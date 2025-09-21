Spotkanie z 15 najlepszymi modelami GPT do badań i odkrywania wiedzy w 2025 roku

Przeglądanie artykułów, konstruowanie argumentów i zarządzanie źródłami – badania naukowe mogą być przytłaczające.

Modele generatywnych wstępnie wytrenowanych transformatorów (GPT) stały się nieodzownymi pomocnikami w badaniach naukowych, pomagając naukowcom w podsumowywaniu artykułów, wyodrębnianiu informacji i generowaniu dobrze skonstruowanych szkiców.

Wyzwanie? Znalezienie najlepszych rozwiązań do danego zadania.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy listę najlepszych GPT do badań, które pomogą Ci zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i skupić się na swoich pomysłach. 🎯

Najlepsze modele GPT do badań naukowych w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla *Ceny ClickUp – Asystent badawczy oparty na AI – dokumenty, zadania, czat i pulpity nawigacyjne w jednym miejscu Zarządzanie i automatyzacja całego cyklu pracy badawczej Free; dostępne niestandardowe opcje dostosowania dla przedsiębiorstw ScholarGPT – Dostęp do ponad 200 milionów artykułów naukowych – Zaawansowana analiza i wizualizacja danych Kompleksowe wsparcie badań naukowych Niestandardowe ceny GPT dla asystentów naukowych – Ogólne pytania i odpowiedzi dotyczące badań – Tworzenie przeglądu literatury Ogólna pomoc w zakresie zapytań badawczych Niestandardowe ceny GPT do recenzowania artykułów naukowych – Strukturalne opinie z recenzji naukowych – System punktacji artykułów Ocena i krytyka artykułów naukowych Niestandardowe ceny Przegląd literatury GPT wyszukiwanie literatury – Automatyzacja – Klasteryzacja tematyczna i identyfikacja luk Przeprowadzanie dogłębnych przeglądów literatury Niestandardowe ceny GPT analityka danych – Przesyłanie i przekształcanie danych – Analiza i wizualizacja oparta na języku Python Zaawansowane zadania związane z analizą danych Niestandardowe ceny AI Experiment Design Wizard GPT – Opracowywanie hipotez i metodologii – Ustawienia kontroli eksperymentalnych Projektowanie eksperymentów naukowych Niestandardowe ceny GrantWriter GPT – Generowanie tekstów przyjaznych dla grantów – Szablony i przykłady udanych wniosków o powodzenie Skuteczne pisanie wniosków o dotacje Niestandardowe ceny Deep Research GPT – Synteza międzydyscyplinarna – Obsługa dużych okien kontekstowych Dogłębne, złożone badania naukowe Niestandardowe ceny Badania | Badania i rozwój | Nauka | GPT do pisania artykułów – Burza mózgów na temat badań – Strukturalne pisanie akademickie Pisanie akademickie w różnych dyscyplinach Niestandardowe ceny Badacz w firmie – Dogłębna analiza przedsiębiorstw – Informacje na temat otoczenia konkurencyjnego Wgląd w badania korporacyjne i rynkowe Niestandardowe ceny Asystent ds. badań psychologicznych – Analiza nastrojów i tekstu – Przetwarzanie danych psychologicznych online Zadania badawcze związane z psychologią Niestandardowe ceny GPT do oceny artykułów naukowych – Strukturalne rubryki oceny – Optymalizacja słów kluczowych i tytułów oparta na AI Strukturalna ocena artykułów Niestandardowe ceny AI Ethics Advisor GPT – Odpowiedzialne praktyki w zakresie AI i ograniczanie stronniczości – Generowanie scenariuszy dotyczących etyki wizualnej Kwestie etyczne związane z AI Niestandardowe ceny WebPilot GPT – Podsumowanie i przepisywanie źródeł – Pomoc w badaniach online w czasie rzeczywistym Efektywne poruszanie się po zasobach badawczych online Niestandardowe ceny Consensus GPT – Konsensus Meter dla wniosków badawczych – Zaawansowane filtrowanie i projektowanie badań w celu Tworzenie zawartości naukowej i spostrzeżeń Niestandardowe ceny

⚙️ Bonus: Dowiedz się, jak poprawnie cytować ChatGPT w swoich pracach naukowych i zapewnić właściwe przypisanie autorstwa w swoich badaniach.

Najlepsze modele GPT do badań naukowych

Nie wszystkie GPT są warte poświęcenia czasu na badania. Niektóre nie spełniają oczekiwań, podczas gdy inne faktycznie pomagają znaleźć przydatne informacje. Oto te, które sprawdzają się najlepiej.

Notatka: Ceny narzędzi badawczych opartych na GPT są zazwyczaj niestandardowe i zależą od sposobu użytkowania, funkcji i skali.

1. ScholarGPT (najlepszy do kompleksowego wsparcie badań naukowych)

za pośrednictwem ChatGPT

Potrzebujesz dostępu do ogromnej biblioteki zasobów? ScholarGPT to potężne narzędzie do badań naukowych, które zapewnia połączenie z ponad 200 milionami artykułów naukowych z baz danych takich jak Google Scholar, PubMed i JSTOR.

W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi AI, jest on przeznaczony dla środowiska akademickiego. Oferuje aktualizacje w czasie rzeczywistym, syntetyzuje złożone informacje, a nawet pomaga w krytycznej analizie tekstu i rozwiązywaniu problemów. Ponadto dostępna jest bezpłatna wersja dla osób, które chcą poznać jego możliwości przed aktualizacją.

najlepsze funkcje ScholarGPT*

Korzystaj z zaawansowanych funkcji oprogramowania do analizy danych i ankiet , w tym pisania i uruchamiania kodu Python do wizualizacji danych

Przeprowadzaj zaawansowane wyszukiwania na platformach naukowych, korzystając z funkcji takich jak zmiana kolejności i przegrupowywanie wyników, aby znaleźć odpowiednie informacje

Generuj cytaty i odniesienia w różnych stylach akademickich, aby zaoszczędzić czas na formatowaniu

Twórz diagramy, wizualizacje architektury, schematy blokowe, mapy myśli i schematy, które zapewnią wsparcie w prezentacjach i dokumentacji

Ograniczenia ScholarGPT

Może mieć trudności z dostarczaniem dokładnych informacji, zwłaszcza na złożone tematy

Użytkownicy zgłaszają trudności z integracją z zewnętrznymi platformami lub interfejsami API, takimi jak actions. sider. ai

Ceny ScholarGPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ScholarGPT

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Termin „badania” pochodzi od starofrancuskiego słowa recerchier, oznaczającego „ponownie szukać” lub „dokładnie przeszukiwać”. W XVI wieku przekształcił się on w współczesne angielskie słowo „research”.

2. GPT dla asystentów naukowych (najlepszy do ogólnej pomocy w ogólnym zapytaniu o informacje naukowe)

za pośrednictwem ChatGPT

Jeśli potrzebujesz szybkiego, ale niezawodnego sposobu na poruszanie się po badaniach z wielu dziedzin, Research Assistant GPT jest właśnie dla Ciebie. Upraszcza proces badawczy, podsumowując informacje, odpowiadając na złożone zapytania i kierując Cię do odpowiednich źródeł.

Zaprojektowane zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych badaczy, usprawniają gromadzenie danych, oferując dostosowane do potrzeb informacje na temat historii, nauki i trendów biznesowych. Zamiast tonąć w morzu informacji, otrzymujesz przejrzyste podsumowania, które pomagają skupić się na analizie i podejmowaniu decyzji.

Najlepsze funkcje GPT dla asystentów naukowych

Zidentyfikuj kluczowe ustalenia, metodologie i wnioski z wielu dokumentów, aby zaoszczędzić czas i wysiłek

Twórz wstępy, przeglądy literatury i złożone argumenty oparte na dowodach naukowych

Uzyskaj przegląd istniejącej literatury, aby wskazać niezbadane obszary i zidentyfikować luki w badaniach użytkowników , wyznaczając kierunek na przyszłość

Tłumacz i interpretuj artykuły naukowe w różnych językach, aby nawiązać międzynarodową współpracę

Ograniczenia GPT dla asystentów naukowych

Bez wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie GPT błędnie interpretuje zapytania, co prowadzi do nieadekwatnych odpowiedzi

Dostarcza nieaktualnych informacji bez odpowiednich mechanizmów weryfikacyjnych

Ceny GPT dla asystentów naukowych

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GPT dla asystentów naukowych

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Starożytni Egipcjanie spisywali teksty medyczne opisujące objawy i metody leczenia, w tym papirus Edwina Smitha, który opisuje techniki chirurgii mózgu z około 1600 r. p.n.e.

3. Scientific Paper Reviewer GPT (najlepszy do oceny i krytycznej analizy artykułów naukowych)

za pośrednictwem ChatGPT

Scientific Paper Reviewer GPT działa jak doświadczony recenzent akademicki, dostarczając ustrukturyzowanej informacji zwrotnej na temat metodologii, przejrzystości i ogólnego wpływu Twojej pracy badawczej.

Ocenia spójność logiczną, oryginalność i zgodność z normami naukowymi, zapewniając, że Twoja praca jest dopracowana i gotowa do przesłania. Niezależnie od tego, czy jesteś autorem dopracowującym swoją pracę, czy recenzentem oceniającym manuskrypty, to narzędzie pomaga utrzymać wysokie standardy publikacji naukowych dzięki szczegółowym, praktycznym recenzjom.

Najlepsze funkcje GPT do recenzowania artykułów naukowych

Oceń swoje prace naukowe za pomocą Paper Review Pro, który oferuje szczegółowe oceny i informacje zwrotne dotyczące słabych punktów oraz sugeruje poprawki

Prześlij swój manuskrypt do analizy w dziewięciu kategoriach, w tym streszczenie, wprowadzenie, metody, wynik i dyskusje

Przeanalizuj dopasowanie swojej pracy do konkretnych czasopism, podając ich zakres i wytyczne, co pozwoli na lepsze dostosowanie do wymagań dotyczących przesłanych artykułów

Generuj alternatywne tytuły i słowa kluczowe na podstawie popularnych wyszukiwań w Twojej dziedzinie badań, aby poprawić widoczność i trafność wyników

Ograniczenia GPT dotyczące recenzowania artykułów naukowych

Brakuje mu krytycznego myślenia niezbędnego do akademickiej recenzji naukowej

GPT nie zawsze ocenia jakość, ważność i trafność artykułów naukowych

Ceny GPT do recenzowania artykułów naukowych

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GPT dotyczące recenzji artykułów naukowych

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Przed XVII wiekiem odkrycia naukowe były często publikowane bez niezależnej recenzji. Królewskie Towarzystwo Naukowe w Londynie rozpoczęło formalną recenzję w 1665 roku, kształtując współczesne standardy badawcze.

4. GPT do przeglądu literatury (najlepszy do przeprowadzania dogłębnych przeglądów literatury)

za pośrednictwem ChatGPT

Nie lubisz przeglądać literatury? GPT do przeglądu literatury zrobi to za Ciebie. Znajduje, podsumowuje i porządkuje odpowiednie artykuły, pomagając Ci bez wysiłku zidentyfikować kluczowe tematy i luki badawcze.

To narzędzie, idealne dla autorów prac dyplomowych, naukowców i profesjonalistów, zapewnia kompleksowy, uporządkowany i efektywny czasowo przegląd literatury. Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania nie przegapisz żadnych ważnych badań ani trendów w swoim polu.

Najlepsze funkcje GPT do przeglądu literatury

Skutecznie organizuj przegląd literatury, uwzględniając kategorie i strukturę

Zidentyfikuj kluczowe tematy i luki w istniejącej literaturze naukowej, kierując uwagę badań i wskazując obszary wymagające dalszych badań

Poznaj różnorodne perspektywy, angażując się w alternatywne punkty widzenia i interpretacje

Generuj pytania badawcze, ułatwiając opracowywanie ukierunkowanych zapytań

Ograniczenia GPT w zakresie przeglądu literatury

W swoich odpowiedziach może wykazywać tendencyjność opartą na danych szkoleniowych

Wynik zależy w dużej mierze od podpowiedzi, co powoduje niedokładności

Ceny GPT do przeglądu literatury

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GPT dotyczące przeglądu literatury

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Wiele znanych badań naukowych było nieetycznych — od eksperymentów na nieświadomych uczestnikach po szkodliwe badania medyczne. Raport Belmont (1979) ustanowił wytyczne etyczne, w tym świadomą zgodę, w celu ochrony uczestników.

5. GPT analityka danych (najlepszy do zaawansowanych zadań związanych z analizą danych)

za pośrednictwem ChatGPT

Analiza danych nie musi być skomplikowana. GPT Data Analyst przekształca surowe dane w znaczące informacje, generując raportowanie statystyczne, wizualizacje i modele prognostyczne.

Pracujesz w Python, R lub Excel? To narzędzie pomaga analizować trendy, identyfikować wzorce i tworzyć raportowanie bez zaawansowanych umiejętności kodowania. Jest idealne dla naukowców, analityków biznesowych i profesjonalistów zajmujących się dużymi zbiorami danych.

Najlepsze funkcje GPT dla analityków danych

Przesyłaj pliki danych bezpośrednio z Google Drive lub Microsoft OneDrive, usprawniając proces analizy danych

Korzystaj z tabelek i wykresów w rozwijanym widoku, który pozwala śledzić aktualizacje podczas analizy

Dostosuj i pobierz gotowe do prezentacji wykresy, w tym wykresy słupkowe, liniowe, kołowe i punktowe, które poprawiają wizualizację danych

Analizuj swoje dane za pomocą kodu Python wygenerowanego przez narzędzie AI, które może obsługiwać takie zadania, jak łączenie zestawów danych, czyszczenie danych i tworzenie tabel obrotowych

Ograniczenia GPT dla analityków danych

Bez bezpośredniego dostępu do zbiorów danych możliwości analityczne narzędzia są ograniczone

Może nie obsługiwać strumieni danych na żywo, co limituje jego zastosowanie w dynamicznych środowiskach

Ceny GPT dla analityków danych

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GPT dla analityków danych

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Kiedy w 2020 roku wprowadzono GPT-3, miał on 175 miliardów parametrów, co czyniło go jednym z największych modeli /AI/ w tamtym czasie. GPT-4 jest jeszcze większy, ale OpenAI nie ujawniło jego dokładnej wielkości!

6. AI Experiment Design Wizard GPT (najlepszy do projektowania eksperymentów naukowych)

za pośrednictwem ChatGPT

GPT AI Experiment Design Wizard przeprowadzi Cię przez każdy krok projektowania eksperymentu — hipotezę, metodologię i kontrole — dzięki czemu Twoje badania będą ukierunkowane i precyzyjne. Jest to rozwiązanie zarówno dla początkujących, którzy ustawiają swoje pierwsze badania, jak i dla ekspertów udoskonalających złożone eksperymenty.

Nie rozdaje szablonów planów badawczych i nie kończy na tym. Zmusza do przemyślenia zmiennych i ustawień, zgodnie z zasadami naukowymi, aby uzyskać solidne, znaczące wyniki.

Najlepsze funkcje GPT AI Experiment Design Wizard

Sformułuj sprawdzalne hipotezy dzięki wskazówkom dostosowanym do konkretnych potrzeb badawczych

Wybierz odpowiednie metody, korzystając z porad ekspertów dotyczących różnych projektów eksperymentalnych

Otrzymaj niestandardowe plany analizy statystycznej, które pozwolą Ci dokładnie zinterpretować wyniki

Opracuj projekt eksperymentu w oparciu o wstępne wyniki, aby uzyskać bardziej dopracowany projekt

Ograniczenia GPT AI Experiment Design Wizard

GPT może proponować idealistyczne projekty bez uwzględnienia rzeczywistych limitów

Nie uwzględnia to w pełni implikacji etycznych związanych z niektórymi projektami eksperymentalnymi

Ceny GPT AI Experiment Design Wizard

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GPT AI Experiment Design Wizard

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Badania podłużne śledzą dane w czasie — niektóre trwają całe życie! Badanie Grant Study, które rozpoczęło się w 1938 roku, od ponad 80 lat śledzi studentów Harvardu w celu zbadania ich poziomu szczęścia i zdrowia.

7. GrantWriter GPT (najlepszy do skutecznego pisania wniosków o dotacje)

za pośrednictwem ChatGPT

Pozyskanie finansowania jest jednym z największych wyzwań w badaniach naukowych, ale napisanie przekonującego wniosku o grant nie musi nim być. GrantWriter GPT usprawnia ten proces, oferując profesjonalnie przygotowane szablony, wytyczne dotyczące najlepszych praktyk oraz rzeczywiste przykłady wniosków o powodzenie.

Jeśli masz rewolucyjny pomysł, ale nie potrafisz wyrazić go w języku przyjaznym dla grantów, to narzędzie wypełni tę lukę. Co sprawia, że się wyróżnia? Pomaga jasno zdefiniować cele, podkreślić wpływ Twojej pracy i dostosować wniosek do misji fundatorów.

Możesz również podać mu odpowiedź, aby analizował temat i dostępował odpowiedniej literatury, którą można uwzględnić w wniosku o grant.

Najlepsze funkcje GrantWriter GPT

Skorzystaj z wbudowanych podpowiedzi, aby uprościć proces generowania niestandardowego tekstu wniosków o dotacje, oszczędzając czas poświęcany na burzę mózgów

Uzyskaj dostęp do różnych szablonów i przykładów wniosków o granty o powodzeniu, które pomogą Ci w pisaniu

Podsumowuj protokoły spotkań, aby wyodrębnić kluczowe punkty, zapewniając jasność i spójność zespołu

Przekształcaj złożone zbiory danych w praktyczne wnioski, dzięki czemu Twoje propozycje będą oparte na danych i przekonujące

Ograniczenia GrantWriter GPT

Może to skutkować tworzeniem szablonów pozbawionych personalizacji, co zmniejsza ich skuteczność

GPT może nie przekazywać skutecznie unikalnych aspektów projektu, co prowadzi do mniej przekonujących wniosków

Ceny GrantWriter GPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GrantWriter GPT

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... W 2015 r. artykuł fizyczny na temat bozonu Higgsa miał 5154 autorów, ale tylko 33 strony zawartości! Lista współpracowników zajmowała większość artykułu.

8. Deep Research GPT (najlepszy do dogłębnych, złożonych zapytań badawczych)

za pośrednictwem ChatGPT

Złożone pytania badawcze wymagają więcej niż tylko powierzchownych odpowiedzi. Deep Research GPT doskonale radzi sobie z syntezą informacji z różnych źródeł, dostarczając dogłębnych, istotnych w kontekście spostrzeżeń.

Łączy różne dziedziny nauki. Chcesz zbadać, w jaki sposób zasady psychologii łączą się z teoriami ekonomicznymi? A może chcesz dowiedzieć się, jak etyka sztucznej inteligencji odnosi się do ram prawnych? Deep Research GPT zapewnia holistyczny, spójny widok.

Najlepsze funkcje Deep Research GPT

Skorzystaj z modelu O3 reasoner, aby uzyskać bardziej niezawodne i precyzyjne podejście do autonomicznych zadań badawczych

Obsługuj duże okna kontekstowe zawierające do 200 000 tokenów, aby przeprowadzać dogłębne przeglądy literatury

Osiągnij wyższą dokładność w złożonych ocenach, przewyższając standardowe modele

Twórz szczegółowe, poparte cytatami raporty badawcze do użytku akademickiego i zawodowego

Ograniczenia GPT Deep Research

Jego spostrzeżenia są limitowane do istniejących danych, co może powodować pominięcie pojawiających się trendów

Narzędzie może mieć trudności z identyfikacją niezbadanych obszarów ze względu na swoją zależność od istniejącej literatury

Ceny Deep Research GPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Deep Research GPT

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Nazwany na cześć wersetu biblijnego efekt Mateusza sugeruje, że znani naukowcy często otrzymują nieproporcjonalne uznanie za odkrycia, nawet jeśli mniej znani naukowcy wnoszą równie duży wkład.

9. Badania | Badania i rozwój | Nauka | Paper Writer GPT (najlepszy do pisania prac naukowych z różnych dziedzin)

za pośrednictwem ChatGPT

Pisanie pracy naukowej to balansowanie między strukturą, oryginalnością i rygorem akademickim. Ten GPT pomaga na każdym etapie i ułatwia opracowanie solidnego konspektu, dopracowanie argumentacji i zachowanie odpowiedniego formatu cytatów.

Czym się wyróżnia? Wykracza poza przeformułowywanie istniejących badań i promuje oryginalne myślenie. GPT pomaga w tworzeniu unikalnych argumentów, zamiast podsumowywać literaturę, zachowując jednocześnie rzetelność akademicką. Jego ustrukturyzowane podejście gwarantuje, że Twoja praca będzie dobrze zorganizowana i wniesie znaczący wkład.

Badania | Badania i rozwój | Nauka | Najlepsze funkcje GPT dla autorów artykułów naukowych

Przeprowadź burzę mózgów na tematy badawcze, generując pomysły i formułując wnikliwe pytania

Przeanalizuj dane demograficzne i kwestie etyczne, aby zapewnić wszechstronne badania

Promuj swoją pracę za pomocą atrakcyjnych streszczeń, szczegółowych podsumowań i kluczowych wniosków

Precyzyjnie interpretuj dane statystyczne i generuj wnikliwe wizualizacje, które będą wsparciem dla wyników badań

Badania | Badania i rozwój | Nauka | Limit GPT dla autorów artykułów naukowych

Wyniki mogą się za każdym razem różnić, co wymaga znacznej edycji

Może mieć trudności z tworzeniem nowych perspektyw, co prowadzi do powielania zawartości

Badania | Badania i rozwój | Nauka | Ceny GPT dla autorów artykułów

Niestandardowe ceny

Badania | Badania i rozwój | Nauka | Oceny i recenzje GPT dla autorów artykułów naukowych

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🤝 Przyjazne przypomnienie: GPT mogą generować przekonujące, ale nieistniejące odniesienia akademickie. Zawsze dokładnie sprawdzaj źródła generowane przez /AI/, aby upewnić się co do ich dokładności przed cytowaniem ich w badaniach.

10. Company Researcher (najlepszy do analizy korporacyjnej i badań rynkowych)

za pośrednictwem ChatGPT

Decyzje biznesowe opierają się na dokładnych, aktualnych informacjach. Company Researcher GPT zapewnia dogłębną analizę wyników przedsiębiorstw, trendów branżowych, otoczenia konkurencyjnego i pojawiających się możliwości rynkowych.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą poszukującym potencjalnych inwestycji, analitykiem biznesowym oceniającym zmiany rynkowe, czy strategiem opracowującym plan oparty na danych, to narzędzie dostarczy Ci potrzebnych informacji. Syntezuje ono wskaźniki finansowe, oceny jakościowe i trendy strategiczne, oferując widok pełny pozycji firmy.

W ciągu kilku sekund uzyskasz kompleksowe informacje potrzebne do analizy konkurencji!

Najlepsze funkcje dla badaczy

Twórz szczegółowe, oparte na faktach raporty zawierające ponad 2000 słów, korzystając z lokalnych dokumentów i ponad 20 różnych źródeł internetowych

Skorzystaj z łatwego w obsłudze interfejsu, który oferuje wsparcie dla zaawansowanych funkcji scrapingu stron internetowych, w tym JavaScript

Zapisuj wyniki badań w formatach takich jak PDF, Word lub Markdown, aby ułatwić ich rozpowszechnianie

Wspieraj wielu użytkowników pracujących jednocześnie nad projektami badawczymi z różnych lokalizacji

Ograniczenia dotyczące badaczy zatrudnionych w firmach

Wnioski mogą opierać się na nieaktualnych danych, co prowadzi do niedokładnych analiz

Może pomijać subtelne czynniki, takie jak kultura organizacyjna lub jakość przywództwa

Ceny dla badaczy pracujących w firmach

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje badaczy firmowych

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🤝 Przyjazne przypomnienie: AI uczy się na podstawie istniejących danych, co oznacza, że może przejmować uprzedzenia. Zawsze krytycznie analizuj wyniki i bądź świadomy potencjalnych niedokładności, zwłaszcza w przypadku wrażliwych tematów.

11. Asystent badawczy w dziedzinie psychologii (najlepszy do zadań badawczych związanych z psychologią)

za pośrednictwem ChatGPT

Badania psychologiczne często wymagają poruszania się po złożonych teoriach, metodologiach i studiach przypadków. To narzędzie specjalizuje się w zapytaniach dotyczących psychologii, pomagając studentom i profesjonalistom w odkrywaniu popartych badaniami spostrzeżeń, projektowaniu badań i precyzyjnej interpretacji wyników.

Wykracza poza definicje podręcznikowe, dostarczając oparte na dowodach odpowiedzi oparte na aktualnej literaturze psychologicznej. Asystent badań psychologicznych jest niezawodnym narzędziem do badania błędów poznawczych, analizowania wzorców zachowań lub projektowania badań eksperymentalnych.

Najlepsze funkcje asystenta badań psychologicznych

Przeprowadzaj analizę tekstu i nastrojów przy użyciu przetwarzania języka naturalnego (NLP) do celów oceny psychologicznej

Pobieraj i przetwarzaj dane psychologiczne online w sposób dynamiczny, aby zapewnić wsparcie dla interaktywnych zapytań

Radź sobie ze złożonymi statystykami i równaniami dzięki solidnym funkcjom matematyki symbolicznej

Twórz profile demograficzne i analizuj dane statystyczne, aby zwiększyć wiarygodność badań

Ograniczenia dotyczące asystentów naukowych w dziedzinie psychologii

Asystent badawczy może nie uwzględniać niuansów kulturowych, co wpływa na możliwość zastosowania jego spostrzeżeń

Ma trudności z zaawansowanymi analizami, co limituje jego przydatność w zaawansowanych badaniach

Ceny dla asystentów naukowych w dziedzinie psychologii

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje asystentów naukowych w dziedzinie psychologii

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz różne techniki gromadzenia danych — takie jak nagrania wideo, wywiady i obserwacje etnograficzne — aby lepiej zrozumieć złożone zjawiska. Na przykład połączenie analizy wideo z tradycyjnymi wywiadami może ujawnić niewerbalne sygnały i interakcje kontekstowe.

12. GPT do oceny artykułów naukowych (najlepszy do strukturalnej oceny artykułów)

za pośrednictwem ChatGPT

Wysokiej jakości badania wymagają rygorystycznej oceny. Ramy oceny artykułów naukowych GPT zapewniają ustrukturyzowane ramy oceny artykułów naukowych. Gwarantują one, że spełniają one wysokie standardy oryginalności, integralności metodologicznej, jasności argumentacji i ogólnego wkładu w daną dziedzinę.

GPT minimalizuje stronniczość, oferując jasne, z góry określone kryteria oceny. Dzięki konkretnym przykładom dobrych i słabych przesłanych narzędziu to sprawia, że proces recenzowania staje się bardziej przejrzysty i konstruktywny.

Najlepsze funkcje GPT do oceny artykułów naukowych

Skutecznie podsumowuj badania, poprawiając ich przejrzystość i wpływ, aby wyróżnić swoje główne idee

Zoptymalizuj słowa kluczowe i tytuły dzięki sugestiom opartym na AI, bazującym na popularnych terminach wyszukiwania w Twoim polu

Oceniaj streszczenia tekstów za pomocą GPT wraz z tradycyjnymi wskaźnikami, takimi jak ROUGE i LSA, aby uzyskać lepszą czytelność i spójność oceny

Stwórz niestandardowy GPT, wprowadzając rubryki ocen i kryteria oceny, aby zwiększyć jego możliwości w zakresie oceny prac badawczych

Ograniczenia GPT w zakresie oceny artykułów naukowych

Narzędzie może zbytnio skupiać się na strukturze, pomijając innowacyjną zawartość

Może pomijać subtelne problemy, takie jak niespójności logiczne lub błędy metodologiczne

Ceny GPT dla ram oceny prac badawczych

Niestandardowe ceny

Ocena artykułów naukowych Ramy oceny GPT i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

13. AI Ethics Advisor GPT (najlepszy do rozwiązywania problemów etycznych związanych ze sztuczną inteligencją)

za pośrednictwem ChatGPT

AI rewolucjonizuje branże, ale kwestie etyczne muszą nadążać za postępem technologicznym. AI Ethics Advisor GPT pomaga programistom, decydentom i badaczom w poruszaniu się po kluczowych kwestiach etycznych, w zakresie sprawiedliwości algorytmicznej i stronniczości po prywatność danych i szerszy wpływ AI na społeczeństwo.

Łączy wiedzę techniczną ze świadomością społeczno-kulturową. Zamiast skupiać się wyłącznie na listach kontrolnych zgodności, pomaga użytkownikom krytycznie myśleć o szerszych implikacjach zastosowań AI.

GPT to doskonałe narzędzie, jeśli projektujesz produkty oparte na sztucznej inteligencji lub kształtujesz odpowiedzialną politykę, aby zapewnić uwzględnienie kwestii etycznych na każdej scenie rozwoju.

Najlepsze funkcje GPT AI Ethics Advisor

Poznaj etykę AI dzięki spostrzeżeniom ekspertów na temat odpowiedzialnych praktyk w zakresie AI, ograniczania stronniczości i wyzwań etycznych w różnych branżach

Wizualizuj dylematy etyczne i scenariusze związane z AI, generując obrazy za pomocą DALL·E, dzięki czemu abstrakcyjne pojęcia stają się łatwiejsze do zrozumienia i przedstawienia

Omów kwestie sprawiedliwości, stronniczości i odpowiedzialności w algorytmach AI, aby uzyskać głębsze zrozumienie zagrożeń etycznych i sposobów skutecznego radzenia sobie z nimi

Opracuj solidne strategie dotyczące etyki AI, korzystając z rekomendacji ekspertów, zapewniając zgodność z normami etycznymi i promując zaufanie do systemów AI

Limit GPT doradcy ds. etyki AI

Narzędzie może nie dostosowywać się do zmieniających się standardów etycznych, co prowadzi do nieaktualnych porad

Może nie uwzględniać różnic kulturowych w normach etycznych, co limituje jego globalną stosowalność

Ceny GPT AI Ethics Advisor

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GPT AI Ethics Advisor

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🤝 Przyjazne przypomnienie: Jeśli używasz AI do badań związanych z danymi osobowymi lub wrażliwymi, postępuj zgodnie z wytycznymi etycznymi i przepisami dotyczącymi ochrony danych. AI może przechowywać i przetwarzać informacje, ale musisz zapewnić ich bezpieczeństwo.

14. WebPilot GPT (najlepszy do efektywnego poruszania się po zasobach internetowych)

za pośrednictwem ChatGPT

Badania online mogą być przytłaczające, ponieważ tysiące artykułów, raportów i badań konkurują o uwagę. WebPilot GPT eliminuje szum informacyjny, skutecznie dokonując lokalizacji wysokiej jakości, istotnych źródeł, dzięki czemu możesz skupić się na analizie.

Optymalizuje zapytania internetowe w oparciu o intencje użytkownika, udoskonalając wyszukiwanie w celu wyświetlenia wiarygodnych, dobrze zorganizowanych informacji. Platforma zmniejsza nadmiar informacji, usprawniając badania i pomagając użytkownikom szybciej znaleźć dokładnie to, czego potrzebują, przy mniejszej liczbie czynników rozpraszających uwagę.

Najlepsze funkcje WebPilot GPT

Podsumowuj wpisy na blogach, artykuły i raporty, dostarczając zwięzłe wnioski, aby zaoszczędzić czas i poprawić wydajność

Przepisuj strony internetowe, aby dopasować je do różnych tonów, stylów lub wymagań dotyczących marki, zapewniając dostosowaną komunikację

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak tworzenie odpowiedzi, odpowiadanie na zapytania lub przetwarzanie informacji internetowych za pomocą automatyzacji

Zintegruj dynamiczne informacje w czasie rzeczywistym ze swoimi tekstami, aby zawartość była zawsze aktualna i trafna

Ograniczenia GPT WebPilot

Nie pobiera informacji z serwisów płatnych, co limituje jego kompleksowość

GPT ma trudności z oceną wiarygodności źródeł internetowych, co może prowadzić do potencjalnych błędnych informacji

Ceny WebPilot GPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GPT WebPilot

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Kluczowe znaczenie ma mądry wybór współpracowników. Posiadanie „wewnętrznego kręgu” do współpracy przy projektach oraz „zewnętrznego kręgu” do szerszej dyskusji akademickiej może pomóc w zachowaniu bezstronności i sprzyjać powstawaniu różnorodnych pomysłów.

15. Consensus GPT (najlepszy do generowania zawartości naukowej i spostrzeżeń)

za pośrednictwem ChatGPT

Dyskusje akademickie rozwijają się dzięki różnorodnym perspektywom, a Consensus GPT łączy te spostrzeżenia. Sprzyja on współpracy interdyscyplinarnej, syntetyzując wiele punktów widzenia w celu generowania wszechstronnej, naukowej zawartości. Od zgłębiania kontrowersyjnych tematów po współpracę badawczą — narzędzie to wzbogaca dyskurs intelektualny.

Łącząc spostrzeżenia z różnych dziedzin, ten przykład zastosowania ChatGPT zachęca naukowców do prowadzenia bogatszego i bardziej znaczącego dialogu. Pomaga to wypełnić luki między różnymi polami akademickimi i sprzyja innowacyjnemu myśleniu.

Najlepsze funkcje Consensus GPT

Udoskonal wyszukiwanie za pomocą zaawansowanych filtrów, aby wyszukiwać badania w celu osiągnięcia celu prestiżu czasopisma, projektu badania i typu publikacji

Twórz oparte na badaniach naukowych blogi i artykuły na temat zdrowia, dobrego samopoczucia i zagadnień akademickich

Twórz zwięzłe podsumowania i korzystaj z miernika konsensusu, aby uzyskać natychmiastowe wnioski badawcze typu „tak/nie”

Twórz artykuły naukowe, recenzje literatury i zawartość akademicką z precyzyjnymi cytatami, które zapewniają wiarygodność

Ograniczenia konsensusu GPT

Ten GPT może nadmiernie upraszczać złożone debaty, prowadząc do powierzchownego konsensusu

Może to spowodować pominięcie cennych odmiennych punktów widzenia, limitując różnorodność spostrzeżeń

Konsensusowe ceny GPT

Niestandardowe ceny

Konsensusowe oceny i recenzje GPT

G2: 4,8/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 200 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystanie z metody Cornell Note-Taking lub mapy myśli może pomóc w uporządkowaniu myśli i zidentyfikowaniu połączeń między pomysłami. Wykorzystanie kolorów i symboli może również zwiększyć przejrzystość i poprawić zapamiętywanie.

GPT nie są jedynymi rozwiązaniami badawczymi opartymi na /AI.

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dla naukowców i analityków zarządzanie projektami, współpraca z innymi osobami oraz śledzenie ogromnych ilości informacji może szybko stać się przytłaczające. Platforma integruje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które optymalizują cykl pracy w badaniach, usprawniają współpracę i zwiększają wydajność.

Zobaczmy, co sprawia, że to oprogramowanie do zarządzania badaniami jest wyjątkowe. ✨

*zarządzanie zadaniami i analizy oparte na AI

ClickUp Brain

Poproś ClickUp Brain o wygenerowanie krótkich podsumowań Twoich badań

W przeciwieństwie do ogólnego AI, takiego jak ChatGPT, ClickUp Brain jest głęboko osadzony w ekosystemie ClickUp, co czyni go nieodzownym asystentem badawczym.

Załóżmy, że piszesz wniosek o dotację i potrzebujesz kluczowych wniosków z 200-stronicowego badania klinicznego. ClickUp Brain skanuje dokument, wyodrębnia istotne dane, podsumowuje kluczowe wnioski i formatuje je w uporządkowany raport badawczy. Podkreśla również luki w badaniu, sugeruje źródła do dalszej weryfikacji i porządkuje cytaty — wszystko to w ramach obszaru roboczego ClickUp.

Potrzebujesz aktualizacji projektu przed/po spotkaniu zespołu? Sztuczna inteligencja kompiluje raporty o stanie w czasie rzeczywistym, pobierając informacje o postępach, terminach i przeszkodach z dyskusji zespołu i tablic zadań. Tworzy również zadania automatycznie. ClickUp AI Notetaker automatycznie transkrybuje i podsumowuje spotkania badawcze, wywiady lub sesje burzy mózgów.

Na przykład po spotkaniu analizuje rozmowę, przypisuje zadania do wykonania, ustala terminy i łączy połączone dokumenty, zapewniając jasność i rozliczalność wszystkich zadań następczych.

*automatyzuj i analizuj jak profesjonalista dzięki ClickUp Brain MAX: Wyobraź sobie, że zbierasz artykuły do przeglądu literatury. ClickUp Brain MAX może automatycznie uporządkować je według tematów, oznaczyć tagami, a nawet wykryć wzorce — na przykład które źródła są najczęściej cytowane lub jakie tematy powracają najczęściej.

dodatkowo użytkownicy ClickUp Brain mogą korzystać z zewnętrznych modeli AI, takich jak ChatGPT, Gemini, Claude i DeepSeek, bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego ClickUp.

Na przykład, jeśli śledzisz „wydajność pracy zdalnej”, Brain MAX może wskazać trendy w Twoich badaniach, dzięki czemu nie umknie Ci ogólny obraz sytuacji.

Zadania ClickUp

Twórz różne zadania ClickUp, aby efektywnie nawigować po procesie badawczym

Badacze mogą tworzyć zadania ClickUp dla różnych faz projektu, przypisywać terminy wykonania, a nawet dzielić złożone działania badawcze na podzadania. Ponadto dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu i szacowanego czasu pracy naukowcy, którzy muszą godzić wiele obowiązków, mogą efektywnie rozdzielać swój czas.

Na przykład doktorant przeprowadzający systematyczny przegląd może utworzyć zadanie „Ekstrakcja danych” i podzadania dla każdej bazy danych badawczej (np. PubMed, Scopus, Web of Science). Automatyzacje ClickUp mogą powiadamiać innych badaczy, gdy zadanie przechodzi ze stanu „W trakcie” do „Zakończone”, zapewniając płynne przekazywanie zadań.

Możesz również zautomatyzować powtarzalne zadania badawcze, ekstrakcję danych lub monitorowanie literatury za pomocą agentów AI Autopilot firmy ClickUp .

Załóżmy, że chcesz być na bieżąco z najnowszymi badaniami w swoim polu. Możesz skonfigurować agenta AI, aby automatycznie pobierał nowe artykuły, oznaczał je etykietami i przypisywał członkom zespołu do przeglądu. A może zarządzasz projektem zespołowym — agenci AI mogą przypominać wszystkim o terminach, wysyłać aktualizacje, a nawet automatyzować powtarzalne zadania, takie jak przenoszenie notatek badawczych do odpowiedniego folderu.

Long Nguyen Vu, doktorant w Szkole Inżynierii Elektronicznej Uniwersytetu Soongsil w Seulu, mówi:

Dzięki synchronizacji między poszczególnymi osobami ClickUp pomógł nam pracować nad ujednoliconym projektem i przepływem pracy. W wyniku każdy członek zespołu mógł lepiej dostrzec swoje zadania w kontekście głównego celu naszego zespołu. Nie było też żadnych standardowych procedur między członkami, ponieważ wszyscy zgodziliśmy się na uproszczony, ujednolicony interfejs.

Dzięki synchronizacji między poszczególnymi osobami ClickUp pomógł nam pracować nad ujednoliconym projektem i przepływem pracy. W wyniku każdy członek zespołu mógł lepiej dostrzec swoje zadania w kontekście głównego celu naszego zespołu. Nie było też żadnych standardowych procedur między członkami, ponieważ wszyscy zgodziliśmy się na uproszczony, ujednolicony interfejs.

📮 ClickUp Insight: 88% osób korzysta obecnie z AI w jakiejś formie, a aż 55% używa jej kilka razy dziennie. Ponieważ AI staje się codziennym narzędziem dla profesjonalistów, jej rola w badaniach, zarządzaniu zadaniami i podejmowaniu decyzji stale rośnie. ClickUp usprawnia te oparte na sztucznej inteligencji procesy, osadzając inteligencję bezpośrednio w Twoim miejscu pracy. Wyodrębnia kluczowe informacje z obszernych dokumentów, kompiluje aktualizacje projektów w czasie rzeczywistym i przekształca dyskusje w zadania, które można zrealizować. Usprawnia złożone procesy, pozwalając Ci skupić się na pracy o dużym znaczeniu.

Wizualizacja danych

Panele ClickUp

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp z personalizowanymi kartami

Badania naukowe wiążą się z ciągłym napływem danych — szczegółów dotyczących finansowania, osi czasu projektów, terminów publikacji — a utrzymanie porządku w tych wszystkich informacjach może stanowić wyzwanie.

Panele ClickUp gromadzą wszystko w jednym miejscu dzięki konfigurowalnym wizualizacjom, ułatwiając monitorowanie finansowania, śledzenie kamieni milowych i utrzymywanie harmonogramów publikacji na właściwym kursie. Zespół badawczy zajmujący się badaniami klinicznymi może stworzyć pulpit wyświetlający uczestników, kamienie milowe, szacowany czas trwania i alokację budżetu.

Dla głównych badaczy zarządzających wieloma projektami, pulpity nawigacyjne konsolidują śledzenie czasu, zadania oczekujące i informacje o obciążeniu pracą zespołu, zapobiegając powstawaniu wąskich gardeł.

Funkcje współpracy

ClickUp dokumente

Poproś ClickUp Brain o napisanie streszczeń w ClickUp Dokumenty za pomocą polecenia /

Od przeglądów literatury po wnioski o finansowanie — ClickUp Docs zmienia sposób współpracy naukowców akademickich nad projektami pisarskimi. To narzędzie do współpracy nad dokumentami integruje zadania, co oznacza, że zespół badawczy pracujący nad wnioskiem o grant może osadzić listy kontrolne z terminami dla każdej sekcji.

Potrzebujesz menedżera referencji? ClickUp integruje się z narzędziami takimi jak Zotero i Mendeley, usprawniając zarządzanie cytatami. Ponadto Brain może podsumowywać kluczowe punkty, tworzyć streszczenia lub dostosowywać ton zawartości do docelowych odbiorców (np. decydenci polityczni vs. czasopisma naukowe).

Co więcej, menedżer wiedzy AI Brain działa jako inteligentna baza danych dla zespołów badawczych. Jeśli laboratorium przechowuje protokoły badawcze w dokumencie, może natychmiast pobrać niezbędne wytyczne.

Czat ClickUp

Nawiąż natychmiastowe połączenie ze swoim zespołem za pomocą wiadomości lub połączenia telefonicznego, korzystając z czatu ClickUp

Naukowcy często współpracują między instytucjami i strefami czasowymi, dlatego ClickUp Chat jest idealnym rozwiązaniem.

Czat jest zintegrowany z projektami, co pozwala na bezpośrednie tworzenie zadań na podstawie rozmów, aby ograniczyć konieczność przełączania się między oknami. Na przykład zespół badawczy omawiający kwestie metodologiczne w wątku czatu może natychmiast przekształcić wiadomość w zadanie, takie jak „Popraw model statystyczny”, dzięki czemu ważne spostrzeżenia nie zostaną utracone.

Podsumowanie czatu oparte na AI jest szczególnie przydatne dla naukowców, którzy opuszczają spotkania; pozwala ono skondensować długie dyskusje do konkretnych elementów, oszczędzając czas. Czat integruje połączenia wideo i audio w celu współpracy interdyscyplinarnej przy użyciu SyncUps z automatyczną transkrypcją i zaznaczeniami, zapewniając spójność między zespołami badawczymi.

Uważam, że komunikacja między członkami zespołu w ramach naszych większych projektów uległa poprawie. Możliwość bezpośredniej rozmowy na temat konkretnego zadania lub podzadania przyczyniła się do poprawy jakości i zmniejszenia niejasności.

Uważam, że komunikacja między członkami zespołu w ramach naszych większych projektów uległa poprawie. Możliwość bezpośredniej rozmowy na temat konkretnego zadania lub podzadania przyczyniła się do poprawy jakości i zmniejszenia niejasności.

Gotowe szablony

Szablon badania rynku ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Szablon badania rynku ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zarządzać projektami badań rynkowych.

Szablon ClickUp Market Research Template pozwala uporządkować wszystko w jednym miejscu, od surowych danych po ostateczne wnioski. Zapewnia on ustrukturyzowane ustawienia umożliwiające wykorzystanie sztucznej inteligencji do badań rynkowych, porządkowania danych, identyfikowania trendów rynkowych i odkrywania możliwości skuteczniejszego dotarcia do klientów.

I oczywiście zwiększ zwrot z inwestycji.

Czego należy szukać w najlepszych modelach GPT do badań naukowych?

Wykorzystanie ChatGPT do badań powinno usprawnić cykl pracy, zapewnić wiarygodne informacje i dostosować się do konkretnych potrzeb. Od analizy złożonych badań po automatyzację żmudnych zadań — odpowiednie GPT mogą mieć ogromne znaczenie.

Oto, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze GPT do zastosowania ChatGPT w pracy. 👀

Dostęp do danych i wiarygodność źródeł: Potrzebujesz GPT, które czerpie informacje z renomowanych baz danych akademickich, a nie tylko z losowych wpisów na blogach

Możliwości podsumowywania: Niektóre modele dzielą obszerne badania na łatwe do przyswojenia informacje, oszczędzając Ci wiele godzin czytania

dostosowanie i elastyczność: *Potrzebujesz niszowych wyników? Poszukaj GPT, które pozwalają dostosować wyszukiwanie według tematu, słowa kluczowego lub obszaru badań

Wsparcie wielojęzyczne: Badania obejmują różne języki, więc GPT, który tłumaczy i interpretuje tekst, jest ogromnym atutem

Możliwości interdyscyplinarne: Najlepsze modele GPT potrafią łączyć idee z różnych pól, wywołując nieoczekiwane połączenia

Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Bycie na bieżąco jest kluczowe — niektóre GPT pobierają najnowsze badania zaraz po ich opublikowaniu

Wizualna prezentacja danych: Wykresy, diagramy i infografiki mogą sprawić, że wyniki badań będą bardziej przejrzyste i przekonujące

AI-m dla powodzenia z ClickUp

Dzięki tym 15 GPT-om ukierunkowanym na badania masz wszystko, czego potrzebujesz, aby generować wnioski szybciej niż kiedykolwiek. Jednak AI to tylko jeden z elementów układanki. Zarządzanie danymi, współpraca z innymi naukowcami i przekształcanie wyników badań w działania?

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych.

Niezależnie od tego, czy organizujesz przeglądy literatury, śledzisz analizę danych, czy współpracujesz nad artykułem, ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu. Dzięki funkcjom opartym na AI, niestandardowych pulpitach, współpracy nad dokumentami w czasie rzeczywistym i zaawansowanej automatyzacji usprawnia cały cykl pracy, od pomysłu do publikacji.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅