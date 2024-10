5 najlepszych przeglądarek AI w 2024 roku

Czy jesteś zmęczony przewijaniem niekończących się wyników wyszukiwania, aby znaleźć potrzebne informacje? Przeglądarki AI mogą zmienić Twoje doświadczenia online, zapewniając inteligentne, spersonalizowane rekomendacje i spostrzeżenia.

W przeciwieństwie do zwykłych przeglądarek, przeglądarki AI przewidują potrzeby użytkownika i szybciej sugerują odpowiednie i aktualne informacje. Dostarczają one spersonalizowanych informacji, ucząc się o odsetkach i preferencjach użytkownika poprzez analizę jego zachowania podczas przeglądania.

Jednak nie wszystkie przeglądarki są sobie równe. Niektóre mogą wymagać ustawienia niestandardowego adresu URL (CU), co może być kłopotliwe dla wielu użytkowników. W tym poście podzielę się moimi typami najlepszych przeglądarek AI, które nie wymagają CU. Przeglądarki te oferują zaawansowane funkcje bez dodatkowej złożoności, dzięki czemu są dostępne dla każdego.

Czego należy szukać w przeglądarkach AI?

Podczas testowania dostępnych obecnie przeglądarek AI zdałem sobie sprawę, że istnieje duża rozbieżność między poszczególnymi opcjami. Niektóre z nich są bardzo konfigurowalne, podczas gdy inne nie oferują tak wielu opcji lub szczegółowych odpowiedzi. W oparciu o moje badania, oto czynniki, które moim zdaniem sprawiają, że przeglądarka AI jest świetna.

Możliwości personalizacji: Szukaj przeglądarek, które dostosowują się do twoich preferencji i nawyków. Obejmuje to funkcje takie jak spersonalizowane rekomendacje, predykcyjne zapytania wyszukiwania i konfigurowalne interfejsy

Wydajność i narzędzia AI: Ważne są funkcje AI, które usprawniają przeglądanie, zarządzanie informacjami i zwiększają wydajność. Wybierz przeglądarkę z innowacyjnymi narzędziami do podsumowywania, integracjami czatów AI orazautomatyzacja przeglądarek *Funkcje bezpieczeństwa: Ulepszone środki bezpieczeństwa oparte na AI są kluczowe. Mogą one obejmować zaawansowane wykrywanie zagrożeń, ochronę prywatności i bezpieczne tryby przeglądania

Opcje współpracy: Jeśli pracujesz nad projektami zespołowymi, rozważ przeglądarki zaprojektowane z myślą o udostępnianiem i współpracy. Funkcje takie jak wspólne przeglądanie, udostępnianie notatek i zintegrowane narzędzia komunikacyjne mogą być korzystne

Integracja z innymi narzędziami: Upewnij się, że przeglądarka płynnie integruje się z innymi narzędziami i platformami, z których korzystasz, takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami, klienci e-mail i usługi przechowywania danych w chmurze

Upewnij się, że przeglądarka płynnie integruje się z innymi narzędziami i platformami, z których korzystasz, takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami, klienci e-mail i usługi przechowywania danych w chmurze Interfejs użytkownika i doświadczenie: Przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest intuicyjny i łatwy w nawigacji, może mieć duży wpływ na komfort przeglądania stron internetowych. Poszukaj przeglądarek, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie, aby zaoferować przejrzysty wygląd i łatwy dostęp do funkcji AI

W miarę odkrywania najlepszych Narzędzia AI do przeglądania, zobaczmy, jak zmieniają one naszą interakcję z siecią.

5 najlepszych przeglądarek AI do wykorzystania w 2024 roku

Oto pięć przeglądarek AI, które wyróżniały się w tym roku. Każda z nich ma unikalne funkcje, które rewolucjonizują przeglądanie stron internetowych i pomagają zwiększyć wydajność na różne sposoby.

1. Arc Max

via Arc Max Arc Max może być twoim codziennym zadaniem, dzięki asystentowi AI, Maxowi. Jego 5-sekundowa funkcja podglądu pozwala szybko ocenić zawartość połączonych stron bez klikania, oszczędzając czas i pomagając uniknąć nieistotnych stron.

Umożliwia również interakcje oparte na AI bezpośrednio w interfejsie przeglądarki.

Funkcja "Ask on Page" pozwala zadawać pytania dotyczące zawartości czytanej strony, dostarczając natychmiastowych wyjaśnień bez opuszczania strony internetowej. Ta metoda integracji pomocy AI oferuje bardziej natychmiastowe i kontekstowe wsparcie.

Arc Max najlepsze funkcje

Wykorzystanie funkcji zrzutu ekranu na żywo z niestandardowymi opcjami

Wbudowany bloker reklam i elementów śledzących dla większej prywatności

Użyj paska komend do szybkiej nawigacji i niestandardowych skrótów

Łatwe przełączanie między profilami dzięki funkcji "Przestrzenie

Limity Arc Max

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się ze względu na unikalny interfejs

Wersja mobilna (Arc Search) nie posiada niektórych funkcji pulpitu

Ceny Arc Max

Free

Arc Max oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

2. Wavebox

via Wavebox Wavebox ma unikalne podejście do organizowania pracy online. Oddziela codzienne aplikacje i strony internetowe w odrębne przestrzenie, co pomaga w zarządzaniu różnymi projektami i klientami.

Asystent AI przeglądarki ma świadomość kontekstową. Jest dostępny na każdej stronie i oferuje odpowiednią pomoc w oparciu o bieżącą aplikację lub zakładkę. Można go używać do podsumowywania stron internetowych, generowania odpowiedzi na e-mail i debugowania fragmentów kodu bez przełączania kontekstów.

Ponadto nawigacja skoncentrowana na aplikacjach Wavebox znacznie zmniejsza bałagan w zakładkach, zapewniając, że nie masz zbyt wielu otwartych kart. Grupowanie aplikacji na pasku bocznym sprawia, że przełączanie się między zadaniami jest bardziej wydajne, szczególnie podczas pracy na wielu kontach tej samej usługi.

Przeglądarka Wavebox najlepsze funkcje

Wykorzystanie kontenerów plików cookie do bezpiecznego sandboxingu aplikacji

Płynna wielozadaniowość dzięki wsparciu dla podzielonego ekranu

Szybka nawigacja w przeglądarce dzięki niestandardowym skrótom klawiaturowym

Wybór spośród ponad 2500 niestandardowych integracji aplikacji

Limity przeglądarki Wavebox

Początkowy proces ustawienia jest nieco czasochłonny

Dokumentacja musi być bardziej przyjazna dla użytkowników nietechnicznych

Ceny Wavebox Browser

Basic: Free

Free Wavebox Pro: $8.33/miesiąc (płatne rocznie)

$8.33/miesiąc (płatne rocznie) Teams: $12.50/użytkownika miesięcznie

Przeglądarka Wavebox oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

3. Odważny

przez Odważny Cechą wyróżniającą tę przeglądarkę jest jej polityka prywatności. Kiedy korzystasz z modeli hostowanych przez Brave, twoje czaty znikają po zrobienia - nie ma żadnych danych, o które trzeba się martwić.

To podejście oparte na prywatności rozciąga się również na Brave CodeLLM. Jeśli potrzebujesz pomocy w kodowaniu, posiadanie narzędzia AI, które może odpowiedzieć na pytania programistyczne bezpośrednio w przeglądarce, może być bardzo przydatne.

Brave pozwala również wybrać model AI, z którego chcesz korzystać, a każdy z nich zawiera wyraźne informacje o prywatności. W ten sposób masz pełną kontrolę nad interakcjami z AI, co nie zawsze jest prawdą w przypadku innych przeglądarek.

Najlepsze funkcje Brave

Wykorzystaj "AI Summarizer" do szybkiego wglądu w wyniki wyszukiwania w sieci

Korzystaj z wbudowanych bloków reklam i trackerów do płynnego przeglądania

Dostęp do oryginalnych stron internetowych z funkcją De-AMP

Wybór spośród wielu opcji modeli AI (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

Limity Brave

Niektóre funkcje AI mają limity użytkowania w wersji Free

Dostęp do niektórych modeli AI wymaga subskrypcji Premium

Cennik Brave

Free to use

Leo Premium: $14.99/miesiąc

Oceny i recenzje Brave

G2: 4.6/5 (450+ recenzji)

4.6/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4. Microsoft Edge

przez Microsoft Store Oparty na AI wirtualny asystent Microsoft Edge, Copilot, jest doskonałym przykładem tego, jak połączenie AI może usprawnić codzienne zadania związane z przeglądaniem stron internetowych.

Możesz poprosić ją o zmianę ustawień lub wyciągnięcie historii przeglądania, co wydaje się bardziej intuicyjne niż poruszanie się po menu.

Ta kontrola głosowa rozciąga się również na wygląd przeglądarki. Możesz użyć generatora motywów AI do tworzenia niestandardowych projektów, opisując to, co chcesz, dzięki czemu przeglądanie staje się bardziej osobiste i wydajne.

Najlepsze funkcje Microsoft Edge

Integracja z wyszukiwarką Bing opartą na AI

Podsumowywanie stron internetowych i plików PDF za pomocą AI

Grupowanie zakładek za pomocą AI dla lepszej organizacji

Przechwytywanie zrzutów ekranu i zawartości stron internetowych za pomocą wbudowanych narzędzi

Limity Microsoft Edge

Niektórzy użytkownicy potrzebują więcej czasu, aby przyzwyczaić się do funkcji Copilot

Ceny Microsoft Edge

Free

Copilot Pro: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Copilot dla Microsoft 365: 30 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft Edge

G2: 4.2/5 (ponad 300 recenzji)

4.2/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 450 recenzji)

5. Opera

przez Opera Asystent AI Opery, Aria, ma kilka charakterystycznych funkcji. W trybie "Compose " możesz nauczyć Arię pisać w Twoim osobistym stylu. Może to sprawić, że redagowanie e-maili i postów w mediach społecznościowych będzie bardziej naturalne i dostosowane do Twojego głosu.

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest interfejs linii komend dla Arii (Cmd/Ctrl + /). Umożliwia on szybki dostęp do pomocy AI bez przełączania się na pasek boczny, zapewniając płynny i nieprzerwany cykl pracy.

Najlepsze funkcje Opery

Ochrona prywatności dzięki wbudowanej sieci VPN

Bezpośrednia integracja z aplikacjami do przesyłania wiadomości, takimi jak WhatsApp i Telegram

Skracanie stron internetowych za pomocą AI przy użyciu przycisku "Skróć"

Niestandardowy pasek boczny dla łatwego dostępu do często używanych usług

Łatwe przełączanie między trybem pracy i osobistym

Oszczędzanie baterii na laptopach dzięki trybowi oszczędzania baterii

Limity Opery

Ograniczone funkcje AI w porównaniu do niektórych konkurentów

Niektóre funkcje AI działają tylko wtedy, gdy masz konto Opera

Cennik Opery

Free

Opera oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

4.2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 150 recenzji)

Inne narzędzia AI

Podczas gdy badaliśmy przeglądarki wzbogacone o AI, jednym z narzędzi, których funkcje AI przykuły moją uwagę jest ClickUp . Chociaż jest to narzędzie do zarządzania projektami, oferuje więcej funkcji opartych na AI, które upraszczają przepływ pracy, generowanie zawartości, usprawniają współpracę i zwiększają ogólną wydajność.

Dzięki asystentowi AI, ClickUp Brain clickUp naprawdę jest aplikacją do wszystkiego!

Automatyzacja cyklu pracy za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain oferuje kilka funkcji opartych na AI, które mogą konkurować z dedykowanymi przeglądarkami AI. Oto niektóre z nich:

AI Knowledge Manager: Przeszukiwalna baza wiedzy: Przechowuje i organizuje wiedzę Twojego zespołu, czyniąc ją łatwo dostępną

Przechowuje i organizuje wiedzę Twojego zespołu, czyniąc ją łatwo dostępną Zrozumienie kontekstowe: Rozumie kontekst zapytań, dostarczając odpowiednich informacji

Rozumie kontekst zapytań, dostarczając odpowiednich informacji Przetwarzanie języka naturalnego: Umożliwia zadawanie pytań w prostym języku Zarządzanie projektami AI: Automatyzacja zadań: Automatyzuje powtarzalne zadania, oszczędzając czas i redukując błędy

Automatyzuje powtarzalne zadania, oszczędzając czas i redukując błędy Podsumowania generowane przez AI: Generuje podsumowania dyskusji, spotkań i dokumentów dotyczących projektu

Generuje podsumowania dyskusji, spotkań i dokumentów dotyczących projektu Inteligentne rekomendacje: Sugeruje zadania, priorytety i terminy w oparciu o dane projektu AI Writer for Work: Tworzenie zawartości: Pomaga w pisaniu e-maili, raportów i dokumentów

Pomaga w pisaniu e-maili, raportów i dokumentów Sugestie dotyczące stylu i tonu: Oferuje sugestie dotyczące poprawy stylu i tonu pisania

Oferuje sugestie dotyczące poprawy stylu i tonu pisania Sprawdzanie gramatyki i pisowni: Pomaga zidentyfikować i poprawić błędy Integracja z innymi narzędziami AI: Integracja z OpenAI: Bezproblemowa współpraca z modelem językowym GPT-3 OpenAI dla zaawansowanych możliwości AI

Bezproblemowa współpraca z modelem językowym GPT-3 OpenAI dla zaawansowanych możliwości AI Integracje innych firm: Może być zintegrowany z innymi narzędziami AI w celu zwiększenia funkcji

ClickUp Brain, koncentrując się na zarządzaniu projektami i współpracy, jest cennym narzędziem dla Teams, które dążą do usprawnienia cyklu pracy i poprawy wydajności.

ClickUp najlepsze funkcje

Organizowanie wiedzy w folderach i etykietach

Udostępnianie wiedzy członkom Teams i zewnętrznym współpracownikom

Integracja z innymi funkcjami ClickUp, takimi jak zadania i projekty

Eksportowanie wiedzy do różnych formatów, takich jak PDF lub CSV

Ustawienie przypomnień w celu śledzenia informacji wartych uwagi

Śledzenie wykorzystania i analizy w celu pomiaru wpływu bazy wiedzy

Limity ClickUp

Brak opcji grywalizacji dla tych, którzy to lubią

Opcja śledzenia czasu może zostać ulepszona

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za użytkownika obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Zwiększ wydajność dzięki AI

Eksperymentując z tymi przeglądarkami i narzędziami AI, zdałem sobie sprawę, że nie chodzi o wymianę starej przeglądarki na nową; Chodzi o odkrycie narzędzi, które dodają kontekst i usprawniają pracę w sposób, którego wcześniej nie brałeś pod uwagę.

ClickUp Brain, choć nie jest przeglądarką, pokazał mi, jak AI może być wplecione w codzienne zadania, sprawiając, że pisanie i zarządzanie projektami nie wymaga wysiłku.

Moja rada: Wybierając narzędzia AI do zrobienia czegoś lepszego, zastanów się, w jaki sposób mogą one uzupełnić to, co już robisz. Najbardziej użyteczne z nich nie tylko rozwiązują problemy lub odpowiadają na pytania; odblokowują one nowe, bardziej wydajne i skuteczniejsze sposoby pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zobacz, jak zmieni to Twoją pracę!