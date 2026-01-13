Najlepsze alternatywy dla Eesel AI w zakresie wsparcia i automatyzacji wiedzy

Eesel sprawdza się jako inteligentna warstwa pytań i odpowiedzi. Wystarczy nawiązać połączenie ze Slackiem, podłączyć dokumenty i obserwować, jak znikają powtarzające się pytania typu „gdzie jest...?”. Rozwiązanie to sprawdza się doskonale, gdy celem jest szybkie wyszukiwanie wiedzy i ograniczenie podstawowych zapytań.

Jednak gdy zespoły zaczynają zarządzać większymi ilościami danych, nowymi liniami produktów lub specjalistycznymi wewnętrznymi cyklami pracy, szybko pojawiają się luki. Jeden bot udostępniany przez wiele grup odbiorców, ograniczona automatyzacja procesów i powierzchowne raportowanie utrudniają pracę.

W tym przewodniku poznasz alternatywy dla Eesel AI, które zostały stworzone nie tylko w celu udzielania szybkich odpowiedzi. Zobaczysz narzędzia, które mogą obsługiwać wiele botów i odbiorców, głęboko integrują się z działami pomocy technicznej i przestrzeniami projektowymi oraz automatyzują segregację zgłoszeń i działania następcze.

Zacznijmy!

10 najlepszych alternatyw dla Eesel w skrócie

Oto tabela porównująca wszystkie alternatywy dla Eesel przedstawione w tym blogu. 📊

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie wiedzą i zadaniami dzięki automatyzacji wspomaganej sztuczną inteligencją oraz międzynarzędziowym cyklom pracy dla zespołów każdej wielkości, koordynujących projekty, zgłoszenia i dokumenty w różnych funkcjach. Ujednolicona przestrzeń robocza z zadaniami, listami, dokumentami i celami, ClickUp Brain, wieloma modelami AI i niestandardowymi automatyzacjami. Free Forever; dostępne niestandardowe dostosowania dla Enterprise. Featurebase Obsługa klienta i cykl pracy dotyczący informacji zwrotnych dotyczących produktów z wykorzystaniem analiz opartych na AI dla średnich i dużych zespołów wsparcia i produktów. Agent wsparcia AI (Fibi), wielokanałowa skrzynka odbiorcza, scentralizowane hub opinii, dzienniki zmian i plany działania, priorytetyzacja opinii AI. Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 37 USD miesięcznie za użytkownika. Intercom Automatyzacja wsparcia konwersacyjnego, zaangażowanie klientów i kierowanie cyklem pracy dla menedżerów i dużych zespołów, z naciskiem na spersonalizowane wiadomości i wysokiej jakości obsługę klienta. Fin AI Copilot do automatycznych odpowiedzi, dostępu do API, automatyzacji zadań wieloetapowych, czatu na żywo i narzędzi do przesyłania wiadomości Płatne plany zaczynają się od 39 USD miesięcznie za użytkownika. Helpjuice Zarządzanie wiedzą i samoobsługowe cykle pracy dla średnich zespołów tworzących wewnętrzne i zewnętrzne bazy wiedzy. Zaawansowany redaktor Markdown, działania AI związane z wyszukiwaniem, szczegółowe uprawnienia i analizy dotyczące wykorzystania artykułów. Płatne plany zaczynają się od 249 USD miesięcznie dla 30 użytkowników. GPTGO Szybkie wyszukiwanie informacji i generowanie zawartości dla indywidualnych użytkowników potrzebujących szybkich badań, podsumowań lub odpowiedzi. Zapytania w języku naturalnym, natychmiastowe odpowiedzi z różnych źródeł internetowych, łatwy w obsłudze interfejs zapewniający szybki dostęp do informacji. Free SiteGPT Spersonalizowane cykle pracy chatbotów AI, szkolone na podstawie zawartości Twojej witryny internetowej, dla wydajnych zespołów operacyjnych. Indywidualny chatbot przeszkolony na podstawie Twoich URL/dokumentów, automatyzacja odpowiedzi 24/7, wsparcie w wielu językach Płatne plany zaczynają się od 59 USD miesięcznie za użytkownika. ChatGPT Elastyczna sztuczna inteligencja konwersacyjna do tworzenia zawartości, podsumowywania dokumentów i odpowiadania na zapytania dla osób indywidualnych lub małych zespołów potrzebujących AI dostosowującej się do różnych zadań. Rozumienie języka naturalnego, pamięć kontekstowa rozmowy, GPT Store niestandardowi asystenci, analiza kodu/danych Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika. Zendesk Kompleksowe cykle pracy obsługi klienta z zaawansowanym systemem zgłoszeń, routingiem i obsługą wielokanałową dla średnich i dużych działów wsparcia technicznego. Triage i routing oparte na AI, wsparcie botów konwersacyjnych, analiza nastrojów, zintegrowane zgłoszenia, kopiloty agentów. Płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie za użytkownika. Tidio Czat w czasie rzeczywistym i podstawowa automatyzacja chatbotów AI dla zespołów wsparcia klienta w środowiskach e-commerce i małych i średnich przedsiębiorstw. Chatbot Lyro AI, widżet czatu na żywo, wizualny kreator automatyzacji, wielokanałowa skrzynka odbiorcza, rekomendacje produktów Płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie. Freshdesk Wzbogacone o AI cykle pracy pomocy technicznej i obsługi zgłoszeń dla dużych zespołów wymagających wsparcia wielokanałowego i zintegrowanej samoobsługi. Freddy AI do inteligentnych odpowiedzi i podsumowań, automatyzacji i kierowania zgłoszeń, analizy nastrojów, dostosowywalnych cykli pracy Płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie za użytkownika.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Eesel AI?

Wiele zespołów osiąga limit możliwości Eesel AI, gdy potrzebują bardziej zaawansowanych cykli pracy, wielu botów lub ściślejszej integracji z podstawowymi systemami zarządzania wiedzą.

Oto kilka funkcji, na które warto zwrócić uwagę podczas oceny alternatyw dla Eesel. 👇

Obsługuje wiele botów i obszarów roboczych: uruchamia oddzielne, ale połączone agenty AI do wspierania klienta, powodzenia, IT lub operacji wewnętrznych z odrębnymi konfiguracjami, źródłami uruchamia oddzielne, ale połączone agenty AI do wspierania klienta, powodzenia, IT lub operacji wewnętrznych z odrębnymi konfiguracjami, źródłami wiedzy na żywo i uprawnieniami.

Głęboka integracja z podstawowymi narzędziami: Połączenie natywne z działami pomocy technicznej, narzędziami projektowymi i Połączenie natywne z działami pomocy technicznej, narzędziami projektowymi i bazami wiedzy AI , takimi jak ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence i Notion.

Automatyzacja kompleksowych procesów: obsługa pytań i odpowiedzi, selekcja oparta na AI, kierowanie, ustalanie priorytetów i eskalacje zgodne z umowami SLA, z cyklami pracy tworzącymi zadania, aktualizującymi pola i automatycznie powiadamiającymi zespoły.

Wdrażanie we wszystkich kanałach z pełną kontrolą: Obsługa klientów i zespołów wewnętrznych za pośrednictwem widżetów internetowych, aplikacji, e-maila lub czatu, z elastycznym brandingiem, tonem i interfejsem użytkownika.

Opiera się na rzeczywistej wiedzy operacyjnej: szkoli AI zarówno na podstawie dokumentów, jak i historycznych zgłoszeń lub rozmów, dzięki czemu odpowiedzi odzwierciedlają sposób rozwiązywania problemów, wspierane przez narzędzia do wersjonowania, walidacji i zarządzania zawartością.

Zapewnia dokładność, zabezpieczenia i widoczność: śledzi jakość odpowiedzi, wskaźniki odchyleń i tryby awarii oraz stosuje środki kontroli, takie jak progi pewności, przekazywanie spraw do ludzi i ograniczone działania, aby zapobiegać cichym błędom.

Łatwa skalowalność i przejrzyste ceny: możliwość rozszerzenia poza pojedynczy projekt lub zespół bez konieczności zarządzania wieloma kontami i ponoszenia ukrytych kosztów.

Najlepsze alternatywy dla Eesel AI

Jeśli Twój zespół wykracza poza proste odpowiadanie na pytania, te alternatywy dla Eesel AI oferują skuteczniejsze ścieżki rozwiązywania problemów, routing, segmentację i wgląd w rzeczywiste wsparcie wewnętrzne. 🚀

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania wiedzą i zadaniami z automatyzacją)

Edytuj dane w czasie rzeczywistym wraz ze swoim zespołem, oznaczaj ekspertów w komentarzach, przypisuj działania następcze i przekształcaj szkice tekstów w zadania, które można śledzić w dokumentach ClickUp.

Gdy Eesel AI jest nakładany na fragmentaryczny stos, może odpowiadać na pytania i kierować zgłoszenia, ale podstawowe zadania, procesy i wiedza pozostają rozproszone między różnymi narzędziami.

ClickUp dla zespołów wsparcia klienta zmienia tę sytuację. Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, łączy sztuczną inteligencję, dokumentację, zadania i cykle pracy w jednym systemie. Twoje standardowe procedury operacyjne, dokumenty wewnętrzne i podręczniki wsparcia technicznego znajdują się tuż obok zgłoszeń, projektów i procesów.

Eliminuje to rozproszenie pracy, ponieważ dokumentacja jest powiązana z samą pracą, więc gdy procesy ulegają zmianie, standardowe procedury operacyjne mogą być aktualizowane w odpowiednim kontekście.

Poznajmy niektóre z jego najlepszych funkcji! 🤩

Stwórz bazę wiedzy wsparcia technicznego za pomocą ClickUp Dokumentów

Zbuduj wewnętrzną i zewnętrzną bazę wiedzy bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, korzystając z ClickUp Docs. Możesz tworzyć często zadawane pytania dotyczące produktów, podręczniki, standardowe procedury operacyjne i informacje o wydaniu, a następnie połączone te dokumenty bezpośrednio z listami wsparcia lub zadaniami ClickUp, dzięki czemu każdy bilet będzie miał odpowiedni podręcznik operacyjny dostępny za jednym kliknięciem. ​

Stwórz własną bazę wiedzy. 👇

Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi i reakcje dzięki ClickUp Brain

Teraz, gdy stworzyłeś scentralizowaną bazę wiedzy, skorzystaj z ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI platformy, aby uzyskać odpowiedzi.

Podsumowuj wątki zgłoszeń w sekcji FAQ, jasno wyjaśniaj problemy i twórz gotowe wiadomości dla klientów dzięki ClickUp Brain

W przeciwieństwie do Eesel AI, może ono wyświetlać aktualne zgłoszenia, połączone dokumenty, poprzednie interakcje z klientami i połączone zadania już znajdujące się na Twojej platformie. W ten sposób syntetyzuje sugestie, wykorzystując kontekst Twojego obszaru roboczego. Aby skorzystać z tego narzędzia AI do zarządzania wiedzą, wystarczy zadać mu pytania w języku naturalnym.

📌 Przykładowe podpowiedzi: O czym dyskutowano podczas spotkania sprzedażowego w zeszłym tygodniu?

Jakie jest najnowsze uzgodnione obejście błędu rozliczeniowego dotykającego klientów z UE?

Gdzie jest najnowszy podręcznik postępowania w przypadku awarii?

ClickUp Brain jest równie przydatny podczas tworzenia lub utrzymywania bazy wiedzy. Możesz na przykład tworzyć nowe artykuły do bazy wiedzy, makra, standardowe procedury operacyjne (SOP) lub analizy po zakończeniu projektu na podstawie historii zgłoszeń, komentarzy lub notatek ze spotkań.

Zautomatyzuj złożone cykle pracy dzięki ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents to wspierani przez AI współpracownicy, którzy mogą wykonywać wieloetapowe cykle pracy, odpowiadać na pytania, podejmować działania i wiele więcej.

Dostosuj ClickUp Super Agents do swojej struktury wiedzy, pobierając odpowiedzi z zaufanych dokumentów, zadań i rozmów

Na przykład, gdy zgłoszenie IT jest przesyłane za pośrednictwem formularzy ClickUp lub połączonego działu pomocy technicznej, agent AI ClickUp IT Ticket Management analizuje problem, ocenia jego pilność i kieruje go do odpowiedniej kolejki IT lub właściciela. Wyświetla również powiązane incydenty, błędy lub poprzednie zgłoszenia, dzięki czemu technicy mogą rozpocząć pracę, znając pełny kontekst.

ClickUp BrainGPT dla wsparcia międzynarzędziowego

ClickUp BrainGPT łączy Cię z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Dokumenty Google, OneDrive, SharePoint, GitHub, a nawet Internet. Dzięki temu jest to zunifikowana platforma wyszukiwania AI, która może wyszukiwać poprzednie zgłoszenia do wsparcia i dokumenty w ClickUp, a także specyfikacje produktów, umowy i zewnętrzne bazy wiedzy w innych systemach. ​

Na przykład podczas pracy nad zgłoszeniem BrainGPT może pobrać dokumentację API z Drive, notatki dotyczące architektury z GitHub oraz dokumenty dotyczące zasad z SharePoint, pozostając jednocześnie powiązanym z zadaniem ClickUp. ​

Skorzystaj z ClickUp BrainGPT, aby zebrać informacje z wielu narzędzi i zoptymalizować cykl pracy

W przeciwieństwie do Eesel AI, BrainGPT nie opiera się na jednym dużym modelu językowym. Zamiast tego wykorzystuje ustawienia wielomodelowe i pozwala wybrać silnik najbardziej odpowiedni do danego zadania.

Dodatkowo funkcja Talk to Text w ClickUp pozwala wydawać polecenia głosowe, takie jak „Podsumuj ostatnie pięć incydentów P1 i utwórz zadania następcze dla każdego zespołu”. Natychmiast transkrybuje ona żądanie i przedstawia podsumowania na podstawie informacji z zadań, dokumentów, projektów i połączonych narzędzi.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przekształć dane wsparcia technicznego na żywo w informacje w czasie rzeczywistym: Twórz Twórz karty AI pulpitach ClickUp , aby podsumować otwarte zgłoszenia, wykrywać powtarzające się problemy, podkreślać ryzyko związane z umowami SLA i odpowiadać na pytania.

Zbieraj przydatne informacje: nagrywaj spotkania, przeglądy incydentów i rozmowy telefoniczne za pomocą nagrywaj spotkania, przeglądy incydentów i rozmowy telefoniczne za pomocą ClickUp AI Notetaker , a następnie automatycznie generuj podsumowania, działania do wykonania i zadania do realizacji.

Prowadź rozmowy w tym samym obszarze roboczym: zadawaj pytania w zadawaj pytania w czacie ClickUp dotyczące zgłoszeń, zasad lub incydentów, a następnie przekształcaj odpowiedzi w zadania, komentarze lub dokumenty bez opuszczania rozmowy.

Uzyskaj spójne metadane zgłoszeń: użyj użyj pól niestandardowych ClickUp , aby oznaczyć zgłoszenia i dokumenty według typu problemu, obszaru produktu, ważności, segmentu klientów lub przyczyny źródłowej. Dzięki temu ClickUp Brain i agenci AI otrzymują spójne dane, które pozwalają uzyskać dokładne odpowiedzi i zidentyfikować wzorce.

Egzekwuj priorytetyzację w ramach cykli pracy: zastosuj zastosuj priorytety zadań ClickUp , aby kierować routingiem, eskalacjami i podsumowaniami opartymi na AI, zapewniając, że pilne incydenty, błędy o dużym wpływie i krytyczne żądania operacyjne są obsługiwane w pierwszej kolejności.

Limity ClickUp

Ponieważ ClickUp jest wysoce konfigurowalny, zespoły mogą potrzebować czasu, aby skonfigurować przestrzenie, pola, automatyzacje i widoki, zanim wszystko stanie się intuicyjne.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Jedna recenzja, która podsumowuje wszystko:

Absolutnie uwielbiam korzystać z ClickUp! Zarządzanie zgłoszeniami, dokumentami i wszystkimi powiązanymi informacjami nigdy nie było tak łatwe i płynne. Wszystko, czego potrzebuję, znajduje się w jednym miejscu, uporządkowane w sposób, który po prostu ma sens. Jedna z największych korzyści dla nas: każdy nowy pracownik, który dołącza z innych platform — zwłaszcza Jira — od razu zauważa, jak intuicyjny jest ClickUp. Krzywa uczenia się jest prawie nieistniejąca. Szybko zdają sobie sprawę, o ile łatwiej, szybciej i po prostu lepiej jest pracować z ClickUp w porównaniu ze starymi narzędziami. ClickUp naprawdę zmienił sposób, w jaki organizujemy i zarządzamy pracą. Jest lżejszy, inteligentniejszy i bardziej przyjazny dla użytkownika, a jednocześnie wystarczająco wydajny, aby obsłużyć złożone cykle pracy.

Absolutnie uwielbiam korzystać z ClickUp! Zarządzanie zgłoszeniami, dokumentami i wszystkimi powiązanymi informacjami nigdy nie było tak łatwe i płynne. Wszystko, czego potrzebuję, znajduje się w jednym miejscu, uporządkowane w sposób, który po prostu ma sens.

Jedna z największych korzyści dla nas: każdy nowy pracownik, który dołącza z innych platform — zwłaszcza Jira — od razu zauważa, jak intuicyjny jest ClickUp. Krzywa uczenia się jest prawie nieistniejąca. Szybko zdają sobie sprawę, o ile łatwiej, szybciej i po prostu lepiej jest pracować z ClickUp w porównaniu ze starymi narzędziami.

ClickUp naprawdę zmienił sposób, w jaki organizujemy i zarządzamy pracą. Jest lżejszy, inteligentniejszy i bardziej przyjazny dla użytkownika, a jednocześnie wystarczająco wydajny, aby obsłużyć złożone cykle pracy.

2. Featurebase (najlepsze rozwiązanie do obsługi klienta i cyklu pracy dotyczącego informacji zwrotnych dotyczących produktów)

za pośrednictwem Featurebase

Featurebase pozycjonuje się jako warstwa pośrednicząca między rozmowami z klientami, opiniami o produktach i wewnętrznymi zespołami sprzedaży.

Przepływ rozmów wsparcia technicznego z czatu w aplikacji, e-maila i kanałów społecznościowych trafia do jednej Skrzynki odbiorczej. Informacje zwrotne przesyłane za pośrednictwem portali, widżetów lub niestandardowych integracji stają się uporządkowanymi danymi powiązanymi z rzeczywistymi użytkownikami i kontami.

Zespoły mogą udzielać natychmiastowych odpowiedzi w trybie samoobsługi dzięki wyszukiwaniu AI bezpośrednio w Centrum pomocy, pobierając dokładne odpowiedzi z dokumentacji bez dodatkowych kliknięć.

Aktualizacje produktów można publikować i segmentować za pomocą markowych dzienników zmian i widżetów w aplikacji, dzięki czemu użytkownicy widzą zmiany w odpowiednim czasie. A gdy potrzebny jest ludzki dotyk, automatyzacja bez kodowania zajmuje się umowami SLA, routingiem, działaniami następczymi i wewnętrznymi przekazaniami.

Najlepsze funkcje Featurebase

Scentralizuj rozmowy wielokanałowe dzięki ujednoliconej Skrzynce odbiorczej, która gromadzi wiadomości w aplikacji, e-maile i dyskusje społecznościowe.

Fibi AI Agent , który odpowiada na typowe pytania i jest wyzwalaczem działań, takich jak rozszerzenie okresu wersji próbnej lub rabaty. Rozwiązuj problemy automatycznie, korzystając z opartego na wiedzy agenta AI o nazwie, który odpowiada na typowe pytania i jest wyzwalaczem działań, takich jak rozszerzenie okresu wersji próbnej lub rabaty.

Zbieraj opinie o produktach u źródła za pomocą publicznych portali opinii , widżetów, które można wbudować w aplikację, oraz bezpośrednich integracji.

Inteligentnie ustalaj priorytety pomysłów dzięki analizie opinii opartej na AI, która wykrywa duplikaty i wyświetla zgłoszenia o dużym znaczeniu.

Ograniczenia Featurebase

Agenci AI nie uczą się automatycznie na podstawie rozwiązanych zgłoszeń ani nie wykorzystują poprzednich rozmów do budowania wewnętrznej wiedzy.

Raportowanie i pulpity nawigacyjne nie zawierają głębszych informacji na temat zachowań użytkowników ani zaawansowanych analiz.

Ceny Featurebase

Free

Wzrost: 37 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 75 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 129 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Featurebase

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Featurebase użytkownicy w praktyce?

Oto, co powiedział jeden z klientów:

Lubimy korzystać z Featurebase, ponieważ ułatwia nam to publikowanie dzienników zmian dla naszych użytkowników. […] Korzystamy również z opcji zgłaszania funkcji, która pozwala innym użytkownikom przeglądać i głosować na sugestie, co pomaga nam szybciej zyskać popularność. […] Nie jesteśmy jednak szczególnie zadowoleni z dostępnych opcji przeglądarki, gdy automatycznie wysyła ona aktualizację dziennika zmian do Slacka. Z tego powodu używamy funkcji automatycznego wysyłania głównie do wewnętrznych aktualizacji zespołu.

Lubimy korzystać z Featurebase, ponieważ ułatwia nam to publikowanie dzienników zmian dla naszych użytkowników. […] Korzystamy również z opcji zgłaszania funkcji, która pozwala innym użytkownikom przeglądać i głosować na sugestie, co pomaga nam szybciej zyskać popularność. […] Nie jesteśmy jednak szczególnie zadowoleni z dostępnych opcji przeglądarki, gdy automatycznie wysyła ona aktualizację dziennika zmian do Slacka. Z tego powodu używamy funkcji automatycznego wysyłania głównie do wewnętrznych aktualizacji zespołu.

🚀 Zaleta ClickUp: Kiedy zgłoszenia napływają szybciej niż zespoły są w stanie je przetworzyć, ręczne cykle pracy stają się wąskim gardłem. Automatyzacje ClickUp zastępują ręczną koordynację zautomatyzowanymi regułami, które kierują zgłoszenia i utrzymują bazę wiedzy. Automatycznie przypisuj, ustalaj priorytety lub eskaluj zgłoszenia na podstawie statusu, etykiet, priorytetu lub segmentu klientów dzięki ClickUp automatyzacji 📌 Przykład automatyzacji: Gdy zostanie utworzony nowy bilet o priorytecie = pilnym, przypisz go do kierownika wsparcia technicznego, ustaw termin realizacji na jutro i opublikuj wewnętrzny komentarz. Aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie wiedzą, ClickUp AI Fields uzupełnia te cykle pracy, automatycznie standaryzując i wzbogacając dane zgłoszeń. Automatycznie podsumowuj długie zgłoszenia i wątki komentarzy w zwięzłe streszczenia dzięki ClickUp AI Fields AI Fields może: Generuj aktualizacje postępów na podstawie ostatnich działań, aby potencjalni klienci mogli zobaczyć, co się dzieje, a co utknęło w martwym punkcie.

Wykrywaj nastroje w opiniach lub eskalacjach , co pomoże Ci wykrywać zadania ocenione negatywnie.

Twórz zadania do wykonania na podstawie złożonych zdarzeń, aby działania następcze były rejestrowane jako jasne, gotowe do skopiowania kolejne kroki.

3. Intercom (najlepszy do automatyzacji obsługi konwersacyjnej, angażowania klientów i kierowania cyklem pracy)

za pośrednictwem Intercom

Intercom to oparta na AI platforma do komunikacji z klientami i obsługi klienta, stworzona z myślą o obsłudze interakcji z klientami w czasie rzeczywistym i przy dużej liczbie klientów. Działa przez cały cykl życia klienta, od wdrożenia i edukacji po rozwiązywanie problemów i utrzymanie klientów.

Zespoły mogą wdrożyć Intercom jako pełny pakiet obsługi klienta (z własnym centrum pomocy nowej generacji) lub podłączyć jego flagowego agenta AI, Fin, do istniejącego centrum pomocy, takiego jak Zendesk lub Salesforce.

Siła platformy polega na tym, że traktuje ona AI jako pierwszy punkt kontaktowy. Fin jest szkolony w zakresie procedur, zasad i źródeł wiedzy, a przed uruchomieniem testowany w symulowanych rozmowach. Następnie jest wdrażany w sposób spójny w kanałach czatu, e-maila, głosu i mediów społecznościowych.

Gdy AI nie jest w stanie rozwiązać problemu od początku do końca, przekazuje go ludzkim agentom w wsparciu Copilota.

Najlepsze funkcje Intercom

Przeszkol i zweryfikuj zachowanie AI za pomocą Fin Flywheel z kontrolowanym testowaniem przed uruchomieniem.

Synchronizuj źródła wiedzy centralnie za pośrednictwem Knowledge Hub z zawartością pobieraną z Notion, Confluence, Zendesk, plików PDF i stron internetowych.

Pomagaj agentom w czasie rzeczywistym dzięki Copilot w zakresie rozwiązywania problemów, szkoleń, tłumaczeń i wskazówek dotyczących kolejnych kroków.

Zarządzaj rozmowami i zgłoszeniami za pomocą pomocy technicznej nowej generacji, zaprojektowanej z myślą o przekazywaniu kontekstowym.

Limity Intercom

Dokładność spada, jeśli dokumentacja nie jest dobrze zorganizowana, aktualna lub napisana w sposób jasny dla potrzeb AI.

Fin może mieć trudności z bardzo specyficznymi, niszowymi lub nietypowo sformułowanymi pytaniami i może wymagać interwencji człowieka.

Ceny Intercom

Niezbędne: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Ekspert: 139 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Intercom

G2: 4,5/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1100 recenzji)

Co mówią o Intercomie prawdziwi użytkownicy?

Prosto z recenzji G2:

Fin stanowi doskonałe uzupełnienie naszego cyklu pracy w zakresie wsparcia klienta. Zapewnia szybkie i trafne odpowiedzi oraz pomaga znacznie skrócić czas reakcji. Nasi klienci doceniają natychmiastową pomoc, a nasz zespół może skupić się na bardziej złożonych sprawach. […] Czasami odpowiedzi wydają się zbyt ogólne lub brakuje w nich odpowiedniego kontekstu dla konkretnych pytań klientów. Lepsza kontrola nad tonem i więcej opcji szkoleniowych, aby dostosować go do głosu naszej marki, miałyby ogromne znaczenie.

Fin stanowi doskonałe uzupełnienie naszego cyklu pracy w zakresie wsparcia klienta. Zapewnia szybkie i trafne odpowiedzi oraz pomaga znacznie skrócić czas reakcji. Nasi klienci doceniają natychmiastową pomoc, a nasz zespół może skupić się na bardziej złożonych sprawach. […] Czasami odpowiedzi wydają się zbyt ogólne lub brakuje w nich odpowiedniego kontekstu dla konkretnych pytań klientów. Lepsza kontrola nad tonem i więcej opcji szkoleniowych, aby dostosować go do głosu naszej marki, miałyby ogromne znaczenie.

4. Helpjuice (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wiedzą i samoobsługowych cykli pracy)

za pośrednictwem Helpjuice

Helpjuice to dedykowana platforma bazy wiedzy przeznaczona dla zespołów, które chcą uzyskać natychmiastowe odpowiedzi. W przeciwieństwie do innych narzędzi AI dla pracowników wiedzy, skupia się ona na przekształcaniu dokumentacji w wysokowydajny system wyszukiwania.

Zespoły publikują centra pomocy dla klientów lub wewnętrzne wiki, a następnie korzystają z wyszukiwania i czatu opartych na AI, aby w mniej niż sekundę przekształcić niejasne, źle sformułowane pytania w precyzyjne odpowiedzi.

Zespoły ds. produktów i wdrażania korzystają z tego samego systemu, aby szybciej wdrażać nowych pracowników, dokumentować procesy jednorazowo i synchronizować aktualizacje między językami i wersjami.

Rozwiązanie to dobrze wpisuje się również w istniejące ekosystemy, wyświetlając odpowiedzi w Slacku, Teams, przeglądarkach lub wbudowanych widżetach, co czyni je lepszym od innych alternatyw dla Helpjuice.

Najlepsze funkcje Helpjuice

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi dzięki Swifty AI Search , które rozumie intencje, błędy ortograficzne i język naturalny.

Prowadź użytkowników w formie rozmowy dzięki Swifty AI Chat wbudowanemu bezpośrednio w Centra pomocy i portale wewnętrzne.

Odkryj ukryte informacje dzięki AI Knowledge Base Analytics , które ujawnia luki w wyszukiwaniu, ślepe zaułki i niewykorzystaną zawartość.

Twórz wizualne samouczki krok po kroku za pomocą Wizardshot, aby szybko dokumentować procesy.

Limity Helpjuice

Sprawdza się dobrze w przypadku dokumentacji, ale brakuje mu głębokich, natywnych powiązań z zarządzaniem zadaniami, cyklami pracy lub systemami wykonawczymi.

Odpowiednie artykuły nie zawsze pojawiają się na powierzchni, nawet jeśli zastosowano słowa kluczowe.

Ceny Helpjuice

Baza wiedzy: 249 USD/miesiąc dla 30 użytkowników

Baza wiedzy AI: 449 USD/miesiąc dla 100 użytkowników

Unlimited baza wiedzy AI: 799 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Helpjuice

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co o Helpjuice mówią prawdziwi użytkownicy?

Najlepiej ujął to zweryfikowany użytkownik:

Pracownicy czatu na żywo są bardzo pomocni i szybko reagują. Integracja i dostosowywanie są bardzo łatwe. Pochodzi to od osoby, która ma BARDZO podstawową wiedzę na temat kodowania. Dostępny jest również bezpłatny chatbot AI, który może zaoszczędzić dużo czasu, jeśli masz zespół wsparcia technicznego/obsługi klienta… Nowe funkcje są często udostępniane, zanim są w pełni dopracowane. Często czekamy na wydanie, dajemy kilka miesięcy na usunięcie usterek, a następnie wdrażamy. Jeśli znajdziesz błąd lub zapytasz o nadchodzące wydanie, nigdy nie otrzymasz informacji o SLA ani ETA. Czasami musieliśmy po prostu znaleźć obejście i pogodzić się z tym.

Pracownicy czatu na żywo są bardzo pomocni i szybko reagują. Integracja i dostosowywanie są bardzo łatwe. Pochodzi to od osoby, która ma BARDZO podstawową wiedzę na temat kodowania. Dostępny jest również bezpłatny chatbot AI, który może zaoszczędzić dużo czasu, jeśli masz zespół wsparcia technicznego/obsługi klienta… Nowe funkcje są często udostępniane, zanim są w pełni dopracowane. Często czekamy na wydanie, dajemy kilka miesięcy na usunięcie usterek, a następnie wdrażamy. Jeśli znajdziesz błąd lub zapytasz o nadchodzące wydanie, nigdy nie otrzymasz informacji o SLA ani ETA. Czasami musieliśmy po prostu znaleźć obejście i pogodzić się z tym.

5. GPTGO (najlepsze rozwiązanie do szybkiego wyszukiwania informacji i generowania zawartości w cyklu pracy)

za pośrednictwem GPTGO

W przeciwieństwie do tradycyjnej bazy wiedzy lub platformy agentów AI, GPTGO (wcześniej znane jako GooGPT) to hybrydowa warstwa wyszukiwania AI, która łączy wyniki wyszukiwania w stylu Google z odpowiedziami w stylu ChatGPT. Nie wymaga ustawień ani wprowadzania wewnętrznych dokumentów, co zasadniczo odróżnia ją od narzędzi takich jak Eesel AI, które opierają się na wyselekcjonowanych źródłach wiedzy.

GPTGO może służyć jako pomoc w badaniach i pozwala szybko zrozumieć nieznane problemy, przygotować odpowiedzi lub sprawdzić poprawność odpowiedzi przed opublikowaniem ich w rzeczywistej bazie wiedzy.

Ponadto nie wymaga ono posiadania konta i kładzie nacisk na anonimowość. Oznacza to, że można z niego korzystać we wczesnych fazach dochodzenia, na przykład gdy Teams potrzebują szybkiego kontekstu bez logowania się do narzędzi wewnętrznych lub ujawniania zastrzeżonych danych.

Najlepsze funkcje GPTGO

Zadawaj pytania uzupełniające w formie rozmowy, korzystając z trybu czatu Ask GPT , bez opuszczania przepływu wyszukiwania.

Wyszukuj globalnie i kompleksowo dzięki wielojęzycznemu wsparciu dla zapytań i odpowiedzi w ponad 100 językach.

Zachowaj anonimowość użytkowników dzięki projektowi, który stawia prywatność na pierwszym miejscu i unika śledzenia danych osobowych lub aktywności.

Uzyskaj dostęp do istniejącej bazy wiedzy na różnych urządzeniach za pośrednictwem lekkiego interfejsu internetowego, rozszerzenia Chrome i interfejsu dostosowanego do urządzeń mobilnych.

Limity GPTGO

Nie jest w stanie naprawdę nauczyć się Twoich preferencji ani kontekstu obszaru roboczego, tak jak robią to narzędzia wewnętrzne.

Brak dostępu do prywatnych narzędzi lub integracji z nimi

Ceny GPTGO

Free

Oceny i recenzje GPTGO

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

6. SiteGPT (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanych cykli pracy chatbotów AI, szkolonych na podstawie zawartości Twojej witryny internetowej)

za pośrednictwem SiteGPT

SiteGPT podchodzi do wsparcia AI od zewnątrz. Zamiast prosić zespoły o stworzenie oddzielnej bazy wiedzy lub migrację zawartości do nowego systemu, zaczyna od tego, co już istnieje. Obejmuje to Twoją stronę internetową, Centrum pomocy, pliki PDF i dokumenty dostępne publicznie, a następnie przekształca je w interaktywny interfejs konwersacyjny.

Wystarczy wpisać URL lub przesłać pliki, a SiteGPT skanuje, interpretuje i przekształca tę zawartość w chatbota, który zachowuje się jak ekspert ds. produktów.

Najlepiej sprawdza się w środowiskach o dużym natężeniu ruchu, gdzie pytania się powtarzają, kontekst jest publiczny, a szybkość ma większe znaczenie niż głęboka integracja cyklu pracy. Na przykład liderzy wsparcia mogą używać go do odpierania powtarzających się pytań typu „jak to działa?”, zanim zgłoszenia trafią do kolejki.

Najlepsze funkcje SiteGPT

Proaktywnie kieruj rozmowami za pomocą Quick Podpowiedzi , które wyświetlają pytania o wysokim stopniu intencji i często zadawane pytania.

Automatycznie pozyskuj kwalifikowanych potencjalnych klientów dzięki wbudowanej funkcji generowania potencjalnych klientów podczas interakcji z wsparciem klienta.

Zautomatyzuj działania za pomocą czatu, korzystając z funkcji , które tłumaczą język naturalny na działania w aplikacji lub systemie.

Monitoruj i poprawiaj odpowiedzi dzięki podsumowaniom wiadomości e-mail i historii czatów dostarczanym bezpośrednio do Twojej Skrzynki odbiorczej.

Limity SiteGPT

Przeznaczone głównie do obsługi czatu z klientami na stronach internetowych, a nie do wewnętrznych operacji związanych z wiedzą lub cykli pracy między zespołami.

Oferuje bardzo niewiele bezpośrednich integracji, co ogranicza możliwości połączenia z działami pomocy technicznej, narzędziami projektowymi lub systemami wewnętrznymi.

Ceny SiteGPT

Pakiet startowy: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Wzrost: 129 USD/miesiąc dla maksymalnie czterech użytkowników

Skala: 429 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SiteGPT

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o SiteGPT użytkownicy w praktyce?

Co mówią klienci:

Oferuje praktyczny sposób interakcji dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania. Niezależnie od tego, czy jesteś mamą w domu szukającą przepisów kulinarnych, czy wysokim rangą menedżerem poszukującym nowych możliwości biznesowych. Zdecydowanie zapoczątkowali rewolucję sztucznej inteligencji, ale nie nadążają za wszystkimi nowoczesnymi trendami. Z pewnością istnieją lepsze funkcje, ale GP. T nadal robi wszystko, nawet jeśli nie robi wszystkiego dobrze.

Oferuje praktyczny sposób interakcji dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania. Niezależnie od tego, czy jesteś mamą w domu szukającą przepisów kulinarnych, czy wysokim rangą menedżerem poszukującym nowych możliwości biznesowych. Zdecydowanie zapoczątkowali rewolucję sztucznej inteligencji, ale nie nadążają za wszystkimi nowoczesnymi trendami. Z pewnością istnieją lepsze funkcje, ale GP. T nadal robi wszystko, nawet jeśli nie robi wszystkiego dobrze.

7. ChatGPT (najlepsze rozwiązanie w zakresie elastycznej AI konwersacyjnej do tworzenia zawartości i odpowiadania na zapytania)

za pośrednictwem ChatGPT

W przeciwieństwie do Eesel AI, które zostało zaprojektowane z myślą o szkoleniu agentów w zakresie wewnętrznych dokumentów i zgłoszeń, ChatGPT zaczyna jako pusty, ale bardzo wydajny model, który można kształtować za pomocą podpowiedzi, przesłanych plików, projektów lub niestandardowych GPT.

Wykorzystaj je do analizowania zgłoszeń dotyczących skrajnych przypadków, tworzenia szczegółowych odpowiedzi lub podsumowywania długich wątków klientów. Możesz nawet analizować duże dokumenty, syntetyzować rozproszone informacje lub testować przejrzystość dokumentacji przed publikacją.

Niestandardowe modele GPT pozwalają zespołom stworzyć coś w rodzaju „wewnętrznego asystenta AI” poprzez przesyłanie dokumentów i definiowanie zachowań, bez konieczności wdrażania pełnej wersji dla klientów.

Chociaż ChatGPT nie jest natywnie zintegrowany z Twoim systemem pomocy technicznej ani nie przekierowuje zgłoszeń automatycznie, tak jak robi to Eesel, doskonale sprawdza się jako partner do rozmów i zewnętrzne centrum informacji.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Organizuj długotrwałe zadania za pomocą Projektów , które grupują czaty, pliki i kontekst w ramach wspólnych celów.

Przeprowadzaj badania z wielu źródeł, korzystając z funkcji Deep Research , aby syntetyzować i cytować informacje z całej sieci.

Wykonuj złożone cykle pracy za pomocą trybu agenta , który umożliwia nawigację po witrynach, edycję plików i wykonywanie wieloetapowych zadań.

Analizuj własne dane za pomocą Data Analysis, które wykorzystuje Python do obliczeń, czyszczenia i wizualizacji.

Limity ChatGPT

Odpowiedzi mogą brzmieć przekonująco, ale nadal wymagają weryfikacji, zwłaszcza w przypadku tematów opartych na faktach, wrażliwych czasowo lub regulowanych przepisami.

Brak wbudowanych zabezpieczeń dla Enterprise w zakresie kontroli tonu, logiki eskalacji lub cykli pracy zatwierdzania odpowiedzi.

Ceny ChatGPT

Free

Plan Plus: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plan: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Plan Pro: 200 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Plan: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

Co mówią o ChatGPT użytkownicy w prawdziwym życiu?

Warto przeczytać recenzję z pierwszej ręki:

W ChatGPT najbardziej cenię sobie to, jak dobrze rozumie kontekst i dostarcza natychmiastowe rozwiązania. Pomaga mi w tworzeniu profesjonalnych wiadomości e-mail, poprawianiu gramatyki i szybkim wymyślaniu pomysłów na zawartość. […] Czasami podane informacje mogą być nieprawdziwe lub nieaktualne, więc zawsze muszę sprawdzać ważne dane. Ponadto wersja bezpłatna często działa wolno lub jest niedostępna w godzinach szczytu, co może być frustrujące podczas pracy nad pilnymi zadaniami. Byłoby wspaniale, gdyby miała większy dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

W ChatGPT najbardziej cenię sobie to, jak dobrze rozumie kontekst i dostarcza natychmiastowe rozwiązania. Pomaga mi w tworzeniu profesjonalnych wiadomości e-mail, poprawianiu gramatyki i szybkim wymyślaniu pomysłów na zawartość. […] Czasami podane informacje mogą być nieprawdziwe lub nieaktualne, więc zawsze muszę sprawdzać ważne dane. Ponadto wersja bezpłatna często działa wolno lub jest niedostępna w godzinach szczytu, co może być frustrujące podczas pracy nad pilnymi zadaniami. Byłoby wspaniale, gdyby miała większy dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

8. Zendesk (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej obsługi klienta i obsługi wielokanałowej)

za pośrednictwem Zendesk

Jako jeden z najlepszych chatbotów opartych na bazie wiedzy, Zendesk pomaga zespołom wykorzystywać sztuczną inteligencję do rozwiązywania problemów w ramach pomocy technicznej. Jego agenci AI czerpią informacje z centrów pomocy, Confluence i historycznych zgłoszeń, aby obsługiwać rzeczywiste zapytania od początku do końca.

Zamiast zaczynać od dokumentów i budować wokół nich agenty, Zendesk zaczyna od interakcji z klientami na żywo i umieszcza informacje bezpośrednio w zgłoszeniach, rozmowach i kanałach.

Centralizuje rozmowy za pomocą Omnichannel Ticketing , który łączy e-maile, czaty, rozmowy głosowe, media społecznościowe i wiadomości. W ten sposób każda wiadomość na tych kanałach staje się uporządkowaną jednostką pracy z pełną historią jako załącznikiem.

Najlepsze funkcje Zendesk

Zautomatyzuj rozwiązywanie problemów dzięki agentom AI Zendesk , którzy analizują zgłoszenia i wykonują działania bez konieczności przekazywania ich dalej do ludzi.

Znajdź wiarygodne odpowiedzi dzięki Zendesk Knowledge , który synchronizuje centra pomocy, źródła zewnętrzne i dokumentację wewnętrzną.

Obsługuj głos na dużą skalę za pomocą agentów głosowych AI stworzonych do uwierzytelniania użytkowników, rozwiązywania problemów i podejmowania działań związanych z cyklem pracy.

Aktywnie wspieraj administratorów dzięki funkcji Admin Copilot , która wskazuje ryzyka, priorytety i zalecane zmiany.

Ograniczenia Zendesk

Podstawowe zarządzanie zgłoszeniami jest łatwe, ale konfiguracja złożonych cykli pracy, automatyzacji i integracji między modułami wymaga czasu i wiedzy specjalistycznej.

Obsługa czatu i zgłoszeń na urządzeniach mobilnych jest często opisywana jako nieporęczna lub nieodpowiednia do codziennej pracy agentów.

Ceny Zendesk

Zespół wsparcia: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Suite Teams: 69 USD/miesiąc za użytkownika

Pakiet Professional: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Pakiet Enterprise: 219 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 6900 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o Zendesk mówią prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja naprawdę mówi wszystko:

1. Dobrze i łatwo zintegrowana platforma ze wszystkimi rozszerzeniami niezbędnymi do obsługi zgłoszeń. 2. Bezpieczna i niezawodna platforma. Pulpit nawigacyjny jest niezwykle łatwy w obsłudze i pozwala bezpośrednio przeglądać opcje. 3. Możemy przeglądać historię zgłoszenia oraz tworzyć i wyszukiwać odpowiednie bazy wiedzy bezpośrednio w panelu zgłoszeń. Obliczanie liczby pracowników oraz prowadzenie czatów i rozmów telefonicznych jest po prostu idealne i nie wymaga żadnych wskazówek, aby rozpocząć pracę […] Interfejs działa bardzo wolno, jeśli laptop zostanie odłączony od firmowej sieci VPN i nawiązuje bezpośrednie połączenie z Internetem.

1. Dobrze i łatwo zintegrowana platforma ze wszystkimi rozszerzeniami niezbędnymi do obsługi zgłoszeń. 2. Bezpieczna i niezawodna platforma. Pulpit nawigacyjny jest niezwykle łatwy w obsłudze i pozwala bezpośrednio przeglądać opcje. 3. Możemy przeglądać historię zgłoszenia oraz tworzyć i wyszukiwać odpowiednie bazy wiedzy bezpośrednio w panelu zgłoszeń. Obliczanie liczby pracowników oraz prowadzenie czatów i rozmów telefonicznych jest po prostu idealne i nie wymaga żadnych wskazówek, aby rozpocząć pracę […] Interfejs działa bardzo wolno, jeśli laptop zostanie odłączony od firmowej sieci VPN i nawiązuje bezpośrednie połączenie z Internetem.

9. Tidio (najlepsze rozwiązanie do czatu w czasie rzeczywistym i podstawowej automatyzacji chatbotów AI)

za pośrednictwem Tidio

W porównaniu z innymi narzędziami Tidio stosuje prostsze, bardziej bezpośrednie podejście do wsparcia AI.

Jego siła polega na połączeniu czatu na żywo, podstawowego działu pomocy technicznej i agenta AI (Lyro) w jedną łatwą w obsłudze platformę. Ta alternatywa sprawdza się najlepiej, gdy Twoim celem jest automatyzacja powtarzających się pytań klientów i pozyskiwanie potencjalnych klientów.

Lyro AI jest szkolone wyłącznie na podstawie zweryfikowanej zawartości dostarczonej przez dostawcę, co pozwala kontrolować odpowiedzi i zachować spójność z wizerunkiem marki. Oznacza to jednak również, że jest mniej elastyczne niż narzędzia zaprojektowane do wnioskowania w wielu systemach wewnętrznych.

Dla marek e-commerce i małych i średnich przedsiębiorstw takie rozwiązanie często jest opłacalne. Tidio przedkłada szybkość, efektywność kosztową i łatwość użytkowania nad złożoną koordynację wiedzy.

Najlepsze funkcje Tidio

Rozmawiaj z klientami w czasie rzeczywistym za pomocą lekkiego widżetu na stronie internetowej do czatu na żywo i botów.

Scentralizuj rozmowy prowadzone na czacie, przez e-mail, Instagram, Messenger i WhatsApp w jednej Skrzynce odbiorczej.

Aktywnie przekształcaj odwiedzających dzięki bezkodowym przepływom , które są wyzwalaczami komunikatów na podstawie zachowań.

Automatycznie kwalifikuj potencjalnych klientów za pomocą botów, które zbierają dane, rezerwują spotkania i kierują zapytania.

Ograniczenia Tidio

Niektóre cykle pracy i automatyzacje chatbotów są mniej elastyczne i wymagają obejścia w przypadku złożonych lub nieliniowych zastosowań.

Użytkownicy zgłaszają ograniczenia podczas próby jednoczesnego uruchamiania Lyro AI wraz z niektórymi niestandardowymi przepływami chatbotów.

Ceny Tidio

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc

Podstawa: 39 USD/miesiąc

Wzrost: 59 USD/miesiąc

Dodatkowo: 749 USD/miesiąc

Premium: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tidio

G2: 4,7/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Tidio prawdziwi użytkownicy?

Na podstawie opinii klientów:

Najbardziej cenię sobie intuicyjność platformy i szybkość, z jaką można ją skonfigurować na stronie internetowej bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej […] Chociaż działa dobrze, zauważyłem, że niektóre automatyzacje mogłyby być bardziej elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. W niektórych momentach nauka obsługi chatów staje się nieco skomplikowana i wymaga prób i błędów. Brakuje mi również bardziej zaawansowanych opcji raportowania i analizy, ponieważ obecne są przydatne, ale nieco ograniczone, jeśli potrzebne jest bardziej szczegółowe śledzenie.

Najbardziej cenię sobie intuicyjność platformy i szybkość, z jaką można ją skonfigurować na stronie internetowej bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej […] Chociaż działa dobrze, zauważyłem, że niektóre automatyzacje mogłyby być bardziej elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. W niektórych momentach nauka obsługi chatów staje się nieco skomplikowana i wymaga prób i błędów. Brakuje mi również bardziej zaawansowanych opcji raportowania i analizy, ponieważ obecne są przydatne, ale nieco ograniczone, jeśli potrzebne jest bardziej szczegółowe śledzenie.

10. Freshdesk (najlepsze rozwiązanie dla wsparcia technicznego i obsługi zgłoszeń w cyklu pracy z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Freshdesk

Freshdesk to oparte na chmurze oprogramowanie do obsługi klienta firmy Freshworks, wykorzystujące AI, które pomaga firmom zarządzać interakcjami z klientami w wielu kanałach (e-mail, czat, media społecznościowe, telefon).

Wykorzystuje system pomocy technicznej i zgłoszeń, aby usprawnić obsługę, zwiększyć wydajność agentów i poprawić satysfakcję klientów. Każda interakcja staje się zgłoszeniem z historią, przypisaniem i odpowiedzialnością. Freddy AI działa w tle, przeprowadzając automatyzację routingu, sugerując odpowiedzi, a nawet rozwiązując rutynowe problemy.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Zbierz wszystkie kanały obsługi klienta w jednym centrum pomocy, aby agenci mieli dostęp do pełnej historii rozmów.

Szybciej rozwiązuj problemy z jednego obszaru roboczego dzięki specjalnemu centrum dowodzenia dla agentów i kierowników zespołów.

Odchylaj zgłoszenia dzięki samoobsłudze, tworząc przeszukiwalne bazy wiedzy i Centra pomocy.

Limity Freshdesk

Wraz ze wzrostem liczby reguł i cykli pracy trudno jest ustalić, dlaczego zgłoszenie zachowało się w określony sposób, lub debugować problemy związane z automatyzacją.

Niektórzy użytkownicy wskazali czas rozwiązywania problemów i obsługę zwrotów jako punkty sporne.

Ceny Freshdesk

Zespół wsparcia: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Suite Teams: 69 USD/miesiąc za użytkownika

Pakiet Professional: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Pakiet Enterprise: 219 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Freshdesk

G2: 4,4/5 (ponad 3600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3900 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Freshdesk w praktyce?

Warto zwrócić uwagę na następującą informację dotyczącą klientów:

Uważam, że Freshdesk jest niezwykle pomocny, zwłaszcza w przypisywaniu zgłoszeń do odpowiednich agentów. To bardzo dobre narzędzie z wieloma funkcjami automatyzacji obsługi zgłoszeń, które zwiększają wydajność. […] Wielokrotnie kontaktowałem się z obsługą klienta i rozwiązywanie problemów jest nieco uciążliwe. Czasami automatyzacja nie działa zgodnie z oczekiwaniami, a zgłoszenia są przypisywane do niewłaściwego agenta.

Uważam, że Freshdesk jest niezwykle pomocny, zwłaszcza w przypisywaniu zgłoszeń do odpowiednich agentów. To bardzo dobre narzędzie z wieloma funkcjami automatyzacji obsługi zgłoszeń, które zwiększa wydajność. […] Wielokrotnie kontaktowałem się z obsługą klienta i rozwiązywanie problemów jest nieco uciążliwe. Czasami automatyzacja nie działa zgodnie z oczekiwaniami, a zgłoszenia są przypisywane do niewłaściwego agenta.

Scentralizuj wiedzę i pracę w ClickUp

Większość alternatyw dla Eesel sprawdza się jako samodzielne narzędzia lub dodatki, które można łączyć z innym oprogramowaniem w celu stworzenia zakończonego cyklu pracy. Doskonale radzą sobie z konkretnymi aspektami przestrzeni problemu, niezależnie od tego, czy chodzi o wyszukiwanie wiedzy, odpowiedzi na czacie czy automatyzację wsparcia klienta.

Jednak łączenie wielu narzędzi nadal oznacza konieczność żonglowania kontekstem, uprawnieniami i przełączaniem się między aplikacjami, aby wykonać zadanie.

Właśnie tym wyróżnia się ClickUp. Zapewnia kompleksowe zarządzanie wiedzą i ekosystem wsparcia w jednym miejscu.

ClickUp Docs, Tasks i Chat współpracują ze sobą, unikając fragmentacji i rozrostu narzędzi. Podczas gdy ClickUp Brain oferuje wsparcie AI w zakresie zadań i wiedzy, ClickUp Automatyzacje pomagają zespołom ograniczyć powtarzalne, czasochłonne zadania, które spowalniają realizację projektów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅