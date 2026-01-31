Amazon Q kontra Copilot: która AI dla przedsiębiorstw będzie lepsza w 2026 roku?

Plany sprintów zazwyczaj wyglądają przejrzyście, dopóki nie pojawi się pierwsze pytanie dotyczące produkcji.

Ktoś musi wyjaśnić niejasny błąd, prześledzić logikę biznesową w wielu plikach i sprawdzić poprawkę bez spowalniania pracy całego zespołu. W tym właśnie mogą pomóc asystenci kodowania AI.

W kontrolowanym badaniu Microsoft Research programiści korzystający z GitHub Copilot wykonali zadanie kodowania o 55,8% szybciej niż grupa kontrolna. Taka jest różnica, jaką asystenci AI mogą wnieść do zespołów.

Jednak przy tak dużej liczbie narzędzi AI dostępnych na rynku wybór zazwyczaj zależy od tego, gdzie już pracują Twoje zespoły i jakie są Twoje przypadki użycia.

W tym artykule porównamy Amazon Q i Microsoft Copilot, używając takich kryteriów, jak źródła kontekstu, kontrola administracyjna i ceny. Zobaczysz też, gdzie ClickUp może być praktyczną alternatywą, gdy potrzebujesz pomocy AI, która pozostaje powiązana z zadaniami i realizacją.

Amazon Q kontra Microsoft Copilot w skrócie

Jeśli chcesz zapoznać się z krótką wersją przed zagłębieniem się w funkcje, zacznij tutaj. Ta migawka pokazuje, gdzie każde narzędzie najlepiej się sprawdza i do czego zostało zaprojektowane w celu zapewnienia wsparcia.

Obszar porównania Amazon Q Microsoft Copilot Idealny dla Teams głęboko zaangażowane w ekosystem AWS, które potrzebują pomocy AI w tworzeniu i obsłudze oprogramowania w AWS. Microsoft Copilot najlepiej sprawdza się w aplikacjach Microsoft 365 do „pracy z kodem”, takiej jak podsumowania, komunikaty o wydaniu i aktualizacje statusu; kodowanie natywne dla IDE zazwyczaj pochodzi z GitHub Copilot, który jest licencjonowany oddzielnie. Pomoc w kodowaniu natywna dla IDE i wsparcie dla cyklu pracy programistów Większa wydajność w przypadku kodowania natywnego dla IDE dzięki Amazon Q Developer w popularnych środowiskach IDE, a także czatowi i edycji wbudowanej. Większa wydajność w zakresie „pracy z kodem” w aplikacjach Microsoft 365 (podsumowania, streszczenia, aktualizacje statusu). W przypadku kodowania natywnego dla IDE większość zespołów dodaje GitHub Copilot osobno. Wiedza o firmie i wyszukiwanie korporacyjne Amazon Q Business sprawdza się dobrze, gdy wiedza jest rozproszona po połączonych systemach i potrzebujesz odpowiedzi uwzględniających uprawnienia. Największa skuteczność, gdy wiedza jest już dostępna w SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook i innych źródłach Microsoft 365. Automatyzacja cyklu pracy i wyspecjalizowani asystenci Silny, gdy cykle pracy są już w usługach AWS, z pomocą specyficzną dla usług Większa wydajność dzięki agentom wielokrotnego użytku w różnych Teamsach dzięki agentom Copilot, które zapewniają powtarzalne cykle pracy i standaryzację. Bezpieczeństwo, tożsamość i kontrola danych Zgodność z wzorcami zarządzania AWS i modelami dostępu opartymi na AWS IAM Zgodność z modelami zarządzania i uprawnień Microsoft 365 (kontrola Microsoft Entra + Microsoft 365) Analizy i informacje operacyjne Najlepsze rozwiązanie, jeśli korzystasz z pakietu BI QuickSight, zwłaszcza w przypadku funkcji „pytaj i odpowiadaj” w danych AWS. Najlepsze rozwiązanie dla zespołów analizujących dane w programach Excel i Power BI, zwłaszcza w przypadku podsumowań i analiz w ramach cykli pracy Microsoft.

Czym jest Amazon Q?

za pośrednictwem Amazon Q

Jeśli Twój zespół tworzy i działa w ramach usług AWS, Amazon Q to asystent AI AWS zapewniający bezpieczne wsparcie w zakresie pracy w chmurze, zadań programistycznych i cykli pracy w firmie.

Możesz zadawać pytania prostym językiem, uzyskać pomoc w zadaniach związanych z rozwojem AWS i uzyskać odpowiedzi z tych samych środowisk AWS, na których opierają się Twoje obciążenia pracą. Celem jest ograniczenie przełączania kontekstu, zwłaszcza gdy najlepsza odpowiedź zależy od integracji usług AWS i ustawień AWS.

Amazon Q jest zazwyczaj używany na dwa sposoby:

Amazon Q Business dla wiedzy firmowej i cyklu pracy dla wiedzy firmowej i cyklu pracy

Amazon Q Developer (zwany również Q Developer) do kodowania i codziennej pracy z AWS

To rozróżnienie ma znaczenie dla wdrożenia w Enterprise, ponieważ wpływa na zarządzanie, uprawnienia i to, kto najczęściej korzysta z danego rozwiązania.

Wiele organizacji łączy się z kontrolą dostępu za pośrednictwem AWS IAM i IAM Identity Center. Jeśli chcesz tylko szybko wypróbować tę usługę, AWS Builder ID pomoże Ci zalogować się bez konieczności konfigurowania pełnej ścieżki konta AWS dla przedsiębiorstw, chociaż nie będzie to odzwierciedlało tych samych kontroli administracyjnych, których używałbyś w środowisku produkcyjnym.

Funkcje Amazon Q

Zestaw funkcji Amazon Q zależy od sposobu użytkowania. Amazon Q Business koncentruje się na wiedzy i cyklach pracy w firmie, natomiast Amazon Q Developer skupia się na kodowaniu i zadaniach związanych z AWS w środowiskach programistycznych.

Funkcja nr 1: Amazon Q Developer do kodowania w środowisku IDE

Za pośrednictwem Amazon Q

Amazon Q Developer to narzędzie, z którego większość programistów korzysta na co dzień. Działa ono w popularnych środowiskach programistycznych, takich jak Visual Studio Code, Visual Studio i JetBrains IDE, dzięki czemu podczas pracy można pozostać w redaktorze.

Możesz skorzystać z interfejsu czatu, aby zadawać pytania, lub z czatu wbudowanego bezpośrednio w redaktorze. Zaznacz kod, podaj instrukcję, a następnie przejrzyj wynik jako różnicę, aby zaakceptować lub odrzucić zmiany. Podczas pisania zobaczysz również sugestie dotyczące kodu. Mogą to być niewielkie zmiany, ale mogą one również zapewnić wsparcie dla generowania całych funkcji, gdy kontekst jest jasny.

Obsługuje wiele języków programowania, co ma znaczenie, jeśli Twój zespół pracuje na wielu platformach.

Funkcja nr 2: Amazon Q Business dla odpowiedzi uwzględniających uprawnienia

Za pośrednictwem Amazon Q

Jeśli kiedykolwiek widziałeś, jak inżynier traci 30 minut na poszukiwanie instrukcji obsługi lub „aktualnej” wersji dokumentu, Amazon Q Business jest stworzony właśnie z myślą o tym problemie.

Po połączeniu go z systemami, z których już korzystają Twoje zespoły, mogą one zadawać zapytania w języku naturalnym i otrzymywać odpowiedzi z zatwierdzonych źródeł. Narzędzie to ma na celu ograniczenie konieczności wielokrotnego przełączania się między oknami czatu i zakładkami, co spowalnia proces rozwoju.

Częścią przyjazną dla Enterprise jest dostęp. Amazon Q Business został zaprojektowany tak, aby zwracać odpowiedzi uwzględniające uprawnienia i kontekst, co pomaga użytkownikom widzieć tylko to, co pozwala im zobaczyć ich tożsamość.

Funkcja nr 3: Amazon Q w QuickSight do generatywnej analizy biznesowej

Za pośrednictwem Amazon Q

Jeśli Twój zespół BI poświęca więcej czasu na tworzenie pulpitów nawigacyjnych niż na odpowiadanie na pytania, Amazon Q w QuickSight może częściowo odciążyć go w tym zakresie. Zadajesz pytania dotyczące tego, co chcesz zrozumieć, a narzędzie pomaga przekształcić je w wizualizacje i wyjaśnienia, które możesz udostępnić interesariuszom.

Ta funkcja jest przydatna, gdy programista lub kierownik operacyjny potrzebuje szybko zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. Zamiast czekać na niestandardowy raport, możesz przeglądać dane, wyciągać kluczowe wnioski i generować prostą narrację, która zapewni wsparcie w podejmowaniu decyzji.

W tle działa Amazon Bedrock, dlatego AWS pozycjonuje to rozwiązanie jako odpowiednie dla obciążeń klasy korporacyjnej, gdzie ważne jest zarządzanie.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych między czatami, e-mailami i arkuszami kalkulacyjnymi. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji cyfrowy szum może przesłaniać kluczowe informacje biznesowe. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już tym martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia.

Funkcja nr 4: Amazon Q w Amazon Connect do pomocy agentom w czasie rzeczywistym

Za pośrednictwem Amazon Q

Jeśli Twoje zespoły operacyjne obsługują klientów za pośrednictwem Amazon Connect, wersja Amazon Q w Connect jest tą, która ma znaczenie. Nasłuchuje ona rozmów, czatów lub wiadomości e-mail, a następnie rekomenduje agentowi kolejny krok. Może to być sugerowana odpowiedź, kolejny krok lub odpowiedni artykuł do otwarcia.

Ten rodzaj oprogramowania jest przydatny, gdy „baza wiedzy” jest rozproszona między dokumentami wewnętrznymi i stronami internetowymi. Zamiast prosić klientów o poczekanie, podczas gdy ktoś szuka informacji, agent otrzymuje kontekst w danej chwili.

Ułatwia to również standaryzację obsługi między zmianami, ponieważ zalecenia opierają się na tych samych zatwierdzonych źródłach.

Funkcja nr 5: Amazon Q w AWS Supply Chain zapewnia odpowiedzi operacyjne i wsparcie w planowaniu

Za pośrednictwem Amazon Q

Zespoły zajmujące się łańcuchem dostaw nie potrzebują kolejnego pulpitu nawigacyjnego. Potrzebują szybkich odpowiedzi, gdy coś się zmienia, na przykład gdy doszło do opóźnienia w dostawie lub nagłego wzrostu popytu. Amazon Q w AWS Supply Chain został zaprojektowany właśnie z myślą o takich sytuacjach, dzięki czemu zespoły mogą zadawać zapytania w języku naturalnym i uzyskiwać odpowiedzi uwzględniające kontekst na podstawie danych dotyczących łańcucha dostaw.

W praktyce pomaga to szybciej przejść od pytania „co się stało?” do „co powinniśmy zrobić dalej?”. Ma to znaczenie w przypadku obciążeń pracą na poziomie przedsiębiorstwa, gdzie decyzje mają wpływ na koszty dalszych działań.

Narzędzie to może również ograniczyć ręczne przepływanie informacji między działami operacyjnymi, zaopatrzeniowymi i kierowniczymi, ponieważ wszyscy pracują na tych samych danych i zalecanych działaniach.

🤔 Czy wiesz, że: Amazon Q Business może egzekwować odpowiedzi oparte na uprawnieniach aż do podłączonego źródła? W dokumentacji AWS Amazon zaznacza, że pobieranie odpowiedniej zawartości za pośrednictwem Amazon Q pozwala „zachować bezpieczeństwo i kontrolę dostępu”, dzięki czemu użytkownicy widzą tylko to, do czego mają dostęp.

Ceny Amazon Q

Amazon Q Business Lite: 3 USD miesięcznie za użytkownika

Amazon Q Business Pro: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Cena Amazon Q Business: 200 USD za 30 000 jednostek miesięcznie

Free poziom Amazon Q Developer : 0 USD/miesiąc na użytkownika

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Czym jest Microsoft Copilot?

za pośrednictwem Microsoft

Microsoft Copilot to marka parasolowa Microsoftu obejmująca asystentów AI we wszystkich produktach i usługach tej firmy. W praktyce zespoły przedsiębiorstw zazwyczaj po raz pierwszy stykają się z nią poprzez Copilot Chat, a następnie rozszerzają jej zakres na Microsoft 365 Copilot, gdy chcą, aby asystent działał w aplikacjach Microsoft 365 z wykorzystaniem kontekstu organizacyjnego.

Microsoft Copilot Chat : czat AI dla Enterprise oparty na publicznej sieci WWW, dostępny dla użytkowników kont Microsoft Entra z odpowiednią subskrypcją Microsoft 365.

Microsoft 365 Copilot: płatny dodatek, który umożliwia korzystanie z zawartości organizacyjnej za pośrednictwem Microsoft Graph, takich jak wiadomości e-mail, czaty, spotkania i dokumenty, przy jednoczesnym poszanowaniu uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników.

W przypadku korporacyjnych systemów IT ta różnica ma znaczenie. Copilot Chat może być łatwym punktem wyjścia. Jednak Microsoft 365 Copilot zapewnia głębszą integrację cyklu pracy w programach Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams. Zmienia również rozmowy dotyczące zarządzania, ponieważ umożliwia dostęp do danych roboczych i połączonych systemów poprzez zatwierdzone ścieżki.

Notatka: Jeśli chodzi o pomoc w kodowaniu opartym na IDE, większość zespołów ocenia GitHub Copilot, który jest licencjonowany w ramach planów GitHub i nie jest objęty cenami Microsoft 365 Copilot.

Funkcje Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot łączy podstawowe funkcje, takie jak czat, wyszukiwanie, agenci i notatniki, w jednym miejscu. Dla zespołów programistycznych prawdziwym pytaniem jest to, gdzie pomaga on w cyklu pracy nad oprogramowaniem, a gdzie nadal trzeba polegać na GitHub Copilot do zadań związanych z kodowaniem.

Funkcja nr 1: Microsoft 365 Copilot w aplikacjach Teams, Outlook, Word, Excel i PowerPoint

za pośrednictwem Microsoft

To doświadczenie „w przepływie”. Copilot może działać bezpośrednio w aplikacjach takich jak Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint i OneNote, wykorzystując zawartość, która jest otwarta, oraz kontekst pracy, w którym już działasz.

Programiści i zespoły operacyjne zazwyczaj wykorzystują tego typu funkcje do zadań koordynacyjnych, a nie tylko do pisania. Przykłady obejmują podsumowania incydentów z wątków Teams, podsumowania zmian dla interesariuszy oraz aktualizacje statusu zgodne z tym, co faktycznie wydarzyło się w sprincie.

Funkcja nr 2: Copilot Chat do bezpiecznego czatu AI w pracy

Za pośrednictwem Microsoft

Copilot Chat jest często pierwszym rozwiązaniem, z którego korzystają zespoły, ponieważ jest znane i łatwo dostępne. Microsoft pozycjonuje je jako bezpieczny czat AI do pracy i zaznacza, że może być dołączony dla użytkowników kont Microsoft Entra z odpowiednią subskrypcją Microsoft 365.

Jednym z ważnych szczegółów oceny jest uziemienie. Domyślnie Copilot Chat jest uziemiony w sieci, a nie w plikach lub czatach Twojej organizacji.

Jeśli zespoły chcą korzystać z zawartości organizacyjnej, Microsoft przedstawia takie opcje, jak wykorzystanie jej w wybranych aplikacjach Microsoft 365 z otwartą zawartością lub korzystanie z agentów, którzy mają dostęp do danych służbowych.

Funkcja nr 3: Copilot Search i łączniki do wyszukiwania informacji w Microsoft 365 i połączonych źródłach

Za pośrednictwem Microsoft

Wyszukiwarka Copilot firmy Microsoft zapewnia uniwersalne wyszukiwanie w Microsoft 365 i źródłach zewnętrznych za pośrednictwem skonfigurowanych połączeń. Jest to szczególnie przydatne, gdy Twoja wiedza jest rozproszona między SharePoint, Teams, Outlook i połączonymi systemami.

W tym przypadku również złącza Copilot mogą mieć znaczenie. Przenoszą one zawartość zewnętrzną do Microsoft Graph i indeksu semantycznego, dzięki czemu można ją znaleźć w środowisku Microsoft 365, które korzysta z funkcji wyszukiwania.

Funkcja nr 4: Agenci Copilot stworzeni za pomocą Copilot Studio do powtarzalnych cykli pracy

Za pośrednictwem Microsoft

Agenci Copilot są przeznaczone do zadań, które są zbyt specyficzne, aby można je było wykonać za pomocą ogólnej podpowiedzi. Zamiast zadawać w kółko te same pytania, można skonfigurować agenta do obsługi powtarzających się cykli pracy, takich jak odpowiadanie na pytania dotyczące polityki HR, udzielanie wskazówek dotyczących wsparcia IT lub pomoc zespołom sprzedaży w przygotowywaniu informacji o klientach.

Możesz tworzyć niestandardowe agenty za pomocą Copilot Studio, publikować je w Microsoft 365 Copilot i opierać je na zatwierdzonych źródłach danych.

Z punktu widzenia administratora ceny i możliwości mogą mieć wpływ na wdrożenie. Microsoft zwraca uwagę, że do korzystania z agentów wymagana jest subskrypcja Azure i mogą mieć zastosowanie pakiety obciążenia Copilot Studio.

Funkcja nr 5: Notatniki i strony do porządkowania i ponownego wykorzystywania wyników Copilot

Za pośrednictwem Microsoft

Copilot jest obecnie łatwy w użyciu. Trudniejsze jest znalezienie wyników pracy AI do późniejszego wykorzystania lub przekształcenie ich w coś, co Twój zespół może ponownie wykorzystać. Notebooki to sposób firmy Microsoft na przechowywanie pracy Copilot w jednym miejscu, dzięki czemu czaty, notatki i pliki w zakresie wsparcia pozostają połączone.

Dla zespołów programistycznych ta funkcja jest przydatna, gdy potrzebujesz stabilnego miejsca na takie rzeczy, jak notatki dotyczące wdrożeń lub wewnętrzny projekt podręcznika, który jest ciągle udoskonalany.

🤔 Czy wiesz, że: warstwa pobierania danych Copilot firmy Microsoft została stworzona z myślą o zachowaniu istniejących kontroli dostępu i zarządzania w Twojej organizacji? Microsoft wyjaśnia, że pobieranie danych Copilot działa w ramach modelu uprawnień Twojej organizacji, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp tylko do zawartości, do której mają już dostęp — co jest istotne dla zespołów IT w przedsiębiorstwach oceniających „bezpieczną pomoc AI”, a nie tylko „inteligentne odpowiedzi AI”.

Ceny Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Business: 18,00 USD/miesiąc za użytkownika (płatne rocznie)

Microsoft 365 Copilot (dla Enterprise): 30,00 USD/miesiąc na użytkownika (płatne rocznie)

Amazon Q kontra Microsoft Copilot: porównanie funkcji

Wiesz już, na czym skupia się każde z tych narzędzi. Amazon Q opiera się na AWS i użytkownikach AWS, natomiast Microsoft Copilot opiera się na cyklach pracy Microsoft 365. Teraz porównasz funkcje M365 Copilot i Amazon Q, aby poznać kluczowe różnice.

Funkcja nr 1: pomoc w kodowaniu natywnym IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) i wsparcie dla cyklu pracy programistów

Programista Amazon Q

Jeśli Twoje zespoły korzystają z infrastruktury chmury AWS, Amazon Q Developer jest zaprojektowany tak, aby pozostawać blisko zadań związanych z rozwojem AWS. Działa w popularnych środowiskach programistycznych i oferuje wsparcie dla interfejsu czatu oraz czatu wbudowanego. Czat wbudowany jest szczególnie przydatny w przypadku edycji podlegających weryfikacji, ponieważ pokazuje zmiany jako różnice, które można zaakceptować lub odrzucić.

Dla zespołów, które chcą szybko przetestować rozwiązanie, Q Developer oferuje również wsparcie dla bezpłatnego logowania za pomocą ID AWS Builder, bez konieczności posiadania konta AWS.

Po stronie AWS integruje się on również z szerszym ekosystemem AWS poprzez narzędzia i dokumenty, dzięki czemu inżynierowie mogą zachować kontekst w jednym miejscu podczas pisania kodu lub rozwiązywania problemów.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot jest przeznaczony do pracy w aplikacjach Microsoft 365, takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams. Pomaga w tworzeniu szkiców, podsumowywaniu, analizowaniu i komunikowaniu się w pracy, ale nie jest w pozycji natywnego asystenta kodowania IDE, takiego jak Amazon Q Developer.

Dla zespołów programistów oznacza to zazwyczaj wsparcie dla „kodu obejściowego”, takiego jak podsumowanie długiego wątku w Teams dotyczącego incydentu, porządkowanie informacji o wydaniu lub sporządzanie aktualizacji dla interesariuszy. Rzeczywiste sugestie dotyczące kodu w redaktorze nadal pochodzą z oddzielnego narzędzia.

🏆 Zwycięzca: Amazon Q Developer. Jeśli wymaganiem jest natywna pomoc w kodowaniu IDE, Amazon Q Developer jest bardziej bezpośrednim rozwiązaniem. Krótka notatka dla czytelników, którzy chcą mieć asystenta IDE firmy Microsoft: asystent kodowania firmy Microsoft skupiający się na IDE to GitHub Copilot, który jest licencjonowany oddzielnie od Microsoft 365 Copilot.

Funkcja nr 2: Wiedza o firmie i wyszukiwanie Enterprise

Amazon Q Business

Amazon Q Business został stworzony z myślą o wyszukiwaniu w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem uprawnień dostępu do połączonych źródeł wiedzy. Kluczową kwestią w przypadku danych wrażliwych jest to, że nadal obowiązują kontrole dostępu z systemów źródłowych, więc odpowiedzi są zgodne z tym, co użytkownik ma prawo zobaczyć.

Jeśli wdrażasz to rozwiązanie dla wielu użytkowników AWS, model „domyślnej świadomości uprawnień” zmniejsza presję związaną z tworzeniem oddzielnej bazy wiedzy przeznaczonej wyłącznie dla AI, aby asystent był użyteczny.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot sprawdza się najlepiej, gdy Twoja wewnętrzna wiedza jest już skoncentrowana w SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook i pozostałych elementach ekosystemu Microsoft. Copilot działa również w ramach istniejącego modelu uprawnień, dzięki czemu użytkownicy widzą tylko zawartość, do której mają już dostęp.

Dla wielu organizacji Copilot Chat staje się głównym narzędziem, ponieważ zapewnia znany wątek „zapytaj i śledź”, który pozostaje w połączeniu z kontekstem Microsoft 365.

🏆 Zwycięzca: Remis. Zależy od tego, gdzie już masz swoją wiedzę: Jeśli Twoja organizacja już korzysta z funkcji pracy z wiedzą w ramach Microsoft 365, Microsoft Copilot jest zazwyczaj szybszy we wdrożeniu. Jeśli Twój system wiedzy jest oparty na AWS lub rozproszony między różnymi narzędziami, a planujesz przeprowadzić połączenie z Q, Amazon Q Business będzie lepszym wyborem.

Funkcja nr 3: Automatyzacja cyklu pracy i wyspecjalizowani asystenci

Amazon Q

Wartość „specjalistyczna” Amazon Q ujawnia się, gdy praca jest już wykonywana w ramach usług AWS. W środowisku IDE Q Developer zapewnia wsparcie dla cykli pracy, takich jak generowanie kodu i refaktoryzacja, oraz przedstawia zmiany w postaci różnic, co ułatwia przeglądanie i kontrolę.

Dla zespołów korzystających z infrastruktury AWS ten rodzaj asystenta może wydawać się naturalny, ponieważ pozostaje bliski środowiskom AWS i kwestiom integracji usług AWS.

Microsoft Copilot z agentami

Podejście firmy Microsoft opiera się na powtarzalnych asystentach za pośrednictwem agentów, dzięki czemu zespoły mogą ujednolicić logikę biznesową i ograniczyć rozrost inżynierii podpowiedzi. Z praktycznego punktu widzenia firma Microsoft zauważa, że agenci mogą korzystać z pomiarów Azure i mogą wymagać subskrypcji Azure w zależności od tego, co budujesz, co ma znaczenie dla planowania wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Microsoft promuje również opcje „wielu modeli podstawowych” w niektórych częściach swojego rozwiązania Copilot, co może być pomocne, gdy różne zadania wymagają różnych mocnych stron.

🏆 Zwycięzca: Microsoft 365 Copilot. Agenci Copilot ułatwiają standaryzację cyklu pracy między zespołami. Jeśli jednak Twoje potrzeby w zakresie automatyzacji są ściśle powiązane z usługami AWS, Amazon Q nadal może mieć wyraźną przewagę.

Funkcja nr 4: Bezpieczeństwo, tożsamość i kontrola danych

Amazon Q (zarządzanie oparte na AWS)

Amazon Q opiera się na wzorcach tożsamości i dostępu AWS. W przypadku Amazon Q Business AWS dokumentuje, że IAM służy do kontrolowania uwierzytelniania i autoryzacji zasobów Amazon Q, co idealnie odpowiada sposobowi, w jaki wiele zespołów już zarządza środowiskami AWS.

Jeśli martwisz się tym, co jest udostępniane podczas korzystania z IDE, AWS zapewnia również opcje rezygnacji z udostępniania danych w środowiskach IDE i wiersza poleceń oraz dokumentuje, w jaki sposób rezygnacja wpływa na poprawę jakości usług.

Microsoft Copilot (model granic i uprawnień Microsoft 365)

Microsoft pozycjonuje Copilot jako rozwiązanie działające w ramach istniejącego modelu uprawnień Microsoft 365, dzięki czemu użytkownicy widzą tylko zawartość, do której mają już dostęp.

Microsoft zwraca również uwagę, że Microsoft 365 Copilot wykorzystuje do przetwarzania usługi Azure OpenAI, a nie publiczne usługi OpenAI, oraz że zawartość klientów nie jest wykorzystywana do szkolenia modeli podstawowych używanych przez Microsoft 365 Copilot.

🏆 Zwycięzca: remis (w zależności od Twojej bazy zarządzania) Wybierz Microsoft Copilot, jeśli Twój model zarządzania i dostępu już działa w Microsoft 365 i Microsoft Entra. Wybierz Amazon Q, jeśli Twoja tożsamość i kontrole są skoncentrowane na środowiskach AWS i AWS IAM.

Funkcja nr 5: Analizy i informacje operacyjne

Amazon Q (generatywna analityka biznesowa w QuickSight)

Jeśli Twoje raportowanie już działa za pomocą narzędzi analitycznych AWS, Amazon Q w QuickSight jest przeznaczony do cykli pracy typu „zapytaj i odpowiedz”. AWS dokumentuje, że czat QuickSight oferuje wsparcie dla generatywnego tworzenia BI, streszczeń wykonawczych, pytań i odpowiedzi dotyczących danych oraz historii danych.

AWS zwraca również uwagę, że rozwiązanie to jest oparte na Amazon Bedrock, co ma znaczenie, jeśli Twoja organizacja przywiązuje wagę do zarządzania modelami i funkcji korporacyjnych związanych z usługami AI.

Microsoft Copilot (Excel i Power BI)

Po stronie Microsoftu Copilot w programie Excel ma pozycję dla codziennych zadań analitycznych i może pomóc w tworzeniu i zrozumieniu formuł, analizowaniu danych w celu uzyskania wniosków i nie tylko.

Dla organizacji korzystających z Power BI lub Fabric dokumentacja Microsoftu opisuje Copilot w Power BI jako samodzielne rozwiązanie, które może pomóc użytkownikom w wyszukiwaniu i analizowaniu raportów oraz danych Fabric, do których mają dostęp. Oferuje również wsparcie dla narracyjnych podsumowań raportów.

🏆 Zwycięzca: remis (wybierz w oparciu o stos BI i miejsce pracy zespołów) Jeśli zespoły już analizują dane w programach Excel i Power BI, Microsoft 365 Copilot zazwyczaj bardziej naturalnie integruje się z istniejącymi wzorcami w ekosystemie Microsoft. Jeśli Twoje analizy są przechowywane w AWS i QuickSight, Amazon Q jest bardziej bezpośrednim rozwiązaniem zapewniającym wgląd w dane operacyjne bez opuszczania ekosystemu AWS.

Amazon Q kontra Microsoft Copilot na Reddicie

Użytkownicy Reddita nie traktują tych narzędzi jako zamiennych.

Schemat jest dość spójny: Amazon Q jest oceniany pod kątem tego, jak dobrze radzi sobie z pracą AWS w rzeczywistych środowiskach AWS, podczas gdy Copilot jest oceniany pod kątem tego, jak dobrze pasuje do ekosystemu Microsoft (i jak przydatny jest po wygaśnięciu efektu nowości).

W przypadku Amazon Q niektórzy użytkownicy cenią sobie funkcje kodowania i natychmiastowe odpowiedzi:

✅ „Jestem pod wrażeniem Amazon Q Developer, pomógł mi napisać kilka świetnych fragmentów kodu terraform i cdk…”

✅ „Jestem pod wrażeniem Amazon Q Developer, pomógł mi napisać kilka świetnych fragmentów kodu terraform i cdk…”

✅ „ Zamiast po prostu mówić Ci, jak coś zrobić, natychmiast udziela odpowiedzi. ”

✅ „ Zamiast po prostu mówić Ci, jak coś zrobić, natychmiast udziela odpowiedzi. ”

Jednak jeden z użytkowników zwrócił również uwagę, że Amazon Q nie ma możliwości wykonywania złożonych zadań:

🚩 „Oczekiwałem czegoś więcej jak prawdziwy copilot, który ma dostęp do środowiska AWS i może pomóc w wykonywaniu złożonych zadań. Takie narzędzie byłoby świetne, ale Amazon Q nim nie jest”.

🚩 „Spodziewałem się czegoś więcej jak prawdziwy copilot, który ma dostęp do środowiska AWS i może pomóc w złożonych zadaniach. Takie narzędzie byłoby świetne, ale Amazon Q nim nie jest”.

W przypadku Copilot użytkownicy Reddita podkreślili następujące zalety:

✅ „Warto jako ogólne nar zędzie dla użytkowników GenAI, które jest dobrze zintegrowane z aplikacjami pakietu Office”.

✅ „Warto jako narzędzie GenAI dla zwykłych użytkowników, które jest dobrze zintegrowane z aplikacjami pakietu Office”.

✅ „Prawie nigdy nie muszę ponownie pytać kogoś o coś, co przeoczyłem lub zapomniałem, po prostu pytam Copilot. ”

✅ „Prawie nigdy nie muszę ponownie pytać kogoś o coś, co przeoczyłem lub zapomniałem, po prostu pytam Copilot. ”

Jednak użytkownicy wskazali również na następujący problem Copilot:

🚩 „Przynajmniej w połowie przypadków nie postępuje zgodnie z instrukcjami…”

🚩 „Przynajmniej w połowie przypadków nie postępuje zgodnie z instrukcjami…”

Spotkanie z ClickUp: najlepszą alternatywę dla Amazon Q i Copilot.

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś wprowadzić poprawkę podczas incydentu, wiesz już, że prawdziwym wąskim gardłem nie jest „uzyskanie odpowiedzi AI”. Jest to rozproszenie pracy. Wymagania znajdują się w dokumencie, decyzja jest podejmowana na czacie, najnowszy status jest ukryty w komentarzu do zgłoszenia, a przekazanie do przeglądu odbywa się w jeszcze innym narzędziu.

Rozrost AI dodatkowo komplikuje sytuację. Jeden zespół korzysta z Amazon Q w AWS. Inny używa Copilot w Microsoft 365. Podpowiedzi są przepisywane, wyniki kopiowane do zadań, a uzasadnienie zmian staje się trudniejsze do prześledzenia.

ClickUp to zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, stworzone w celu ograniczenia obu tych czynników. Zadania, dokumenty i rozmowy pozostają połączone w jednym miejscu, a sztuczna inteligencja działa w oparciu o ten wspólny kontekst. Dzięki temu, gdy sztuczna inteligencja generuje odpowiedź, łatwiej jest przekształcić ją w zadanie, które można śledzić, i zachować przejrzystą ścieżkę do celów weryfikacji.

ClickUp One Up #1: ClickUp Brain

Jeśli oceniasz sztuczną inteligencję dla przedsiębiorstw, kluczowe pytanie jest proste: czy asystent potrafi odpowiedzieć w odpowiednim kontekście i pomóc zespołom podjąć odpowiednie działania? ClickUp Brain zapewnia wsparcie AI bezpośrednio w obszarze roboczym, gdzie zespoły programistów planują, dokumentują i wykonują zadania.

Zamiast przeszukiwać wiele wątków i zakładek, zespoły mogą zadawać pytania dotyczące tego, co już istnieje w ClickUp, a następnie przejść bezpośrednio do kolejnych kroków. Jest to szczególnie przydatne, gdy potrzebujesz odpowiedzi powiązanej z rzeczywistym kontekstem projektu, takim jak zmiany zakresu, własność lub bloki.

W jakich obszarach ClickUp Brain najbardziej pomaga zespołom programistycznym:

Szybko wyjaśnij zadania, zadając pytania typu „Co zdecydowaliśmy w sprawie zmiany API?” lub „Które zadania są blokowane przez tę zależność?”, bez konieczności odtwarzania kontekstu w nowym narzędziu.

Zadbaj o połączenie realizacji zadań, przekształcając wyniki w działania następcze, które faktycznie mają miejsce w miejscu pracy zespołu.

Wsparcie potrzeb przedsiębiorstwa dzięki kontrolom bezpieczeństwa i prywatności zaprojektowanym z myślą o wrażliwych zadaniach.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zamień wyniki AI w weryfikowalne źródło informacji dzięki ClickUp Docs i Docs Hub. Twórz i przechowuj wszystkie dokumenty i decyzje w ClickUp Docs Skorzystaj z ClickUp Docs, aby w jednym miejscu gromadzić wymagania, decyzje, instrukcje i podsumowania generowane przez AI. Następnie połącz te dokumenty z zadaniami, których dotyczą, aby recenzenci mogli zobaczyć „dlaczego” obok „co”. Gdy później będziesz potrzebować znaleźć ten kontekst, Docs Hub ułatwi organizowanie i przeszukiwanie dokumentów i stron wiki z jednej scentralizowanej lokalizacji. Jest to praktyczne rozwiązanie problemu „mamy to gdzieś”, które spowalnia reagowanie na incydenty i przeglądy kodu.

ClickUp One Up #2: ClickUp Super Agents i ClickUp Codegen

Generuj i aktualizuj kod na podstawie rzeczywistego kontekstu zadania dzięki ClickUp Codegen

Korzystając z Amazon Q lub Copilot, często otrzymujesz dobrą odpowiedź. Trudniejsza część następuje później. Ktoś musi jeszcze przekształcić tę odpowiedź w zadania, działania następcze i przejrzyste przekazanie.

Super agenci ClickUp pomagają zespołom ujednolicić działania w ramach tej samej przestrzeni roboczej. Możesz skonfigurować agentów tak, aby podejmowali działania w przypadku zmian w pracy, dzięki czemu realizacja zadań nie będzie zależała od tego, czy ktoś pamięta o skopiowaniu odpowiedzi AI we właściwe miejsce.

Dla zespołów inżynierów wyróżniającym się przykładem zastosowania jest Codegen Agent firmy ClickUp. Codegen został zaprojektowany do odczytywania kontekstu zadania i generowania kodu zgodnego z kryteriami akceptacji. Dzięki odpowiedniej integracji i cyklom pracy zespoły mogą go używać do przyspieszenia tworzenia PR i utrzymania połączeń między aktualizacjami wykonania a zadaniem.

Gdzie ma to znaczenie w rzeczywistych cyklach pracy:

Klasyfikacja błędów, która przekłada się na jasne kolejne kroki, z zachowaniem kontekstu zadania.

Generowanie kodu zgodnego z kryteriami akceptacji i logiką biznesową zarejestrowaną w Twoim obszarze roboczym.

Wielofunkcyjne wykonanie, w którym dział wsparcia, kontroli jakości i produktu może uruchamiać prace nad kodem bez utraty kontekstu podczas przekazywania zadań.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain MAX, aby przyspieszyć selekcję i zachować możliwość wyszukiwania decyzji. Wykorzystaj swój głos do tworzenia notatek i wyszukiwania plików dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX zapewnia zespołom programistów i operatorów szybki sposób na uchwycenie kontekstu, lokalizację odpowiedniego źródła i kontynuowanie pracy bez konieczności przepisywania tych samych podpowiedzi w różnych narzędziach. Oto jak to zrobić: Zapisuj notatki dotyczące incydentów i kolejne kroki za pomocą funkcji Talk to Text , dzięki czemu możesz wypowiedzieć podsumowanie i przekształcić je w tekst bez użycia rąk w ClickUp Brain MAX lub dowolnym polu tekstowym.

Szybko uzyskaj kontekst dzięki funkcji Enterprise Search , dzięki której ClickUp Brain może pobrać odpowiedzi z zawartości ClickUp i połączonych aplikacji, a następnie skierować Cię z powrotem do potrzebnego źródła.

Zmień model, gdy potrzebujesz innego rodzaju pomocy, ponieważ ClickUp Brain MAX pozwala wybrać ChatGPT, Claude lub Gemini dla czatu pomocy.

ClickUp’s One Up #3: Automatyzacje ClickUp

Automatyzacje ClickUp pomagają kierować problemy i uniknąć poprawek w ostatniej chwili

AI pomaga zespołom podejmować szybsze decyzje. Automatyzacje ClickUp pomagają zespołom działać szybciej.

Automatyzacja jest przydatna, gdy proces jest spójny, ale jego realizacja nie jest. Możesz tworzyć reguły, które uruchamiają się jako wyzwalacze, gdy zmienia się status zadania, aktualizują się pola lub zmienia się priorytet. Na tej podstawie ClickUp może przypisywać właścicieli, aktualizować statusy, dodawać osoby obserwujące, publikować komentarze lub stosować szablony.

Przykłady dobrze pasujące do dostarczania oprogramowania:

Gdy zadanie przechodzi do statusu Gotowe do przeglądu, przypisz recenzenta i dodaj listę kontrolną QA.

Po utworzeniu zgłoszenia incydentu zastosuj szablon reakcji i utwórz podzadania dotyczące komunikacji, łagodzenia skutków i analizy po zakończeniu incydentu.

Kiedy zgłoszony przez klienta błąd zostanie zarejestrowany, ustal zasady priorytetów i powiadom odpowiedni kanał.

📽️ Obejrzyj: ClickUp może znacznie więcej niż tylko zautomatyzować Twoją pracę. Jeśli chcesz efektywnie wykorzystać AI w zarządzaniu projektami, obejrzyj to wideo, aby poznać strategie i pomijane triki, które pozwolą Ci usprawnić cykl pracy:

ClickUp AI: uzyskaj odpowiedzi, a następnie wykonaj swoją pracę

Jeśli Twoi programiści spędzają większość czasu w usługach AWS, Amazon Q będzie lepszym wyborem. Jest on zbudowany w oparciu o środowiska AWS i zadania programistyczne związane z AWS, więc pomoc pozostaje blisko pracy.

Jeśli pracujesz w środowisku Microsoft 365, Microsoft Copilot będzie dla Ciebie bardziej naturalnym wyborem. Jest on dostosowany do ekosystemu Microsoft i wspiera sposób, w jaki zespoły już piszą, wyszukują i współpracują.

Jeśli Twoim większym problemem jest realizacja, skup się na tym, co dzieje się po uzyskaniu odpowiedzi. ClickUp może być praktyczną alternatywą, gdy chcesz, aby wyniki AI przekształciły się w przydzielone zadania, połączony kontekst i powtarzalne cykle pracy w jednym miejscu.

Zarejestruj się w ClickUp i zarządzaj pracami programistycznymi, dokumentami i AI z jednego obszaru roboczego.