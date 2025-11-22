Szablony pakietów prasowych do tworzenia gotowych do wykorzystania w mediach materiałów dotyczących marki w ciągu kilku minut

Twoja marka ma swoją historię, a pakiet prasowy pozwala ją opowiedzieć we właściwy sposób, kontrolując narrację.

Ale tworzenie go od podstaw za każdym razem? To prosta droga do wypalenia. Od zbierania materiałów po projektowanie układów graficznych – proces ten pochłania godziny, których nie masz. Większość tych utrudnień wynika z rozrostu pracy.

W tym pomogą Ci szablony pakietów prasowych. Dzięki wbudowanym kluczowym elementom wystarczy tylko wpisać swoje dane. To szybkie, eleganckie i profesjonalne rozwiązanie — bez konieczności zaczynania od zera.

Zapoznaj się z najlepszymi szablonami elektronicznych pakietów prasowych, które pomogą Ci zaprezentować swoją markę z pewnością siebie (i znacznie mniejszym stresem).

Czym są szablony pakietów prasowych?

Szablony pakietów prasowych to gotowe struktury służące do tworzenia zbiorów niezbędnych informacji, w tym obrazów w wysokiej rozdzielczości i zasobów dla dziennikarzy i profesjonalistów z branży medialnej, znanych również jako pakiety prasowe.

Szablony te stanowią podstawę do uporządkowania kluczowych informacji, materiałów wizualnych i danych kontaktowych dotyczących firmy lub produktu.

Oto, w jaki sposób te szablony ułatwiają proces udostępniania informacji z mediami:

✅ Zawiera stronę tytułową podkreślającą wizerunek marki firmy✅ Zawiera sekcję „O nas” z krótkim opisem firmy i jej podstawowymi wartościami✅ Wyraźnie przedstawia produkty/usługi, opisując ofertę firmy✅ Zawiera komunikaty prasowe przedstawiające najnowsze wiadomości i wydarzenia dotyczące firmy

👀 Ciekawostka: Pierwszy znany pakiet prasowy został stworzony przez firmę Parker & Lee na potrzeby kampanii public relations w 1906 roku, promującej przedsiębiorstwo kolejowe.

Co sprawia, że szablon pakietu prasowego jest dobry?

Dobry szablon pakietu prasowego skutecznie przekazuje mediom historię marki, dostarczając niezbędnych informacji i wysokiej jakości materiałów do publikacji.

Jednak to, co sprawia, że darmowe szablony pakietów prasowych są naprawdę atrakcyjne, to zazwyczaj:

Przedstawia informacje w jasny i zwięzły sposób, dzięki czemu są one łatwe do zrozumienia i przyswojenia , często w formie dokumentu lub na stronie internetowej.

Odzwierciedlaj spójność marki dzięki odpowiednim kolorom, czcionkom, stylowi i dodatkowym elementom.

Opowiedz fascynującą historię, która podkreśli wartość marki, jej społeczny autorytet i wyjątkowe cechy.

Zawiera wysokiej jakości materiały wizualne , takie jak profesjonalne zdjęcia, logo i inne zasoby multimedialne.

Umożliwia łatwą nawigację, dzięki czemu dziennikarze mogą szybko znaleźć potrzebne informacje.

Szablony pakietów prasowych w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony pakietów prasowych ClickUp i Template. Net:

Zobacz, jak stworzyć plan projektu wysokiego poziomu w mniej niż 30 minut — od określenia celów po przydzielenie zadań.

14 najlepszych szablonów pakietów prasowych

Oto lista 14 szablonów pakietów prasowych, które pomogą Ci stworzyć dobrze zorganizowany, profesjonalny pakiet medialny, skutecznie z funkcją misji, historii i kluczowych osiągnięć Twojej firmy.

1. Szablon komunikatu prasowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyróżnij swój przekaz w zatłoczonej przestrzeni medialnej dzięki szablonowi komunikatu prasowego ClickUp.

W przypadku komunikatów prasowych klucz, czyli klucz, dla przyciągnięcia uwagi zarówno dziennikarzy, jak i odbiorców celowych ma odpowiednie sformułowanie narracji. Celem jest przedstawienie historii produktu w sposób, który wywoła rezonans i wyróżni się na tle innych. Ale jak zapewnić, że przekaz wywoła skuteczny rezonans?

W tym pomoże Ci szablon komunikatu prasowego ClickUp. Dzięki niemu stworzenie komunikatu prasowego, który podkreśli wyjątkową wartość Twojego produktu lub usługi, będzie dziecinnie proste, a format przyciągnie uwagę odbiorców.

Ten szablon komunikatu prasowego płynnie łączy elementy wizualne i tekstowe, które przyciągają uwagę zarówno mediów, jak i odbiorców, dzięki czemu Twój komunikat prasowy ma większe szanse na uzyskanie odpowiedniego rozgłosu.

✨ Idealne dla: start-upów, marketerów i twórców, którzy chcą szybko i skutecznie tworzyć skuteczne komunikaty prasowe.

Jak Brain MAX przyspiesza tworzenie pakietów prasowych Pakiety prasowe powstają szybciej, gdy możesz rejestrować pomysły i zasoby bez konieczności zmiany narzędzi. ClickUp Brain MAX pomaga gromadzić aktualności dotyczące marki, podsumowywać szczegóły produktów i udoskonalać komunikaty, nadając im większą przejrzystość. Dzięki funkcji Talk to Text możesz nagrywać notatki podczas wywiadów, sesji planowania lub burzy mózgów i natychmiast przekształcać je w czysty tekst do projektu pakietu prasowego. Dzięki temu Twoja zawartość jest dokładna i gotowa do edycji bez opóźniania procesu twórczego. Planuj, realizuj i analizuj 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX.

2. Szablon pakietu prasowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaprezentuj atrakcyjne portfolio swoich unikalnych atutów, korzystając z szablonu ClickUp Media Kit.

Wszystkie pakiety prasowe mają jeden wspólny cel: poinformować, kim jesteś, co oferujesz i dlaczego współpraca z Tobą to mądry wybór.

Wyzwanie? Wyróżnienie się w przestrzeni pełnej głosów walczących o tę samą uwagę.

Szablon ClickUp Media Kit ułatwia stworzenie dopracowanego, profesjonalnego portfolio, które podkreśla Twoje największe osiągnięcia i umacnia pozycję Twojej marki do współpracy.

Wystarczy niewielka niestandardowa personalizacja, aby dopasować go do Twojej wyjątkowej historii, i będziesz gotowy, aby zaprezentować wszystko, co osiągnęła Twoja firma, oraz powody, dla których jest ona cenna dla innych.

✨ Idealne dla: firm, które chcą przyciągnąć potencjalnych partnerów i reklamodawców, prezentując powodzenie swojej marki.

💡 Porada dla profesjonalistów: Uprość tworzenie treści, tworząc mapę każdego kroku procesu, od badań po publikację. Zapoznaj się z artykułem Jak stworzyć cykl pracy tworzenia treści, aby uzyskać jasny przewodnik po organizacji tworzenia treści od początku do końca.

3. Szablon listy mediów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dbaj o sprawny przebieg działań, skupiając się na budowaniu trwałych relacji z mediami dzięki szablonowi listy mediów ClickUp.

Czy kontakty z mediami nie działają? W jaki sposób specjaliści od PR sprawiają, że ich klienci mają funkcję?

Czy kontakty z mediami nie działają? W jaki sposób specjaliści od PR faktycznie dają swojej klienteli funkcję?

Pytanie zadane przez użytkownika serwisu Reddit.

Chociaż scenariusz może wydawać się dramatyczny, zarządzanie kontaktami z mediami może szybko stać się przytłaczające bez odpowiednich narzędzi. Bez jasnego systemu śledzenie kontaktów, działań następczych i postępów kampanii może być trudnym zadaniem.

Szablon listy mediów ClickUp ułatwia utrzymanie porządku i wydajności. Pomaga on:

Stwórz kompleksową listę kontaktów do komunikatów prasowych, wywiadów i innych działań medialnych.

Śledź status każdego kontaktu (np. skontaktowano się, w postępie, zakończone).

Zachowaj najważniejsze dane, takie jak informacje kontaktowe, omawiane tematy i notatki dotyczące dalszych działań.

Jeśli chodzi o śledzenie postępów, ClickUp dla zespołów medialnych to narzędzie, którego potrzebujesz, aby zapewnić dotrzymywanie terminów. Dzięki elastyczności zarządzania wszystkim z jednej platformy zespoły pozostają zgrane, unikają nieporozumień i kontrolują wszystkie elementy strategii medialnej.

✨ Idealne dla: zespołów, które chcą uporządkować swój wysiłek w zakresie kontaktów z mediami, zapewniając efektywne zarządzanie wszystkimi kontaktami.

📖 Przeczytaj również: Szablony ogłoszeń biznesowych

4. Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Upewnij się, że przekaz, grafika i komunikaty Twojej marki są zawsze zgodne z szablonem wytycznych dotyczących marki ClickUp.

Czy kiedykolwiek czułeś, że tożsamość Twojej marki jest rozproszona na różnych platformach i nie ma jasnego kierunku? Właśnie wtedy sprawy mogą się skomplikować — zwłaszcza gdy musisz zachować spójność we wszystkich punktach kontaktu.

Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp pomoże Ci to osiągnąć. Szablon ten zapewnia usprawniony sposób tworzenia, współpracy i przechowywania wszystkich materiałów dotyczących marki w jednym miejscu.

Dzięki dostosowywalnym szablonom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym możesz zapewnić spójność przekazu, grafiki i komunikatów swojej marki we wszystkich kanałach.

✨ Idealne dla: zespołów gotowych do stworzenia spójnej tożsamości marki i jej płynnego utrzymania.

👀 Ciekawostka: 93% specjalistów ds. PR twierdzi, że korzystało z pakietów prasowych w swoich kampaniach, co pokazuje, jak ważne są one w zarządzaniu wizerunkiem marki w mediach.

5. Szablon księgi marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o spójność przekazu swojej marki na wszystkich platformach, korzystając z szablonu ClickUp Brand Book Template.

42% konsumentów uważa, że logo odgrywa klucz rolę w przekazywaniu osobowości marki.

Jednak Twoja marka to coś więcej niż tylko logo lub slogan. To ogólny wygląd, styl i osobowość Twojej firmy.

Szablon ClickUp Brand Book pomaga zdefiniować i utrzymać spójną tożsamość marki we wszystkich kanałach. Zapewnia strukturę potrzebną do uporządkowania wytycznych dotyczących marki, w tym logo, czcionek, kolorów i komunikatów.

Korzystając z tego szablonu, możesz łatwo śledzić rozwój treści związanych z marką i mieć pewność, że każdy element materiałów marketingowych odzwierciedla unikalną tożsamość marki Twojej firmy.

✨ Idealne dla: zespołów, które chcą stworzyć spójną i profesjonalną tożsamość marki, zachowującą spójność we wszystkich materiałach marketingowych i kanałach komunikacji.

📮 ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety wyraziło zainteresowanie wykorzystaniem AI do organizacji swojego życia, w tym zarządzania kalendarzami, zadaniami i przypomnieniami. Dodatkowo 15% respondentów chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracami administracyjnymi. Aby sztuczna inteligencja mogła skutecznie wykonywać swoje zadania, musi rozumieć priorytety zadań, wykonywać niezbędne kroki w celu tworzenia lub dostosowywania zadań oraz ustawić zautomatyzowane cykle pracy. Podczas gdy większość narzędzi obejmuje jeden lub dwa z tych kroków, ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować pięć lub więcej aplikacji w jedną platformę! Dzięki planowaniu opartemu na sztucznej inteligencji możesz łatwo przypisywać zadania i spotkania do dostępnych przedziałów czasowych w oparciu o poziomy priorytetów. Ponadto możesz skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby zautomatyzować rutynowe zadania — pożegnaj się z natłokiem pracy!

6. Szablon zarządzania marką ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zjednocz swój zespół wokół wspólnej misji, korzystając z szablonu zarządzania marką ClickUp.

Czy kiedykolwiek próbowałeś skłonić grupę kreatywnych umysłów do uzgodnienia, jak powinna brzmieć marka? Nie jest to łatwe.

Aby stworzyć silną tożsamość marki, niezbędna jest zgoda wszystkich osób. Sztuczka polega na posiadaniu narzędzia, które pozwala zintegrować cały zespół i utrzymać jego spójność.

W tym pomoże Ci szablon ClickUp do zarządzania marką. Został zaprojektowany tak, aby wszyscy — od projektantów po marketerów — byli pod śledzeniem.

Szablon pozwala planować i śledzić postępy w wielu kampaniach jednocześnie. Konsoliduje wszystkie narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania marką w jednym miejscu, zwiększając wydajność pracy.

✨ Idealne dla: menedżerów marek i zespołów poszukujących łatwego sposobu planowania i realizacji kampanii przy zachowaniu spójności marki we wszystkich strategiach komunikacji marketingowej.

7. Szablon przewodnika stylistycznego marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj spójny styl we wszystkich swoich komunikatach dzięki szablonowi przewodnika stylistycznego marki ClickUp.

Oto największe wyzwanie związane z datą powstania zawartości: chcesz, aby każda wiadomość, od e-maili po posty na platformach społecznościowych, odzwierciedlała osobowość i wartości Twojej marki, ale jednocześnie wyróżniała się indywidualnie.

Dzięki szablonowi przewodnika stylistycznego marki ClickUp możesz szybko ustalić jasne wytyczne dotyczące tonu, grafiki i komunikatów swojej marki.

W ciągu zaledwie kilku sekund uzyskasz podstawę potrzebną do utrzymania spójnej tożsamości marki wszędzie tam, gdzie ma to znaczenie, dzięki temu szablonowi przewodnika stylistycznego. W ten sposób możesz tworzyć różnorodną zawartość, pozostając wiernym swojej wizji.

✨ Idealne dla: zespołów, które chcą stworzyć spójną, profesjonalną tożsamość marki.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz mieć pewność, że Twoje reklamy trafią do właściwych odbiorców we właściwym czasie? Dowiedz się, jak stworzyć plan medialny, który przyniesie wynik, z artykułu Jak stworzyć plan medialny, który przyniesie wynik, i przenieś swoją strategię marketingową na wyższy poziom.

8. Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj wszystko, czego potrzebujesz do wprowadzenia produktu na rynek, w jednym miejscu dzięki szablonowi strategii wejścia na rynek ClickUp.

Masz produkt, ale co dalej? Zaprezentowanie go odpowiednim osobom w odpowiednim czasie to zupełnie inne wyzwanie.

Solidna strategia wejścia na rynek może zadecydować o sukcesie lub porażce produktu. Oto przewodnik dotyczący tworzenia strategii wejścia na rynek, która zapewni odpowiednią równowagę.

Szablon ClickUp Go-To Market Strategy został stworzony, aby uprościć ten proces. Dzięki niemu możesz szybko ocenić potrzeby rynku, udoskonalić swoją pozycję i skoordynować działania zespołu w zakresie kluczowych strategii cenowych i dystrybucyjnych — bez konieczności przeskakiwania między arkuszami kalkulacyjnymi lub nieuporządkowanymi notatkami.

✨ Idealne dla: zespołów wprowadzających nowe produkty, które potrzebują jasnego, uporządkowanego planu działania.

👀 Ciekawostka: Studia filmowe często tworzą rozbudowane pakiety prasowe, które zawierają nie tylko informacje, ale także zdjęcia zza kulis, wywiady z reżyserem, a nawet próbki ścieżki dźwiękowej filmu!

9. Szablon przewodnika stylistycznego logo ClickUp

Pobierz darmowy szablon Upewnij się, że logo Twojej marki jest używane spójnie dzięki szablonowi przewodnika stylistycznego logo ClickUp.

Pomyśl o ostatnim przypadku, kiedy widziałeś nieprawidłowo użyte logo marki — być może kolory były nieodpowiednie, odstępy były nieprawidłowe lub logo było rozciągnięte nie do poznania. To od razu zniechęca, prawda?

Wyobraź sobie, że Twoje logo pojawia się w nieoczekiwany sposób w tysiącach punktów kontaktu.

Dlatego tak ważne jest posiadanie solidnego przewodnika stylistycznego logo. Szablon przewodnika stylistycznego logo ClickUp zapewnia spójność i rozpoznawalność logo we wszystkich zastosowaniach. Od wartości kolorów po odpowiednie odstępy — możesz dokładnie określić, w jaki sposób logo powinno być używane, a następnie udostępnić ten przewodnik partnerom i dostawcom, aby zapewnić jego prawidłowe stosowanie za każdym razem.

✨ Idealne dla: zespołów, które chcą chronić integralność swojej marki, zarówno w mediach drukowanych, cyfrowych, jak i na platformach partnerskich.

💡 Porada dla profesjonalistów: Bez jasnego kierunku nawet najlepsze wysiłki mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Dowiedz się, jak stworzyć praktyczny plan działania prowadzący do powodzenia, korzystając z przykładów i próbek skutecznych planów marketingowych, i poprowadź swój zespół do osiągnięcia celów marketingowych.

10. Szablon listy kontrolnej reklamowej do pakietu prasowego autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Podczas przygotowywania pakietu prasowego łatwo przeoczyć drobne, ale istotne szczegóły, które mogą mieć znaczący wpływ na dotarcie do mediów.

Wyobraź sobie na przykład, że wysyłasz pakiet prasowy z nieaktualnymi danymi kontaktowymi lub bez wysokiej jakości zdjęć swoich produktów — obie te rzeczy mogą szybko sprawić, że potencjalne zainteresowanie mediów zamieni się w straconą szansę.

Szablon listy kontrolnej reklamowej do pakietu prasowego Template. Net pozwala Ci działać z pełnym przekonaniem. Od określenia głównego celu pakietu prasowego po przeprowadzenie zakończonej weryfikacji z udziałem interesariuszy — ten szablon pomoże Ci zachować porządek i skupienie na każdym kroku.

✨ Idealne dla: zespołów, które potrzebują niezawodnego, kroczego przewodnika, aby mieć pewność, że ich pakiet prasowy zawiera wszystkie niezbędne informacje i jest gotowy do dystrybucji w mediach.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania marką ma kluczowe znaczenie dla śledzenia wyników marki i optymalizacji strategii. Odkryj najlepsze opcje w sekcji Najlepsze oprogramowanie do zarządzania marką i zapewnij swojej marce przewagę nad konkurencją.

11. Profesjonalny szablon pakietu prasowego autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Niejasny pakiet prasowy lub taki, w którym brakuje kluczowych informacji, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Zamiast wzbudzać zainteresowanie i budować wiarygodność, może on zdezorientować media i potencjalnych partnerów, co może skutkować utratą możliwości, a nawet stratami biznesowymi.

Szablon profesjonalnego pakietu prasowego Template. Net gwarantuje, że tak się nie stanie. Pomaga uporządkować wszystkie kluczowe informacje — takie jak misja firmy, kamienie milowe i dane kontaktowe — w przejrzystym i łatwym w nawigacji formacie.

✨ Idealne dla: firm, które chcą stworzyć profesjonalny, łatwy do przeczytania pakiet prasowy.

12. Szablon pakietu prasowego firmy autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Kiedy przedstawiasz swoją firmę potencjalnym partnerom, mediom lub inwestorom, ostatnią rzeczą, jakiej pragniesz, jest wywarcie złego pierwszego wrażenia.

Drobne szczegóły, takie jak brakujące biografie kadry kierowniczej lub nieaktualne informacje o kamieniach milowych firmy, mogą podważyć Twoją wiarygodność.

Szablon pakietu prasowego firmy Template. Net zawiera wszystkie niezbędne informacje, od misji firmy i kluczowych kamieni milowych po biografie członków zarządu i dane kontaktowe dla mediów, a wszystko to w jednym, łatwym w użyciu szablonie.

✨ Idealne dla: firm, które poszukują prostego i niezawodnego sposobu na stworzenie pakietu prasowego, który jasno przedstawi historię ich przedsiębiorstwa.

13. Szablon pakietu prasowego dla influencerów autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Chociaż zawartość jest centralnym elementem Twojej pracy, duża część Twoich obowiązków jako influencera polega na budowaniu prawdziwych połączeń z odbiorcami i ciągłym udowadnianiu swojej wartości markom.

Jednak gdy przychodzi do promowania siebie w celu nawiązania nowych współpracy, uporządkowanie wszystkich istotnych informacji – takich jak dane demograficzne odbiorców, statystyki zaangażowania i dotychczasowe partnerstwa marki – może stanowić wyzwanie.

Szablon zestawu prasowego dla influencerów Template. Net zdejmuje ten ciężar z Twoich barków. Szablon ten oferuje przejrzysty, profesjonalny układ, który podkreśla Twój zasięg, informacje o odbiorcach i dotychczasowe osiągnięcia, umożliwiając markom szybkie zrozumienie Twojej propozycji wartości.

✨ Idealne dla: influencerów poszukujących prostego, skutecznego sposobu na zaprezentowanie swojego wpływu i przyciągnięcie nowych marek do współpracy dzięki profesjonalnemu pakietowi prasowemu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz trudności z zarządzaniem wszystkimi aspektami swojej strategii marketingowej, zwłaszcza w kontaktach z blogerami? Odkryj najlepsze oprogramowanie do zarządzania marketingiem dla małych firm w artykule Najlepsze oprogramowanie do zarządzania marketingiem dla małych firm i z łatwością przejmij kontrolę nad swoimi kampaniami.

14. Szablon pakietu prasowego filmu autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Światła, kamera, akcja! Kiedy przygotowujesz się do premiery filmu, materiały prasowe są bohaterem za kulisami, który sprawia, że Twój film zyskuje uwagę, na jaką zasługuje.

Szablon Movie Press Kit Template firmy Template. Net ułatwia tworzenie idealnego pakietu prasowego. Szablon ten został zaprojektowany tak, aby wszystkie informacje, od tytułu filmu po gwiazdorską obsadę, daty premiery i informacje kontaktowe, były uporządkowane w jednym profesjonalnym, łatwym do udostępniania pakiecie.

Niezależnie od tego, czy przedstawiasz swoją ofertę dystrybutorom, czy udostępniasz swój film mediami, ten szablon sprawi, że wszystkie istotne szczegóły, w tym linki, będą dobrze widoczne.

✨ Idealne dla: Filmowców i studiów filmowych, które chcą zaprezentować kluczowe informacje o swoim filmie w profesjonalnym, uporządkowanym formacie.

Nie martw się o pakiet prasowy dzięki ClickUp

Pierwsze wrażenie to realna waluta w public relations, a dobrze przygotowany pakiet prasowy zapewni Twojej marce najlepszą pozycję. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na większym zainteresowaniu mediów, czy silniejszych partnerstwach, spójność wszystkich elementów marki ma ogromne znaczenie.

Dzięki ClickUp możesz tworzyć i zarządzać każdą częścią swojego pakietu prasowego w ramach zintegrowanego obszaru roboczego AI, w którym znajdują się Twoje pliki, aktualizacje, materiały wizualne i notatki. Dzięki dostosowywalnym szablonom i doskonałym funkcjom śledzenia ClickUp zapewnia, że każdy aspekt Twojego pakietu prasowego zostanie uwzględniony, a żadna szczegół nie zostanie pominięty.

Jodi Salice, dyrektor kreatywny w United Way Suncoast, udziela wsparcia tej opinii:

Nie mam wystarczająco dobrych słów, aby to opisać. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnym rodzajom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie może zawieść.

Nie mam wystarczająco dobrych słów, aby to opisać. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnym rodzajom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie może zawieść.

Chcesz ułatwić sobie proces tworzenia pakietu prasowego? Zarejestruj się w ClickUp już teraz!