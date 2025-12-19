Trendy marketingowe w Indiach w 2026 r.: co będzie kształtować rozwój cyfrowy

Wartość indyjskiej gospodarki cyfrowej przekroczy 1 bilion dolarów do 2030 r., a większość nowych użytkowników i transakcji pojawi się w 2026 r. i później. To ogromna liczba smartfonów, ogromna liczba użytkowników Internetu i ogromna liczba osób, które zignorują Twoje reklamy, jeśli popełnisz błąd.

Podstawy ulegają zmianie.

Wyszukiwanie głosowe zyskuje na popularności, ponieważ pisanie na klawiaturze jest męczące. Miasta drugorzędne mają siłę nabywczą dorównującą metropoliom. Marketing influencerski przeszedł od celebrytów z Instagramu do Twojego sąsiada recenzującego telefony komórkowe na YouTube.

Jeśli Twoja strategia nadal wygląda tak samo jak dwa lata temu, to już jesteś w tyle.

W tym przewodniku omówiono trendy marketingu cyfrowego w Indiach, zmiany, które zachodzą, oraz działania, które należy podjąć w związku z nimi. Przyjrzymy się również, w jaki sposób ClickUp pomaga zespołom marketingowym realizować zadania bez utraty zdrowia psychicznego. 🎯

Co zmienia się w zachowaniach konsumentów w Indiach?

Indyjscy konsumenci cyfrowi szybko się zmieniają. Obecnie około 806 milionów osób w Indiach korzysta z internetu, co stanowi około 55,3% populacji.

Kiedy prawie pół miliarda osób aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, należy zmienić założenia dotyczące zasięgu, wpływu i kombinacji mediów.

Oto kluczowe czynniki zmieniające sposób, w jaki konsumenci w Indiach odkrywają, oceniają i dokonują zakupów:

Hipercyfrowy, oparty na badaniach i wspomagany AI

Indyjski rynek e-handlu detalicznego szybko się rozwinął i obecnie jest strukturalnie zorientowany na technologie cyfrowe. Firma Bain szacuje wartość brutto towarów sprzedanych w e-handlu detalicznym w Indiach na około 60 miliardów dolarów, przy wsparciu drugiej co do wielkości bazy klientów sklepów internetowych na świecie.

Badanie PwC przedstawia klientów bardzo świadomych wartości, dla których cena, recenzje, promocje i korzyści wynikające z lojalności klientów konsekwentnie stanowią wyzwalacze zakupowe. Analiza świątecznego handlu elektronicznego pokazuje, że klienci z lokalizacji poziomu 2, 3 i 4 generują blisko 80% sprzedaży internetowej w okresach szczytowych. Podczas poszukiwania produktów w dużym stopniu polegają oni również na cenie i recenzjach.

Inne badanie firmy Bain pokazuje, w jaki sposób generatywne rozmowy oparte na AI w aplikacjach do przesyłania wiadomości zapewniają obecnie wsparcie dla odkrywania produktów, wyjaśniania kwestii i obsługi na dużą skalę dla indyjskich konsumentów.

Dla dyrektorów marketingu oznacza to, że ścieżki konsumenckie w Indiach są w dużym stopniu cyfrowe, silnie filtrowane przez sygnały społecznościowe i rynkowe oraz coraz bardziej podlegają wpływowi asystentów AI i interfejsów czatu, które upraszczają proces podejmowania decyzji.

🧠 Ciekawostka: Reklama ma długą historię: w starożytnym Egipcie (około 3000 r. p.n.e.) istniały ogłoszenia na papirusie oferujące nagrody lub reklamujące towary. Pierwsi kupcy używali ich podobnie jak my dzisiaj używamy billboardów lub ogłoszeń drobnych.

Lokalny, autentyczny i skoncentrowany na wartości wybór marki

Najnowsze badania rynkowe wskazują na wyraźną preferencję dla lokalnych marek, które zapewniają przejrzystość.

Badanie YouGov przeprowadzone dla Rukam Capital pokazuje, że 58% indyjskich konsumentów preferuje lokalne lub małe firmy, a 76% podkreśla, że autentyczna komunikacja i innowacyjne rozwiązania są kluczowymi czynnikami wpływającymi na lojalność.

To dostosowanie do wartości i zaufania widoczne jest również w handlu detalicznym. Na przykład indeks EY Future Consumer Index dla Indii pokazuje, że 52% konsumentów przechodzi na produkty marek własnych, a 70% twierdzi, że jakość tych marek uległa poprawie.

Krótkie formy, zawartość regionalna i preferowanie Bharatu

Konsumpcja zawartości znacznie przesunęła się w kierunku krótkich filmów wideo i formatów w językach regionalnych. Użytkownicy „Bharat” znajdują się w centrum tej zmiany:

📮 ClickUp Insight: 47% zespołów nie mierzy wpływu AI, a tylko 10% śledzą wyniki za pomocą rzeczywistych wskaźników. W wielu przypadkach liderzy marketingu często nie dostrzegają, gdzie narzędzia AI przynoszą wartość, o ile w ogóle je przynoszą.

10 najważniejszych trendów marketingowych, które będą kształtować Indie

Najnowsza prognoza WPP „This Year, Next Year” szacuje, że rynek reklamowy w Indiach osiągnie w 2026 r. wartość blisko 2 mld INR, rosnąc o prawie 10% rocznie.

Oto kluczowe trendy, które warto śledzić, a które opierają się na rzeczywistych zmianach w zachowaniach. 📝

1. Reklama w mediach detalicznych staje się najszybciej rozwijającym się kanałem

Platformy szybkiej handlu, takie jak Blinkit, Zepto i Swiggy Instamart, stworzyły zaawansowaną infrastrukturę reklam cyfrowych, która obecnie konkuruje z Google i Meta.

Marki mogą kierować reklamy do klientów przeglądających produkty spożywcze o 23:00, wyświetlając reklamy cyfrowe produktów, które są dostarczane w ciągu 10 minut.

Siła tkwi w zamknięciu pętli między ekspozycją a zakupem.

Reklamy Saffola w aplikacji Blinkit app

Kiedy firma Marico chciała zwiększyć sprzedaż płatków Saffola Oats, zamieściła sponsorowane reklamy produktów w serwisie Blinkit, które pojawiały się, gdy klienci wyszukiwali produkty śniadaniowe. Kampania śledziła wyświetlenia poprzez dodawanie produktów do koszyka i realizację transakcji, pokazując dokładny zwrot z inwestycji na poziomie SKU.

Kluczowe zalety sprzyjające wdrożeniu obejmują:

Targetowanie oparte na rzeczywistych zachowaniach zakupowych, a nie na założeniach demograficznych.

Dane dotyczące wyników w czasie rzeczywistym pokazujące, które produkty się sprzedają, a które nie.

Możliwość prowadzenia promocji powiązanych bezpośrednio z poziomem zapasów

Grupy odbiorców o wysokim poziomie zainteresowania, które są już w trybie zakupowym

Strategia marki wymaga traktowania mediów detalicznych jako odrębnego kanału.

Kreacje muszą działać w małych formatach miniaturek. Strategie ustalania stawek różnią się od tych stosowanych w wyszukiwarkach, ponieważ czas konwersji wynosi kilka minut, a nie dni. Przydzielanie budżetu powinno odzwierciedlać fakt, że platformy te docierają do klientów gotowych do natychmiastowego zakupu, a nie budują świadomość marki w celu przyszłych zakupów.

2. Wpływ pokolenia Z wykracza daleko poza ich bezpośrednie wydatki

Firma Mamaearth zbudowała swoją markę w dużej mierze dzięki zrozumieniu sposobu, w jaki pokolenie Z odkrywa produkty. Zainwestowała znaczne środki w partnerstwa z twórcami na Instagramie i YouTube, pozwalając influencerom autentycznie prezentować produkty zamiast wyświetlać tradycyjne reklamy.

Kiedy konsumenci z pokolenia Z zobaczyli, że twórcy, którym ufają, używają płynu do mycia twarzy lub olejku do włosów Mamaearth, dodali te produkty do rodzinnych list zakupów.

Za pośrednictwem Modash

Ta grupa demograficzna przed zakupem przeprowadza szeroko zakrojone badania. Przed wyborem laptopa lub produktu do pielęgnacji skóry obejrzą pięć recenzji na YouTube, sprawdzą komentarze na Instagramie, zapytają znajomych w grupach WhatsApp i przeczytają wątki na Reddicie.

Marki, które pojawiają się w tych punktach kontaktu z klientem, przekazując spójne komunikaty, wygrywają walkę o uwagę konsumentów.

Pokolenie Z oczekuje również, że marki zajmą jasną pozycję w problemach, które są dla nich ważne.

Kiedy firma Bombay Shaving Company rozpoczęła kampanię mającą na celu przełamanie stereotypów dotyczących płci w zakresie pielęgnacji, spotkała się ona z dużym odzewem, ponieważ jej stanowisko wydawało się autentyczne. Szansa leży w budowaniu prawdziwych relacji na wczesnym etapie.

3. Zawartość w językach regionalnych otwierają rynki drugiego i trzeciego poziomu

Firma Meesho osiągnęła sukces w mniejszych miastach, tworząc dedykowaną zawartość w 11 językach indyjskich. Zatrudniła regionalnych twórców zawartości, którzy rozumieli lokalną kulturę i opracowali kampanie oparte na regionalnych festiwalach, lokalnym humorze i sytuacjach istotnych z kulturowego punktu widzenia.

Strategia wykracza poza reklamę. Interfejs aplikacji Zomato w językach regionalnych doprowadził do wymiernego wzrostu częstotliwości zamówień z miast drugiego poziomu. Gdy klienci mogli przeglądać menu, czytać recenzje i zakończyć płatności w swoim ojczystym języku, zniknęły wszelkie utrudnienia.

Wymagania regionalne obejmują:

Zrozumienie lokalnych festiwali i wydarzeń kulturalnych w kontekście planowania kampanii

Dostosowanie pozycji produktu do preferencji regionalnych

Budowanie sieci twórców na każdym głównym rynku językowym

Aplikacje płatnicze, takie jak PhonePe, idą o krok dalej, oferując promocje dostosowane do konkretnych regionów. Podczas święta Onam użytkownicy w Kerali otrzymują zwrot gotówki za tradycyjne zakupy. Podczas święta Durga Puja konsumenci w Bengalu Zachodnim otrzymują promocje na odzież i biżuterię. Ta lokalizacja zwiększa zaangażowanie, ponieważ odzwierciedla sposób, w jaki ludzie wydają pieniądze podczas wydarzeń kulturalnych.

4. Mikro- i nanoinfluencerzy zapewniają wymierne wyniki

Nykaa, wiodąca platforma handlowa oferująca kosmetyki i produkty do pielęgnacji skóry, przeniosła znaczną część swojego budżetu przeznaczonego na influencerów z reklam z udziałem celebrytów na współpracę z ponad 200 mikroinfluencerami zajmującymi się tematyką urody. Każdy z nich ma od 10 000 do 50 000 obserwujących, którzy są naprawdę zainteresowani rutynowymi zabiegami pielęgnacyjnymi, tutorialami makijażowymi i recenzjami produktów.

Mikroinfluencerka z Bangalore, publikująca posty na temat działania podkładu w wilgotnym klimacie, trafia bardziej do swoich 30 000 lokalnych obserwujących niż ogólnokrajowa reklama z udziałem celebryty. Rozumie ona konkretne obawy swoich odbiorców i odnosi się do nich bezpośrednio.

Korzyści w zakresie wydajności obejmują:

Dane demograficzne odbiorców, które dokładnie odpowiadają grupie docelowej klientów

Autentyczna zawartość tworzona przez użytkowników, ponieważ twórcy naprawdę korzystają z produktów na co dzień.

Elastyczność umożliwiająca jednoczesne testowanie różnych komunikatów wśród wielu twórców

Realizacja wymaga różnych podejść.

za pośrednictwem OnePlus

za pośrednictwem OnePlus

OnePlus stworzył cały program dla twórców, w ramach którego osoby prywatne generują zawartość przez cały rok, a nie tylko jednorazowe posty kampanii, budując w ten sposób trwałą widoczność.

Programy influencerskie często angażują dziesiątki lub setki małych twórców, z których każdy produkuje różne formaty, publikuje według różnych harmonogramów i przyciąga różne grupy odbiorców.

Monitoruj wyświetlenia w panelach ClickUp Dashboards. Zrozum, w jaki sposób każdy twórca przyczynia się do skuteczności kampanii dzięki pulpitom ClickUp Dashboards.

5. Krótkie filmy wideo przyciągają uwagę użytkowników

Większość użytkowników Instagrama w Indiach odkrywa marki poprzez krótkie wideo, a nie tradycyjne posty. To zmusiło firmy do całkowitej zmiany podejścia do zawartości.

Za pośrednictwem Zomato

Marki takie jak Zomato zbudowały swoją obecność w mediach społecznościowych wokół serwisu Reels. W kampanii #EnjoyLargeMealsOnZomato wykorzystano influencerów, aby zaprezentować dostawę jedzenia w przystępnym, zabawnym formacie, łączącym humor z emocjonalną narracją.

Kampania odniosła sukces, ponieważ była dostosowana do sposobu, w jaki ludzie faktycznie konsumują zawartość na swoich telefonach podczas dojazdów do pracy, przerw i czasu wolnego.

Wakefit zastosował inne podejście podczas sezonu IPL. Stworzył humorystyczną kampanię Reels i zaprosił do współpracy zachodnich influencerów biegle posługujących się językiem hindi, takich jak Drew Hicks i Agu Stanley, aby stworzyli zabawną zawartość dotyczącą problemów ze snem.

To połączenie globalnych twarzy z lokalnym językiem zapewniło miliony widoków i udostępnień, pokazując, jak Reels umożliwia kreatywne eksperymenty, których nie są w stanie zapewnić tradycyjne formaty.

Wymagania dotyczące formatu różnią się od innych typów zawartości:

Przyciągnij uwagę widzów w ciągu pierwszych trzech sekund, bo inaczej przewiną dalej.

Wideo powinny trwać od 15 do 60 sekund, aby dostosować się do czasu skupienia uwagi widzów.

Wykorzystaj strategicznie popularne utwory audio, ponieważ twórcy używający piosenek takich jak „Heeriye” lub „Tum Kya Mile” odnotowali trzykrotnie większe zaangażowanie

6. Personalizacja oparta na AI wykracza poza podstawową segmentację

Tata Cliq wykorzystuje AI do badania tego, co przeglądają i z czym wchodzą w interakcję kupujący, a następnie oferuje produkty, które faktycznie odpowiadają ich intencjom.

Osoba odwiedzająca stronę poświęconą technologii zobaczy stronę główną wypełnioną gadżetami, które wydają się idealnie dopasowane do jej zainteresowań. Ktoś głęboko zainteresowany modą otrzyma feed zawierający style, którymi wcześniej się interesował.

Technologia analizuje tysiące punktów danych: porę dnia, typ urządzenia, poprzednie zakupy, porzucone koszyki, aktywność e-mailową i zachowania podczas przeglądania stron internetowych.

za pośrednictwem Swiggy

AI Swiggy rozpoznaje wzorce żywieniowe i dostosowuje się do nich, proponując restauracje i dania, które są znane każdemu użytkownikowi.

Ten poziom trafności zwiększa zaangażowanie i zachęca więcej klientów do złożenia zamówienia, zwłaszcza gdy są już w nastroju do podjęcia decyzji.

Skuteczne zastosowania obejmują:

Dynamiczna zawartość marketingowa w wiadomościach e-mail, pokazująca różne produkty różnym subskrybentom.

Prognozowane rekomendacje sugerujące produkty przed rozpoczęciem wyszukiwania przez klientów

Zautomatyzowane kampanie wyzwalane przez określone sygnały behawioralne

Przydzielanie budżetu w czasie rzeczywistym do najlepiej działających kreacji i odbiorców

Podstawą jest solidne gromadzenie danych własnych. Marki potrzebują platform danych klientów, aby ujednolicić informacje pochodzące ze stron internetowych, aplikacji, e-maili i interakcji offline. Bez tej infrastruktury AI nie może skutecznie personalizować.

7. Telewizja internetowa dociera do widzów premium, którzy rezygnują z telewizji kablowej

Mamaearth przeprowadziła kampanię CTV na Disney+ Hotstar dla swojego produktu Ubtan Face Wash. Wyemitowano 30-sekundową reklamę opartą na historii z udziałem Shilpy Shetty Kundry, skupiającą się na składnikach produktu i Wszystkim, co obiecuje „Shaadi Wala Glow”.

Efekty były widoczne niemal natychmiast: świadomość marki i jej popularność wzrosły o około 9%, a skłonność do zakupu wzrosła o prawie 19%, przewyższając typowe wyniki kampanii.

Środowisko oglądania ma znaczenie. Widzowie CTV zazwyczaj oglądają programy wraz z innymi członkami gospodarstwa domowego, co zwielokrotnia wartość wyświetleń. Są mniej skłonni do przełączania kanałów podczas reklam, ponieważ oglądanie programów jest bardziej świadome.

Zalety CTV obejmują:

Targetowanie oparte na zachowaniach użytkowników i danych demograficznych

Znacznie wyższe wskaźniki ukończenia niż w przypadku wideo mobilnego

Śledzenie atrybucji w celu pomiaru konwersji wynikających z ekspozycji reklamowej

Integracja z szerszymi kampaniami cyfrowymi w celu ograniczenia częstotliwości wyświetlania reklam

🔍 Czy wiesz, że... Tylko 32% marketerów twierdzi, że kompleksowo śledzi wydatki na media tradycyjne i cyfrowe, mimo że kampanie obecnie łączą oba kanały bardziej niż kiedykolwiek. Pokazuje to, jak wiele jest jeszcze miejsca na inteligentniejsze, połączone analizy.

8. Wyszukiwanie głosowe wymaga optymalizacji zawartości konwersacyjnej

Według prognoz branżowych, do przyszłego roku ponad 50% użytkowników Internetu będzie korzystać z asystentów głosowych.

Zmiana ta ma znaczenie, ponieważ zapytania głosowe różnią się zasadniczo od wyszukiwania tekstowego. Ludzie mówią naturalnie, używając dłuższych fraz konwersacyjnych i zapytań zakończonych. Wyszukiwanie głosowe jest szczególnie korzystne ze względu na łatwość użytkowania w środowiskach wielojęzycznych.

Ktoś może zapytać „Mere paas me petrol pump kaha hai?” (Znajdź stację benzynową w pobliżu mnie w języku hindi) podczas rozmowy, zamiast wpisać „stacja benzynowa w pobliżu mnie”.

Platformy cyfrowe, takie jak Google Assistant i JioSaavn, dostosowują funkcje głosowe do indyjskich akcentów i regionalnych dialektów. Technologia ta jest stale ulepszana, ponieważ modele AI uczą się na podstawie coraz większej liczby zapytań w różnych wzorcach mowy.

Wymagania dotyczące optymalizacji funkcji głosowej obejmują:

Tworzenie zawartości FAQ odpowiadającej na pytania zadawane przez użytkowników

Używając języka konwersacyjnego, który odpowiada naturalnym wzorcom mowy.

Strukturyzowanie zawartości dla fragmentów wyróżnionych, które odczytują na głos asystenci głosowi.

Optymalizacja pod kątem wyszukiwania lokalnego, ponieważ wiele zapytań głosowych ma charakter związany z lokalizacją.

🔍 Czy wiesz, że... Myślenie „produkt przede wszystkim” nabiera tempa. 41% firm stawia obecnie na produkt, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 31%.

9. Handel konwersacyjny rozszerza się dzięki WhatsApp

W Indiach jest 853,8 mln użytkowników WhatsApp, co czyni ten kraj największym rynkiem na świecie. Ta ogromna baza użytkowników sprawiła, że WhatsApp z aplikacji do wysyłania wiadomości stał się platformą handlową.

Przejście na handel konwersacyjny jest spowodowane zmianą zachowań. Klienci wolą wysyłać wiadomości do firm w dogodnym dla siebie czasie, zamiast dzwonić lub wysyłać e-maile.

Aktualizacja wyprzedaży Nykaa na WhatsApp

Na przykład firma Nykaa wykorzystuje WhatsApp do wysyłania spersonalizowanych informacji o śledzeniu zamówień, wskazówek dotyczących pielęgnacji produktów i rekomendacji stylistycznych. Podejście to sprawdza się, ponieważ przekształca komunikację po zakupie z aktualizacji transakcyjnych w budowanie trwałych powiązań.

Wykorzystaj te wskazówki, aby interakcje były pomocne:

Wykorzystaj multimedia, takie jak krótkie wideo i karuzele, w celu zapewnienia wsparcia dla procesu podejmowania decyzji.

Udostępniaj oferty ograniczone czasowo w momentach największego zainteresowania, takich jak porzucenie koszyka.

Umożliwiaj łatwą dwustronną komunikację, aby klienci mogli zadawać pytania lub prosić o rekomendacje.

Dbaj o przejrzystość i sensowność opcji wyrażenia zgody, aby klienci wiedzieli, co otrzymają, i pozostali zaangażowani przez dłuższy czas.

Zbuduj podstawę swojej strategii handlu konwersacyjnego w dokumentach. Utrzymuj komunikację na odpowiednim poziomie i zapewnij jej użyteczność dzięki scentralizowanym dokumentom.

Każdy szablon wiadomości, wytyczne dotyczące odpowiedzi, skrypt oferty i wariant cyklu pracy muszą być spójne we wszystkich zespołach mających kontakt z klientami.

Dzięki uporządkowanym sekcjom, historii wersji i osadzonym zasobom zespoły mogą stworzyć żywą bibliotekę standardów komunikacji WhatsApp, które zapewniają wsparcie dla szybszego wdrażania nowych pracowników, płynniejszego wykonywania zadań i bardziej spójnych doświadczeń klientów we wszystkich punktach kontaktu.

10. Reklama programowa wykracza poza odbiorców z dużych miast

Reklama programowa ewoluowała, aby osiągnąć cel w miastach drugiego i trzeciego rzędu z taką samą precyzją, jaka wcześniej była możliwa tylko w metropoliach.

Flipkart demonstruje tę strategię poprzez swoje podejście do ekspansji regionalnej. Marka od samego początku działała na szeroką skalę, koncentrując się głównie na miastach drugiego i trzeciego rzędu, gdzie wzrost liczby konsumentów jest silny i stabilny.

Kampania Flipkart

Na przykład kampania „India Ka Fashion Capital” pomogła Flipkartowi dotrzeć do ponad 100 milionów użytkowników tylko na YouTube w ciągu pierwszych 10 dni, podczas gdy poprzednie kampanie potrzebowały miesiąca, aby osiągnąć taki sam zasięg.

Takie podejście sprawdza się, ponieważ kampanie skierowane do miast drugiego i trzeciego rzędu wymagają innych komunikatów niż kampanie metropolitalne.

Zaawansowane funkcje celowania obejmują:

Wykorzystanie różnych kreacji dla użytkowników miejskich, nacisk na szybkość i produkty premium, skupienie się na przystępności cenowej i płatności przy odbiorze (COD).

Wykorzystaj informacje o odbiorcach zebrane w pierwszych tygodniach kampanii, aby spersonalizować komunikaty w kolejnych okresach.

Wykorzystanie grup odbiorców o podobnych zainteresowaniach w celu dotarcia do konkretnych grup docelowych

Reklamy retargetingowe, aby ponownie nawiązać kontakt z konsumentami, którzy wykazali początkowe zainteresowanie

🧠 Ciekawostka: W latach 20. XVII wieku w Holandii gazety opublikowały tysiące pierwszych na świecie drukowanych reklam. Do 1675 roku w obiegu było już ponad 6000 reklam. To sprawia, że holenderskie gazety były XVII-wiecznym odpowiednikiem „sieci reklamowych”.

Wyzwania, przed którymi mogą stanąć marketerzy w Indiach

Zespoły marketingowe w całych Indiach działają szybko, ale sytuacja zmienia się jeszcze szybciej. Oto niektóre z największych przeszkód, z którymi prawdopodobnie będziesz musiał się zmierzyć w nadchodzącym roku. 🗓️

Wyzwanie Co to oznacza Dlaczego ma to znaczenie w Indiach Rosnące koszty pozyskiwania klientów Kanały płatne stają się coraz droższe wraz ze wzrostem konkurencji między Meta, Google i rynkami. Marki potrzebują większych budżetów, aby osiągnąć te same wyniki, co wpływa na rentowność. Fragmentacja danych Dane klientów znajdują się w systemach CRM, platformach reklamowych, witrynach internetowych, platformach handlowych i kanałach offline. Trudno jest stworzyć spójny widok na klienta i przeprowadzić dokładną atrybucję. Luki w pomiarach i atrybucji Utrata sygnału, limit możliwości śledzenia i niespójne raportowanie platformy zmniejszają przejrzystość czynników wpływających na konwersje. Prowadzi to do nieefektywnych wydatków i słabszych decyzji dotyczących wyników. Nasycenie platformy Każda kategoria jest przepełniona reklamami, platformami handlowymi i społecznościowymi. Spadek zasięgu organicznego i szybszy spadek skuteczności płatnych działań Złożoność zawartości regionalnej Różnorodność językowa i kulturowa Indii wymaga lokalizacji komunikatów. Skalowanie zawartości dla wielu stanów staje się kosztowne i czasochłonne. Luki w umiejętnościach związanych z AI Zespołom brakuje praktycznego doświadczenia w zakresie szybkiego projektowania i cykli pracy kampanii opartych na AI. Spowalnia wdrażanie automatyzacji i optymalizacji opartej na AI. Zmieniające się wymagania dotyczące zgodności Ochrona danych, ramy zgody i zasady platform stają się coraz bardziej rygorystyczne. Specjaliści ds. marketingu cyfrowego muszą dostosować cykle pracy, aby zachować zgodność z przepisami i zmniejszyć ryzyko.

Jak zespoły marketingowe mogą się przygotować (krok po kroku)

Zespoły marketingowe w Indiach muszą radzić sobie z szybkimi zmianami platform, wymaganiami kreatywnymi i zmianami zachowań odbiorców. Plany ewoluują co kwartał, a zespoły potrzebują systemu, który zapewni wsparcie zarówno dla szybkości, jak i dokładności.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi pomaga zespołom stworzyć ten rytm.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane obszar roboczy oparty na AI eliminuje ono rozproszenie pracy, dzięki czemu cele, pomysły, zadania i dokumentacja pozostają połączone. To połączenie pomaga zespołom szybciej realizować zadania i udoskonalać kampanie bez utraty tempa.

Oto, jak to pomaga. 📁

Krok 1: Stwórz jedno źródło informacji

Decyzje marketingowe tracą sens, gdy wyniki kampanii, kalendarze zawartości, opinie klientów i dane budżetowe są przechowywane w oddzielnych systemach. Zanim będzie można cokolwiek zoptymalizować, potrzebna jest pełna widoczność.

Zacznij od sporządzenia listy wszystkich platform, na których obecnie przechowywane są dane marketingowe:

Analiza kampanii z płatnych kanałów cyfrowych i wysiłków marketingowych typu organicznego.

Skuteczność zawartości w mediach społecznościowych, e-mailu i serwisach internetowych

Opinie klientów z ankiet, recenzji i zgłoszeń do wsparcia technicznego

Informacje o procesie sprzedaży pokazujące wzorce konwersji

Śledzenie budżetu i alokacja zasobów w ramach różnych inicjatyw

Zbierz je w jednym obszarze roboczym, gdzie Twój zespół będzie mógł na bieżąco śledzić wyniki. Kiedy dane są połączone, łatwiej dostrzec wzorce, które są ukryte w rozdzielonych systemach.

Śledź kondycję kampanii, obciążenie zespołu i wzorce wyników bez konieczności przełączania się między kontekstami w panelach kontrolnych.

Dzięki niestandardowym kartom w ClickUp zespoły marketingowe mogą przekształcać dane w przejrzyste, praktyczne widoki, takie jak:

Karta wykresu liniowego: śledzi trendy marketingowe w czasie, takie jak zmiany ROAS lub CTR.

Karta wykresu słupkowego: Porównuje kanały, kampanie lub segmenty odbiorców obok siebie.

Karta z wykresem kołowym: pokazuje proporcjonalne podziały, takie jak podział budżetu lub źródła potencjalnych klientów.

Karta wykresu baterii: wizualizuje postępy w realizacji celów kampanii lub produkcji zawartości.

Karta obliczeniowa: Oblicza sumy, średnie i formuły, takie jak koszt pozyskania potencjalnego klienta lub odchylenie wydatków.

Karta portfolio: Podsumowuje status wielu kampanii lub strumieni pracy w jednym widoku.

Karta bloku tekstowego: Dodaje notatki, wyróżnienia lub kontekst narracyjny obok danych.

Karta dyskusyjna: zawiera pytania, decyzje i komentarze związane z informacjami zawartymi w pulpicie.

Karta wyszukiwania: wyświetla listy zadań, takie jak pilne zadania, elementy do przeglądu lub zablokowane prace.

Krok 2: Włącz AI do swoich cykli pracy

Większość dnia pracy marketera upływa na tworzeniu postów w mediach społecznościowych, analizowaniu planów marketingowych, segmentowaniu odbiorców i monitorowaniu konkurencji.

Sztuczna inteligencja może szybko sobie z tym poradzić, podczas gdy Twój zespół skupia się na strategii i pracy twórczej.

Określ, gdzie AI ma największy wpływ:

Generowanie zawartości przyspiesza tworzenie pierwszych wersji wiadomości e-mail, postów na platformach społecznościowych i blogów.

Analiza wydajności automatycznie wskazuje możliwości optymalizacji.

Segmentacja odbiorców odbywa się na podstawie wzorców zachowań w różnych punktach kontaktu.

Monitorowanie konkurencji sygnalizuje pojawiające się trendy w marketingu cyfrowym bez konieczności ciągłego ręcznego sprawdzania.

Wdrażaj AI tam, gdzie zwiększa ona wydajność pracy ludzi, a nie tam, gdzie zastępuje strategiczne myślenie.

Wykorzystaj kontekstową sztuczną inteligencję, aby utrzymać tempo prac marketingowych.

Analizuj skuteczność zawartości w celu inteligentnego zarządzania zasobami i mediami społecznościowymi za pomocą ClickUp Brain.

Na przykład kierownik ds. zawartości pyta ClickUp Brain: „Czy możesz mi pokazać, które artykuły generowały największy ruch i zaangażowanie w zeszłym miesiącu?”

Narzędzie marketingowe oparte na AI analizuje dane przechowywane w obszarach roboczych i zwraca zestawienie, które podkreśla najlepiej prosperujący artykuł, jego miesięczną liczbę widoków oraz post, który najdłużej zatrzymywał czytelników na stronie. Kierownik wykorzystuje te informacje, aby zdecydować, które tematy zasługują na większy budżet w następnym sprincie.

Krok 3: Włącz systematyczne eksperymenty do opracowywania kampanii

Statyczne strategie marketingowe nie sprawdzają się na dynamicznych rynkach. Twoi konkurenci co tydzień testują komunikaty, formaty kreatywne, segmenty odbiorców i kombinacje kanałów. Teams, które uruchamiają kampanie i liczą na szczęście, szybko tracą pozycję.

Stwórz ramy testowania, które Twój zespół będzie stosował przy każdej inicjatywie:

Opracuj hipotezy oparte na spostrzeżeniach klientów i danych z poprzednich kampanii.

Określ wskaźniki KPI marketingowe przed wprowadzeniem produktu na rynek, aby wszyscy wiedzieli, jak wygląda sukces.

Stwórz kontrolowane środowiska, które izolują określone zmienne.

Dokumentuj wyniki natychmiast po zakończeniu każdego testu.

Śledź wyniki eksperymentów w czasie rzeczywistym, aby szybko wyeliminować słabe warianty i szybciej skalować te, które osiągają najlepsze wyniki. Systematyczne eksperymenty wzbogacają wiedzę instytucjonalną, a Twój zespół podejmuje lepsze decyzje, ponieważ opierasz się na sprawdzonych spostrzeżeniach.

Uzyskaj wgląd w dane bez konieczności korzystania z wielu narzędzi SaaS dzięki kartom AI w panelach.

Wypróbuj te typy kart AI:

Karta AI Brain: Uruchom niestandardową podpowiedź AI dostosowaną do pytań marketingowych.

Karta AI StandUp: Podsumuj ostatnią aktywność w określonym okresie czasowym.

Karta AI Team StandUp: Podsumuj działania konkretnych osób lub Teams.

Karta podsumowująca AI: Wygeneruj aktualny przegląd stanu i statusu

Karta aktualizacji projektu AI: Stwórz ogólne podsumowanie postępów projektu.

Krok 4: Zautomatyzuj powtarzalne zadania, które spowalniają realizację kampanii

Ręczne przekazywanie zadań zabija dynamikę. Zatwierdzenia utknęły w e-mailowej otchłani, aktualizacje statusu wymagają wiadomości na Slacku i kolejnych spotkań, przydzielanie zadań odbywa się za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, a powiadomienia dla interesariuszy docierają z opóźnieniem lub są całkowicie zapominane.

Zidentyfikuj wszystkie ręczne zadania, które powtarzają się w Twoich kampaniach. Nakreśl łańcuchy zatwierdzania, wyzwalacze aktualizacji statusu, reguły przypisywania zadań i sekwencje powiadomień dla interesariuszy.

Automatyzacja eliminuje te punkty tarcia, dzięki czemu kampanie przechodzą od koncepcji do uruchomienia w połowie czasu.

Ręczne przekazywanie zadań zabija dynamikę. Zatwierdzenia utknęły w e-mailowej otchłani, aktualizacje statusu wymagają wiadomości na Slacku i kolejnych spotkań, przydzielanie zadań odbywa się za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, a powiadomienia dla interesariuszy docierają z opóźnieniem lub są całkowicie zapominane.

Zidentyfikuj wszystkie ręczne zadania, które powtarzają się w Twoich kampaniach. Nakreśl łańcuchy zatwierdzania, wyzwalacze aktualizacji statusu, reguły przypisywania zadań i sekwencje powiadomień dla interesariuszy.

Automatyzacja eliminuje te punkty tarcia, dzięki czemu kampanie przechodzą od koncepcji do uruchomienia w połowie czasu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zyskaj więcej czasu na strategiczne inicjatywy, które napędzają rozwój, dzięki automatyzacji. Wystarczy raz ustawić regułę, a system będzie ją uruchamiać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni warunek.

Na przykład kierownik kampanii zmienia status zadania na „Gotowe do przeglądu", a system natychmiast przypisuje je menedżerowi zatwierdzającemu. Projektant przesyła ostateczną wersję zasobu, a zadanie przechodzi do statusu „Zaplanowane", a system wysyła aktualizację do właściciela kanału.

Krok 5: Wykorzystaj AI do pogłębionej analizy i uzyskania wnikliwych informacji

Podstawowa AI zajmuje się zadaniami na poziomie powierzchniowym. Zaawansowane funkcje AI pozwalają głębiej analizować złożone wzorce danych, przewidywać wyniki kampanii, generować szczegółowe informacje o odbiorcach i dostarczać strategiczne rekomendacje, które pomagają w podejmowaniu decyzji na poziomie kierowniczym.

Wdrażaj zaawansowaną AI tam, gdzie najważniejsza jest szczegółowa analiza, na przykład:

Przewiduj, które segmenty odbiorców zareagują na konkretne komunikaty, zanim wydasz budżet.

Zidentyfikuj wzorce międzykanałowe, które ujawniają niewykorzystane możliwości.

Twórz strategiczne rekomendacje w oparciu o dotychczasowe wyniki i najnowsze trendy marketingowe.

Ten poziom inteligencji odróżnia zespoły, które reagują na zmiany rynkowe, od zespołów, które je przewidują.

Zespoły marketingowe potrzebują strategicznej sztucznej inteligencji, która zna Twoją pracę.

Odpowiadaj na złożone pytania, korzystając z kontekstu zadań, dokumentów, spotkań i połączonych narzędzi.

Przekształcaj mowę na tekst i elementy do wykonania nawet 4 razy szybciej dzięki funkcji ClickUp Talk to Text.

Wykorzystaj wielomodelową AI (np. ChatGPT, Claude, Gemini) w jednym interfejsie, aby uzyskać głębsze rozumowanie i zróżnicowane style wyjściowe.

Pobieraj informacje z plików i kontekstu projektu, do których tradycyjna AI nie ma dostępu.

Zamień zawartość przeglądarki w praktyczne podsumowania lub zadania dzięki rozszerzeniu Chrome. Uzyskaj bogatszy kontekst dzięki analizie strony ClickUp BrainGPT

Krok 6: Industrializacja produkcji zawartości

Indyjska publiczność oczekuje zawartości w języku hindi, angielskim, tamilskim, telugu i innych językach regionalnych jednocześnie na YouTube, Instagramie, WhatsApp i nowych platformach. Ręczna produkcja nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom.

Stwórz system zawartości, który zapewnia równowagę między szybkością a standardami marki:

Określ jasne cykle pracy z przypisaną własnością dla każdego typu zawartości.

Ustal procedury zatwierdzania, które zapewnią spójność

Twórz szablony kalendarza zawartości , które przyspieszają wydajność bez ograniczania kreatywności.

Monitoruj wskaźniki wydajności, aby zidentyfikować elementy, które przemawiają do określonych segmentów.

AI przyspiesza generowanie zawartości na dużą skalę, podczas gdy Twój zespół zachowuje kontrolę nad kreatywnością i kierunkiem strategicznym. Skoncentruj się na formatach i tematach, które zwiększają zaangażowanie klientów, i ogranicz produkcję zawartości, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

🚀 Zaleta ClickUp: zespoły ds. zawartości tworzą więcej materiałów niż kiedykolwiek, a ClickUp Brain nadąża za tym tempem, nie tracąc przy tym spójności. Zna już wytyczne dotyczące marki, zasady dotyczące tonu wypowiedzi oraz zawartość przechowywaną w Twoim obszarze roboczym. Kontekst ten kształtuje każdą sugestię, dzięki czemu wyniki pozostają spójne bez długich cykli edycji. Twórz wysokowydajne teksty reklamowe dla swoich kampanii dzięki ClickUp Brain

Załóżmy, że kierownik ds. zawartości przygotowuje materiały do kampanii świątecznej. Pyta ClickUp Brain: „Przygotuj projekt postu w mediach społecznościowych dotyczącego naszej oferty rabatowej z okazji Diwali, wykorzystując ton naszej marki i najlepiej sprawdzający się tekst z zeszłego roku w tej przestrzeni”.

Tworzy krótką wersję na LinkedIn, bardziej wyrazisty opis na Instagramie oraz $$cta, które odzwierciedla styl, który wcześniej generował wysokie zaangażowanie.

Najlepsze praktyki w zakresie skalowania marketingu cyfrowego

Indyjski ekosystem cyfrowy nagradza marki, które działają szybko, ale pozostają osadzone w lokalnej rzeczywistości. Skalowanie działalności w tym kraju wymaga innego podejścia. Oto kilka najlepszych praktyk, które warto zastosować. 📋

Przeprowadź eksperymenty cenowe w miastach drugiego i trzeciego rzędu

Konsumenci w mniejszych miastach reagują inaczej na struktury cenowe niż odbiorcy w metropoliach. Przeprowadź testy A/B modeli płatności — opcje EMI, cykle tygodniowe, okresy próbne — i śledź współczynniki konwersji w poszczególnych regionach geograficznych.

Czułość cenowa różni się znacznie między Pune a Patną, więc struktura cenowa powinna odzwierciedlać lokalną siłę nabywczą i preferencje płatnicze. Dostosuj ją na podstawie rzeczywistych danych, a nie przypuszczeń.

🧠 Ciekawostka: W średniowiecznej Europie istnieli „heroldowie”, którzy pełnili rolę chodzących sieci reklamowych. Ponieważ większość ludzi nie umiała czytać, marki zatrudniały heroldów, aby wykrzykiwali promocje na ruchliwych ulicach.

Podziel swój lejek według zachowań płatniczych

Wybór metody płatności mówi więcej niż wiek czy przedział dochodów. Stwórz odrębne ścieżki konwersji dla użytkowników portfeli elektronicznych, użytkowników UPI i użytkowników kart kredytowych.

Użytkownicy portfeli cyfrowych poszukują zwrotów gotówki i natychmiastowych rabatów. Użytkownicy UPI stawiają na szybkość i prostotę. Użytkownicy kart kredytowych reagują na punkty lojalnościowe i oferty premium.

Projektuj strony docelowe, oferty i komunikaty osobno dla każdego segmentu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat AI w marketingu, obejrzyj to wideo:

Buduj hiperlokalne huty dostawcze w skupiskach mieszkaniowych

Szybkość dostawy ma bezpośredni wpływ na współczynniki konwersji i powtarzalne zakupy. Zidentyfikuj dzielnice o dużej gęstości zaludnienia, takie jak Whitefield w Bangalore, Powai w Bombaju i Gachibowli w Hyderabadzie, aby utworzyć mikro-magazyny zaopatrzone w szybko sprzedające się produkty.

Skróć czas dostawy z 24 godzin do 2–4 godzin. Szybsza realizacja zamówień generuje polecenia ustne w kompleksach mieszkaniowych i społecznościach mieszkaniowych.

🔍 Czy wiesz, że... 35% marketerów B2B twierdzi, że ich organizacje korzystają obecnie z aplikacji opartych na AI, ale wszystkie znajdują się na bardzo różnych etapach rozwoju. Około 20% nadal bada możliwości, 48% opracowuje przypadki użycia, a 24% wdrożyło AI do swoich cykli pracy.

Zoptymalizuj zasoby kreatywne pod kątem lokalnych zachowań wyszukiwania

Hindusi wyszukują informacje w językach regionalnych w inny sposób.

Użytkownicy posługujący się językiem hindi wpisują „shaadi ke kapde” (stroje ślubne), a nie „stroje ślubne”. Użytkownicy posługujący się językiem malajalam wyszukują „przepisy sadya” podczas święta Onam, a nie „menu uroczystości w Kerali”.

Sprawdź swoją strategię słów kluczowych i zasoby kreatywne, aby dopasować je do rzeczywistych zachowań regionalnych odbiorców podczas wyszukiwania. Korzystaj z pomocy native speakerów do weryfikacji tłumaczeń; dosłowne przekłady często nie uwzględniają kontekstu kulturowego i intencji wyszukiwania.

Nawiąż współpracę z lokalnymi sprzedawcami detalicznymi, aby zdobyć zaufanie klientów

Penetracja handlu elektronicznego pozostaje niska w wielu dzielnicach, ponieważ konsumenci wolą obejrzeć produkty przed zakupem.

Współpracuj z lokalnymi sklepami jako punktami odbioru lub centrami demonstracyjnymi. Pozwól klientom dotknąć, przetestować i odebrać zamówienia w znanych im sklepach.

Ten model hybrydowy zmniejsza wskaźniki zwrotów i buduje wiarygodność na rynkach, gdzie transakcje cyfrowe nadal spotykają się ze sceptycyzmem.

🧠 Ciekawostka: W 1908 roku brytyjski marketer Thomas J. Barratt, obecnie nazywany „ojcem współczesnej reklamy”, przeprowadził sprytną kampanię reklamową mydła Pears, wykorzystując sztukę, slogany i powtarzalność ekspozycji. W jednej z reklam wykorzystał nawet obraz z epoki wiktoriańskiej zatytułowany „Bubbles”, aby skojarzyć mydło z domowym komfortem i statusem społecznym, co stanowi wczesny przykład budowania marki.

Wypróbuj szablony marketingowe, aby przyspieszyć pracę

Wysokowydajne zespoły marketingowe polegają na szablonach kampanii marketingowych, aby ujednolicić planowanie, ograniczyć ręczne ustawienia i zapewnić spójność każdej kampanii od momentu rozpoczęcia do uruchomienia. Solidny szablon zapewnia zespołom jasność co do celów, osi czasu, własności i obciążenia przed rozpoczęciem produkcji.

Oto kilka opcji. 🗒️

Szablon planu działania marketingowego ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Przechodź w dowolnym momencie od planowania na wysokim szczeblu do szczegółów na poziomie działu dzięki szablonowi planu działania marketingowego ClickUp.

Szablon planu działania marketingowego ClickUp zapewnia zespołom marketingowym niezawodne ramy do projektowania, organizowania i śledzenia prac związanych z kampanią od momentu jej rozpoczęcia do realizacji.

Składa się z:

Zablokowane , Anulowane , Zakończone , W trakcie realizacji i Zaplanowane . Niestandardowe statusy zadań ClickUp , takie jak

Wynik , Przypisany zespół , Pliki i Cele , pozwalają zwiększyć przejrzystość każdego zadania. Pola niestandardowe ClickUp , takie jak, pozwalają zwiększyć przejrzystość każdego zadania.

Wiele wbudowanych widoków, w tym widok kalendarza, widok listy planów działania, widok zespołu i widok „Zacznij tutaj”.

Szablon osi czasu marketingowej ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zrównoważ obciążenie i zaplanuj zależności dzięki szablonowi osi czasu marketingowej ClickUp.

Szablon osi czasu marketingowej ClickUp przekształca złożone harmonogramy kampanii w przejrzystą sekwencję wizualną. Zawiera on:

Wycofane, Ocena , Realizacja , Nie rozpoczęte i Planowanie , dla lepszego Niestandardowe statusy, takie jak, dla lepszego zarządzania projektami kreatywnymi

Pola niestandardowe, w tym Kategoria zadania , Wysiłek , Kwartał , Kierownik ds. marketingu i Kanał , aby nadać strukturę i przejrzystość każdej działalności.

Szybki widok, taki jak widok aktywności, widok potencjalnych klientów, widok obciążenia marketingowego, widok osi czasu i widok przewodnika dla początkujących.

Twój następny krok zaczyna się od ClickUp

Trendy marketingowe w Indiach zmieniają się szybko, a zmiany nie czekają na nikogo. Trendy ewoluują, platformy zmieniają kierunek z dnia na dzień, a oczekiwania odbiorców rosną wraz z każdym nowym doświadczeniem, z jakim się spotykają.

Jednak utrzymanie przewagi wymaga stałej uwagi i elastycznego działania, które zapewnia ClickUp.

Panele kontrolne łączą wyniki, obciążenie i stan kampanii w jednym widoku, dzięki czemu decyzje są podejmowane szybciej, bez konieczności przełączania się między zakładkami. Automatyzacja eliminuje powtarzalne przekazywanie zadań i pozwala kontynuować kampanie bez konieczności wysyłania przypomnień. ClickUp Brain i BrainGPT opierają się na tej podstawie, oferując kontekstowe odpowiedzi i wsparcie zawartości bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym.

A gdy zespoły potrzebują jasności w złożonych osiach czasu, szablony marketingowe zapewniają widoczność własności.

Jeśli chcesz, aby działania marketingowe były bardziej skoordynowane i lepiej dostosowane do cyfrowego krajobrazu Indii, ClickUp oferuje funkcje, które pozwolą Ci prowadzić każdą kampanię z pewnością i przejrzystością.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Marki inwestują coraz więcej w zawartość generowaną przez AI, marketing efektywnościowy, programy lojalnościowe i współpracę z influencerami. Treści regionalne i krótkie filmy wideo również mają duży wpływ na zaangażowanie odbiorców.

/AI pomaga zespołom szybciej tworzyć zawartość, personalizować kampanie, analizować wyniki i automatyzować powtarzalne zadania. Ułatwia to przeprowadzanie eksperymentów i skalowanie kampanii bez zwiększania liczby pracowników.

Marketing influencerski zmierza w kierunku niszowych twórców, zawartości w stylu UGC i umów połączonych z wynikami. Marki koncentrują się bardziej na mierzalnych wynikach niż na liczbie obserwujących.

Tak, ponieważ większość nowych użytkowników Internetu preferuje zawartość w lokalnych językach. Marki, które komunikują się z odbiorcami w kontekście regionalnym, cieszą się większym zaufaniem i osiągają lepsze wyniki konwersji.

Marketerzy powinni przeanalizować sposób gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych klientów, zaktualizować przepływy uzyskiwania zgody i zapewnić, że wszyscy partnerzy przestrzegają tych samych standardów. Jasne zasady dotyczące danych zmniejszą ryzyko.

Zespoły korzystają z narzędzi AI do tworzenia zawartości, platform CRM, narzędzi analitycznych, pulpitów nawigacyjnych dotyczących skuteczności reklam oraz platform do automatyzacji marketingu, które łączą kampanie, dane i funkcje raportowania w jednym miejscu.