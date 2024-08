Google Gemini (Bard) vs ChatGPT – Które narzędzie AI jest najlepsze w 2024 roku?

Chatboty AI ułatwiają wszystkim życie.

Ale dwa narzędzia całkowicie zmieniły pracę ludzi: Google Gemini (wcześniej Bard) i ChatGPT.

Nikt nie przypuszczał, że narzędzia AI staną się solidną częścią naszego dnia pracy w takim stopniu, w jakim już to zrobiły.

A dlaczego nie? Chatbot AI zdejmie z ciebie wiele obowiązków - od prowadzenia badań naukowych i pisania e-maili po kodowanie i komponowanie piosenek! Hacki na wydajność mają nową nazwę: AI.

Prawdziwe pytanie brzmi: czy wykorzystanie sztucznej inteligencji jest nowością dla organizacji, czy też pomoże ludziom pracować mądrzej?

Zrobimy ostateczne starcie między Google Gemini i ChatGPT, abyś mógł zdecydować na podstawie faktów.

Mamy też świetną trzecią opcję dla ludzi, którzy chcą więcej. Zostań z nami do końca!

Czym jest Google Gemini?

przez Google Gemini W Luty 2023 r. Google wypuściło bota sztucznej inteligencji, Barda.

Eksperci twierdzą, że Bard (obecnie Gemini) jest odpowiedzią Google na ChatGPT OpenAI.

Gemini jest zbudowany na modelu językowym AI Google dla aplikacji dialogowych (LaMDA).

Według Sundara Pichai, CEO Google i Alphabet, Gemini to eksperymentalna usługa konwersacyjna AI, która odpowiada na pytania i dostarcza informacji, podobnie jak wyszukiwarka Google, w wyrafinowany sposób.

Mówi: "Technologia ta może łączyć szeroką wiedzę o świecie i czerpać informacje z sieci, aby zapewnić świeże, wysokiej jakości odpowiedzi"

Co ciekawe, ludzcy recenzenci oceniają konwersacje Gemini, aby poprawić jakość odpowiedzi.

Siła Gemini leży w jego zdolności do oferowania prostych i kontekstowych odpowiedzi (w przeciwieństwie do niekończących się stron zawartości sieci).

Funkcje Google Gemini

Sposób, w jaki Gemini pobiera informacje, jest tym, co odróżnia go od innych chatbotów AI.

Wyodrębnia dane w czasie rzeczywistym, po przeszkoleniu w zakresie danych konwersacyjnych (zamiast książek, artykułów itp.), co czyni go bardziej rozmownym chatbotem niż inne.

Oto jego trzy najważniejsze funkcje:

1. Rozszerzenia Gemini

Google zachowuje modernizacja Gemini funkcje, z których najnowszą jest Gemini Extensions - chatbot, który pobiera informacje z kont Gmail, Dokumentów Google, Mapy Google, Dysku Google i innych.

Załóżmy na przykład, że planujesz udać się do Wielkiego Kanionu ze swoim zespołem roboczym.

Zamiast żonglować wieloma zakładkami i tracić czas na pytanie, kto jest wolny i kiedy, pozwól modelowi AI Google Gemini przejąć kontrolę.

To narzędzie oparte na AI:

Uzyskać daty, które działają dla wszystkich z Gmaila

Wyszuka w czasie rzeczywistym szczegóły lotu i hotelu

Wyśle wskazówki dojazdu z map Google na lotnisko

Dostarczy wideo z YouTube do zrobienia na lotnisku

Rozszerzenie Gemini wyświetla istotne informacje z popularnych narzędzi Google - wszystko w ramach jednej rozmowy

2. Asystent z Gemini

Google Gemini wprowadziło również nową funkcję, która może być dla Ciebie szczególnie odsetki: Asystent w Gemini. Jest to mariaż spersonalizowanego asystenta, który wysłucha użytkownika, oraz generatywną technologią AI która będzie z Tobą rozmawiać i odpowiadać na Twoje pytania.

Użyj tekstu, głosu lub obrazów, aby wejść w interakcję z tym narzędziem i uzyskać spersonalizowanego asystenta.

Oto przykład tego, jak pomocny jest Asystent w Google Gemini:

Powiedzmy, że chcesz przesłać zdjęcie swojego szczeniaka do mediów społecznościowych. Ale masz trudności z "inteligentnymi" podpisami.

Asystent z Gemini pomoże.

Wszystko, co musisz zrobić, to umieścić nakładkę na zdjęciu i poprosić ją o napisanie szybkiego posta w mediach społecznościowych.

Asystent z Gemini użyje obrazu jako głównej wskazówki wizualnej i przygotuje dla Ciebie kontekstowy post.

Ta nakładka konwersacyjna ma przewagę pierwszego gracza, ponieważ nigdy wcześniej nie została wypróbowana przez żadną markę!

3. przycisk "Google it" (G)

Gemini wprowadziło również inną ekscytującą funkcję z przyciskiem "Google it", aby szybko sprawdzić swoje odpowiedzi.

Po kliknięciu ikony "G" po wyniku, Gemini sprawdza odpowiedź i ocenia, czy istnieje podobna zawartość w sieci, aby ją uzasadnić.

Aby uzyskać wgląd w podobną zawartość wyszukiwarki Google, kliknij wyróżnione frazy.

Udostępnianie czatu Gemini z publicznym połączeniem, aby kontynuować rozmowę z kimś innym. Osoba, której udostępniasz czat, może zadać Gemini dodatkowe pytania na ten temat i kontynuować wymianę zdań.

Limity Google Gemini

Chociaż Google Gemini wyróżnia się unikalnymi funkcjami i rozszerzeniem możliwości informacyjnych w czasie rzeczywistym, ważne jest, aby zająć się limitami, z którymi mogą spotkać się użytkownicy. Zrozumienie tych ograniczeń dodaje warstwę przejrzystości i pomaga użytkownikom ustawić realistyczne oczekiwania. Oto kilka limitów Google Gemini, które należy wziąć pod uwagę:

Zależność od Internetu: Gemini wymaga aktywnego połączenia z Internetem, aby pełnić swoją funkcję, co ogranicza jego dostępność w obszarach o słabej łączności.

Gemini wymaga aktywnego połączenia z Internetem, aby pełnić swoją funkcję, co ogranicza jego dostępność w obszarach o słabej łączności. Obawy o prywatność danych: Biorąc pod uwagę integrację Gemini z osobistymi usługami Google, takimi jak Gmail i Dysk, użytkownicy mogą mieć obawy dotyczące sposobu wykorzystywania i ochrony ich danych.

Biorąc pod uwagę integrację Gemini z osobistymi usługami Google, takimi jak Gmail i Dysk, użytkownicy mogą mieć obawy dotyczące sposobu wykorzystywania i ochrony ich danych. Ograniczone zrozumienie kontekstu: Podczas gdy Gemini jest biegły w obsłudze szerokiego zakresu zapytań, jego zdolność do rozumienia i przetwarzania wysoce zniuansowanych lub specyficznych dla domeny zapytań może być ograniczona.

Podczas gdy Gemini jest biegły w obsłudze szerokiego zakresu zapytań, jego zdolność do rozumienia i przetwarzania wysoce zniuansowanych lub specyficznych dla domeny zapytań może być ograniczona. Niespójności w odpowiedziach: Czasami Gemini może udzielać odpowiedzi, które nie są spójne lub są sprzeczne z poprzednimi odpowiedziami, odzwierciedlając wyzwania związane z utrzymaniem spójności w dłuższych interakcjach.

Czasami Gemini może udzielać odpowiedzi, które nie są spójne lub są sprzeczne z poprzednimi odpowiedziami, odzwierciedlając wyzwania związane z utrzymaniem spójności w dłuższych interakcjach. Adaptacja do nowych informacji: Zdolność Gemini do uwzględniania najnowszych osiągnięć lub najświeższych wiadomości w swoich odpowiedziach może być opóźniona, co wpływa na trafność jego odpowiedzi.

Ceny Google Gemini

Free to use bez ograniczeń liczby zadawanych pytań!

Czym jest ChatGPT?

przez ChatGPT Wydany w listopadzie 2022 roku, ChatGPT to OpenAI's AI-powered chatbot, który odpowiada na pytania i podpowiedzi w dowolnym formacie.

Supermocą ChatGPT jest to, że pomimo bycia narzędziem sztucznej inteligencji, prowadzi rozmowy podobne do ludzkich.

Co więcej, to generatywne narzędzie AI robi to, co do tej pory potrafili robić tylko ludzie - kreatywne myślenie.

Pisz wiersze, e-maile, blogi, artykuły,szablony kalendarza zawartościposty w mediach społecznościowych, eseje itp.

Debugowanie kodu

Podsumowywanie podcastów i transkrypcji

Rozwiązywanie złożonych problemów matematycznych

Identyfikacja słów kluczowych dla SEO

Funkcje ChatGPT

ChatGPT pobiera informacje z gór danych i dużych modeli językowych AI, aby formułować naturalne, ludzkie odpowiedzi dla rozrywki, biznesu i zastosowań edukacyjnych

W przeciwieństwie do tego, w co wierzą ludzie, ChatGPT nie jest czujący

ChatGPT formułuje odpowiedzi z transformatora przewidującego tekst. Obejmuje to następne słowo, zdanie, akapit i tak dalej w oparciu o sekwencje tekstu, na których szkolili się eksperci

1. Nowe możliwości głosowe i graficzne

Chcesz prowadzić rozmowę głosową lub pokazać ChatGPT o czym mówisz? Teraz jest to możliwe.

ChatGPT wprowadza nowe możliwości głosowe i graficzne, oferując bardziej intuicyjny typ interfejsu.

Powiedzmy, że jesteś w głównej stronie i chcesz wiedzieć, co zrobić na obiad.

Wystarczy zrobić zdjęcie swojej lodówki i spiżarni, aby uzyskać sugestie! Zadawaj kolejne pytania, aby uzyskać przepis krok po kroku!

2. Niestandardowe wersje ChatGPT

Jeśli myślisz, że ChatGPT nie oferuje spersonalizowanych wejść, nowa aktualizacja GPT platformy zaskoczy Cię.

Możesz teraz stworzyć niestandardową wersję ChatGPT dla dowolnego konkretnego celu w codziennym życiu - i udostępniać te dane powstania innym:

Na przykład, GPT pomagają uczyć dziecko matematyki, a nawet projektować naklejki.

Przetestuj platformę i przekonaj się sam!

3. Przykłady podpowiedzi

Platforma sprawiła również, że inicjowanie nowej rozmowy jest nieco mniej onieśmielające, dzięki wprowadzeniu "Przykładów podpowiedzi"

Więc teraz, zamiast wpatrywać się w pustą przestrzeń, skorzystaj z próbka Szablony podpowiedzi AI na początku czatu, aby prowadzić angażujące i znaczące rozmowy.

Limity ChatGPT

Pomimo imponujących możliwości, jakie ChatGPT wnosi do tabeli, ma on swoje limity. Zrozumienie tych limitów jest kluczowe dla użytkowników, aby mogli ustawić realistyczne oczekiwania i znaleźć obejścia dla swoich konkretnych potrzeb. Poniżej przedstawiamy niektóre z godnych uwagi limitów ChatGPT:

Obecność danych: Wiedza ChatGPT opiera się na informacjach dostępnych do momentu zakończenia ostatniego szkolenia. Oznacza to, że ChatGPT nie może dostarczać aktualizacji ani informacji o wydarzeniach, które miały miejsce po tej dacie.

Wiedza ChatGPT opiera się na informacjach dostępnych do momentu zakończenia ostatniego szkolenia. Oznacza to, że ChatGPT nie może dostarczać aktualizacji ani informacji o wydarzeniach, które miały miejsce po tej dacie. Ryzyko dezinformacji: Biorąc pod uwagę poleganie na wcześniej istniejących danych, ChatGPT może nieumyślnie generować odpowiedzi zawierające nieścisłości lub nieaktualne informacje.

Biorąc pod uwagę poleganie na wcześniej istniejących danych, ChatGPT może nieumyślnie generować odpowiedzi zawierające nieścisłości lub nieaktualne informacje. Zrozumienie kontekstu: Podczas gdy ChatGPT jest w stanie generować odpowiedzi podobne do ludzkich, może mieć trudności ze zrozumieniem kontekstu lub niuansów niektórych pytań, co prowadzi do nieistotnych lub ogólnych odpowiedzi.

Podczas gdy ChatGPT jest w stanie generować odpowiedzi podobne do ludzkich, może mieć trudności ze zrozumieniem kontekstu lub niuansów niektórych pytań, co prowadzi do nieistotnych lub ogólnych odpowiedzi. Rozumowanie etyczne i moralne: ChatGPT może nie zawsze być zgodny z ludzką etyką lub rozumowaniem moralnym, szczególnie w sytuacjach wymagających zniuansowanego zrozumienia i empatii.

ChatGPT może nie zawsze być zgodny z ludzką etyką lub rozumowaniem moralnym, szczególnie w sytuacjach wymagających zniuansowanego zrozumienia i empatii. Zależność od jakości danych wejściowych: Jakość odpowiedzi ChatGPT w dużej mierze zależy od jasności i szczegółowości podpowiedzi. Niejasne lub niejednoznaczne pytania mogą prowadzić do niejasnych lub niesatysfakcjonujących odpowiedzi.

ChatGPT pricing

Free: $0

$0 ChatGPT-4: $20/miesiąc

ChatGPT vs Google Gemini: Czy jest zwycięzca?

Omówiliśmy unikalne funkcje ChatGPT i Google Gemini, aby ułatwić Ci życie.

Ale zajmijmy się słoniem w pokoju: "Czy jeden jest lepszy od drugiego?"

Czytaj dalej, aby poznać kilka krytycznych różnic między ChatGPT i Google Gemini i zrozumieć, czy istnieje wyraźny zwycięzca.

1. Możliwości generatywne

Gemini nie może pochwalić się takimi samymi możliwościami generowania AI jak ChatGPT.

Zobaczmy, co pokażą te narzędzia AI, gdy napiszę podpowiedź: "Napisz esej o tym, dlaczego czujemy smutek z powodu śmierci Matthew Perry'ego"

Najpierw mamy odpowiedź Gemini:

Podczas gdy celem Gemini (przynajmniej w tej chwili) jest wsparcie wyszukiwarki Google, pisze on również kreatywnie dla użytkownika. Rozstrzygająca wiadomość na temat zdrowia psychicznego pod koniec jest doskonałym dodatkiem do eseju, który różni się od wersji ChatGPT.

ChatGPT również wykonuje świetną robotę, dostarczając wysokiej jakości esej, który nie zbacza ze ścieżki.

Werdykt: Jest remis, jeśli chodzi o ocenę możliwości generatywnych AI zarówno ChatGPT, jak i Google Gemini.

2. Model treningowy

Jedną z kluczowych różnic między Google Gemini i ChatGPT jest rodzaj wykorzystywanych przez nie dużych modeli językowych (LLM).

Podczas gdy Gemini opiera się na architekturze PaLM 2, ChatGPT opiera się na architekturze Transformer.

Ale co to oznacza dla użytkownika takiego jak ty i ja?

Badania ChatGPT opierają się na wprowadzaniu danych treningowych do systemu. Naturalnie, badania te szybko stają się przestarzałe.

Gemini natomiast przeszukuje strony internetowe w czasie rzeczywistym, dzięki czemu rozmowy są bardziej trafne, aby zapewnić bardziej aktualne odpowiedzi.

Nasz werdykt: Gemini ma przewagę, jeśli chodzi o najnowsze informacje, biorąc pod uwagę jego model szkoleniowy.

3. Modyfikowanie odpowiedzi + przesyłanie obrazów

Google Gemini umożliwia użytkownikom modyfikowanie odpowiedzi przez narzędzie i oferuje wiele opcji w tym zakresie.

Chatbot AI umożliwia również przesyłanie załączników graficznych.

Obie te funkcje nie są dostępne w darmowej wersji ChatGPT. ChatGPT umożliwia jednak przekazywanie opinii na temat odpowiedzi i jej regenerację.

Nasz werdykt: Zarówno ChatGPT jak i Google Gemini dają użytkownikom pewne opcje dotyczące wprowadzania zmian w jakości odpowiedzi. Tak więc, byłoby to atie.

4. Integracje

Jeśli chodzi o integracje, rozszerzenia Google Gemini oferują większą wygodę, ponieważ są dostosowane do popularnych narzędzi Google, z których ludzie korzystają na co dzień.

Z drugiej strony, ChatGPT oferuje unikalne niestandardowe wersje (GPT) dostosowane do osobistych potrzeb. Pozwala również na wprowadzanie obrazów i poleceń głosowych.

Nasz werdykt: ChatGPT ma przewagę w oferowaniu niestandardowych wersji, ale rozszerzenia Google Gemini są ogromnym źródłem pomocy dla większości użytkowników, którzy pracują z wieloma narzędziami Google.

5. Doświadczenie użytkownika i dostępność

Przy ocenie Google Gemini i ChatGPT kluczowe znaczenie ma doświadczenie użytkownika i łatwość dostępu. Google Gemini płynnie integruje się ze wszystkimi innymi aplikacjami Google, dzięki czemu jest z natury bardziej dostępny dla użytkowników już należących do ekosystemu Google. Intuicyjny interfejs i konwersacyjna nakładka ułatwiają użytkownikom na wszystkich poziomach zaawansowania technologicznego korzystanie z Gemini.

ChatGPT, choć nie jest bezpośrednio zintegrowany z konkretnymi platformami, znany jest z responsywnego i prostego interfejsu użytkownika. Jego zdolność do rozumienia i generowania tekstu podobnego do ludzkiego w różnych tematach sprawia, że jest on dostępny i cenny dla szerokiego grona odbiorców. Wprowadzenie przez ChatGPT możliwości głosowych i graficznych również znacznie zwiększa jego dostępność, zaspokajając potrzeby użytkowników, którzy preferują interakcje audiowizualne zamiast tekstu.

Nasz werdykt: Dla użytkowników obszaru roboczego Google, Gemini może oferować bardziej płynne doświadczenie. Jednak wszechstronny i przyjazny dla użytkownika interfejs ChatGPT, w połączeniu z innowacyjnymi funkcjami głosowymi i graficznymi, czyni go wysoce dostępnym i atrakcyjnym dla szerokiego zakresu użytkowników, oznaczając tę kategorię jako remis.

Google Gemini vs. ChatGPT na Reddicie

Przejdźmy do Reddit, aby zobaczyć, co użytkownicy mówią o rywalizacji ChatGPT Vs. Google Gemini.

Podczas wyszukiwania Google Gemini kontra ChatGPT na Reddicie zobaczysz polaryzujące opinie na temat obu.

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że "Google może mieć przewagę skali w zakresie danych i obliczeń", a inny użytkownik zauważa, że "fakt, że $MDA nie jest modelem statycznym i stale się aktualizuje, jest ogromną przewagą nad GPT-3.5"

Nie wszystko jednak przemawia na korzyść Gemini.

Niektórzy dostawcy uważają, że odpowiedzi ChatGPT zapewniają lepszą jakość i dokładność w porównaniu do Gemini.

Oto odsetki użytkowników, którym warto się przyjrzeć:

"Jeśli chodzi o wyszukiwanie bieżących informacji, Gemini jest o milę lepsze niż ChatGPT z przeglądaniem. Implementacja "z przeglądaniem" w Bing i ChatGPT jest absolutnie okropna. Zakładam, że Google może wykorzystać zapytania z pamięci podręcznej, aby zwrócić aktualne informacje znacznie szybciej. Gemini wykonuje również znacznie lepszą robotę do zrobienia formatu odpowiedzi, zawiera zdjęcia itp. i jest szybsze

jednak Google Gemini dostarcza wiele fałszywych/niewiarygodnych informacji, IMO więcej niż ChatGPT. I nie sądzę, żeby był tak dobry w "innych" rodzajach zadań typu "napisz mi wiersz". Osobiście uważam więc, że jest to teraz wyścig dwukierunkowy. **_ChatGPT za surowe możliwości modelu, Gemini za wyszukiwanie bieżących informacji i ogólną użyteczność**."

Najlepsza alternatywa dla ChatGPT vs. Google Gemini

Próbowałem użyć Google Gemini i ChatGPT, aby stworzyć bloga na temat ich funkcji porównawczych.

Jednak oba narzędzia AI wymagają więcej w odniesieniu do faktycznej dokładności i zweryfikowanych badań.

AI wciąż ewoluuje w nowej bitwie Google Gemini vs Alternatywy dla ChatGPT .

Na szczęście trzecia opcja jest lepiej dopasowana do potrzeb chatbota AI: ClickUp AI.

Korzystaj z ClickUp Brain, aby pisać szybciej, podsumowywać i dopracowywać tekst, generować odpowiedzi i nie tylko

Zamiast usprawniać cykl pracy, poświęć swój czas na wymyślanie, tworzenie i robienie rzeczy, których maszyna nie zrobi.

A ClickUp Brain skraca czas pracy o połowę. Dostosuj tego asystenta opartego na AI do dowolnej roli.

Składa się on z setek popartych badaniami Narzędzia AI dla każdej funkcji i przypadku użycia - od zarządzania projektami i obsługi klienta po inżynierię produktu i marketing.

ClickUp Brain pozwala zespołom sprzedażowym na większą pewność siebie w komunikacji poprzez korektę, skracanie lub redagowanie treści e-maili

Instancją może być osobisty redaktor, który będzie pracował nad Twoim tekstem, aby był bardziej przejrzysty, zwięzły i angażujący.

Nie musisz inwestować w oddzielny Narzędzia do pisania AI do zrobienia.

Użyj wstępnie ustrukturyzowanych nagłówków, tabel itp., aby lepiej uporządkować zawartość. Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp jest jednym z najlepszych Generatory zawartości AI na rynku, które koncentrują się na jakości, dokładności i trafności zawartości.

ClickUp Brain posiada zaawansowane możliwości podsumowywania. Widzisz długi wątek komentarzy na temat jakiegoś zadania? Użyj ClickUp Brain, aby podsumować cały wątek w kilka sekund, dzięki czemu natychmiast zrozumiesz kontekst.

Właśnie wyszedłeś z długiego spotkania z klientem. Dzięki ClickUp AI szybciej dotrzesz do krytycznych punktów działania.

2. Dokumenty ClickUp Tworzenie wiki, dokumentów itp. to jedna część równania, ale równie ważne jest mapowanie ich do cyklu pracy i umożliwienie zespołowi wspólnej pracy nad nimi. ClickUp Docs do zrobienia tego i jeszcze więcej.

Użyj ClickUp Docs do zarządzania ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole Funkcje takie jak zagnieżdżone strony i opcje stylizacji przenoszą dokument na wyższy poziom.

Dzięki ClickUp Docs możesz osadzać zakładki i dodawać tabele do map drogowych, baz wiedzy i innych dokumentów.

Korzystając z Dokumentów Google, edytuj z zespołem w czasie rzeczywistym, dodawaj etykiety do komentarzy, tak jak na Instagramie lub Facebooku, przypisuj elementy działań i nie tylko.

3. Zadania ClickUp Organizowanie zadań to podstawa powodzenia projektów. Użyj ClickUp Tasks, aby przypisać zadania do wielu osób przypisanych i dodać wątki komentarzy dla różnych zadań.

Oszczędzaj czas dzięki udostępnianym nagraniom ekranu i nie pozostawiaj szans na błędy

Użyj ClickUp, aby łatwo zarządzać zadaniami i projektami oraz efektywnie współpracować ze swoim zespołem

Ale ClickUp Tasks nie jest jednowymiarowy - pozwala na niestandardowe podzadania i wyświetlanie potrzebnych informacji na wyciągnięcie ręki!

Dostosuj obszar roboczy i zarządzaj pracą, definiując typy zadań, które Twój zespół rozumie najlepiej.

Spróbuj wszystkie te funkcje za Free i zwiększyć swoją wydajność.

Ceny ClickUp

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $7 na członka miesięcznie

$7 na członka miesięcznie Business: $12 za członka miesięcznie

$12 za członka miesięcznie Enterprise: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik ClickUp AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie

Optymalizacja cyklu pracy dzięki narzędziom AI

Chatbot ClickUp AI automatyzuje każdy aspekt Twojej pracy, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne - na swoich klientach.

Zamiast przełączać się między Narzędzia AI do zarządzania projektami projektowanie aplikacji i aplikacje do tworzenia zawartości wszystko razem dzięki ClickUp. Dodatkową zaletą jest prosta nawigacja między różnymi narzędziami i efektywna współpraca między wieloma Teams. Zapisz się do Free Forever Plan ClickUp aby zobaczyć, jak ClickUp AI zwiększa wydajność 10x.