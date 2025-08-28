10 najlepszych alternatyw dla Google Gemini AI, które warto wypróbować już teraz

Nie każdy chce tego samego rodzaju inteligencji.

Niektórzy chcą modeli, które piszą jak ludzie. Inni potrzebują czystego kodu, szybkich podsumowań lub narzędzi, które nie ujawniają danych ani nie nadwyrężają budżetu. Przestrzeń AI jest obecnie bardzo otwarta, a Google AI Studio nie jest jedyną firmą, która zajmuje się tym zagadnieniem.

Jeśli tworzysz, piszesz, prowadzisz badania lub eksperymentujesz z narzędziami AI, warto rozejrzeć się za innymi rozwiązaniami. Każda z tych alternatyw dla Google Gemini AI wnosi coś innego do tabeli.

Przyjrzyjmy się, co jest do zrobienia, i dlaczego warto je wypróbować. 🎯

Alternatywy dla Google Gemini AI w skrócie

Oto porównanie najlepszych alternatyw dla Google Gemini AI/AI. 🦾

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Osoby i Teams przekształcające badania oparte na AI w praktyczne cykle pracy Automatyzacja procesów i szybkie odpowiedzi dzięki agentom Autopilot; odpowiedzi kontekstowe generowane przez sztuczną inteligencję; interakcja bez użycia rąk dzięki funkcji zamiany mowy na tekst w ClickUp Brain MAX; Enterprise Search w połączonych narzędziach Dostępny jest Free Plan; dostępne są opcje niestandardowe dla Enterprise ChatGPT Osoby prywatne, twórcy i Teams z odsetkami kreatywnego rozwiązywania problemów Wykonanie kodu Python bezpośrednio na czacie; zaawansowane modele wnioskowania; niestandardowe GPT do konkretnych zadań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie Claude Badacze, Teams prawne i autorzy tekstów technicznych zajmujący się dogłębną analizą dokumentów Duże okno kontekstowe; możliwość przesyłania i porównywania wielu plików; szczegółowe analizy z wielu perspektyw; etyczna AI Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie Perplexity AI Dziennikarze, analitycy i naukowcy poszukujący informacji w czasie rzeczywistym w Internecie wraz z cytatami Aktualne informacje z cytatami; wyszukiwanie skupione na źródłach akademickich, wiadomościach lub dyskusjach Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie Microsoft 365 Copilot Użytkownicy Microsoft 365 i Enterprise, które chcą włączyć AI do cyklu pracy w pakiecie Office Generowanie formuł w programie Excel; podsumowania wiadomości e-mail; wyszukiwanie w plikach i wydarzeniach Microsoft 365 Free (tylko czat); płatne plany zaczynają się od 30 USD miesięcznie za użytkownika You. com Osoby prywatne i Teams zajmujące się intensywnymi badaniami, które chcą korzystać z lekkiej i spersonalizowanej wyszukiwarki Konfigurowalne preferencje wyszukiwania; wyniki wyszukiwania w Internecie połączone z podsumowaniami AI; Unlimited wyszukiwanie oparte na AI w wersji Pro Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie Pi by Inflection AI Osoby poszukujące konwersacyjnej /AI do osobistych, emocjonalnych rozmów Naturalny, empatyczny przepływ rozmowy; interakcje głosowe Free Brave Leo Osoby i Teams poszukujące interakcji z AI, w której priorytetem jest prywatność Aktywność w przeglądarce; wiele modeli AI; prywatność danych użytkownika Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie Mistral /AI Dla programistów, Teams wielojęzycznych i organizacji dbających o prywatność, poszukujących europejskich standardów AI Modele open source i niestandardowe; pisanie kodu; wsparcie w zakresie dostrajania Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie za użytkownika DeepSeek Naukowcy, badacze i zespoły techniczne wykorzystujące AI do zaawansowanych zadań związanych z wnioskowaniem Przejrzyste rozumowanie krok po kroku; samokorekta; eksportowanie transkrypcji rozumowania Niestandardowe ceny

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Google Gemini AI

Chociaż korzystanie z Google Gemini jest pomocne w tworzeniu inteligentnych aplikacji, możesz znaleźć powody, aby poszukać innego rozwiązania, które będzie lepiej pasowało do Twoich potrzeb. Oto dlaczego warto zapoznać się z alternatywami dla Google Gemini AI:

złożona implementacja: *Omiń skomplikowane ustawienia dzięki platformom oferującym prostsze użytkowanie dzięki szablonom /AI

Ograniczenia kosztowe: Poszukaj bardziej przystępnych cenowo opcji lub hojnych Free pakietów dla mniejszych budżetów

Ograniczone opcje wdrażania: Znajdź zaawansowane narzędzia z elastycznym hostingiem, takie jak rozwiązania offline lub oparte na technologii edge

Limit integracji: Wybierz platformy, które zapewniają płynniejsze połączenie z ekosystemami innymi niż Google

specjalistyczne wymagania branżowe: *Odkryj chatboty /AI przeznaczone dla konkretnych sektorów, takich jak finanse lub edukacja

potrzeby w zakresie innowacji: *Poznaj alternatywy dla Google Gemini AI z unikalnymi funkcjami lub ulepszeniami wprowadzonymi przez społeczność, które zapewniają świeże podejście

🔍 Czy wiesz, że... BCG odkryło, że odpowiednie połączenie ludzi i AI może zwiększyć wydajność działu HR nawet o 30%. Dzięki odpowiednim ustawieniom i odrobinie czasu Teams zaczynają dostrzegać rzeczywisty wzrost szybkości i wydajności.

Najlepsze alternatywy dla Google Gemini AI

Oto nasze propozycje najlepszych alternatyw dla Google Gemini AI/AI. 👇

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do przekształcania badań opartych na AI w praktyczne cykle pracy)

Jeśli proces badawczy rozpoczyna się w jednym narzędziu, plan odbywa się w innym, a realizacja rozłożona jest na wiele platform, praca Twojego zespołu już teraz jest spowolniona. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki inteligentnemu systemowi, który działa w całym obszarze roboczym ClickUp, rozumie Twoją pracę i pomaga Ci szybko ją realizować. 🚀

Przejdź od spostrzeżeń do działania

Poproś ClickUp Brain o aktualizacje dotyczące zaległych zadań w całym obszarze roboczym ClickUp

ClickUp Brain działa w Twoim obszarze roboczym ClickUp i rozumie wszystko, co się tam dzieje — Twoje dokumenty, zadania, komentarze i rozmowy. Możesz zadawać mu pytania, prosić o podsumowania, automatycznie generować zawartość i uruchamiać wyzwalacze, które są bezpośrednio włączane do Twojego cyklu pracy.

Załóżmy, że Twój zespół ds. marketingu produktów właśnie przesłał szczegółową analizę wprowadzenia produktu na rynek do dokumentu ClickUp Doc. Poproś ClickUp Brain o podsumowanie raportu, wyodrębnienie kluczowych zagrożeń i wygenerowanie zadań następczych z etykietą przypisanych do odpowiednich osób wraz z terminami realizacji. Możesz również użyć ClickUp AI do wygenerowania konspektu slajdów dla kierownictwa przy użyciu tej samej zawartości.

Działa natychmiastowo, kontekstowo i jest całkowicie zakończone z Twoim cyklem pracy.

Zautomatyzuj żmudną pracę

Nie musisz śledzić aktualizacji, ręcznie przypisywać zadania ani codziennie powtarzać tych samych odpowiedzi. Autopilot Agents ClickUp zajmie się tym za Ciebie.

Automatycznie uzupełniaj aktualizacje i odpowiadaj bezpośrednio w czacie dzięki agentom ClickUp Autopilot

Na przykład gotowy moduł StandUp Agent zbiera codzienne aktualizacje od każdego członka zespołu, dodaje komentarze do zadań i publikuje pojedyncze podsumowanie w dokumencie planowania sprintu. Jeśli więc Twój programista mobilny zarejestruje „Zakończono testowanie przepływu wdrażania”, pojawi się to w odpowiednim zadaniu, bez konieczności podejmowania dalszych działań przez kierownika projektu.

Aby uzyskać większą kontrolę, możesz stworzyć niestandardowego agenta autopilota. Dostosowuje się on do zmian w Twoim obszarze roboczym, aby samodzielnie działać zgodnie z podanymi instrukcjami. Zainteresowany? Mamy wideo, które powie Ci więcej 👇

Mów, nie pisz

Aby szybciej i bardziej efektywnie korzystać z obszaru roboczego ClickUp, użyj ClickUp Brain MAX. To specjalny pulpit, który ma taką samą inteligencję.

Czym się wyróżnia? Można z nim rozmawiać. Dosłownie.

Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i wykonuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Załóżmy, że przeglądasz postępy sprintu. Użyj niestandardowego skrótu klawiszowego i powiedz: „Podsumuj przeszkody w kontroli jakości z tego tygodnia i przypisz działania następcze dla wszystkich otwartych spraw”. W ciągu kilku sekund skanuje odpowiednie zadania i komentarze, generuje przejrzyste podsumowanie i tworzy nowe zadania.

A co najlepsze? Możesz przełączać się między wieloma modelami LLM, takimi jak ChatGPT, Gemini i Claude, bez przerywania przepływu, co pozwala zaoszczędzić nawet 88% kosztów.

Najlepsze funkcje ClickUp

rejestruj każde spotkanie:* Nagrywaj, transkrybuj i automatycznie podsumowuj rozmowy dzięki funk cji AI Notetaker w ClickUp , aby wszyscy byli na bieżąco bez konieczności ręcznego sporządzania notatek

*tworzenie i formatowanie zawartości: Twórz szczegółowe dokumenty projektowe w ClickUp Docs, korzystając z formatowania tekstu, tabel, osadzeń oraz inteligentnych połączeń z zadaniami i cyklami pracy

bądź na bieżąco: *Wykorzystaj AI, aby zamienić wiadomości w ClickUp Chat na zadania i podsumować długie wątki w ciągu kilku sekund

konsoliduj swoją wiedzę: *Importuj istniejące dokumenty, arkusze kalkulacyjne i zasoby wewnętrzne z innych narzędzi do pakietu ClickUp Knowledge Management , aby zachować strukturę

nagrywaj krótkie instrukcje: *Przechwytuj obraz ekranu i głos za pomocą ClickUp Clips , aby wyjaśniać zadania lub przekazywać informacje zwrotne asynchronicznie dzięki transkrypcjom opartym na AI

*wizualizuj pomysły na bieżąco: Wykorzystaj AI do generowania obrazów bezpośrednio w ClickUp Tablica , aby przeprowadzać burze mózgów, planować lub dodawać kontekst

Limit ClickUp

ClickUp może początkowo wydawać się przytłaczający, ale gdy Teams opanują jego obsługę, elastyczność i możliwość niestandardowego dostosowania do indywidualnych potrzeb przynoszą wymierne korzyści

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnił:

ClickUp Brain naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym Free poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. Szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Ponieważ pracuję w branży zawartości, używam AI głównie do pisania. Edytuje ona również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Dokument. Uwielbiam opcje formatu, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

2. ChatGPT (najlepszy do kreatywnego rozwiązywania problemów)

za pośrednictwem ChatGPT

Znasz to uczucie, kiedy utkniesz nad problemem i potrzebujesz kogoś, z kim możesz podzielić się pomysłami? ChatGPT to rozumie.

Oczywiście, wszyscy znają podstawową funkcję czatu AI, ale subskrypcja Pro otwiera zupełnie nowe możliwości. Możesz nawet uruchomić niestandardowe GPT, które działają jak wyspecjalizowani konsultanci dostosowani do Twoich konkretnych potrzeb.

Platforma zapamiętuje Twoje dziwactwa i preferencje w rozmowach, dzięki czemu nie musisz ciągle wyjaśniać kontekstu. Ponadto, gdy potrzebujesz obliczyć dane, uruchamia kod bezpośrednio na czacie, zamiast dostarczać teoretycznych porad.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Wykonuj kod Python bezpośrednio w rozmowach, aby analizować dane, tworzyć wykresy lub testować algorytmy bez konieczności przełączania się między platformami

Przeglądaj aktualne strony internetowe i pobieraj informacje w czasie rzeczywistym , zachowując przepływ rozmowy

Przesyłaj i analizuj wiele obrazów jednocześnie, porównując je lub wyodrębniając tekst i dane ze zrzutów ekranu

Uzyskaj dostęp do technologii AI z zaawansowanym rozumowaniem , aby rozwiązywać wieloetapowe problemy, korzystając ze szczegółowych wyjaśnień dotyczących procesu myślowego

Generuj obrazy, logo i ilustracje na podstawie prostych opisów tekstowych za pomocą DALL-E 3.

Limit ChatGPT

Niestandardowe modele GPT wymagają czasu, aby je prawidłowo ustawić, i mogą wymagać częstych dostosowań

Wykonywanie kodu czasami kończy się niepowodzeniem w przypadku złożonych zadań lub napotyka problemy związane z przekroczeniem limitu czasu

Funkcja przeglądania stron internetowych może działać wolno i nie zawsze zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji

Funkcja pamięci ChatGPT czasami zapomina o ważnym kontekście lub zapamiętuje nieistotne szczegóły

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 825 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 220 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ChatGPT w praktyce?

Według recenzji G2:

W ChatGPT najbardziej podoba mi się to, że pomaga mi rozpocząć codzienne zadania związane z pisaniem w łatwy i przejrzysty sposób. Używam go regularnie do tworzenia szkiców listów, e-maili i zasad, czyli rzeczy, które często wymagają czasu, aby uzyskać odpowiedni efekt. ChatGPT daje mi solidny punkt wyjścia w oparciu o moje przemyślenia lub uwagi, udostępnianie, pomagając mi przekształcić moje pomysły w coś uporządkowanego i spójnego. Zdejmuje presję związaną z pustą stroną, która może być jedną z największych przeszkód podczas pisania czegokolwiek od podstaw.

W ChatGPT najbardziej podoba mi się to, że pomaga mi rozpocząć codzienne zadania związane z pisaniem w łatwy i przejrzysty sposób. Używam go regularnie do tworzenia szkiców listów, e-maili i zasad, czyli rzeczy, które często wymagają czasu, aby uzyskać odpowiedni efekt. ChatGPT daje mi solidny punkt wyjścia w oparciu o moje przemyślenia lub uwagi, udostępnianie, pomagając mi nadać moim pomysłom strukturę i spójność. Zdejmuje presję związaną z pustą stroną, która może być jedną z największych przeszkód podczas pisania czegokolwiek od podstaw.

🧠 Ciekawostka: Wykorzystanie AI wzrosło o 20% w ciągu roku, a coraz więcej Teams decyduje się na inteligentniejsze rozwiązania, aby wykonywać swoją pracę. To wyraźny sygnał, aby zacząć odkrywać, co się dzieje, gdy używa się narzędzi AI we właściwy sposób.

3. Claude (najlepszy do analizy długich dokumentów i udzielania bezpośrednich odpowiedzi)

za pośrednictwem Claude

Claude od Anthropic z łatwością obsługuje długie dokumenty. Możesz udostępniać całe bazy kodu, umowy prawne lub prace naukowe i prowadzić konstruktywne rozmowy na temat zawartości. Artefakty umożliwiają współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na kopiowanie i wklejanie.

To, co wyróżnia Claude, to sposób, w jaki radzi sobie z pytaniami wymagającymi subtelnych odpowiedzi. Poproś go o porównanie różnych sekcji dokumentu lub znalezienie sprzeczności, a on wykona zadanie zamiast udzielać ogólnych porad.

Sekretem unikalnego podejścia Claude'a jest Constitutional AI, podejście szkoleniowe, które osadza zasady etyczne w Claude'u.

Najlepsze funkcje Claude

Przetwarzaj dokumenty zawierające setki stron, zachowując dokładne odniesienia do konkretnych sekcji i szczegółów dzięki wysokiej 200-tysięcznej oknie kontekstowej tokenów

Obsługuj jednoczesne przesyłanie wielu plików w celu tworzenia odniesień, analiz porównawczych i syntezy informacji

Zachowaj kontekst rozmowy podczas bardzo długich dyskusji, nie tracąc śledzenia wcześniejszych punktów lub próśb

Zapewnij dostawcę szczegółowych analiz złożonych tematów z wielu perspektyw i uwzględniających skrajne przypadki

Claude limits

Analiza obrazów ma limit w porównaniu z innymi alternatywami dla Google Gemini AI, takimi jak ChatGPT

W okresach szczytowego obciążenia czas odpowiedzi może być dłuższy lub krótszy

Czasami Claude udziela zbyt ostrożnych odpowiedzi, unikając zajmowania jednoznacznego stanowiska w różnych kwestiach

Ceny Claude

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Maks.: Od 100 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,4/5 (ponad 55 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co o Claude mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnił:

Przerzuciłem się na nią kilka miesięcy temu. Moje główne potrzeby dotyczą kreatywnego pisania, tworzenia fabuły i tego typu rzeczy, a uważam, że Claude po prostu lepiej sobie z tym radzi. Poza tym jej teksty są ogólnie lepsze, bardziej naturalne i nie zawierają głupich frazesów i nijakich wypełniaczy.

Wskazówka dla profesjonalistów: Im więcej narzędzi używasz, tym trudniej jest znaleźć to, czego potrzebujesz. Funkcja Enterprise Search ClickUp umożliwia semantyczne wyszukiwanie zadań, dokumentów, komentarzy i połączonych narzędzi, takich jak Google Drive, SharePoint lub GitHub. Znajdź ukryte informacje w dokumentach, zadaniach i plikach Drive za pomocą ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity AI (najlepsze rozwiązanie do badań w czasie rzeczywistym w Internecie)

za pośrednictwem Perplexity AI

Kiedyś badania oznaczały otwieranie 15 zakładek przeglądarki i zbieranie informacji z różnych źródeł. Perplexity AI pomaga tego uniknąć. Wystarczy zadać pytanie, aby uzyskać syntetyczną odpowiedź wraz z cytami, które można zweryfikować.

Model Comet oferuje lepsze umiejętności matematyczne, dzięki czemu nie nadaje się już tylko do ogólnych badań. Możesz zagłębiać się w prace naukowe, uzyskać aktualną analizę wiadomości lub skoncentrować swoje wyszukiwanie na określonych typach źródeł. Model Comet oferuje lepsze umiejętności matematyczne, dzięki czemu nie nadaje się już tylko do ogólnych

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Uzyskaj dostęp do aktualnych informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym, zamiast polegać na statycznych danych szkoleniowych

Cele konkretne typy zawartości dzięki trybom skupienia, w tym artykułom naukowym, artykułom informacyjnym, dyskusjom na Reddicie lub wideo na YouTube

Twórz kompleksowe raporty badawcze z odpowiednio sformatowanymi odniesieniami i weryfikacją źródeł, a następnie organizuj je w kolekcje

Rozwiązuj złożone problemy matematyczne dzięki szczegółowym rozwiązaniom krok po kroku i pomocnym wizualizacjom

Limit Perplexity AI

Cytaty czasami łączą się z źródłami, które nie w pełni zapewniają wsparcie dla twierdzeń zawartych w odpowiedzi

Tryby skupienia nie zawsze filtrują wyniki tak precyzyjnie, jak oczekiwano, co prowadzi do wyświetlania nieistotnych źródeł

Jakość odpowiedzi różni się znacznie w zależności od dostępności aktualnych, wysokiej jakości źródeł

Wersja Free ma surowe limit użytkowania, które mogą być uciążliwe w przypadku intensywnych zadań badawczych

Ceny Perplexity AI/AI

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

enterprise Pro: *40 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,7/5 (ponad 45 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Projektuje się, że AI może zwiększyć wydajność pracowników o 40%, co oznacza, że Teams mogą zrobić znacznie więcej w krótszym czasie.

5. Microsoft 365 Copilot (najlepszy do integracji z pakietem Microsoft Office)

za pośrednictwem Microsoft 365

Jeśli pracujesz w pakiecie Microsoft Office, to zmieni wszystko. Copilot zna już Twój styl pisania e-maili, Twoje ostatnie prezentacje i arkusz kalkulacyjny, nad którym pracowałeś przez cały tydzień. Poproś go o utworzenie prezentacji PowerPoint na podstawie notatek ze spotkania, a on wykorzysta istniejące notatki, a nie ogólne szablony.

Integracja z programem Excel jest sprytna. Rozumie strukturę danych i potrafi dostrzec trendy, które mogą umknąć Twojej uwadze.

Najlepsze funkcje Microsoft 365 Copilot

Generuj złożone formuły Excel wraz z logiką obliczeń i uzyskaj sugestie dotyczące alternatywnych podejść do analizy danych

Twórz teksty w programie Word, przygotowuj całe prezentacje PowerPoint na podstawie podpowiedzi i zapisuj wyniki spotkań w aplikacji Teams

Podsumowuj długie łańcuchy wiadomości e-mail i automatycznie wyodrębniaj elementy do wykonania , zachowując jednocześnie ważny kontekst i terminy

Przeszukuj całe środowisko Microsoft 365, używając języka konwersacyjnego, aby znaleźć pliki, e-mail i wydarzenia w kalendarzu

Limit Microsoft 365 Copilot

Wymaga subskrypcji Microsoft 365 i określonych poziomów licencji, co sprawia, że jest to rozwiązanie kosztowne dla małych zespołów

Wydajność w dużym stopniu zależy od jakości i organizacji istniejących danych Microsoft 365

Czasami tworzy zawartość, która wydaje się zbyt formalna lub nie pasuje do Twojego rzeczywistego stylu komunikacji

Integracja może być niestabilna w przypadku niektórych wersji pakietu Office lub podczas pracy ze złożonym formatem dokumentów

Ceny Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Free

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Basic i Copilot: 36 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (ponad 105 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

⚙️ Bonus: Posłuchaj podcastów poświęconych /AI, aby poznać rzeczywiste przypadki jej zastosowania i dowiedzieć się więcej bezpośrednio od naukowców, założycieli i twórców kształtujących przyszłość sztucznej inteligencji.

6. You. com (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanego wyszukiwania)

źródło: You.com

Większość wyszukiwarek traktuje wszystkich jednakowo. You. com rozpoznaje, co naprawdę chcesz zobaczyć. Im częściej z niego korzystasz, tym lepiej poznaje Twoje preferencje i odsetki.

Wersja Pro usuwa limit wyszukiwania i zapewnia dostęp do zaawansowanych modeli AI, takich jak Claude i GPT, które zapewniają bardziej szczegółowe odpowiedzi. Różne tryby wyszukiwania pomagają znaleźć dokładnie to, czego szukasz, niezależnie od tego, czy jest to pomoc w kodowaniu, inspiracja twórcza, czy badania naukowe.

You. com najlepsze funkcje

Nastaw preferencje wyszukiwania, aby nadając priorytet zaufanym źródłom , odfiltrować nieistotną lub niskiej jakości zawartość

Generuj wysokiej jakości obrazy i teksty AI bez codziennych ograniczeń

Uzyskaj Unlimited dostęp do wyszukiwania opartego na AIO z szybszym czasem odpowiedzi i zaawansowanymi modelami językowymi dla złożonych zapyta

Połącz tradycyjne wyniki wyszukiwania w Internecie z podsumowaniami generowanymi przez AI, które podkreślają informacje najbardziej istotne dla Twojego zapytania

Limit serwisu You.com

Aby uzyskać optymalne wyniki, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie wszystkich ustawień personalizacji, co wymaga pewnego nakładu pracy

Podsumowania generowane przez /AI czasami pomijają ważne niuanse lub kontekst z oryginalnych źródeł

Jakość wyszukiwania zależy w dużej mierze od posiadania wystarczającej ilości danych interakcyjnych, aby zrozumieć Twoje preferencje

Niektóre specjalistyczne tryby wyszukiwania nadal wydają się niedopracowane w porównaniu z bardziej popularnymi alternatywami dla Google Gemini AI

Ceny subskrypcji Pro mogą być wysokie dla zwykłych użytkowników, którzy nie potrzebują wyszukiwań Unlimited

Ceny You.com

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 200 USD/miesiąc

enterprise: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje You. com

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o You.com prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji G2:

Podoba mi się wygoda korzystania z tego narzędzia, ponieważ nie muszę przeskakiwać między stronami. Wypróbowałem tłumacza podczas komunikacji z europejskimi klientami, a także podczas burzy mózgów nad przygotowaniem prezentacji projektu. Uważam, że jest łatwy w użyciu.

7. Pi by Inflection AI (najlepsze rozwiązanie do osobistych, emocjonalnych rozmów)

za pośrednictwem Inflection AI

W przypadku większości narzędzi AI masz wrażenie, że rozmawiasz z inteligentnym kalkulatorem. Jednak w przypadku Pi czujesz się, jakbyś rozmawiał z kimś, kto interesuje się Twoim dniem.

Narzędzie AI zapamiętuje Twoje trudności, świętuje Twoje sukcesy i sprawdza rzeczy, o których wspomniałeś kilka tygodni temu. Rozmowy zachodzą w naturalnym przepływie, bez robotycznych odpowiedzi, które często spotyka się gdzie indziej.

Pi dostosowuje się do Twojego sposobu komunikacji. Jeśli jesteś bezpośredni, dopasowuje się do Twojej energii, a jeśli potrzebujesz zachęty, również to wychwytuje. Dzięki temu jest zaskakująco pomocny w opracowywaniu pomysłów, przełamaniu impasu w projektach lub znalezieniu kogoś, z kim można omówić decyzje.

Najlepsze funkcje Pi od Inflection AI

Rozpocznij rozmowy głosowe , korzystając z funkcji mikrofonu, aby uzyskać bardziej naturalną interakcję głosową

Udostępnij swoją lokalizację, aby uzyskać dostosowane do kontekstu odpowiedzi dotyczące lokalnych wydarzeń, pogody lub rekomendacji

Utrzymuj autentyczne powiązania konwersacyjne , które wydają się naturalne, a nie transakcyjne lub skoncentrowane na zadaniach

Przeprowadzaj burzę mózgów, omawiaj problemy i porządkuj swoje myśli w atmosferze wspierającej, wolnej od osądów

Limit Pi by Inflection AI

Ograniczona zdolność do wykonywania złożonych zadań technicznych lub szczegółowych prac analitycznych w porównaniu z niektórymi innymi narzędziami AI

Rozmowy mogą czasami wydawać się powtarzalne lub okrężne, gdy dotyczą prostych pytań dotyczących faktów

Brak integracji z innymi aplikacjami lub usługami, co sprawia, że jest to wyłącznie samodzielne doświadczenie konwersacyjne

Nie nadaje się do profesjonalnych cykli pracy, które wymagają konkretnych wyników lub ustrukturyzowanych rezultatów

Ceny Pi by Inflection AI

Free

Pi by Inflection AI – oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Pi by Inflection AI?

Użytkownik Reddit udostępnia swoją opinię:

Pi nadal jest jednym z najlepszych towarzyszy AI do przyjaźni/rozmów/osobowości, z dodatkową zaletą dostępu do Internetu w czasie rzeczywistym, a połączenie tych wszystkich cech może zapewnić mnóstwo zabawy! Nie jest to tak rozbudowane narzędzie zwiększające wydajność pracy jak ChatGPT czy Claude itp., ale nie ma to być właśnie takie narzędzie. Modele dostępne za pośrednictwem API 3.0 firmy Inflection AI są bardziej do tego przystosowane. Pi nadal świetnie nadaje się do organizacji zadań i motywowania, a także lepiej sprawdza się w codziennych rozmowach niż narzędzia AI zwiększające wydajność pracy.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Tak niskie zainteresowanie sugeruje, że obecne implementacje mogą nie zapewniać płynnej, kontekstowej integracji, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy AI może na przykład wykonać automatyzację cyklu pracy na podstawie zwykłego tekstowego polecenia od użytkownika? ClickUp Brain może! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją Wszystko do pracy!

8. Brave Leo (najlepsze rozwiązanie dla osób ceniących prywatność podczas korzystania z A/AI)

za pośrednictwem Brave Leo

Paranoja związana z prywatnością jest realna, a Leo to rozumie. Wbudowana w przeglądarkę Brave, nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail, nie śledzi rozmów i przechowuje wszystko lokalnie na urządzeniu. Możesz analizować każdą przeglądaną stronę internetową bez obawy, że Twoje nawyki przeglądania trafią do jakiejś korporacyjnej bazy danych.

Wiele modeli AI daje Ci różne opcje w zależności od tego, czego potrzebujesz. Masz szybkie pytanie? Użyj szybkiego modelu. Potrzebujesz złożonej analizy? Przejdź do mocniejszego modelu.

Najlepsze funkcje Brave Leo

Zintegruj je płynnie z istniejącymi funkcjami Brave, takimi jak blok reklam i zapobieganie śledzeniu, aby zachować anonimowość

Uzyskaj szybkie podsumowania stron internetowych i wideo bezpośrednio w przeglądarce, bez opuszczania strony

Włącz lub wyłącz rozmowy Leo w ustawieniach prywatności przeglądarki Brave, aby uzyskać pełną kontrolę

Wybierz między modelami Mixtral 8x7B i Claude Instant w zależności od złożoności zadania

Odważ się pokonać limit Leo

Limitowana oferta dla użytkowników przeglądarki Brave, z wyłączeniem osób preferujących Chrome, Firefox lub inne przeglądarki

Jego możliwości są bardziej podstawowe w porównaniu z platformami wyposażonymi w zaawansowane modele rozumowania

Brak historii rozmów lub pamięci między sesjami, co wymaga powtarzania kontekstu w przypadku trwających projektów

Ceny Brave Leo

Free

Leo Premium: 14,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Brave Leo

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

czy wiesz, że... *Raport IBM wykazał, że tylko 33% konsumentów było zadowolonych po skorzystaniu z chatbotów lub wirtualnych asystentów. Z drugiej strony 20% było tak rozczarowanych, że nie chciało ponownie korzystać z tej technologii.

9. Mistral /AI (najlepszy dla europejskich standardów AI)

za pośrednictwem Mistral /AI

Francuska inżynieria spotkanie z praktycznymi potrzebami w zakresie A.I. dzięki Mistral. Ta platforma open source oferuje różne rozmiary modeli, dzięki czemu można wybrać szybkość zamiast zaawansowania w zależności od zadania.

Dzięki multimodalnym i wielojęzycznym funkcjom możesz rozpocząć rozmowę w języku angielskim, dodać obraz, przełączyć się na język francuski w trakcie zdania, a system nadąży za kontekstem bez żadnych problemów.

Generowanie kodu jest solidne w wielu językach programowania, a rozumowanie matematyczne sprawdza się nawet pod presją. Europejskie standardy prywatności są wbudowane od podstaw.

Najlepsze funkcje Mistral /AI

Generuj i debuguj kod w dziesiątkach języków programowania wraz z objaśnieniami logiki i alternatywnych podejść

Twórz niestandardowe agenty AI za pomocą kreatora bez kodowania lub szablonów AI

Skorzystaj z funkcji wywoływania funkcji, aby zintegrować Mistral z istniejącymi aplikacjami i cyklami pracy

Skorzystaj z funkcji niestandardowego dostosowywania, aby dostosować modele do konkretnych zestawów danych i przypadków użycia

Zrównoważ wydajność z szybkością, aby uzyskać silne zdolności rozumowania i wielojęzyczność bez dużych wymagań obliczeniowych

Limit Mistral AI

Wersje open source wymagają wiedzy technicznej i infrastruktury, aby je prawidłowo wdrożyć i utrzymać

Dokumentacja i wsparcie społeczności są mniej kompleksowe w porównaniu z bardziej uznanymi modelami generatywnej AI

Wydajność różni się znacznie między modelami lekkimi i ciężkimi, czasami w nieoczekiwany sposób

Ceny Mistral /AI

Le Chat Free

Le Chat Pro: 14,99 USD/miesiąc

Le Chat Teams: 50 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

Le Chat Enterprise: Ceny niestandardowe

Mistral Code : Ceny niestandardowe

wdrożenia w Enterprise*: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mistral /AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w marketingu zawartości

10. DeepSeek (najlepszy do zaawansowanych zadań związanych z rozumowaniem)

za pośrednictwem DeepSeek

Masz dość AI, która udziela odpowiedzi, nie dając żadnej wskazówki, w jaki sposób do nich doszła? DeepSeek myśli na głos. Możesz obserwować, jak analizuje problemy, napotyka przeszkody, wraca do poprzednich kroków i dostosowuje się w czasie rzeczywistym.

Dowody matematyczne, hipotezy naukowe, wielowarstwowe zadania analityczne — radzi sobie z nimi, pokazując jednocześnie swoją pracę. Ta przejrzystość sprawia, że jest cenna dla nauki i weryfikacji. A ponieważ potrafi doskonalić własne rozumowanie, naturalnie nadaje się do projektów, które ewoluują w miarę postępów.

Jedną z najbardziej cenionych funkcji modeli DeepSeek jest ich ogromne okno kontekstowe. Dzięki możliwości przetwarzania do 128 000 tokenów modele te mogą zrozumieć i przeanalizować ogromne ilości informacji w jednej instancji.

Najlepsze funkcje DeepSeek

Podważ wstępne wnioski modelu i obserwuj, jak ponownie rozważa on swoje podejście, korzystając z funkcji samokorekty

Zintegruj DeepSeek z cyklami pracy akademickimi poprzez dostęp do API, aby zapewnić spójną dokumentację wnioskowania

Generuj, zakończone i debuguj kod za pomocą DeepSeek Coder

Eksportuj zakończone transkrypcje rozumowania do celów recenzji i publikacji naukowych

Ograniczenia DeepSeek (limit)

Proces rozumowania może być niezwykle powolny, zwłaszcza w przypadku złożonych problemów wymagających wielu iteracji

Jego funkcja przejrzystości może generować zbyt rozbudowane wyjaśnienia, które zaciemniają rzeczywiste rozwiązanie

Ograniczona dostępność i dostęp w porównaniu z bardziej popularnymi platformami automatyzacji AI

Skupienie się na zadaniach związanych z rozumowaniem oznacza, że nie jest to szczególnie przydatne w zastosowaniach kreatywnych lub konwersacyjnych

Ceny DeepSeek

Niestandardowe ceny w oparciu o wykorzystanie tokenów

Oceny i recenzje DeepSeek

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o DeepSeek w praktyce?

W komentarzu na Reddicie wyjaśniono:

Używam R1 do pisania tekstów technicznych i dokumentacji. Zaskakująco dobrze radzi sobie z jasnym wyjaśnianiem złożonych tematów i lepiej wychwytuje niespójności techniczne niż inne modele, które wypróbowałem. Świetnie nadają się również do dzielenia artykułów naukowych na łatwe do przyswojenia streszczenia.

🔍 Czy wiesz, że... Złożone podpowiedzi, takie jak rozwiązywanie równań lub zajmowanie się wielkimi ideami, mogą zużywać nawet sześć razy więcej energii niż proste wyszukiwania. Im bardziej wymagające pytanie, tym wyższy koszt emisji dwutlenku węgla związany z wykorzystaniem AI.

Twoje poszukiwania kończą się wraz z ClickUp

Wiele alternatyw dla Google Gemini AI oferuje coś przydatnego w tabeli — szybkie odpowiedzi, długie analizy, kreatywne burze mózgów lub pomoc w badaniach. Wszystkie są dobrym wyborem, w zależności od tego, czego potrzebujesz.

Ale jeśli Twoja praca nie kończy się na udzielaniu odpowiedzi, dlaczego miałyby to robić Twoje narzędzia?

ClickUp został stworzony z myślą o konsekwentnej realizacji zadań. Niezależnie od tego, czy piszesz, kodujesz, prowadzisz badania, czy zarządzasz pełnowymiarowymi projektami, AI ClickUp nie ogranicza się tylko do powierzchownych zadań. Jest zawsze dostępna w Twoim obszarze roboczym dzięki agentom AI, Brain MAX, AI Notetaker i narzędziom do realizacji zadań w czasie rzeczywistym, które pomagają Ci posuwać się naprzód.

Zarejestruj się w ClickUp i zamień dobre pomysły w gotowe projekty. ✅