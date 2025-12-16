50 najlepszych podpowiedzi Bing AI, które poprawią kreatywność i wydajność

Prawdopodobnie zdarzyło Ci się doświadczyć sytuacji, w której Bing AI udzielił odpowiedzi, która wyglądała na pewną, dobrze sformatowaną, a nawet popartą cytatami, ale mimo to nie odpowiadała na Twoje pytanie.

Następnie dostosowujesz podpowiedź, dodając więcej kontekstu, usuwając kontekst, przepisując zdania i mając nadzieję, że Bing w końcu zrozumie, co miałeś na myśli.

Prawda jest taka, że różnica rzadko wynika z samego Bing. Wynika ona z podpowiedzi.

Przejrzyste, uporządkowane podpowiedzi sprawiają, że Bing AI staje się potężnym silnikiem badawczym i wnioskowym, który dostarcza dokładnie to, czego szukasz.

W tym przewodniku omówimy najbardziej niezawodne podpowiedzi Bing AI, które można wykorzystać do badań, tworzenia zawartości, analizy i codziennej wydajności, a także kilka profesjonalnych wskazówek.

Zrozumienie Bing AI

Bing AI to asystent oparty na AI zintegrowany z wyszukiwarką Microsoft Bing. Można go używać do podsumowywania odpowiedzi, generowania obrazów i wideo, tworzenia zawartości, pisania kodu, opracowywania raportów i wykonywania zadań takich jak zakupy.

Bing został zbudowany przy użyciu GPT-4, zaawansowanego modelu językowego, oraz zastrzeżonego modelu Prometheus firmy Microsoft. Może on przeprowadzać wyszukiwania w czasie rzeczywistym w całej sieci i oferuje wsparcie dla interakcji multimodalnych z wykorzystaniem tekstu, głosu i obrazów.

Bing Chat Enterprise zapewnia Twojej organizacji czat oparty na AI do pracy z komercyjną ochroną danych.

Czym są podpowiedzi Bing AI?

Podpowiedzi Bing to sposób, w jaki informujesz Bing, w jaki sposób ma Ci pomóc. Może to być zestaw wskazówek, pytań lub bardzo szczegółowych instrukcji.

Powiedz „napisz dla mnie e-mail”, „pomóż mi rozszyfrować błąd w tym kodzie” lub „wygeneruj obraz science fiction przedstawiający psa zagubionego w przestrzeni” — wszystkie te proste i złożone komendy są podpowiedziami, które informują Bing, co ma zrobić.

Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich modeli AI i LLM, jakość i głębia odpowiedzi Bing są również bezpośrednio związane ze specyfiką podanych podpowiedzi.

🧠 Ciekawostka: Prompt Battles to prawdziwa atrakcja. Uczestnicy tworzą podpowiedzi AI na żywo na scenie, a publiczność obserwuje wyniki w czasie rzeczywistym. Konkurenci są oceniani pod kątem kreatywności, jakości wyników oraz skuteczności podpowiedzi w kierowaniu AI do uzyskania nieoczekiwanych lub imponujących rezultatów. Pisanie podpowiedzi stało się oficjalnie wydarzeniem dla widzów.

Korzyści wynikające z używania podpowiedzi AI

Modele AI nie wiedzą, czego chcesz; wnioskują to. Za każdym razem, gdy wpisujesz podpowiedź, dajesz modelowi wskazówki dotyczące swoich intencji, ograniczeń, pożądanego formatu, kontekstu i oczekiwań dotyczących jakości.

Ponadto modele AI są wrażliwe na kontekst, ale nie rozpoznają go. Nie rozumieją Twojej działalności, odbiorców, cyklu pracy ani stylu twórczego, chyba że im to powiesz.

Zalety dobrze skonstruowanych podpowiedzi to:

Wydajne badania : Dobrze zdefiniowane podpowiedzi poprawiają jakość i szybkość badań poprzez przeprowadzanie wielopoziomowych wyszukiwań, porównywanie źródeł i szybsze pozyskiwanie informacji niż w przypadku ręcznego przeglądania.

Generowanie zawartości dostosowanej do potrzeb : Podpowiedzi o charakterze szczegółowym pozwalają stworzyć użyteczny pierwszy szkic zawartości, który jest zgodny z Twoimi wytycznymi dotyczącymi zawartości i tonem marki.

Lepsze wyniki obrazów : opisowe podpowiedzi generują obrazy zgodne z Twoją wizją twórczą.

Oszczędność czasu : jasne instrukcje minimalizują konieczność wprowadzania poprawek i wielokrotnych wyjaśnień. Jedna dobrze skonstruowana podpowiedź często zastępuje wiele niejasnych prób i frustracji.

Wykonanie zadań kontekstowych : po podaniu informacji ogólnych w podpowiedziach AI dostarcza odpowiedzi dostosowane do konkretnej sytuacji, a nie ogólne porady.

Ograniczenie ryzyka : starannie zaprojektowane podpowiedzi pomagają zidentyfikować i ograniczyć potencjalne błędy lub tendencyjność wyników generowanych przez AI.

Wpływaj na ścieżkę rozumowania: nadając strukturę podpowiedziom Bing AI, kształtujesz wewnętrzny łańcuch myślowy modelu, co skutkuje bardziej logicznymi i spójnymi wynikami.

⭐ Bonus: Czym Bing AI różni się od ChatGPT?

Oto krótkie porównanie, które pomoże Ci zrozumieć, czym różnią się ChatGPT i Bing AI pod względem dostępu do danych, stylu rozumowania i codziennego użytkowania.

Funkcja Bing AI ChatGPT Programista Microsoft OpenAI Podstawowe podejście Opracowany w oparciu o dane internetowe w czasie rzeczywistym, dane z wyszukiwania na żywo, cytaty i wyszukiwanie faktów. Zaprojektowany z myślą o głębokim rozumowaniu, kreatywności i wieloetapowym rozwiązywaniu problemów bez konieczności dostępu do Internetu. Ton i styl Oparte na wyszukiwaniu, zwięzłe i skoncentrowane na pozyskiwaniu źródeł. Konwersacyjny, adaptacyjny i zdolny do tworzenia długich narracji lub pogłębionych treści technicznych. Siła rozumowania Zintegrowany model DALL·E w wyszukiwarce, zoptymalizowany pod kątem szybkiego generowania obrazów. Silny w zakresie strukturalnego rozumowania, zadań wymagających dużej logiki, kodowania i kreatywnego generowania. Dostęp do danych Bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką Bing umożliwia uzyskanie wyników w czasie rzeczywistym i cytatów ze źródeł. Opiera się głównie na przeszkolonej wiedzy, chyba że włączono przeglądanie. Poziom kreatywności Bardziej ograniczone wynikami wyszukiwania i granicami faktograficznymi. Większa swoboda w tworzeniu pomysłów, eksploracji i rozwiązywaniu abstrakcyjnych problemów. Generowanie obrazów Wykorzystuje modele DALL-E firmy OpenAI do generowania obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych. Generuje obrazy za pomocą wbudowanych modeli obrazów ChatGPT, zapewniających większą elastyczność stylistyczną. Obsługa plików i tekstu Niezawodny w podsumowywaniu stron internetowych i źródeł na żywo; nie jest przeznaczony do głębokich cykli pracy z wieloma plikami. Obsługuje dokumenty, media mieszane, kod i dłuższe okna kontekstowe z silną ciągłością. Najlepiej nadaje się do Badania w czasie rzeczywistym, porównania, weryfikacja faktów i szybkie cytaty. Głębokie rozumowanie, praca twórcza, zadania techniczne, planowanie, kodowanie i interaktywne rozwiązywanie problemów.

Jak pisać skuteczne podpowiedzi Bing AI

Umiejętność zadawania pytań AI to sztuka, której można się nauczyć, jeśli zrozumiesz, co sprawia, że podpowiedź jest dobra.

Oto jak napisać skuteczną podpowiedź Bing:

Zacznij od jasnego, konkretnego celu.

Bing odpowie na prawie każde zadane mu pytanie. Sztuczka polega na tym, aby pytania były konkretne i jasne, dzięki czemu Bing dostarczy szczegółowe, zróżnicowane odpowiedzi, które faktycznie pomogą Ci. Przykład:

❌ Podpowiedź: Podaj mi listę najpopularniejszych trendów marketingowych.

✅ Podpowiedź: Podsumuj trzy pojawiające się w tym roku trendy w marketingu B2B, podając przykłady.

💡 Porada dla profesjonalistów: Sformułuj swój cel jako działanie. Użyj czasowników takich jak „podsumować”, „porównać”, „wygenerować” lub „debugować”, aby od razu zasygnalizować rodzaj zadania.

Oferuj odpowiedni kontekst

Kontekst kształtuje trafność. A kontekstem tym może być:

Informacje o firmie

Wytyczne dotyczące głosu marki

Poprzednia zawartość do wykorzystania jako punkt odniesienia

Dane demograficzne odbiorców i problemy

Terminologia lub żargon branżowy

Aktualne cele projektu lub cele kampanii

Ograniczenia takie jak budżet, oś czasu lub ograniczenia platformy

Przykłady konkurencji, które warto naśladować lub których należy unikać.

Pożądany format, długość lub struktura

❌ Podpowiedź: Napisz sekwencję e-maili dotyczących wprowadzenia nowego produktu na rynek.

✅ Podpowiedź: Wprowadzam na rynek narzędzie do zarządzania projektami dla zespołów pracujących zdalnie. Moja grupa docelowa to kierownicy operacyjni w firmach zatrudniających od 50 do 200 osób, którzy borykają się z problemami związanymi z komunikacją asynchroniczną. Napisz trzy e-maile w przyjaznym, ale profesjonalnym tonie: jeden z zapowiedzią, jeden z opisem najważniejszych funkcji i jeden z ofertą ograniczoną czasowo. Każdy z nich powinien mieć mniej niż 150 słów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz dokument zawierający wytyczne dotyczące marki, w którym określisz swój styl, ton, szczegóły dotyczące odbiorców i kluczowe komunikaty. Jeśli Twój zespół prowadzi wiele kampanii, przewodnik po marce stanie się nieocenioną pomocą. Prześlij go do Bing podczas rozpoczynania nowego projektu, a program zapamięta kontekst.

Przypisz mu rolę

Przypisanie roli daje Bing AI odpowiednią perspektywę. Pozwoli to AI skupić się na odpowiednich wzorcach i nadać priorytet powiązanej wiedzy. Jest to pomocne, gdy chcesz, aby Bing uprościł złożone problemy lub pomógł w zadaniach związanych z komunikacją.

❌ Podpowiedź: Czym jest inżynieria kontekstowa?

(Zapewnia szerokie zrozumienie tej koncepcji).

✅ Podpowiedź: Wciel się w rolę programisty AI i powiedz mi, czym jest inżynieria kontekstowa.

(Dzięki temu podpowiedzi Bing zna wymagane kalibracje odbiorców i głębię koncepcyjną).

👀 Czy wiesz, że... Okna kontekstowe funkcjonują jako pamięć krótkotrwała AI. Kiedy są pełne, wcześniejsze instrukcje są usuwane. Kiedy tokeny przepełniają się, model traci kontekst, ponieważ jego mechanizmy uwagi naturalnie nadają priorytet nowszym informacjom.

Rozbijaj złożone zadania

Zadania wielopoziomowe dezorientują AI. Po podzieleniu ich na mniejsze, sekwencyjne podpowiedzi, otrzymujesz wyniki lepszej jakości, z którymi można pracować.

❌ Podpowiedź: Zbadaj konkurentów, przeanalizuj ich strategie i napisz raport.

✅ Podpowiedź: Przygotuj listę pięciu największych konkurentów w branży opakowań ekologicznych. Następnie przejdź do analizy i na koniec poproś o format raportu.

Takie podejście, znane jako łańcuchowanie podpowiedzi, znacznie poprawia jakość wyników.

📚 Czytaj więcej: Jak zostać inżynierem podpowiedzi

Udoskonalaj i powtarzaj

Traktuj odpowiedzi Bing jako punkt wyjścia. Możesz poprosić go o weryfikację faktów, dostosowanie tonu, spersonalizowanie szczegółów lub dodanie niuansów do tematu, opierając się na jego odpowiedziach.

Każda AI działa inaczej. Im więcej eksperymentujesz, tym lepiej rozumiesz, co faktycznie działa.

Chcesz szybko dowiedzieć się, jak zadawać pytania AI? Obejrzyj to wideo.

📚 Czytaj więcej: Kompletny przewodnik po inżynierii podpowiedzi

50 najlepszych podpowiedzi Bing AI dla różnych zastosowań

Od podania przepisu kulinarnego po debugowanie złożonego kodu, generowanie podcastów, a nawet tworzenie raportów badawczych — nie ma ograniczeń co do tego, w czym Bing AI nie może pomóc.

Zebraliśmy kilka podpowiedzi, które możesz wykorzystać (lub które mogą Cię zainspirować) w konkretnym przypadku.

Podpowiedzi dotyczące marketingu i tworzenia zawartości

Zainspiruj się tymi podpowiedziami AI, gdy chcesz, aby Bing napisał wiadomość e-mail, stworzył wpis na blogu, udoskonalił propozycję wartości lub wygenerował tekst marketingowy.

Wykorzystanie Bing AI w marketingu i tworzeniu zawartości

1. Jesteś strategiem zawartości i piszesz post na LinkedIn o tym, dlaczego zespoły marketingowe nie radzą sobie z ponownym wykorzystaniem zawartości. Zacznij ten post od odważnego stwierdzenia, udostępnij dwa błędy i zakończ pytaniem angażującym odbiorców, używając mniej niż 150 słów.

2. Stwórz 90-sekundowy scenariusz wyjaśniający integrację API właścicielom małych firm, którzy nie mają wiedzy technicznej. Użyj prostych analogii i skup się na korzyściach, takich jak oszczędność czasu i połączenie narzędzi. Struktura: haczyk, problem, wyjaśnienie, wezwanie do działania.

3. Napisz opis na Instagram dla nowej linii ekologicznej bawełny naszej marki modowej. Opowiedz krótką historię o rzemieślnikach z wiejskich regionów Indii, uwzględnij wartości związane z etyczną produkcją i zakończ wezwaniem do działania. Nie więcej niż 180 słów.

4. Napisz komunikat prasowy ogłaszający naszą serię B o wartości 25 mln dolarów dla platformy obsługi klienta opartej na AI. Zawrzyj w nim mocny nagłówek, akapit wprowadzający z kluczowymi faktami, cytat prezesa dotyczący planów rozwoju, sposób wykorzystania funduszy (rozwój produktu, ekspansja rynkowa) oraz standardowy opis firmy. Komunikat nie powinien przekraczać 400 słów.

5. Tworzę markę kosmetyków do pielęgnacji skóry przeznaczone bezpośrednio dla konsumentów o wrażliwej skórze. Pomóż mi zdefiniować głos naszej marki. Podaj trzy przykłady tego, jak moglibyśmy przekazać tę samą wiadomość („nasze produkty są testowane dermatologicznie”) naszym głosem w porównaniu z tym, jak mogliby to zrobić konkurenci. Uwzględnij zalecenia i przeciwwskazania.

6. Potrzebuję 10 wariantów nagłówków dla strony docelowej promującej webinarium na temat „Zaawansowanego Excela dla analityków finansowych”. Priorytetowo potraktuj nagłówki, które przemówią do analityków średniego szczebla pragnących rozwijać swoją karierę. Wypróbuj różne podejścia: ciekawość, korzyści, strach przed przegapieniem okazji, konkretność, pytania i pilność, a każdy z nich powinien mieć maksymalnie 15 słów.

7. Opracuj kreatywny motyw kampanii promującej promocję powrotu do szkoły dla naszej platformy edukacyjnej online (celem docelowym są dorosli uczniowie powracający do nauki). Potrzebuję nazwy kampanii, sloganu, trzech filarów komunikacyjnych, które odnoszą się do ich obaw i motywacji, sugestii dotyczących kierunku wizualnego moodboardu oraz pomysłów na to, jak ten motyw można dostosować do wiadomości e-mail, mediów społecznościowych i płatnych reklam. Niech będzie emocjonalny i inspirujący.

8. Wygeneruj 10 pomysłów na zawartość na Instagram dla aplikacji do zarządzania finansami osobistymi skierowanej do millenialsów. Każdy pomysł wymaga określenia typu zawartości, tematu, kluczowego przekazu i kierunku wizualnego. Uwzględnij kredyty studenckie, impulsywne wydatki, podstawy inwestowania i fundusze awaryjne.

9. Przeanalizuj najlepsze wyniki SERP dla słowa kluczowego „najlepsze praktyki e-mail marketingu dla SaaS”. Zidentyfikuj luki w zawartości, przeanalizuj opinie konsumentów na Quora i Reddit oraz stwórz zarys wpisu na blogu, który mogę napisać, aby skutecznie wypełnić te luki. Dąż do długości bloga wynoszącej od 2500 do 3000 słów.

📚 Więcej informacji: 10 najlepszych programów do pisania z AI w 2025 roku

Badania i analiza danych

Zwiększ wydajność swoich badań i analizy danych dzięki podpowiedziom Bing AI.

10. Podsumuj trzy pojawiające się w tym roku trendy w marketingu B2B, podając rzeczywiste przykłady firm, które je wdrożyły. Skoncentruj się na wdrażaniu AI, ewolucji marketingu opartego na kontach oraz atrybucji opartej na prywatności. Dołącz dane w wsparciu i wskaźniki powodzenia.

11. Przeanalizuj 50 ostatnich opinii klientów na temat ClickUp na stronach G2 i Capterra. Podziel opinie na kategorie tematyczne: skargi dotyczące cen, prośby o dodanie nowych funkcji, problemy z wsparciem technicznym i pochwały dotyczące doświadczeń użytkowników. Podsumuj trzy najważniejsze problemy.

12. Zbadaj pięć najlepszych narzędzi do zarządzania projektami (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Stwórz tabelę porównawczą pokazującą poziomy cenowe, kluczowe funkcje, limity użytkowników, integracje i oceny aplikacji mobilnych.

13. Przeanalizuj najpopularniejsze posty na blogu z ostatnich sześciu miesięcy na naszej stronie internetowej. Zidentyfikuj wspólne wzorce dotyczące tematyki, długości, formatu, nagłówków i linków wewnętrznych. Wyciągnij wnioski na temat rodzajów zawartości, które generują największy ruch organiczny i konwersje.

14. Monitoruj rozmowy na temat „wydajności pracy zdalnej” na Twitterze, LinkedIn i Reddicie w ciągu ostatnich 30 dni. Wyodrębnij najważniejsze problemy, często wymieniane narzędzia i pojawiające się rozwiązania. Podsumuj nastroje i tematy dyskusji.

15. Potrzebuję szczegółowego raportu badawczego na temat branży content marketingu w Luizjanie. Raport powinien obejmować kluczowe trendy, głównych graczy, wyzwania regionalne i możliwości rozwoju. Proszę uwzględnić informacje na temat tego, w jaki sposób lokalne firmy wykorzystują content marketing, znane agencje lub freelancerów działających w tym stanie, a także wszelkie istotne statystyki lub studia przypadków. Raport należy sformatować, stosując odpowiednie nagłówki i formatowanie, aby zapewnić przejrzystość i strukturę. W razie potrzeby należy użyć tabelek, aby porównać agencje, trendy lub dane branżowe.

Wykorzystaj Bing AI do tworzenia szczegółowych raportów badawczych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji Bing Create Research Report, aby uzyskać w pełni cytowany, szczegółowy raport badawczy dotyczący Twojego produktu lub rynku. Raport ten może być doskonałym punktem wyjścia do weryfikacji Twoich założeń dotyczących wejścia na rynek.

Nauka i rozwój umiejętności

Poznaj złożone tematy dzięki Bing AI.

16. Wyjaśnij, czym jest informatyka kwantowa uczniowi liceum, który rozumie podstawy algebry, ale nie ma wiedzy z zakresu fizyki. Używaj codziennych analogii, unikaj żargonu i skup się na praktycznych zastosowaniach, które mogą go zainteresować, takich jak szyfrowanie lub odkrywanie leków.

17. Wygeneruj 15 pytań behawioralnych do rozmowy kwalifikacyjnej na rolę kierownika produktu wraz z przykładowymi odpowiedziami metodą STAR. Uwzględnij scenariusze dotyczące ustalania priorytetów, konfliktów między interesariuszami, nieudanych premier i decyzji opartych na danych. Dodaj wskazówki dotyczące tego, na co zwracają uwagę osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną.

18. Stwórz kompleksowy przewodnik do egzaminu certyfikacyjnego Google Analytics 4. Podziel go na tematy egzaminacyjne, w tym kluczowe definicje, formuły do zapamiętania, typowe pułapki i przykładowe pytania praktyczne. Ułatw przeglądanie dzięki przejrzystym sekcjom.

19. Porównaj cztery popularne certyfikaty z zakresu zarządzania projektami: PMP, CAPM, Scrum Master i PRINCE2. Przedstaw koszty, nakład czasu, poziom trudności, korzyści zawodowe oraz branże, w których każdy z nich ma największą wartość. Przedstaw rekomendacje w oparciu o etap kariery i cele zawodowe.

20. Stwórz ćwiczenie praktyczne mające na celu poprawę umiejętności pisania tekstów technicznych. Podaj źle napisany dokument techniczny (dokumentacja API lub instrukcja obsługi), zidentyfikuj pięć konkretnych problemów i przepisz każdą sekcję, dodając wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych poprawek.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać AI jako osobistego asystenta 👇

👀 Czy wiesz, że? Naukowcy z Anthropic osiągnęli powodzenie w wyodrębnianiu milionów funkcji z Claude 3. 0 Sonnet, tworząc pierwszy w historii szczegółowy wgląd w nowoczesny, produkcyjny model języka o dużej skali — ujawniając, w jaki sposób AI organizuje pojęcia wewnętrznie w sposób odzwierciedlający ludzkie rozumienie.

Kodowanie, debugowanie i analiza danych

21. Podsumuj ten 40-stronicowy artykuł naukowy na temat zastosowań uczenia maszynowego w służbie zdrowia. Wyciągnij kluczowe wnioski, metodologię, ograniczenia i praktyczne implikacje. Napisz dla administratora służby zdrowia bez wiedzy technicznej, który decyduje o zainwestowaniu w rozwiązania ML. Maksymalnie 500 słów.

22. Przejrzyj tę funkcję JavaScript, która filtruje i sortuje szyk zawierający 10 000 obiektów produktów. Działa ona wolno w interfejsie użytkownika. Zidentyfikuj wąskie gardła wydajności, zaproponuj optymalizacje i przepisz funkcję, zapewniając lepszą złożoność czasową. Wyjaśnij wprowadzone ulepszenia.

23. Jesteś doświadczonym programistą piszącym kod w języku Python w celu integracji z interfejsem API płatności Stripe. Muszę utworzyć klienta, wygenerować intencję płatności w wysokości 99 USD i obsłużyć odpowiedzi dotyczące powodzenia lub błędu. Dołącz odpowiednią obsługę błędów i komentarze wyjaśniające każdy krok.

24. Moja pętla while powoduje zawieszanie się przeglądarki podczas filtrowania szyku zawierającego 1000 obiektów: [wklej kod]. Znajdź przyczynę nieskończonej pętli. Wyjaśnij błąd logiczny i przepisz kod, aby działał poprawnie. Zaproponuj również bardziej wydajne podejście.

25. Użytkownicy nie mogą pozostać zalogowani po odświeżeniu strony: [wklej kod uwierzytelniający]. Token JWT jest przechowywany, ale nie jest odczytywany poprawnie. Zdebuguj problem i napraw logikę pobierania tokenów.

26. Moja aplikacja osiąga ograniczenie szybkości API (100 żądań na minutę) podczas przetwarzania zbiorczych przesyłek: [wklej kod]. Zaimplementuj system kolejkowania, który ogranicza liczbę żądań, aby pozostać poniżej ograniczenia szybkości, jednocześnie przetwarzając Wszystko. Pokaż użytkownikom postęp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Copilot nie może analizować strony lub podsumować zawartości, włącz opcję „Zezwól na dostęp do dowolnej strony internetowej lub pliku PDF” w ustawieniach przeglądarki Microsoft Edge w sekcji Pasek boczny > Copilot.

Informacje w czasie rzeczywistym i badania internetowe

Wykorzystaj Bing AI, aby uzyskać kompleksowe i aktualne odpowiedzi.

27. Wyszukaj najlepsze ceny iPhone'a 15 Pro w kolorze czarnym tytanowym, 256 GB w całych Stanach Zjednoczonych. Uwzględnij wszelkie oferty wymiany lub rabaty przy określonych metodach płatności i oblicz, która opcja pozwala zaoszczędzić najwięcej pieniędzy.

28. Zbadaj aktualne zakresy wynagrodzeń dla starszych analityków danych w Austin w Teksasie. Sprawdź listy ofert pracy na LinkedIn, Indeed i Glassdoor. Podziel je według wielkości firmy, wymaganego stażu pracy i uwzględnij powszechnie oferowane świadczenia. Oblicz medianę wynagrodzenia.

29. Poszukaj recenzowanych artykułów naukowych opublikowanych w zeszłym roku na temat wpływu przerywanego postu na zdrowie metaboliczne. Znajdź co najmniej pięć badań, podsumuj ich metodologię i kluczowe wnioski oraz odnotuj wszelkie sprzeczne wyniki między badaniami.

30. Sprawdź, jakie nowe funkcje wprowadziła firma Notion w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zajrzyj na ich blog, stronę z aktualizacjami produktów, ogłoszenia na Twitterze i fora użytkowników. Opisz każdą funkcję i poszukaj wczesnych opinii użytkowników na temat jakości wdrożenia.

31. Znajdź aktualne ograniczenia dotyczące podróży i wymagania wizowe dla obywateli USA odwiedzających Japonię. Uwzględnij wymagania dotyczące szczepień, proces ubiegania się o wizę, czas przetwarzania wniosku oraz wszelkie zmiany w polityce ogłoszone w ostatnim miesiącu.

32. Znajdź kompletne statystyki występów Lionela Messiego w barwach Inter Miami w sezonie MLS 2024. Uwzględnij strzelone cele, asysty, rozegrane mecze oraz porównanie jego statystyk z innymi najlepszymi strzelcami ligi. Sprawdź, czy pobił jakieś rekordy.

33. Znajdź aktualne godziny otwarcia Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Sprawdź, czy w tygodniu Święta Dziękczynienia obowiązują specjalne godziny otwarcia i czy są dni, w których wstęp jest bezpłatny. Sprawdź, czy informacje są aktualne.

34. Znajdź wszystkie firmy, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy uzyskały finansowanie serii B. Skoncentruj się na sektorach technologicznym i SaaS w USA.

35. Zidentyfikuj wszelkie nowe regulacje rządowe, aktualizacje dotyczące zgodności lub zmiany prawne mające wpływ na [branżę lub region] w ciągu ostatnich 60 dni. Podaj krótkie streszczenia wraz z cytatami źródeł i przewidywanym wpływem.

Wydajność i zarządzanie zadaniami

Zwiększ swoją wydajność dzięki podpowiedziom Bing AI.

36. Stwórz kompleksową listę kontrolną dla nowych członków zespołu marketingowego. Uwzględnij pierwszy dzień (dokumentacja, ustawienia kont), pierwszy tydzień (sesje szkoleniowe, prezentacje) i pierwszy miesiąc (wstępne projekty, sprawdzanie opinii). Podaj, kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania.

37. Mam dzisiaj do wykonania 12 zadań o różnym czasie realizacji i priorytetach: [lista zadań]. Stwórz zoptymalizowany harmonogram od 9:00 do 18:00, który uwzględnia godziny mojej najwyższej wydajności (10:00-12:00), zawiera czas buforowy i grupuje podobne zadania.

38. Podsumuj notatki z cotygodniowych spotkań od poniedziałku do piątku: [wklej notatki]. Zidentyfikuj zakończone zadania, prace w toku, przeszkody, które pojawiały się wielokrotnie, oraz członków zespołu, którzy mogą potrzebować wsparcia. Sformatuj jako krótki raport dla kierownictwa.

39. Stwórz plan 60-minutowego kwartalnego spotkania podsumowującego działalność firmy z udziałem pięciu kierowników działów. Uwzględnij czas przeznaczony na każdy segment, tematy do omówienia, które wymagają podjęcia decyzji lub aktualizacji, oraz przestrzeń na pytania. Plan powinien być konkretny i umożliwiać podjęcie działań.

40. Pracuję 60 godzin tygodniowo i czuję się wyczerpany. Przejrzyj mój aktualny harmonogram: [wklej harmonogram]. Zaproponuj, gdzie można coś ograniczyć, które zadania odłożyć lub delegować, kiedy robić przerwy i jak włączyć czas na regenerację bez zakłócania realizacji projektów.

41. Przygotuj dokument dotyczący protokołu komunikacji w zespole. Określ, kiedy należy korzystać z e-maila, Slacka lub spotkań; oczekiwane czasy odpowiedzi dla każdego kanału; granice komunikacji po godzinach pracy; oraz sposób eskalacji pilnych problemów. Niech będzie on praktyczny i uwzględnia równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

42. Zaprojektuj szablon kalendarza tygodniowego, który zapewni czas na skupienie się na pracy wymagającej głębokiego zaangażowania, a jednocześnie uwzględni spotkania i pracę zespołową. Potrzebuję co najmniej 15 godzin nieprzerwanego czasu tygodniowo na pisanie i opracowywanie strategii. Pokaż, jak zorganizować czas od poniedziałku do piątku.

Użyj agentów AI , aby kierować zadania, przypisywać właścicieli lub eskalować przeszkody bez ręcznej interwencji.

Połącz automatyzację + kontekstową AI , aby zachować dokładność projektu, zależności i priorytety.

Połącz badania, planowanie, dokumentację i realizację w jeden spójny przepływ.

Generowanie obrazów

Zanim przejdziemy do podpowiedzi dotyczących obrazów AI, warto wiedzieć, że do generowania obrazów można użyć opcji „Bing image creator” lub „generate an image” w Copilot.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zgodnie z wytycznymi firmy Microsoft, podczas opisywania pożądanego obrazu należy używać słów opisowych. W rzeczywistości należy używać tej formuły jako listy kontrolnej do generowania obrazów: Jasne działanie: Utwórz fotorealistyczny obraz.

Szczegółowy temat: Róża, ale opisowo (Głęboko szkarłatna róża z aksamitnymi płatkami pokrytymi kroplami porannej rosy)

Specyficzny styl: Makro zbliżenie

Scena lub ustawienie: Wschód słońca w delikatnym, złocistym świetle

Dodatkowe elementy: tło z efektem bokeh, krople wody odbijające światło, małe zielone liście Pełna podpowiedź: Utwórz fotorealistyczny obraz głębokiej szkarłatnej róży z aksamitnymi płatkami pokrytymi kroplami porannej rosy w trybie Dall’e. Ekstremalne zbliżenie makro z płytką głębią ostrości w mglistym angielskim ogrodzie o wschodzie słońca, w miękkim złocistym świetle. Dodaj tło bokeh, krople wody odbijające światło, małe zielone liście i romantyczną atmosferę. Wykorzystanie podpowiedzi Bing AI do przetwarzania obrazów

43. Zilustruj okładkę epic’owej książki fantasy, przedstawiającą młodego czarodzieja stojącego na skraju klifu, z którego rozciąga się widok na rozległe królestwo z unoszącymi się w powietrzu wyspami. Nad głową bohatera gromadzą się ciemne burzowe chmury, a wokół niego krążą magiczne, świecące runy. Styl malarski z bogatą, dramatyczną kolorystyką.

44. Sfotografuj luksusowy skórzany plecak w ustawieniu stylu życia na drewnianym stoliku kawowym z laptopem, dziennikiem i rzemieślniczą filiżanką do kawy. Miękkie poranne światło przeświecające przez prześwitujące zasłony. Ciepłe, ziemiste odcienie z płytką głębią ostrości tworzą ekskluzywny, inspirujący nastrój.

45. Stwórz nowoczesną, płaską infografikę na Instagram, pokazującą pięć wskazówek dotyczących wydajności. Użyj pastelowej palety kolorów z różem, miętową zielenią i kremem. Dodaj proste ikony, czytelne czcionki bezszeryfowe i dużo białej przestrzeni. Nowoczesny i minimalistyczny styl.

46. Narysuj przyjazny, kolorowy schemat wyjaśniający, jak działa fotosynteza. Pokaż rysunkowe drzewo z etykietami na strzałkach wskazującymi korzenie, liście, słońce i krople wody. Użyj jasnych odcieni zieleni, żółci i błękitu oraz prostych kształtów i przejrzystej typografii odpowiedniej dla uczniów gimnazjum.

47. Zilustruj fantazyjną scenę w lesie, w której przyjazne zwierzęta (niedźwiedź, królik i lis) urządzają pod wielkim grzybem przyjęcie herbaciane. Miękkie, zaokrąglone kształty w ciepłych, zachęcających kolorach. Styl akwareli z bajki z delikatnymi teksturami i nastrojowym oświetleniem.

48. Stwórz przyjazną postać robota-maskotki dla startupu technologicznego. Robot powinien mieć zaokrąglone krawędzie, świecący niebieski panel na klatce piersiowej, wyraziste oczy LED i machać na powitanie. Nowoczesny, przystępny projekt z gradientami i subtelnymi cieniami. Widok całej sylwetki na przezroczystym tle.

49. Stwórz fotorealistyczną wizualizację wnętrza luksusowej, nowoczesnej kuchni z marmurowymi blatami, urządzeniami ze stali nierdzewnej, lampami wiszącymi i dużymi oknami z widokiem na miasto. Ciepłe popołudniowe oświetlenie, stylizowane na miskę z owocami i świeżymi kwiatami. Styl fotografii architektonicznej o jakości magazynowej.

50. Zilustruj nowoczesny, izometryczny widok interfejsu pulpitu nawigacyjnego unoszącego się w przestrzeni 3D, pokazujący kolorowe wykresy, diagramy i karty danych. Użyj tła z gradientem od ciemnoniebieskiego do fioletowego. Dodaj subtelne efekty blasku i czyste linie. Nowoczesny i wyrafinowany styl dla sekcji hero strony docelowej.

To nasze podsumowanie obszernych (ale zdecydowanie nie wyczerpujących) przypadków użycia Bing AI i jego podpowiedzi.

👀 Czy wiesz, że... Rozwój AI przeszedł od testów za zamkniętymi drzwiami do publicznych eksperymentów. Microsoft Copilot Labs jest doskonałym przykładem, gdzie użytkownicy mogą testować eksperymentalne funkcje, takie jak Copilot Vision i Gaming, zanim trafią one do powszechnego użytku. Takie podejście oparte na „kołowrotku ewaluacyjnym” pozwala zespołom na szybkie uruchamianie produktów, zbieranie opinii z rzeczywistego świata i szybsze wprowadzanie zmian niż w tradycyjnych cyklach rozwoju.

Typowe błędy, których należy unikać podczas korzystania z podpowiedzi Bing AI

Twoje niezadowolenie z wyników Bing może wynikać z jednego z tych błędów w podpowiedziach. Zobaczmy, co możesz zrobić, aby ich uniknąć:

Błąd Co się dzieje? Jak to naprawić? Zbyt ogólnikowe lub niejasne Bing dostarcza powierzchowną, bezużyteczną zawartość, która nie odpowiada konkretnym potrzebom użytkownika. Określ oczekiwania dotyczące tonu, podaj kontekst, pokaż przykłady powodzenia i opisuj swoje prośby. Przeciążenie pojedynczej podpowiedzi Bing będzie próbował obsługiwać wiele zadań jednocześnie i dostarczać niekompletne lub płytkie wyniki. Podziel swoje zapytanie na mniejsze, logiczne, sekwencyjne podpowiedzi i wykorzystaj odpowiedzi oferowane przez Bing. Ignorowanie możliwości działania w czasie rzeczywistym Tracisz aktualne dane, takie jak najświeższe wiadomości, ceny, trendy lub najnowsze aktualizacje. Użyj Bing do zapytań wymagających szybkiej odpowiedzi i zaznacz, że potrzebujesz aktualnych informacji z internetu. Zapomnienie o specyfikacjach formatu Możesz otrzymać długie odpowiedzi w formie eseju, podczas gdy potrzebujesz jedynie przejrzystej tabeli porównawczej. Wyraźnie określ format: „uporządkuj w punktach”, „napisz w akapitach składających się z 2–3 wierszy” lub „utwórz tabele”. Trzymanie się jednego trybu rozmowy Otrzymujesz odpowiedzi, które nie odpowiadają Twoim potrzebom. Przełączaj się między różnymi trybami Bing (Smart (GPT-5), szybka odpowiedź, głębsza analiza itp.), aby uzyskać odpowiednią kontekstowo odpowiedź.

Czy wiesz, że... Ciągłe przechodzenie między narzędziami AI negatywnie wpływa na wydajność. Ponowne wyjaśnianie kontekstu, formatowanie danych, zarządzanie różnymi interfejsami i uzgadnianie sprzecznych wyników powoduje takie obciążenie poznawcze, że korzystanie z AI często wydaje się trudniejsze niż wykonywanie pracy ręcznie. W rzeczywistości 79,3% pracowników zgłosiło, że wysiłek związany z korzystaniem z AI wydaje się nieproporcjonalnie wysoki w porównaniu z wartością wynikową.

Ograniczenia korzystania z Bing AI

Bing oferuje ulepszone funkcje wyszukiwania, a jednocześnie wykonuje zadania, które mogą realizować modele LLM, takie jak ChatGPT. Potrafi pisać kod, generować zawartość, przeprowadzać wyszukiwanie w czasie rzeczywistym, tworzyć raporty, a nawet kuratorować podcasty. Można powiedzieć, że potrafi zrobić prawie wszystko.

Jednak napotyka pewną przeszkodę, która może utrudnić Ci pracę:

Nie zachowuje kontekstu z wielu sesji : Bing nie zachowuje kontekstu z wielu sesji, więc nawet w przypadku podobnych projektów będziesz musiał powtarzać instrukcje za każdym razem, gdy zaczynasz od nowa.

Halucynacyjne odpowiedzi : Bing halucynuje fakty i przedstawia niejednoznaczne pomysły w odpowiedzi na zupełnie odmienne zapytanie.

Krótsze okna kontekstowe : okno kontekstowe Bing w trybie kreatywnym ma limit. I chociaż nie ma określonej liczby tokenów, jest ono stosunkowo mniejsze niż okna retencyjne : okno kontekstowe Bing w trybie kreatywnym ma limit. I chociaż nie ma określonej liczby tokenów, jest ono stosunkowo mniejsze niż okna retencyjne narzędzi AI , takich jak ChatGPT i Claude.

Filtry bezpieczeństwa i blokowana zawartość : Żądania dotyczące wrażliwych tematów, konkretnych osób publicznych lub zawartości, która jest wyzwalaczem mechanizmów bezpieczeństwa, są od razu odrzucane. Te bloki blokujące są bardziej rygorystyczne niż w przypadku innych modeli LLM.

Ograniczona głębia i spójność : Bing generuje płytkie wyniki nawet w przypadku złożonych i niszowych zapytań; czasami całkowicie pomija niuanse i kontekst.

Stałe proporcje obrazów generowanych przez AI: Bing nie pozwala na niestandardowe dostosowanie wymiarów obrazów ani proporcji, zmuszając użytkowników do pracy ze standardowymi proporcjami 1:1 lub 3:4.

⚠️ Uwaga: Unikaj nadmiernego rozrostu AI. Dzięki narzędziom takim jak Bing AI łatwo jest gromadzić wiele aplikacji do wyszukiwania, pisania, planowania i badań. Każde narzędzie AI rozwiązuje jeden element Twojego cyklu pracy. Jednak ta fragmentacja powoduje rozproszenie AI, w wyniku którego Twoja praca i kontekst są rozrzucone po różnych zakładkach, czatach i niepołączonych narzędziach. Za każdym razem, gdy Bing zapomina o Twoich poprzednich instrukcjach lub generuje płytkie, niespójne wyniki, jesteś zmuszony kompensować to, przechodząc między kolejnymi narzędziami i ręcznie łącząc Wszystko w całość. Spowalnia to pracę Teams zamiast ją przyspieszać. Oto jak kontrolować sytuację, zanim sprawy wymkną się spod kontroli.

Najlepsze alternatywy dla Bing AI, które warto sprawdzić

Mamy lepsze alternatywy dla Bing AI, które mogą usprawnić Twoje cykle pracy. Zanim przyjrzymy się im szczegółowo, oto krótkie porównanie:

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Zintegrowany obszar roboczy AI do realizacji projektów kontekstowych. Sztuczna inteligencja rozpoznająca kontekst (Brain), AI Notetaker, szablony podpowiedzi, BrainGPT (wielomodelowy), wyszukiwanie Enterprise, generowanie obrazów, automatyzacje, agenci AI, głębokie integracje, zarządzanie zadaniami i dokumentami, Codegen. Free Forever; niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw. Runway ML Generowanie i edycja zawartości multimedialnej Tekst do wideo Gen-2/Gen-3, interpolacja klatek, śledzenie ruchu, tryb reżysera, integracja z Adobe Premiere, współpraca w czasie rzeczywistym. Bezpłatny; płatne plany zaczynają się od 15 USD/użytkownik/miesiąc. ChatGPT Konwersacyjna AI do tworzenia zawartości, kodu i badań Tryb głosowy, przesyłanie i analiza plików, pamięć, interpreter kodu, organizacja projektów/obszarów roboczych. Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie. Google Gemini Wielomodalna AI z głęboką integracją z Google Workspace. Natywny dostęp do aplikacji Google, multimodalne wprowadzanie danych, dane internetowe w czasie rzeczywistym, Gemini Nano do sterowania na poziomie urządzenia. Bezpłatny; płatne plany zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie. Perplexity AI Wyszukiwanie konwersacyjne w czasie rzeczywistym z podaniem źródeł Wyszukiwanie internetowe na żywo, cytaty w tekście, pytania i odpowiedzi, multimodalność/wielomodelowość, przypinanie źródeł. Bezpłatny; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie.

1. ClickUp

Usprawnij swoje procesy pracy dzięki zintegrowanemu ClickUp Brain.

Bing może generować różnorodne wyniki dla Twoich zapytań — w formie podsumowań, zawartości, obrazów, wideo, a nawet raportów badawczych. Ale na tym się kończy.

Nie może przydzielać zadań Twojemu zespołowi, komunikować się z nim ani śledzić statusu i powodzenia projektu. Istnieje rozbieżność między tym, co tworzy Bing, a tym, co faktycznie realizuje Twój zespół. Rozbieżność ta powoduje spadek wydajności Twojego zespołu.

Zespoły potrzebują AI, która integruje się z ich rzeczywistym obszarem roboczym. AI, która nie tylko potrafi sporządzić brief projektu, ale także przekształcić go w zadania z terminami realizacji.

Wpisz: ClickUp.

Pierwsza na świecie zintegrowana przestrzeń robocza AI, która łączy wiele narzędzi i cykli pracy w jednej platformie. Projekty, rozmowy, dokumenty i analizy współistnieją w tej kontekstowej platformie AI.

Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom tej AI. 💬

AI z zakończonym kontekstem Twojej pracy

ClickUp Brain (natywna sztuczna inteligencja ClickUp) posiada pełne zrozumienie kontekstowe Twojego obszaru roboczego. Nie musisz wyjaśniać charakteru projektu ani kontekstu czatu, prosząc go o wykonanie zadania.

AI rozumie Ciebie i Twoją pracę.

Brain pobiera kontekstowe odpowiedzi na podstawie Twoich projektów w ClickUp.

AI, która pomaga kształtować Twoje komunikaty.

ClickUp Brain można używać w taki sam sposób, jak ChatGPT lub Bing. Możesz poprosić go o wyjaśnienie pojęć, napisanie postów na blogu, stworzenie kampanii w mediach społecznościowych, przygotowanie szkicu narracji i praktycznie wszystko pomiędzy.

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi AI, ten asystent AI działa bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp.

Załóżmy, że chcesz napisać artykuł na temat „Jak AI zmienia wydajność w miejscu pracy”. Otwórz ClickUp Docs i po prostu poproś ClickUp Brain o napisanie posta na blogu.

Skorzystaj z Brain w ClickUp dokumentach

Możesz nawet tworzyć i zapisywać szablony podpowiedzi AI w ClickUp Documents, z których mogą korzystać wszyscy członkowie Twojego zespołu.

Możesz też skorzystać z tej metody podpowiedzi łańcucha myśli, aby uzyskać bardziej szczegółową strukturę i wgląd w temat:

Przeanalizuj najlepsze blogi SERP i stwórz zarys z kluczowymi sekcjami i punktami do omówienia.

Zaproponuj trzy kontrowersyjne punkty widzenia, które podważają powszechne porady dotyczące wydajności.

Napisz interesujące wprowadzenie, które przyciągnie uwagę czytelników zaskakującymi statystykami lub odważnymi twierdzeniami.

Twórz pytania do wywiadów z ekspertami w danej dziedzinie.

Dzięki ClickUp BrainGPT masz dostęp do wszystkich najnowszych modeli AI premium i możesz przełączać się między nimi, aby ułatwić sobie krótkie, dogłębne badania, tworzenie strategii i kreatywne pisanie.

Uzyskaj dostęp do najnowszych modeli AI w jednym miejscu dzięki ClickUp Brain.

📌 Zapisz te podpowiedzi do pisania AI: Stwórz zarys kalendarza zawartości na IV kwartał z cotygodniowymi tematami i pomysłami na posty.

Napisz jasną i motywującą informację dla zespołu na temat [zmiany zasad/nowej inicjatywy].

Pomóż mi stworzyć dokument zawierający wytyczne dotyczące głosu marki dla zespołów marketingowych. Zaproponuj, co powinniśmy uwzględnić w tym dokumencie.

Podaj mi listę blogów, które możemy pisać, aby dotrzeć do właścicieli restauracji w Luizjanie.

AI do wyszukiwania w Internecie i robienia notatek

ClickUp BrainGPT zawiera funkcję Enterprise Search, która zapewnia kontekstowe, aktualizowane na bieżąco odpowiedzi z obszaru roboczego ClickUp, połączonych aplikacji i narzędzi oraz Internetu. Wszystko to bez konieczności zmiany narzędzi.

Załóżmy, że Twój zespół opracowuje strategie marketingowe na następny kwartał i potrzebuje aktualnych informacji na temat trendów w zachowaniach konsumentów. Zamiast otwierać wiele zakładek przeglądarki i ręcznie syntetyzować informacje, możesz bezpośrednio zwrócić się do Brain.

BrainGPT przeszukuje wszystkie aplikacje, z których korzystasz, w poszukiwaniu odpowiedzi kontekstowych.

Brain pozyskuje informacje z wiarygodnych źródeł, podsumowuje wyniki i przedstawia je w przystępnym formacie — bezpośrednio w ClickUp Documents.

Aby umożliwić współpracę w czasie rzeczywistym, oto kilka sposobów wykorzystania dodatkowych funkcji ClickUp.

Funkcja Co się dzieje? Przykład Notatki ze spotkań + dokumenty Uzyskaj transkrypcje, wideo i streszczenia w swoich prywatnych dokumentach. Jeśli straciłeś koncentrację i chcesz szybko zapoznać się z podsumowaniem omówionych przez kierownika projektu kwestii, wystarczy sprawdzić kluczowe podsumowanie. Notatki ze spotkań + czat Zadawaj pytania i uzyskaj zbiorcze odpowiedzi ze wszystkich notatek ze spotkań. Zapytaj Brain: „Jakie obawy zgłosił zespół sprzedaży dotyczące cen podczas ostatnich trzech spotkań?” i uzyskaj natychmiastową odpowiedź. Notatki ze spotkań + zadania Zamień każdy element rozmów telefonicznych w konkretne zadania do wykonania. Brain identyfikuje „Musimy sfinalizować tekst strony docelowej do piątku” i tworzy zadanie z terminem wykonania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji Talk to Text w BrainGPT, aby natychmiast zapisać swoje myśli w momencie ich pojawienia się. Możesz przypisywać zadania, wykonywać wzmianki lub wyrażać swoją kreatywność bez ograniczeń, nie pozwalając, aby klawiatura stała się przeszkodą. Natychmiast przekształcaj swoje myśli w teksty pisane dzięki funkcji Talk to Text.

AI do generowania obrazów

Brain pozwala również generować teksty marketingowe i materiały wizualne do projektów bez opuszczania obszaru roboczego.

Załóżmy, że tworzysz treści do mediów społecznościowych i potrzebujesz do nich ładnych grafik.

Zamiast korzystać z oddzielnego narzędzia do projektowania i ręcznie opisywać każdy etap, ClickUp Brain pobiera kontekst z Twojego tekstu i generuje oszałamiające wizualizacje na podstawie tego, co już napisałeś w ClickUp Tablicach.

Użyj kombinacji ClickUp Brain + Tablica do generowania obrazów.

Na tej podstawie możesz współpracować z zespołem nad dopracowaniem wizualizacji.

Pozwól automatyzacji + AI Agents + Brain wykonać ciężką pracę.

Automatyzacje, agenci AI i Brain ClickUp współpracują ze sobą, aby przekształcić myślenie w działanie bez konieczności łączenia wielu narzędzi.

Brain rozumie pełny kontekst Twojego obszaru roboczego, dokumentów, projektów i priorytetów.

Automatyzacje zajmują się powtarzalnymi, opartymi na regułach zadaniami, których nie należy wykonywać ręcznie.

Agenci AI działają w Twoim imieniu, interpretując kontekst, podejmując decyzje, przydzielając zadania, aktualizując statusy, eskalując przeszkody i zapewniając ciągłość realizacji projektów, nawet gdy nie jesteś online.

Powiedz Brain prostym językiem, czego potrzebujesz, a on zapewni Ci inteligentne, sprawne cykle pracy.

Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących tworzenia agenta AI w ClickUp, obejrzyj to wideo 👇

Najlepsze funkcje ClickUp

Zamień rozmowy telefoniczne w konkretne działania: użyj użyj AI Notetaker do nagrywania, podsumowywania i transkrypcji rozmów telefonicznych i spotkań. Aplikacja rejestruje decyzje i przypisuje działania następcze bezpośrednio w zadaniach.

Przekształcaj nieustrukturyzowane wiadomości w użyteczne dane: pola ClickUp AI klasyfikują nastrój, pilność, priorytet, stan konta lub typ żądania bezpośrednio w zadaniach.

Zapewnij sztucznej inteligencji pełny kontekst ze swojego zestawu narzędzi technologicznych: dzięki dzięki integracji ClickUp możesz połączyć narzędzia takie jak Google Drive, Slack, Figma, GitHub i inne, zapewniając sztucznej inteligencji dostęp do rzeczywistej historii konta zamiast izolowanych podpowiedzi.

Ograniczenia ClickUp

Kompleksowy zestaw funkcji może być przytłaczający dla nowego użytkownika.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w prawdziwym życiu?

Użytkownik ClickUp udostępnia swoje doświadczenia na G2:

ClickUp Brain MAX jest niesamowitym dodatkiem do mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo doceniam również bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. […] Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to przebić się przez szum informacyjny i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do wszystkiego, czego potrzebuję.

ClickUp Brain MAX jest niesamowitym dodatkiem do mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo doceniam również bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. […] Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to przebić się przez szum informacyjny i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do wszystkiego, czego potrzebuję.

⭐ Bonus: ClickUp University oferuje świetne zasoby, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności w zakresie AI.

2. Runway ML

Za pośrednictwem Runway ML

Runway ML to alternatywa dla kreatora obrazów Bing AI, stworzona do generowania i edycji zawartości multimedialnej. Platforma łączy ponad 30 narzędzi AI w jednym intuicyjnym interfejsie do takich zastosowań, jak usuwanie tła, śledzenie ruchu, rotoskopowanie i interpolacja klatek.

Model Runway Gen 2 może tworzyć realistyczne wideo od podstaw. Oferuje zaawansowane opcje edycji AI i zapewnia wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym.

Integruje się z Adobe Premiere Pro i innymi profesjonalnymi narzędziami, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla niezależnych twórców, jak i studiów produkcyjnych.

Najważniejsze funkcje Runway ML

Modele Gen-2 i Gen-3 Alpha : zaawansowane generowanie tekstu do wideo i obrazu do wideo, umożliwiające tworzenie krótkich, fotorealistycznych Clipów (do 18 sekund) na podstawie podpowiedzi tekstowych lub nieruchomych obrazów.

Płynne zwolnione tempo : generowana przez AI interpolacja klatek przekształca zwykły materiał filmowy o częstotliwości 30 klatek na sekundę w płynne zwolnione tempo 120 klatek na sekundę, imitując obraz z kamery szybkiej.

Śledzenie ruchu i efekty wizualne : umożliwia dołączanie elementów wizualnych do ruchomych obiektów w materiałach filmowych w celu zaawansowanego komponowania i kreatywnych ulepszeń.

Tryb reżysera: umożliwia dynamiczną kontrolę nad kątem kamery, Zoomem i ścieżkami ruchu w generowanych wideo, oferując precyzyjne kierownictwo kreatywne dostosowane do profesjonalnych potrzeb produkcyjnych.

Limitations of Runway ML

Jakość generowanych wideo spada w przypadku złożonych lub abstrakcyjnych podpowiedzi.

Ceny Runway ML

Free

Standard: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 35 USD/użytkownik/miesiąc

Unlimited: 95 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Runway ML

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Pisz kod gotowy do produkcji

Otwórz PR

Poinformuj wszystkich o zadaniu

3. ChatGPT

za pośrednictwem ChatGPT

Alternatywa dla Bing, ChatGPT od OpenAI, może obsługiwać szeroki zakres zadań, od generowania obrazów, przez pisanie kodu, po planowanie dnia. Przejrzysty interfejs nie wymaga nauki obsługi; można zacząć korzystać z niego od razu.

Dzięki większym oknom kontekstowym, lepszej ciągłości w długich rozmowach oraz wbudowanym narzędziom, takim jak pamięć i interpretacja kodu, ChatGPT zapewnia bardziej spójne, dokładne i wysokiej jakości wyniki.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Tryb głosowy: Mów naturalnie do ChatGPT i otrzymuj odpowiedzi głosowe — przydatne w przypadku cyklu pracy bez użycia rąk, burzy mózgów w podróży lub komunikacji przyjaznej dla osób niepełnosprawnych.

Przesyłanie plików: Przesyłaj dokumenty (pliki PDF, arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe), zestawy danych (CSV, Excel) lub kod. ChatGPT może analizować, podsumowywać, wizualizować, konwertować, a nawet pisać kod na podstawie tych plików.

Pamięć między sesjami: po włączeniu pamięci ChatGPT może zapamiętać szczegóły, które udostępniłeś, w tym preferencje, poprzedni kontekst i bieżące projekty.

Organizacja projektów i obszarów roboczych: organizuj czaty, pliki i kontekst w ramach wspólnych projektów.

Ograniczenia ChatGPT

Użytkownicy wersji Free są przenoszeni do wolniejszych modeli w godzinach szczytu.

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1045 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ChatGPT w prawdziwym życiu?

Recenzja użytkownika:

Najbardziej podoba mi się w Chatgpt funkcja niestandardowego gpt. Zaoszczędziło mi to 20 godzin, które wcześniej traciłem na wyjaśnianie i podawanie instrukcji oraz informacji dotyczących mojego cyklu pracy nad zawartością w każdej rozmowie i innych chatbotach AI. Jednak dzięki niestandardowemu gpt nie muszę już podawać instrukcji i wyjaśniać wszystkiego za każdym razem. Wystarczy, że podam instrukcje i informacje tylko raz, a następnie program dogłębnie je analizuje. Kiedy tylko potrzebuję czegoś związanego z tym tematem, wystarczy zapytać, a program dostarczy wynik na podstawie podanych instrukcji i informacji.

Najbardziej podoba mi się w Chatgpt funkcja niestandardowego gpt. Zaoszczędziło mi to 20 godzin, które wcześniej traciłem na wyjaśnianie i podawanie instrukcji oraz informacji dotyczących mojego cyklu pracy nad zawartością w każdej rozmowie i innych chatbotach AI. Jednak dzięki niestandardowemu gpt nie muszę już podawać instrukcji i wyjaśniać wszystkiego za każdym razem. Wystarczy, że podam instrukcje i informacje tylko raz, a następnie program dogłębnie je analizuje. Kiedy tylko potrzebuję czegoś związanego z tym tematem, wystarczy zapytać, a program dostarczy wynik na podstawie podanych instrukcji i informacji.

4. Google Gemini

za pośrednictwem Gemini

Google Gemini to pomocna alternatywa dla Bing AI dla wszystkich, którzy są głęboko osadzeni w ekosystemie Google. Korzysta z ogromnego indeksu wyszukiwania Google i tworzy bezpośrednie połączenia z Gmailem, Dyskiem i Dokumentami Google, ułatwiając wyszukiwanie informacji, tworzenie zawartości lub analizowanie plików.

Jego multimodalne możliwości są dużą zaletą — możesz przesyłać obrazy, wideo i dokumenty, a następnie natychmiast otrzymywać odpowiedzi uwzględniające kontekst.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Głęboka integracja z Google Workspace: Gemini działa w Gmailu, Dokumentach Google, Arkuszach Google, Prezentacjach i Dysku, umożliwiając tworzenie szkiców wiadomości e-mail, przepisywanie dokumentów, analizowanie arkuszy kalkulacyjnych itp. bez konieczności opuszczania cyklu pracy.

Natywne rozumienie multimodalne: Gemini może interpretować tekst, obrazy, audio i wideo natywnie w ramach jednego modelu.

Wysokiej jakości odpowiedzi oparte na danych internetowych: Dzięki bezpośredniemu dostępowi do wyszukiwarki Google, Gemini może pobierać dane w czasie rzeczywistym, cytować źródła, porównywać wyniki i dostarczać aktualne odpowiedzi.

Kontrola na poziomie aplikacji i urządzenia dzięki Gemini Nano: na urządzeniach z systemem Android Gemini Nano umożliwia offline'owe wnioskowanie, tworzenie podsumowań i inteligentne odpowiedzi.

Limity Google Gemini

Silna integracja oznacza, że angażujesz się w cały obszar roboczy Google.

Ceny Google Gemini

Free

Google AI Pro: 19,99 USD/miesiąc

Google AI Ultra: 249,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Google Gemini w praktyce?

Recenzja użytkownika:

W Gemini najbardziej podoba mi się jego szybkość i responsywność, zwłaszcza w przypadku codziennych zadań związanych z pisaniem i wyszukiwaniem informacji. Interfejs jest prosty, przejrzysty i łatwy w użyciu, co sprawia, że świetnie nadaje się do szybkich pytań lub bardziej złożonych zadań. Doceniam również to, jak dobrze integruje się z ekosystemem Google — przełączanie się między Dokumentami Google, Gmailem i Gemini znacznie usprawnia cykl pracy. Jego zdolność do podsumowywania zawartości, tworzenia szkiców wiadomości e-mail i generowania pomysłów pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu.

W Gemini najbardziej podoba mi się jego szybkość i responsywność, zwłaszcza w przypadku codziennych zadań związanych z pisaniem i wyszukiwaniem informacji. Interfejs jest prosty, przejrzysty i łatwy w użyciu, co sprawia, że świetnie nadaje się do szybkich pytań lub bardziej złożonych zadań. Doceniam również to, jak dobrze integruje się z ekosystemem Google — przełączanie się między Dokumentami Google, Gmailem i Gemini znacznie usprawnia cykl pracy. Jego zdolność do podsumowywania zawartości, tworzenia szkiców wiadomości e-mail i generowania pomysłów pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze podpowiedzi Gemini AI zwiększające wydajność

5. Perplexity AI

za pośrednictwem Perplexity

Perplexity AI to silnik odpowiedzi konwersacyjnych, który łączy zalety wyszukiwarek i chatbotów LLM. Zamiast podawać listę linków, przeszukuje on internet w czasie rzeczywistym i dostarcza zwięzłe, dobrze cytowane odpowiedzi bezpośrednio w formacie czatu.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz aktualnych faktów, podsumowań złożonych tematów, czy szybkich badań, Perplexity wyszukuje źródła i przekształca informacje w łatwo przyswajalne odpowiedzi.

Dzięki połączeniu indeksowania stron internetowych w czasie rzeczywistym i zaawansowanych modeli językowych jest to pomocna alternatywa dla Bing AI, gdy potrzebujesz identyfikowalności w swoich badaniach.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Odpowiedzi w czasie rzeczywistym, poparte źródłami: Perplexity przeszukuje internet na żywo i zawiera cytaty z oryginalnych źródeł.

Wyszukiwanie uzupełniające i konwersacyjne: Zadawaj pytania uzupełniające w naturalny sposób i zgłębiaj temat bez konieczności ponownego podawania szczegółów dotyczących kontekstu.

Elastyczność multimodalna i wielomodelowa: Perplexity oferuje wsparcie dla różnych modeli językowych i może obsługiwać różnorodną zawartość — od szybkich wyszukiwań w Internecie po głębsze badania, podsumowania danych, analizę plików lub zapytania dotyczące różnych mediów.

Przypnij często cytowane źródła: gdy zadajesz pytania uzupełniające, Perplexity automatycznie nadaje priorytet przypiętym źródłom.

Limitations of Perplexity AI

Nie można ustawić niestandardowych instrukcji ani tworzyć person, aby dostosować style odpowiedzi do różnych projektów.

Ceny Perplexity AI /AI

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 200 USD/miesiąc

Enterprise Pro: 40 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Max: 325 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Perplexity AI w praktyce?

Recenzja użytkownika:

W Perplexity najbardziej podoba mi się szybkość i precyzja wyszukiwania informacji. Łączy ono w sobie moc modelu językowego AI z wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym, co oznacza, że niemal natychmiast otrzymuję aktualne, sprawdzone odpowiedzi. Świetnie nadaje się do szybkiego wyszukiwania informacji, sprawdzania faktów i zgłębiania tematów bez zagubienia się w dziesiątkach zakładek przeglądarki. Doceniam również przejrzysty, nie rozpraszający uwagi interfejs oraz przejrzyste podawanie źródeł.

W Perplexity najbardziej podoba mi się szybkość i precyzja wyszukiwania informacji. Łączy ono w sobie moc modelu językowego AI z wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym, co oznacza, że niemal natychmiast otrzymuję aktualne, sprawdzone odpowiedzi. Świetnie nadaje się do szybkiego wyszukiwania informacji, sprawdzania faktów i zgłębiania tematów bez gubienia się w dziesiątkach zakładek przeglądarki. Doceniam również przejrzysty, nie rozpraszający uwagi interfejs oraz przejrzyste podawanie źródeł.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Perplexity AI

Pracuj z AI, która integruje się z Twoją pracą

Dobrze zdefiniowane podpowiedzi Bing mogą pomóc Ci wykonywać zadania w znacznie szybszym tempie. Jednak Bing, będący samodzielnym narzędziem AI, nie może przekształcić Twoich pomysłów w zadania lub rzeczywistą pracę.

Dzięki ClickUp sztuczna inteligencja integruje się z Twoim obszarem roboczym. Możesz generować wyniki, przekształcać je w zadania do wykonania, automatyzować przekazywanie zadań, współpracować z zespołem, a także przełączać się między różnymi modelami sztucznej inteligencji — bez konieczności zmiany narzędzi lub kopiowania informacji między platformami.

Dzięki zgromadzeniu wszystkich zadań, dokumentów, czatów zespołowych, połączonych aplikacji i wiedzy organizacyjnej w jednym obszarze roboczym opartym na sztucznej inteligencji, ClickUp eliminuje rozproszenie pracy, dzięki czemu można osiągnąć więcej w ciągu dnia.

Zarejestruj się w ClickUp i zacznij pracować z AI, która przyspieszy realizację Twoich projektów.