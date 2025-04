25+ najlepszych podpowiedzi AI Gemini w celu poprawy wydajności

Erik Brynjolfsson i jego koledzy z Uniwersytetu Stanforda i MIT przeprowadzili fascynujący eksperyment z udziałem 5000 agentów obsługi klienta dużego przedsiębiorstwa. Porównali agentów pracujących bez AI z tymi korzystającymi z narzędzi AI, aby sprawdzić, czy wydajność się różni. I zgadnijcie co?

Agenci korzystający z AI obsłużyli 13. 8% więcej zapytań na godzinę

Jakość pracy poprawiła się nieznacznie o 1,3% pod względem powodzenia w rozwiązywaniu problemów

*Co jeszcze bardziej odsetki- niestandardowych nie był w stanie powiedzieć, czy agenci używali AI, czy nie!

AI działała również jako korektor, pomagając mniej doświadczonym agentom osiągać lepsze wyniki i przyspieszając krzywą uczenia się dla nowych pracowników. Opanowanie narzędzi AI może wyraźnie poprawić wydajność i uprościć złożone zadania.

Potraktuj ten przewodnik jako szybki kurs korzystania z AI w celu zwiększenia wydajności - obejmuje on wszystko, od najlepszych podpowiedzi Gemini po potężne alternatywne narzędzia. Zasugerujemy również bardziej zaawansowane narzędzia AI, które możesz wypróbować - takie, które nie potrzebują długich, pracochłonnych podpowiedzi, ponieważ mają już potrzebny kontekst! 🧠

60-sekundowe podsumowanie Google Gemini AI to zaawansowany multimodalny duży model językowy, który integruje się z możliwościami rozumowania i umożliwia dostosowywanie rozwiązań w różnych aplikacjach

Aby Gemini dla Google odpowiadało na zapytania użytkowników, należy pisać szczegółowe i kontekstowe podpowiedzi

Podpowiedzi to ustrukturyzowane dane wejściowe przekazywane modelowi AI w celu ukierunkowania jego odpowiedzi

Ograniczenia Gemini AI obejmują sporadyczne nieścisłości, potencjalne halucynacje, niestandardowe ustawienia i wyzwania związane z wydajną obsługą złożonych zadań

ClickUp Brain to asystent oparty na AI, który zwiększa wydajność poprzez automatyzację zadań, dostarczanie przydatnych informacji i oferowanie dostosowanych rozwiązań do zarządzania projektami i współpracy

Zrozumienie AI Gemini

via Gemini

Gemini to najbardziej zaawansowana rodzina modeli AI Google, z istotnymi zmianami w dwóch głównych wydaniach. Początkowy Gemini 1.0 (grudzień 2023 r.) ustanowił fundament, podczas gdy Gemini 2.0 (grudzień 2024 r . ) oznaczał przejście w kierunku bardziej agentowych możliwości AI.

Podstawowa ewolucja Gemini

Gemini znacznie ewoluowało od początkowego multimodalnego zrozumienia do bardziej zaawansowanych możliwości. Podczas gdy Gemini 1.0 koncentrowało się na przetwarzaniu różnych okien dialogowych - tekstu, kodu, dźwięku, obrazu i wideo - Gemini 2. 0 kładzie nacisk na autonomiczne działanie i podejmowanie decyzji, zwiększając swoją ogólną inteligencję.

Pomimo tych postępów, Gemini zachowuje swoją trójpoziomową strukturę modeli - Ultra dla największej wydajności, Pro dla zrównoważonego podejścia i Nano dla optymalizacji mobilnej.

Termin "sztuczna inteligencja" został ukuty w 1956 roku na konferencji w Dartmouth.

Nowe, godne uwagi funkcje w Gemini dla Google

Głęboka analiza Gemini pozwala badać złożone tematy i opracowywać szczegółowe raporty. Asystent AI poprawił dialogi, korzystanie z narzędzi i pamięć dzięki Project Astra.

Następnie jest Project Mariner, który pozwala na płynną interakcję z zawartością stron internetowych za pośrednictwem agenta AI opartego na przeglądarce. Dla programistów, Jules jest przełomowym narzędziem - asystent kodowania oparty na AI, integrujący się z GitHub w celu usprawnienia cyklu pracy.

Integracja Gemini z grami przenosi rozgrywkę na wyższy poziom, dostarczając agentów AI, którzy analizują, rozumieją i pomagają w interakcjach w czasie rzeczywistym.

Praktyczne zastosowania dla użytkowników

Gemini zostało zaprojektowane do płynnej obsługi żądań użytkowników w różnych narzędziach, aplikacjach i usługach, zarówno mobilnych, jak i internetowych.

Dostęp można uzyskać za pośrednictwem aplikacji Gemini (dawniej Bard), która ma zoptymalizowane funkcje czatu. Aplikacja płynnie integruje się z obszarem roboczym Google, w tym z wyszukiwarką, mapami i Lens, zapewniając lepsze połączenie.

Z możliwości Gemini można korzystać na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem Pixel. Aby uzyskać bardziej zaawansowany dostęp, programiści mogą korzystać z Gemini dla Google za pośrednictwem Google AI Studio i Vertex AI. Jednocześnie firmy mogą korzystać z dostosowanych rozwiązań Enterprise z opcjami niestandardowymi, aby dopasować je do konkretnych potrzeb.

Najlepsze podpowiedzi Gemini AI dla różnych przypadków użycia

Aby uzyskać jak najdokładniejsze odpowiedzi od Gemini, podpowiedzi powinny być wyczyszczone i szczegółowe. Jeśli generujesz kod lub zawartość, upewnij się, że Twoje instrukcje zawierają konkretne i odpowiednie słowa kluczowe oraz wystarczający kontekst.

Aby uniknąć błędów lub halucynacji, podziel dłuższe instrukcje na osobne podpowiedzi.

Oto ponad 25 najlepszych podpowiedzi Gemini, które pomogą Ci zacząć działać!

1. Burza mózgów pomysłów na wpisy na blogu

Pokonaj blok pisarski, generując pomysły na zawartość.

Podpowiedź: "Podaj mi 10 pomysłów na posty na blogu związane z [temat], które są odsetki i angażujące dla [grupa docelowa]. "

via Gemini

2. Pisanie opisów produktów

Twórz atrakcyjne opisy produktów do celów marketingowych i sprzedażowych.

Podpowiedź: "Napisz trzy zwięzłe i przekonujące opisy produktów dla [nazwa produktu], podkreślając [kluczową funkcję 1] i [kluczową funkcję 2]. "

via Gemini

3. Tworzenie podpisów w mediach społecznościowych

Pisz dziwaczne i angażujące podpisy w mediach społecznościowych, aby poprawić swoją cyfrową obecność.

Podpowiedź: "Przygotuj pięć kreatywnych podpisów w mediach społecznościowych na premierę [produktu/usługi], koncentrując się na [kluczowej korzyści] i używając odpowiednich hashtagów. "

via Gemini

4. Przepisz istniejącą zawartość

Ulepszaj istniejącą zawartość w oparciu o opinie i sugestie Teams.

Podpowiedź: "Przepisz ten artykuł/tekst [połączony] w bardziej zwięzłym i perswazyjnym tonie dla [konkretnej platformy] (np. , LinkedIn, Twitter). "

via Gemini

5. Pisanie długich formularzy

Przekaż Gemini szczegółowe instrukcje i uzyskaj wpis na blogu w ciągu kilku minut.

Podpowiedź: "Napisz wciągający wpis na blogu na temat [temat] w mniej niż 500 słowach, mając na celu [odbiorców]. "

via Gemini

6. Tworzenie nagłówków

Określ potrzeby swojej zawartości i znajdź chwytliwe i przyciągające uwagę nagłówki.

Podpowiedź: "Wygeneruj 10 unikalnych i przyciągających uwagę nagłówków do artykułu na [temat]. "

via Gemini

7. Pisanie tematów wiadomości e-mail

Twórz tematy wiadomości e-mail, które prawdopodobnie zostaną otwarte.

Podpowiedź: "Wygeneruj pięć atrakcyjnych tematów e-maili dla kampanii marketingowej promującej [produkt/usługę]. "

via Ge m ini

8. Tworzenie zawartości Q/A

Twórz pomocne sekcje FAQ dla swojej strony internetowej lub materiałów do obsługi klienta.

Podpowiedź: "Wygeneruj pięć typowych pytań, jakie mogą mieć dostawcy na temat [produktu/usługi] i udziel na nie zwięzłych i wyczerpujących odpowiedzi. "

via Gemini

9. Zakończona strona internetowa

Stwórz atrakcyjny tekst na stronę internetową, który skutecznie przekaże przesłanie Twojej marki.

Podpowiedź: "Napisz zwięzłą i treściwą stronę "O nas" dla [biznesu], która podkreśla [kluczowe wartości i misję]. "

via Gemini

10. Zaangażuj swoich odbiorców

Bądź kreatywny z Google Gemini i pisz unikalne CTA.

Podpowiedź: "Wygeneruj trzy silne wezwania do działania dla [rodzaj zawartości] na temat [temat] skierowany do [odbiorców docelowych]. "

via Gemini

11. Planowanie harmonogramów projektów

Trzymaj się terminów i unikaj bałaganu w harmonogramach dzięki Google Gemini.

Podpowiedź: "Stwórz oś czasu projektu dla [nazwa projektu] z [liczba] kluczowych kamieni milowych i terminów. "

via Gemini

12. Komunikacja i współpraca

Obiecaj swojemu Teamsowi wydajne spotkania i nigdy więcej się na nie nie spóźniaj!

Podpowiedź: "Napisz zwięzłe ustawienie instrukcji dla [zadanie] z nowymi pracownikami. "

via Gemini

13. Wyeliminuj niezręczność

Promuj budowanie więzi w Teams i popraw dynamikę spotkań dzięki kreatywnym pomysłom od Gemini dla Google.

Podpowiedź: "Napisz 10 kreatywnych działań dla [zadanie] dla zespołu [nazwa działu]. "

via Gemini

14. Burza mózgów pomysłów na biznes

Utoruj drogę do przedsiębiorczego myślenia i zidentyfikuj nowe możliwości powodzenia.

Podpowiedź: "Wygeneruj listę 10 potencjalnych pomysłów na biznes związanych z [branżą/odsetkami]. "

via Gemini

15. Lepsza komunikacja z niestandardowymi klientami

Usprawnij interakcje z obsługą klienta i buduj silniejsze relacje z klientami dzięki dopracowanym, ale empatycznym odpowiedziom.

Podpowiedź: "Przygotuj odpowiedź z działu obsługi klienta do [nazwa klienta] dotyczącą [numer zamówienia]. Przeproś za [problem] i poinformuj go, że jesteśmy [opisz, co robisz do zrobienia]. Zachowaj [instrukcje tonalne]. "

via Gemini

16. Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy

Zaangażuj swój Teams we wspólne rozwiązywanie problemów.

Podpowiedź: "Wygeneruj listę pięciu potencjalnych rozwiązań [problemu] w naszym [zespole/dziale]. "

via Gemini

17. Budowanie relacji między Teamsami

Wyeliminuj nudę w pracy i popraw morale zespołu dzięki kreatywnym rozwiązaniom Gemini.

Podpowiedź: "Przeprowadź burzę mózgów pięciu kreatywnych rozwiązań w celu poprawy [problemu] w [dziale/zespole]. "

via Gemini

18. Usprawnij procesy pracy

Zidentyfikuj wąskie gardła, pozostań zorganizowany i ustandaryzuj codzienne praktyki, a także długoterminowe procesy pracy.

Podpowiedź: "Opracuj listę kontrolną dla [zadania], aby zapewnić spójność i zminimalizować błędy. "

via Gemini

19. Promocja rozwoju pracowników

Zidentyfikuj i uzyskaj dostęp do cennych zasobów edukacyjnych. Podpowiedź Gemini, aby pobrać zaktualizowaną listę odpowiednich materiałów w Twojej dziedzinie lub odsetkach.

Podpowiedź: "Zgeneruj listę pięciu zasobów (książek, artykułów, podcastów), które mogą pomóc mi poprawić moją [umiejętność]. "

via Gemini

Przeczytaj także: Najlepsze narzędzia inżynierii podpowiedzi dla generatywnego AI

20. Pisanie skryptów

Rozwijaj kreatywne pomysły na fabułę i eksperymentuj z różnymi gatunkami filmowymi.

Podpowiedź: "Skomponuj krótki scenariusz [rodzaj sceny] do [rodzaj filmu]. "

via Gemini

21. Tworzenie postaci

Twórz bogate i atrakcyjne postacie dla swoich fikcyjnych światów. Możesz zagłębić się w nie tak bardzo, jak chcesz, nadając im silne osobowości, unikalne atrybuty fizyczne i odsetki lub dziwactwa.

Podpowiedź: "Wygeneruj pięć unikalnych imion i historii postaci dla [gatunek/opis powieści]. "

via Gemini

22. Pisanie tekstów piosenek

Uzyskaj pomoc w pisaniu piosenek i poznaj różne style muzyczne.

🧠Fun Fact: Oprócz Gemini dla Google istnieją narzędzia takie jak AIVA i Boomy, które pozwalają każdemu szybko tworzyć utwory. Chociaż AIVA jest popularna do komponowania muzyki, może również sugerować teksty, które pasują. Boomy generuje zarówno muzykę, jak i teksty w preferowanym przez użytkownika gatunku i stylu.

Podpowiedź: "Napisz tekst piosenki w stylu [artysta] o [temat]. "

via Gemini

23. Stwórz tablicę nastrojów

Wizualizuj i udoskonalaj swoje koncepcje projektowe z pomocą AI wyszkolonej na miliardach punktów danych.

Podpowiedź: "Stwórz tablicę nastrojów dla [projektu], koncentrując się na [palecie kolorów/stylu]. "

via Gemini

24. Komponowanie poezji

Kto powiedział, że poezja jest ograniczona do ludzkiej ekspresji? Możesz odkrywać różne style poetyckie i kreatywną ekspresję za pomocą AI (choć jakość wyników może nie być porównywalna z ludzkim wierszem, a AI może być bardziej domyślna dla określonego schematu rymów).

Podpowiedź: "Skomponuj krótki wiersz na temat [temat] w stylu [poeta]. "

via Gemini

25. Pisanie krótkich historii

Pokonaj blok pisarski i zacznij pisać opowiadania.

Podpowiedź: "Wygeneruj pięć unikalnych pomysłów na krótką historię na temat [temat]. "

via Gemini

26. Tworzenie kopii reklam

Napisz angażujący tekst reklamy, który trafi do odbiorców docelowych. Pamiętaj, że może być konieczne ich dostosowanie i dopracowanie, aby wyeliminować banalne frazy AI i rozwlekłe zdania.

Podpowiedź: "Napisz [liczbę] atrakcyjnych opcji tekstu reklamy dla [produktu/usługi] skierowanych do [grupy docelowej]. Skoncentruj się na [kluczowej korzyści/unikalnej propozycji sprzedaży]. "

via Gemini

Przeczytaj także: Najlepsze narzędzia AI Art Generator dla projektantów

27. Tłumaczenie informacji

Dostęp do informacji i zasobów bez bariery językowej. Korzystanie z Gemini do tłumaczeń może być pomocne w międzynarodowym biznesie, podróżach, edukacji, rozwoju osobistym i rozwoju społeczności.

Podpowiedź: "Przetłumacz ten tekst [tekst] na [język]. "

via Gemini

28. Zadaj pytanie

Jeśli jesteś użytkownikiem zastanawiającym się , jak zadać AI pytanie, umieść je w podpowiedzi, jak w przykładzie.

Podpowiedź: "[Sformułuj konkretne pytanie, aby uzyskać konkretną odpowiedź]"

Przykład: " Jak być inżynierem podpowiedzi*?"

via Gemini

29. Pisanie kodu

AI Gemini może tworzyć fragmenty kodu, funkcje, programy, a nawet aplikacje w oparciu o Twoje instrukcje.

Podpowiedź: "Napisz kod [język] dla [temat]. "

via Gemini

30. Generowanie esejów

Wprowadź konkretne szczegóły dotyczące rodzaju esejów, których potrzebujesz od Gemini AI i obserwuj, jak je pisze. Poprosiliśmy ją o stworzenie podpowiedzi dla koncepcji łańcucha myśli!

Podpowiedź: "Napisz esej na [temat] w [limit słów]. Upewnij się, że zawiera [konkretne i istotne słowa kluczowe]. "

Przykład: "Napisz esej na temat podpowiedzi Chain of thought w ciągu 700 słów. Upewnij się, że zawiera odpowiednie słowa kluczowe, takie jak duży model językowy i łańcuch podpowiedzi. "

via Gemini

Ciekawostka: Google nazwało swój zaawansowany model AI "Gemini", aby symbolizować dwoistość jego możliwości: łączenie przetwarzania języka z rozumowaniem. Odzwierciedla to szersze cele systemu AI Gemini, którymi są zapewnienie wysoce niezawodnych i wydajnych spostrzeżeń przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w różnych zastosowaniach. Nazwa czerpie również z idei dwoistości w konstelacji Gemini, reprezentującej zdolność adaptacji i łączenia różnych technologii w celu poprawy komfortu użytkowania.

Dlaczego opanowanie podpowiedzi jest kluczowe?

Aby nauczyć się korzystać z Google Gemini AI, musisz zrozumieć sztukę pisania podpowiedzi. Mają one wpływ na jakość odpowiedzi otrzymywanych od modelu AI.

Podpowiedź to dane wejściowe lub instrukcje dostarczane do modelu językowego w celu wygenerowania określonej odpowiedzi. Działa jako zapytanie lub punkt wyjścia i prowadzi AI do rodzaju oczekiwanego wyniku. Podpowiedź można zadać w formie pytania, stwierdzenia lub przykładu. Dodatkowo, ich jakość i jasność znacząco kształtują odpowiedź AI.

Użytkownik Reddit wyjaśnia dlaczego projekt podpowiedzi jest ważny dla interakcji z modelem AI:

AI jest bardzo dobra w podążaniu za instrukcjami i powielaniu przykładów. Im bardziej konkretne i szczegółowe podpowiedzi i przykłady, tym bliższy celom jest rezultat. Na przykład "napisz opowiadanie" kontra "napisz epicką powieść high fantasy w stylu JRR Tolkiena, ale z następującymi gatunkami zamiast elfów, krasnoludów, ludzi i hobbitów".

AI jest bardzo dobra w podążaniu za instrukcjami i powielaniu przykładów. Im bardziej konkretne i szczegółowe podpowiedzi i przykłady, tym bliższy celom jest rezultat. Na przykład "napisz opowiadanie" kontra "napisz epicką powieść high fantasy w stylu JRR Tolkiena, ale z następującymi gatunkami zamiast elfów, krasnoludów, ludzi i hobbitów".

Kluczowe cechy podpowiedzi

Oto podstawowe cechy dobrze skonstruowanej podpowiedzi:

Zapytanie wejściowe : Wpisz informacje lub komendę dla GeminiPrzykład: "Napisz pięć podstawowych najlepszych praktyk korzystania z Gemini. "

Zapewnij kontekst : Zaoferuj informacje ogólne lub konkretne szczegóły, aby poprowadzić modelPrzykład: "Podsumuj ten akapit w 100 słowach. "

Bądź konkretny: Wyjaśnij pożądany format, styl lub ton odpowiedziPrzykład: "Napisz wciągający i konwersacyjny blog o wielozadaniowości. "

Niestandardowe: Dostosuj podpowiedzi, aby osiągnąć określone wyniki i uczynić je uniwersalnymi dla różnych przypadków użyciaPrzykład: "Dostosuj poniższy tekst dla studenta uniwersytetu i zaoferuj pozytywne i negatywne opinie na temat obecnej wersji. "

Obejrzyj to krótkie wyjaśnienie, aby opanować sztukę podpowiedzi!

Korzyści z korzystania z podpowiedzi AI

Korzystanie z szablonów podpowiedzi AI lub tworzenie własnych może znacznie poprawić komfort pracy z Gemini. Oto jak to zrobić:

Twórz skuteczne podpowiedzi , aby generować odpowiednie, wysokiej jakości wyniki

Oszczędzaj czas dzięki dobrze skonstruowanym podpowiedziom Gemini AI i jasnym instrukcjom

Pobudź kreatywność , korzystając z podpowiedzi inspirujących nowe pomysły, wątki i koncepcje

Realizuj różnorodne zadania dzięki wysokiej jakości podpowiedziom dostosowanym do różnych potrzeb

Poprawa umiejętności pisania podpowiedzi podczas odkrywania różnych tematów i perspektyw

Pokonaj blok pisarski, pozwalając AI generować pomysły i odkrywać możliwości

Zobaczmy, jak możemy sprawić, by Gemini pracował dla nas dzięki tym podpowiedziom!

Przeczytaj również: Przykłady, techniki i praktyczne zastosowania inżynierii podpowiedzi

Limity korzystania z Gemini

Gemini to pomocne narzędzie do wykonywania wielu funkcji. Zanim jednak ślepo mu zaufasz, zwróć uwagę na te wady modelu AI:

Podczas gdy Gemini Advanced (wersja płatna) obiecuje bezpieczeństwo danych, jego wersja Free nie posiada kompleksowego szyfrowania

Model AI może halucynować informacje i generować odpowiedzi, które mogą wymagać weryfikacji

Jeśli nie piszesz podpowiedzi mówiących Gemini, co ma zrobić bardzo wyraźnie, odpowiedzi nie będą służyć do zrobienia celu

Musisz podzielić złożone zadania na kilka oddzielnych podpowiedzi, aby zebrać dokładne odpowiedzi od Gemini; proces ten może być czasochłonny

Ograniczone możliwości niestandardowe narzędzia nie pozwalają użytkownikom na dostosowanie go do ich konkretnych potrzeb

Integracje Gemini są ograniczone do obszaru roboczego Google

Użytkownik Google Gemini AI na G2 mówi,

Rozumowanie Gemini stojące za wynikami może być niejasne, co utrudnia weryfikację dokładności i łagodzenie potencjalnych uprzedzeń. Ta nieprzejrzystość może być niepokojąca, szczególnie dla użytkowników przetwarzających poufne informacje.

Rozumowanie Gemini stojące za wynikami może być niejasne, co utrudnia weryfikację dokładności i łagodzenie potencjalnych uprzedzeń. Ta nieprzejrzystość może być niepokojąca, szczególnie dla użytkowników przetwarzających poufne informacje.

Alternatywy Gemini do zbadania

Dlaczego grzęznąć w ograniczeniach narzędzi AI Gemini? Wykorzystaj ClickUp Brain - swojego wszechstronnego asystenta opartego na AI!

ClickUp Brain łączy wszystkie Twoje zadania, dokumenty i wiedzę zespołu w ramach ClickUp, wszystkiej aplikacji do pracy. Teraz możesz zarządzać wszystkimi projektami na jednej platformie - nie musisz przełączać się między wieloma aplikacjami. A co najlepsze? ClickUp jest kompatybilny nie tylko z obszarem roboczym Google. Zintegruj go z ponad 1000 aplikacji, z których korzystasz na co dzień.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailach i czatach do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji ClickUp do wszystkiego do pracy, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu - wspomagane przez wbudowaną AI.

Oto jak ClickUp Brain rozwiązuje niektóre z limitów Gemini:

Środki bezpieczeństwa danych

Podczas gdy w darmowej wersji Gemini brakuje szyfrowania end-to-end, ClickUp Brain zapewnia prywatność danych, przechowując poufne, wrażliwe informacje biznesowe w bezpiecznych granicach obszaru roboczego. Gwarantuje to, że wrażliwe dane biznesowe pozostają bezpieczne.

Wyjścia bez błędów

Podczas gdy Google Gemini AI może halucynować dane lub generować niedokładne informacje, ClickUp Brain's AI Knowledge Manager pobiera kontekstowo dokładne dane z obszaru roboczego. Opierając odpowiedzi na zweryfikowanych informacjach wewnętrznych, minimalizuje prawdopodobieństwo wygenerowania mylących wyników.

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy ClickUp AI Brain przełączanie kontekstów staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Pro Tip: Możesz używać ClickUp Brain do wyszukiwania czegokolwiek w Internecie. Znajduj hotele, lokalizuj restauracje, planuj wakacje i nie tylko na wyciągnięcie ręki.

Podpowiedź: "Czy możesz zasugerować miejsca, w których można zjeść sushi w Nowym Jorku? "

Przeszukuj wszystko w Internecie za pomocą ClickUp Brain

Łatwość podpowiedzi

W przeciwieństwie do Gemini, które wymaga bardzo szczegółowych i precyzyjnych podpowiedzi w celu uzyskania skutecznych odpowiedzi, ClickUp Brain pełni funkcję intuicyjnego interfejsu i konwersacyjnej AI, która rozumie ogólne zapytania w kontekście Twoich projektów. Eliminuje to potrzebę zbyt skomplikowanej inżynierii podpowiedzi.

Uwolnij się od zbyt skomplikowanych podpowiedzi dzięki ClickUp Brain

Obsługa złożonych zadań

W Gemini dzielenie skomplikowanych zadań na wiele podpowiedzi może być czasochłonne. ClickUp Brain konsoliduje takie cykle pracy, oferując zintegrowane rozwiązania w zunifikowanym obszarze roboczym, umożliwiając użytkownikom rozwiązywanie wieloetapowych procesów bez konieczności żonglowania kilkoma oddzielnymi podpowiedziami.

Pracuj szybciej dzięki pojedynczym podpowiedziom z ClickUp Brain

Niestandardowe rozwiązania i elastyczność

Ograniczone opcje niestandardowe w Gemini ograniczają jego możliwości dostosowania do konkretnych przypadków użycia. Z kolei skalowalność i szerokie możliwości integracji ClickUp Brain pozwalają użytkownikom dostosować narzędzia AI do ich konkretnych ról i branż, dzięki czemu jest to bardziej wszechstronne rozwiązanie zwiększające wydajność.

ClickUp Brain jest zintegrowany z Docs w celu wspólnej edycji

Wskazówka dla profesjonalistów: Dostosuj cykl pracy do potrzeb swojego zespołu, ustawiając szablony dla różnych projektów, zadań lub inicjatyw. W przeciwieństwie do Gemini, którego możliwości niestandardowe są ograniczone, ClickUp Brain pozwala dostosować platformę do konkretnych wymagań, zwiększając wydajność.

Oprócz rozwiązywania problemów, z którymi możesz się spotkać w Gemini, ClickUp Brain okazuje się również korzystny w przypadku kilku innych zadań, dzięki swojej zdolności do integracji z obszarem roboczym i wchłaniania wszystkich informacji.

Oto, do czego może Ci się przydać:

AI Project Manager : Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak raportowanie postępów i aktualizacje zespołu, co pozwala skupić się na strategicznych inicjatywach

AI Writer: Pomaga w tworzeniu wysokiej jakości zawartości dostosowanej do konkretnej roli, poprawiając komunikację i dokumentację

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Lepsza współpraca : Ułatwia dostosowanie pracy różnych teamów poprzez dostarczenie scentralizowanego źródła informacji

Skalowalność : Wsparcie dla ponad 100 narzędzi do różnych rodzajów pracy, dzięki czemu można je dostosować do różnych potrzeb zawodowych i skalować wraz z rozwojem organizacji

Podsumuj: Nawiguje po konkretnym spotkaniu lub wątku, aby podsumować informacje i podkreślić kluczowe punkty zgodnie z Twoimi potrzebami

Użyj ClickUp Brain, aby podsumować informacje i podkreślić ważne punkty w ciągu kilku minut

Z pewnością uprościło to naszą wydajność, a duża w tym zasługa różnych integracji i ClickApp, które oferuje ClickUp. Automatyzacja, która może ułatwić nam życie i pozwolić skupić się na rzeczywistych projektach, jest naprawdę korzystna dla nas i całej firmy.

Z pewnością uprościło to naszą wydajność, a duża w tym zasługa różnych integracji i ClickApp, które oferuje ClickUp. Automatyzacja, która może ułatwić nam życie i pozwolić skupić się na rzeczywistych projektach, jest naprawdę korzystna dla nas i całej firmy.

Przeczytaj także: Najlepszy asystent pisania z AI

Zwiększ wydajność dzięki ClickUp

Podczas gdy narzędzia takie jak Google Gemini oferują cenne funkcje, ClickUp Brain wyróżnia się rozwiązywaniem typowych limitów i niestandardowymi możliwościami.

Gemini może płynnie integrować się z obszarem roboczym Google w celu wysyłania zapytań dotyczących konkretnych zadań, ale ClickUp łączy się nie tylko z Google, ale także z szerokim zakresem innych narzędzi. Ponadto ClickUp Brain może samodzielnie analizować informacje i dostarczać odpowiedzi bez skomplikowanych podpowiedzi.

Gotowy, aby doświadczyć bardziej inteligentnych i wydajnych cykli pracy AI? Zarejestruj się w usłudze ClickUp za darmo!