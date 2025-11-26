Zakończony przewodnik krok po kroku po reklamach LinkedIn na rok 2026

LinkedIn stał się łowiskiem dla marketerów B2B, którzy wiedzą, że ich idealni klienci noszą biznesowe stroje i przeglądają internet między spotkaniami.

Platforma zapewnia dostęp do profesjonalistów według tytułu, wielkości firmy, branży i około 17 innych punktów danych, umożliwiając niezwykle precyzyjne celowanie. Możesz dosłownie wyświetlać reklamy „dyrektorom marketingu w firmach SaaS zatrudniających od 50 do 200 pracowników, którzy niedawno zmienili pracę”.

Jednak interfejs wyświetla cele kampanii, parametry odbiorców i opcje ustalania stawek, zakładając, że użytkownik ma już doświadczenie w tym zakresie. Większość osób jednak go nie ma.

Ten przewodnik po reklamach LinkedIn dzieli cały proces na konkretne kroki, które możesz wykonać. Po przeczytaniu tego przewodnika dowiesz się, jak uruchomić kampanie na LinkedIn, które generują leady i budują świadomość marki z pomocą ClickUp!

Zacznijmy. 💪🏼

Czym są reklamy LinkedIn i dlaczego są ważne

Reklamy LinkedIn to płatne reklamy umieszczane w serwisie LinkedIn, które umożliwiają firmom dotarcie do profesjonalnych odbiorców za pomocą ukierunkowanych komunikatów.

W przeciwieństwie do platform społecznościowych skupiających się na połączeniach osobistych, LinkedIn jest profesjonalnym hubem sieci kontaktów, w którym spędzają czas decydenci, liderzy branżowi i osoby poszukujące pracy. W rzeczywistości 44% specjalistów B2B uważa, że jest to najważniejsza platforma.

To wyjątkowa pozycja sprawia, że reklamy LinkedIn są potężnym narzędziem marketingu B2B, rekrutacji i budowania profesjonalnej marki.

🧠 Ciekawostka: Reklama ma długą historię: najwcześniejsza znana reklama pisemna pochodzi z około 3000 r. p.n.e. ze starożytnego Egiptu, gdzie na papirusie pojawiła się wzmianka o nagrodzie za zbiegłego niewolnika oraz o warsztacie tkackim.

Korzyści płynące z reklam LinkedIn

Oto dlaczego firmy inwestują więcej w reklamę na LinkedIn:

Pozyskiwanie potencjalnych klientów: pozyskuj kwalifikowanych potencjalnych klientów za pomocą natywnych formularzy, które zatrzymują użytkowników na platformie, zmniejszając tarcie w porównaniu z zewnętrznymi stronami docelowymi.

Marketing oparty na kontach: Wskaż konkretne firmy i tytuły, aby prowadzić hiperpersonalizowane kampanie dostosowane do listy celów Twojego zespołu sprzedaży.

Autorytet marki: sponsoruj zawartość tworzoną przez kadrę kierowniczą, aby zyskać sponsoruj zawartość tworzoną przez kadrę kierowniczą, aby zyskać pozycję lidera opinii i widoczność wśród kluczowych decydentów w swojej branży.

Precyzyjne kierowanie reklam: Kieruj reklamy według tytułu stanowiska, branży, wielkości firmy i stażu pracy — są to filtry, które po prostu nie istnieją na innych platformach społecznościowych.

Rekrutacja: Pozyskuj Pozyskuj pasywnych kandydatów , którzy są już zaangażowani w swoje sieci zawodowe, nie polegając wyłącznie na ogłoszeniach zamieszczanych na portalach z ofertami pracy.

Retargeting potencjalnych klientów: ponownie zaangażuj osoby, które odwiedziły Twoją stronę internetową lub weszły w interakcję z Twoją zawartością, ponieważ są one już dalej w lejku sprzedażowym.

📮 ClickUp Insight: Ponad połowa respondentów korzysta codziennie z trzech lub więcej narzędzi, zmagając się z „rozproszeniem aplikacji ” i chaotycznym cyklem pracy. Chociaż może się to wydawać wydajne i zajęte, Twój kontekst po prostu gubi się w różnych aplikacjach, nie wspominając już o energii, jaką pochłania pisanie na klawiaturze. Brain MAX łączy wszystko w jednym miejscu: wystarczy jedno kliknięcie, a Twoje aktualizacje, zadania i notatki trafią dokładnie tam, gdzie powinny w ClickUp. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami i chaosem — teraz możesz cieszyć się płynną, scentralizowaną wydajnością.

Rodzaje reklam LinkedIn

Reklamy na LinkedIn zwiększają skłonność do zakupu produktów danej marki o 33%. Platforma oferuje wiele formatów reklam, z których każdy jest dostosowany do różnych celów kampanii i etapów ścieżki zakupowej klienta.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów. 👀

Reklamy sponsorowane LinkedIn

Treści sponsorowane pojawiają się bezpośrednio w kanałach użytkowników i płynnie wtapiają się w organiczne posty. Jest to najbardziej wszechstronny format LinkedIn, oferujący wsparcie dla reklam graficznych, wideo, karuzelowych, dokumentowych i związanych z wydarzeniami. Dzięki natywnemu umiejscowieniu użytkownicy widzą Twoją wiadomość podczas naturalnego przewijania, co sprawia, że jest ona mniej nachalna niż banery reklamowe.

Rodzaje reklam sponsorowanych w serwisie LinkedIn obejmują:

Reklamy z jednym obrazem najlepiej sprawdzają się w przypadku wprowadzania produktów na rynek lub krótkich ogłoszeń z mocnymi elementami wizualnymi.

Reklamy wideo szybciej przyciągają uwagę i generują wyższy wskaźnik zaangażowania niż zawartość statyczna.

Reklamy dokumentowe umożliwiają użytkownikom przeglądanie białych ksiąg i studiów przypadków bez opuszczania serwisu LinkedIn.

Reklamy wydarzeń promują konferencje wirtualne i stacjonarne, a także zachęcają do rejestracji bezpośrednio z platformy.

Reklamy karuzelowe pozwalają zaprezentować wiele produktów lub pomysłów na przesuwanych kartach w ramach jednej jednostki reklamowej.

Reklamy liderów opinii wzmacniają posty kierownictwa, założycieli lub pracowników bezpośrednio w kanale informacyjnym.

Reklamy w telewizji internetowej (CTV) wyświetlają pełnoekranowe filmy wideo na platformach streamingowych premium przy użyciu targetowania LinkedIn.

Reklamy artykułowe promują długą zawartość bezpośrednio w kanale informacyjnym, zapewniając większe zaangażowanie odbiorców.

Reklamy w biuletynach pomagają powiększać listę subskrybentów, udostępniając regularnie pojawiającą się zawartość ekspercką.

Ogłoszenia o pracę pokazują wolne role kwalifikowanym kandydatom na podstawie danych profilowych w czasie rzeczywistym.

Reklamy wideo na LinkedIn

🔍 Czy wiesz, że... Badania nad irytacją wywołaną przez reklamy cyfrowe wykazały, że wyższa postrzegana wartość reklamy (trafność, rozrywka) prowadzi do lepszego nastawienia konsumentów i większej skłonności do zakupów, podczas gdy irytacja osłabia te czynniki. Podkreśla to potrzebę tworzenia reklam, które dodają wartość i nie przeszkadzają.

Sponsorowane wiadomości w bezpośrednich wiadomościach LinkedIn

Reklamy konwersacyjne i wiadomościowe dostarczają spersonalizowane wiadomości sponsorowane bezpośrednio do skrzynki odbiorczej użytkownika LinkedIn, tworząc spersonalizowany punkt kontaktu. Reklamy konwersacyjne idą o krok dalej, umożliwiając użytkownikom wybór własnej ścieżki poprzez opcje rozgałęzień, co pozwala na samodzielną kwalifikację w oparciu o ich zainteresowania.

Reklamy LinkedIn pomogą Ci:

Udostępniaj oferty ograniczone czasowo lub zaproszenia na wydarzenia wymagające natychmiastowej reakcji.

Dotrzyj do potencjalnych klientów w mniej zatłoczonej przestrzeni niż miejsca docelowe oparte na kanałach informacyjnych.

Zmniejsz opór, umożliwiając użytkownikom wybór odpowiednich opcji z góry.

Stwórz poczucie ekskluzywności w porównaniu z reklamami w kanałach publicznych.

📖 Przeczytaj również: Przewodnik po budowaniu marki osobistej na LinkedIn

Reklamy tekstowe

Reklamy tekstowe na stronie głównej LinkedIn

Reklamy tekstowe to kompaktowe, klikalne jednostki wyświetlane w prawym pasku lub górnym banerze na komputerach stacjonarnych. Te niewielkie reklamy są rozliczane na podstawie liczby kliknięć lub wyświetleń i dobrze sprawdzają się w połączeniu z większymi kampaniami sponsorowanej zawartości.

Powody, dla których warto uwzględnić reklamy tekstowe w swoim zestawie:

Skuteczny sposób na przetestowanie komunikatów przed commitowaniem budżetu na większe formaty.

Umieszczenie po prawej stronie zmniejsza „ślepotę reklamową”, ponieważ reklamy znajdują się poza głównym strumieniem zawartości.

Niższe CPC sprawiają, że są one odpowiednie dla kampanii z ograniczonym budżetem lub retargetingu.

Minimalne wymagania dotyczące kreacji oznaczają szybsze ustawienia i iterację.

🧠 Ciekawostka: Formaty wideo i personalizacja oparta na AI znacznie zwiększają zaangażowanie, konwersję, świadomość marki i lojalność w porównaniu z bardziej statycznymi formatami reklam.

Reklamy dynamiczne

Reklamy dynamiczne automatycznie pobierają informacje z profilu użytkownika LinkedIn, takie jak imię i nazwisko oraz zdjęcie, aby tworzyć spersonalizowane, przyciągające uwagę kreacje. Reklamy dla obserwujących promują Twoją stronę LinkedIn właśnie dzięki temu elementowi personalizacji.

Kluczowe zalety tego podejścia do personalizacji:

Personalizacja profilu znacznie zwiększa współczynnik klikalności w porównaniu z reklamami ogólnymi.

Reklamy dla obserwujących pozwalają budować grupę odbiorców, sprawiając jednocześnie, że obserwowanie strony wydaje się być indywidualnie dostosowane do danej osoby.

Minimalny wzrost kreatywności, ponieważ personalizacja odbywa się automatycznie.

Szczególnie skuteczne w przypadku retargetingu odwiedzających witrynę lub podobnych odbiorców.

⚡️ Archiwum szablonów: Wzmocnij swój cykl pracy tworzenia reklam na LinkedIn dzięki zaawansowanemu szablonowi mediów społecznościowych. Pomaga on planować wszystkie elementy reklam na LinkedIn w ramach przejrzystego przepływu pracy, który prowadzi śledzenie tekstów, projektów, celów i zatwierdzeń.

Formularze generowania leadów

za pośrednictwem LinkedIn

Formularze generowania leadów są osadzone bezpośrednio w reklamach sponsorowanych i umożliwiają użytkownikom przesyłanie informacji bez opuszczania serwisu LinkedIn. Formularz jest wstępnie wypełniony danymi z profilu LinkedIn, w tym imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, nazwą firmy i tytulem stanowiska, co znacznie zmniejsza wysiłek wymagany do zakończenia konwersji. Możesz dostosować wyświetlane pola i dodać dodatkowe pytania dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Dlaczego formularze generowania leadów są skuteczniejsze niż zewnętrzne strony docelowe:

Zero czasu ładowania strony, ponieważ formularze znajdują się w samej reklamie, co zmniejsza liczbę porzuconych transakcji.

Wykwalifikowane przesłane zgłoszenia, ponieważ informacje w profilach LinkedIn są zazwyczaj dokładne i zweryfikowane.

Natychmiastowe gromadzenie danych bez konieczności wypełniania formularzy na stronie internetowej przez użytkowników

🧠 Ciekawostka: Termin UTM (służący do śledzenia reklam cyfrowych: Urchin Tracking Module) pochodzi od narzędzia opracowanego przez firmę Urchin Software Corporation, która została później przejęta przez Google w 2005 roku. Ta technologia śledzenia jest obecnie wykorzystywana w Google Analytics.

Zestawy reklam Accelerate a Classic w serwisie LinkedIn

Podczas ustawiania kampanii LinkedIn masz do wyboru dwa sposoby wyświetlania reklam: Accelerate i Classic.

Accelerate wykorzystuje automatyzację do optymalizacji kierowania reklam, ustalania stawek i kombinacji kreacji, natomiast Classic pozostawia wszystko w trybie ręcznym, dzięki czemu możesz samodzielnie kontrolować wszystkie ustawienia. Poniższa tabela pokazuje, czym się one różnią i kiedy warto z nich korzystać. 📝

Funkcja Przyspiesz Klasyczny Co to jest Ustawienia reklam oparte na AI i automatycznej optymalizacji Ręczne ustawienia reklam z pełną kontrolą Najlepsze dla Szybka optymalizacja i skalowanie Precyzyjne kierowanie reklam i testowanie niestandardowe Jak to działa Automatycznie testuje i dostosowuje cele, kreacje i stawki Wszystkie parametry ustawiasz i zarządzasz samodzielnie. Poziom kontroli Niski poziom kontroli ręcznej Wysoki poziom kontroli ręcznej Kiedy wybrać Chcesz osiągnąć wydajność bez mikrozarządzania Potrzebujesz precyzyjnego celu lub ustrukturyzowanych eksperymentów.

🧠 Ciekawostka: Średni wskaźnik odpowiedzi na zimne wiadomości e-mail wynosi około 5,1%, podczas gdy wiadomości na LinkedIn osiągają wskaźnik odpowiedzi na poziomie 10,3%, co oznacza, że działania na LinkedIn generują dwa razy więcej odpowiedzi niż tradycyjne wiadomości e-mail.

Jak stworzyć kampanię reklamową na LinkedIn (krok po kroku)

Oto przewodnik po reklamach LinkedIn, który pomoże Ci skonfigurować i uruchomić kampanię, która dotrze do odpowiednich profesjonalistów z odpowiednim przekazem. 💬

Krok 1: Wejdź do Menedżera kampanii i skonfiguruj swoje konto reklamowe

Zacznij od odwiedzenia strony LinkedIn. com/ads lub wybrania opcji Reklamuj w górnym pasku nawigacyjnym swojego profilu LinkedIn.

Aby kontynuować, potrzebujesz aktywnej strony firmowej na LinkedIn. Jeśli Twoja organizacja nie posiada takiej strony, utwórz ją najpierw, wypełniając podstawowe informacje o firmie, przesyłając logo i dodając opis firmy.

Po przejściu do Menedżera kampanii kliknij „Utwórz”, aby rozpocząć proces ustawień.

Skonfiguruj menedżera kampanii LinkedIn

Zostaniesz poproszony o nadanie nazwy kontu reklamowemu, wybranie waluty i dodanie metody płatności. W tym miejscu możesz również wyznaczyć stronę firmową, na której będą wyświetlane reklamy, oraz ustalić dostęp dla współpracowników, którzy będą pomagać w zarządzaniu kampaniami.

Nazwij swoją kampanię

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nadaj grupie kampanii opisową nazwę, która odzwierciedla ogólny cel biznesowy. Następnie utwórz w tej grupie konkretną nazwę kampanii, która opisuje podejście do targetowania lub komunikacji.

Krok 2: Wybierz cel kampanii

Cel kampanii determinuje formaty reklam, które możesz wykorzystać, sposób optymalizacji reklam przez LinkedIn oraz dostępne opcje ustalania stawek.

Wybierz swój cel

LinkedIn oferuje takie cele jak świadomość (budowanie rozpoznawalności marki wśród docelowych odbiorców), rozważanie (zwiększanie zaangażowania i liczby odwiedzin strony internetowej) oraz konwersja (pozyskiwanie potencjalnych klientów lub sprzedaż).

Zastanów się dokładnie, jakie działania mają podjąć profesjonaliści po obejrzeniu Twojej reklamy. Jeśli więc:

Chcesz budować świadomość marki, skupić się na wyświetleniach i dotrzeć do członków grupy docelowej.

Prowadzisz kampanię generowania leadów? Priorytetowo potraktuj formularze i śledzenie konwersji, aby mierzyć liczbę kwalifikowanych potencjalnych klientów.

⚡️ Archiwum szablonów: Nadaj strukturę swojej kampanii reklamowej na LinkedIn dzięki szablonowi planu kampanii ClickUp. Dzięki temu szablonowi możesz opracować strategię LinkedIn z określonymi celami, budżetami, rolami i kluczowymi punktami kontrolnymi.

Krok 3: Precyzyjnie buduj i udoskonalaj grupę docelową

Jedną z największych zalet serwisu LinkedIn jest możliwość precyzyjnego kierowania reklam. Możesz zawęzić grupę odbiorców według tytułu stanowiska, funkcji, branży, nazwy firmy, wielkości firmy, stażu pracy, umiejętności i zainteresowań zawodowych.

Określ cel grupy docelowej

Zacznij od określenia profilu idealnego klienta (ICP) dla swoich działań marketingowych.

Chcesz dotrzeć do dyrektorów marketingu w firmach technologicznych zatrudniających od 500 do 5000 pracowników? A może kierujesz reklamy do liderów HR w branży detalicznej? Łącz wiele kryteriów celu, aby uzyskać coraz bardziej szczegółowe wyniki.

Możesz również tworzyć dopasowane grupy odbiorców, przesyłając listę obecnych klientów, aby znaleźć podobnych profesjonalistów, lub poprzez retargeting osób, które odwiedziły Twoją stronę internetową.

W przypadku formatów zawartości sponsorowanej większość kampanii osiąga najlepsze wyniki, gdy grupa odbiorców liczy od 100 000 do 1 miliona osób. Zbyt mała grupa odbiorców sprawi, że nie dotrzesz do wystarczającej liczby osób. Zbyt duża grupa sprawi, że Twój komunikat stanie się mniej trafny.

Twoja strategia kierowania reklam do odbiorców powinna obejmować:

Główne tytuły zajmowane przez decydentów w branży celu

Parametry wielkości firmy, które odpowiadają profilowi Twojego typowego niestandardowego klienta

Kierowanie geograficzne, jeśli obsługujesz tylko określone regiony lub kraje

Wykluczenia pozwalające usunąć potencjalnych klientów, którzy prawdopodobnie nie dokonają konwersji lub są już Twoimi klientami.

Dopasowane grupy odbiorców na podstawie danych własnych klientów dla większej trafności

🔍 Czy wiesz, że... Badania obejmujące 575 marek w ciągu pięciu lat (wydatki na reklamę ≈ 264 mld USD) wykazały, że reklamy cyfrowe zwiększyły postrzeganą wartość marek, choć miały mniejszy wpływ na postrzeganą jakość lub satysfakcję w porównaniu z reklamami tradycyjnymi.

Krok 4: Wybierz format reklamy LinkedIn

Wybrany format decyduje o tym, jak odbiorcy odbierają Twój komunikat.

Wybierz typ reklamy LinkedIn, który jest zgodny z Twoimi potrzebami

Zastanów się, jakie materiały kreatywne masz do dyspozycji. Jeśli dysponujesz tylko jednym mocnym obrazem, odpowiednia będzie zawartość sponsorowana z jednym obrazem. Jeśli chcesz zaprezentować wiele produktów lub przeprowadzić użytkownika przez proces, skorzystaj z reklam karuzelowych. Dopasuj format zarówno do celu, jak i historii, którą chcesz opowiedzieć.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze formatu:

Dostosowanie celów, aby format zapewnił wsparcie dla celu kampanii

Materiały kreatywne dostępne do prawidłowego tworzenia reklam

Preferencje odbiorców dotyczące urządzeń i miejsc, w których konsumują zawartość

Dane historyczne dotyczące skuteczności, jeśli wcześniej wyświetlałeś reklamy

Złożoność historii i to, czy potrzebujesz jednego obrazu, czy wielu elementów

🧠 Ciekawostka: Pierwsza banerowa reklama internetowa pojawiła się 27 października 1994 r. w serwisie HotWired (internetowym odgałęzieniu magazynu Wired ). Była to prosta reklama graficzna firmy AT&T z pytaniem „Czy kiedykolwiek kliknąłeś myszką właśnie tutaj? Na pewno to zrobisz”.

Krok 5: Ustal budżet, strategię ustalania stawek i oś czasu kampanii

Wykorzystaj w pełni swój budżet reklamowy

Możesz ustawić budżet na poziomie grupy kampanii, aby zoptymalizować platformę, lub na poziomie poszczególnych kampanii, aby uzyskać większą kontrolę. Starannie wybierz strategię ustalania stawek:

Maksymalna dostawa pozwala serwisowi LinkedIn automatycznie optymalizować wyniki, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty w ramach Twojego budżetu.

Limit kosztów pozwala ustawić cel kosztowy za wynik, dzięki czemu LinkedIn stara się nie przekraczać tej kwoty.

Ręczne ustalanie stawek zapewnia kontrolę nad wysokością stawek.

Większość początkujących reklamodawców powinna korzystać z opcji maksymalnego dostarczania, aby uprościć proces i skorzystać z optymalizacji AI LinkedIn. Ustal dzienny budżet, który nie nadwyręży Twoich zasobów, całkowity budżet kampanii jako limit wydatków oraz wybierz daty rozpoczęcia i datę końcową. Kampanie można w dowolnym momencie wstrzymać lub przedłużyć, jeśli osiągają dobre wyniki.

Krok 6: Twórz atrakcyjne kreacje reklamowe

Teraz możesz stworzyć rzeczywistą kreację reklamową, która będzie wyświetlana Twoim odbiorcom.

Przyciągnij uwagę odbiorców dzięki kreatywnym reklamom

W zależności od formatu należy przesłać obrazy, napisać nagłówki, dodać opisowy tekst i umieścić przycisk wezwania do działania (CTA).

LinkedIn zaleca tworzenie 4–5 wariantów reklam w ramach jednej kampanii, co pozwala platformie przetestować i zidentyfikować, które kreacje najlepiej trafiają do odbiorców. Upewnij się, że obrazy spełniają wymagania techniczne: minimalny rozmiar 100×100 pikseli, zapisane w formacie .jpg lub .png i rozmiar pliku poniżej 2 MB.

Twoja strategia kreatywna powinna uwzględniać:

Nagłówki , które od razu przekazują wartość lub korzyści

Tekst reklamy odnoszący się do konkretnych problemów lub aspiracji odbiorców

Obrazy , które są profesjonalne i dostosowane do grupy celowej

Przyciski CTA dostosowane do celu kampanii

Wiele wariantów kreacji testowanych jednocześnie w celu porównania skuteczności

🚀 Zaleta ClickUp: Koniec z przełączaniem się między ChatGPT do tworzenia tekstów, Midjourney do obrazów i narzędziami do projektowania układów. ClickUp Brain łączy pisanie AI + generowanie obrazów w Twoim obszarze roboczym, dzięki czemu Twój zespół marketingowy może działać szybciej i pozostać skupiony bez rozpraszania się AI. Wypróbuj tę podpowiedź: Napisz trzy wersje tekstu reklamy LinkedIn promującej nasz nowy kurs zarządzania projektami dla dyrektorów marketingu. Zachowaj profesjonalny, ale przystępny ton, skupiając się na oszczędności czasu i zmniejszeniu chaosu w zespole. Poproś ClickUp Brain o napisanie tekstu reklamy Następnie stwórz przejrzysty, nowoczesny obraz tytułowy przedstawiający pewnego siebie specjalistę ds. marketingu pracującego przy eleganckim biurku, na ekranie którego widocznych jest wiele uporządkowanych pulpitów projektowych — jasny, minimalistyczny styl z dominacją błękitów i bieli. Rozpocznij kampanię reklamową na LinkedIn z wsparciem ClickUp Brain

Krok 7: Zainstaluj śledzenie konwersji (opcjonalnie)

Jeśli wykonujesz tylko śledzenie kliknięć i wyświetleń, nie masz pełnego obrazu tego, co faktycznie generują Twoje reklamy.

Śledź konwersje dzięki reklamom LinkedIn

Zainstaluj etykietę LinkedIn Insight Tag na swojej stronie internetowej, aby śledzić, kiedy użytkownik Twojej reklamy podejmuje wartościowe działania, takie jak wypełnienie formularza, pobranie zasobów lub dokonanie zakupu. To oparte na pikselach śledzenie łączy wydatki reklamowe z rzeczywistymi wynikami biznesowymi, zapewniając przejrzystość zwrotu z inwestycji.

Możesz tworzyć zdarzenia konwersji dla różnych działań podejmowanych przez użytkowników w Twojej witrynie. Na przykład możesz śledzić przesłane formularze oddzielnie od zakupów zakończonych. Dane te mają nieocenione znaczenie dla optymalizacji kampanii i wykazania wartości reklamowej dla interesariuszy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed uruchomieniem kampanii dokładnie sprawdź każdy jej element, aby upewnić się, że wszystko jest gotowe. Powinieneś: Sprawdź, czy Twój cel jest zgodny z celem biznesowym.

Upewnij się, że Twoje celowanie odbiorców jest wystarczająco szczegółowe, aby było trafne, ale jednocześnie wystarczająco szerokie, aby dotrzeć do odpowiedniej liczby osób.

Sprawdź, czy Twoje kreacje są atrakcyjne i spełniają wymagania techniczne. Zakończ końcową kontrolę i wyślij reklamę do weryfikacji LinkedIn przeprowadza proces weryfikacji, który zazwyczaj jest zakończony w ciągu 24 godzin, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z zasadami platformy przed opublikowaniem.

Pomiar powodzenia reklam LinkedIn

Większość reklamodawców na LinkedIn skupia się na wyświetleniach, ignorując wskaźniki, które pozwalają przewidzieć rentowność. Musisz mierzyć to, co przekłada się na konwersję, a nie tylko to, co jest widoczne.

Śledź następujące wskaźniki:

Współczynnik klikalności (CTR): Porównaj swój CTR z poprzednimi kampaniami i innymi firmami z branży. Stagnacja lub spadek CTR oznacza, że Twoje kreacje lub cel wymagają odświeżenia.

Koszt kliknięcia (CPC): Śledź ten wskaźnik konsekwentnie we wszystkich kampaniach, aby określić, które segmenty odbiorców lub formaty reklam są bardziej opłacalne dla Twojej firmy.

Konwersje: Śledź tylko działania, które mają wartość biznesową. Formularze, które Twój zespół sprzedaży ignoruje, są bezużyteczne. Zdefiniuj, co tak naprawdę oznacza konwersja dla Twojego celu.

Jakość potencjalnych klientów: Przed świętowaniem wyników konwersji oceń potencjalnych klientów pod kątem kryteriów dopasowania. Duża liczba niekwalifikowanych potencjalnych klientów powoduje marnowanie zasobów i zniekształca dane dotyczące wydajności.

Zwrot z inwestycji (ROI): Wychodząc od wartości klienta w całym okresie współpracy, ustal realistyczne cele dotyczące kosztów pozyskania. To pozwoli określić, czy wydatki na reklamę są opłacalne w dłuższej perspektywie.

🚀 Zaleta ClickUp: Zapewnij sobie stały rytm przeglądania kampanii reklamowych LinkedIn dzięki funkcjom powtarzających się zadań w ClickUp. Zaplanuj powtarzające się zadania w ClickUp, aby co tydzień/co miesiąc sprawdzać skuteczność reklam Ustal cotygodniowe lub dwutygodniowe zadania, które pozwolą Ci skupić się na kluczowych wskaźnikach, kreacjach i skuteczności kampanii, dzięki czemu będziesz w stanie wcześnie wychwycić zmiany i odpowiednio dostosować działania. Pozwoli to zachować spójność cyklu optymalizacji, ograniczy pośpiech w ostatniej chwili i zapewni wsparcie dla lepszych decyzji dotyczących kampanii.

Ograniczenia reklam LinkedIn

LinkedIn jest potężnym narzędziem marketingu B2B, ale nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Zrozumienie ograniczeń platformy pomoże Ci bardziej strategicznie rozdzielić budżet między wszystkie elementy marketingu mix.

Gdzie reklamy LinkedIn napotykają rzeczywiste ograniczenia:

Wysokie koszty: CPC i CPM są znacznie wyższe niż w przypadku innych platform społecznościowych, co sprawia, że kampanie konsumenckie na dużą skalę są kosztowne i często nieopłacalne.

Ograniczenia B2C: Profesjonalny charakter serwisu LinkedIn sprawia, że nie jest on skuteczny w docieraniu do konsumentów poza kontekstem zawodowym, co ogranicza zasięg marek detalicznych i lifestyle'owych.

Mniejsza grupa odbiorców: Mniejsza liczba aktywnych użytkowników niż na Facebooku lub Instagramie oznacza, że w przypadku większości kampanii masz do dyspozycji węższy rynek docelowy.

Limit elastyczności kreatywnej: Głos marki musi pozostać profesjonalny i formalny, co ogranicza możliwość stosowania zabawnych, nowatorskich lub swobodnych podejść kreatywnych, które sprawdzają się w innych miejscach.

Zmęczenie reklamami: Mniejsza grupa odbiorców oznacza, że reklamy są wyświetlane wielokrotnie tym samym osobom, co z czasem prowadzi do spadku skuteczności i zmęczenia odbiorców.

Odpowiednie narzędzia i szablony (takie jak ClickUp dla zespołów marketingowych!) eliminują powtarzalne zadania, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na strategię i kreatywne zarządzanie cyklem pracy.

Oto krótki przegląd:

Przyjrzyjmy się temu teraz szczegółowo.

Wbudowane tablice do burzy mózgów w ujednoliconym obszarze roboczym

Burza mózgów dotycząca reklam na LinkedIn przebiega sprawniej, gdy opiera się na mocnych stronach platformy. Spróbuj podzielić Tablicę na trzy kolumny: tytuły stanowisk, na które kierujesz reklamy, problemy, z jakimi borykają się osoby na tych stanowiskach, oraz sposoby, w jakie Twoja oferta może je rozwiązać.

Omawiaj strategię, jako załącznik do pracy z ClickUp Tablicami

Tablice ClickUp Whiteboards zapewniają Twojemu zespołowi wizualne narzędzie do planowania pomysłów na kampanie, szkicowania koncepcji reklam i tworzenia połączeń między bolączkami odbiorców a kierunkami komunikacji.

Możesz przeciągać notatki, dodawać inspirujące obrazy, rysować szkice układów i połączać wszystko bezpośrednio z zadaniami ClickUp, gdy będziesz gotowy do dalszych działań.

Posłuchaj opinii Lulu Press na temat korzystania z ClickUp:

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam pozostawać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie codziennie, dla Wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam utrzymywać połączenie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie codziennie, dla Wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

Dowiedz się, jak wykorzystać AI do automatyzacji zadań:

Narzędzie do śledzenia kreacji reklamowych, które pozwala scentralizować wszystkie zasoby

Śledzenie kreacji reklamowych LinkedIn szybko staje się skomplikowane. Testujesz różne obrazy, nagłówki, warianty tekstów i kombinacje odbiorców. Po kilku tygodniach trudno jest zapamiętać, która kombinacja gdzie była wyświetlana i jakie wnioski z tego wyciągnąłeś.

Problem pogłębia się, gdy współpracujesz z innymi. Ktoś wprowadza nową kreację, nie zdając sobie sprawy, że już przetestowałeś ten pomysł. Albo skuteczny format zostaje zapomniany, ponieważ nikt nie udokumentował, dlaczego zadziałał.

Pobierz bezpłatny szablon Zsynchronizuj działania swojego zespołu dotyczące kampanii na LinkedIn dzięki szablonowi reklamowemu ClickUp.

Pomocny może być szablon reklamy ClickUp. Zapewnia on uporządkowaną strukturę do zarządzania każdym etapem kampanii reklamowej na LinkedIn. Możesz na przykład:

Przydzielony budżet , Link do publikacji , Data publikacji , Platforma i Grupa docelowa , aby przyporządkować każdą reklamę. Skorzystaj z pól niestandardowych ClickUp , takich jak, aby przyporządkować każdą reklamę.

Przenoś zadania do różnych statusów, takich jak Nowe zgłoszenie , Badania , Wdrożenie , Aktywne i Zakończone , aby wszyscy znali etap realizacji danego zadania.

Kalendarz, Według klienta, Budżet, Reklamy lub Projektanci, aby zapewnić widoczność dla interesariuszy. Wybierz spośród widoków ClickUp , takich jaklub, aby zapewnić widoczność dla interesariuszy.

Kalendarz zawartości LinkedIn do śledzenia harmonogramu

Prowadzenie kampanii reklamowych na LinkedIn bez wsparcia zawartości organicznej to stracona szansa. Co widzi osoba, która zobaczy Twoją reklamę i kliknie na stronę Twojej firmy? Jeśli ostatni post pochodzi sprzed dwóch miesięcy, tracisz wiarygodność jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy.

Kalendarz zawartości LinkedIn pomaga skoordynować te dwa elementy. Być może Twoja kampania reklamowa promuje webinarium, więc Twoje organiczne posty w tym tygodniu dostarczają kontekstu na ten sam temat. A może kierujesz reklamy do osób, które zaangażowały się w post, więc musisz wiedzieć, co jest zaplanowane i kiedy.

Wypróbuj ten szablon kalendarza zawartości LinkedIn. 👇

Pobierz bezpłatny szablon Zadbaj o spójność i przejrzystość cykli pracy związanych z reklamami dzięki szablonowi kalendarza zawartości ClickUp.

Skoncentruj się na harmonogramie zawartości reklamowej, korzystając z szablonu kalendarza zawartości ClickUp.

Pozwala na przyporządkowanie wszystkich zasobów LinkedIn — od postów zwiększających świadomość marki po aktualizacje generujące leady — do przejrzystego kalendarza, w którym można śledzić koncepcję, szkic, recenzję i publikację. Znajdziesz tam pola niestandardowe dla kanału, grupy docelowej, daty publikacji i typu zawartości, co ułatwia segmentację zawartości.

Panel raportowania oparty na AI z przejrzystymi podsumowaniami

Przeglądanie natycznego raportowania LinkedIn Campaign Manager ma swoje ograniczenia. Dane są dostępne, ale są rozproszone po różnych zakładkach i zakresach czasowych, co utrudnia uzyskanie pełnego obrazu sytuacji lub dostrzeżenie trendów.

Pulpit raportowania pozwala wyświetlić wszystkie informacje w jednym widoku. Możesz śledzić wydatki, wyświetlenia, kliknięcia i konwersje jednocześnie. Co ważniejsze, możesz obserwować, jak zmieniają się wskaźniki w czasie.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania i aktualizacje AI dzięki pulpitom ClickUp Dashboards.

Panele ClickUp zapewniają kompleksowy widok na skuteczność kampanii reklamowej na LinkedIn, pokazując jednocześnie postępy zespołu w realizacji zadań. Możesz śledzić wskaźniki KPI, takie jak liczba kliknięć, CPL, CTR, konwersje, tempo wydatków i skuteczność odbiorców, korzystając z kart, które pobierają dane z codziennych aktualizacji zespołu.

Obciążenie pracą zespołu, postępy w realizacji zadań, zatwierdzenia i harmonogramy produkcji są wyświetlane obok wskaźników kampanii, dzięki czemu można sprawdzić, czy opóźnienia, zmiany w kreacjach lub zmiany wielkości mają wpływ na wyniki.

Utrzymuj celowość kampanii dzięki kartom AI w panelach ClickUp Dashboards

Wykorzystaj karty AI obsługiwane przez ClickUp Brain, takie jak:

AI StandUp: zawiera krótkie podsumowanie ostatnich działań jednego z członków zespołu.

Spotkanie zespołu AI: pokazuje, co osiągnęło wielu członków zespołu w wybranym zakresie czasowym.

Podsumowanie AI: Podkreśla ogólny stan i kluczowe aktualizacje folderu kampanii lub projektu.

Aktualizacja projektu AI: zawiera ogólny przegląd postępów w realizacji zadań, osi czasu i przeszkód.

AI Brain: umożliwia zadawanie ukierunkowanych pytań dotyczących wydajności, opóźnień lub priorytetów w celu uzyskania natychmiastowych informacji.

Automatyzacja i agenci, którzy pomagają w realizacji zadań

Zarządzanie reklamami LinkedIn wymaga wykonania wielu powtarzalnych kroków.

Ktoś kończy tworzenie kreacji, a następnie trzeba pamiętać o przesłaniu jej do zatwierdzenia. Kampania się kończy, a następnie trzeba wygenerować raport. Żadna z tych czynności nie jest trudna sama w sobie, ale śledzenie wszystkich tych procesów zajmuje dużo czasu.

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy.

Automatyzacje ClickUp i agenci AI mogą zająć się powtarzalnymi krokami w cyklu pracy nad reklamami na LinkedIn, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na realizacji zadań.

Oto kilka przykładów automatyzacji, które warto wypróbować:

Status > Gotowe do przeglądu > Automatyczne tworzenie zadania zatwierdzania

Pola niestandardowe Kierowanie Zaktualizowano > Przypisz zadanie do kierownika kampanii

Status > Zatwierdzone > Zmień status na Gotowe do zaplanowania

Status > Na żywo > Powiadom właściciela analiz

W każdy piątek > Utwórz zadanie „Przegląd wyników”.

Zaktualizowano priorytet > Automatyczna korekta terminu

Agenci robią to samo, ale bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności. Mogą przydzielać zadania członkom zespołu, wysyłać aktualizacje, zestawiać podsumowania i raporty, a nawet odpowiadać na pytania w Twoim imieniu. Zobacz, jak to działa. 👇🏼

Wydajność oparta na głosie dzięki samodzielnej aplikacji komputerowej

ClickUp Brain MAX działa jako komputerowy asystent AI, który pobiera kontekst z Twoich zadań, dokumentów i połączonych aplikacji, dzięki czemu otrzymujesz odpowiedzi oparte na rzeczywistych działaniach związanych z kampanią.

Możesz wyszukiwać projekty reklam, przeglądać notatki dotyczące dotychczasowych wyników, wyświetlać szczegóły dotyczące targetowania lub sprawdzać najnowsze dane LinkedIn ze swojego obszaru roboczego bez konieczności przełączania się między zakładkami. Oferuje również wsparcie dla wielu modeli AI, dzięki czemu możesz tworzyć różne wersje tekstów, porządkować opisy odbiorców lub przekształcać rozproszone pomysły w konkretne kroki, nie wychodząc poza swój obszar roboczy.

Pracuj 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Talk to Text w ClickUp Brain MAX pozwala wypowiedzieć swoje myśli i przekształcić je bezpośrednio w tekst, który można wykorzystać w zadaniach, notatkach lub wiadomościach.

Rozpoznaje @wzmianki i linki, oferuje wsparcie dla niestandardowego słownictwa, dzięki czemu terminy branżowe i nazwy kampanii są zrozumiałe, oraz działa w różnych aplikacjach, co oznacza, że możesz uchwycić pełną koncepcję optymalizacji podczas przeglądania LinkedIn Campaign Manager, a następnie przenieść ją bezpośrednio do zadania, które wymaga aktualizacji.

Eliminuje to konieczność pisania podczas intensywnych cykli przeglądów, pozwala zachować ciągłość myślenia i zapewnia zespołowi jaśniejsze i szybsze przekazywanie zadań, gdy konieczne jest podjęcie decyzji.

Najlepsze praktyki dotyczące reklam LinkedIn

Wypróbuj te najlepsze praktyki, aby ulepszyć swoje reklamy na LinkedIn. 📈

Przestań traktować LinkedIn jak Facebooka z tytułami stanowisk

Największym błędem popełnianym przez marketerów jest stosowanie tych samych strategii, które wykorzystują na innych platformach.

Użytkownicy LinkedIn mają inne nastawienie. Nie przeglądają serwisu, aby się zrelaksować. Szukają wartościowych informacji zawodowych pomiędzy spotkaniami. Twoja kreacja ma około dwóch sekund, aby zasygnalizować swoją trafność, zanim użytkownicy przejdą dalej.

Oznacza to kierowanie się konkretnością. Ogólne problemy są ignorowane. Ale jeśli udzielisz wzmianki o czymś, co brzmi jak rozmowa, którą odbyli w ostatni wtorek, przyciągniesz ich uwagę.

🔍 Czy wiesz, że... Eksperymenty terenowe dotyczące sygnałów społecznych w reklamach społecznościowych wykazały, że dodanie informacji o powiązaniach z innymi osobami (na przykład „Twój znajomy lubi tę markę”) znacznie zwiększyło liczbę kliknięć reklam i nawiązywanie połączeń, zwłaszcza gdy osoba ta była blisko związana z użytkownikiem.

Dostosuj swoją ofertę do poziomu świadomości

Zimni odbiorcy nie chcą prezentacji. Ledwo wiedzą, kim jesteś. Zbyt wczesne nawiązywanie rozmów sprzedażowych powoduje marnowanie budżetu i zniechęca potencjalnych klientów, zanim będą gotowi.

Myśl etapami:

Nieświadomi odbiorcy potrzebują zawartości edukacyjnej, która buduje wiarygodność.

Odbiorcy świadomi problemów reagują na ramy lub perspektywy, które zmieniają sposób postrzegania ich wyzwań.

Odbiorcy świadomi rozwiązań chcą dowodów: studiów przypadków, porównań, szczegółowych informacji.

Tylko osoby aktywnie oceniające zasługują na prośbę o demo.

Większość kont reklamowych LinkedIn ma jedną ofertę skierowaną do wszystkich. To strata pieniędzy.

Zanim podejmiesz decyzję, daj swoim reklamom trochę czasu

Pokusa sprawdzania wyników co godzinę jest realna, ale algorytm LinkedIn potrzebuje czasu, aby się zoptymalizować. Wprowadzanie zmian po jednym lub dwóch dniach analizy danych prowadzi do błędnych wniosków. Kampania, która we wtorek wygląda na nieudaną, może odnieść sukces w piątek, gdy system nauczy się, kto jest nią zainteresowany.

Przed wydaniem oceny nowym kreacjom należy dać co najmniej tydzień i kilka tysięcy wyświetleń. W przeciwnym razie reagujesz na szum, a nie na sygnał.

Korzystaj z wykluczeń tak samo aktywnie, jak z celów

Większość reklamodawców koncentruje się na tym, do kogo chcą dotrzeć, zapominając o tym, kogo chcą uniknąć. Wykluczenie obecnych klientów, konkurencji, osób poszukujących pracy i niekwalifikowanych branż znacznie zawęża grupę odbiorców.

Regularnie przeglądaj dane kampanii, aby dostrzec powtarzające się wzorce.

Jeśli określona grupa odbiorców klika reklamy, ale nigdy nie dokonuje konwersji, wyklucz ją. Ścisłe wykluczenia oznaczają, że Twój budżet trafi do osób, które mogą dokonać zakupu.

Dostosuj kampanie do cykli zakupowych

Zakupy B2B podlegają rytmom związanym z budżetami, kwartałami i sezonami planowania.

Reklamowanie drogich rozwiązań w grudniu, kiedy budżety są zamrożone, to strata pieniędzy. Zwiększenie aktywności w pierwszym kwartale, kiedy nowe budżety są odblokowywane, pozwala lepiej wykorzystać każdy dolar.

Dowiedz się, kiedy Twoi klienci zazwyczaj oceniają produkty i dokonują zakupów. Dostosuj kalendarz kampanii do tych informacji: zwiększ wydatki w okresach aktywnych zakupów, a w okresach spadku aktywności ogranicz działania do niezbędnego minimum.

Zwiększ skuteczność swoich kampanii reklamowych na LinkedIn dzięki ClickUp

Reklamy LinkedIn mogą wydawać się chaotyczne, gdy każdy krok prowadzi w innym kierunku. Planujesz kreację w jednym miejscu, prowadzisz śledzenie skuteczności w innym, a wysyłasz przypomnienia o przeglądach swojego zespołu w jeszcze innym narzędziu. Jednak po pokonaniu krzywej uczenia się cały proces zaczyna przypominać rytm, który kontrolujesz.

ClickUp pomaga utrzymać ten rytm.

Kształtujesz koncepcje kampanii na tablicach ClickUp Whiteboards, monitorujesz trendy wydajności za pomocą pulpitów ClickUp Dashboards i zajmujesz się powtarzalnymi zadaniami dzięki automatyzacjom.

A kiedy nadejdzie czas tworzenia kreacji, będziesz działać jeszcze szybciej. ClickUp Brain pisze teksty reklam, tworzy różne wersje, dopracowuje nagłówki i pomaga dostosować komunikaty do poszczególnych segmentów odbiorców. Następnie za pomocą ClickUp Brain MAX generujesz przejrzyste, zgodne z wizerunkiem marki elementy wizualne reklam bezpośrednio w swoim obszarze roboczym. Dzięki funkcji Talk to Text nawet Twoje szybkie pomysły trafiają we właściwe miejsce, więc nic nie umknie podczas cykli przeglądu.

Wszystko pozostaje w połączeniu, co oznacza, że każda kampania przebiega w sposób bardziej przejrzysty, spójny i pewny.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Reklamy LinkedIn zazwyczaj działają w modelu CPC lub CPM. Koszty różnią się w zależności od odbiorców i konkurencji, ale większość kampanii mieści się w zakresie 5–12 USD za kliknięcie lub porównywalnym CPM. Segmenty o wysokim stopniu celowości często kosztują więcej.

Formularze generowania leadów najlepiej sprawdzają się w pozyskiwaniu potencjalnych klientów, ponieważ użytkownicy podają swoje dane bez opuszczania serwisu LinkedIn. Zawartość sponsorowana również osiągają dobre wyniki w połączeniu z atrakcyjną ofertą lub zamkniętymi zasobami.

Tak. Małe firmy mogą prowadzić ukierunkowane kampanie o niskim budżecie, kierując je do wąskiej grupy odbiorców i wykorzystując proste cele, takie jak odwiedziny strony internetowej lub generowanie leadów. Minimalne wymagania LinkedIn są możliwe do spełnienia w przypadku kontrolowanych testów.

Konwersje są śledzone za pomocą tagu LinkedIn Insight Tag zainstalowanego na Twojej stronie internetowej. Rejestruje on działania takie jak zakończone wypełnienie formularzy, rejestracje i pobrania, aby mierzyć skuteczność kampanii.

ClickUp pomaga organizować zadania kampanii, zatwierdzanie, zasoby i osie czasu. Zespoły korzystają z funkcji ClickUp Task Priorities, niestandardowych statusów zadań ClickUp i dokumentów, aby usprawnić planowanie, monitorować realizację i zachować spójność notatek dotyczących wydajności we wszystkich kampaniach.