Github Copilot vs. ChatGPT: Które narzędzie jest najlepsze dla programistów?

Rewolucja AI wstrząsa światem tworzenia oprogramowania, przynosząc ze sobą wiele narzędzi, które twierdzą, że są najlepszym przyjacielem programisty . Od generowania kodu po zapewnienie najwyższej jakości, te narzędzia AI obiecują wszystko.

Ale jak mówią w Highlander, "może być tylko jeden" W świecie deweloperów często sprowadza się to do starcia pomiędzy GitHub Copilot i ChatGPT - bitwy o wyłonienie zwycięzcy.

Które z nich bardziej pomaga w procesie kodowania? Który z nich generuje lepszy kod i lepiej dostosowuje styl kodowania? Który pozwala na lepszą współpracę przy bardziej złożonych zadaniach, a który ma lepszy interfejs użytkownika?

Ale zaraz - czy w tym wyścigu może być jakiś czarny koń? Czy jest jakiś trzeci gracz gotowy, by skraść światło reflektorów w dziedzinie tworzenia oprogramowania?

Przygotuj się, ponieważ zamierzamy zagłębić się w szczegóły GitHub Copilot vs. ChatGPT, zagłębiając się w kodowanie i rozwój z wykorzystaniem AI.

Czym jest GitHub Copilot?

Via GitHub GitHub Copilot znajduje się wśród najlepszych narzędzi zapewniających wydajność przy tworzeniu oprogramowania nie bez powodu. Jest to potężne narzędzie, które pozwala pisać kod przy stosunkowo minimalnym wysiłku. W wyniku tego jest to również świetne narzędzie, które pomaga poprawić podstawowe procesy rozwoju .

Jak można oczekiwać od dostawcy takiego jak GitHub, jest to zaawansowane narzędzie do tworzenia oprogramowania i aplikacji z wieloma zaawansowanymi funkcjami. Przeanalizujmy najważniejsze z tych funkcji.

Funkcje GitHub Copilot

GitHub wprowadził Copilot pod koniec 2021 roku, a następnie szybko przekształcił go w to, co obecnie uważa za najbardziej rozpowszechnione narzędzie do tworzenia oprogramowania AI. Dzięki odpowiednim podpowiedziom może pisać nawet najbardziej złożony kod, dzięki możliwości tworzenia całych funkcji i klas w oparciu o proste podpowiedzi.

1. Generowanie kodu

Przez GitHub

Oczywiście każda technologia AI zaprojektowana do kodowania musi być najpierw oceniona pod kątem jej zdolności do pomagania programistom w generowaniu kodu. To dobrze, że właśnie tutaj GitHub Copilot błyszczy.

Zacznijmy od wszechstronności. Copilot oferuje naturalne wsparcie dla wielu języków programowania, w tym niektórych najważniejszych, takich jak Python, C#, C+ i JavaScript. Jego strona internetowa posuwa się nawet do stwierdzenia, że jest "przeszkolony we wszystkich językach, które pojawiają się w publicznych repozytoriach"

Jego specjalizacja w generowaniu kodu jest kolejną kluczową zaletą. Wszystko w narzędziu zostało zaprojektowane z myślą o kolejnym projekcie kodowania, umożliwiając programistom znalezienie zaawansowanych funkcji, takich jak zakończenie kodu dla istniejących fragmentów kodu, a nawet budowanie kodu z komentarzy programistów.

Jednocześnie nadal opiera się na przetwarzaniu języka naturalnego, co oznacza, że może generować odpowiedzi i próbkę kodu w oparciu o ludzki język. Wynikiem tego jest płynne kodowanie i proces rozwoju dla każdego programisty.

2. Współpraca

Wiele narzędzi do tworzenia oprogramowania jest przeznaczonych dla odizolowanych projektów deweloperskich. Trudniej jest znaleźć opcje, które oprócz pomocy w pisaniu kodu, pomagają również większym Teamsom w różnych zadaniach związanych z bardziej znaczącym projektem.

Buduje te funkcje współpracy poprzez bezpośrednią integrację z różnymi zintegrowanymi środowiskami programistycznymi (IDE), takimi jak Visual Studio, JetBrains i Azure Data Studio. Dzięki temu zawsze można pracować razem, przechodząc od odizolowanego środowiska kodowania do potężnego systemu współpracy, z którego może korzystać cały zespół.

3. Interfejs użytkownika

Przez GitHub

Zamiłowanie Copilota do generowania fragmentów kodu jest dobrze znane, ale sposób, w jaki można się do niego dostać, ma równie duże znaczenie. Poprawa wydajności kodowania wymaga narzędzia, które ułatwia zarządzanie na każdym poziomie.

Samo w sobie nie jest to mocną stroną narzędzia. Staje się to jednak bardziej istotne, gdy rozważa się integracje. Na przykład tworzenie kodu Visual Studio z rozszerzeniem Copilot pozwala wykorzystać łatwość obsługi tego narzędzia bez uszczerbku dla zaawansowanych funkcji, które można uzyskać pisząc kod w Copilot.

Jest też czat GitHub Copilot, niedawno uruchomiona funkcja, która jeszcze bardziej ułatwia tworzenie cytatów. W oparciu o wrodzoną zdolność rozumienia ludzkiego języka, funkcja czatu pozwala na bardziej naturalną konwersację w celu odpowiedzi na zapytania i tworzenia odpowiedzi podobnych do ludzkich. Możesz nawet dostarczyć próbkę kodu i poprosić o ocenę lub rzeczywiste przykłady kodu, który próbujesz stworzyć.

4. Integracje cyklu pracy

Copilot stara się integrować z szerszym zakresem funkcji poza generowaniem kodu. Oprócz integracji z IDE, Copilot w naturalny sposób przepływa do bardziej rozszerzonego zestawu narzędzi GitHub - w tym GitHub Codespace, jednego z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia kodu najlepszych edytorów kodu na rynku.

Postawmy sprawę jasno: Copilot nie jest jednym z narzędzi, których celem jest pomoc w całym procesie tworzenia oprogramowania. Nie zawiera funkcji takich jak zarządzanie zadaniami czy bezpieczne bazy danych do ochrony wrażliwych danych. Ale przynajmniej stara się stworzyć ekosystem narzędzi do kodowania, aby zoptymalizować proces od jego wczesnych scen.

Ceny GitHub Copilot

CPilot Individual: 10 dolarów miesięcznie

10 dolarów miesięcznie Copilot Business: $19/miesiąc za użytkownika

Co to jest ChatGPT?

Via ChatGPT Możesz znać ChatGPT jako narzędzie, które wprowadziło AI do głównego nurtu. Ale poza jego zdolnością do dostarczania zaskakująco ludzkich odpowiedzi na prawie każde zapytanie, odpowiedzi ChatGPT są również wystarczająco dobre, aby zasłużyć na miejsce na liście najlepszych Narzędzi AI do tworzenia kodu .

Jak można się domyślić po nazwie, jest to interfejs całkowicie oparty na czacie. Wydajność ChatGPT zależy całkowicie od zapytań, podpowiedzi i dalszych pytań, które możesz zadać. To celowo szerokie podejście sprawia, że ChatGPT jest doskonałym narzędziem do wszystkiego, od pisania artykułów po kod źródłowy.

Funkcje ChatGPT

Ze względu na szeroką listę potencjalnych zastosowań i w przeciwieństwie do Copilot, funkcje ChatGPT wykraczają daleko poza kodowanie. Zapewnia to pewne zalety i wady w stosunku do innych, bardziej specyficznych dla kodu narzędzi. W tym przewodniku skupimy się w szczególności na funkcjach istotnych dla porównania Copilot i ChatGPT.

1. Generowanie kodu

Przez ChatGPT

Jak na narzędzie, które nie jest dedykowane do generowania kodu lub jego zakończenia, ChatGPT jest zaskakująco potężny w obu tych obszarach. Dostarcza odpowiedzi w różnych językach programowania, w tym Python, Java i JavaScript.

Co najważniejsze, ze względu na zrozumienie języka naturalnego, ChatGPT pomaga również zagłębić się w wyjaśnienia kryjące się za kodem. W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi do kodowania, możesz po prostu zapytać go, co oznacza dowolny fragment kodu, a otrzymasz natychmiastowe informacje. Jeśli dostawca dostarczy fragmenty kodu, narzędzie to może również pomóc wskazać wszelkie błędy lub nieefektywności, które mogą uniemożliwić jego prawidłowe działanie.

Nie znaczy to, że kodowi zawsze można ufać. Nieprawidłowe odpowiedzi ChatGPT stały się w pewnym sensie memem programistów, głównie dlatego, że narzędzie nie sprawdza jakości swoich odpowiedzi. Inne ludzkie ustawienie oczu zawsze będzie konieczne po wygenerowaniu kodu.

2. Współpraca

ChatGPT płynnie integruje się z dowolną zewnętrzną platformą oprogramowania za pośrednictwem otwartego API. Przewidujemy również niestandardowe integracje z narzędziami do współpracy, takimi jak Slack, które ułatwią współpracę z innymi.

Ale w swej istocie jest to nadal prosty chatbot przed potężnym silnikiem AI.

Sam w sobie nie oferuje żadnych możliwości współpracy. Może to również stać się problemem w jego integracji, ponieważ ChatGPT ma tendencję do dostosowywania się do twoich zapytań w miarę upływu czasu - przyzwyczajając się do twojego stylu kodowania i odpowiednio zmieniając swoje wyniki. Dane wejściowe od wielu użytkowników lub częste zmiany w stylu kodowania mogą zmylić narzędzie.

3. Interfejs użytkownika

Podobnie jak w przypadku wielu narzędzi zaprojektowanych specjalnie dla jednego rodzaju zastosowania (w tym przypadku funkcji czatu), interfejs użytkownika ChatGPT jest prosty. Nie ma wielu miejsc, w których można się pomylić podczas wprowadzania podpowiedzi.

Domyślny tryb ciemny jest przyjemny dla oka i od razu znany koderom. Ponadto jest łatwy w użyciu na urządzeniach mobilnych, tworząc naturalne doświadczenie podczas pisania, modyfikowania, podwójnego sprawdzania lub zakończonego kodu.

4. Integracje cyklu pracy

Jedynym sposobem, w jaki ChatGPT integruje się z większymi cyklami pracy, jest API, choć jest to naprawdę potężna opcja. Niektóre z największych marek na świecie, od Microsoft po Salesforce, wykorzystują tę integrację do poprawy funkcji własnych narzędzi.

Jednak ChatGPT sam w sobie nie integruje się naturalnie z większym cyklem pracy. Każde połączenie musi być budowane ręcznie, co sprawia, że to potężne narzędzie do kodowania jest nieco trudniejsze do zintegrowania z większym procesem tworzenia oprogramowania.

Ceny ChatGPT

Free

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

GitHub Copilot vs. ChatGPT: Porównanie funkcji

Oba są potężnymi narzędziami, które mogą wspierać wiele języków programowania. Przeanalizujmy zatem porównanie GitHub Copilot i ChatGPT pod kątem konkretnych funkcji, takich jak tworzenie kodu, współpraca, interfejs użytkownika i integracja cyklu pracy.

1. Generowanie kodu

Przez GitHub

W być może najważniejszej kategorii na tej liście, trudno jest porównać zwycięzcę. Oba potencjalne rozwiązania mają swoje zalety, od szerszego wsparcia językowego dla Copilot po więcej kontekstu i wyrazisty styl języka ChatGPT.

Jednym z obszarów, w którym Copilot się wyróżnia, jest niestandardowa konfiguracja. Narzędzie oferuje doskonałe opcje niestandardowego kodowania, dzięki czemu jego zdolność do wsparcia złożonych projektów jest bardziej niezawodna niż ChatGPT.

Ostatecznie ChatGPT i Copilot są na tym samym poziomie, jeśli chodzi o ich podstawowe możliwości kodowania.

2. Współpraca

Copilot wygrywa w tym obszarze dzięki rozszerzeniu integracji z najpopularniejszymi IDE. Możliwość niestandardowego dostosowania podpowiedzi i odpowiedzi pomaga również w bardziej złożonych, wspólnych projektach. W przeciwieństwie do Copilot, ChatGPT jest bardziej specjalnie zaprojektowany do odizolowanych ćwiczeń kodowania, które nie wymagają wkładu z wielu źródeł.

3. Interfejs użytkownika

Przez ChatGPT

Trudno jest argumentować przeciwko łatwości obsługi ChatGPT w tej przestrzeni. Copilot stara się zachować prostotę swoich funkcji, ale ostatecznie wypada słabo w porównaniu z prostym interfejsem ChatCPT, który może obsługiwać wszystko, od nowych fragmentów kodu po testy jednostkowe, a nawet możliwość znajdowania błędów w istniejącym kodzie.

4. Integracje cyklu pracy

Jeśli czujesz się komfortowo pozostając w większym ekosystemie GitHub, będziesz zadowolony z integracji cyklu pracy Copilot. Dla wszystkiego innego, otwarte i proste API ChatGPT jest prawdopodobnie lepszym wyborem i większym prawdopodobieństwem w porównaniu do zamkniętego systemu w GitHub.

GitHub Copilot vs. ChatGPT na Reddit

Czas na porównanie tych dwóch narzędzi do kodowania AI z rzeczywistymi użytkownikami. Szukaj ChatGPT vs. GitHub Copilot na Reddicie, a znajdziesz użytkowników przyjmujących zniuansowane podejście, w którym zwycięzca zależy od twoich potrzeb:

"GitHub Copilot działa bardzo dobrze, jeśli używasz go od początku projektu, może szybko wypełnić funkcje, przypisać nazwy zmiennych, wybrać algorytmy sortowania i selekcji oraz mieć ogólne pojęcie o tym, jak kodujesz... ChatGPT jest bardziej jak asystent AI, w którym możesz dostarczyć mu fragment kodu i poprosić o jego optymalizację. "

Jeden z użytkowników zauważył, że korzystanie z tych dwóch rozwiązań niekoniecznie jest zbędne:

"Myślę, że ChatGPT i Copilot wzajemnie się uzupełniają. Podczas pisania kodu nie chcesz przechodzić tam i z powrotem między IDE a ChatGPT. Ale kiedy wpadasz na pomysły i badasz różne możliwe implementacje lub architektury, ChatGPT jest znacznie lepszym interfejsem, który emuluje rodzaj rozmów, które prowadziłbyś z kolegą, z dodatkową zaletą uzyskiwania z niego bloków przykładowego kodu, aby wykorzystać go jako punkt wyjścia do rzeczywistego rozwoju."

Inni użytkownicy zgadzają się, jeśli chodzi o możliwość generowania kodu:

"One się uzupełniają, a nie wykluczają. Jeden działa w IDE z istniejącym kodem jako kontekstem, a drugi pozwala zadawać pytania w języku angielskim i zadawać pytania uzupełniające. Całkowicie różne. "**_

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla GitHub Copilot i ChatGPT

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp jest pomocnym uzupełnieniem każdego oprogramowania do kodowania

Co jeśli Twoje potrzeby w zakresie kodowania AI nie muszą być limitowane przez Copilot lub ChatGPT?

Co jeśli kompleksowa platforma wydajności mogłaby konkurować i przewyższać obie?

ClickUp to jedna z najlepszych dostępnych opcji oprogramowania do zapewniania jakości i platform do zarządzania projektami - więcej na ten temat później. Jest to również solidna platforma AI, która może być idealna dla twoich potrzeb związanych z kodowaniem.

Kompleksowe narzędzie AI do tworzenia oprogramowania

Organizacje mogą używać ClickUp AI do edycji, streszczania, upraszczania lub parafrazowania materiałów dla dowolnego projektu

Obraca się wokół ClickUp Brain , funkcja AI, która łączy zadania, dokumenty, ludzi i wiedzę o firmie. Co więcej, funkcja ta może pomóc w każdej części tworzenia oprogramowania, od pisania nowego kodu po zapewnienie współpracy w całym zespole i śledzenie projektu. Możesz automatycznie tworzyć szablony, aby uprościć najbardziej złożone projekty i procesy.

Od pisania kodu do integracji cyklu pracy

ClickUp Docs oferuje dynamiczne funkcje tworzenia dokumentów, list, kalendarzy i dokumentacji kodu

Dzięki tej platformie nie musisz poprzestawać na kodowaniu. Zamiast tego, Dokumenty ClickUp jest idealnym początkiem do zintegrowania tego kodu z większym cyklem pracy, tworząc wszystko, od SOP po wiki, które pomogą Twojemu zespołowi pozostać na tej samej stronie przez cały proces.

I to jeszcze zanim zaczniemy mówić o Szablony IT zaprojektowane w celu usprawnienia tego przepływu pracy w czasie. Dodając to wszystko razem, otrzymujemy kompleksową platformę programistyczną, która pomaga w każdej części procesu.

Zaawansowane integracje, w tym GitHub

Szukasz bardziej dedykowanej platformy do kodowania? Nie musisz w tym celu opuszczać ClickUp. Szeroki zakres Integracje ClickUp obejmuje GitHub, umożliwiając wykorzystanie zdolności Copilot do generowania kodu w ramach ulubionego oprogramowania zapewniającego wydajność.

GitHub nie bez powodu cieszy się ogromną popularnością wśród deweloperów i programistów. Połączenie tego, co najlepsze z obu światów to kolejny powód, dla którego warto przenieść się do ClickUp dla swojego procesu rozwoju.

Zaawansowane zarządzanie projektami dla zwinnych teamów

Wreszcie, nie możemy mówić o ClickUp bez wzmianki o jego potężnych możliwościach zarządzania projektami. Zwinne zarządzanie projektami w ClickUp jest dostosowane do potrzeb zespołów programistycznych, które chcą usprawnić swoje procesy i cykl pracy.

Od raportowania sprintów po tablice Kanban i od zautomatyzowanego cyklu pracy po zintegrowany czat wewnętrzny, wszystko w ClickUp jest zbudowane z myślą o wydajności. Dodaj szablony do tworzenia oprogramowania i szablony inżynierskie jako część standardowej oferty, a jeszcze szybciej rozpoczniesz optymalizację swojego procesu.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Usprawnij tworzenie oprogramowania dzięki ClickUp

Prawdopodobnie potrzebujesz czegoś więcej niż tylko interfejsu czatu, takiego jak GitHub Copilot i ChatGPT, aby stworzyć kilka linijek kodu. Jeśli szukasz bardziej kompleksowej platformy do kodowania i optymalizacji rozwoju, ClickUp może być właściwym wyborem. Utwórz swoje darmowe konto już dziś i zacznij testować oprogramowanie, które może zrewolucjonizować sposób tworzenia oprogramowania.