Jak korzystać z Google Gemini: Przewodnik dla użytkowników chatbotów AI

Profesjonaliści z różnych branż starają się uprościć procesy pracy i odzyskać czas i energię, aby skupić się na bardziej krytycznych zadaniach, zwracając się do chatbotów AI.

Dzisiejsze modele AI mogą poradzić sobie z wieloma zadaniami, od redagowania e-maili i robienie notatek ze spotkań do pomocy w badaniach i generowaniu pomysłów na zawartość.

Jednym z takich narzędzi, które stało się ostatnio popularne wśród osób poszukujących efektywności, jest Google Gemini (wcześniej nazywane Bard). Aplikacja Gemini ma przyjazny dla użytkownika interfejs i jest wyposażona w potężne możliwości generatywnego AI. Może również płynnie integrować się z innymi aplikacjami Google.

W tym przewodniku szczegółowo omówimy Google Gemini - kluczowe funkcje, ceny, sposób korzystania z niego i inne narzędzia, którym można się przyjrzeć.

Zaczynamy!

**Co to jest Google Gemini?

via Google Gemini Google Gemini to zaawansowany chatbot sztucznej inteligencji zaprojektowany w celu uproszczenia wyszukiwania informacji i automatyzacji zadań.

Zasilany przez model Gemini Pro, ten chatbot AI doskonale radzi sobie z rozumieniem i generowaniem tekstu, jednocześnie szybko przetwarzając różne formy innych informacji, w tym obrazy, audio, wideo i kod.

Wcześniej użytkownicy musieli uciekać się do tradycyjnych metod wyszukiwania, takich jak nawigacja po wielu stronach internetowych Google i połączonych z nimi linkach. Teraz chatbot Gemini AI upraszcza proces wyszukiwania, dostarczając zwięzłych podsumowań i odpowiedzi na zapytania.

Tak więc, niezależnie od tego, czy szukasz aktualności, spostrzeżeń badawczych, czy ogólnych informacji, to narzędzie pomaga uzyskać dostęp do odpowiednich informacji w uporządkowany sposób.

Chociaż Google Gemini jest w pełni funkcjonalnym produktem, narzędzie może nadal napotykać błędy lub generować niedokładne wyniki, ponieważ stale się rozwija.

Jednak z drugiej strony, znacznie poprawiło się w stosunku do wcześniejszych eksperymentalnych modeli Bard.

Kluczowe funkcje Google Gemini

Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem SEO, niezależnym copywriterem, studentem czy początkującym programistą, integracja Google Gemini z cyklem pracy może uprościć wiele zadań i zwiększyć wydajność. Oto niektóre z jego kluczowych funkcji:

Funkcja #1 Integracja z Google Apps

integracja Gemini z Dokumentami Google via Google Jedną z najważniejszych funkcji Google Gemini jest bezproblemowa integracja z popularnymi aplikacjami z obszaru roboczego Google, z których możesz już korzystać codziennie, takimi jak Dokumenty Google, Arkusze Google, Mapy Google, YouTube, Kalendarz Google itp.

Integracje te (bezpośrednio w aplikacjach Google lub pośrednio przez Gemini) umożliwiają użytkownikom łatwą interakcję z Gemini za pomocą tekstu, głosu lub obrazów, dzięki czemu jest to wszechstronne narzędzie do zrobienia rzeczy w podróży.

Na przykład, po zintegrowaniu z Dokumentami Google i Arkuszami Google, Gemini może analizować zawartość i sugerować ulepszenia, niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w uporządkowaniu dokumentu, czy podsumowaniu długiego raportu.

Otwórz pasek boczny "Zapytaj Gemini" bezpośrednio w Dokumentach lub Arkuszach. Możesz nawet wybrać wstępnie zdefiniowaną podpowiedź lub wpisać własne zapytanie. Po wprowadzeniu zapytania Gemini przeanalizuje dokument lub arkusz kalkulacyjny i dostarczy sugestie na pasku bocznym.

Podobnie, jeśli utknąłeś na szkicu e-maila, Gemini może przeanalizować istniejące wiadomości i zasugerować zwięzłe podsumowania, a nawet pomóc w napisaniu określonych sekcji w celu zwiększenia przejrzystości i wpływu.

integracja Gemini z Gmailem przez Google

Funkcja #2 Multimodalność

Google Gemini jest multimodalny, tzn. może obsługiwać i przetwarzać różne formaty wejściowe, takie jak tekst, obrazy, fragmenty kodu lub nagrania audio.

Generowanie i analiza obrazów

Gemini wynika z zamiany tekstu na obraz

Możesz opisać obraz, który chcesz wygenerować, lub podać blok kodu, a Gemini bez trudu spełni te żądania z odpowiednimi danymi wyjściowymi. Jedynym haczykiem jest to, że nie może generować obrazów ludzi.

Zastanawiasz się dlaczego? Zobacz, co Gemini ma do powiedzenia:

Wynik wyszukiwania Gemini

Gemini potrafi czytać i rozumieć teksty z różnych źródeł, takich jak książki i artykuły, a także analizować zawartość wizualną w celu identyfikacji obiektów i scen na obrazach.

Analiza obrazu w Gemini

Analiza wideo

Gemini rozszerza swoje możliwości o przetwarzanie wideo, umożliwiając zadawanie pytań, generowanie opisów i podsumowywanie kluczowych punktów z materiałów wideo.

Przykładowo, można po prostu wkleić do Gemini link do wideo z YouTube i poprosić o podsumowanie zawartości za pomocą podpowiedzi typu "Podsumuj to wideo", aby uzyskać sedno bez konieczności oglądania całego wideo.

Notatka: Funkcja ta nie działa w przypadku wszystkich materiałów wideo. Będziesz musiał wypróbować różne wideo, aby się o tym przekonać!

Tłumaczenie

Asystent Google może zrozumieć preferowany język użytkownika i przetłumaczyć wypowiedziane polecenia na ponad 100 języków. Może również częściowo interpretować uczucia kryjące się za twoimi słowami, ale może nie wychwytywać subtelnych tonów. Chociaż nie może bezpośrednio transkrybować nagrań, można go używać do dyktowania tekstu, który następnie może zostać przetłumaczony.

Funkcja #3 Zaktualizowane wyniki

Dzięki chatbotowi Google Gemini AI, uzyskanie dokładnych i aktualnych wyników dla zapytań to tylko jedna rozmowa. Gemini korzysta z wyników wyszukiwania Google, zapewniając, że odpowiedzi są oparte na najnowszych dostępnych danych.

Na przykład, ten asystent Google może dostarczyć aktualne notowania giełdowe, jeśli zapytasz o ceny akcji. Chociaż nie może zagwarantować informacji w czasie rzeczywistym dla każdego zapytania, Gemini wyróżnia się oferowaniem ogólnie aktualnych wyników.

Pamiętaj, konkretność jest twoim przyjacielem! Im bardziej precyzyjne podpowiedzi, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania wyników odpowiadających najnowszym dostępnym informacjom. Jednak w przypadku ważnych lub krytycznych szczegółów, rozsądnie jest dwukrotnie sprawdzić je w wiarygodnych, często aktualizowanych źródłach.

Funkcja #4 Możliwości kodowania

Możliwości kodowania Gemini przez G*oogle Jeśli jesteś początkującym programistą, Google Gemini AI może ci pomóc. Wspiera ponad 20 języków programowania*, w tym Python, Javascript, Java i C++, i może z łatwością pomóc w zadaniach związanych z kodowaniem.

Jeśli masz trudności z pisaniem określonych funkcji lub bloków kodu, Gemini może pomóc. Wystarczy opisać, co kod ma osiągnąć w podpowiedzi, a asystent Google wygeneruje kod w dowolnym języku programowania.

Ponadto, jeśli uważasz, że Twój kod może zawierać błędy, Gemini może go przeanalizować, zidentyfikować potencjalne błędy lub nieefektywności i pomóc przyspieszyć proces debugowania.

Gemini może również pełnić rolę wyjaśniacza kodu. Możesz dostarczyć fragment kodu, a Gemini dołoży wszelkich starań, aby jasno wyjaśnić jego funkcję.

Notatka: Chociaż Google Gemini może szybko wygenerować kod, ważne jest, aby dokładnie go przetestować przed użyciem. Może być konieczne zmodyfikowanie danych wyjściowych, aby zagwarantować ich bezbłędną funkcję i zgodność z unikalnymi potrzebami.

Cena Google Gemini

Free Forever

Integracja z obszarem roboczym Google: Gemini Business: $24/miesiąc za użytkownika Gemini Enterprise: 36 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Google One AI Premium: 19,99 USD/miesiąc na użytkownika

19,99 USD/miesiąc na użytkownika Gemini Code Assist: 19 USD/miesiąc na użytkownika (1 rok commit)

Istnieje również możliwość uaktualnienia do Gemini Advanced, najnowszego i najbardziej zaawansowanego modelu opartego na modelu językowym Gemini Ultra, który jest wariantem wyłącznie płatnym.

Jak korzystać z Google Gemini

Korzystanie z Google Gemini to bułka z masłem. Nie wymaga skomplikowanego procesu rejestracji z mnóstwem weryfikacji, a korzystanie z niego nie wymaga również znajomości technologii. Oto jak to zrobić:

Proces rejestracji w Google Gemini

Oto krok po kroku, jak zarejestrować się w Google Gemini:

Krok 1: Odwiedź stronę gemini.google.com

Wyszukaj ten URL w Google na komputerze, urządzeniu z systemem iOS lub Android i kliknij pierwszy link, który pojawi się na stronie.

Krok 2: Zaloguj się do Google Gemini

Wybierz przycisk "Czat z Gemini".

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do Gemini, musisz mieć potwierdzone konto Google dla użytkownika powyżej 18 roku życia.

Krok 3: Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi Google Gemini

Po zalogowaniu należy zaakceptować Warunki korzystania z usługi Google Gemini, klikając przycisk "Zgadzam się".

Krok 4: Zacznij korzystać z Google Gemini

Po zaakceptowaniu warunków usługi na stronie pojawi się duża zakładka "Witamy w Gemini" z kilkoma kluczowymi wskazówkami dotyczącymi korzystania z niej. Po prostu kliknij "Kontynuuj", a zostaniesz przekierowany na stronę Gemini. Ta strona będzie również pierwszą rzeczą, którą zobaczysz za każdym razem, gdy wejdziesz na stronę gemini.google.com w przyszłości. To wszystko!

Jeśli jesteś płatnym użytkownikiem Google Workspace (poziom Business lub Enterprise), Gemini jest już wstępnie zintegrowane z Twoimi znanymi aplikacjami obszaru roboczego, takimi jak Dokumenty Google i Arkusze Google. Nie jest wymagana osobna rejestracja. Wystarczy poszukać ikony Gemini w narzędziu i rozpocząć pracę.

Jak wprowadzić zapytanie lub wyszukiwane hasło w Google Gemini

Podczas korzystania z narzędzi AI, takich jak Google Gemini, skuteczne podpowiedzi (które zwykle są krótkimi frazami) są kluczowe dla maksymalnego wykorzystania platformy. W dolnej części strony Gemini kliknij zakładkę "Wprowadź podpowiedź tutaj" i wpisz swoje pytanie - podpowiedź, aby rozpocząć pierwszą rozmowę z narzędziem.

Możesz również kliknąć przycisk mikrofonu, znajdujący się po prawej stronie zakładki podpowiedzi, aby zadać pytanie, a Gemini wysłucha i wpisze to, co mówisz.

Oto kilka najlepszych praktyk, których należy przestrzegać, aby stworzyć skuteczną podpowiedź:

Bądź konkretny : Unikaj wpisywania niejasnych podpowiedzi; im bardziej szczegółowe, tym lepiej. Zamiast po prostu wpisywać "napisz bloga" w Gemini, określ temat lub zawartość, której potrzebujesz, na przykład "Napisz bloga o tym, jak wykorzystać AI do zwiększenia wydajności"

: Unikaj wpisywania niejasnych podpowiedzi; im bardziej szczegółowe, tym lepiej. Zamiast po prostu wpisywać "napisz bloga" w Gemini, określ temat lub zawartość, której potrzebujesz, na przykład "Napisz bloga o tym, jak wykorzystać AI do zwiększenia wydajności" Zawrzyj szczegóły w podpowiedzi : Określ rodzaj informacji, które chcesz uwzględnić lub wykluczyć z odpowiedzi. Pomaga to Gemini zawęzić wyszukiwanie i zapewnić dokładniejsze wyniki. Wzmianki o słowach kluczowych, tonie, stylu języka lub innych istotnych szczegółach pomogą Gemini lepiej zrozumieć Twoje wymagania. Na przykład, w przypadku wzmianki powyżej, możesz poprosić Gemini o dołączenie 2-3 rzeczywistych przykładów z publicznie dostępnych studiów przypadków i utrzymanie profesjonalnego tonu

: Określ rodzaj informacji, które chcesz uwzględnić lub wykluczyć z odpowiedzi. Pomaga to Gemini zawęzić wyszukiwanie i zapewnić dokładniejsze wyniki. Wzmianki o słowach kluczowych, tonie, stylu języka lub innych istotnych szczegółach pomogą Gemini lepiej zrozumieć Twoje wymagania. Na przykład, w przypadku wzmianki powyżej, możesz poprosić Gemini o dołączenie 2-3 rzeczywistych przykładów z publicznie dostępnych studiów przypadków i utrzymanie profesjonalnego tonu Ucz się na błędach, ponieważ jest to praca w toku: Jeśli odpowiedź Gemini nie jest tym, czego oczekiwałeś, nie martw się. Zrozum, że otrzymanie błędnej odpowiedzi nie oznacza rozpoczęcia od zera. Google Gemini, podobnie jak Asystent Google, jest usługą ciągłą. Możesz zadawać kolejne pytania i przekazywać opinie na temat poprzednich odpowiedzi, a Gemini odpowiednio dostosuje swoje przyszłe odpowiedzi

Interpretacja Warunków korzystania z usługi Google Gemini

Oto interpretacja kluczowych punktów z regulaminu Warunki korzystania z usługi Google Gemini:

Google zbiera dane

Podczas interakcji z Gemini, Google zbiera dane w celu poprawy jego funkcji i personalizacji doświadczeń użytkownika. Dane te mogą obejmować zapytania, sposób korzystania z funkcji Gemini oraz zawartość tworzoną z jego pomocą.

Google zazwyczaj anonimizuje te dane przed wykorzystaniem ich do celów rozwojowych, więc Twoje dane osobowe nie są bezpośrednio połączone.

Twoja kontrola nad danymi

Ważne jest, aby zrozumieć, że podczas gdy Google zbiera niektóre dane, użytkownik zazwyczaj zachowuje własność zawartości tworzonej z pomocą Gemini. Oznacza to, że kontrolujesz to, co tworzysz i możesz wybrać, jak to wykorzystać.

Ograniczenia użytkowania

Warunki świadczenia usług określają limity korzystania z Google Gemini. Zabrania to działań takich jak:

Używanie Gemini do popełniania przestępstw lub naruszania prawa

Generowanie zawartości promującej przemoc, mowę nienawiści lub dyskryminację

Tworzenie zawartości wprowadzającej w błąd lub zwodniczej

Jak zacząć korzystać z Google Gemini

Jak już wspomnieliśmy, korzystanie z Gemini można rozpocząć od wpisania podpowiedzi i uzyskania odpowiedzi w ciągu kilku sekund. Może podsumowywać e-maile, raportowania lub wszelkiego rodzaju długą zawartość.

Jeśli chcesz zbadać jakiś temat, wpisz swoje pytania w interfejsie czatu, a Gemini wykorzysta swoją ogromną bazę wiedzy, aby udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

Narzędzie może pomóc w napisaniu e-maila lub wpisu na blogu, burzy mózgów, badaniu faktów i generowaniu różnych formatów tekstu na podstawie podpowiedzi. Posiada również funkcje tłumaczenia, które mogą pomóc w wypełnieniu luk komunikacyjnych.

Chociaż Google Gemini nie jest platformą do kodowania, może oferować sugestie i zakończyć podstawowe zadania kodowania w ramach integracji z obszarami roboczymi.

Korzystanie z tej aplikacji to jednak nie wszystko:

Doprecyzowanie odpowiedzi: Jeśli nie podoba ci się pierwszy szkic wygenerowany przez Gemini, możesz dostarczyć dalsze instrukcje lub poprosić o przeformułowanie odpowiedzi w określony sposób. Możesz nawet dopracować odpowiedzi, klikając przycisk Modyfikuj odpowiedź (trzeci przycisk pod odpowiedzią). Tutaj możesz wybrać opcje, takie jak krótsza, dłuższa, prostsza, bardziej swobodna lub bardziej profesjonalna, aby zmienić swoje wyniki

Jeśli nie podoba ci się pierwszy szkic wygenerowany przez Gemini, możesz dostarczyć dalsze instrukcje lub poprosić o przeformułowanie odpowiedzi w określony sposób. Możesz nawet dopracować odpowiedzi, klikając przycisk Modyfikuj odpowiedź (trzeci przycisk pod odpowiedzią). Tutaj możesz wybrać opcje, takie jak krótsza, dłuższa, prostsza, bardziej swobodna lub bardziej profesjonalna, aby zmienić swoje wyniki Sprawdzanie faktów za pomocą funkcji "Double-Check": Możesz użyć funkcji "Double-Check" (zwykle ikona przypominająca szkło powiększające), aby zobaczyć źródła i odniesienia stojące za odpowiedzią Gemini

Możesz użyć funkcji "Double-Check" (zwykle ikona przypominająca szkło powiększające), aby zobaczyć źródła i odniesienia stojące za odpowiedzią Gemini Przekazywanie opinii: Możesz ocenić wszystkie odpowiedzi wygenerowane przez Google Gemini jako opinie. Tuż pod odpowiedzią kliknij ikonę kciuka w górę, jeśli zawartość Ci się podobała, lub ikonę kciuka w dół, jeśli Ci się nie podobała. Możesz również podać konkretny powód swojej odpowiedzi i ją przesłać

Możesz ocenić wszystkie odpowiedzi wygenerowane przez Google Gemini jako opinie. Tuż pod odpowiedzią kliknij ikonę kciuka w górę, jeśli zawartość Ci się podobała, lub ikonę kciuka w dół, jeśli Ci się nie podobała. Możesz również podać konkretny powód swojej odpowiedzi i ją przesłać Udostępnianie swojej pracy: Po stworzeniu idealnej zawartości z pomocą Gemini, możesz łatwo udostępnić ją współpracownikom lub wyeksportować do preferowanych aplikacji, takich jak Dokumenty Google lub Gmail, w celu dalszej edycji lub dystrybucji

via Google Gemini

Jak zarządzać wykorzystaniem danych w Gemini

Jeśli obawiasz się, że Twoje dane są śledzone, Google Gemini pozwala wyłączyć śledzenie aktywności i usunąć poprzednią aktywność w aplikacji. Oto, co należy zrobić:

Przejść do Google Gemini : Odwiedź stronę Google Gemini za pośrednictwem preferowanej przeglądarki lub aplikacji

: Odwiedź stronę Google Gemini za pośrednictwem preferowanej przeglądarki lub aplikacji Dostęp do ustawień aktywności : Kliknij zakładkę "Aktywność" w lewym dolnym rogu interfejsu

: Kliknij zakładkę "Aktywność" w lewym dolnym rogu interfejsu Znajdź aktywność aplikacji Gemini : W górnej części strony będziesz mógł zobaczyć opcję "Aktywność aplikacji Gemini"

: W górnej części strony będziesz mógł zobaczyć opcję "Aktywność aplikacji Gemini" Wyłącz śledzenie : Kliknij przycisk "Wyłącz", widoczny po prawej stronie sekcji Gemini App Activity

: Kliknij przycisk "Wyłącz", widoczny po prawej stronie sekcji Gemini App Activity Wybierz działanie: Wybierz opcję "Wyłącz", aby wyłączyć śledzenie aktywności lub "Wyłącz i usuń aktywność", aby usunąć istniejące dane dotyczące aktywności

Dodatkowo, platforma umożliwia usunięcie poszczególnych podpowiedzi, zapewniając dalszą kontrolę nad danymi. Można również usunąć dane dotyczące aktywności dla określonych przedziałów czasowych, takich jak ostatni dzień, ostatnia godzina lub cały czas. Można nawet ustawić niestandardowy zakres usuwania danych między określonymi datami.

Zalety korzystania z Google Gemini

Google Gemini jest z pewnością zaawansowany i dość konkurencyjny w stosunku do innych narzędzi AI dostępnych na rynku. Oto niektóre z korzyści płynących z korzystania z tego narzędzia:

Ulepszone rozumowanie: Wyjątkowa zdolność Google Gemini do rozumowania pomaga rozwiązać problemy często spotykane w innych systemach AI, takie jak nieistotne odpowiedzi. Ten aspekt narzędzia zapewnia, że odpowiedzi są bardziej dokładne i wiarygodne oraz pomaga budować zaufanie i satysfakcję wśród użytkowników

Wyjątkowa zdolność Google Gemini do rozumowania pomaga rozwiązać problemy często spotykane w innych systemach AI, takie jak nieistotne odpowiedzi. Ten aspekt narzędzia zapewnia, że odpowiedzi są bardziej dokładne i wiarygodne oraz pomaga budować zaufanie i satysfakcję wśród użytkowników Wszechstronne przetwarzanie : Możliwości przetwarzania danych przez Gemini wykraczają poza tekst, pozwalając mu na obsługę informacji takich jak wizualizacje, kod i inne dla różnych aplikacji. Ta funkcja sprawia, że Gemini jest przydatny w różnych branżach i zadaniach, od analizy danych po generowanie zawartości

: Możliwości przetwarzania danych przez Gemini wykraczają poza tekst, pozwalając mu na obsługę informacji takich jak wizualizacje, kod i inne dla różnych aplikacji. Ta funkcja sprawia, że Gemini jest przydatny w różnych branżach i zadaniach, od analizy danych po generowanie zawartości Efektywne wykorzystanie zasobów: Gemini działa przy minimalnych wymaganiach obliczeniowych, dzięki czemu jest przyjaznym dla zasobów rozwiązaniem AI. Ta wydajność prowadzi również do szybszych czasów reakcji i płynnego doświadczenia użytkownika

Najczęstsze bolączki użytkowników Google Gemini

Podobnie jak każda inna aplikacja, Google Gemini jest również niedoskonała. Ma też swoje własne ustawienie limitów, z którymi borykają się obecni użytkownicy, a nowi użytkownicy muszą być tego świadomi:

Potencjalna niedokładność : Ze względu na naturę dużych modeli językowych, istnieje możliwość, że Gemini może generować dane wyjściowe, które wydają się oparte na faktach, ale brakuje im weryfikacji w rzeczywistych danych

: Ze względu na naturę dużych modeli językowych, istnieje możliwość, że Gemini może generować dane wyjściowe, które wydają się oparte na faktach, ale brakuje im weryfikacji w rzeczywistych danych Brak źródeł informacji : Gemini często nie podaje źródeł generowanych informacji. To pominięcie sprawia, że trudno jest zweryfikować wiarygodność lub dokładność wygenerowanej odpowiedzi

: Gemini często nie podaje źródeł generowanych informacji. To pominięcie sprawia, że trudno jest zweryfikować wiarygodność lub dokładność wygenerowanej odpowiedzi Kreatywność i oryginalność : Chociaż Gemini jest w stanie generować kreatywne wyniki, jego dane powstania wynikają głównie z danych treningowych. Może mieć trudności z całkowicie oryginalnymi koncepcjami lub pomysłami, z którymi wcześniej się nie spotkał

: Chociaż Gemini jest w stanie generować kreatywne wyniki, jego dane powstania wynikają głównie z danych treningowych. Może mieć trudności z całkowicie oryginalnymi koncepcjami lub pomysłami, z którymi wcześniej się nie spotkał Zależność od początkowych danych wejściowych : Odpowiedzi Gemini w dużym stopniu zależą od początkowych danych wejściowych dostarczonych przez dostawcę. Dlatego zadawanie zakończonych i dokładnych pytań w podpowiedzi jest konieczne, aby uzyskać pożądaną odpowiedź

: Odpowiedzi Gemini w dużym stopniu zależą od początkowych danych wejściowych dostarczonych przez dostawcę. Dlatego zadawanie zakończonych i dokładnych pytań w podpowiedzi jest konieczne, aby uzyskać pożądaną odpowiedź Potencjalne uprzedzenia: Gemini może dziedziczyć uprzedzenia z danych, na których jest szkolony. Oznacza to, że jego odpowiedzi mogą faworyzować pewne punkty widzenia lub dane demograficzne, prowadząc do niesprawiedliwych lub dyskryminujących wyników

recenzje Google Gemini na Reddit

Po przeszukaniu Reddit w poszukiwaniu informacji na temat Google Gemini wyraźnie widać, że choć narzędzie to oferuje liczne korzyści, doprowadziło ono również do napotkania przez użytkowników pewnych wyzwań i punktów bólu.

Jeden z użytkowników podkreśla, jak ta aplikacja Google wypada w porównaniu do ChatGPT:

Tak, Gemini Advanced jest porównywalny do ChatGPT-4 (który był coraz gorszy, ale wciąż lepszy niż cokolwiek innego na rynku) pod względem danych powstania zawartości, podsumowywania i tak dalej

Inny użytkownik Reddita mówi:

Różnica w jakości odpowiedzi z gpt i gemini jest oszałamiająca. Odpowiedzi Gemini są czasami naprawdę wyrwane z kontekstu i w wielu przypadkach wręcz błędne. Błyszczy w pobieraniu wideo z YouTube i podsumowywaniu ich dla mnie, ale nawet to czasami wychodzi przez okno

Niektóre recenzje wyraźnie podkreślały obszary, w których Gemini wymaga znacznej poprawy, takie jak dokładność informacji i spójność. W jednej z recenzji napisano

Miałem kilka pytań do Gemini, a ono raz po raz całkowicie sobie zaprzeczało. Odnosił się nawet do zdjęć dwóch osób widzianych razem, z odpowiednimi adresami URL, a drugie pytanie później zaprzeczyło istnieniu zdjęć i wszystko wróciło ze standardową odpowiedzią, że wciąż się uczy

W recenzji podkreślono również, że Gemini okazuje się być nieocenionym asystentem pisania i twierdzi, że jego wyniki są bezstronne-

Jednym z elementów, które uwielbiam w Gemini, jest to, że część dotycząca pisania jest jak żadna inna AI, z której korzystałem. Nie tylko pomaga przeformułować myśli, ale robi to w sposób bezstronny. Wyjaśnia, dlaczego napisał to w tym stylu, a także dodaje pomocne wskazówki, dlaczego usunął słowa, takie jak słowa, które wywołują emocje lub odbierają punkt, który próbujesz przedstawić. W rzeczywistości można ustawić ton dla odbiorców

Alternatywne narzędzia AI do wykorzystania zamiast Google Gemini

Oprócz Google Gemini istnieje wiele innych narzędzi AI, które można wykorzystać do usprawnienia pracy.

ChatGPT: To narzędzie AI, które zawładnęło naszą zbiorową wyobraźnią po uruchomieniu, jest obecnie prawdopodobnie najbardziej znaną platformą czatu AI. Wykorzystując swoje możliwości NLP (przetwarzania języka naturalnego), może pomóc użytkownikom w różnych zadaniach, w zakresie od odpowiadania na pytania po generowanie tekstów. Jest biegły w zrozumieniu i tworzeniu odpowiedzi podobnych do ludzkich, co czyni go użytecznym narzędziem narzędzie do wirtualnej pomocy , danych powstania zawartości i nie tylko. Jednak jego największym limitem jest to, że jego dane szkoleniowe są aktualizowane tylko do kwietnia 2023 roku. Aby przezwyciężyć ten limit, można uaktualnić do płatnego Chat GPT Plus, który ma możliwość przeglądania stron internetowych

Claude: Claude od Anthropic to kolejne popularne narzędzie AI. Podobnie jak ChatGPT, Claude również ma wariant Free i płatny. Opiera się na modelu Claude 3, a użytkownicy raportowali, że jego wyniki są bardziej ludzkie niż w przypadku ChatGPT. Narzędzie to może generować tekst, edytować tekst i pisać kreatywne utwory pasujące do podpowiedzi. Doskonale radzi sobie również z logiką i rozumowaniem - rozwiązując zagadki i złożone problemy naukowe - i byłoby dobrym partnerem do nauki dla studenta

Przeczytaj również: 25 hacków ChatGPT, które odmienią moją pracę w 2024 roku Inną świetną alternatywą dla Google Gemini jest ClickUp Brain.

ClickUp Brain ClickUp Brain oferuje kompleksowy zestaw funkcji konwersacyjnych, kontekstowych i opartych na roli AI, aby zoptymalizować wydajność pracy, a tym samym zaoszczędzić czas. Zintegrowany z aplikacją

Platforma ClickUp , ClickUp Brain ma na celu wsparcie profesjonalistów ze wszystkich branż w różnych zadaniach.

Podsumuj notatki ze spotkania za pomocą ClickUp Brain w kilka sekund

Jego zaangażowanie w prywatność użytkowników jest kluczowym czynnikiem, który wyróżnia ClickUp Brain. W przeciwieństwie do niektórych narzędzi AI innych firm, ClickUp powstrzymuje się od trenowania modeli AI na danych użytkownika, zapewniając ścisłą kontrolę dostępu i bezpieczne udostępnianie odpowiedzi generowanych przez AI autorom.

Oto niektóre z jego funkcji:

Dostosowane odpowiedzi : Zapewnia dostosowane odpowiedzi do konkretnych kontekstów biznesowych w ClickUp, pomagając Teams podczas współpracy nad projektami, określonymi zadaniami lub dokumentami. Możesz na przykład poprosić go o przeanalizowanie danych projektu i udostępnianie Ci głównych wniosków. Możesz nawet poprosić go o sprawdzenie i poinformowanie Cię, czy któreś z zadań Twojego zespołu zbliża się do terminu realizacji

: Zapewnia dostosowane odpowiedzi do konkretnych kontekstów biznesowych w ClickUp, pomagając Teams podczas współpracy nad projektami, określonymi zadaniami lub dokumentami. Możesz na przykład poprosić go o przeanalizowanie danych projektu i udostępnianie Ci głównych wniosków. Możesz nawet poprosić go o sprawdzenie i poinformowanie Cię, czy któreś z zadań Twojego zespołu zbliża się do terminu realizacji Uczy się i doskonali : Uczy się i dostosowuje do Twoich potrzeb; im więcej korzystasz z ClickUp Brain, tym lepiej będzie on przewidywał Twoje potrzeby i dostarczał Ci najistotniejszych informacji

: Uczy się i dostosowuje do Twoich potrzeb; im więcej korzystasz z ClickUp Brain, tym lepiej będzie on przewidywał Twoje potrzeby i dostarczał Ci najistotniejszych informacji Więcej czasu na strategiczną pracę : Jego AI Project Manager umożliwiaautomatyzację powtarzalnych zadańuwalniając czas na strategiczne myślenie i podejmowanie decyzji. Ponadto, może pomóc poprzez podsumowanie notatek ze spotkań i identyfikację elementów działań, generowanie podzadań, tworzenie standupów i aktualizacji projektów, wysyłanie przypomnień o zaległych zadaniach, i tak dalej

: Jego AI Project Manager umożliwiaautomatyzację powtarzalnych zadańuwalniając czas na strategiczne myślenie i podejmowanie decyzji. Ponadto, może pomóc poprzez podsumowanie notatek ze spotkań i identyfikację elementów działań, generowanie podzadań, tworzenie standupów i aktualizacji projektów, wysyłanie przypomnień o zaległych zadaniach, i tak dalej Informacje na wyciągnięcie ręki: AI Knowledge Manager ClickUp Brain sprawia, że nie musisz już szukać wiadomości lub pliku sprzed miesięcy w obszarze roboczym ClickUp. Wystarczy poprosić AI o ich znalezienie, a informacje pojawią się w ciągu kilku sekund. Jeśli połączyłeś inne aplikacje z ClickUp (na przykład Dysk Google), może nawet przeszukiwać je w celu znalezienia tego, czego szukasz

AI Knowledge Manager ClickUp Brain sprawia, że nie musisz już szukać wiadomości lub pliku sprzed miesięcy w obszarze roboczym ClickUp. Wystarczy poprosić AI o ich znalezienie, a informacje pojawią się w ciągu kilku sekund. Jeśli połączyłeś inne aplikacje z ClickUp (na przykład Dysk Google), może nawet przeszukiwać je w celu znalezienia tego, czego szukasz Asystent pisania AI: Wszystko to pozwala na bardziej efektywne tworzenie zawartości dzięki asystentowi pisania _AI, który może generować wszystko, od krótkich podpisów w mediach społecznościowych po długie artykuły. Oferuje również sugestie dotyczące poprawy tonu, stylu i przejrzystości w dokumentach, e-mailach i opisach zadań. Ponadto możesz wybierać spośród ponad 100 gotowych podpowiedzi opartych na rolach, aby szybko tworzyć zawartość

_Twórz zawartość w pożądanym tonie i stylu za pomocą ClickUp Brain

Co więcej, ClickUp Brain może z łatwością transkrybować wideo i tłumaczyć notatki na różne języki, jeszcze bardziej zwiększając wydajność i współpracę w Teams.

Tłumacz teksty w zakresie preferowanych języków za pomocą ClickUp Brain

ClickUp pricing

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Wykorzystaj moc ClickUp Brain

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł ci pokazać, jak korzystać z Google Gemini, aby uzyskać najlepsze wyniki. Obecnie istnieje tak wiele chatbotów AI do zbadania, a każdy z nich ma swoje zalety i wady. Wykorzystanie ClickUp Brain oferuje znacznie więcej niż tylko przewagę AI - zaawansowane funkcje ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami sprawiają, że codzienna praca jest wydajna i efektywna. ClickUp jest dostępny jako aplikacja komputerowa i mobilna.

Znajdowanie istotnych informacji z zadań, dokumentów i projektów w ClickUp w kilka sekund? Sprawdź.

Pisanie tekstów, blogów i e-maili w preferowanym tonie za pomocą kilku kliknięć? Sprawdź.

Usprawnienie zarządzania projektami i automatyzacja zadań, takich jak identyfikowanie błędów oraz generowanie raportów i podsumowań zadań, dzięki zostaniu swoim wirtualnym asystentem ? Sprawdź.

I jest jeszcze wiele innych - np Zarejestruj się na ClickUp już dziś i poznaj szeroki zakres możliwości ClickUp Brain w zakresie AI!