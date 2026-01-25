Jak korzystać z You.com AI do badań i analiz

Większość zespołów traktuje narzędzia badawcze AI i swoje systemy zarządzania projektami jako odrębne światy. Gromadzisz informacje w jednym miejscu, a następnie ręcznie kopiujesz, wklejasz i modlisz się, aby nic nie zostało utracone podczas tłumaczenia. Wynikiem jest to, co wiele organizacji nazywa obecnie rozproszeniem kontekstu — frustrujący cykl otwierania dziesiątek zakładek, skanowania każdej strony w poszukiwaniu istotnych informacji i ręcznego składania spójnej odpowiedzi.

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces korzystania z You.com AI do celów badawczych i pokaże, jak połączyć te wyniki bezpośrednio z pracą Twojego zespołu, korzystając ze zintegrowanego obszaru roboczego AI, takiego jak ClickUp.

You. com AI vs. ClickUp: Badania vs. Wykonanie

Jeśli zapamiętasz tylko jedną rzecz, niech to będzie to: You. com AI pomaga szybko znaleźć i zweryfikować informacje. ClickUp pomaga przekształcić te informacje w własną, możliwą do śledzenia pracę.

You. com AI (badania) ClickUp (realizacja) Syntezuje odpowiedzi z wielu źródeł Przechowuje wyniki badań w miejscu, w którym zespół już pracuje. Zapewnia cytaty, dzięki czemu możesz zweryfikować twierdzenia. Przekształcaj spostrzeżenia w zadania dzięki funkcji Docs-to-Tasks. Świetne rozwiązanie do porównań i podsumowań trendów. Dodaje strukturę dzięki pola niestandardowe (pewność, kategoria, wnioski). Wyniki pozostają głównie w formie tekstu w interfejsie. Automatyzacja realizacji zadań dzięki Automations Nie tworzy połączenia wyników badań z planem projektu w sposób natywny. Utrzymuje połączone badania z realizacją poprzez dokumenty, zadania i pulpity nawigacyjne.

Czym jest You.com AI i jak działa w badaniach?

Złożone pytania badawcze zamieniają tradycyjne wyszukiwania w Internecie w ścianę niebieskich linków. Marnujesz godziny, przeskakując między źródłami, tracąc wątek i martwiąc się, że jeden kluczowy szczegół, którego potrzebujesz, jest ukryty na czwartej stronie wyników. Zjawisko to bezpośrednio przyczynia się do kosztów związanych ze zmianą kontekstu, które obniżają wydajność zespołów.

You.com AI to oparta na sztucznej inteligencji wyszukiwarka zaprojektowana właśnie w celu rozwiązania tego problemu. Zamiast po prostu podawać listę linków, działa ona jak Twój osobisty asystent badawczy. Przetwarza Twoje pytanie, aktywnie przegląda wiele stron internetowych jednocześnie i dostarcza zsyntetyzowaną odpowiedź wraz z cytatami. Dzięki temu Twoja rola zmienia się z ręcznego przeszukiwania źródeł na przeglądanie zsyntetyzowanych odpowiedzi.

Technologia stojąca za tą funkcją nazywa się generowaniem wspomaganym wyszukiwaniem (RAG). W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli AI, które opierają się wyłącznie na danych szkoleniowych, RAG przeprowadza wyszukiwanie w czasie rzeczywistym w Internecie i opiera swoje odpowiedzi na aktualnych, weryfikowalnych źródłach.

System działa w trzech krokach: pobiera istotne, aktualne informacje z całej sieci; usuwa duplikaty, identyfikując i usuwając powtarzające się informacje z różnych źródeł, aby uniknąć nadmiarowości; oraz generuje nowe, spójne podsumowanie z uzasadnionymi cytatami i klikalnymi linkami do źródeł, dzięki czemu można łatwo zweryfikować każde twierdzenie.

Jak korzystać z You.com AI do badań w 5 krokach

Wykorzystanie w pełni możliwości AI You.com w projektach badawczych jest proste, gdy zrozumiesz podstawowy cykl pracy. Kluczem jest przejście od ogólnego pytania do zestawu zweryfikowanych, praktycznych wyników.

Krok 1: Przejdź do You.com i wybierz tryb badania.

Najpierw przejdź do strony internetowej You.com. Zauważysz różne dostępne tryby, takie jak Smart, Genius i Research.

Ekran główny platformy You.com AI, oferujący narzędzia do badań, obliczeń i zadań kreatywnych, które pomagają użytkownikom zwiększyć wydajność dzięki agentom opartym na sztucznej inteligencji.

Aby uzyskać dogłębną analizę, wybierz tryb badania.

Agent badawczy na you.com umożliwia dogłębne badania z wiodącą w branży dokładnością, oferując sugerowane podpowiedzi do analizowania trendów, przeglądania wpływu naukowego i zgłębiania złożonych tematów.

Ten tryb jest wyraźnie zoptymalizowany pod kątem syntezy wielu źródeł. Podczas gdy inne tryby mogą dać Ci szybką odpowiedź z jednego źródła, tryb badawczy jest zaprojektowany tak, aby zagłębiać się w temat, czerpać z szerszego zakresu źródeł i zapewniać bardziej kompleksowy przegląd tematu.

Krok 2. Sformułuj konkretne zapytanie bogate w kontekst

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na uzyskanie dobrych wyników jest jakość Twojej podpowiedzi. Niejasne pytania prowadzą do niejasnych odpowiedzi. Twoja podpowiedź powinna dostarczyć AI jak najwięcej kontekstu, w tym pożądany format i wszelkie ograniczenia. To podstawa dobrego projektowania podpowiedzi.

Typ podpowiedzi Przykład Słaba podpowiedź „Opowiedz mi o zarządzaniu projektami”. Silna podpowiedź „Porównaj metodyki zarządzania projektami agile i waterfall dla zespołów programistów, koncentrując się na elastyczności osi czasu i komunikacji z interesariuszami”.

Silna podpowiedź jest lepsza, ponieważ określa porównanie, grupę docelową i kluczowe punkty zainteresowania.

Asystent badawczy You.com podsumowuje pojawiające się trendy we wdrażaniu AI w przedsiębiorstwach z branży opieki zdrowotnej.

Krok 3. Przejrzyj źródła i zweryfikuj twierdzenia

Po uzyskaniu odpowiedzi dokładnie przejrzyj źródła. 🕵️

Skorzystaj z widoku cytatów, aby zobaczyć wszystkie oryginalne źródła wykorzystane przez AI. Najedź kursorem na poszczególne twierdzenia w podsumowaniu, aby zobaczyć, które źródło zapewnia wsparcie dla danej tezy. W przypadku badań o dużym znaczeniu należy sprawdzić najważniejsze fakty, klikając oryginalne artykuły, aby potwierdzić ich dokładność.

Podgląd źródła w You.com

Krok 4. Skorzystaj z podpowiedzi, aby pogłębić swoje poszukiwania.

Twoje pierwsze zapytanie to tylko punkt wyjścia. You.com AI zachowuje kontekst rozmowy, dzięki czemu możesz zadawać kolejne pytania, aby zgłębić niuanse. To iteracyjne zadawanie pytań przypomina rozmowę z asystentem badawczym, który pamięta wszystko, o czym już rozmawialiście.

Na przykład możesz poprosić ją o:

Porównaj dwa punkty z poprzedniej odpowiedzi.

Podaj konkretne przykłady wspomnianej koncepcji w zmiance.

Rozwiń konkretną sekcję podsumowania.

Asystent badawczy You.com AI zapewnia dogłębny przegląd wdrożenia sztucznej inteligencji w diagnostyce przedsiębiorstw po wyświetleniu podpowiedzi o podjęcie dalszych działań.

Krok 5. Eksportuj lub dokumentuj swoje wyniki

Ostatnim krokiem jest przeniesienie wyników badań z You.com do Twojego cyklu pracy. Możesz skopiować tekst bezpośrednio z interfejsu lub zapisać go w swoich notatkach. Jest to jednak proces ręczny. You.com AI nie ma wbudowanych funkcji umożliwiających przekształcenie wyników badań w zadania lub plany projektów, więc musisz przenieść informacje do swoich własnych narzędzi.

Szybko kopiuj generowane przez AI spostrzeżenia dotyczące diagnostyki bezpośrednio do swoich notatek lub dokumentów za pomocą you.com.

To właśnie w tym miejscu proces badawczy często się załamuje. Zebranie informacji to jedno, ale uporządkowanie ich i przekształcenie w działania to zupełnie inne wyzwanie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Tworząc podpowiedzi do badań konkurencji, uwzględnij konkretne parametry, takie jak ramy czasowe, regiony geograficzne i wskaźniki, które są dla Ciebie ważne. Im więcej kontekstu podasz, tym bardziej ukierunkowane i przydatne będą wyniki.

Najlepsze przykłady wykorzystania AI You.com do badań

Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy sztuczna inteligencja You.com jest odpowiednim narzędziem, a kiedy lepsze jest proste wyszukiwanie. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których głównym celem jest synteza informacji z wielu źródeł. 📚

Oto kilka najlepszych przykładów zastosowań:

Analiza konkurencji : Zamiast ręcznie wyszukiwać informacje o działaniach konkurencji, możesz uzyskać szybki przegląd sytuacji.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Przeanalizuj kluczowe różnice między Asana i Monday.com w zakresie zarządzania projektami przedsiębiorstwa na podstawie najnowszych recenzji i ogłoszeń dotyczących funkcji”.

Badania rynku : Uzyskaj ogólne podsumowanie trendów rynkowych, nastrojów konsumentów lub analizy branżowej bez konieczności czytania dziesiątek oddzielnych raportów.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Podsumuj kluczowe trendy na globalnym rynku SaaS na rok 2024, koncentrując się na integracji AI i modelach cenowych”.

Przeglądy literatury : Szybko zbieraj akademickie i profesjonalne opinie na dany temat. To świetny sposób na zapoznanie się z kontekstem przed zagłębieniem się w lekturę podstawowych źródeł.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Przedstaw przegląd literatury dotyczący psychologicznego wpływu pracy zdalnej na wydajność i samopoczucie pracowników”.

Techniczna due diligence: oceniając nową technologię lub dostawcę, możesz jednocześnie pobierać informacje z dokumentacji, recenzji i studiów przypadków.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Jakie są główne luki w zabezpieczeniach związane z wykorzystaniem bibliotek open source w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw i jakie są najlepsze praktyki w zakresie ich ograniczania?”

Analiza polityki: Zrozum złożone otoczenie regulacyjne, syntetyzując informacje z rządowych stron internetowych, komentarzy prawnych i wytycznych branżowych.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Podsumuj kluczowe wymagania UE w zakresie ustawy o AI dla firm opracowujących systemy AI wysokiego ryzyka”.

Porównanie dostawców : Oceń różne narzędzia lub usługi, gromadząc informacje o ich funkcjach, cenach i opiniach użytkowników z całej sieci w jednym zapytaniu.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Porównaj funkcje, ceny i profil idealnego klienta dla HubSpot i Salesforce”.

🔍 Czy wiesz, że... Firma Gartner ma prognozę, że w 2026 r. 40% aplikacji korporacyjnych będzie wyposażonych w agentów AI przeznaczonych do konkretnych zadań, w porównaniu z mniej niż 5% w 2025 r. Tak szybkie wdrażanie tej technologii sygnalizuje fundamentalną zmianę w sposobie prowadzenia badań i realizacji cykli pracy przez zespoły.

Ograniczenia AI You.com do celów badawczych

Jeśli korzystasz z jakiegokolwiek narzędzia AI bez zrozumienia jego słabych punktów, ryzykujesz uzyskanie niedokładnych lub niekompletnych wyników. Jeśli ufasz wynikom opartym na niewiarygodnych źródłach, ryzykujesz podjęcie złych decyzji. Znajomość ograniczeń pomaga efektywniej korzystać z narzędzia. 👀

Wiarygodność źródeł jest różna: AI pobiera informacje z otwartej sieci, a nie wszystkie źródła są jednakowo wiarygodne. Może ona cytować losowy wpis na blogu z taką samą wagą, jak recenzowane badanie naukowe, więc nadal musisz zweryfikować jakość źródła.

Luki w zawartości objętej paywallem: AI nie może ominąć paywallów. Oznacza to, że w Twoich badaniach zabraknie informacji z czasopism naukowych, publikacji premium i innych treści objętych paywallem, co może stanowić poważną lukę w przypadku dogłębnych badań.

Ograniczenia dotyczące aktualności: Chociaż Chociaż wyszukiwanie odbywa się w czasie rzeczywistym , najnowsza zawartość w sieci może nie być indeksowana i wykrywalna od razu. W przypadku najświeższych wiadomości może być nadal konieczne bezpośrednie odwiedzenie serwisów informacyjnych.

Wrażliwość na polecenia: Jakość wyników zależy w dużej mierze od jakości wprowadzonych danych. Źle sformułowane zapytanie prawie zawsze prowadzi do ogólnych, nieprzydatnych wyników, co wymaga poświęcenia więcej czasu na ponowne przeprowadzenie wyszukiwania. Jakość wyników zależy w dużej mierze od jakości wprowadzonych danych. Źle sformułowane zapytanie prawie zawsze prowadzi do ogólnych, nieprzydatnych wyników, co wymaga poświęcenia więcej czasu na ponowne przeprowadzenie wyszukiwania. 74% pracowników zgłasza negatywne konsekwencje wynikające z niskiej jakości wyników generowanych przez AI.

Brak integracji cyklu pracy: To istotna kwestia. Wyniki badań są uwięzione w interfejsie You.com. Nie ma natywnego sposobu, aby przekształcić badania w To istotna kwestia. Wyniki badań są uwięzione w interfejsie You.com. Nie ma natywnego sposobu, aby przekształcić badania w praktyczne wnioski , przypisać działania następcze członkom zespołu lub stworzyć połączenie między wynikami a trwającym projektem.

Wyzwania związane z powtarzalnością: Jeśli uruchomisz to samo zapytanie w dwóch różnych momentach, możesz otrzymać dwie różne odpowiedzi. Wynika to z faktu, że zawartość internetowa, z której czerpie informacje, stale się zmienia, co może stanowić problem w przypadku badań wymagających stabilnych, Jeśli uruchomisz to samo zapytanie w dwóch różnych momentach, możesz otrzymać dwie różne odpowiedzi. Wynika to z faktu, że zawartość internetowa, z której czerpie informacje, stale się zmienia, co może stanowić problem w przypadku badań wymagających stabilnych, powtarzalnych wyników

Największym wyzwaniem dla zespołów jest przekształcenie wyników badań w działania. Samodzielne narzędzia badawcze często nie spełniają tych wymagań.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się tym martwić. Twórz zadania z czatów, komentarzy do zadań, dokumentów i wiadomości e-mail za pomocą jednego kliknięcia!

Gdzie AI zawodzi (i jak ClickUp to naprawia)

You. com AI pomaga szybciej uzyskać odpowiedzi. Jednak większość zespołów nadal traci czas po napisaniu podsumowania, kiedy to spostrzeżenia muszą zostać przeniesione do zadań, właścicieli i osi czasu. W tej tabeli przedstawiono najczęstsze punkty awarii „od badań do realizacji” oraz dokładnie opisano, w jaki sposób ClickUp wypełnia tę lukę.

Gdzie badania się kończą Jak ClickUp to naprawia Wyniki są przechowywane w oddzielnym narzędziu. Przechowuj je w ClickUp Dokumentach obok projektu. Kopiowanie/wklejanie powoduje utratę kontekstu i źródeł. Użyj funkcji Docs-to-Tasks, aby zadania były połączone z dokumentem. Wszystko wydaje się równie ważne. Dodaj pola niestandardowe, takie jak poziom pewności, kategoria Kontynuacje są zapominane Wyzwalacz automatyzacji, aby przypisywać zadania, aktualizować statusy i wysyłać powiadomienia. Teams nie widzą, co zmieniły badania. Śledź postępy w pulpitach nawigacyjnych.

Jak włączyć badania You.com AI do swojego cyklu pracy za pomocą ClickUp

Przeprowadziłeś badania i masz blok zsyntetyzowanego tekstu. Luka między badaniami a realizacją powoduje spadek wydajności z powodu rozproszenia kontekstu — informacje są rozrzucone po niepołączonych narzędziach, co zmusza zespoły do marnowania godzin na poszukiwanie potrzebnych informacji. Twoje wyniki są w jednym miejscu, zadania w innym, a zespół nie wie, co dalej robić.

Wypełnij lukę między badaniami a realizacją dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu, takim jak ClickUp. Pozwala ona na bezpośredni przepływ wyników You.com AI w codziennej pracy Twojego zespołu.

Stwórz żywe repozytorium badań dzięki ClickUp Docs.

Uporządkuj swoje badania i zapewnij do nich dostęp, przenosząc wyniki bezpośrednio do ClickUp Docs. W ten sposób powstaje żywe repozytorium badań, które istnieje równolegle z projektami, które obsługuje.

Scentralizuj badania, sprints i dokumentację dzięki ClickUp Docs.

📹 Aby zobaczyć dokumentację opartą na AI w akcji, obejrzyj ten krótki film pokazujący, jak AI może usprawnić cykl pracy związany z dokumentacją i poprawić współpracę.

Dzięki ClickUp Docs możesz:

Uporządkuj wszystko: zagnieżdżaj strony, dodawaj zdjęcia tytułowe i korzystaj z bogatego formatu, aby uporządkować swoje badania w sensowny sposób.

Zachowaj połączenie: dodaj swój dokument do określonej przestrzeni, folderu lub listy w hierarchii obszaru roboczego, aby zapewnić zespołowi szybki dostęp do ważnych informacji.

Współpracuj w czasie rzeczywistym: przypisuj członków zespołu, zostawiaj komentarze i współpracuj nad tym samym dokumentem bez opuszczania ClickUp.

Przekształcaj spostrzeżenia w zadania dzięki funkcji ClickUp Docs-to-Tasks.

Najbardziej frustrującą częścią badań jest ręczne przekształcanie wyników w listę rzeczy do zrobienia. Kopiujesz spostrzeżenie, przechodzisz do narzędzia do zarządzania cyklem pracy, tworzysz nowe zadanie, wklejasz tekst, a następnie próbujesz zapamiętać oryginalny kontekst.

ClickUp eliminuje tę niedogodność dzięki funkcji Docs-to-Tasks. Wystarczy zaznaczyć dowolny tekst w ClickUp Doc — kluczowe odkrycie, pytanie lub element do dalszych działań — i użyć paska narzędzi, aby natychmiast przekształcić go w zadanie. Nowe zadanie jest automatycznie połączone z dokumentem źródłowym, dzięki czemu nigdy nie traci się informacji o przyczynach wykonania danej pracy.

Uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu, połączając dokumenty i zadania.

Dodaj strukturę dzięki polom niestandardowym ClickUp

Przestań traktować wszystkie badania jako równe. Pola niestandardowe ClickUp pozwalają kategoryzować wyniki i łatwo je filtrować, nadając strukturę zbiorowi informacji, który w przeciwnym razie mógłby stać się przytłaczający.

Ustawienia pól niestandardowych ClickUp służą do kategoryzowania i filtrowania wyników badań.

Pole lista rozwijana „Poziom pewności” z opcjami takimi jak Wysoki, Średni i Wymaga weryfikacji.

Pole Etykieta dla „Kategoria tematyczna” do oznaczania badań według tematu, np. informacje o konkurencji lub trendy rynkowe.

Pole Tekst dla „Najważniejsze wnioski”, aby podsumować najważniejsze punkty każdego wyniku.

Zautomatyzuj cykle pracy badawcze dzięki ClickUp automatyzacji.

Oszczędzaj czas i wyeliminuj powtarzalne prace administracyjne dzięki automatyzacji ClickUp. Wraz ze wzrostem ilości badań ręczne zarządzanie zadaniami staje się nie do utrzymania. Automatyzacja zapewnia, że przepływ informacji trafia do właściwych osób we właściwym czasie, bez konieczności ciągłego nadzoru.

Interfejs ClickUp Automations do automatyzacji przypisywania zadań, powiadomień i cykli pracy

Automatyzacja składa się z wyzwalacza, opcjonalnego warunku i działania. Na przykład możesz skonfigurować automatyzację, która mówi: „Gdy zadanie zostanie utworzone na naszej liście „Skrzynka odbiorcza badań” (wyzwalacz), a pole niestandardowe „Poziom pewności” zostanie ustawione na „Wysoki” (warunek), zmień status na „Gotowe do przeglądu” i przypisz je kierownikowi zespołu (działanie)”.

Ten rodzaj inteligentnego kierowania oznacza, że cenne informacje nigdy nie pozostają w tyle. Najważniejsze badania są automatycznie traktowane priorytetowo, a wyniki o mniejszej wiarygodności mogą być umieszczane w kolejce do weryfikacji. Zespoły korzystające z automatyzacji zarządzania projektami odnotowują znaczną oszczędność czasu na zadaniach administracyjnych, co pozwala im poświęcić więcej czasu na analizy o większej wartości.

✨ Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp Teams zyskują ponad 5 godzin tygodniowo — czyli ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale.

Wraz ze wzrostem ilości badań, Super Agenci sprawiają, że nadzór ten staje się proaktywny. Zamiast polegać na tym, że ktoś zauważy, że kluczowa informacja nie została wykorzystana, Super Agenci mogą monitorować cykle pracy oparte na badaniach, wykrywać opóźnione działania następcze i automatycznie eskalować wyniki o wysokim priorytetie, dzięki czemu krytyczne zadania nie znikają po napisaniu podsumowania.

Wraz ze wzrostem ilości badań, Super Agenci sprawiają, że nadzór ten staje się proaktywny. Zamiast polegać na tym, że ktoś zauważy, że kluczowa informacja nie została wykorzystana, Super Agenci mogą monitorować cykle pracy oparte na badaniach, wykrywać opóźnione działania następcze i automatycznie eskalować wyniki o wysokim priorytecie, dzięki czemu krytyczne zadania nie znikają po napisaniu podsumowania.

Agent „Follow-Up on Wszystko” w ClickUp działa jak osobisty szef sztabu, prowadząc śledzenie oddelegowanych zadań, identyfikując zaległe lub zagrożone elementy oraz przygotowując wiadomości z przypomnieniem, aby projekty były realizowane zgodnie z planem.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do badań rynkowych

Wykorzystaj ClickUp Brain, aby rozszerzyć swoje badania.

Połącz zewnętrzne badania z wewnętrzną wiedzą za pomocą ClickUp Brain. Jest to asystent AI, który działa w Twoim obszarze roboczym i rozumie kontekst pracy Twojego zespołu. Po wklejeniu wyników z You.com do dokumentu ClickUp możesz zrobić wzmiankę o Brain w komentarzu i zadać mu pytania, takie jak:

Proces badań rynkowych z ClickUp Brain

„Na podstawie tych badań podsumuj wszystkie powiązane projekty, nad którymi pracowaliśmy w ciągu ostatniego roku”.

„Znajdź wszystkie wewnętrzne dokumenty, w których pojawiają się wzmianki o naszym głównym konkurentem, firmie Acme Corp”.

„Sporządź listę elementów do realizacji dla zespołu produktowego na podstawie tych wyników”.

Wyszukiwanie internetowe AI w ClickUp pokazujące cykl pracy badawczej oparty na sztucznej inteligencji w ClickUp

To połączenie zewnętrznych badań AI i wewnętrznego asystenta AI eliminuje tarcia między odkrywaniem a działaniem. Twoje spostrzeżenia nie giną w tłumaczeniu; stają się paliwem dla inteligentniejszej i szybszej pracy.

Dzięki ClickUp BrainGPT zespoły mogą również rejestrować wyniki badań w momencie ich pojawienia się. Korzystając z funkcji Talk-to-Text na pulpicie, możesz wypowiedzieć na głos wnioski lub decyzje i natychmiast przekształcić je w uporządkowane notatki lub elementy do wykonania w swoim obszarze roboczym, bez utraty tempa pracy i konieczności zmiany narzędzi.

Dzięki ClickUp BrainGPT zespoły mogą również rejestrować wyniki badań w momencie ich pojawienia się. Korzystając z funkcji Talk-to-Text na pulpicie, możesz wypowiedzieć na głos wnioski lub decyzje i natychmiast przekształcić je w uporządkowane notatki lub elementy do wykonania w swoim obszarze roboczym, bez utraty tempa pracy i konieczności zmiany narzędzi.

ClickUp Brain GPT z wyszukiwaniem AI

Przeszukuj cały swój ekosystem dzięki Enterprise Search.

Badania rzadko istnieją w izolacji. Informacje zebrane za pomocą AI You.com mogą wymagać połączenia z danymi z systemu CRM, dokumentami z Google Drive lub rozmowami ze Slacka. Funkcja wyszukiwania korporacyjnego ClickUp umożliwia składanie zapytań dotyczących wszystkich zintegrowanych narzędzi z poziomu jednego interfejsu.

Znajdź wszystko w swoim obszarze roboczym dzięki funkcji Enterprise Search.

Zamiast otwierać wiele zakładek i przeprowadzać oddzielne wyszukiwania w każdym systemie, Enterprise Search łączy wszystko w jednym miejscu. Zadaj pytanie w języku naturalnym, a ClickUp wyświetli odpowiednie wyniki z całego ekosystemu pracy. To ujednolicone podejście bezpośrednio rozwiązuje problem rozrostu sztucznej inteligencji, który występuje, gdy zespoły używają wielu niepołączonych narzędzi, z których każde ma własną funkcję wyszukiwania i okno kontekstowe.

W praktyce ma to ogromne znaczenie. Przygotowując się do spotkania z klientem, możesz wyszukać wszystkie istotne badania, dotychczasową korespondencję i dokumenty związane z projektem za pomocą jednego zapytania. Przyjmując nowego członka zespołu, możesz wyświetlić całą wiedzę instytucjonalną związaną z jego obszarem zainteresowań. Samo wyeliminowanie fragmentacji wyszukiwania pozwala zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo.

Wizualizuj wpływ badań dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

Zrozumienie, w jaki sposób badania przekładają się na wyniki biznesowe, wymaga widoczności w całym cyklu pracy. Panele ClickUp zapewniają wizualizację procesu badawczego w czasie rzeczywistym, od wstępnych wyników po zakończone działania.

Wizualizuj i analizuj trendy nastrojów, liczbę wzmianek i czasy odpowiedzi w czasie rzeczywistym na pulpitach ClickUp.

Zamień badania w wyniki

You.com AI zamienia żmudny proces wyszukiwania informacji w skoncentrowane, wydajne działanie polegające na syntezie. Filtruje otwarte zasoby internetowe, aby dostarczyć jasne, cytowane odpowiedzi, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na poszukiwania, a więcej na myślenie.

Jednak gromadzenie informacji ma znaczenie tylko wtedy, gdy prowadzi do podjęcia działań.

Stałym wyzwaniem związanym z samodzielnymi narzędziami badawczymi nie jest ich wydajność, ale ich izolacja. Badania przeprowadzone w jednym systemie muszą być ręcznie przenoszone do innego w celu wykonania. Ta luka stwarza okazję do utraty, błędnej interpretacji lub po prostu zapomnienia wniosków. Zespoły, które wypełniają tę lukę za pomocą połączenia badań z cyklem pracy, konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż te, które traktują badania jako oddzielną działalność.

Dla zespołów gotowych wypełnić lukę między badaniami a wynikami ClickUp zapewnia ujednolicony obszar roboczy, w którym zewnętrzne badania oparte na AI płynnie łączą się z wewnętrzną wiedzą, zarządzaniem zadaniami i współpracą zespołową. Koniec z kopiowaniem i wklejaniem między systemami. Koniec z utratą kontekstu podczas tłumaczenia. Po prostu bezpośrednia droga od spostrzeżenia do wyniku.

Rozpocznij bezpłatnie korzystanie z ClickUp i stwórz obszar roboczy, w którym Twoje badania przynoszą rzeczywiste wyniki.

Często zadawane pytania

You.com oferuje wiele poziomów dostępu do funkcji wyszukiwania i badania opartych na sztucznej inteligencji, a plany premium odblokowują zaawansowane możliwości. Aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona liczba zapytań z wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji premium, dostępne są dodatkowe opcje planów.

Czym różni się You.com AI od Google w zakresie wyszukiwania informacji? Główną różnicą jest wynik. Google wyświetla listę linków, które musisz samodzielnie przejrzeć i zsyntetyzować, podczas gdy You.com AI robi to za Ciebie, dostarczając bezpośrednią odpowiedź wraz z cytatami z wielu źródeł.

You.com AI nie posiada natywnej funkcji eksportu, ale można łatwo skopiować zsyntetyzowany tekst i wkleić go do dowolnej innej aplikacji. W przypadku zespołów najlepszą praktyką jest wklejenie go do wspólnej przestrzeni roboczej, takiej jak ClickUp Docs, aby wyniki były powiązane z zadaniami, które można wykonać.