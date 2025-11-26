Najlepsze alternatywy dla TypingMind do czatów i obszarów roboczych LLM

Kiedy próbujesz usprawnić swoje cykle pracy AI, ostatnią rzeczą, jakiej pragniesz, są utrudnienia podczas ustawień lub ograniczenia, które spowalniają pracę. Wielu entuzjastów AI wybiera TypingMind ze względu na jego prostotę, ale nie wszyscy mają pozytywne doświadczenia z tym rozwiązaniem.

Recenzent G2 wspomniał nawet, że „Jednym z głównych wyzwań, z jakimi spotkałem się podczas korzystania z TypingMind, było to, że początkowo potrzebny był nasz własny klucz API do pełnej instalacji oprogramowania”. Stało się to przeszkodą, gdy jedyne, czego chcieli, to natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji i szukasz narzędzi, które oferują szybszy start lub funkcje AI klasy korporacyjnej bez dodatkowych przeszkód związanych z ustawieniami, masz do wyboru wiele alternatywnych rozwiązań, zarówno własnościowych, jak i open source.

W tym wpisie na blogu poświęconym alternatywom dla TypingMind przyjrzymy się platformom, które pomagają w czatowaniu, automatyzacji zadań i łatwym przełączaniu modeli, dzięki czemu możesz wybrać rozwiązanie, które naprawdę pasuje do Twojego cyklu pracy.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla TypingMind?

TypingMind to obszar roboczy z czatem opartym na AI, który umożliwia korzystanie z wielu modeli i tworzenie niestandardowych agentów w przejrzystym, uporządkowanym interfejsie. Platforma jest przeznaczona dla osób, które intensywnie pracują z dużymi modelami językowymi i chcą mieć większą kontrolę nad swoimi cyklami pracy.

Jednak największym limitem jest to, że wszystko zależy od kluczy API. Dla użytkowników, którzy nie chcą zajmować się zarządzaniem kosztami modeli, ustawianiem dostawców lub ręcznym ustawianiem agentów, TypingMind może wydawać się nieco uciążliwy.

Jeśli rozważasz alternatywy dla TypingMind, pamiętaj o kilku kwestiach:

Elastyczność modeli: Wybierz Wybierz platformy AI , które umożliwiają przełączanie się między różnymi modelami AI, takimi jak OpenAI, Claude, Gemini i wiele innych. Pomaga to uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy i daje swobodę dostosowywania się do ulepszeń modeli.

Organizacja obszaru roboczego: Poszukaj opcji, które pomogą Ci uporządkować pracę za pomocą folderów czatu, projektów, wielowątkowych rozmów lub przesyłania wiedzy.

Personalizacja i kontrola: wybierz platformę, która umożliwia tworzenie niestandardowych instrukcji, szablonów podpowiedzi wielokrotnego użytku lub zachowań podobnych do zachowań agentów, które sprawdzają się w różnych rozmowach.

Ustawienia API lub plug-and-play: Zdecyduj, czy chcesz narzędzie wymagające kluczy API, aby uzyskać maksymalną elastyczność. Możesz też wybrać narzędzia działające w trybie plug-and-play, które pozwalają na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności konfiguracji.

Funkcje multimodalne: Jeśli Twoja praca obejmuje więcej niż tylko tekst, wybierz alternatywę, która oferuje wsparcie dla obrazów, dokumentów, audio, wideo lub wykonywania kodu w tym samym interfejsie.

Przystępne i przewidywalne ceny: Rozważ platformy, które oferują jasne limity użytkowania lub kredyty zamiast nieprzewidywalnych rozliczeń opartych na API.

Privatność i kontrola danych: Upewnij się, że narzędzie pozwala kontrolować miejsce przechowywania rozmów, np. lokalnie, w postaci zaszyfrowanej lub w chmurze, w zależności od potrzeb.

Integracja z istniejącymi narzędziami: Poszukaj oprogramowania, które płynnie łączy się z Twoimi obecnymi narzędziami, takimi jak kalendarze, menedżery zadań, dyski w chmurze, systemy CRM, narzędzia komunikacyjne lub narzędzia do zarządzania projektami. Płynne połączenie zapewnia, że wyniki AI przepływają bezpośrednio do Twojego codziennego obszaru roboczego bez konieczności dodatkowego kopiowania i wklejania lub ręcznych ustawień.

Alternatywy dla Typingmind w skrócie

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Wgląd oparty na sztucznej inteligencji, komputerowy asystent AI, zawartość oparta na współpracy, zarządzanie cyklem pracy, śledzenie w czasie rzeczywistym Zespoły potrzebujące kompleksowe zarządzanie projektami z wykorzystaniem AI zwiększającej wydajność Free Forever Plan: dostępne są płatne plany ChatGPT Wprowadzanie danych za pomocą wielu metod (tekst, głos, obrazy), niestandardowe modele GPT, wyszukiwanie w Internecie, Canva do wspólnego pisania Wszechstronna AI do tworzenia zawartości, badań i zwiększania wydajności Dostępny Free Plan; ChatGPT Plus 20 USD/miesiąc LibreChat Wsparcie dla wielu modeli AI, interfejs API interpretera kodu, kreator agentów bez kodowania, generowanie artefaktów i obrazów. Użytkownicy poszukujący otwartej, samodzielnie hostowanej platformy czatu AI z elastycznymi integracjami Free Forever ChatSonic Prowadzi połączenie z narzędziami marketingowymi (Ahrefs, GSC, Keywords Everywhere), dostępem do wielu modeli, analizą danych w czasie rzeczywistym, podglądem projektów. Marketerzy potrzebujący generowania zawartości w czasie rzeczywistym, uwzględniających aktualne trendy Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 49 USD miesięcznie. 1min. AI Generuj tekst, obrazy, audio i wideo w jednym obszarze roboczym, modele AI typu plug-and-play, natychmiastowe tworzenie zawartości. Początkujący i twórcy, którzy chcą szybko generować zawartość typu „wszystko w jednym”. Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 8 USD miesięcznie. PromptVibes Generator podpowiedzi AI, ponad 500 gotowych podpowiedzi, wsparcie dla wielu modeli, dostęp przez przeglądarkę i urządzenia mobilne Użytkownicy oczekujący wydajnego procesu tworzenia wysokiej jakości podpowiedzi AI Podstawowa wersja Free; płatne plany od 4,9 USD miesięcznie. Fliki Klonowanie głosu, Magic Edit do udoskonalania scenariuszy, ponad 2500 głosów AI, tłumaczenie na ponad 80 języków, automatyczne tworzenie napisów do wideo. Twórcy poszukujący szybkiej zawartości wideo z narracją głosową Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 28 USD miesięcznie. TextCortex AI Łączy się z ponad 30 000 aplikacji, niestandardowymi agentami AI, szkoleniami z zakresu głosu marki, wizualizacją danych, wsparciem dla 25 języków. Pisarze i marketerzy potrzebujący AI opartej na ich bazie wiedzy Dostępny Free Plan; plan premium 5,99 USD/miesiąc. AIChatOne Wielomodelowy pulpit nawigacyjny (GPT-5, Claude-4, Gemini), niestandardowe postacie AI, wielowątkowe rozmowy, biblioteka podpowiedzi Użytkownicy porównujący wiele modeli AI i zarządzający zorganizowanymi cyklami pracy Dostępny Free Plan; plany płatne od 3,99 USD/miesiąc. Tagbox Organizacja mediów oparta na AI, wyszukiwanie rozpoznawania twarzy, niestandardowe szkolenia AI, współpraca i globalne wsparcie. Kreatywne zespoły i agencje zarządzające dużymi ilościami zasobów cyfrowych 30-dniowa wersja próbna; płatne plany od 300 USD/miesiąc

Najlepsze alternatywy dla TypingMind

1. ClickUp (najlepszy wybór pod względem wydajności zespołu opartej na AI i zarządzania projektami)

Wszystkie modele LLM, których kiedykolwiek będziesz potrzebować, są zebrane w jednym miejscu dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI w ClickUp.

Niektórzy użytkownicy wyrastają z TypingMind, ponieważ samodzielny czat nie jest w stanie zapewnić wsparcia dla wszystkich zadań po ich wymyśleniu. Jeśli potrzebujesz AI do planowania, pisania, przydzielania, organizowania lub śledzenia pracy, ClickUp staje się silniejszą, bardziej połączoną alternatywą. Łączy wszystkie te funkcje w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu czaty natychmiast zasilają zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne i nie tylko.

ClickUp Brain oferuje natychmiastową aktualizację, jeśli chcesz, aby Twoja AI potrafiła więcej niż tylko czatować.

W przeciwieństwie do innych chatbotów, które odpowiadają na pytania, ta sieć neuronowa AI przeznaczona do pracy rozumie wszystko, co jest przechowywane w Twoim obszarze roboczym, i przekształca tę wiedzę w praktyczne odpowiedzi, zapewniając jednocześnie dostęp do innych modeli! Oznacza to, że możesz przechodzić między modelami, takimi jak ChatGPT 5. 1, ChatGPT-5 mini, GPT-4o, Claude Sonnet 4. 5, Claude Haiku 4. 5, Gemini 2. 5 Pro i innymi, korzystając z jednej aplikacji.

Na przykład, możesz użyć GPT-4o, gdy chcesz uzyskać dopracowane, bogate w kontekst teksty, przejść na Claude, aby uzyskać głębsze rozumowanie lub analizę, a także skorzystać z Gemini, gdy potrzebujesz szybkich pomysłów lub uporządkowanych podsumowań.

Jedną z najlepszych funkcji ClickUp Brain dla Teams jest jego płynna integracja z cyklem pracy.

Możesz na przykład poprosić ClickUp Brain o podsumowanie projektu, wyjaśnienie zadania, sporządzenie szkicu zawartości, przepisanie tekstu lub natychmiastowe wyciągnięcie odpowiedzi z dokumentów, zadań i poprzednich dyskusji.

ClickUp Brain MAX, samodzielna aplikacja AI od ClickUp, idzie o krok dalej, zapewniając kompleksowe narzędzie AI, które działa płynnie we wszystkich aplikacjach (nie tylko ClickUp). Staje się warstwą, która znajduje się na szczycie Twojego dnia pracy, umożliwiając wyszukiwanie, tworzenie i automatyzację z jednego miejsca, bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami AI.

Odblokuj zaawansowaną moc AI, aby analizować, generować i przyspieszać zadania za pomocą ClickUp Brain MAX.

Zarówno ClickUp Brain, jak i ClickUp Brain MAX umożliwiają przeszukiwanie ClickUp, Google Drive, GitHub, Slack, OneDrive, a nawet Internetu za pomocą jednego, zunifikowanego okna wyszukiwania. Możesz również użyć funkcji Talk-to-Text, aby mówić naturalnie, a oprogramowanie sieci neuronowej w ciągu kilku sekund przekształci Twój głos w zadania, notatki lub pełne dokumenty.

👨‍💻 Szybki trik: Użyj automatyzacji ClickUp, aby automatycznie przekształcić swoje dokumenty lub notatki w zadania do wykonania. Na przykład, gdy do dokumentu zostanie dodana nowa sekcja, automatyzacja może utworzyć zadanie, przypisać je odpowiedniemu członkowi zespołu, ustawić termin wykonania, a nawet zaktualizować status zadania. Dzięki temu Twój zespół będzie działał spójnie bez dodatkowej pracy ręcznej.

Możesz również skorzystać z ClickUp Docs z AI, aby zapisywać i rozwijać wszystkie swoje pomysły, badania i plany w jednej uporządkowanej przestrzeni. Możesz nakreślić strategie, przygotować zawartość lub podsumować spotkania z całym zespołem i zapewnić wszystkim spójność działań.

Wykorzystaj ClickUp Docs + ClickUp Brain do tworzenia briefów kampanii i zawartości na dużą skalę.

Oferuje bogate formatowanie, komentarze w czasie rzeczywistym i historię wersji, dzięki czemu Twoje notatki, strategie lub pomysły są zawsze uporządkowane i dostępne. Możesz również połączone dokumenty z innymi obszarami roboczymi i tworzyć struktury hierarchiczne ułatwiające nawigację.

Wreszcie, zadania ClickUp ułatwiają wdrażanie tych strategii i notatek, umożliwiając organizowanie i śledzenie każdej pracy. W ramach zadań można uwzględnić zależności w celu zarządzania sekwencjami zadań, wykorzystać powtarzające się zadania do cykli pracy oraz tworzyć niestandardowe statusy dostosowane do procesów zespołu.

Aby uzyskać szybki przegląd sytuacji, ClickUp Dashboards zapewnia podgląd pracy Twojego zespołu i stanu projektu, łącząc zadania, osie czasu i priorytety w jednym, konfigurowalnym interfejsie. Dzięki konfigurowalnym kartom do wykresów, list, śledzenia czasu i celów, Dashboards ułatwia pomiar wskaźników KPI i utrzymanie spójności. Możesz również łączyć wiele widoków, takich jak zadania, aktualizacje projektów i spostrzeżenia generowane przez AI, aby uzyskać pełny obraz wydajności swojego zespołu na pierwszy rzut oka.

Uzyskaj te aktualizacje szybciej dzięki podsumowaniom AI w panelach ClickUp Dashboards.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapoznaj się z różnymi przykładami pulpitów nawigacyjnych w ClickUp i dostosuj je, aby każdy członek zespołu widział informacje istotne dla niego zgodnie z pełnioną rolą. Na przykład utwórz pulpit nawigacyjny dla menedżerów, który podkreśla kamienie milowe projektu, zaległe zadania i ogólny postęp. Alternatywnie możesz utworzyć oddzielny pulpit nawigacyjny dla członków zespołu, który skupia się wyłącznie na przypisanych im zadaniach, zbliżających się terminach i działaniach o priorytecie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj i śledź swoją pracę w sposób wizualny, przełączając się między różnymi widokami ClickUp , takimi jak widok listy, Tablica lub kalendarz.

Opracowuj strategie, cykle pracy lub burze mózgów wspólnie na wspólnym obszarze roboczym dzięki ClickUp Whiteboards.

Rejestruj kontekst projektu, wyjaśniaj zadania lub prezentuj aktualizacje, nagrywając i transkrybując nagrania ekranu za pomocą ClickUp Clips

Połącz swój obszar roboczy z innymi narzędziami i aplikacjami dzięki integracjom ClickUp i scentralizuj swoje cykle pracy.

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przypisz agentów ClickUp AI do konkretnych zadań w swoim obszarze roboczym, takich jak podsumowywanie aktualizacji projektów, tworzenie zawartości lub pobieranie informacji z dokumentów i zadań. Dzięki automatyzacji tych powtarzalnych czynności możesz skupić się na zadaniach o wyższym priorytecie, podczas gdy sztuczna inteligencja zapewni płynny przebieg projektów. Aktywuj agentów ClickUp AI, aby natychmiastowo zająć się rutynowymi zadaniami.

2. ChatGPT (najlepszy do wszechstronnego tworzenia zawartości AI i badań)

za pośrednictwem ChatGPT

Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z narzędzi AI, na pewno przynajmniej raz używałeś ChatGPT. To narzędzie do tworzenia zawartości oparte na sztucznej inteligencji, wprowadzone na rynek przez OpenAI w 2023 roku, szybko stało się platformą, z której korzysta się we wszystkich sytuacjach, gdy trzeba coś napisać, zrozumieć lub szczegółowo planować.

Wielomodalne możliwości platformy pozwalają pójść o krok dalej, umożliwiając przesyłanie dokumentów, obrazów, zrzutów ekranu i plików w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy. Teraz możesz nawet rozmawiać bezpośrednio z ChatGPT. Tryb głosowy pozwala na wypowiadanie podpowiedzi na głos i słuchanie odpowiedzi AI w czasie rzeczywistym.

Możesz również uzyskać dostęp do wielu modeli, w tym GPT-4o, GPT-4. 1, GPT-5 i innych lżejszych wersji mini, z których każda została stworzona z myślą o różnych poziomach rozumowania, szybkości i kreatywności.

Wielu użytkowników subredditu poświęconego sztucznej inteligencji udostępnia wskazówki i cykle pracy dotyczące maksymalnego wykorzystania tych modeli. Jeśli na przykład chcesz, aby modele te działały zgodnie z Twoimi potrzebami, możesz stworzyć niestandardowe GPT z unikalną nazwą, profilem, zachowaniem, dostosowanymi instrukcjami, przesłanymi plikami i narzędziami.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Przeszukaj internet, aby uzyskać najświeższe informacje bezpośrednio na czacie.

Generuj obrazy na żądanie za pomocą wbudowanej funkcji tworzenia obrazów AI.

Pracuj w Canva, aby wspólnie tworzyć teksty, edytować je w sposób uporządkowany i organizować rozwój projektów.

Ograniczenia ChatGPT

Platforma może czasami podawać nieprawidłowe informacje, dlatego ważne jest, aby je weryfikować.

Funkcje generowania obrazów mogą generować wyniki o niskiej rozdzielczości lub brakujące drobne szczegóły.

Ceny ChatGPT

Free Forever

Plus: 20 USD/miesiąc

Zalety: 200 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 240 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

ChatGPT to zdecydowanie najlepszy model AI, z jakiego korzystałem, bardzo łatwy w użyciu i z przejrzystym interfejsem użytkownika. ChatGPT pro jest również bardzo przydatny i używam go w codziennej pracy. Dzięki niemu moja praca stała się łatwiejsza i szybsza. Zapamiętuje on również kontekst i odpowiada odpowiednio do niego.

ChatGPT to zdecydowanie najlepszy model AI, z jakiego korzystałem, bardzo łatwy w użyciu i z przejrzystym interfejsem użytkownika. ChatGPT pro jest również bardzo przydatny i używam go w codziennej pracy. Dzięki niemu moja praca stała się łatwiejsza i szybsza. Zapamiętuje on również kontekst i odpowiada odpowiednio do niego.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i nie tylko — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przechodzić do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują, prowadząc do rozrostu AI. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe podpowiedzi tekstowe i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp! Łatwy dostęp do wielu modeli LLM dzięki ClickUp

3. LibreChat (najlepszy do czatu AI z wieloma modelami i elastycznością open source)

za pośrednictwem LibreChat

LibreChat to platforma czatu typu open source, która umożliwia integrację wielu modeli AI i zarządzanie ich wykorzystaniem w jednym interfejsie. Zamiast być uzależnionym od jednego dostawcy, możesz przełączać się między OpenAI, Anthropic, Azure, Google i innymi w ramach jednej aplikacji.

Wyróżniające się funkcje LibreChat obejmują bezpieczny, izolowany interfejs API Code Interpreter, który umożliwia bezpośrednie wykonywanie kodu Python, TypeScript, JavaScript, Go i innych bezpośrednio w czacie. Oferuje również narzędzie do tworzenia agentów bez kodowania, służące do obsługi przesyłania plików, narzędzi i wywołań API, a także elastyczną rozszerzalność dzięki wtyczkom i integracjom.

Jeśli potrzebujesz dopracowanych wyników, Artifacts pomoże Ci przekształcić Twoje szkice w przejrzyste dokumenty, sformatowane fragmenty lub gotowy do użycia kod.

Jeśli chcesz również generować wysokiej jakości obrazy lub edytować istniejące, możesz skorzystać z wbudowanych modeli, takich jak DALL-E, Stable Diffusion lub GPT-Image-1.

Najlepsze funkcje LibreChat

Przeszukuj czaty, wiadomości i projekty, aby natychmiast przeprowadzić lokalizację poprzednich podpowiedzi i odpowiedzi.

Rozgałęź dowolną rozmowę, aby rozwinąć pomysły bez zakłócania oryginalnego wątku.

Zapisz własne ustawienia lub konfiguracje i przełączaj się między punktami końcowymi modeli w ramach tego samego czatu.

Ograniczenia LibreChat

Niektóre funkcje wymagają wiedzy technicznej, np. zarządzanie kluczami API lub uruchamianie w środowisku sandbox.

W porównaniu z komercyjnymi platformami czatu AI brakuje w pełni zintegrowanego interfejsu użytkownika.

Ceny LibreChat

Free Forever, otwarta platforma czatu AI

Oceny i recenzje LibreChat

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o LibreChat prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit mówi:

Testowałem librechat i najważniejsza jest konfiguracja pliku env.yaml. Gdy już to zrobisz, aplikacja działa znakomicie.

Testowałem librechat i najważniejsza jest konfiguracja pliku env.yaml. Gdy już to zrobisz, aplikacja działa znakomicie.

📖 Przeczytaj również: Wiele osób ma trudności ze zrozumieniem, dlaczego niektóre narzędzia AI wydają się inteligentniejsze od innych lub z czasem ulegają szybszej poprawie. Zrozumienie różnicy między AI a uczeniem maszynowym pomaga dostrzec, jak każde z tych podejść wpływa na automatyzację, prognozowanie i ogólną wydajność cyklu pracy.

4. ChatSonic (najlepszy dla marketerów tworzących w czasie rzeczywistym zawartość uwzględniającą aktualne trendy)

za pośrednictwem ChatSonic

Jeśli jesteś marketerem, który regularnie tworzy zawartość i polega na aktualnych informacjach, ChatSonic zapewni Ci przewagę, łącząc konwersacyjną sztuczną inteligencję z danymi w czasie rzeczywistym. Stworzony przez Writesonic, działa jako agent marketingowy AI, który może tworzyć blogi, posty w mediach społecznościowych, teksty reklamowe, e-maile i opisy produktów przy minimalnym wysiłku.

W przeciwieństwie do ogólnych chatbotów, ChatSonic zapewnia bezpośrednie połączenie z narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak Ahrefs, Google Search Console, AnswerThePublic, WordPress, Keywords Everywhere i Writesonic. Tworzy to ujednolicony obszar roboczy, w którym badania, analiza konkurencji, optymalizacja SEO i tworzenie zawartości odbywają się w jednym, ciągłym przepływie.

Możesz na przykład wyszukiwać słowa kluczowe, porównywać konkurentów, monitorować trendy wyszukiwania i tworzyć pełną zawartość bez przełączania się między zakładkami. Możesz również szkolić ChatSonic przy użyciu plików PDF, linków, istniejących próbek zawartości lub wytycznych dotyczących marki, aby zachować spójność marki we wszystkich zawartościach.

Najlepsze funkcje ChatSonic

Uzyskaj dostęp do najlepszych modeli AI, takich jak GPT-4o, GPT-o1, Claude, Gemini i Flux 1. 1, i przełączaj się między nimi w zależności od wykonywanego zadania.

Analizuj dane swoich klientów, generuj uporządkowane raporty i wyciągaj wnioski, na podstawie których możesz podejmować działania.

Projektuj strony internetowe, prezentacje i diagramy, a następnie wyświetlaj ich podgląd w ChatSonic.

Ograniczenia ChatSonic

Obrazy generowane przez AI mogą nie zawsze być zgodne z konkretną wizją lub wytycznymi marki.

Ceny ChatSonic

Free Forever

Lite: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Standard: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalna: 249 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

Zaawansowana: 499 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatSonic

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o ChatSonic prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Musiałem stworzyć wpis na blogu dotyczący najnowszych trendów marketingowych, a ChatSonic dostarczył mi aktualnych informacji dzięki integracji z wyszukiwarką Google, co pozwoliło mi zaoszczędzić wiele godzin badań.

Musiałem stworzyć wpis na blogu dotyczący najnowszych trendów marketingowych, a ChatSonic dostarczył mi aktualnych informacji dzięki integracji z wyszukiwarką Google, co pozwoliło mi zaoszczędzić wiele godzin badań.

👀 Czy wiesz, że... AI staje się coraz bardziej wydajna, dostępna i opłacalna. W okresie od listopada 2022 r. do października 2024 r. koszt wnioskowania dla systemów działających na poziomie GPT-3. 5 spadł ponad 280-krotnie. Koszty sprzętu spadły o około 30% rocznie, a efektywność energetyczna poprawiła się o około 40% rocznie.

5. 1min. AI (najlepsze rozwiązanie do szybkiego generowania zawartości we wszystkich mediach)

za pośrednictwem 1min.AI/AI

1min. AI to wszechstronne studio kreatywne, w którym za pomocą kilku kliknięć można generować tekst, obrazy, pliki audio, a nawet wideo. Platforma działa w oparciu o prosty model plug-and-play, dzięki czemu nie trzeba niczego konfigurować, aby rozpocząć pracę.

Wystarczy się zalogować, wybrać rodzaj wyjścia, np. tekst, obraz, audio lub wideo, a obszar roboczy dostosuje się natychmiast. Wszystkie potrzebne narzędzia znajdują się w jednym miejscu, dzięki czemu można przechodzić od pisania do projektowania lub transkrypcji bez przełączania zakładek lub zarządzania integracjami.

Można również zauważyć różnicę w sposobie obsługi modeli i cykli pracy przez 1min.AI i Typingmind. TypingMind wymaga użycia własnych kluczy API. Natomiast 1min. AI zapewnia natychmiastowy dostęp do wielu najlepszych modeli AI bez konieczności posiadania kluczy API, dzięki czemu jest przyjazny dla początkujących, którzy po prostu chcą szybko generować wysokiej jakości wyniki.

Najlepsze funkcje 1min. AI

Twórz długie artykuły, teksty marketingowe i zawartość SEO za pomocą kilku kliknięć.

Twórz obrazy, grafiki i dzieła sztuki oparte na AI z możliwością dostosowania stylów.

Konwertuj tekst na mowę za pomocą wysokiej jakości głosów AI.

Automatycznie generuj krótkie wideo na podstawie skryptów lub podpowiedzi.

1 min. Limity AI

Platforma oferuje minimalną elastyczność, jeśli chodzi o modyfikowanie głosu i mimiki twarzy.

1 min. Ceny AI

Free Forever

Zalety: 8 USD/miesiąc

Business: 12,5 USD/miesiąc

Enterprise: 8,5 USD miesięcznie za użytkownika

1 min. Oceny i recenzje AI

G2 : 4,6/7 (ponad 690 recenzji)

Capterra: 4,7/7 (ponad 390 recenzji)

Co mówią o 1min. AI prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Dzięki konkurencyjnym cenom 1minAI oferuje doskonałą wartość. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo skuteczne narzędzie, które gorąco polecam. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, co sprawia, że codzienne zadania przebiegają płynnie. System kredytów jest hojny, a bezpłatny pakiet zapewnia szerokie możliwości przetestowania wszystkich funkcji.

Dzięki konkurencyjnym cenom 1minAI oferuje doskonałą wartość. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo skuteczne narzędzie, które gorąco polecam. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, co sprawia, że codzienne zadania przebiegają płynnie. System kredytów jest hojny, a bezpłatny poziom zapewnia szerokie możliwości przetestowania wszystkich funkcji.

6. PromptVibes (najlepszy do szybkiego generowania skutecznych podpowiedzi AI)

za pośrednictwem PromptVibes

Jeśli masz trudności z tworzeniem skutecznych podpowiedzi, PromptVibes upraszcza ten proces. Jest to narzędzie AI do tworzenia podpowiedzi, które przekształca Twoje ogólne pomysły w uporządkowane podpowiedzi, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem dla osób uczących się na kursach inżynierii podpowiedzi, które chcą zdobyć praktyczne doświadczenie.

Generator podpowiedzi AI w PromptVibes tworzy niestandardowe, skuteczne podpowiedzi dostosowane do opisanego zadania. Oto jak to działa: analizuje podane informacje, interpretuje kontekst, a następnie generuje dobrze skonstruowaną podpowiedź, która ma na celu zapewnienie bardziej trafnych i odpowiednich odpowiedzi.

Otrzymasz również dostęp do kolekcji ponad 500 gotowych podpowiedzi dotyczących marketingu, pisania, wydajności, kodowania, badań i nie tylko, aby szybko rozpocząć pracę. Jeśli więc regularnie korzystasz z narzędzi AI do tworzenia zawartości, burzy mózgów lub automatyzacji zadań, PromptVibes zapewnia szybszy sposób generowania wysokiej jakości podpowiedzi bez ciągłego powtarzania prób i błędów.

Najlepsze funkcje PromptVibes

Zapisz często używane podpowiedzi dzięki wbudowanej historii i ulubionym.

Korzystaj z podpowiedzi w wielu modelach AI, w tym ChatGPT 3. 5/4, Bard i Claude.

Zainstaluj rozszerzenia przeglądarki lub dostęp mobilny, aby wprowadzić podpowiedzi do cyklu pracy.

Dostosuj niestandardowe podpowiedzi w dowolnym języku na podstawie Twoich wpisów i stylu pisania.

Ograniczenia PromptVibes

PromptVibes ma ograniczone funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, przez co jest mniej odpowiedni do cyklu pracy zespołowej.

Ceny PromptVibes

Podstawowa: Free

Plus: 4,9 USD miesięcznie

Zalety: 9,9 USD miesięcznie

Oceny i recenzje PromptVibes

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Chcesz zobaczyć, jak AI może przejąć żmudne zadania i pomóc Ci osiągnąć więcej każdego dnia? Obejrzyj to wideo ⬇️

7. Fliki (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wielojęzycznych wideo z narracją głosową)

za pośrednictwem Fliki

Jeśli chcesz szybko tworzyć wideo bez konieczności korzystania ze skomplikowanych narzędzi do edycji, Fliki oferuje Ci łatwy sposób do zrobienia tego. Możesz zacząć od scenariusza, pomysłu, stron produktów, a nawet wpisu na blogu, a Fliki automatycznie przekształci je w wideo.

Platforma pobiera Twój scenariusz, analizuje jego przepływ i automatycznie dzieli go na uporządkowane sceny. Dopasowuje każdą część zawartości do odpowiednich elementów wizualnych z bibliotek, umożliwiając jednocześnie wybór realistycznych głosów dostępnych w wielu językach i z różnymi akcentami.

Fliki pozwala również na klonowanie siebie i swojego głosu, zapewniając wielokrotnego użytku wersję AI własnego głosu, która zapewnia spójną narrację wideo. Dzięki funkcjom Magic Edit możesz udoskonalać lub przepisywać swój scenariusz bezpośrednio w redaktorze, aby zawartość miała dokładnie taki przepływ, jak chcesz.

Najlepsze funkcje Fliki

Wybieraj spośród ponad 2500 ultrarealistycznych głosów AI do narracji.

Przetłumacz swoją zawartość na ponad 80 języków za pomocą jednego kliknięcia.

Skorzystaj z szerokiego zakresu gotowych szablonów wideo, aby w kilka sekund stworzyć filmy zgodne z wizerunkiem marki.

Nagrywaj aktualizacje wideo z automatycznymi napisami, aby ułatwić komunikację z zespołem i klientami.

Ograniczenia Fliki

Niektórzy użytkownicy zgłaszali raportowanie, że głosy AI czasami pomijają lub błędnie wymawiają słowa.

Aby narracja była zakończona, może być konieczne wielokrotne generowanie.

Ceny Fliki

Free Forever

Standard: 28 USD/miesiąc

Premium: 88 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Fliki

G2: 4,7/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Fliki prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Wypróbowałem narzędzie Fliki i dostrzegam jego potencjał, zwłaszcza dla osób takich jak ja, które nie lubią występować przed kamerą. Jest ono dość proste w użyciu, ponieważ wystarczy wpisać tekst, który chcesz wypowiedzieć w wideo, a następnie wybrać realistyczne awatary AI, które zrobią wideo.

Wypróbowałem narzędzie Fliki i dostrzegam jego potencjał, zwłaszcza dla osób takich jak ja, które nie lubią występować przed kamerą. Jest ono dość proste w użyciu, ponieważ wystarczy wpisać tekst, który chcesz wypowiedzieć w wideo, a następnie wybrać realistyczne awatary AI, które zrobią wideo.

📚 Więcej informacji: Nie rozumiesz, dlaczego niektóre narzędzia AI generują zawartość w bardziej kreatywny sposób, podczas gdy inne wydają się bardziej oparte na faktach? Znajomość działania modeli LLM w porównaniu z generatywną sztuczną inteligencją pomoże Ci wybrać odpowiednie narzędzie do zadań takich jak tworzenie zawartości, streszczanie lub analizy oparte na danych.

8. TextCortex AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia zawartości zgodnej z wizerunkiem marki, opartej na wiedzy firmy)

za pośrednictwem TextCortex AI / AI

TextCortex to asystent AI, który różni się od typowych narzędzi do pisania, ponieważ każda odpowiedź opiera się na Twoich własnych źródłach wiedzy. Możesz połączyć go z ponad 30 000 aplikacji i zasilać dokumentami, linkami i zawartością wewnętrzną. Pomaga to AI zrozumieć język, produkty i komunikaty Twojej firmy.

Następnie możesz ją wyszkolić, aby konsekwentnie odzwierciedlała głos i ton Twojej marki, tworząc za każdym razem zawartość zgodną z wizerunkiem marki. Platforma pozwala również ustawić reguły i tworzyć niestandardowe agenty AI, które mogą obsługiwać powtarzalne zadania związane z pisaniem, badaniami, ekstrakcją danych lub transformacją zawartości w oparciu o cykle pracy.

Możesz również uzyskać dostęp do dużej biblioteki gotowych szablonów. Obejmują one narzędzia do sprawdzania plagiatu, poprawiania gramatyki, tworzenia haczyków do esejów, generowania synonimów i wielu innych zadań związanych z pisaniem, które pomagają pracować szybciej bez utraty jakości.

Najlepsze funkcje TextCortex AI /AI

Przełączaj się między GPT-4, Claude, Gemini i Mistral w zależności od stylu zawartości, które chcesz generować.

Przekształcaj surowe dane w wykresy, diagramy i tabele, aby móc analizować informacje w sposób wizualny.

Tłumacz lub generuj zawartość w 25 językach, w tym angielskim, holenderskim, niemieckim, ukraińskim, rumuńskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim i włoskim.

Limitations of TextCortex AI

Wielu użytkowników twierdzi, że plany subskrypcyjne są dość drogie, a wersja bezpłatna ma dość duży limit.

Przesyłanie większych plików w celu uzyskania kontekstu może być trudne.

Ceny TextCortex AI / AI

Free Forever

Premium: od 5,99 USD miesięcznie

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TextCortex AI

G2: 4,7/5 (ponad 840 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o TextCortex AI?

Użytkownik Capterra mówi:

Uwielbiam funkcje edycji i generowania tekstu. Dzięki nim oszczędzam mnóstwo czasu i energii na zadaniach, które zazwyczaj odkładam na później. Ponieważ są łatwe w użyciu i tworzą wysokiej jakości zawartość, mogę wrócić do rzeczy, które lubię robić najbardziej, bez obaw o wykonywanie zadań, w których nie jestem zbyt biegły i które nie sprawiają mi przyjemności.

Uwielbiam funkcje edycji i generowania tekstu. Dzięki nim oszczędzam mnóstwo czasu i energii na zadaniach, które zazwyczaj odkładam na później. Ponieważ są łatwe w użyciu i tworzą wysokiej jakości zawartość, mogę wrócić do rzeczy, które lubię robić najbardziej, bez obaw o wykonywanie zadań, w których nie jestem zbyt biegły i które nie sprawiają mi przyjemności.

9. AIChatOne (najlepsze rozwiązanie do porównywania modeli AI i zarządzania wielowątkowymi cyklami pracy)

za pośrednictwem AIChatOne

AIChatOne jest przeznaczony dla wszystkich, którzy nieustannie porównują różne modele AI lub polegają na unikalnych zaletach każdego modelu do różnych zadań.

Zamiast otwierać osobne okna dla każdego chatbota, otrzymujesz jeden pulpit nawigacyjny, na którym wszystkie modele (GPT-5, Claude-4, Gemini) są dostępne. Możesz uruchamiać je równolegle, błyskawicznie przełączać się między nimi, a nawet porównywać wyniki tej samej podpowiedzi w różnych modelach obok siebie.

Możesz wprowadzić do niego własne pliki wiedzy, dzięki czemu sztuczna inteligencja będzie reagować w kontekście i zarządzać wieloma wątkami rozmów w ramach jednego projektu. Platforma umożliwia również tworzenie niestandardowych postaci AI, które odpowiadają określonym osobowościom lub rolom, oraz uporządkowanie wszystkiego za pomocą folderów czatu, dzięki czemu Twój obszar roboczy pozostanie uporządkowany nawet w miarę rozwoju projektów.

Najlepsze funkcje AIChatOne

Skorzystaj z gotowej biblioteki podpowiedzi, aby przyspieszyć swój cykl pracy.

Szybko znajdź to, czego potrzebujesz, korzystając z zaawansowanych funkcji wyszukiwania i filtrowania.

Wypowiadaj podpowiedzi za pomocą funkcji zamiany mowy na tekst, aby przyspieszyć wprowadzanie danych.

Wchodź w interakcję z dowolną stroną internetową i pozwól AI czerpać z niej informacje.

Ograniczenia AIChatOne

Aby korzystać z niektórych modeli LLM, musisz podać swój klucz API OpenAI lub Claude.

Limity użytkowania i koszty zależą od modelu i klucza API, z którego korzystasz.

Ceny AIChatOne

Free Forever

AI Credits Pro : 3,99 USD/miesiąc

AI Credits Ultra: 19,9 USD miesięcznie

Maksymalna liczba kredytów AI: 39,9 USD miesięcznie

Dożywotnia subskrypcja Premium: 24,9 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje AIChatOne

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: utrata ważnych informacji w wiadomościach e-mail, czatach i rozproszonych dokumentach może być frustrująca. Solidne oprogramowanie bazujące na wiedzy, takie jak ClickUp, gromadzi wszystko w jednym miejscu, ułatwiając wyszukiwanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie spostrzeżeń zespołu.

10. Tagbox (najlepszy do organizowania i przeszukiwania dużych bibliotek zasobów cyfrowych)

za pośrednictwem Tagbox

Organizacja zasobów kreatywnych w sposób, który sprawia, że są one łatwo dostępne i użyteczne, często stanowi poważne wyzwanie. Tagbox rozwiązuje ten problem, wprowadzając inteligencję opartą na AI do całej biblioteki multimediów.

Jest to oparta na AI platforma do zarządzania zasobami cyfrowymi, zaprojektowana specjalnie dla firm, zespołów produkcyjnych i agencji kreatywnych, które mają do czynienia z dużymi ilościami zawartości wizualnej.

Zamiast polegać na skomplikowanych strukturach folderów, Tagbox wykorzystuje rozpoznawanie twarzy i inteligentne tagowanie, aby pomóc Ci wyszukiwać zdjęcia, wideo i pliki projektowe za pomocą znaczących filtrów. Możesz również wzbogacić swoją bibliotekę, dodając metadane, takie jak nazwy klientów, miejsca, lokalizacje, status zatwierdzenia i inne informacje kontekstowe, które pomagają AI natychmiast wyświetlić odpowiednie zasoby.

Platforma umożliwia nawet szkolenie niestandardowych modeli AI, dzięki czemu system może rozpoznawać logo Twojej marki, konkretne produkty i powtarzające się motywy wizualne z dużą dokładnością.

Najlepsze funkcje Tagbox

Przeszukuj całą bibliotekę multimediów za pomocą inteligentnych filtrów, aby szybciej znaleźć potrzebne zasoby.

Współpracuj ze swoim zespołem, udostępniając kolekcje i centralizując opinie w jednym obszarze roboczym.

Wspieraj globalne zespoły dzięki wyszukiwaniu i tagowaniu AI dostępnym w 100 językach.

Limitations of Tagbox

Chociaż Tagbox oferuje wsparcie dla rozpoznawania twarzy, korzystanie z niego na dużą skalę może budzić problemy związane z prywatnością.

Ceny Tagbox

30-dniowa wersja próbna bezpłatna

Pakiet startowy: 300 USD/miesiąc

Podstawowa: 480 USD/miesiąc

Zalety: 720 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tagbox

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Tagbox prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Możliwość przechowywania, oznaczania, łatwego wyszukiwania i przeglądania zasobów cyfrowych w dowolnym formacie plików, niezależnie od tego, czy są to zdjęcia, zawartość projektów graficznych, takie jak e-maile kampanii, banery internetowe, logo, a nawet dokumenty. Łatwa do wdrożenia w małej firmie, prosta i intuicyjna w obsłudze.

Możliwość przechowywania, oznaczania, łatwego wyszukiwania i przeglądania zasobów cyfrowych w dowolnym formacie plików, niezależnie od tego, czy są to zdjęcia, zawartości projektów graficznych, takie jak e-maile kampanii, banery internetowe, logo, a nawet dokumenty. Łatwa do wdrożenia w małej firmie, prosta i intuicyjna w obsłudze.

Chcesz przejść na wyższy poziom niż TypingMind? Wypróbuj ClickUp.

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi AI do czatu i zwiększania wydajności.

Niektóre z nich wyróżniają się w tworzeniu zawartości, inne w współpracy zespołowej lub zarządzaniu zasobami cyfrowymi. Dobra wiadomość? Masz wiele opcji do wyboru.

Jeśli jednak szukasz czegoś więcej niż tylko samodzielnego czatu AI, ClickUp wyróżnia się jako silna alternatywa dla TypingMind. Łączy pomysły, zarządzanie zadaniami, dokumenty, pulpity nawigacyjne oraz modele i spostrzeżenia AI w jednym płynnym obszarze roboczym, umożliwiając burzę mózgów, organizację i realizację zadań bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Chcesz zobaczyć, jak może to zmienić Twoją wydajność? Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo i poznaj inteligentniejszy sposób pracy.

Często zadawane pytania

Wielu użytkowników docenia TypingMind za przejrzysty interfejs, szybkie odpowiedzi i łatwy dostęp do wielu modeli AI. Niektórzy użytkownicy uważają, że TypingMind ma limit możliwości, gdy chcą uzyskać głębszą personalizację, szerszą integrację lub bardziej zaawansowaną automatyzację w stylu agenta w swoim obszarze roboczym.

Większość alternatyw dla TypingMind umożliwia eksportowanie czatów lub podpowiedzi i importowanie ich w standardowych formatach, takich jak JSON lub tekst. Poziom kompatybilności różni się w zależności od narzędzia, dlatego należy sprawdzić, czy nowa platforma oferuje wsparcie dla zbiorczego przesyłania plików, czy też wymaga ręcznych ustawień.

Jeśli szukasz rozwiązania, które sprawdzi się zarówno w przypadku użytkownika indywidualnego, jak i współpracy zespołowej, ClickUp będzie doskonałym wyborem. Oferuje on szerszy dostęp do modeli, lepszą integrację, współdzielone dokumenty, uporządkowane wątki czatu oraz strukturę obszaru roboczego, którą można płynnie skalować od użytku osobistego do pełnej współpracy zespołowej.

Tak, większość alternatyw dla TypingMind pozwala na przełączanie się między różnymi modelami AI, a także umożliwia dołączanie własnych, niestandardowych baz wiedzy. Poziom kontroli różni się w zależności od platformy, ale generalnie oferują one większą elastyczność niż TypingMind w zakresie łączenia modeli, źródeł danych, przesyłania dokumentów i cykli pracy.

Narzędzia do samodzielnego hostingu zapewniają pełną kontrolę nad danymi, modelami i dostosowaniem. Wymagają one jednak ustawień technicznych, konserwacji serwerów i ponoszenia bieżących kosztów. Z drugiej strony narzędzia SaaS AI Chat eliminują te koszty i są automatycznie aktualizowane, choć w zamian za wygodę tracisz część elastyczności i bezpośredniej kontroli.