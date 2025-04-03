Jak korzystać z Gemini w Dokumentach Google w celu usprawnienia pisania?

Wyobraź sobie taką sytuację: Masz napięty termin, wpatrujesz się w wersję roboczą Dokumentów Google, a słowa po prostu nie mają przepływu. Być może twój raport brzmi zbyt swobodnie dla kadry kierowniczej, która będzie go czytać, lub twój esej wydaje się trochę meh.

To wszystko, co Gemini w Dokumentach Google może naprawić. Pomyśl o nim jako o swoim pomocniku w pisaniu opartym na AI, gotowym do zasugerowania optymalnego tekstu, dopracowania tonu, podsumowania kluczowych punktów z długiego materiału, a nawet pomocy w przepisaniu istniejącego tekstu ze świeżym spojrzeniem.

Niezależnie od tego, czy tworzysz list, post na blogu, czy po prostu starasz się, aby Twoje słowa brzmiały bardziej dopracowane, funkcje AI Gemini rozsypują tak bardzo potrzebny magiczny pył na Twój obszar roboczy Google.

Zobaczmy, jak sprawić, by funkcja Gemini w Dokumentach Google działała dla Ciebie!

👀 Do zrobienia? Stany Zjednoczone generują największy ruch w Google Gemini na poziomie 9. 8%, następnie Indonezja z 8. 5%, a Indie 8. 2%.

60-sekundowe podsumowanie Gemini AI w Dokumentach Google to wbudowany asystent pisania AI, który poprawia ton, sugeruje tekst, podsumowuje zawartość i przepisuje wersje robocze, aby uzyskać dopracowane wyniki

Gemini może również tworzyć obrazy bezpośrednio w Dokumentach Google

Uzyskaj dostęp do Gemini za pośrednictwem panelu "Zapytaj Gemini" w Dokumentach Google, dostarczaj szczegółowe podpowiedzi i płynnie wstawiaj tekst sugerowany przez AI

Korzystaj z konkretnych podpowiedzi i dołączaj powiązane dokumenty, aby uzyskać lepszy kontekst i wyniki

Niektóre z limitów Gemini obejmują ograniczony dostęp Free, ogólne dane wyjściowe, brak danych internetowych na żywo, trudności z długimi dokumentami, podstawowe obrazy i niespójny ton

ClickUp Brain, natywny asystent ClickUp AI, rozwiązuje te limity, oferując głębszą integrację z zarządzaniem projektami, zapewniając kontekstowe sugestie i automatyzację cyklu pracy

Generuje, udoskonala i tłumaczy zawartość, zachowując preferowany ton i styl. Umieszcza również swoje sugestie bezpośrednio w zadaniach, pulpitach i projektach, aby ograniczyć przełączanie kontekstu

Wybierz ClickUp , aby uzyskać inteligentniejsze, kompleksowe rozwiązanie do pisania, współpracy i zarządzania zadaniami, zastępujące wiele samodzielnych narzędzi

Jak korzystać z Gemini w Dokumentach Google

Gemini AI jest jak wbudowany asystent pisania bezpośrednio w Dokumentach Google. Może poprawić istniejącą zawartość, generować nowe pomysły i podsumowywać długie raportowanie - dzięki czemu nie musisz się stresować, że nie wykonasz tych zadań prawidłowo. Ponadto działa płynnie w aplikacjach obszaru roboczego Google, takich jak Arkusze Google i Prezentacje Google. A dla tych z nas, którzy nie mogą żyć bez pozyskiwania informacji z wyszukiwarki Google, może to zrobić również do zrobienia podczas przygotowywania zawartości.

Oprócz generowania zawartości, Dokumenty Google Gemini mogą podwoić się jako uniwersalny asystent oparty na AI, oferując profesjonalne porady i poprawiając jakość komunikacji w ustawieniach biurowych.

Dowiedzmy się, jak korzystać z Gemini w Dokumentach Google:

Szybkie rozpoczęcie pracy

via Google Gemini

Rozpoczęcie pracy z Gemini w Dokumentach Google jest łatwe:

Otwórz Dokumenty Google na swoim komputerze

Kliknij "Zapytaj Gemini" w prawym górnym rogu

Wpisz to, czego potrzebujesz w panelu Google Gemini

Wstaw wygenerowany tekst do dokumentu

Pro Tip: Bądź konkretny w swoich podpowiedziach! Zamiast "Create a social media strategy for a new product launch", spróbuj "Create a social media strategy for amplifying the launch of our new line of organic pet food products, primarily focusing on organic and user-generated content on Facebook, TikTok, and Instagram". " * Im bardziej precyzyjne zapytanie, tym lepsza odpowiedź Gemini!

Uzyskaj pomoc w dopracowaniu zawartości

via Google Gemini

Jeśli właśnie otworzyłeś Dokumenty Google i po prostu wpatrujesz się w pusty ekran, opcja Pomóż mi pisać obok ikony pióra jest twoim przyjacielem. Kliknij na nią i daj Gemini szczegółową podpowiedź określającą twoje wymagania, w tym rodzaj zawartości, ton głosu, styl i inne istotne informacje. Następnie kliknij przycisk Utwórz i obserwuj, jak Gemini generuje odpowiednią zawartość - od pomysłów na prezentację w windzie po wielostronicowe eseje.

Oceń odpowiedź, dopracuj lub odtwórz wynik, aż będziesz zadowolony. Gdy będziesz zadowolony, kliknij Wstaw, aby przenieść go do dokumentu AI.

🎥 Obejrzyj to wideo wyjaśniające nasze najlepsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentacji za pomocą AI👇🏽

🧠 Fun Fact: AI Bard Google został przemianowany na Gemini w ramach szerszego rebrandingu.

Generowanie dokumentu

via Google Gemini

Chcesz stworzyć cały dokument od podstaw bez podpowiedzi, ponawiania podpowiedzi lub łączenia podpowiedzi w łańcuchy? Oto jak to zrobić:

Wybierz Pomóż mi tworzyć z pustej strony

Wpisz podpowiedź, aby wygenerować dokument w wyskakującym okienku

Kliknij Utwórz, aby wygenerować dokument

Przejrzyj swój dokument , aby upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu

Pro Tip: Możesz dołączyć powiązane dokumenty z Dokumentów Google lub Dysku Google do podpowiedzi, aby nadać Gemini dodatkowy kontekst bez kopiowania i wklejania wszystkiego. Wystarczy zaznaczyć symbol @ w podpowiedzi i wybrać odpowiedni dokument.

Edytuj istniejący tekst

Masz już przygotowany fragment raportu z projektu, ale chcesz poprawić jakość jego sformułowania? Oto jak to zrobić:

Podświetl tekst, który chcesz poprawić

Kliknij Gemini i wybierz opcję: Przeformułuj, Skróć lub Rozwiń. Możesz także dodać niestandardową podpowiedź, aby dopracować tekst

Wybierz najlepszą wersję i kliknij Wstaw

przez Dokumenty Google

Model Gemini Ultra osiągnął wynik 90,0% w teście porównawczym Massive Multitask Language Understanding [MMLU], przewyższając wydajność ludzkich ekspertów.

Przeczytaj także: Jak dodać nową stronę w Dokumentach Google?

Tworzenie obrazów w Dokumentach

Tak, możesz tworzyć obrazy bezpośrednio w Dokumentach Google za pomocą Gemini. Oto jak to zrobić:

Kliknij Wstaw > Obraz > Pomóż mi utworzyć obraz

Opisz obraz. Bądź tak szczegółowy, jak to tylko możliwe

Kliknij Utwórz, aby rozpocząć generowanie

Wybierz swoją ulubioną niestandardową opcję obrazu i dodaj ją do dokumentu

Możesz również wyświetlić podgląd obrazu w dokumencie przed jego wstawieniem.

via Google Gemini

Ostatnio doceniliśmy wpływ ClickUp na współpracę podczas pracy nad planem zawartości dla wprowadzenia produktu na rynek. Byliśmy w stanie zbudować i utrzymywać repozytorium zawartości za pomocą narzędzia Docs, które obejmowało strukturę hierarchiczną, edycję opartą na współpracy i potężne funkcje osadzania.

Generowanie obrazów okładek

via Google Gemini

Czy Twój konspekt wpisu na blogu jest już prawie gotowy i brakuje Ci tylko idealnego zdjęcia na okładkę? Użyj Gemini, aby wygenerować go za Ciebie. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wpisz @, a następnie wybierz Obraz okładki > Pomóż mi utworzyć obraz

Wprowadź podpowiedź i kliknij Utwórz

Wstaw obraz, wybierając go z galerii lub klikając Widok więcej, aby uzyskać dodatkowe opcje

Limity korzystania z Gemini w Dokumentach Google

Chociaż AI Gemini jest pomocnym asystentem w pisaniu i kreatywności, nie jest pozbawiony dziwactw. Oto kilka limitów, o których należy pamiętać podczas korzystania z niej w Dokumentach Google:

Limitowany darmowy dostęp : Wiele zaawansowanych funkcji wymaga subskrypcji Google One AI Premium, a użytkownicy Free mogą nie uzyskać dogłębnych, kontekstowych sugestii

Może generować ogólną zawartość : Odpowiedziom może brakować głębi w złożonych tematach, a Gemini może czasami błędnie interpretować podpowiedzi

Brak dostępu do Internetu w czasie rzeczywistym : Nie pobiera danych na żywo, więc musisz ręcznie sprawdzać fakty i aktualizować informacje

Problemy z długimi dokumentami : Kontekst może zagubić się w dłuższych fragmentach, prowadząc do powtórzeń lub pominięcia kluczowych szczegółów

Niespójny ton i styl: Odpowiedzi mogą się różnić, wymagając ręcznej edycji w celu zachowania spójnego głosu

Przeczytaj także: Najlepsi pisarze blogów AI do wypróbowania

Korzystanie z AI i Dokumentów za pomocą ClickUp

Narzędzia AI do pisania mogą mieć duży wpływ na wydajność, ale mają też frustrujące ograniczenia. Nie jesteś sam, jeśli kiedykolwiek zmagałeś się z odpowiedziami AI, które nie mają żadnej osobowości, nie utrzymują właściwego tonu i głosu lub często tracą czas na halucynacje.

Gemini w Dokumentach Google oferuje pomoc opartą na AI, ale często nie radzi sobie z dogłębnym kontekstualizowaniem zawartości, dokładnym przetwarzaniem długich dokumentów i integracją projektów. Ale ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, ma inteligentniejszą alternatywę.

Przywitaj się z ClickUp Brain. Jako asystent oparty na sztucznej inteligencji wbudowany w ClickUp, działa on jako AI Writer for Work, AI Project Manager i AI Knowledge Manager.

Jest to najbardziej pomocne w generowaniu zawartości i utrzymywaniu jej uporządkowanej, istotnej i powiązanej bezpośrednio z Twoją pracą. Brain płynnie integruje się również z ClickUp AI Whiteboards, aby generować obrazy AI według własnych upodobań.

Użyj AI do generowania obrazów w ClickUp Whiteboards i dostosuj je do swoich preferencji stylistycznych

Wgląd ClickUp: Tylko 12% respondentów naszego badania korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajności. To niskie przyjęcie sugeruje, że obecnym wdrożeniom może brakować płynnej, kontekstowej integracji, która zmusiłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Na przykład, czy AI może wykonać automatyzację pracy na podstawie zwykłego tekstu podpowiedzi od użytkownika? ClickUp Brain to potrafi! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, redagowaniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją Wszystko do pracy!

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz raporty z retrospektywy projektu, burzę mózgów nad pomysłami na kolejną kampanię, czy współpracujesz nad kluczowymi dokumentami, ClickUp Brain oferuje inteligentniejsze, bardziej zintegrowane rozwiązanie niż samodzielne narzędzia AI. Zamiast być powstrzymywanym przez blok pisarski, po prostu wpisz szybką podpowiedź w prostym języku angielskim, opisując oczekiwane wyniki, a ClickUp Brain zasugeruje odpowiednią zawartość, podsumuje pomysły lub dopracuje sformułowanie wiadomości.

Twórz, udoskonalaj i optymalizuj zawartość za pomocą ClickUp Brain

Używam go cały czas, aby rozpocząć pracę. Chcesz napisać bloga? Zacznij od Brain. Chcesz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Potrzebujesz stworzyć szablon e-maila do kontaktu z klientem? Zacznij od Brain! Jest naprawdę dobry w pomaganiu w rozpoczęciu pracy nad projektami lub po prostu rozpoczęciu od wstępnego szkicu zawartości.

Zadowolony z wersji roboczych generowanych przez Brain?

Wstawiaj je do Dokumentów ClickUp jednym kliknięciem i modyfikuj według potrzeb. Jako alternatywa dla Dokumentów Google, natywna funkcja ClickUp Docs zapewnia Twojemu zespołowi wbudowaną przestrzeń do współpracy przy tworzeniu, edytowaniu i dopracowywaniu zawartości.

W przeciwieństwie do Dokumentów Google, które istnieją oddzielnie od narzędzi do zarządzania projektami, ClickUp utrzymuje wszystko w jednym miejscu, ograniczając przełączanie kontekstu i zakłócenia cyklu pracy.

Lepsza współpraca nad pomysłami, zadaniami i zawartością dzięki ClickUp Docs

Potrzebujesz opinii? wzmianki i komentarze w tekście pomagają zespołom sprawnie się komunikować, utrzymując dyskusje w centrum uwagi, a poprawki są przejrzyste. Śledzenie zmian jest również bardzo proste w ClickUp, dzięki podejściu opartemu na współpracy.

Dodatkowo, Twoje Dokumenty ClickUp mogą być bezpośrednio połączone z Twoimi zadaniami w ClickUp, zapewniając, że zawartość zawsze będzie odpowiednia do wykonywanej pracy.

Możesz nawet osadzić Dokumenty w opisach zadań lub pulpitach, dzięki czemu krytyczne informacje będą łatwo dostępne dla wszystkich bez konieczności przekopywania się przez foldery.

Ostatnio doceniliśmy wpływ ClickUp na współpracę podczas pracy nad planem zawartości dla wprowadzenia produktu na rynek. Byliśmy w stanie zbudować i utrzymywać repozytorium zawartości za pomocą narzędzia Docs, które obejmowało strukturę hierarchiczną, edycję opartą na współpracy i potężne funkcje osadzania.

Przeczytaj również: Redefinicja współpracy dzięki nowym Tablicom i Dokumentom w ClickUp

Podczas gdy Gemini może czasami błędnie interpretować podpowiedzi lub generować niejasną, ogólną zawartość, ClickUp Brain dostarcza kontekstowe sugestie, które są dostosowane do konkretnych potrzeb. W wyniku tego ClickUp Brain zapewnia, że zawartość pozostaje wnikliwa, dokładna i praktyczna.

Szybsze dopracowywanie zawartości dzięki ClickUp Brain

Długie dokumenty? Żaden problem. W przeciwieństwie do Gemini, który może śledzić kontekst w rozszerzonej zawartości, ClickUp Brain zachowuje kluczowe szczegóły, unikając powtórzeń lub pomijania ważnych punktów. Ponadto zachowuje spójny ton i styl, pomagając Teams tworzyć dopracowaną, profesjonalną zawartość bez niekończących się ręcznych edycji.

Zamiast polegać na narzędziu AI, które tworzy więcej pracy, dlaczego nie użyć takiego, które faktycznie zwiększa wydajność?

Pro Tip: Użyj funkcji tłumaczenia w ClickUp Brain, aby pomóc globalnym Teamsom współpracować bardziej efektywnie, przełamując bariery językowe.

Więcej niż zwykłe dokumenty: Przewaga ClickUp

Różnica jest dość prosta, jeśli wybierasz między Gemini w Dokumentach Google a ClickUp Brain.

Gemini w Dokumentach to samodzielne narzędzie AI, które może pomóc w pisaniu i edycji. Brakuje mu jednak wbudowanej świadomości projektów, terminów i zależności zadań. Jego działanie jest ograniczone do jednego dokumentu, co oznacza, że musisz ręcznie zbierać i weryfikować informacje z wielu źródeł.

ClickUp Brain łączy informacje w całym obszarze roboczym. AI w ClickUp nie tylko pomaga w pisaniu - jest głęboko zintegrowana z całym cyklem pracy. Jeśli musisz przygotować aktualizację projektu, może wyciągnąć wnioski z powiązanych zadań, dokumentów i komentarzy, zapewniając spójność. Ponadto automatyzuje cykl pracy i sugeruje działania w oparciu o zawartość. Jeśli przygotujesz podsumowanie spotkania, aplikacja może natychmiast utworzyć kolejne zadania.

Po co zadowalać się zależnością Dokumentów Google od zewnętrznych integracji, skoro ClickUp oferuje ujednoliconą platformę do pisania AI, zarządzania projektami i współpracy? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poczuj różnicę.