Jak wybrać odpowiedni zestaw narzędzi AI dla początkujących

Każda firma mówi o przygotowaniu się do wdrożenia AI.

Większość organizacji eksperymentuje z AI w pewnym zakresie lub znajduje się w fazie pilotażowej.

Pomimo pośpiechu w integrowaniu nowych, potężnych modeli, prawie 95% programów Gen AI nie ma wymiernego wpływu na wyniki finansowe.

Bez odpowiednich podstaw nawet najinteligentniejszy algorytm nie jest w stanie naprawić fragmentarycznych cykli pracy.

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, powinieneś skupić się na stworzeniu prostego zestawu narzędzi AI, który zapewni Ci wsparcie w zakresie ograniczenia żmudnych zadań i zwiększenia Twojej codziennej wydajności.

W tym przewodniku wszystko zostało szczegółowo opisane. Pokażemy Ci, który zestaw narzędzi AI jest odpowiedni dla początkujących i jak go wybrać.

Czym jest stos AI?

Pakiet AI to zestaw narzędzi, których używasz do pisania, badania, analizowania, projektowania i automatyzacji pracy, bez konieczności samodzielnego tworzenia sztucznej inteligencji.

Oto jak to wygląda:

Warstwa infrastruktury: Obejmuje sprzęt i oprogramowanie stosu AI. Na przykład procesory graficzne, układy AI, usługi w chmurze, narzędzia wdrożeniowe itp.

Warstwa danych: Obsługuje dane strukturalne i nieustrukturyzowane wymagane przez AI. Obejmuje narzędzia do zarządzania danymi, analizy danych, gromadzenia danych, eksploracji danych, przetwarzania danych itp.

Warstwa modelowa: sieci neuronowe, które interpretują dane, generują zawartość, tworzą prognozy i dostarczają analizy na podstawie otrzymanych danych wejściowych.

Warstwa aplikacji: składa się z narzędzi przeznaczonych dla użytkowników, z których faktycznie korzystasz, takich jak asystenci pisania oparci na AI, pulpity analityczne danych itp.

👀 Czy wiesz, że... Pierwszym „robotem” na świecie mógł być drewniany gołąb napędzany parą, zbudowany przez greckiego matematyka Archytasa około 400–350 r. p.n.e. Jego mechaniczny ptak mógł podobno przelecieć około 200 metrów, zanim skończyła mu się para. To się nazywa starożytna technologia!

Dlaczego tworzenie stosu AI wydaje się przytłaczające dla początkujących

Rozrost sztucznej inteligencji jest faktem. Jako początkujący użytkownik wypróbujesz zbyt wiele narzędzi, co spowoduje nakładanie się funkcji i nie będziesz wiedział, na które z nich się zdecydować, co doprowadzi do zamieszania zamiast do wzrostu wydajności.

Oto kilka powodów, dla których tworzenie stosu technologii AI może być przytłaczające:

Nie znasz się na kodowaniu: Być może jesteś marketingowcem, artystą lub studentem. Nie rozumiesz języków programowania i nie potrafisz samodzielnie tworzyć rozwiązań AI.

Nie jesteś ekspertem w dziedzinie AI: dopiero zaczynasz poznawać technologie AI i czujesz, że potrzebujesz doktoratu, aby zrozumieć rozmowę, nie mówiąc już o tworzeniu czegokolwiek.

Brakuje Ci odpowiednich zasobów: Masz doświadczenie techniczne, ale nie dysponujesz dedykowanym budżetem ani pomocą w opracowywaniu zaawansowanych rozwiązań AI dla swojego stosu.

Wybierając skuteczny stos technologii AI, możesz ominąć techniczne aspekty rozwoju AI i zacząć wykorzystywać możliwości AI od pierwszego dnia.

🧠 Ciekawostka: W 1952 roku informatyk Arthur Samuel stworzył program do gry w warcaby, który stał się pierwszym systemem, który sam nauczył się grać. Uczył się, odtwarzając partie ekspertów z „Lee's Guide to Checkers” i za każdym razem dostosowując swoją strategię, aby wybierać te same ruchy, które najlepsi gracze uważali za dobre. Był to jeden z najwcześniejszych przykładów zastosowania uczenia maszynowego w praktyce.

Kluczowe elementy zestawu AI przyjaznego dla początkujących

Wiele mówiliśmy o stosach AI — ale jak one wyglądają w rzeczywistości?

Dowiedzmy się, co obejmuje zestaw technologii AI:

Asystenci pisania AI

Ta warstwa pomaga początkującym pokonać problem pustej strony i szybko tworzyć użyteczną zawartość. Zamiast budować modele językowe lub dostosowywać podpowiedzi, możesz polegać na wstępnie wyszkolonych narzędziach AI do pisania, które oferują szablony, kontrolę tonu i przewodniki po cyklu pracy.

Jasper

Jasper to platforma AI do pisania stworzona dla zespołów marketingowych i zespołów zajmujących się zawartością, które potrzebują spójnych, zgodnych z wizerunkiem marki tekstów na dużą skalę.

Jasper Grid oferuje system podobny do arkusza kalkulacyjnego, który nie wymaga kodowania i przyspiesza produkcję, jednocześnie chroniąc głos, spójność odbiorców i integralność marki.

Kluczowe elementy:

Ustawienia głosu i tonu marki w celu zachowania spójności

Gotowe szablony blogów, e-maili, reklam i stron docelowych.

Redaktor długich formularzy do tworzenia i rozbudowywania zawartości

Współpraca zespołowa i kontrola wersji

Writesonic

Writesonic to przyjazne dla początkujących narzędzie AI do pisania, zaprojektowane z myślą o szybkim tworzeniu zawartości w wielu formatach. Doskonale nadaje się dla osób indywidualnych i małych zespołów, które cenią sobie szybkość i prostotę.

Kluczowe elementy:

Gotowe szablony zawartości dla blogów, reklam i opisów produktów

Przepisywanie, skracanie i zmiana tonu jednym kliknięciem

Opcje generowania zawartości zorientowane na SEO

Lekki interfejs z minimalnymi ustawieniami

Narzędzia AI świetnie nadają się do szybkich zmian A/B, przepisywania, tworzenia streszczeń i wychodzenia poza pustą stronę.

✅ Sprawdź fakty: ChatGPT został wybrany przez 77,9% specjalistów ds. marketingu zawartości jako najbardziej zaufane narzędzie AI do tworzenia zawartości — o ponad 50% więcej niż Claude.

Nowoczesny stos AI nie jest kompletny bez dobrego narzędzia do burzy mózgów. Zamiast spędzać godziny na wyszukiwaniu w Google lub ręcznym przeszukiwaniu dokumentów, skorzystaj z tych narzędzi, aby szybko znaleźć informacje.

Skracają godziny poszukiwań do jednej rozmowy, rozkładają złożone tematy na czynniki pierwsze, aby ułatwić ich zrozumienie, i przedstawiają informacje w uporządkowany sposób.

ChatGPT

ChatGPT to narzędzie AI do prowadzenia rozmów, zaprojektowane, aby pomagać użytkownikom w burzy mózgów, zgłębianiu tematów i interaktywnym przemyślaniu problemów.

Kluczowe elementy:

Interfejs konwersacyjny do zadawania naturalnych pytań uzupełniających

Umiejętność rozkładania złożonych tematów na proste wyjaśnienia

Generowanie pomysłów na zawartość, kampanie, strategie i cykle pracy

Tworzenie szkiców, ram i uporządkowanych podsumowań

Perplexity

Perplexity to oparte na AI narzędzie badawcze stworzone z myślą o szybkim i niezawodnym wyszukiwaniu informacji. Łączy ono wyszukiwanie konwersacyjne z wynikami na żywo w Internecie, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla początkujących użytkowników, którzy chcą uzyskać odpowiedzi wraz z podaniem źródeł.

Kluczowe elementy:

Wyszukiwanie w Internecie w czasie rzeczywistym z cytowanymi źródłami

Zwięzłe podsumowania złożonych tematów

Podpowiedzi przypominające o udoskonaleniu lub rozszerzeniu badań

Ustrukturyzowane odpowiedzi odpowiednie do szybkiego podejmowania decyzji

✅ Sprawdź fakty: Według badania ClickUp dotyczącego luk w wykorzystaniu sztucznej inteligencji 37% osób używa sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, 30% do badań i gromadzenia informacji, a 11% do burzy mózgów i generowania pomysłów. Wynika to z faktu, że brak kontekstu i powiązanych narzędzi AI sprawia, że praca z nią jest naprawdę trudna.

Idealny stos technologii AI ogranicza rozrost AI. Mówiąc prościej, ujednolica on cały obszar roboczy — zadania, dokumenty, czaty, komentarze, notatki ze spotkań — dzięki czemu nie musisz przełączać się między 10 różnymi narzędziami AI lub modelami, aby pracować.

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain to potężny asystent AI, który współpracuje z Tobą, zapewniając pomoc kontekstową, generując zawartość i automatyzując cykle pracy bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp.

Na początek zadaj pytania w języku naturalnym, np. „Które zadania powinienem dziś potraktować priorytetowo?”.

Kontekstowa AI gromadzi informacje o Twoich zadaniach do wykonania, porównuje priorytety i przedstawia listę w odpowiedniej kolejności, abyś mógł rozpocząć pracę.

Użyj ClickUp Brain, aby płynnie ustalać priorytety zadań.

ClickUp Chat działa jak Twój AI-pilot podczas każdej dyskusji. Rozumie rozmowę, identyfikuje kwestie wymagające uwagi i może automatycznie przekształcać decyzje w zadania.

Przekształcaj wiadomości w zadania w ramach czatu ClickUp.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot to asystent AI wbudowany w aplikacje Microsoft 365, takie jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams. Jest przeznaczony dla profesjonalistów i zespołów, które już pracują w ekosystemie Microsoft i chcą korzystać z pomocy AI bez zmiany narzędzi lub cyklu pracy.

Kluczowe elementy:

Wsparcie AI bezpośrednio w programach Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams.

Podpowiedzi w języku naturalnym do tworzenia dokumentów, podsumowywania wiadomości e-mail i tworzenia prezentacji.

Wykorzystaj analizy Excel, używając prostych pytań zamiast formuł.

Podsumowania spotkań, elementy do wykonania i działania następcze generowane na podstawie rozmów w Teams

✅ Sprawdź fakty: Ponad połowa (57%) programistów używa teraz AI do automatyzacji i przyspieszenia swoich projektów oprogramowania. Nie służy ona tylko do pisania kodu, ale też do rozmów o problemach, testowania logiki, wykrywania błędów i poprawiania wydajności.

AI do analizy danych

Ta warstwa pomaga początkującym zrozumieć dane bez arkuszy kalkulacyjnych, formuł czy języka SQL. Zamiast ręcznie analizować wiersze i wykresy, AI przekłada dane na zrozumiałe wnioski i podsumowania, na podstawie których można podjąć działania.

Airtable AI

Airtable AI dodaje inteligencję do elastycznych tabel i baz danych Airtable, ułatwiając początkującym analizowanie, podsumowywanie i pracę ze strukturalnymi danymi.

Kluczowe elementy:

Podsumowania danych tabelarycznych w języku naturalnym

Wartości pól i kategoryzacje generowane przez AI

Sugestie formuł bez ręcznego wpisywania składni

Działa w znanym widoku arkusza kalkulacyjnego.

Oczywiście AI

Oczywiście AI to narzędzie analityczne bez kodowania, zaprojektowane dla użytkowników nietechnicznych, którzy chcą uzyskać odpowiedzi na podstawie danych bez tworzenia modeli lub pulpitów.

Kluczowe elementy:

Zadawaj pytania prostym językiem (np. „Co ma największy wpływ na odejścia klientów?”).

Zautomatyzowana analiza predykcyjna i prognoza

Przejrzyste wyniki wizualne bez ręcznych ustawień

Nie są wymagane żadne umiejętności z zakresu nauki o danych ani kodowania.

Ta warstwa umożliwia osobom niebędącym projektantami szybkie tworzenie dopracowanych elementów wizualnych bez konieczności nauki obsługi oprogramowania do projektowania lub polegania na projektantach w przypadku każdego drobnego elementu.

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio wprowadza AI do platformy projektowej Canva, pomagając początkującym użytkownikom generować, edytować i dostosowywać elementy wizualne za pomocą prostych podpowiedzi.

Kluczowe elementy:

Projektowanie na podstawie tekstu i układy wspomagane przez AI

Magic Write do tworzenia tekstów w projektach

Usuwanie tła i edycja obrazów jednym kliknięciem

Szablony postów w mediach społecznościowych, prezentacji i materiałów marketingowych

Figma AI

Figma AI wprowadza wsparcie oparte na AI w ramach Figma, pomagając zespołom szybciej generować układy, edytować projekty i odkrywać pomysły.

Kluczowe elementy:

Układy interfejsu użytkownika generowane przez AI i sugestie dotyczące projektowania

Szybsze iteracje i warianty

Działa bezpośrednio w ramach plików do wspólnego projektowania.

Zmniejsza wysiłek związany z ręcznym projektowaniem wczesnych wersji.

✅ Sprawdź fakty: 61% użytkowników Figma w małych firmach (1–10 pracowników) twierdzi, że AI jest bardzo ważna lub ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ich celów dotyczących udziału w rynku.

Ta warstwa eliminuje powtarzalne zadania poprzez automatyzację kierowania zadań, powiadomień i przekazywania zadań — bez konieczności pisania kodu lub zarządzania złożonymi cyklami pracy.

Zapier

Zapier tworzy połączenia między różnymi aplikacjami i przeprowadza automatyzację działań między nimi, wykorzystując prostą logikę wyzwalaczy i akcji.

Kluczowe elementy:

Narzędzie do automatyzacji bez kodowania

Tysiące integracji aplikacji

Sugestie dotyczące cyklu pracy wspomagane przez AI

Typowe zastosowania, takie jak tworzenie zadań, alerty i synchronizacja danych.

Stwórz

Make (dawniej Integromat) oferuje bardziej wizualny i elastyczny sposób tworzenia automatyzacji, pozostając jednocześnie rozwiązaniem bezkodowym.

Kluczowe elementy:

Wizualny kreator cyklu pracy typu „przeciągnij i upuść”

Zaawansowana logika bez kodowania

Monitorowanie automatyzacji w czasie rzeczywistym

Odpowiedni dla nieco bardziej złożonych cykli pracy.

✅ Sprawdź fakty: Według liderów branży IT i inżynierii 74% twierdzi, że automatyzacja procesów pozwoliła ich zespołom zaoszczędzić 11–30% czasu, który wcześniej poświęcali na prace ręczne, a 59% zgłasza podobną redukcję kosztów o 11–30%.

Jak wybrać odpowiedni zestaw narzędzi AI dla początkujących

Oto kilka kluczowych kwestii, o których należy pamiętać (aby nie tworzyć zestawu nakładających się na siebie narzędzi, które komplikują cykl pracy).

Zacznij od celu

Nie myśl jeszcze o AI. Zastanów się, które zadania są mało wartościowe, powolne, nudne lub powtarzalne.

Zrób listę wszystkich swoich problemów i pogrupuj je, aby ułatwić kategoryzację.

📌 Przykład: Trudności z lokalizacją plików i niespójne nazewnictwo zasobów to przejaw złego zarządzania zasobami. Wymiana wiadomości dotyczących aktualizacji statusu i zapominanie o terminach to przejaw złej widoczności zadań. Zbyt długie tworzenie szkiców wiadomości e-mail i trudności z przepisywaniem zawartości w różnych tonach to przejaw utrudnień w tworzeniu zawartości.

Następnie oceń każdą grupę w skali od 1 do 10. Im wyższa ocena, tym bardziej pilna lub bolesna jest dana kategoria.

Na koniec wybierz 2–3 grupy z najwyższą punktacją i określ, jak wyglądałoby powodzenie AI dla każdej z nich.

Jeśli największym problemem jest słaba widoczność zadań, powodzeniem może być posiadanie jednego pulpitu nawigacyjnego z terminami, automatycznymi przypomnieniami lub podsumowaniami generowanymi przez AI zamiast śledzenia aktualizacji.

Po zrobieniu przejdź do następnego kroku.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie wiadomości e-mail, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twój obszar roboczy ClickUp może to zmienić. Wprowadź ClickUp Brain. Dostarcza on natychmiastowe analizy i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Przejrzyj każdą grupę utworzoną w kroku 1 i zadaj sobie pytanie: Czy istnieje jedna aplikacja AI, która rozwiązuje wszystkie lub większość problemów tej grupy?

Ogólna zasada:

Wybierz narzędzia, które oferują wbudowane funkcje AI, z których możesz korzystać od razu.

Bez kodowania. Bez interfejsów API. Bez infrastruktury. Po prostu otwórz aplikację i zacznij pracować.

Celem jest tutaj uniknięcie tworzenia rozbudowanego zestawu narzędzi o nakładających się funkcjach. Jeśli jedno narzędzie w pełni rozwiązuje problemy danej grupy, wybierz właśnie to. Jeśli rozwiązuje tylko 25% problemów, szukaj dalej.

📌 Przykład: Jeśli Twoja kategoria to słaba widoczność zadań, musisz poszukać kompleksowych platform do zarządzania projektami lub pracą z wbudowaną sztuczną inteligencją. Powinna ona oferować ujednolicone pulpity nawigacyjne, automatyzację śledzenia zadań, podsumowania i raporty oparte na AI oraz wbudowaną komunikację.

📚 Czytaj więcej: Archiwum zarządzania projektami

Priorytetem jest integracja, bezpieczeństwo i użyteczność.

Możliwości integracji oznaczają dwie rzeczy:

Płynna integracja — narzędzia AI w Twoim stosie technologicznym powinny ze sobą współpracować.

Cały stos AI powinien mieć połączenie z istniejącymi systemami przedsiębiorstwa.

Na przykład, jeśli Twój system AI do sporządzania notatek ze spotkań może przesyłać elementy bezpośrednio do menedżera zadań, Twój cykl pracy pozostaje przejrzysty i z połączeniem.

Następnie przyjrzyj się kwestiom bezpieczeństwa. W końcu nawet początkujący użytkownicy potrzebują narzędzi AI, które odpowiedzialnie obsługują poufne dane. Upewnij się, że wszystkie narzędzia AI w Twoim stosie są zgodne z solidnymi protokołami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne zarządzanie danymi.

Sprawdź podstawowe gwarancje: prywatność danych, sposób przechowywania informacji o użytkownikach oraz to, czy narzędzie udostępnia lub trenuje modele uczenia maszynowego na podstawie Twojej zawartości.

Na koniec oceń użyteczność każdego rozwiązania opartego na AI. Mówimy tu o codziennej łatwości pracy w narzędziu lub z jego wykorzystaniem, dzięki czemu można szybko wykonywać zadania i poruszać się po nim bez ciągłego odwoływania się do dokumentów pomocy.

(Jaki sens ma wdrażanie AI, jeśli nieporęczny interfejs narzędzia spowalnia pracę, prawda?)

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp oferuje ponad 1000 integracji, które pozwalają na połączenie istniejącego zestawu technologii AI z narzędziami ClickUp. Na początek możesz połączyć się ze Slackiem, Google Drive, HubSpot, GitHub i Zoom w ciągu kilku sekund (bez żadnych technicznych ustawień!). Stwórz zintegrowany stos technologii AI za pomocą ClickUp Integrations.

Eksperymentuj, mierz i upraszczaj

Najlepsza metoda wdrażania AI? Przeprowadź małe, kontrolowane eksperymenty i zmierz wyniki. Nie wdrażaj wszystkiego naraz.

Wybierz jedno lub dwa narzędzia AI i pozwól im zająć się Twoimi zadaniami przez tydzień. W trakcie tej fazy mierz wyniki, takie jak zaoszczędzony czas, zmniejszenie liczby kroków wykonywanych ręcznie, wskaźnik błędów, czas realizacji itp.

Jeśli narzędzie nie poprawia wydajności w obszarach, które wcześniej zidentyfikowałeś, ponownie je oceń przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszystko, co wydaje się zbędne lub nadmiernie wykorzystywane.

W ten sposób zbudujesz niewielki, dobrze działający stos AI, który jest wartościowy i skalowalny.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia zwiększające wydajność do zarządzania listami zadań do zrobienia

Przykłady zestawów AI przyjaznych dla początkujących

Zastanawiasz się, jak powinien wyglądać odpowiedni zestaw technologii AI dla Ciebie?

Oto proste, praktyczne przykłady pokazujące, jak połączyć kilka narzędzi AI, aby poprawić swoją wydajność i codzienne zarządzanie cyklem pracy. Nie są wymagane żadne ustawienia techniczne.

Przykład 1: Codzienny zestaw narzędzi zwiększających wydajność dla zapracowanych profesjonalistów

Najlepsze dla: przytłoczonych pracowników, menedżerów i właścicieli małych firm, którzy chcą jasności i szybszego podejmowania decyzji.

Narzędzia:

ClickUp Brain → codzienne ustalanie priorytetów zadań, podsumowania AI, wyodrębnianie notatek ze spotkań

Automatyzacje ClickUp → przypomnienia, działania następcze, powtarzające się zadania

ChatGPT lub Perplexity → szybkie odpowiedzi, badania, generowanie pomysłów

Co to rozwiązuje:✅ Dotrzymywanie terminów✅ Przekształcanie spotkań w elementy do wykonania✅ Skrócenie czasu poświęcanego na wyszukiwanie informacji✅ Natychmiastowa przejrzystość bez technicznej złożoności

Przykład 2: Pakiet AI dla jednoosobowych zespołów marketingowych

Najlepsze dla: przedsiębiorców, menedżerów mediów społecznościowych, zespołów ds. zawartości, autorów biuletynów.

Narzędzia:

ClickUp Dokumenty + Brain → pierwsze wersje, generowanie obrazów, przeróbki, konspekty SEO

Canva Magic Studio → miniaturki, grafiki społecznościowe, szybkie projekty

ChatGPT → eksploracja pomysłów, przeróbki głosu/tonu

Automatyzacje ClickUp → publikowanie przypomnień, synchronizacja kalendarza

Co to rozwiązuje:✅ Szybsze pisanie i ponowne wykorzystywanie zawartości✅ Uporządkowanie kampanii✅ Szybkie tworzenie grafiki✅ Unikanie rozproszenia narzędzi w wielu aplikacjach

Jeśli pracujesz z zbyt wieloma narzędziami AI i masz wrażenie, że „AI jest wszędzie, ale nie ma żadnego wpływu”, to wideo jest dla Ciebie. Zobacz, jak naprawić rozrost AI, zanim wymknie się on spod kontroli.

Przykład 3: Pakiet do współpracy małych zespołów dla agencji i start-upów

Najlepsze dla: zespołów zarządzających projektami, wynikami, pracą dla klientów i komunikacją.

Narzędzia:

ClickUp Tasks + Brain → przydzielanie zadań, aktualizacje statusu, podsumowania projektów AI

ClickUp Chat → Czat oparty na AI z konwersją zadań i podsumowaniami wątków

Miro lub FigJam AI → burze mózgów, schematy blokowe, planowanie

Zapier (opcjonalnie) → automatyczne tworzenie zadań z aplikacji do czatu, e-maili lub formularzy

Co to rozwiązuje: ✅ Widoczność tego, kto co robi✅ Koniec z gonieniem za wiadomościami i utraconymi aktualizacjami✅ Podsumowania generowane przez AI dla szybkiego uzgadniania działań✅ Planowanie projektów bez narzędzi technicznych

Przykład 4: Pakiet profesjonalnych usług dla konsultantów i zespołów obsługujących klientów

Najlepsze dla: konsultantów, dostawców usług HR, księgowych, projektantów, zespołów prawnych i specjalistów ds. finansów, którzy zajmują się dokumentacją i dostarczaniem wyników pracy oraz chcą wykorzystać AI w usługach profesjonalnych.

Narzędzia:

ClickUp Tasks + Brain → osie czasu klientów, zadania do wykonania, podsumowania AI, listy kontrolne usług

ClickUp Dokumenti → umowy, oferty, ustrukturyzowane cykle pracy, briefy klientów

Fireflies. /AI / Otter. /AI → notatki ze spotkań, podsumowania rozmów, automatyczne elementy do wykonania

Tability AI → OKR, KPI klientów, cotygodniowe aktualizacje postępów

Scribe AI → standardowe procedury operacyjne, przewodniki dla nowych pracowników, dokumenty przekazywane klientom

Loom lub Tella AI → aktualizacje dla klientów i przeglądy wyników

Co to rozwiązuje: ✅ Scentralizowane dostarczanie usług klientom✅ Natychmiastowe podsumowania rozmów i wymagań klientów generowane przez AI✅ Szybsze przygotowywanie ofert i powtarzalne standardowe procedury operacyjne✅ Przejrzyste aktualizacje statusu bez konieczności wykonywania ręcznych czynności✅ Płynne wdrażanie nowych pracowników i przejrzyste osie czasu

Oto, co Andrea Park, koordynator ds. operacji biznesowych w Spekit, ma do powiedzenia na temat wykorzystania ClickUp do skonsolidowanego zarządzania projektami:

ClickUp był dla nas najlepszym rozwiązaniem, ponieważ łączy wiele narzędzi do zarządzania projektami w jednym. Od map myśli, przez dokumenty, po sprinty — ClickUp to dynamiczne narzędzie do organizowania zadań dowolnego działu i zapewniania widoczności w całej firmie.

ClickUp był dla nas najlepszym rozwiązaniem, ponieważ łączy wiele narzędzi do zarządzania projektami w jednym. Od map myśli, przez dokumenty, po sprinty — ClickUp to dynamiczne narzędzie do organizowania zadań dowolnego działu i zapewniania widoczności w całej firmie.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z narzędzi AI do codziennych zadań osobistych, a 55% używa ich kilka razy dziennie. A co z AI w pracy? Dzięki scentralizowanej sztucznej inteligencji obsługującej wszystkie aspekty zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i współpracy, możesz zaoszczędzić nawet ponad 3 godziny tygodniowo, które w przeciwnym razie poświęciłbyś na wyszukiwanie informacji, podobnie jak 60,2% użytkowników ClickUp!

Jak ClickUp upraszcza AI dla początkujących

Chociaż wybór zestawu narzędzi AI jest łatwiejszy niż jego tworzenie, nie wszystko jest takie proste.

Należy zachować ostrożność przy wdrażaniu aplikacji AI, aby zminimalizować nadmiarowość funkcji i zapewnić skalowalność.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, łączy wiele narzędzi AI i cykli pracy w jedną platformę.

Oznacza to, że gotowe narzędzia AI integrują się z istniejącymi systemami.

Ponadto jest to rozwiązanie całkowicie bezkodowe, co oznacza, że początkujący mogą łatwo dostosować i zacząć korzystać ze swoich stosów AI w ciągu kilku minut!

Burza mózgów, tworzenie i udoskonalanie zawartości

Masz dość przeskakiwania między ChatGPT do badań, Gemini do tworzenia zawartości i innymi narzędziami AI do generowania obrazów?

Jest to nie tylko czasochłonne, ale także prowadzi do ciągłego przełączania się między zadaniami, utraty koncentracji i spowolnienia pracy.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby wyeliminować te utrudnienia i zapobiec spadkowi wydajności. Poproś Brain o sugestie dotyczące odpowiednich tematów, szkieletu struktury i wstępnych wersji, dzięki czemu cały proces tworzenia zawartości będzie przebiegał w jednym miejscu.

Wykorzystanie ClickUp Brain do burzy mózgów

Wykorzystaj go jako swojego pomocnika w badaniach, aby szybko przeprowadzać wyszukiwania w Internecie, analizować ogromne ilości informacji, wyciągać kluczowe wnioski z prac badawczych i udostępniać wiarygodne źródła do weryfikacji.

Generuj podsumowania kluczowych wyników badań za pomocą narzędzi AI, takich jak ClickUp Brain.

Asystent AI podsumowuje również dokumenty, poprawia ortografię i gramatykę, formatuje zawartość i generuje szablony AI wielokrotnego użytku.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystać AI do zwiększenia wydajności, obejrzyj to wideo:

👀 Czy wiesz, że: użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wiodących zewnętrznych modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, aby tworzyć różnego rodzaju zawartość, w tym posty na blogu, e-maile, infografiki, zasoby marki i obrazy. Przełączaj między wieloma modelami AI w ClickUp Brain.

Stwórz zunifikowany obszar roboczy przy użyciu AI.

Zunifikowany obszar roboczy pomaga początkującym zarządzać zadaniami, dokumentami i pomysłami bez konieczności przełączania się między narzędziami. Jest to niezbędne, aby ograniczyć rozproszenie pracy i zwiększyć wydajność operacyjną.

Przedstawiamy: ClickUp BrainGPT — Twój komputerowy towarzysz AI.

Gotowy do użycia, z kontekstową AI, która rozumie Twoją pracę, pomaga Ci na każdym kroku i łączy ludzi oraz wiedzę.

Wyobraź sobie na przykład, że szukasz pliku, ale nie pamiętasz jego nazwy ani miejsca, w którym go zapisałeś. Dzięki funkcji Enterprise AI Search w ClickUp wystarczy opisać go naturalnym językiem, a sztuczna inteligencja wyszuka go w całym obszarze roboczym i połączonych aplikacjach!

Użyj ClickUp Enterprise Search, aby wyświetlić wyniki z dokumentów, zadań i połączonych aplikacji.

Ponadto inteligentne algorytmy uczenia maszynowego ClickUp mogą analizować zadania, czaty i plany biznesowe oraz przetwarzać dane, aby odpowiadać na pytania w kontekście.

Możesz więc porozmawiać z asystentem AI i zadawać zapytania typu „Jakie zadania mam do wykonania w tym tygodniu?” lub „Jakie są zasady firmy dotyczące pracy z domu?”. Odpowiada on na nie po przeczytaniu Twoich tygodniowych zadań lub wewnętrznych dokumentów dotyczących zasad.

🛠️ Szybki trik: Dyktuj zapytania wyszukiwania, wiadomości, notatki itp. za pomocą funkcji Talk-To-Text w ClickUp. Brain zamienia Twoją mowę na uporządkowany, interpunkcyjny tekst, który jest wklejany bezpośrednio tam, gdzie znajduje się kursor — do dokumentów, e-maili, komentarzy lub samego paska wyszukiwania Brain! Użyj funkcji Talk-to-Text ClickUp, aby przekształcić wypowiedziane słowa w czysty tekst, a nawet przekształcić notatki w elementy do wykonania.

Analizuj i przeprowadzaj raportowanie wniosków w czasie rzeczywistym.

Świetnie, wszystkie Twoje technologie AI są połączone. Kolejnym wyzwaniem jest zrozumienie wszystkich informacji przepływających przez Twoje projekty.

Ostatnią rzeczą, jaką chcesz robić, jest spędzanie godzin na zbieraniu aktualizacji z arkuszy kalkulacyjnych, wątków czatu i wiadomości zespołowych tylko po to, aby zrozumieć, co się dzieje.

ClickUp rozwiązuje ten problem, przekształcając dane dotyczące zadań, rozmowy i cykli pracy w natychmiastowe analizy.

Skorzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby wizualizować postępy projektu, obciążenie pracą zespołu, osie czasu, ryzyka i wskaźniki KPI — wszystko to jest aktualizowane automatycznie, bez konieczności ręcznego raportowania.

Dodaj widżety do zadań, sprintów, dokumentów lub celów i obserwuj, jak Twoje wskaźniki aktualizują się w czasie rzeczywistym.

Analizuj złożone dane dotyczące obszarów roboczych i twórz raporty na podstawie aktualnych analiz przy użyciu opartych na sztucznej inteligencji pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Karty AI w panelach ClickUp dodają oparte na sztucznej inteligencji podsumowania i analizy tuż obok wykresów i diagramów. Automatycznie wyświetlają kluczowe osiągnięcia, kolejne kroki, główne zagrożenia, zbliżające się terminy, podsumowania spotkań i wiele więcej.

Dodaj karty AI do swoich pulpitów nawigacyjnych, aby szybko udostępniać niestandardowe analizy.

Zautomatyzuj rutynowe zadania i skup się na strategii.

Małe zadania, takie jak ustawienie przypomnień, przekazywanie zadań lub udostępnianie aktualizacji, nieustannie zakłócają koncentrację. Zanim się zorientujesz, zadania administracyjne po cichu pochłonęły połowę Twojego dnia.

Dlaczego właśnie aplikacje AI z automatyzacją cyklu pracy są niezbędne w nowoczesnym stosie AI.

ClickUp realizuje to poprzez połączenie ClickUp Automations, AI Agents i ClickUp Brain w jeden zunifikowany system.

Zamiast ręcznie układać w stosy wyzwalacze i warunki, powiedz AI, co chcesz osiągnąć — a ona zajmie się logistyką za kulisami.

Powiedz ClickUp Brain prostym językiem, czego potrzebujesz, a pomoże Ci stworzyć inteligentne, aktywne cykle pracy.

Pomyśl o agentach AI jak o inteligentnych współpracownikach w Twoim obszarze roboczym:

Automatycznie interpretują kontekst: agenci czytają zadania, komentarze, formularze i pola, aby zrozumieć, co powinno się wydarzyć dalej.

Działają autonomicznie: przypisują właścicieli, aktualizują statusy, eskalują problemy lub generują odpowiedzi — bez konieczności konfigurowania każdej reguły.

Dostosowują się do rzeczywistej pracy: w miarę zmian zawartości lub zmian w pilności zadań agenci dostosowują cykl pracy, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem.

Skracają czas ustawień: bez długich łańcuchów reguł i schematów blokowych. Wystarczy zdefiniować wynik, a Brain określi właściwą sekwencję działań.

Agenci Autopilot w ClickUp zapewniają przepływ informacji w całym obszarze roboczym.

🤖 Czym faktycznie zajmują się super agenci Początkujący często zakładają, że automatyzacja oznacza tworzenie skomplikowanych reguł lub schematów blokowych. Super agenci zmieniają to myślenie. Przyspiesz cykl pracy dzięki Super Agentom w ClickUp. Obserwują Twój obszar roboczy tak samo, jak zrobiłby to prawdziwy współpracownik. Gdy zadanie pozostaje niewykonane, termin się zbliża lub decyzja nie została podjęta, popychają sprawy do przodu bez konieczności szczegółowego instruowania ich krok po kroku. Zajmują się cichą, ciągłą koordynacją, która zazwyczaj pochłania cały dzień, dzięki czemu możesz poświęcić swój czas na rozwiązywanie problemów zamiast pilnowania listy rzeczy do zrobienia.

Chcesz używać AI do automatyzacji zadań i odzyskiwania straconego czasu? Obejrzyj to wideo:

📚 Czytaj więcej: Przykłady i szablony automatyzacji procesów biznesowych

Komunikuj się i współpracuj z klientami/zespołami

Grupa na WhatsAppie lub długie łańcuchy e-maili sprawdzają się w przypadku większości początkujących. Problem pojawia się, gdy wzrasta obciążenie pracą, do zespołu dołączają nowi członkowie i trzeba skalować komunikację.

W tym momencie możliwości AI ClickUp pomagają połączyć komunikację z rzeczywistą pracą.

Użyj Brain z ClickUp Chat, aby natychmiast tworzyć zadania na podstawie wiadomości.

Podobnie, użyj AI Notetaker ClickUp do transkrypcji spotkań/notatek głosowych, wyciągania kluczowych działań z notatek transkrypcyjnych i generowania automatycznych podsumowań.

Nagrywaj głosowo, transkrybuj i podsumowuj swoje spotkania dzięki ClickUp AI Notetaker.

Automatyzacje ClickUp w połączeniu ze sztuczną inteligencją umożliwiają bardziej zaawansowane przepływy, w których zmiany zadań nie tylko aktualizują pola, ale także uruchamiają komunikację. Możesz automatycznie publikować komentarze, wysyłać szablony wiadomości e-mail i generować podsumowania AI po osiągnięciu kamieni milowych lub terminów.

📮 ClickUp Insight: Kiedy zadanie gubi się na czacie, 41% pracowników przeszukuje wątki, aby je znaleźć, 22% twierdzi, że nigdy nie zostanie wykonane, a 19% próbuje odtworzyć je później z pamięci. Zasadniczo pracujesz w systemie, w którym 40% dyskusji ginie w próżni. Zespoły zaczynają robić zrzuty ekranu wiadomości, wysyłać przypomnienia w wiadomościach prywatnych lub tworzyć dokumenty zastępcze, aby zrekompensować kruchość czatu. ClickUp AI, działający w ramach ClickUp Chat, zmienia tę dynamikę. Automatycznie wyświetla zobowiązania, zaznacza nieprzypisane elementy i tworzy połączenia między nimi a odpowiednimi projektami. Koniec z utratą szczegółów. Tylko zapis, który nadąża za rozmową.

📚 Czytaj więcej: Jak korzystać z ClickUp AI w celu zwiększenia wydajności i produktywności

Wskazówki dotyczące rozpoczęcia pracy ze stosem technologii AI

Wybór odpowiedniego stosu technologii AI wymaga rozważenia i porównania aplikacji AI, aby zapewnić powodzenie projektu.

Ale kiedy już wybierzesz swój zestaw, jak najlepiej go wykorzystać?

Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących powodzenia wdrożenia AI:

Poznaj ustawienia narzędzia: sprawdź funkcje, takie jak preferencje modelu, opcje tonu, skróty i ustawienia automatyzacji. Pomoże Ci to w pełni wykorzystać potencjał aplikacji AI.

Korzystaj z szablonów podpowiedzi, aby uzyskać lepsze wyniki: zamiast za każdym razem pisać podpowiedzi od podstaw, zapisz te, które sprawdzają się najlepiej. Stwórz bibliotekę szablonów dla wiadomości e-mail, podsumowań, raportów, przeróbek i burzy mózgów.

Zacznij powoli, rozwijaj się szybko: nie wprowadzaj wielu narzędzi od razu. Zacznij od jednego lub dwóch, dobrze się ich naucz, a kolejne ulepszenia dostosuj do osiągniętych sukcesów.

Wybierz narzędzia, które się uzupełniają: Poszukaj narzędzi, które naturalnie ze sobą współpracują, a nie nakładają się na siebie. Na przykład ClickUp Brain + ClickUp Zadania + ClickUp Chat + ClickUp Automatyzacje tworzą płynny, zintegrowany cykl pracy.

Spodziewaj się niespójności: modele AI nie są idealne. Czasami wyniki mogą być niespójne lub niekompletne. Najlepszym sposobem na poprawę wyników jest eksperymentowanie: przepisanie podpowiedzi, dodanie kontekstu, zadawanie pytań uzupełniających lub wypróbowanie różnych narzędzi. Im więcej wskazówek podasz, tym lepsze będą wyniki.

Pamiętam, że na początku 2021 roku próbowaliśmy wprowadzić na rynek całą gamę produktów. Nie dotrzymywaliśmy terminów, mieliśmy problemy. Ludzie nie komunikowali się ze sobą. Nie wiedzieliśmy, kto powinien podejmować decyzje. Zatrudniliśmy kilka mądrych osób, ale powiedziałbym, że ClickUp stał się swego rodzaju filarem działalności firmy, szczególnie jeśli chodzi o świetne cykle pracy.

Pamiętam, że na początku 2021 roku próbowaliśmy wprowadzić na rynek całą gamę produktów. Nie dotrzymywaliśmy terminów, mieliśmy problemy. Ludzie nie komunikowali się ze sobą. Nie wiedzieliśmy, kto powinien podejmować decyzje. Zatrudniliśmy kilka mądrych osób, ale powiedziałbym, że ClickUp stał się swego rodzaju filarem działalności firmy, szczególnie jeśli chodzi o świetne cykle pracy.

Pracujesz z systemami AI po raz pierwszy? Oto typowe wyzwania związane z wdrażaniem AI, o których musisz wiedzieć:

❌ Nadmierne inwestowanie w stos technologii AI

Łatwo jest założyć, że Twój pierwszy stos AI będzie tym stosem. Kupujesz więc plany premium, subskrybujesz zbyt wiele narzędzi AI lub wiążesz się rocznymi umowami, zanim jeszcze sprawdzisz, jak dobrze pasują one do Twojego cyklu pracy.

✅ Rozwiązanie: Najpierw zaplanuj cykl pracy, a następnie przeprowadź automatyzację po jednym kroku na raz. Zacznij od jednego wyzwalacza (np. zmiana statusu zadania na „W trakcie przeglądu”) i sprawdź, czy działa, zanim dodasz kolejne reguły.

❌ Zbyt wczesna nadmierna automatyzacja

Możesz ulec pokusie, aby zautomatyzować Wszystko naraz, nie rozumiejąc podstawowego procesu. Może to spowodować zakłócenia w cyklu pracy, powielanie danych, wyższe koszty operacyjne i niepotrzebne przeróbki.

✅ Rozwiązanie: Zacznij od ręcznego odwzorowania procesu. Następnie automatyzuj po jednym kroku na raz (przekazywanie zadań, przypomnienia, routing). Jeśli cykl pracy ulegnie zakłóceniu, napraw proces przed dodaniem kolejnych automatyzacji.

Zwiększ wydajność i osiągnij powodzenie dzięki ClickUp

Nowoczesny stos technologii AI jest nieodzowną częścią Twojego cyklu pracy — niezależnie od tego, czy jesteś studentem, artystą, profesjonalistą czy przedsiębiorcą.

ClickUp oferuje prostsze rozwiązanie: kompleksową platformę AI, która łączy pisanie, planowanie, spotkania, zadania i cykle pracy w jednym miejscu.

Zamiast łączyć ze sobą dziesiątki aplikacji lub zmagać się z kodowaniem, otrzymujesz połączone, przyjazne dla początkujących rozwiązanie AI, które rozwija się wraz z Tobą.

Wdrożenie AI nie wymaga ustawień technicznych ani doświadczenia w szkoleniu modeli.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

Pakiet AI to zestaw systemów AI, których używasz do pisania, badania, analizowania, projektowania, automatyzacji lub zarządzania swoją pracą przy użyciu sztucznej inteligencji. Każde narzędzie obsługuje inną część Twojego cyklu pracy, a razem umożliwiają one firmom i osobom prywatnym inteligentną pracę.

Narzędzia przyjazne dla początkujących to takie, które działają od razu po uruchomieniu, bez konieczności tworzenia technicznych modeli AI. Na przykład ChatGPT lub Gemini do pisania i burzy mózgów, Perplexity do szybkich badań, Canva Magic Studio do natychmiastowego generowania obrazów, ClickUp Brain do automatyzacji zadań i cyklu pracy itp.

Zacznij od zidentyfikowania największych przeszkód — pisania, planowania, spotkań, raportowania lub pracy administracyjnej. Następnie wybierz jedną aplikację AI, która obejmie wszystkie problematyczne obszary w każdej kategorii. Najlepiej jest mieć niewielką, połączoną konfigurację, z której można korzystać na co dzień, zamiast złożonego systemu wielu narzędzi.

Niektóre typowe błędy to: zbyt wczesne nadmierne inwestowanie, wybieranie narzędzi o pokrywających się funkcjach, oczekiwanie idealnych wyników po jednej podpowiedzi lub automatyzacja więcej niż to konieczne.

ClickUp Brain wprowadza AI do codziennego cyklu pracy, aby był on inteligentniejszy i szybszy. Możesz wyszukiwać i burzyć mózgami, generować zawartość, transkrybować spotkania, zarządzać dokumentami, rozmawiać z członkami zespołu, przydzielać zadania i konfigurować automatyzacje bez opuszczania swojego obszaru roboczego. Eliminuje to potrzebę korzystania z wielu narzędzi i zapewnia początkującym prosty, ujednolicony sposób korzystania z AI od pierwszego dnia.