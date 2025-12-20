Google Workspace Studio a ClickUp Agents: jak dokonać wyboru

Badania dotyczące wdrażania AI pokazują interesujący obraz: 88% organizacji wykorzystuje obecnie AI w co najmniej jednej funkcji biznesowej.

Jednak tylko 7% w pełni wdrożyło AI w całej swojej organizacji. Kolejne 31% jest w trakcie wdrażania, a 30% nadal znajduje się w fazie pilotażowej swoich inicjatyw związanych z AI.

Oczywiste jest, że wiele zespołów eksperymentuje z AI, ale niewiele z nich osiągnęło etap pełnej integracji tej technologii z codzienną pracą.

Statystyki dotyczące wykorzystania AI opracowane przez McKinsey & Company

Kiedy zespoły zaczynają rozważać wykorzystanie AI w pracy, dostępne opcje mogą wydawać się przytłaczające.

Na przykład Google Workspace Studio wprowadza sztuczną inteligencję bezpośrednio do Gmaila, Dokumentów Google i Arkuszy Google. Z drugiej strony ClickUp Agents zostało zaprojektowane do automatyzacji zadań, zarządzania projektami i synchronizacji pracy między różnymi działami.

Obie obiecują oszczędność czasu, ale sposób, w jaki wpisują się w cykl pracy, może wyglądać zupełnie inaczej.

W tym wpisie na blogu dokładnie przeanalizujemy Google Workspace Studio i ClickUp Agents. Po przeczytaniu tego wpisu będziesz mieć jaśniejszy obraz tego, jak przejść od pilotażowego wdrożenia sztucznej inteligencji do jej rzeczywistego wykorzystania w pracy.

Google Workspace Studio a ClickUp Agents w skrócie

Oto porównanie Google Workspace Studio i ClickUp Agents.

Czym jest ClickUp?

Zoptymalizuj swoje operacje dzięki ClickUp. Usprawnij zarządzanie pracą i oszą czasu w zespołach dzięki ClickUp 4. 0 i jego superagentom!

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, w którym agenci AI działają bezpośrednio w ramach zadań, projektów i cykli pracy.

Nie musisz przeskakiwać między niepołączonymi narzędziami ani tracić czasu na przełączanie się między kontekstami.

Dzięki ClickUp 4.0 Twoje zadania, dokumenty, wiedza, wątki czatu, transkrypcje spotkań i wszystkie narzędzia związane z pracą pozostają połączone w jednym obszarze roboczym opartym na sztucznej inteligencji. Możesz tworzyć i wdrażać agentów AI bez kodowania bezpośrednio w ClickUp, bez zwiększania rozproszenia pracy spowodowanego niepołączonymi cyklami pracy i wieloma aplikacjami.

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom, jakie oferuje oprogramowanie do ujednolicenia obszaru roboczego:

ClickUp Agents to zautomatyzowani pomocnicy wbudowani w Twoje środowisko pracy, którzy działają w tle i zajmują się powtarzalnymi lub wymagającymi dużej wiedzy kontekstowej zadaniami. Rozpoznają kontekst, więc wiedzą, co znajduje się w Twoich zadaniach, dokumentach, czatach i nie tylko, i działają bez konieczności ręcznego wyzwalania każdej czynności. Nie trzeba też znać się na kodowaniu, żeby je stworzyć!

Otrzymujesz zestaw gotowych agentów, które możesz włączyć i od razu zacząć używać. Są to szablony lub „gotowe” agenty zaprojektowane z myślą o typowych cyklach pracy, które nie wymagają konfiguracji.

Oto kilka doskonałych przykładów, które możesz wykorzystać:

Answers Agent udziela trafnych odpowiedzi na podstawie kontekstu Twojego obszaru roboczego w kanale udziela trafnych odpowiedzi na podstawie kontekstu Twojego obszaru roboczego w kanale czatu ClickUp.

Codzienne lub cotygodniowe raporty Agents generujące rutynowe aktualizacje dotyczące przestrzeni, folderu lub listy zgodnie z ustalonym harmonogramem.

StandUp Agents podsumowujące aktywność zespołu w danym momencie

Możesz skorzystać z tych gotowych agentów, jeśli potrzebujesz standardowych cykli pracy AI przy minimalnych ustawieniach.

Z drugiej strony masz ClickUp Custom Agents, które pozwalają tworzyć własne automatyzacje za pomocą kreatora bez kodowania. Są one bardziej elastyczne i pozwalają dostosować działanie agenta, czas jego uruchamiania oraz sposób interakcji z Twoim obszarem roboczym. Oto przykład od naszego zespołu:

Te super agenci charakteryzują się następującymi cechami:

Wyzwalacze: Jakie zdarzenie powoduje uruchomienie agenta (np. opublikowana wiadomość lub zaktualizowane zadanie)? Warunki: zasady decydujące o tym, czy agent powinien podjąć działanie (np. odpowiadać tylko wtedy, gdy wiadomość zawiera jasne pytanie). Działania: Co faktycznie robi agent (np. publikuje odpowiedź, tworzy zadania lub podsumowuje informacje) Wiedza i narzędzia: do jakich danych agent ma dostęp i jakich narzędzi może używać do podejmowania działań

Na przykład, jeśli Twój zespół wsparcia otrzymuje wiele pytań na kanale czatu, możesz stworzyć niestandardowego agenta, który:

Wyzwalacz uruchamia się po nadejściu nowej wiadomości.

Odpowiada tylko wtedy, gdy wiadomość wygląda jak pytanie.

Wykorzystuje dokumenty i zadania obszaru roboczego jako swoją „bazę wiedzy”.

Odpowiedź była kompetentna i trafna w kontekście.

Funkcja nr 2: pakiet narzędzi zwiększających wydajność oparty na AI

ClickUp Brain znajduje się w Twoim obszarze roboczym, pobierając kontekst z zadań, dokumentów, czatów, a nawet połączonych aplikacji, aby zautomatyzować pracę. To narzędzie AI zwiększające wydajność jest „zawsze aktywnym” siecią, która łączy Twoich pracowników, projekty i wiedzę.

Zapewnia natychmiastowe odpowiedzi kontekstowe dotyczące zadań, dokumentów, terminów, zależności i dyskusji. Zespoły mogą szybko odnaleźć wymagania, przeprowadzić lokalizację decyzji lub przypomnieć sobie, dlaczego status zadania uległ zmianie, a wszystko to bez konieczności przeszukiwania warstw dokumentów lub wątków czatu.

📌 Przykładowe podpowiedzi: Dlaczego zadanie „Integracja API” zostało przeniesione z powrotem do statusu „W trakcie realizacji”? Podsumuj dyskusję, która doprowadziła do tej zmiany.

Pobierz wymagania dotyczące aktualizacji przepływu wdrażania nowych pracowników ze wszystkich połączonych dokumentów i zadań.

Znajdź spotkanie, podczas którego ustaliliśmy zakres funkcji Feature XYZ, i podsumuj podjęte decyzje.

Ponadto ClickUp Brain automatyzuje rutynowe, czasochłonne czynności związane z projektami. Może podsumowywać długie wątki zadań, generować aktualizacje lub raporty, a także tworzyć projekty dokumentacji lub planów projektów.

A co najlepsze? Może również pomóc w tworzeniu agentów. Po prostu rozpocznij rozmowę z BrainGPT, używając podpowiedzi w języku naturalnym, a program poprowadzi Cię krok po kroku!

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby pomóc Ci w tworzeniu agentów.

🚀 Zaleta ClickUp: Zastąp mozaikę niepowiązanych narzędzi AI jednym, kontekstowym silnikiem wydajności: ClickUp BrainGPT. Łączy się on bezpośrednio z Twoją pracą w różnych aplikacjach i platformach, ujednolicając wyszukiwanie, automatyzację, tworzenie zawartości i komendy głosowe. Użyj rozszerzenia ClickUp BrainGPT dla przeglądarki Chrome, aby wyszukiwać, podsumowywać i działać z dowolnej zakładki przeglądarki. Oto, jak można ją wykorzystać, aby wyeliminować rozrost AI: Ujednolicony obszar roboczy AI do zadawania pytań, automatyzacji zadań i generowania zawartości przy użyciu modeli AI premium, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini.

Wyszukiwanie kontekstowe w innych aplikacjach , takich jak ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint i OneDrive

Talk-to-Text dla wydajności opartej na głosie , która pozwala dyktować pomysły, aktualizacje, zadania lub wiadomości bezpośrednio do cyklu pracy. , która pozwala dyktować pomysły, aktualizacje, zadania lub wiadomości bezpośrednio do cyklu pracy.

Wyszukiwanie głębokie + wyszukiwanie w sieci i analizy , aby uzyskać przemyślane, bogate w kontekst odpowiedzi.

Funkcja nr 3: Wbudowane funkcje współpracy

ClickUp gromadzi w jednym miejscu rozmowy, aktualizacje i decyzje, które zazwyczaj są rozproszone po różnych aplikacjach. Dzięki temu zespoły mają do dyspozycji jedno hub, w którym praca postępuje, a agenci mogą faktycznie zrozumieć, co się dzieje, ponieważ wszystkie informacje są zebrane w jednym miejscu.

Każdy zespół ma te ciągłe wymiany zdań: wyjaśnianie wymagań, sprawdzanie postępów, udostępnianie szybkiego zrzutu ekranu lub pytanie „kto się tym zajmuje?”.

W ClickUp rozmowy te odbywają się tuż obok zadań, dokumentów i osi czasu, których dotyczą, za pośrednictwem ClickUp Chat . Nic nie gubi się w kanale oddalonym o wiele kilometrów od miejsca pracy.

Ponieważ czat jest częścią cyklu pracy, Twoi agenci mogą wkroczyć do akcji, znając rzeczywisty kontekst. Widzą omawiane zadanie, dokument zawierający wymagania, ostatnią aktualizację oraz decyzje podjęte podczas wczorajszej rozmowy SyncUp i notatki ze spotkania z AI Notetaker.

Agenci mogą pobierać informacje z Twojego obszaru roboczego, odpowiadać na zapytania i kontynuować pracę.

Zarządzanie zadaniami staje się naturalnym wynikiem rozmowy. Jednym kliknięciem jasna wiadomość zamienia się w zadanie ClickUp.

ClickUp Docs naturalnie wpisuje się w tę pętlę, przechwytując specyfikacje, notatki ze spotkań, przewodniki procesowe i burze mózgów, które są połączone z zadaniami i rozmowami. Gdy zespoły aktualizują dokument, agenci to widzą. Gdy zmienia się wymaganie, widzą to wszyscy, którzy o tym rozmawiają. Gdy ktoś zostawia komentarz, może on przekształcić się w zadanie bez utraty kontekstu.

W wyniku decyzje są podejmowane szybciej, przekazywanie zadań jest bardziej przejrzyste, a w ciągu tygodnia rzadziej pojawiają się pytania typu „gdzie to jest?”.

Ceny ClickUp

Oto, co prawdziwy użytkownik miał do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

Przed przejściem na ClickUp do zarządzania projektami używaliśmy Redbooth i porównując te dwa rozwiązania, widzę znaczną poprawę. Bardzo doceniam funkcje automatyzacji i narzędzia AI ClickUp. Pulpit nawigacyjny jest atrakcyjny, a jego wygląd bardzo mi się podoba. Uważam, że oddzielne sekcje dla przypisanych zadań, zakończonych prac i elementów poddanych ocenie klienta są jednymi z najlepszych funkcji. Możliwość dodawania multimediów, tworzenia dokumentów i pracy nad białymi księgami to również niektóre z aspektów, które najbardziej mi się podobają w ClickUp. Ogólnie rzecz biorąc, zdecydowanie pomogło mi to zwiększyć wydajność mojej pracy.

32% pracowników uważa, że automatyzacja pozwala zaoszczędzić tylko kilka minut, ale 19% twierdzi, że może ona zapewnić 3–5 godzin oszczędności tygodniowo. W rzeczywistości nawet najmniejsze oszczędności czasu sumują się w dłuższej perspektywie. Na przykład oszczędność zaledwie 5 minut dziennie na powtarzalnych zadaniach może mieć wynik w postaci ponad 20 godzin w każdym kwartale, które można przeznaczyć na bardziej wartościową, strategiczną pracę. Firma STANLEY Security skróciła czas poświęcany na tworzenie raportów o co najmniej 50% dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą skupić się mniej na formatowaniu, a bardziej na prognozowaniu.

Czym jest Google Workspace Studio?

za pośrednictwem Google Workspace

Google Workspace Studio to platforma bezkodowa w ramach Google Workspace, która umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych agentów AI opartych na Gemini. Pomaga ona zautomatyzować cykle pracy w różnych aplikacjach, w tym Gmailu, Dysku, Dokumentach, Arkuszach, Czacie oraz narzędziach innych firm, takich jak Microsoft 365.

Możesz tworzyć agentów za pomocą prostych opisów językowych, zgodnie z logiką „jeśli to, to tamto”, wzbogaconą o rozumowanie AI dla zadań uwzględniających kontekst. Agenci dostosowują się do sytuacji, obsługują wieloetapowe procesy i integrują się bezpośrednio z aplikacjami obszarów roboczych za pomocą ikony skrótu.

🧠 Ciekawostka: Shakey the Robot, zbudowany w 1966 roku, stał się pierwszym robotem, który potrafił samodzielnie planować swoje działania, a wideo demonstracyjne było tak niewiarygodne w tamtych czasach, że niektórzy uważali je za zainscenizowane.

Funkcje Google Workspace Studio

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które pozwalają na automatyzację procesów za pomocą AI:

Funkcja nr 1: Agenci bez kodowania

Używaj prostych komend językowych, aby tworzyć niestandardowych agentów AI w Google Workspace Studio ( Źródło )

Google Workspace Studio pozwala tworzyć agentów AI po prostu opisując, co mają robić. Możesz na przykład powiedzieć: „Oznacz e-maile z działu finansowego, wyodrębnij kwoty faktur, dodaj je do Arkuszy Google i powiadom mnie na czacie”.

Gemini 3 natychmiast przekształca to w działającą automatyzację bez konieczności tworzenia reguł. Zawiera również gotowe szablony zarządzania zadaniami, takie jak działania następcze po spotkaniach, podsumowania Skrzynki odbiorczej lub oznaczanie wiadomości. Wszystko jest zgodne z uprawnieniami Twojej organizacji, więc agenci mają dostęp tylko do tych danych, do których mają uprawnienia.

🧠 Ciekawostka: W latach 90. naukowcy zbudowali robota o nazwie Genghis, który potrafił poruszać się po nierównym terenie, wykorzystując wyłącznie warstwowe odruchy. Nie posiadał on mózgu w tradycyjnym rozumieniu, ale zachowywał się jak autonomiczna istota, co pomogło wzbudzić zainteresowanie zachowaniem agentów inspirowanym owadami.

Funkcja nr 2: Udostępnianie agentów

Udostępniaj agentów w całym Google Workspace, zachowując bezpieczeństwo i zgodność z przepisami ( Źródło )

Workspace Studio zawiera centralny pulpit nawigacyjny, na którym zespoły mogą przeglądać szablony, edytować agentów, śledzić aktywność i sprawdzać wydajność. Wszystko jest dostępne z paska bocznego Workspace, więc nie musisz przełączać się między narzędziami.

Możesz również udostępniać agentów tak samo, jak udostępniasz Dokumenty Google lub Arkusze Google. Ułatwia to zespołom współpracę, ponowne wykorzystanie przykładów automatyzacji cyklu pracy i wdrażanie ich w całym dziale.

🔍 Czy wiesz, że... Badania nad zachowaniem grup agentów zostały zaczerpnięte bezpośrednio z natury: naukowcy badający mrówki, pszczoły i termity zdali sobie sprawę, że rój prostych agentów przestrzegających podstawowych lokalnych zasad może wytworzyć bardzo złożone zachowanie grupowe; ta wiedza stanowi podstawę współczesnej robotyki wieloagentowej i rojowej.

Funkcja nr 3: Wspólne tworzenie agentów i integracja z Google Workspace

Podpowiedź dla Workspace Studio Agents: działajcie w ramach Twojego konta czatu ( Źródło )

Agenci ci koordynują zadania w Gmailu, Dokumentach, Arkuszach, Dysku i Czacie. Oznacza to, że możesz zautomatyzować takie cykle pracy, jak:

Pobieranie danych CRM do Arkuszy w celu cotygodniowego raportowania

Przekształcanie notatek z czatu w sformatowaną propozycję w dokumencie

Automatyczne organizowanie plików onboardingowych i przypisywanie uprawnień

Ponieważ narzędzia do automatyzacji rozumieją tekst, załączniki i kontekst, mogą dostosowywać się do zmian, zamiast opierać się na sztywnych zasadach.

Ponadto działają one jak wspólne zasoby obszarów roboczych. Dzięki temu Twój zespół może:

Wspólna edycja instrukcji agenta

Skopiuj agenta i dostosuj go do nowych celów w niestandardowy sposób.

Aktualizuj logikę w miarę ewolucji procesów

Zachęca zespoły do tworzenia wspólnej biblioteki przydatnych agentów zamiast dziesiątek odizolowanych osobistych automatyzacji.

Ceny Google Workspace Studio

14-dniowa wersja próbna

Niestandardowe ceny

ClickUp Agents a Google Workspace Studio: porównanie funkcji

Zarówno ClickUp, jak i Google Workspace Studio podchodzą do automatyzacji AI z zupełnie różnych perspektyw, mimo że mają na celu rozwiązanie podobnego problemu.

ClickUp koncentruje się na wprowadzeniu sztucznej inteligencji bezpośrednio do zarządzania projektami, dokumentacji i cykli pracy międzyfunkcyjnych. Z kolei Workspace Studio skupia się na automatyzacji zadań w ekosystemie Google.

Przyjrzyjmy się, jak działa każda z tych platform:

Funkcja nr 1: Cykl pracy agentów

ClickUp

Agenci ClickUp AI działają bezpośrednio w ramach platformy roboczej, gdzie znajdują się zadania, czaty, dokumenty i aktualizacje.

Ponieważ wszystko jest połączone w jednym miejscu, mają oni dostęp do kontekstu potrzebnego do podejmowania precyzyjnych działań, takich jak aktualizowanie zadań, publikowanie postów na czacie, podsumowywanie postępów lub uruchamianie powtarzających się cykli pracy. Możesz włączyć gotowe agenty do typowych potrzeb lub tworzyć niestandardowe agenty za pomocą narzędzia do tworzenia bez kodowania, a wbudowane narzędzia AI, takie jak Brain, mogą pomóc w projektowaniu logiki.

Ten superagent rozumie kontekstowo nasze zasady czytelności i daje solidne sugestie, jak poprawić wynik czytelności.

Google Workspace Studio

Google Workspace Studio umożliwia tworzenie agentów AI, którzy automatyzują cykle pracy w aplikacjach Workspace, takich jak Gmail, Dysk, Kalendarz Google i Czat. Agenci ci są bardzo skuteczni w rutynowych zadaniach międzyaplikacyjnych — tworzeniu szkiców wiadomości e-mail, przetwarzaniu dokumentów, pobieraniu informacji lub koordynowaniu kroków w wielu narzędziach Google. Korzystają oni z możliwości rozumowania Gemini, ale nie są przypisani do jednego projektu lub systemu zadań, a ich kontekst pochodzi z poszczególnych aplikacji Workspace, a nie z jednego ujednoliconego środowiska pracy.

🏆 Zwycięzca: ClickUp Agents, ponieważ działa w skonsolidowanym obszarze roboczym, w którym projekty, rozmowy i dokumentacja są już ze sobą połączone. Zapewnia to głębszy kontekst na poziomie zadań i umożliwia bardziej konkretne działania oparte na cyklu pracy. Agenci Google Workspace Studio są silni w zakresie szerokiej automatyzacji między aplikacjami, ale działają w oddzielnych narzędziach i mają mniejszą widoczność ustrukturyzowanych cykli pracy w projektach.

Funkcja nr 2: Głębia zarządzania projektami

Oto porównanie narzędzi do zarządzania projektami:

ClickUp

ClickUp jest przeznaczony dla zespołów realizujących złożone projekty. Otrzymujesz ponad 15 widoków ClickUp, w tym wykresy Gantta, tablice Kanban, widok osi czasu, kalendarze i mapy myśli, dzięki czemu możesz planować pracę w preferowany przez siebie sposób. Ponadto możesz podzielić pracę na zadania, podzadania, zależności, sprinty i pola niestandardowe oparte na AI, co sprawia, że idealnie nadaje się do pracy wielofazowej lub międzyfunkcjonalnej.

Automatyzacje ClickUp i agenci AI pomagają zespołom zarządzać przekazywaniem zadań, aktualizacjami, przypomnieniami i zmianami statusu w tysiącach zadań.

Oto jak to działa w praktyce:

Google Workspace Studio

Obszar roboczy Studio wspiera podstawowe planowanie poprzez szablony Arkuszy, podsumowania generowane przez Gemini oraz zadania do wykonania wynikające ze spotkań.

Nie oferuje jednak natywnych funkcji zarządzania projektami, takich jak hierarchie zadań, zależności czy śledzenie czasu. Zespoły często polegają na ręcznych arkuszach, dodatkach lub narzędziach zewnętrznych, co może utrudniać śledzenie cyklu pracy w miarę rozrastania się projektów.

🏆 Zwycięzca: ClickUp zapewnia bardziej niezawodne zarządzanie projektami i programami, szczególnie w przypadku zespołów zarządzających uporządkowanymi, wieloetapowymi zadaniami.

Funkcja nr 3: Możliwości AI

Krótkie porównanie funkcji AI obu platform:

ClickUp

BrainGPT zapewnia AI w całym obszarze roboczym: zadaniach, dokumentach, czatach i pulpitach nawigacyjnych. Odpowiada na pytania w oparciu o kontekst zadania, generuje aktualizacje lub raporty, podsumowuje długie wątki komentarzy i pomaga w natychmiastowym tworzeniu planów projektów.

ClickUp AI Agents obsługuje powtarzalne cykle pracy, a Brain MAX doskonale nadaje się do wysokowydajnego wnioskowania i złożonych zadań. Otrzymujesz również ClickUp AI Notetaker, który automatycznie rejestruje notatki ze spotkań, działania do wykonania i decyzje. Po prostu oznacz @brain w dowolnym zadaniu, aby uzyskać natychmiastową pomoc!

Google Workspace Studio

Obszar roboczy Studio osadza Gemini w Gmailu, Dokumentach, Arkuszach i Meet.

Jest niezawodny w tworzeniu zawartości, podsumowywaniu tekstu, przekształcaniu notatek ze spotkań w zadania do wykonania lub analizowaniu danych w Arkuszach. Nie ma jednak wbudowanej sztucznej inteligencji specyficznej dla projektów, takiej jak mapowanie zależności, śledzenie statusu lub prognoza. Te zadania wymagają ręcznej pracy lub niestandardowych skryptów.

🏆 Zwycięzca: ClickUp dzięki wbudowanym funkcjom AI, które idealnie nadają się do realizacji projektów, a nie tylko do generowania zawartości.

Funkcja nr 4: Współpraca i komunikacja

Oba narzędzia do współpracy oferują rozbudowane funkcje, które pomagają tworzyć połączenia między Tobą a Twoim zespołem. Oto jak to wygląda:

ClickUp

Łączy współpracę w jednym miejscu dzięki wątkom czatu na poziomie zadań ClickUp, czatowi ClickUp do rozmów w czasie rzeczywistym oraz połączeniom wideo i audio, dokumentom z edycją w czasie rzeczywistym, tablicom ClickUp do burzy mózgów i @wzmiankom do szybkiego przekazywania zadań.

Dostępna jest również funkcja ClickUp Clips do komunikacji asynchronicznej.

Google Workspace Studio

Google świetnie radzi sobie również z edycją w czasie rzeczywistym w Dokumentach Google, Arkuszach Google i Prezentacjach. Gmail, Meet i Chat dobrze zaspokajają potrzeby komunikacyjne. Zespoły otrzymują znane, płynne środowisko do współpracy.

Jednak ponieważ praca często obejmuje wiele aplikacji, zadania i dyskusje mogą być rozdzielone między różne platformy.

🏆 Zwycięzca: Remis! Google Workspace Studio oferuje edycję w czasie rzeczywistym i znane środowisko pracy, natomiast ClickUp łączy komunikację bezpośrednio z działaniem, oferując bardziej zaawansowane funkcje zarządzania projektami.

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio na Reddicie

Aby to sprawdzić, przejrzeliśmy recenzje na Reddicie.

Google Workspace Studio właśnie zostało uruchomione, a dyskusja na jego temat wciąż się rozwija. Pierwsi użytkownicy eksperymentują, udostępniają pierwsze wrażenia i zastanawiają się, jak platforma ta wpisuje się w ich cykle pracy.

Warto zauważyć, że wkrótce po uruchomieniu Studio doświadczyło awarii. Oto, co mieli do powiedzenia nowi użytkownicy:

Za każdym razem, gdy próbuję użyć akcji „Gemini”, otrzymuję komunikat: „Obciążenie osiągnęło poziom maksymalny — wkrótce wrócimy”. Dodatkowo, gdy próbuję użyć funkcji „Opisz zadanie dla Gemini” na stronie głównej, otrzymuję komunikat: „Nie zrozumiałem Twojej prośby. Spróbuj dodać więcej szczegółów lub zapoznaj się z przykładami”.

Za każdym razem, gdy próbuję użyć akcji „Gemini”, otrzymuję komunikat: „Obciążenie osiągnęło poziom maksymalny — wkrótce wrócimy”.

Dodatkowo, gdy próbuję użyć funkcji „Opisz zadanie dla Gemini” na stronie głównej, otrzymuję komunikat: „Nie zrozumiałem Twojej prośby. Spróbuj dodać więcej szczegółów lub zapoznaj się z przykładami”.

Google rozwiązało już ten problem.

Z kolei ClickUp ma bardziej ugruntowaną pozycję na Reddicie, gdzie społeczność od lat dyskutuje na temat jego funkcji, aktualizacji i możliwości AI.

Użytkownik ClickUp pochwalił funkcje AI tej platformy:

Najfajniejszą rzeczą, jaką robię, jest korzystanie z ich notatnika AI. Przesyłam transkrypcje przez mózg AI, a wynikiem jest konkretny format pytań i odpowiedzi, który jest publikowany na czacie ClickUp, gdzie agent szuka tych informacji i automatycznie publikuje pytania i odpowiedzi na liście, tworząc dynamiczną aktualizację podręcznika poprzez wszystkie pytania i odpowiedzi.

Inny użytkownik docenił ClickUp BrainGPT za jego możliwości w zakresie zarządzania projektami:

Pomocne okazało się również wykonywanie standardowych zadań związanych ze sztuczną inteligencją w jednym centralnym miejscu. Ponieważ płacę za funkcje AI dla każdego członka mojego zespołu, poprosiłem ich o korzystanie z nich, co naprawdę pomogło mojej kierowniczce zarządzania projektami. Otrzymuje ona na bieżąco aktualizowane podpowiedzi AI, dzięki czemu może nadzorować ponad sto zadań przydzielonych jednocześnie ośmioosobowemu zespołowi kreatywnemu. Jeśli AI ma pełnić rolę osobistego asystenta, a Twoja praca jest zorganizowana w ClickUp, niezwykle przydatne jest, aby każdy członek zespołu miał własnego asystenta AI, który pomaga mu, dysponując zaawansowaną wiedzą na temat jego konkretnej pracy.

Jeśli AI ma pełnić rolę osobistego asystenta, a Twoja praca jest zorganizowana w ClickUp, niezwykle przydatne jest, aby każdy członek zespołu miał własnego asystenta AI, który pomaga mu, dysponując zaawansowaną wiedzą na temat jego konkretnej pracy.

Które narzędzie do automatyzacji AI jest najlepsze?

Werdykt został wydany! 🎉

Google Workspace Studio sprawdza się, gdy potrzebujesz szybkiej współpracy, współedycji w czasie rzeczywistym i mocy sztucznej inteligencji Gemini w Dokumentach Google, Arkuszach Google i Prezentacjach. Jest znane, płynne i doskonałe dla zespołów, które na co dzień korzystają z ekosystemu Google.

Jednak jeśli chodzi o rzeczywiste wykonywanie pracy, a nie tylko rozmowy na jej temat, ClickUp zajmuje pozycję lidera.

Dzięki ClickUp Brain MAX, agentom AI, AI Notetaker, czatowi, tablicom, spotkaniom i kompleksowym widokom projektów zespoły mogą przekształcać pomysły w działania. Każda dyskusja staje się zadaniem, każde spotkanie jest dokumentowane, a każde dalsze działanie można śledzić. Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅