ClickUp Chat, czy w komentarzu do zadania ClickUp, ClickUp Brain tworzy wiadomości z uwzględnieniem:

Z kim rozmawiasz

Do jakiego projektu należy wiadomość

Co już zostało omówione

Oznacza to mniej ogólnych aktualizacji i mniej ponownych wyjaśnień. AI ma już gotową historię.

Możesz również użyć Brain, aby uzyskać automatyczne, zwięzłe podsumowania długich wątków komentarzy i opisów zadań. Wyciąga wszystkie istotne szczegóły, dzięki czemu możesz zapoznać się z nimi w ciągu kilku sekund, bez konieczności czytania wszystkiego!

Uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM w jednym zunifikowanym obszarze roboczym.

Nie chcesz całkowicie rezygnować z ChatGPT lub Claude? Nie chcesz płacić za oba jednocześnie? Brain Ci pomoże!

Przełączaj się między najnowszymi modelami AI — nie tylko od Anthropic i OpenAI, ale także od Google (Gemini) i innych firm zajmujących się sztuczną inteligencją — bez konieczności płacenia za każdy z nich osobno. Nie musisz już wybierać!

Wybierz spośród wielu modeli AI premium bezpośrednio z ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z pomocy AI w całym cyklu pracy na komputerze dzięki ClickUp Brain MAX, samodzielnej aplikacji AI/Super App. Rozumie ona Twoją pracę w ClickUp i połączonych aplikacjach (takich jak Slack i Google Drive). Użyj jej, aby: Wyszukuj we wszystkich swoich aplikacjach za pomocą jednego narzędzia, używając języka naturalnego.

Wykonuj zadania w ClickUp (twórz zadania, pisz dokumenty, przypisuj działania, przedstawiaj pomysły i nie tylko).

Transkrybuj swój głos i pisz 4 razy szybciej, bez użycia rąk, korzystając z funkcji , bez użycia rąk, korzystając z funkcji Talk to Text. Zobacz, dlaczego Brain MAX jest 10 razy wydajniejszy niż ChatGPT i Claude:

Werdykt w sprawie Claude vs. ChatGPT do pisania

Jaka jest więc ostateczna decyzja?

Claude i ChatGPT to doskonałe narzędzia do pisania.

Claude wyróżnia się, gdy liczy się ton, niuanse i spójność długich tekstów.

ChatGPT wyróżnia się strukturą, szybkością i pracą iteracyjną.

Jednak traktowanie tego jako bezpośredniego porównania pomija prawdziwy problem. Najbardziej efektywne zespoły nie pytają, która AI pisze lepiej. Pytają, gdzie powinna znajdować się AI.

Kiedy AI mieszka w Twoim obszarze roboczym:

Pisanie nie jest oddzielone od realizacji

Kontekst nie jest resetowany za każdym razem, gdy zadajesz pytanie.

Korzystanie z wielu modeli nie oznacza konieczności zarządzania wieloma narzędziami.

Dlatego dzięki narzędziom kontekstowej sztucznej inteligencji, takim jak ClickUp Brain, nadal możesz korzystać z zalet stylu Claude'a i struktury ChatGPT. Ale bez konieczności kopiowania i wklejania, które zwykle się z tym wiąże. Twoja sztuczna inteligencja staje się prawdziwym partnerem — rozumie Twoje projekty, zna terminy i pomaga Ci szybciej wykonywać pracę, a wszystko to w jednym miejscu.

Chcesz zmniejszyć różnice między myśleniem, pisaniem i działaniem?

Wypróbuj ClickUp za darmo i zobacz, jak natywna sztuczna inteligencja zmienia Twój cykl pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Główną różnicą jest styl pisania; Claude tworzy bardziej naturalną, brzmiącą jak ludzka prozę, podczas gdy ChatGPT wyróżnia się w tworzeniu ustrukturyzowanej, wszechstronnej zawartości i integracji z innymi narzędziami.

Używaj Claude do dokumentów, które wymagają subtelnego tonu i spójności długich form, takich jak raporty lub propozycje, a ChatGPT do zawartości ustrukturyzowanej, takich jak konspekty lub przewodniki techniczne.

Claude jest generalnie lepszy do podsumowywania transkrypcji i notatek ze spotkań, ponieważ jego większe okno kontekstowe i szkolenie pozwalają mu skuteczniej uchwycić niuanse i podteksty.

Claude Pro oferuje szybsze odpowiedzi i priorytetowy dostęp, co może być przydatne. Jednak zespoły często uznają za bardziej wartościową zunifikowaną platformę, taką jak ClickUp, która osadza narzędzia do pisania oparte na AI bezpośrednio w cyklu pracy związanym z zarządzaniem projektami.