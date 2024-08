10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Copilot, które ułatwią Ci życie i cykl pracy w 2024 roku

Czy pamiętasz czasy przed AI? Szczerze mówiąc, nie potrafię.

Używam AI prawie codziennie do pisania e-maili, podsumowywania spotkań i tworzenia prezentacji.

A spośród moich preferowanych narzędzi AI opartych na dużych modelach językowych, Microsoft Copilot jest jednym z tych, do których często wracam - zwłaszcza gdy korzystam z innych programów Microsoft 365.

Microsoft Copilot ma jednak swoje wady. Nie oferuje integracji z narzędziami spoza Microsoft 365 i ma ograniczone wsparcie dla generowania kodów i humanizowanych tekstów wyjściowych. Technologia AI może być również powolna, przetwarzając ograniczoną ilość danych na raz (ogranicza się do 500 wierszy informacji w Excelu).

Wtedy zacząłem pytać: czy istnieje alternatywa dla Microsoft Copilot (z możliwościami AI), której mógłbym użyć zamiast tego? Moi koledzy byli na tyle uprzejmi, że podzielili się rekomendacjami, a ja zebrałem własne badania, aby stworzyć ostateczną listę.

W tym przewodniku szczegółowo omówię 10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Copilot i wspomnę o ich funkcjach, zaletach, limitach i cenach.

Czego szukać w alternatywie dla Microsoft Copilot

Jeśli chodzi o technologię generatywnego AI, Microsoft Copilot nie jest zły. Jest jednak kilka rzeczy, które mogą stać się przeszkodą w pracy.

Na przykład, nie pamięta poprzednich rozmów i nie jest świetny w tworzeniu kodu. Ponadto, jego pisemne dane wyjściowe brzmią wyraźnie jak napisane przez AI (pomyśl o zerowej osobowości).

Bazując na moim doświadczeniu, lepszym wyborem może być Microsoft Copilot, który oferuje następujące możliwości AI.

Długoterminowa pamięć konwersacyjna: Tym, z czym szczególnie zmagałem się w przypadku Microsoft Copilot, była jego niezdolność do przywoływania informacji w wielu interakcjach. Idealny asystent AI powinien być w stanie dostarczyć ci odpowiednich odpowiedzi, jednocześnie uwzględniając informacje udostępniane z poprzednich czatów

Tym, z czym szczególnie zmagałem się w przypadku Microsoft Copilot, była jego niezdolność do przywoływania informacji w wielu interakcjach. Idealny asystent AI powinien być w stanie dostarczyć ci odpowiednich odpowiedzi, jednocześnie uwzględniając informacje udostępniane z poprzednich czatów Zhumanizowane odpowiedzi: Narzędzia AI słyną z powtarzalnego, algorytmicznego sposobu reagowania na podpowiedzi. Ponieważ używałem Microsoft Copilot do tworzenia zawartości, mechaniczne odpowiedzi były dla mnie dużym wyzwaniem i musiałem włożyć wiele wysiłku w ciągłe humanizowanie zawartości

Narzędzia AI słyną z powtarzalnego, algorytmicznego sposobu reagowania na podpowiedzi. Ponieważ używałem Microsoft Copilot do tworzenia zawartości, mechaniczne odpowiedzi były dla mnie dużym wyzwaniem i musiałem włożyć wiele wysiłku w ciągłe humanizowanie zawartości Personalizacja: Microsoft Copilot nie ma osobowości. Wiem, że to dziwna rzecz mówić o modelu AI, ale twój asystent AI powinien ogólnie rozumieć twój unikalny styl pisania, ton i słownictwo, i być w stanie go odtworzyć bez brzmienia generycznego

Microsoft Copilot nie ma osobowości. Wiem, że to dziwna rzecz mówić o modelu AI, ale twój asystent AI powinien ogólnie rozumieć twój unikalny styl pisania, ton i słownictwo, i być w stanie go odtworzyć bez brzmienia generycznego Prywatność danych : Forbes wskazał że Microsoft twierdzi, że oferuje "komercyjną ochronę danych za darmo" użytkownikom Business zalogowanym za pomocą Microsoft Entra ID, zapewniając, że ich dane czatu nie są zapisywane i wykorzystywane do szkoleń. Ochrona ta nie obejmuje jednak indywidualnych użytkowników Microsoft Copilot Pro

: Forbes wskazał że Microsoft twierdzi, że oferuje "komercyjną ochronę danych za darmo" użytkownikom Business zalogowanym za pomocą Microsoft Entra ID, zapewniając, że ich dane czatu nie są zapisywane i wykorzystywane do szkoleń. Ochrona ta nie obejmuje jednak indywidualnych użytkowników Microsoft Copilot Pro Kompetencje kodowania: Zdolności kodowania Microsoft Copilot są niespójne. Chociaż może oferować pomocne sugestie, w kodzie występują błędy, a jakość danych wyjściowych w dużej mierze zależy od zdolności programisty do dokładnego podpowiedzi

Oto 10 alternatyw dla Microsoft Copilot, które powinieneś wypróbować.

10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Copilot

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia zawartości AI i zarządzania projektami)

Twórz zawartość, podsumowuj swoje zadania, śledź ich postęp i otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dzięki ClickUp Brain

Siła ClickUp leży w rozwiązaniu typu "wszystko w jednym", które doskonale nadaje się do danych powstania i zarządzania projektami.

Używam go regularnie do tworzenia, przypisywania i śledzenia zadań oraz współpracy nad projektami z moim zespołem. To jak korzystanie z kilku różnych aplikacji - ale w jednym scentralizowanym hubie z intuicyjnym interfejsem - który jest teraz jeszcze łatwiejszy w użyciu dzięki asystentowi AI ClickUp, ClickUp Brain .

Dzięki ClickUp Brain platforma zapewnia inteligentne, niestandardowe wsparcie dla zespołów każdej wielkości (nawet jeśli jesteś jednoosobową armią). Narzędzie osiąga to dzięki szybkiej jak błyskawica automatyzacji i inteligentnym, humanizowanym odpowiedziom. Sparuj to z Automatyzacja ClickUp , a będziesz miał potężnego pomocnika, który może zautomatyzować wszystkie te nieznośne powtarzające się zadania.

Skup się na głębokiej pracy i zostaw powtarzalne rzeczy ClickUp Automation

Moja ulubiona część? Możesz również użyć narzędzia AI Writer do generowania pomysłów, tworzenia konspektów artykułów i pisania zawartości za pośrednictwem ClickUp AI Brain, co czyni go idealnym narzędziem do generowania pomysłów, tworzenia konspektów artykułów i pisania zawartości za pośrednictwem ClickUp AI Brain Narzędzie do tworzenia zawartości AI dla większości użytkowników. To nie wszystko. Dzięki ClickUp Chat nigdy nie przegapisz ważnych aktualizacji. Pozwala on czatować, przydzielać, komunikować się i udostępniać załączniki oraz aktualizacje dla całej firmy w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, niestandardowe szablony, takie jak Szablon burzy mózgów ClickUp ułatwia generowanie pomysłów i omawianie ich z zespołem - tworząc przestrzeń, która promuje współpracę i innowacje.

Szablon burzy mózgów ClickUp

Zaprojektowany z myślą o wydajności i innowacyjności, szablon ten skutecznie rejestruje pomysły i ułatwia płynną integrację informacji zwrotnych. Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowe produkty, planujesz wydarzenia, czy po prostu pobudzasz kreatywność, ten szablon pozwala Twojemu zespołowi osiągnąć więcej, zapewniając niestandardowe widoki, takie jak:

Widok listy do gromadzenia pomysłów na później

Widok osi czasu do organizowania pomysłów według priorytetu i wymaganego wysiłku

Widok działu do tworzenia dedykowanych przestrzeni burzy mózgów dla określonych zespołów

Widok według scen, aby planować i realizować pomysły krok po kroku

Widok priorytetów, aby uszeregować najważniejsze pomysły, na których należy się skupić

ClickUp najlepsze funkcje

Wizualizuj oś czasu projektu, zależności i priorytety dziękiWidoki ClickUp Dzielenie złożonych zadań na łatwe w zarządzaniu kroki dzięki podzadaniom generowanym przez AI za pośrednictwemZadania ClickUp Tworzenie niestandardowych pól dla określonych danych projektu (np. podwykonawców, budżetów)

Przeglądaj i dodawaj adnotacje do dokumentów, obrazów i planów za pomocąClickUp Proofing Wykonywanie obliczeń szacunkowych, ilości i materiałów przy użyciuClickUp Szacowany czas Pracuj jednocześnie ze swoim zespołem poprzez edycję i współpracę w czasie rzeczywistym za pomocąDokumenty ClickUp* Korzystaj z gotowychSzablony ClickUp dla różnych typów projektów (np. budowa, zarządzanie projektami klienta)

Dostęp i zarządzanie projektami w podróży dzięki aplikacji mobilnej

Połączenie z innymi narzędziami poprzez łatwą integrację w celu usprawnienia cyklu pracy

Limity ClickUp

Pełny dostęp do ClickUp Brain wymaga płatnego planu

Cennik ClickUp

Free Plan

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6,700+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 recenzji)

2. IBM Watson Studio (najlepsze wielojęzyczne narzędzie AI dla programistów)

via IBM Watson Studio Uwielbiam być rozpieszczany opcjami, dlatego IBM Watson Studio jest moim zdaniem jedną z najlepszych alternatyw dla Microsoft Copilot - jeśli jesteś programistą.

Oto co mam na myśli: Platforma łączy narzędzia open-source (PyTorch, TensorFlow) z narzędziami IBM opartymi na kodzie lub wizualnej nauce danych (notatniki Jupyter, R, Scala). Dzięki temu jest to jedno z najlepszych narzędzi AI dla programistów i analityków do tworzenia, uruchamiania i zarządzania modelami AI.

Najlepsze funkcje Watson Studio

Współpraca w całym cyklu życia AI, od tworzenia po wdrażanie i monitorowanie

Integracja z preferowanymi frameworkami, takimi jak PyTorch, TensorFlow i scikit-learn, przy użyciu języka Python, R lub Scala

Automatyzacja budowania modeli i oszczędność czasu, zwłaszcza jeśli jesteś nowy na tym polu

Czyść i kształtuj dane bez wysiłku za pomocą wizualnego edytora Watson

Wizualne tworzenie modeli za pomocą IBM SPSS Modeler, dzięki czemu AI staje się dostępne dla każdego

Śledzenie i poprawianie wydajności i uczciwości modeli po ich wdrożeniu

Limity Watson Studio

Koszty różnią się w zależności od wykorzystania, ponieważ Watson Studio jest usługą opartą na chmurze

Rozpoczęcie pracy z AI i nauką o danych może nadal stanowić wyzwanie dla zupełnie początkujących, pomimo oferowanej automatyzacji

Potencjalne uzależnienie od ekosystemu IBM Cloud ze względu na integrację z frameworkami open-source

Ceny Watson Studio

Free

Professional: 1,02 USD/jednostka obciążenia/godzina

Watson Studio oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (162 recenzje)

Capterra: za mało recenzji

3. Tabnine (Najlepszy asystent AI dla deweloperów)

via Tabnine Tabnine jest zasadniczo kumplem kodowania zasilanym przez sztuczną inteligencję, pozwalającym użytkownikom na szybsze pisanie kodu poprzez sugerowanie kolejnych linii kodowania. To tak, jakby mieć kogoś, kto dobrze zna twój styl kodowania i poradzi sobie ze wszystkimi nudnymi, powtarzalnymi rzeczami.

Ponadto działa z prawie każdym używanym językiem programowania lub edytorem kodu.

To sprawia, że Tabnine jest jednym z najlepszych Narzędzi AI dostępnych do tworzenia oprogramowania .

Jednak to nie wszystko magia. Jakość jego sugestii zależy od stopnia skomplikowania kodu i ilości informacji, z którymi musi pracować. Im mniej skomplikowany kod, tym bardziej Tabnine może pomóc.

Najlepsze funkcje Tabnine

Wydajne generowanie kodu i automatyzacja powtarzalnych zadań

Czat oparty na AI zapewniający wsparcie podczas całej podróży programistycznej

Sugestie dotyczące kodu dostosowane do stylu i kontekstu projektu

Ochrona własności intelektualnej dzięki starannie wyselekcjonowanym danym szkoleniowym

Limity Tabnine

Jakość sugestii dotyczących kodu może się różnić w zależności od złożoności kodu i dostępnych danych

Zbytnie poleganie na narzędziu AI może utrudnić rozwiązywanie problemów

Ceny Tabnine

Free

Pro: $12/użytkownika/miesiąc (Free przez 90 dni)

Enterprise: $39/użytkownik/miesiąc

Tabnine oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (40 recenzji)

Capterra: za mało recenzji

4. ChatGPT (najlepsze dla odpowiedzi podobnych do ludzkich)

via ChatGPT Pamiętam, kiedy ChatGPT po raz pierwszy stał się sensacją w Internecie - mój kanał LinkedIn był pełen ludzi eksperymentujących z nim (i śmiejących się z jego wczesnych halucynacji).

Używam ChatGPT od miesięcy (szczególnie GPT-4 i 4o) i uwielbiam szeroką gamę wtyczek dostępnych w sklepie GPT. Dzięki temu mogę zlecić GPT wykonywanie wielu zadań generowanych przez AI w ramach jednego interfejsu, takich jak pisanie nowego wpisu na blogu, tworzenie kopii strony internetowej, odświeżanie istniejącej zawartości, przeprowadzanie analizy danych i testowanie mojego kodu.

Jedną z jego funkcji, którą naprawdę lubię, jest to, że w przeciwieństwie do Microsoft Copilot, może zapamiętywać poprzednie czaty i generować dane wyjściowe na podstawie tego, co pamięta

Ale wciąż zmagam się z faktem, że liczba podpowiedzi jest ograniczona na użytkownika. Jako twórca zawartości potrzebuję szczegółowych podpowiedzi, a ChatGPT ogranicza to, jak głęboko mogę się zagłębić. Gdy osiągnę limit, GPT-4 przełącza się na GPT-3.5, co jest jak przejście od rozmowy z doktorem do rozmowy z przepracowanym i mocno kofeinowym stażystą.

Jeśli i tobie to przeszkadza, są inne rozwiązania Alternatywy ChatGPT które mogą wykonać podobną pracę.

ChatGPT najlepsze funkcje

Wykonywanie szerokiego zakresu zadań, od odpowiadania na pytania użytkownika po tworzenie kreatywnych formatów tekstów

Rozmawiaj z GPT 4 i poproś go o przeprowadzenie analizy danych, tworzenie projektów i podsumowywanie dużych fragmentów informacji

Dostęp do setek wtyczek przesłanych przez użytkowników ze sklepu GPT, który eliminuje potrzebę generowania podpowiedzi

Limity ChatGPT

ChatGPT czasami generuje nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje ze względu na brak doświadczenia w świecie rzeczywistym i poleganie na danych treningowych

Model może wykazywać uprzedzenia obecne w danych szkoleniowych, co prowadzi do potencjalnie niesprawiedliwych lub dyskryminujących wyników w stosunku do niektórych odbiorców

Wersja Free ChatGPT często zmaga się z zadaniami wymagającymi zdrowego rozsądku lub zrozumienia świata rzeczywistego, podczas gdy GPT Plus radzi sobie lepiej

Ceny ChatGPT

Free

Plus: $20/miesiąc

Teams: $25/miesiąc

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (554 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (50 opinii)

5. Claude (najlepszy dla teamów zajmujących się zawartością)

via Claude AI Claude AI jest w zasadzie jak miejski kuzyn ChatGPT. Asystent pisania sztucznej inteligencji jest naprawdę dobry w takich rzeczach, jak pisanie postów na blogu, tworzenie kopii stron internetowych, streszczanie artykułów, poprawianie pisania, aktualizowanie istniejącej zawartości, odpowiadanie na pytania, a nawet pomaganie w kodowaniu.

Najlepsze jest to, że w przeciwieństwie do Microsoft Copilot, nie musisz martwić się o bardzo długie lub skomplikowane żądania - Claude poradzi sobie z nimi wszystkimi dzięki świetnej pamięci konwersacyjnej. Wygląda na to, że ktoś miał swoje migdały.

Ale tutaj myślę, że Claude zawodzi w porównaniu do Microsoft Copilot: Claude nie ma obecnie dostępu do Internetu, więc nie będzie w stanie znaleźć dla ciebie aktualnych informacji, tak jak niektóre inne narzędzia AI.

Najlepsze funkcje Claude'a

Uzyskaj darmowy dostęp do najlepszego modelu asystenta AI (Claude-2), który jest jednym z najbardziej wydajnych dużych modeli językowych

Uzyskaj dostęp do 100 000 tokenów i pracuj z bardziej złożonymi podpowiedziami

Przekształcanie tekstu dowolnej długości w zwięzłe streszczenia

Limity Claude'a

W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, Claude nie może uzyskiwać dostępu i przetwarzać informacji z sieci w czasie rzeczywistym

Claude nie posiada funkcji takich jak tworzenie obrazów, analiza danych i przeglądanie stron internetowych

Podobnie jak inne narzędzia AI oparte na dużych modelach językowych, Claude może generować tekst, który może nie być całkowicie dokładny i wymaga sprawdzenia faktów

Ceny Claude

Free

Pro: $20/miesiąc

Teams: $25/miesiąc

Claude oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (22 recenzje)

Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj także: Narzędzie AI do tworzenia zawartości

6. Uproszczone (najlepsze dla szablonów zawartości)

via uproszczony_ Jeśli Twój zespół marketingowy szuka alternatywy dla Microsoft Copilot, Simplified jest najlepszym rozwiązaniem idealnym asystentem AI dla Twojego miejsca pracy.

Byłem pod wrażeniem ich ogromnej kolekcji szablonów AI do pisania, obrazów, projektowania, edycji i danych powstania wideo. Jedynym minusem jest to, że istnieje zbyt wiele różnych narzędzi do wykorzystania, co może być przytłaczające dla początkujących odbiorców.

Uproszczone najlepsze funkcje

Spełnia różnorodne potrzeby twórcze, od pisania w AI po edycję wideo, w jednym intuicyjnym interfejsie

Współpraca z zespołem i oszczędność czasu dzięki opiniom i edycji w czasie rzeczywistym

Utrzymanie spójnej tożsamości marki na różnych platformach dzięki kolekcji szablonów do projektowania, wideo i copywritingu

Uproszczone limity

Asystent pisania AI może czasami generować niedoskonałe wyniki, wymagające interwencji człowieka

Zestaw narzędzi jest szeroki, ale niektórym funkcjom brakuje głębi wyspecjalizowanych narzędzi AI

Uproszczone ceny

Pro: 9 USD/miesiąc

Simplified: $24/miesiąc

Uproszczone oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (4,5 tys. recenzji)

Capterra: 4.7/5 (256 recenzji)

7. Writesonic (najlepszy do pisania SEO)

via Writesonic Jeśli chodzi o pisanie AI ukierunkowane na SEO, niewiele narzędzi może się równać z Writesonic.

Asystent pisania AI jest jedną z najlepszych alternatyw Microsoft Copilot do pisania postów na blogu SEO i jest wysoko oceniany przez specjalistów SEO, z którymi współpracowałem.

Tak więc, podczas gdy niektóre narzędzia mogą dać ci korporacyjny bełkot w stylu "zrozum kompleksowe zrozumienie, przyszłościowe na dużą skalę", Writesonic jest znacznie bardziej ludzki w swoim wysiłku. I działa dobrze w przypadku formatów zawartości wykraczających poza blogi.

Writesonic oferuje również zaawansowanego chatbota, Chatsonic, który świetnie nadaje się do zdjęć i odkrywania popularnych tematów. Platforma ma również intuicyjny interfejs.

Jeśli jednak twoje wymagania dotyczące pisania są inne, możesz rozważyć przejrzenie kilku Alternatywy dla Writesonic zamiast.

Najlepsze funkcje Writesonic

Dostęp do ogromnej biblioteki szablonów zawartości dla różnych typów treści i generowanie niestandardowych treści za pomocą prostych podpowiedzi

Dopasowanie generowanej zawartości do głosu marki poprzez przesłanie próbek głosu marki

Automatyczna weryfikacja oryginalności zawartości za pomocą wbudowanego narzędzia do sprawdzania plagiatu (choć zalecane są dodatkowe kontrole)

Usprawnij swoje przepływy pracy, integrując narzędzie AI z platformami takimi jak Zapier i WordPress

Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania i generowanie kreatywnych odpowiedzi za pośrednictwem Chatsonic, konwersacyjnego narzędzia AI firmy Writesonic

Możliwość konwersacji z dowolnymi formatami plików, w tym obrazami, plikami PDF, stronami internetowymi, a nawet plikami audio

Limity Writesonic

Ustawienie rozszerzenia funkcji platformy może stanowić wyzwanie

Wydajność może się różnić, biorąc pod uwagę, że asystent pisania AI jest hostowany w chmurze (choć nie jest to powtarzający się problem)

Ceny Writesonic

Free

Chatsonic: $12

Indywidualny: $16

Standardowy: 79

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (1.9K recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2 tys. recenzji)

8. GitHub Copilot (najlepszy dla zespołów programistycznych)

via GitHub Och, czym byłoby życie programisty bez GitHub Copilot.

Słyszymy o tym, że AI przejmuje pracę programistów, ale GitHub prawdopodobnie ratuje pracę programistów przed staniem się zbyt nudną! (Dostałem ten żart od jednego z moich znajomych programistów)

Oto jak to działa: AI sugeruje linie kodu, a nawet całe funkcje podczas pisania, w oparciu o kontekst kodu i język programowania, którego używasz.

Pomyśl o tym jak o wysoko wykwalifikowanym partnerze w kodowaniu, który może pomóc ci w powtarzalnych zadaniach, zasugerować ulepszenia, a nawet nauczyć się nowych wzorców kodowania.

Jeśli chcesz, aby Twój programista skupił się na rozwiązywaniu problemów, Copilot od GitHub jest doskonałym rozwiązaniem wydajność poprzez AI. To sprawia, że jest to jedna z najlepszych alternatyw Microsoft Copilot dla programistów.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Oszczędność czasu dzięki doświadczeniu narzędzia AI, które przyspiesza kodowanie, sugerując odpowiednie fragmenty kodu

Praca z różnymi językami programowania i frameworkami

Odkrywanie nowych wzorców kodowania i rozwiązań w oparciu o inteligentne sugestie

Limity GitHub Copilot

Należy uważać na potencjalne różnice w jakości i trafności wyników generowanych przez narzędzie AI

Nauka efektywnego korzystania z sugestii narzędzia AI może być trudna

Ceny usługi GitHub Copilot

Free

Teams: $4/miesiąc

Enterprise: $21/miesiąc

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (138 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (21 recenzji)

9. IntelliCode (najlepszy dla inteligentnych sugestii dotyczących kodowania)

via Intellicode by Microsoft IntelliCode to oparty na AI asystent pisania kodu, który analizuje wzorce kodu, aby dostarczyć inteligentne (to jest w nazwie!) sugestie dotyczące zakończenia kodu.

Zasadniczo jest to narzędzie, które uczy się na podstawie kodu i sugeruje najlepszy sposób zakończenia linii lub formatu kodu.

Jest to jedna z najbardziej unikalnych alternatyw Microsoft Copilot, która w dużej mierze oferuje wartość dla zespołów programistów. Programiści, których znam, uwielbiają jego przejrzysty interfejs i sugestie dotyczące kodu.

Najlepsze funkcje IntelliCode

Uzyskaj sugestie kontekstowe, aby zoptymalizować wysiłek związany z kodem

Identyfikacja powtarzających się wzorców i sugerowanie optymalnych implementacji

Niestandardowe dostosowanie narzędzia AI do własnych preferencji kodowania

Limity IntelliCode

Rozważenie alternatywnych podejść dla całkowicie nowych baz kodu

Spodziewaj się potencjalnych nieścisłości w sugestiach

Ceny IntelliCode

Free

IntelliCode oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (3.5K+ recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1,6 tys. recenzji)

10. Wipro Holmes (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy w IT)

via Wipro Holmes Wipro Holmes to platforma uczenia maszynowego, która pomaga firmom w automatyzacji procesów biznesowych za pomocą AI.

Ale to właśnie tutaj narzędzie AI wyróżnia się jako jedna z najlepszych alternatyw dla Microsoft Copilot - Wipro Holmes może przewidywać i zapobiegać problemom, zanim się pojawią.

Zauważyłem, że jest dość biegły w radzeniu sobie z typowymi problemami technicznymi, ale nie zawsze był cudotwórcą w przypadku problemów niezwiązanych z IT. Sprawia to, że jest to niszowe narzędzie AI, które najlepiej sprawdza się w przypadku firm, które potrzebują tylko rozwiązania do automatyzacji IT.

Najlepsze funkcje Wipro Holmes

Udostępnia użytkownikom ponad 40 wstępnie skonfigurowanych rozwiązań dla typowych problemów z pulpitem, laptopem i oprogramowaniem

Odpowiadanie na zapytania i problemy oraz tworzenie zgłoszeń serwisowych za pomocą asystenta konwersacyjnego opartego na AI

Proaktywna identyfikacja i rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim wpłyną one na doświadczenie użytkownika dzięki konserwacji predykcyjnej

Uwolnienie personelu IT od złożonych zadań poprzez umożliwienie użytkownikom samodzielnego rozwiązywania problemów

Limity Wipro Holmes

Niektóre funkcje mogą wymagać podstawowej wiedzy technicznej do optymalnego wykorzystania

Wstępnie skonfigurowane rozwiązania mogą nie uwzględniać wszystkich konkretnych problemów

Wipro Holmes koncentruje się przede wszystkim na problemach IT użytkowników końcowych, a nie na szerszych procesach Business

Ceny Wipro Holmes

Niedostępne

Wipro Holmes oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niedostępne

Nie tylko używaj AI, opanuj ją

Sztuczna inteligencja nie jest już przyszłością - już widzę, jak jest używana przez Teams z różnych branż i wszyscy ją uwielbiają!

A dlaczego mieliby tego nie robić? Kiedy jest używana z odpowiednim szkoleniem, właściwa narzędzia z możliwościami AI mogą pomóc zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i usprawnić współpracę z zespołem w bardziej znaczący sposób.

Jednak przy tak wielu narzędziach AI na rynku, ważne jest, aby najpierw zbadać i dokładnie określić swoje wymagania. W moim przypadku zdałem sobie sprawę, że Microsoft Copilot nie był idealny do całej mojej pracy ze względu na jego limitowaną ekspozycję poza ekosystemem Microsoft 365.

Chciałem, aby mój asystent AI pomógł mi tworzyć zawartość, współpracować z moim zespołem i efektywniej zarządzać codziennymi zadaniami. Po wypróbowaniu wielu różnych narzędzi AI (w tym Microsoft Copilot) znalazłem idealne rozwiązanie - ClickUp AI.

Dzięki ClickUp Brain zawsze jestem o kilka podpowiedzi od tworzenia pomysłów i omawiania ich z moim zespołem. Możesz wypróbować go tutaj za Free i sprawdź, czy Ci się spodoba!