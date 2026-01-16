Jak przepisać zawartość za pomocą Gemini

Specyfikacje ewoluują, komunikaty ulegają zmianom, a opinie pozostają aktywne długo po wysłaniu pierwszego projektu. Gdy zmiany są wprowadzane w rozproszonych dokumentach, czatach i narzędziach, postępy są spowolnione, a kontekst trudniejszy do śledzenia.

Gemini pomaga zespołom poprawiać istniejące treści bez tworzenia duplikatów szkiców. Pomaga przekształcać teksty, usprawniać strukturę i dostosowywać ton, pozostając jednocześnie wiernym pierwotnemu zamysłowi. Ułatwia to szybkie działanie przy jednoczesnym zachowaniu spójności między recenzentami.

Ten przewodnik pokazuje, jak przepisywać zawartość za pomocą Gemini w cyklach pracy, które wyglądają jak prawdziwa praca: zmiana specyfikacji, edycje interesariuszy, zatwierdzanie i zmiany wersji. Zobaczysz również, jak ClickUp zapewnia wsparcie dla tego przepływu, łącząc przepisywanie z zadaniami, recenzjami i zatwierdzaniem. 🔁

Czym jest funkcja przepisywania zawartości Gemini?

za pośrednictwem pomocy Google

Funkcja przepisywania zawartości Gemini to oparty na AI pakiet edytorski zintegrowany z Google Workspace (takim jak Dokumenty Google i Gmail) oraz samodzielną aplikacją Gemini.

Pozwala przekształcić istniejący tekst, dostosowując jego ton, długość i strukturę bez utraty pierwotnego znaczenia. Wykorzystuje duże modele językowe (LLM) do interpretacji kontekstu i generowania opcji przepisywania, które można przejrzeć i zastosować.

🧠 Ciekawostka: Klasyczne powieści były wielokrotnie przepisywane. Ernest Hemingway przepisał zakończenie powieści Pożegnanie z bronią 47 razy. Jego przekonanie było proste: przepisywanie pozwalało doprecyzować znaczenie.

Jak uzyskać dostęp do Gemini w Dokumentach Google

Gemini może pomóc w przepisywaniu bezpośrednio w Dokumentach Google, co pozwala na edycję w miejscu, w którym zespoły już tworzą i recenzują dokumenty.

Oto jak możesz zacząć. 👇

Krok 1: Sprawdź swoją subskrypcję obszaru roboczego

Aby korzystać z Gemini w Dokumentach Google, musisz posiadać odpowiednie konto Google. Funkcja ta jest obecnie dostępna dla użytkowników posiadających rejestrację w Google Workspace Labs lub posiadających dodatek Gemini Business, Enterprise lub Education.

Sprawdź status swojego konta w prawym górnym menu profilu (wielokolorowy pierścień dla Google One)

Jeśli korzystasz z konta osobistego, potrzebujesz subskrypcji Google One AI Premium. Przed otwarciem dokumentu upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwe konto.

🧠 Ciekawostka: Prawdopodobnie słyszałeś radę, aby „zabić swoje ukochane dzieci” (usunąć ulubione, ale niepotrzebne sceny). Chociaż często przypisuje się to Stephenowi Kingowi lub Ernestowi Hemingwayowi, fraza ta faktycznie pochodzi od Sir Arthura Quiller-Couch z 1916 roku. Powiedział on pisarzom: „Kiedy tylko poczujesz impuls, aby stworzyć wyjątkowo piękny fragment tekstu, podążaj za nim – całym sercem – a następnie usuń go przed wysłaniem manuskryptu do druku”.

Krok 2: Lokalizacja ikony „Pomóż mi napisać”

Po otwarciu nowego lub istniejącego dokumentu Google poszukaj ikony magicznej różdżki (z etykietą Pomóż mi pisać):

Na pustej stronie: Ikona pojawia się zazwyczaj na lewym marginesie lub jako pływający przycisk na środku strony.

Lokalizacja przycisku „Pomóż mi pisać” w pustym dokumencie

W obrębie akapitu: Jeśli już piszesz, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu i wybrać opcję Pomóż mi pisać z menu kontekstowego.

Otwórz opcję „Pomóż mi pisać” z menu prawego przycisku myszy.

🔍 Czy wiesz, że... Słynny autor książek dla dzieci Roald Dahl był nieustępliwym redaktorem. Twierdził kiedyś, że zanim skończył opowiadanie, przeczytał je i przepisał początek co najmniej 150 razy. Słynne jest jego stwierdzenie: „Dobre pisanie to w zasadzie przepisywanie. Jestem tego pewien. ”

Krok 3: Wprowadź podpowiedź lub instrukcję

Naciśnij „Pomóż mi pisać”, aby uzyskać dostęp do pola tekstowego

Kliknięcie ikony spowoduje otwarcie pływającego pola tekstowego. Tutaj możesz wpisać konkretną komendę. Na przykład możesz wpisać „Przepisz to jako specjalista ds. zarządzania projektami”.

Po wpisaniu podpowiedzi kliknij przycisk Utwórz. Gemini wygeneruje wtedy szkic bezpośrednio na Twojej stronie.

Wpisz konkretną instrukcję w polu podpowiedzi.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli nie masz pewności, jak sformułować instrukcję, poproś Gemini: „Utwórz potężny szablon: [Twój oryginalny szablon]”. Gemini przepisze Twoją instrukcję, aby była bardziej szczegółowa i skuteczna, zanim zastosujesz ją do tekstu.

Krok 4: Przejrzyj i wstaw zawartość

Gemini przedstawi szkic żądanego tekstu. Możesz przejrzeć wynik i wybrać jedną z kilku opcji:

Wstaw: Umieszcza tekst bezpośrednio w dokumencie.

Udoskonalanie: umożliwia dostosowanie tonu ( formalny , nieformalny ), długości ( skróć , rozbuduj ) lub przeformułowanie całego tekstu.

Odrzuć: usuwa sugestię, jeśli nie spełnia ona Twoich potrzeb.

Użyj elementów sterujących Refine, aby dostosować ton lub długość.

Krok 5: Edytuj istniejący tekst (opcjonalnie)

Jeśli chcesz użyć Google Gemini do przepisania już napisanej zawartości, po prostu zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

Zaznacz dowolny akapit, aby wyświetlić menu opcji przepisywania i natychmiastowego dopracowania tekstu.

W pobliżu zaznaczonego fragmentu pojawi się ikona Pomóż mi napisać. Kliknięcie tej ikony spowoduje wyświetlenie konkretnych opcji edycji, takich jak Podsumuj, Utwórz listę punktowaną lub Przeformułuj, które pozwolą dopracować istniejący tekst.

📮 ClickUp Insight: 59% respondentów naszej ankiety twierdzi, że nie posiada systemu cotygodniowego resetowania lub przeglądu. Kiedy aktualizacje dotyczą zadań, komentarzy, dokumentów i wiadomości, zebranie wszystkich informacji może wydawać się osobnym projektem. Zanim zgromadzisz informacje o tym, co się zmieniło, co zostało pominięte i na co należy zwrócić uwagę, energia potrzebna do planowania nadchodzącego tygodnia już się wyczerpała. A co, jeśli agent może przejąć to za Ciebie? Agenci AI ClickUp mogą automatycznie kompilować działania związane z zadaniami i podsumowywać, co wymaga dalszych działań. Zamiast tracić czas na rekonstruowanie przeszłości, możesz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące przyszłości.

7 sposobów na przepisywanie zawartości za pomocą Gemini

Oto siedem sposobów wykorzystania funkcji przepisywania Gemini do dopracowania dokumentów. 📃

Przeformułuj tekst dla większej przejrzystości

Użyj funkcji „Przeformułuj”, aby wyeliminować nadmiar słów i zapewnić, że Twoja wiadomość będzie łatwa do zrozumienia dla każdego czytelnika.

Narzędzie Rephrase działa jak świeże spojrzenie, identyfikując stronę bierną, powtarzające się słowa lub niezręczną składnię. Jest nieocenione, gdy wiesz, co chcesz powiedzieć, ale obecne sformułowanie wydaje się „niezgrabne”.

Gemini reorganizuje strukturę zdania, aby najważniejsze informacje znalazły się na początku.

🔍 Czy wiesz, że... Wiele kanonicznych tekstów istnieje w wielu przerobionych wersjach. Sztuki Szekspira przetrwały w różnych wydaniach kwartowych i folio, które zawierają znaczące różnice w sformułowaniach, kolejności scen i nacisku.

Skróć zawartość, aby była bardziej zwięzła

Usuń zbędne informacje i przejdź od razu do sedna, prosząc Gemini o skrócenie Twojego szkicu.

Funkcja Skracanie Gemini skanuje tekst w poszukiwaniu słów „wypełniających”, takich jak w zasadzie, właściwie lub do, i usuwa je. Jest to idealne rozwiązanie, aby zmieścić się w limicie znaków w poście w mediach społecznościowych, skrócić e-mail lub uczynić instrukcję techniczną bardziej bezpośrednią.

Rozwiń i dodaj więcej szczegółów

Rozwiń swoje główne pomysły dzięki możliwości dodawania kontekstu i wsparcia w postaci szczegółowych informacji oferowanej przez Gemini.

Kiedy Twoje teksty wydają się zbyt krótkie lub „ubogie”, Gemini może pomóc Ci „rozwinąć” myśl. Narzędzie Elaborate analizuje temat i sugeruje odpowiedni kontekst, przykłady lub wsparcie wyjaśniające.

To doskonały sposób na przekształcenie szkicowych notatek ze spotkania w kompleksową propozycję projektu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj separatorów dla większej przejrzystości. Oddziel swoje instrukcje od tekstu źródłowego za pomocą symboli, takich jak potrójne cudzysłowy (”’) lub nawiasy. Pomaga to osobom poprawiającym teksty za pomocą AI rozróżnić między tym, co trzeba zrobić, a tym, co trzeba zmienić.

Dostosuj ton z nieformalnego do formalnego

Natychmiast dostosuj swój styl pisania do odbiorców

Dostosowanie tonu do odbiorców ma kluczowe znaczenie. Jeśli napisałeś sztywną, korporacyjną aktualizację, ale chcesz ją udostępnić na swobodnym kanale Slack, Gemini może złagodzić język.

Z drugiej strony, może to być zwykła burza mózgów, której efektem będzie profesjonalnie dopracowane streszczenie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj ClickUp Super Agents do przeglądania dokumentów. Zleć przeglądanie dokumentów superagentom ClickUp Przed zleceniem przepisania tekstu przypisz konkretne role, takie jak „kontroler jakości” lub „copywriter marki”. Dzięki temu AI będzie analizować tekst z perspektywy konkretnej profesji. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Podsumuj kluczowe punkty

Generuj kompleksowe podsumowania za pomocą Gemini

Jeśli patrzysz na pięciostronicowy dokument i chcesz wyciągnąć z niego „ogólny obraz”, Gemini może Ci w tym pomóc. Identyfikuje główne argumenty i wnioski, zapewniając ogólny przegląd.

Jest to szczególnie pomocne przy tworzeniu streszczeń na początku długich raportów lub nadrabianiu zaległości w długich wątkach e-mailowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utrzymuj stałą rolę i grupę odbiorców. Zmiany tonu Gemini działają najlepiej, gdy zdefiniujesz, kto pisze, a kto czyta, a następnie zmienisz tylko jedną zmienną naraz (ton, długość lub strukturę).

🧠 Ciekawostka: Wyszukiwarki premiują przejrzystość przerobionej zawartości. Wytyczne Google dotyczące oceny jakości wyszukiwania wyraźnie nadają priorytet zawartości, która jest jasna, pomocna i dobrze zorganizowana. Przerabianie zawartości w celu poprawy dopasowania intencji i czytelności jest bardziej zgodne z wytycznymi dotyczącymi rankingu niż publikowanie „zupełnie nowych”, ale źle zorganizowanych treści.

Konwertuj tekst na punkty

Popraw czytelność, dzieląc gęste akapity na uporządkowane, praktyczne listy

Ściany tekstu sprawiają, że czytelnicy tracą zainteresowanie. Gemini może przeorganizować gęstą narrację w uporządkowaną wypunktowaną listę.

Automatycznie identyfikuje logiczne przerwy w procesie myślowym, takie jak kroki procesu, lista wymagań lub zestaw korzyści, i formatuje je w celu szybkiego przeglądania.

📌 Uwaga: Kiedy Gemini tworzy punkty, stale sprawdzaj, czy struktura jest równoległa. Jeśli jeden punkt zaczyna się od czasownika, zachowaj tę formę we wszystkich punktach.

Używaj niestandardowych podpowiedzi dostosowanych do konkretnych potrzeb

Uzyskaj pełną kontrolę nad kreatywnością, wpisując konkretne instrukcje w polu niestandardowej podpowiedzi

Przyciski z ustawieniami wstępnymi to dopiero początek. Dzięki polu Custom Prompt możesz podać Gemini bardzo szczegółowe instrukcje.

Możesz zlecić mu „Przepisz to dla odbiorców nieposiadających wiedzy technicznej”, „Spraw, aby brzmiało to bardziej przekonująco i pilnie”, a nawet „Dostosuj ten e-mail do posta na LinkedIn z odpowiednimi hashtagami”.

🧠 Ciekawostka: Nagłówki istniały na długo przed pojawieniem się gazet. Starożytne rzymskie gazety wyryte w kamieniu, zwane Acta Diurna, wykorzystywały krótkie, przyciągające uwagę streszczenia do ogłaszania wydarzeń. Instynkt przyciągania uwagi czytelników pojawił się tysiące lat przed powstaniem współczesnych mediów.

Jak pisać skuteczne podpowiedzi do przepisywania dla Gemini

Aby uzyskać najlepsze wyniki, podpowiedzi Gemini powinny wykraczać poza proste komendy typu „przepisz to”. Im więcej kontekstu i intencji podasz, tym dokładniejszy będzie wynik.

Skuteczny szablon podpowiedzi AI do przepisywania zazwyczaj zawiera trzy kluczowe elementy:

Rola: określ, w imieniu kogo Gemini ma pisać (na przykład „Działaj jako autor tekstów technicznych”). Odbiorcy: określ, dla kogo przeznaczone jest przepisanie (na przykład „Napisz dla klienta nieposiadającego wiedzy technicznej”). Ograniczenie: zdefiniuj regułę, która jest dla Ciebie najważniejsza (na przykład „Nie więcej niż 80 słów” lub „Używaj strony czynnej”).

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Przepisz ten akapit, aby był bardziej przekonujący, skupiając się na korzyściach związanych z oszczędnością kosztów, i formatuj wynik jako krótki post na LinkedIn z trzema hashtagami.

Wskazówki, jak uzyskać lepsze wyniki podczas przepisywania tekstu za pomocą Gemini

Aby naprawdę opanować możliwości Gemini w zakresie przepisywania, musisz wyjść poza podstawy. Chociaż AI jest potężnym narzędziem, jej wyniki są tak dobre, jak wskazówki, które jej podasz. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci uzyskać najlepsze wyniki:

Podaj kontekst na początku: przed poproszeniem o przepisanie tekstu wyjaśnij, do czego służy. Gemini działa lepiej, jeśli wie, czy edytuje umowę prawną, wstęp do wpisu na blogu, czy zwykłą wiadomość tekstową.

Zastosuj podejście „iteracyjne”: Nie czuj się zmuszony do osiągnięcia perfekcji za jednym razem. Jeśli pierwsze przeredagowanie jest bliskie ideału, ale nie do końca poprawne, użyj podpowiedzi, np. „Świetnie, ale skróć drugie zdanie” lub „Użyj bardziej opisowych przymiotników”.

Zdefiniuj swoje próbki „głosu”: Jeśli masz unikalny głos marki, wklej próbkę swojego poprzedniego tekstu i powiedz Gemini: „Przepisz poniższy tekst, aby pasował do stylu i rytmu tej próbki”.

Sprawdź poprawność wyników: AI może czasami przedkładać „przepływ” nad „fakt”. Zawsze dokładnie sprawdzaj, czy w przepisanej wersji nie zmieniono nieumyślnie daty, ceny lub specyfikacji technicznej.

Jeśli przepisujesz tekst w ramach cyklu pracy zespołu, dodaj jeszcze jedno ograniczenie: „Zachowaj komentarze z recenzji i zatwierdzenia w niezmienionej formie”. To zmusi Cię do traktowania przepisywania jako kroku realizacji, a nie jednorazowego ćwiczenia z zakresu sztuki słowa.

🎥 Zobacz, jak AI przekształca żmudną weryfikację dokumentów w kilka sekund inteligentnego streszczania i porządkowania.

Ograniczenia korzystania z Gemini do tworzenia i przepisywania zawartości

Chociaż Gemini jest potężnym asystentem pisania, ma określone ograniczenia, które wymagają nadzoru człowieka. Zrozumienie tych ograniczeń gwarantuje, że ostateczny dokument pozostanie dokładny i profesjonalny:

Skłonność do halucynacji: Gemini może z przekonaniem przedstawiać zmyślone fakty, fałszywe statystyki lub nieistniejące adresy URL jako prawdę.

Ograniczenia okna kontekstowego: w bardzo długich dokumentach AI może stracić orientację w wcześniejszych szczegółach, co prowadzi do sprzeczności lub powtarzających się sformułowań.

Brak dogłębnej wiedzy specjalistycznej: Model często opiera się na ogólnych wzorcach i może nie uwzględniać subtelnych spostrzeżeń eksperta w niszowych polach.

Powtarzalność języka: bez konkretnych podpowiedzi przepisana zawartość może czasami wydawać się płaska lub opierać się na przewidywalnych, mechanicznych strukturach.

Niespójność tonu: Gemini może czasami niezręcznie przechodzić między stylem nieformalnym a formalnym w obrębie jednej sekcji.

⚙️ Bonus: Przed sfinalizowaniem lub opublikowaniem tekstu przepisanej przez AI Gemini, skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby zapewnić jakość i dokładność: Weryfikuj fakty i dane

Przetestuj każdy link

Kontrola spójności

Udoskonal swój styl

Wyszukaj powtórzenia

Sprawdź format dokumentu

Ponowne sprawdzenie zgodności intencji

Korzystanie z ClickUp do pisania i zarządzania przepisaną zawartością

Gemini może przyspieszyć proces przepisywania. ClickUp pomaga zespołom utrzymać połączenie przepisywania z realizacją w zintegrowanym obszarze roboczym AI. Ma to znaczenie, gdy zmiana zawartości wymaga kontynuacji, zatwierdzeń i przejrzystej ścieżki audytu.

W ClickUp szkice, zadania, opinie i zatwierdzenia mogą być przechowywane w jednym miejscu, dzięki czemu przeróbki nie są przenoszone do oddzielnych plików „ostatecznych”. Zamiast przerabiać tekst w izolacji, przerabiasz go w tym samym miejscu, w którym prowadzone jest śledzenie decyzji, unikając w ten sposób rozproszenia pracy.

Przyjrzyjmy się bliżej, co oferuje ta alternatywa dla AI Google Gemini! 👀

Twoje centralne hub tworzenia projektów i współpracy

Przepisywanie zawartości często powoduje bałagan w postaci plików „Wersja 2” lub „Ostateczna wersja” w różnych folderach.

ClickUp Docs kończy ten chaos, przechowując całą bibliotekę zawartości bezpośrednio w obszarze roboczym projektu. Możesz użyć funkcji relacji w ClickUp, aby połączyć dokument z konkretnym zadaniem, zapewniając osobie przypisanej do przepisywania dostęp do wszystkich zasobów.

Twórz i recenzuj przerobioną zawartość za pomocą ClickUp Dokumentów

Załóżmy, że kierujesz aktualizacją zawartości przed wprowadzeniem produktu na rynek. Tworzysz dokument dla każdej przepisanej strony i połączysz go z zadaniem wprowadzenia produktu na rynek.

Redaktorzy pozostawiają przypisane komentarze w ClickUp, interesariusze dodają sugestie w tym samym dokumencie, a Ty rozpatrujesz opinie podczas wprowadzania poprawek. Gdy ktoś prosi o zmianę tonu lub struktury, widzisz tę prośbę obok konkretnego akapitu, który wymaga poprawek.

Współpracuj nad przepisywaniem zawartości, korzystając z funkcji przypisanych komentarzy w ClickUp Dokumentach

🎥 Obejrzyj to wideo, aby uprościć tworzenie zawartości w ClickUp:

Wsparcie oparte na AI dla inteligentniejszego przepisywania

Naciśnij „Edytuj”, aby uzyskać dostęp do ClickUp Brain w celu przepisywania zawartości.

Gdy Twój projekt znajdzie się w jednym miejscu, ClickUp Brain może zapewnić wsparcie dla przepisywania bez konieczności przełączania się między zakładkami.

Wykorzystuje kontekstową sztuczną inteligencję do generowania zawartości zgodnej z tonem Twojej marki. Co więcej, eliminuje konieczność kopiowania i wklejania tekstu do zewnętrznych okien AI, co zapewnia bezpieczeństwo danych i szybki cykl pracy.

Generuj alternatywną zawartość za pomocą ClickUp Brain w dokumencie

Załóżmy na przykład, że zamieniasz suchą, liczącą 2000 słów białą księgę w przystępny przewodnik „jak to zrobić”.

Możesz zaznaczyć gęsty akapit technicznego żargonu i poprosić ClickUp Brain o „wyjaśnienie tego tak, jakbym był początkującym” lub „zmianę tonu na profesjonalny, ale przyjazny”. Natychmiast otrzymasz przerobioną wersję, która brzmi lepiej. Dzięki temu możesz skupić się na strategii wysokiego poziomu, podczas gdy AI zajmuje się powtarzalnym zadaniem przeformułowywania zdań.

Oto podpowiedź, którą możesz wypróbować podczas następnego przepisywania: Wygeneruj alternatywne wersje tego tekstu.

Możesz nawet przejść do Ask AI i kontynuować tam rozmowę.

Poproś ClickUp Brain o przepisanie zawartości zgodnie z konkretnymi instrukcjami

ClickUp Brain zapewnia również dostęp do wielu modeli AI, co oznacza, że możesz dopasować odpowiednią AI do konkretnego zadania przepisywania. Możesz przełączać się między Claude, ChatGPT i Gemini w zależności od rodzaju zawartości i stopnia złożoności.

Wybierz różne modele AI w ClickUp Brain, aby uzyskać różnorodne podejścia do przepisywania tekstu.

Elastyczność gwarantuje, że nie jesteś ograniczony do jednego modelu AI. Jeśli wynik jednego modelu nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz ponownie wygenerować tę samą podpowiedź przy użyciu innego modelu AI i natychmiast porównać wyniki.

Wyszukiwanie w Internecie i wydajność oparta na głosie

Wyszukuj w Internecie za pomocą ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT służy jako zawsze aktywny towarzysz na pulpicie i w przeglądarce. Podobnie jak asystent w aplikacji, BrainGPT umożliwia korzystanie z modeli premium, takich jak ChatGPT, Claude lub Gemini, do przeprowadzania dogłębnych badań lub tworzenia szkiców bez rozprzestrzeniania się AI.

Ponadto BrainGPT zawiera funkcję Wyszukiwanie w Internecie, co oznacza, że możesz wyszukiwać zawartość konkurencji lub weryfikować fakty bez opuszczania cyklu pracy związanego z przepisywaniem. Wyniki wyszukiwania zawierają jasne cytaty, którym można zaufać, pomagając szybko zweryfikować twierdzenia lub zebrać dowody zapewniające wsparcie dla zawartości.

Na przykład, jeśli przepisujesz artykuł techniczny i potrzebujesz najnowszych statystyk lub informacji o rozwoju branży, BrainGPT pobiera aktualne informacje z internetu i podaje źródła bezpośrednio w wynikach.

Dyktuj przeróbki zawartości bez użycia rąk, korzystając z funkcji ClickUp Talk to Text w BrainGPT

ClickUp Talk to Text pomaga rejestrować pomysły i tworzyć zawartość nawet 4 razy szybciej.

Naciśnij i przytrzymaj skrót klawiaturowy, aby rozpocząć dyktowanie, a Twoja mowa zostanie automatycznie przekształcona w dopracowany, profesjonalny tekst.

Załóżmy, że masz trudności z przepisaniem złożonego akapitu — głośne wypowiedzenie go często pozwala na jaśniejsze uporządkowanie myśli, a funkcja Talk to Text natychmiast rejestruje te zmiany.

Talk to Text zawiera kilka funkcji, które sprawiają, że dyktowanie jest praktyczne w przypadku profesjonalnej zawartości:

Słownik niestandardowy , który uczy się terminów specyficznych dla Twojej branży, nazw produktów i akronimów.

Wzmianki uwzględniające kontekst , które pozwalają odwoływać się do członków zespołu lub zadań podczas dyktowania.

Wsparcie dla wielu języków umożliwiające mówienie w jednym języku i pisanie w innym.

🧠 Ciekawostka: Lew Tołstoj przepisał Wojnę i pokój wielokrotnie w ciągu siedmiu lat. Jego żona, Sophia, ręcznie skopiowała ogromny rękopis osiem razy (a niektóre fragmenty prawie 30 razy), aby uwzględnić jego niekończące się poprawki.

Rozszerzenie Chrome

Uzyskaj dostęp do ClickUp BrainGPT bezpośrednio w przeglądarce, korzystając z rozszerzenia Chrome.

Rozszerzenie ClickUp BrainGPT dla przeglądarki Chrome działa bezpośrednio w przeglądarce, umożliwiając podsumowywanie zawartości konkurencji, przechwytywanie wyników wyszukiwania w Internecie lub tworzenie zadań z dowolnej strony internetowej.

Na przykład, jeśli przepisujesz zawartość i zauważysz podejście konkurencji, które chcesz wykorzystać, możesz otworzyć pasek boczny BrainGPT, podsumować tę stronę i zadać dodatkowe pytania bez przełączania się między zakładkami.

Twórz zadania z Gmaila za pomocą rozszerzenia ClickUp BrainGPT dla przeglądarki Chrome

Rozszerzenie może również dodawać strony do zakładek jako zadania ClickUp lub wyodrębniać tekst z Gmaila w celu tworzenia elementów działania, dzięki czemu wszystkie materiały związane z przepisywaniem pozostają połączone z cyklem pracy.

🎥 Dowiedz się więcej o wykorzystaniu AI w codziennych zadaniach:

Uprość proces poprawiania zawartości dzięki ClickUp

Gemini oferuje przydatny zestaw narzędzi, które pozwalają błyskawicznie przekształcić Twoją pracę. Te funkcje AI pomagają ominąć etap tworzenia „niezgrabnego” pierwszego szkicu, dzięki czemu możesz skupić się na ogólnej strategii, która przyniesie oczekiwane rezultaty.

Jednakże, chociaż Google Workspace stanowi dobry punkt wyjścia, zarządzanie tymi poprawkami w niekończących się zakładkach i dokumentach może szybko przekształcić się w osobny projekt.

ClickUp upraszcza cały ten przepływ, gromadząc Twoje szkice, zadania i opinie zespołu w jednym miejscu. Możesz przełączać się między najlepszymi modelami, takimi jak Gemini, Claude i ChatGPT, aby znaleźć idealny głos dla swojej marki, nie opuszczając dokumentu. Dzięki temu przepisywanie staje się usprawnioną częścią rzeczywistego wykonania zadania.

Gotowy, aby wyeliminować chaos i zacząć kończyć zadania? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Gemini może bardziej niezawodnie zachować styl komunikacji marki, jeśli podasz konkretne wytyczne. Aby uzyskać większą spójność, wklej krótką „próbkę stylu” i określ ograniczenia (poziom czytania, długość zdań i terminy, których należy unikać).

Gemini i narzędzia takie jak ChatGPT dobrze radzą sobie z przepisywaniem, ale działają na oddzielnych zakładkach, gdzie tracisz kontekst obszaru roboczego. ClickUp Brain zapewnia wiele modeli AI (Claude, ChatGPT, Gemini) bezpośrednio w dokumentach, jednocześnie automatycznie uzyskując dostęp do wytycznych dotyczących marki, poprzednich kampanii i historii projektów. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Tak, Gemini jest bardzo skuteczne w dostosowywaniu zawartości do różnych kanałów. Możesz łatwo poprosić je o przekształcenie długiego posta na blogu w zwięzłą aktualizację na LinkedIn, wątek na Twitterze lub swobodny opis na Instagramie.