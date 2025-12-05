Najlepsze alternatywy dla Follow Up Boss, które usprawnią zarządzanie potencjalnymi klientami

Follow Up Boss to popularny system CRM dla zespołów zajmujących się nieruchomościami.

Wszystkie potencjalne kontakty i dane kontaktowe są przechowywane w jednym miejscu. Możesz wysyłać automatyczne, spersonalizowane wiadomości e-mail, dzwonić i wysyłać teksty do potencjalnych klientów w odpowiednim momencie. Cały zespół pracuje w jednym wspólnym systemie, zamiast korzystać z wielu różnych narzędzi.

Chociaż funkcje są wysokiej jakości, ceny, zaczynające się od 69 USD miesięcznie za użytkownika, są wysokie dla samodzielnych agentów i małych zespołów o ograniczonym budżecie.

Dlatego warto zapoznać się z alternatywami dla Follow Up Boss — zwłaszcza jeśli zależy Ci na podobnych funkcjach w niższej cenie lub z dodatkowymi możliwościami.

Najlepsze alternatywy dla Follow Up Boss w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych systemów CRM dla branży nieruchomości, które mogą zastąpić Follow Up Boss:

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe cykle pracy sprzedaży nieruchomości Wielkość zespołu: od pojedynczych agentów po duże agencje nieruchomości Szablony CRM dla nieruchomości, widok mapy, pulpity nawigacyjne, automatyzacje, dokumenty, aplikacja mobilna, podsumowania ClickUp AI. Free Forever; niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw BoldTrail (kvCORE) Oparty na AI system CRM dla przedsiębiorstw z branży nieruchomości Wielkość zespołu: średnie zespoły do dużych biur maklerskich Strony internetowe IDX, narzędzia do generowania leadów, kampanie typu „drip” w trybie automatyzacji, cykle pracy związane z transakcjami, integracja z systemem back-office + QuickBooks. Niestandardowe ceny BoomTown Zintegrowane generowanie leadów + CRM dla nieruchomości Wielkość zespołu: Rosnące zespoły potrzebujące skalowalnego generowania leadów Predykcyjne CRM, strony internetowe IDX, automatyzacja działań następczych, aplikacja mobilna, concierge zapewniający powodzenie Niestandardowe ceny IXACT Contact Automatyzacja marketingu + budowanie związków Wielkość zespołu: agenci indywidualni i małe zespoły Coaching „Keep-in-touch”, kampanie Drip, automatyczne publikowanie postów w mediach społecznościowych, masowe wysyłanie tekstów, strona internetowa poświęcona nieruchomościom. Od 55 USD miesięcznie CINC Konwersja dużej liczby potencjalnych klientów online Wielkość zespołu: zespoły obsługujące dużą liczbę potencjalnych klientów + ISA Wbudowany dialer, masowe wysyłanie SMS-ów, zaangażowanie AI, reguły routingu, strony z wyceną nieruchomości, pulpity ROI. Niestandardowe ceny Top Producer Zintegrowany z MLS system CRM dla tradycyjnych cykli pracy Wielkość zespołu: Ugruntowane zespoły z intensywnie wykorzystującym MLS procesem sprzedaży Synchronizacja MLS, inteligentne plany, e-maile z podsumowaniem rynku, menedżer transakcji, dwukierunkowa synchronizacja e-maili Plany od 179 USD/użytkownik/miesiąc Sprzedaj. Zrób Deweloperzy + partnerzy kanałów dystrybucji potrzebujący pełnej automatyzacji cyklu sprzedaży Wielkość zespołu: deweloperzy nieruchomości, pośrednicy, sieci CP Zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie zapasów, narzędzia do wizyt na miejscu, cykle pracy posprzedażowe, portal dla partnerów handlowych Niestandardowe ceny Pipedrive Wizualne zarządzanie procesem sprzedaży Wielkość zespołu: małe zespoły + niezależni agenci Pipeline Kanban, asystent sprzedaży AI, mobilny CRM, ponad 300 integracji, kreator automatyzacji Plany od 19 USD/użytkownik/miesiąc HubSpot CRM Zintegrowany marketing + bezpłatna platforma CRM Wielkość zespołu: agenci + zespoły pragnące automatyzacji + przepływów pielęgnowania relacji Inteligentne procesy, agenci AI (poszukiwanie klientów/klienci/zawartość), śledzenie wiadomości e-mail, niestandardowe cykle pracy Plany od 49 USD/użytkownik/miesiąc Freshsales Oparty na AI system CRM do sprzedaży z komunikacją wielokanałową Wielkość zespołu: zespoły potrzebujące połączeń telefonicznych, SMS-ów i e-maili w jednym miejscu Ocena Freddy AI, wbudowany telefon/SMS, WhatsApp, informacje o transakcjach, mobilny CRM Plany od 11 USD/użytkownik/miesiąc

Czego należy szukać w alternatywie dla Follow Up Boss?

Przed podjęciem decyzji o zmianie oceń system CRM dla branży nieruchomości pod kątem następujących funkcji:

Pozyskiwanie i kierowanie potencjalnych klientów: upewnij się, że system CRM z łatwością pobiera dane potencjalnych klientów z portali, stron internetowych, reklam w mediach społecznościowych i narzędzi innych firm. Automatyczne kierowanie potencjalnych klientów na podstawie lokalizacji, przedziału cenowego lub dostępności agenta pomaga skrócić opóźnienia i przyspieszyć czas reakcji.

Automatyzacja działań następczych: Poszukaj inteligentnych cykli pracy, które automatycznie wysyłają teksty, e-maile i przypomnienia. Dzięki temu nie stracisz potencjalnych klientów tylko dlatego, że zapomniałeś o podjęciu dalszych działań. Wybierz alternatywę dla Follow Up Boss z kampaniami typu „drip”, aby długoterminowo pielęgnować relacje z potencjalnymi klientami.

Automatyzacja działań następczych: Poszukaj inteligentnych cykli pracy, które automatycznie wysyłają teksty, e-maile i przypomnienia, aby pomóc Ci w Poszukaj inteligentnych cykli pracy, które automatycznie wysyłają teksty, e-maile i przypomnienia, aby pomóc Ci w zarządzaniu projektami nieruchomościowymi . Nie chcesz, aby najgorętsze leady straciły na wartości tylko dlatego, że zapomniałeś o podjęciu działań następczych. Wybierz alternatywę dla Follow Up CRM z kampaniami typu drop, aby długoterminowo pielęgnować potencjalnych klientów.

Wbudowane narzędzia komunikacyjne: CRM powinien oferować wsparcie dla wysyłania SMS-ów, połączeń telefonicznych, przypomnień o zadaniach i dwukierunkowej synchronizacji poczty e-mail, aby zapewnić płynną komunikację i współpracę zespołu.

Integracje, które oszczędzają czas: Twój system CRM powinien płynnie łączyć się ze stronami internetowymi IDX, platformami MLS, narzędziami marketingowymi, aplikacjami do wyceny nieruchomości i oprogramowaniem związanym z transakcjami. Nie powinieneś płacić za wiele dodatkowych dodatków tylko po to, aby narzędzia mogły się ze sobą komunikować.

Widoczność i analiza potencjalnych klientów: Potrzebujesz pulpitów nawigacyjnych zapewniających widoczność kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym, śledzenie potencjalnych klientów i transakcji, praktyczne informacje, alerty i wiele więcej.

Aplikacja mobilna: Branża nieruchomości wymaga ciągłej mobilności. Aplikacja mobilna pozwala agentom na natychmiastowe odpowiadanie na zapytania, rezerwowanie terminów oglądania nieruchomości i aktualizowanie informacji o potencjalnych klientach bezpośrednio z samochodu.

Wsparcie oparte na AI: Wbudowana AI powinna podsumowywać rozmowy z potencjalnymi klientami, sugerować najlepsze dalsze działania i tworzyć projekty wiadomości follow-up. Dzięki temu kontekst pozostaje w jednym miejscu, a Wbudowana AI powinna podsumowywać rozmowy z potencjalnymi klientami, sugerować najlepsze dalsze działania i tworzyć projekty wiadomości follow-up. Dzięki temu kontekst pozostaje w jednym miejscu, a chaos związany z przechodzeniem między narzędziami zostaje ograniczony

Wsparcie oparte na AI: wbudowana AI może podsumowywać rozmowy z potencjalnymi klientami, sugerować najlepsze działania i tworzyć projekty wiadomości follow-up — zapewniając spójny kontekst i ograniczając wbudowana AI może podsumowywać rozmowy z potencjalnymi klientami, sugerować najlepsze działania i tworzyć projekty wiadomości follow-up — zapewniając spójny kontekst i ograniczając jego rozproszenie.

Skalowalne ceny: Wraz z rozwojem zespołu koszty nie powinny gwałtownie wzrosnąć. Wybierz system CRM, który zapewnia większą wartość na licencję, bez niespodziewanych opłat za podstawowe funkcje, takie jak automatyzacja, integracje i raportowanie.

👀 Czy wiesz, że... Przychody z oprogramowania do generowania leadów w branży nieruchomości osiągnęły 4,5 mld USD w 2024 r. i oczekuje się, że osiągną 10,2 mld USD, rosnąc w tempie 9,8% CAGR (2026–2033). Zespoły, które wcześnie zainwestują w inteligentniejsze systemy CRM i narzędzia do automatyzacji, mogą liczyć na największe zyski.

Najlepsze alternatywy dla Follow Up Boss

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Znalezienie odpowiedniego systemu CRM może znacznie poprawić jakość działań następczych, widoczność procesu sprzedaży i współczynniki konwersji dla zespołów zajmujących się nieruchomościami. Oto najlepsze alternatywy dla Follow Up Boss, które warto rozważyć:

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowej obsługi cykli pracy sprzedaży nieruchomości)

Zbierz swoje cele dotyczące nieruchomości, umowy z klientami i kluczowe wyniki w ClickUp Real Estate CRM.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, łączy funkcje zarządzania projektami nieruchomościowymi i CRM w jednym miejscu. Kierownicy sprzedaży i agenci mogą zarządzać potencjalnymi klientami, ofertami i transakcjami w jednym miejscu.

Na początek skorzystaj z platformy ClickUp do zarządzania projektami nieruchomościowymi, aby zarządzać wszystkimi projektami deweloperskimi w jednym miejscu.

Od nabywania nieruchomości komercyjnych po oferty sprzedaży nieruchomości mieszkalnych — wszystkie kamienie milowe, dokumenty, zadania i aktualizacje dotyczące interesariuszy są uporządkowane w jednym obszarze roboczym.

Chociaż ClickUp jest przede wszystkim narzędziem do zarządzania projektami, oferuje pełny zestaw funkcji w stylu CRM: możesz utrzymywać bazy danych kontaktów, nieruchomości, zadań, komentarzy i powiązanych dokumentów.

Zarządzaj wszystkimi relacjami z klientami i optymalizuj je dzięki ClickUp CRM.

W przypadku działalności związanej z nieruchomościami ClickUp oferuje widoki map, które pozwalają wyświetlać oferty lub lokalizacje geograficzne, oznaczone kolorami według ceny, statusu lub aktywności.

Zadania w ClickUp to poszczególne elementy pracy, które można dostosować, dodając statusy, osoby przypisane, terminy, pola niestandardowe i podzadania, dzięki czemu zespoły mogą łatwo śledzić, co trzeba zrobić.

Dzięki aplikacji mobilnej ClickUp specjaliści z branży nieruchomości mogą aktualizować listy kontrolne i zadania w terenie podczas pracy w terenie.

Dodatkowo, korzystając z ClickUp do zarządzania projektami sprzedażowymi, Twoi przedstawiciele handlowi mogą śledzić proces sprzedaży w jednym miejscu, współpracować nad transakcjami i płynnie przekazywać je do działu onboardingowego bez utraty kontekstu.

Zadbaj o spójność działań swojego zespołu dzięki pojedynczemu widokowi wszystkich zadań, wiadomości i aktualizacji potencjalnych klientów w oprogramowaniu do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp.

Skorzystaj z ponad 15 niestandardowych widoków, aby wizualizować swoje działania, przeprowadzić śledzenie aktywności na koncie i współpracować przy transakcjach.

Aby monitorować stan potencjalnych klientów, możesz skorzystać z paneli ClickUp Dashboards.

Karty Dashboard AI przekształcają dane z obszaru roboczego (zadania, śledzenie czasu, postępy w projekcie) w przejrzyste raporty wizualne. Możesz filtrować i udostępniać pulpity nawigacyjne, eksportować je do plików PDF i automatycznie odświeżać, aby zapewnić spójność działań interesariuszy i przejrzystość działań sprzedażowych.

A potem mamy ClickUp Brain. Jest to pierwsza zintegrowana warstwa AI, która rozumie Twoją pracę, aktualizuje ją i podejmuje działania w Twoim imieniu.

Na przykład ClickUp Brain może stworzyć Business Plan dla branży nieruchomości w oparciu o Twoje cele. Może pobierać dane z istniejących projektów do celów przygotowania oferty.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby sporządzić projekty ofert reprezentacji nabywców.

Dodatkowo możesz użyć Brain do pobierania transkrypcji spotkań, podsumowywania raportów, tworzenia szkiców e-maili do potencjalnych klientów, aktualizowania statusu ofert i powiadamiania interesariuszy.

Kiedy korzystasz ze sztucznej inteligencji w nieruchomościach z Brain, zadaj pytania typu „Gdzie utknęliśmy z wprowadzeniem produktu na rynek?”, a Brain przeszuka ClickUp i znajdzie dla Ciebie odpowiedzi.

A jeśli tworzenie zawartości zajmuje Ci zbyt dużo czasu, pozwól AI pomóc Ci pisać szybciej — to wideo pokazuje, jak współpracować z AI, aby efektywnie udoskonalać, redagować i dopracowywać swoją zawartość.

Co więcej, dzięki gotowym do użycia szablonom CRM dla branży nieruchomości ClickUp możesz szybciej rozpocząć działalność. Pomagają one Twoim agentom zarządzać związkami, ułatwiają komunikację i organizują cykl pracy.

Na początek skorzystaj z szablonu ClickUp CRM, aby zarządzać cyklem życia klienta. Ty lub Twoi agenci możecie prowadzić śledzenie sprzedaży, monitorować zadowolenie klientów i pielęgnować potencjalnych klientów.

Pobierz darmowy szablon Zdobądź więcej potencjalnych klientów, zamknij więcej ofert i pielęgnuj relacje z każdym klientem dzięki szablonowi CRM dla branży nieruchomości ClickUp.

Oto dlaczego zespoły zajmujące się nieruchomościami tak ją cenią:

Przechowuj wszystkie dane dotyczące kupujących, sprzedających i nieruchomości w jednym miejscu.

Usprawnij komunikację z klientami, potencjalnymi klientami i partnerami

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak działania następcze i wyświetlanie przypomnień, aby zaoszczędzić cenny czas.

Uzyskaj praktyczne informacje na podstawie danych dotyczących potencjalnych klientów i klientów, aby przyspieszyć finalizację transakcji i pobudzić rozwój firmy.

Dla mniejszych zespołów lub agentów indywidualnych dostępny jest szablon ClickUp Real Estate Agent Template. Ten gotowy do użycia szablon umożliwia śledzenie klientów, nieruchomości, prowizji i ważnych dat, a wszystko to zorganizowane w jednym miejscu.

Pobierz darmowy szablon Pożegnaj się z utraconymi potencjalnymi klientami i spraw, aby każdy potencjalny klient posuwał się naprzód dzięki szablonowi ClickUp Real Estate Agent Template.

📌 Zautomatyzuj działania następcze związane z nieruchomościami dzięki ClickUp Autopilot Agents: Śledzenie wszystkich pytań kupujących, zadań następczych, dyskusji dotyczących cen i harmonogramu pokazów może być przytłaczające. ClickUp Agents rozwiązuje ten problem, automatycznie obsługując zarządzanie potencjalnymi klientami i aktualizacje procesu sprzedaży. Automatyczne tworzenie i przypisywanie zadań w momencie pojawienia się nowego potencjalnego klienta w systemie CRM.

Wysyłaj terminowe przypomnienia po pokazach lub przesłanych ofertach

Automatycznie przenoś transakcje przez kolejne etapy procesu sprzedaży w oparciu o wyzwalacze.

Publikuj aktualizacje i komentarze bezpośrednio w zadaniu, gdy osiągane są kluczowe kamienie milowe.

Twórz szybkie podsumowania postępów potencjalnych klientów i wyników sprzedaży. Dzięki temu zamiast zajmować się pracami administracyjnymi, Twój zespół może skupić się na rozmowach, które pozwolą szybciej sfinalizować transakcje.

Najlepsze funkcje ClickUp

Natychmiastowe informacje o tym, co najważniejsze: Śledź potencjalnych klientów, transakcje na poszczególnych etapach, prognozy przychodów i wyniki agentów za pomocą Śledź potencjalnych klientów, transakcje na poszczególnych etapach, prognozy przychodów i wyniki agentów za pomocą pulpitów ClickUp , dzięki czemu Twoje codzienne spotkania będą skupiały się na podejmowaniu decyzji.

Segmentuj i ustalaj priorytety potencjalnych klientów: Korzystaj z Korzystaj z pól niestandardowych ClickUp , filtruj kontakty według lokalizacji, budżetu, statusu kredytu i źródła, aby szybciej i mądrzej realizować działania następcze.

Przechowuj wszystko w miejscu pracy: Twórz prezentacje ofert, notatki przygotowujące do spotkań i dokumenty umów w Twórz prezentacje ofert, notatki przygotowujące do spotkań i dokumenty umów w ClickUp Docs , tuż obok powiązanych transakcji.

Zorganizuj swoją działalność brokerską jak profesjonalista: wykorzystaj wykorzystaj hierarchię ClickUp , aby uporządkować przestrzenie dla kupujących, sprzedających i administratorów, tak aby każdy agent wiedział, gdzie znajduje się jego praca.

Szybszy przegląd materiałów marketingowych: zbieraj i zatwierdzaj notatki dotyczące zdjęć nieruchomości lub broszur za pomocą zbieraj i zatwierdzaj notatki dotyczące zdjęć nieruchomości lub broszur za pomocą ClickUp Proofing , bez konieczności prowadzenia chaotycznych wątków e-mailowych.

Nigdy więcej nie przegap terminu: wizualizuj osie czasu ofert, inspekcje i daty zamknięcia transakcji za pomocą wizualizuj osie czasu ofert, inspekcje i daty zamknięcia transakcji za pomocą wykresów Gantt ClickUp z przejrzystymi zależnościami.

Zautomatyzuj działania następcze: uruchamiaj przypomnienia, przypisuj właścicieli, przenoś etapy i automatycznie dbaj o dokładność procesu dzięki uruchamiaj przypomnienia, przypisuj właścicieli, przenoś etapy i automatycznie dbaj o dokładność procesu dzięki ClickUp Automatyzacjom

Chcesz skonsolidować narzędzia i zapewnić powodzenie swojej małej firmie w 2026 roku? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem krok po kroku.

Ograniczenia ClickUp

Zaawansowane automatyzacje CRM (takie jak sekwencjonowanie wiadomości e-mail) mogą być mniej rozbudowane niż w specjalnie zaprojektowanych systemach CRM.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co recenzent G2 powiedział o ClickUp:

ClickUp zmienił zasady gry w naszej małej firmie. Jest bardzo wydajny i zapewnia ogromną wartość w porównaniu z innymi rozwiązaniami CRM. Jako firma zajmująca się nieruchomościami komercyjnymi, znalezienie platformy dostosowanej specjalnie do naszej branży było trudnym zadaniem. ClickUp umożliwił nam stworzenie dostosowanej do naszych potrzeb platformy, która idealnie spełnia nasze wymagania i jest przyjazna dla użytkownika, dzięki czemu każdy w biurze może z niej korzystać, niezależnie od poziomu wiedzy technicznej.

⭐ Bonus: Dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX możesz dyktować e-maile, notatki ze spotkań, opisy ofert lub wiadomości follow-up. Funkcja ta przekształca Twoją mowę w dopracowany tekst, automatycznie wstawia @wzmianki, linki do zadań/dokumentów, oferuje wsparcie dla ponad 50 języków i uczy się Twojego słownictwa. Ty pozostajesz w przepływie pracy, a AI zajmuje się pisaniem i strukturyzowaniem tekstu.

2. BoldTrail (najlepszy dla opartego na AI CRM dla przedsiębiorstw z branży nieruchomości)

Platforma oprogramowania dla branży nieruchomości BoldTrail łączy w sobie funkcje CRM i komunikacji. Oferuje wsparcie dla pozyskiwania potencjalnych klientów, automatyzacji marketingu, cyklu pracy związanym z transakcjami, raportowaniu i operacjach back-office w jednym systemie.

Platforma front-office pozwala zaprezentować swoją wiedzę specjalistyczną dzięki wbudowanej stronie internetowej IDX. Wykorzystaj tę stronę internetową do pozyskiwania potencjalnych klientów. Możesz dodawać strony dotyczące konkretnych obszarów lokalnych, strony z wycenami nieruchomości oraz generować informacje na temat zachowań użytkowników.

Moduł BackOffice jest przeznaczony dla pośredników i większych zespołów i oferuje narzędzia do rozliczania agentów, cykle pracy wdrażania nowych pracowników, integrację z QuickBooks, śledzenie prowizji oraz raportowanie/analizy.

Dla firm skupionych na rozwoju i pozyskiwaniu talentów moduł Recruit dodaje pulpity rekrutacyjne i raporty zespołowe. Zapewnia mapy popularności transakcji i inteligentne kampanie w zakresie wspierania utrzymania i ekspansji.

BoldTrail Marketplace to opcjonalny dodatek, który współpracuje z główną platformą BoldTrail CRM. Zawiera on wstępnie zintegrowane narzędzia, takie jak PropertyBoost (reklamy na Facebooku oparte na ofertach), Leads360 (automatycznie dostarczane kwalifikowane leady), Success Assurance (konsjerżowie leadów na żywo z siedzibą w USA) oraz Voicemail Drop (automatyczna poczta głosowa dla kontaktów).

Najlepsze funkcje BoldTrail

Generuj stały strumień potencjalnych klientów dzięki integracji PPC, stronom docelowym i automatyzacji kierowania, aby szybko podejmować dalsze działania.

Zautomatyzuj wielokanałowe kampanie typu „drip” za pomocą e-maili opartych na zachowaniach, SMS-ów i rekomendacji nieruchomości opartych na AI, aby utrzymać zaangażowanie klientów.

Zarządzaj listami ofert i transakcji w jednym hubie dzięki narzędziom do zarządzania zasobami, publikowaniu w mediach społecznościowych, wysyłaniu wiadomości zbiorczych i integracji z QuickBooks.

Limits of BoldTrail

Platforma może wydawać się zbyt rozbudowana dla małych zespołów, które nie potrzebują zaawansowanej automatyzacji cyklu pracy.

Ceny BoldTrail

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BoldTrail

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o BoldTrail użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co recenzent G2 napisał o BoldTrail:

kvCORE jest niezbędny dla mojej działalności. Dołączyłem do rynku nieruchomości w 2021 roku po przeprowadzce z Florydy podczas pandemii Covid. Przeprowadzka do nowego miejsca bez sieci kontaktów i możliwości spotkania nowych ludzi z powodu lockdownu związanego z Covid oraz brak kontaktów osobistych i przejście na tryb wirtualny stanowiły dla mnie dużą przeszkodę w rozwoju mojej działalności. kvCORE naprawdę odegrał dużą rolę w rozpoczęciu mojej działalności i wywarciu na niej piętna. Nigdy nie zrezygnuję z niego, nawet jeśli będę musiał sam go kupić. Bardzo mi się podoba i doceniam to, jak ciężko pracują, aby się rozwijać i znaleźć lepsze sposoby, aby nam pomóc.

👀 Czy wiesz, że... 9 na 10 kupujących i sprzedających twierdzi, że poleciłoby swojego agenta, ale bardzo niewielu faktycznie to robi. Powodem jest to, że zapominają, kto im pomógł. Utrzymywanie kontaktu po zamknięciu transakcji może to zmienić. Szybka kontynuacja współpracy może sprawić, że przeszła transakcja stanie się niezawodnym, długoterminowym źródłem poleceń. Poproś ClickUp Brain o ustawienie przypomnień po zakończeniu projektu. Ustawiaj przypomnienia i inne zadania, podając instrukcje do ClickUp Brain.

3. BoomTown (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego generowania leadów i CRM dla rozwijających się zespołów zajmujących się nieruchomościami)

BoomTown to platforma oprogramowania dla branży nieruchomości, stworzona z myślą o obsłudze generowania leadów, CRM, stron internetowych i zarządzania zespołem w jednym systemie. Obsługuje strony internetowe z obsługą IDX do pozyskiwania leadów, prowadzi śledzenie tych leadów za pomocą scentralizowanego CRM, umożliwia automatyzację cykli pracy związanych z kontynuacją działań oraz oferuje analizy i raportowanie dla zespołów i brokerów.

System jest sprzedawany w czterech pakietach: Launch, Core, Grow i Advance. Jeśli chcesz zacząć od czegoś niewielkiego, wybierz pakiet Launch, a następnie skaluj go za pomocą innych pakietów. Usługa o nazwie Success Assurance zapewnia zespół lead-concierge, który pomaga monitorować i angażować potencjalnych klientów na platformie.

Jako alternatywa dla Follow Up Boss, integruje się z szerokim zakresem narzędzi innych firm (ponad 70 integracji), dzięki czemu użytkownicy mogą podłączyć swoje istniejące systemy i rozszerzyć funkcjonalność.

Najlepsze funkcje BoomTown

Zautomatyzuj kierowanie potencjalnych klientów, inteligentnie segmentuj kontakty i odkrywaj możliwości o wysokim priorytecie dzięki predykcyjnemu CRM dla nieruchomości.

Stwórz i uruchom niestandardową stronę internetową z obsługą IDX, która pozyskuje potencjalnych klientów, wyświetla oferty i przekształca odwiedzających w kontakty.

Odpowiadaj na nowe zapytania natychmiast, korzystając z aplikacji mobilnej BoomTown NOW z alertami w czasie rzeczywistym i śledzeniem zadań.

Limits of BoomTown

Chociaż BoomTown zawiera funkcję „Predictive CRM”, która wyświetla potencjalnych klientów najczęściej dokonujących konwersji na podstawie śledzenia zachowań, system nie posiada generatywnego lub autonomicznego systemu AI.

Ceny BoomTown

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BoomTown

G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o BoomTown użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co recenzent G2 powiedział o BoomTown:

Boomtown jest zawsze pod ręką. Wszystkie moje kontakty są tam dostępne, więc nie muszę się stresować. Aktualizacje są bardzo ważne, aby wiedzieć, na jakim etapie procesu zakupu domu znajdują się moi klienci. W porównaniu z innymi aplikacjami dotyczącymi nieruchomości, ta jest najlepsza.

🧠 Ciekawostka: Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, specjaliści z branży nieruchomości, którzy przechodzą z funkcji agenta do brokera, odnotowują wzrost średnich dochodów z 56 000 dolarów do ponad 72 000 dolarów. Wzrost ten często wynika z zastosowania inteligentniejszych systemów — brokerzy poświęcają mniej czasu na ręczne zadania administracyjne, a więcej na skalowanie działalności. Dzięki ClickUp możesz osiągnąć to samo, automatyzując tworzenie ofert, działania następcze i śledzenie transakcji z jednego obszaru roboczego.

za pośrednictwem IXACT Contact

Alternatywa dla Follow Up Boss IXACT to system zarządzania kontaktami, który pozwala tworzyć bogate profile kontaktów. Możesz prowadzić śledzenie numerów telefonów, adresów domowych i służbowych, członków rodziny, historii poleceń, szczegółów dotyczących nieruchomości/kredytu hipotecznego oraz dzienników komunikacji.

Dzięki automatycznej funkcji coachingu „keep in touch” otrzymujesz podpowiedzi dotyczące wykonywania połączeń, wysyłania e-maili lub tekstów, zaznaczania rocznic wprowadzenia się lub urodzin oraz śledzenia potencjalnych klientów za pośrednictwem systemu CRM dla nieruchomości.

W zakresie stron internetowych i pozyskiwania potencjalnych klientów IXACT Contact umożliwia uruchomienie strony dostosowanej do urządzeń mobilnych, zoptymalizowanej pod kątem SEO, zawierającej inteligentne formularze, zawartość blogową i opcjonalną integrację IDX dla ofert nieruchomości. Wbudowane pulpity nawigacyjne pokazują stan potencjalnych transakcji, działania indywidualne i zespołowe, zarządzanie zadaniami, przydziały i śledzenie celów.

IXACT Contact automatyzuje również pozyskiwanie i pielęgnowanie potencjalnych klientów. Nowe kontakty można zbierać z dowolnej strony internetowej lub dostawcy potencjalnych klientów, w tym Zillow. Potencjalni klienci mogą być automatycznie przypisywani do kampanii typu „drip” w celu automatycznego monitorowania.

Zautomatyzuj comiesięczne działania brandingowe dzięki gotowemu biuletynowi elektronicznemu z usługą marketingu bezpośredniego.

Automatycznie publikuj najnowszą zawartość dotyczącą nieruchomości w kanałach społecznościowych, aby utrzymać widoczność bez konieczności ciągłego ręcznego publikowania postów.

Wysyłaj spersonalizowane teksty SMS do grupy kontaktów i odbieraj odpowiedzi na swój telefon. Możesz również odpowiadać na nowe zapytania za pomocą automatycznej odpowiedzi SMS.

IXACT Contact nie oferuje silnego wbudowanego wsparcia dla przechowywania dokumentów, podpisów elektronicznych i nie obsługuje złożonych etapów lejka sprzedażowego.

Dostępna bezpłatna wersja próbna. Zintegrowane rozwiązanie CRM i e-mail marketingu IXACT Contact: 55 USD/miesiąc

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Oto, co recenzent G2 powiedział o IXACT Contact:

Lubię korzystać z systemu CRM IXACT, ponieważ pozwala mi skupić się na innych aspektach działalności związanej z nieruchomościami. Bardzo pomocne są powiadomienia i przypomnienia o urodzinach i rocznicach. Wystarczy je ustawić i zapomnieć! No, może nie do końca zapomnieć, ale wiecie, o co mi chodzi.

5. CINC (najlepszy do konwersji dużej liczby potencjalnych klientów)

CINC jest przeznaczony dla zespołów zajmujących się nieruchomościami, które zarządzają dużą liczbą potencjalnych klientów online pochodzących ze źródeł takich jak SEO, PPC i płatne reklamy społecznościowe. Każde zapytanie przepływa bezpośrednio do CRM wraz z pełnym śledzeniem źródła, informacjami o zachowaniach i analizami predykcyjnymi.

Agenci mogą nadawać priorytet odpowiednim etapom lejka sprzedażowego i skupiać się na potencjalnych klientach, którzy najprawdopodobniej dokonają konwersji. Inteligentne reguły routingu zapewniają natychmiastowe przekierowanie nowych potencjalnych klientów do odpowiedniego agenta lub ISA, zapobiegając opóźnieniom w odpowiedzi, które mogą kosztować utratę transakcji.

Po wprowadzeniu potencjalnych klientów do systemu agenci mogą obsługiwać każdy punkt kontaktu z jednego miejsca, korzystając z wbudowanych dialerów, e-maila i masowych wiadomości tekstowych. Każde połączenie, kliknięcie i rozmowa są rejestrowane na osi czasu potencjalnego klienta, co pozwala na uporządkowane i odpowiedzialne prowadzenie działań następczych.

CINC AI wykonuje natychmiast pierwszy krok, rozgrzewając zapytania za pomocą wiadomości tekstowych, utrzymując zainteresowanie potencjalnych klientów do momentu, gdy agent będzie gotowy do przejęcia sprawy.

Najlepsze funkcje CINC

Zwiększ konwersję w podróży dzięki potężnym aplikacjom mobilnym z funkcją „kliknij, aby zadzwonić” i natychmiastowymi powiadomieniami.

Przyciągnij sprzedających dzięki dedykowanym stronom docelowym z wyceną nieruchomości i automatycznym działaniom następczym CMA.

Przeanalizuj swoją ścieżkę sprzedaży za pomocą pulpitów ROI pokazujących źródła potencjalnych klientów, koszty i wskaźniki konwersji agentów.

Limits of CINC

Niektórzy użytkownicy uważają, że system ma zbyt dużą zależność od dodatków, a możliwości dostosowania są ograniczone.

Ceny CINC

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CINC

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o CINC użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co recenzent G2 powiedział o CINC:

Najbardziej podobają mi się usprawnione i zautomatyzowane funkcje CINC. Dzięki nim moja praca związana z kontaktowaniem się z klientami (dawnymi klientami oraz potencjalnymi sprzedawcami/kupującymi) stała się znacznie łatwiejsza. Nie obawiam się już „braku kontaktu”. Funkcja AutoTracks w CINC gwarantuje, że moi pracownicy są w kontakcie i nie są zapominani.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w wiadomości e-mail, rozwinięte w wątku Slacka i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do tracenia czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailowymi, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swoją wydajność. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo — czyli ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

6. Top Producer (najlepszy dla doświadczonych użytkowników CRM i integracji MLS)

Alternatywa dla Follow Up Boss Top Producer to platforma do zarządzania biznesem w branży nieruchomości.

Centralizuje wiadomości e-mail, teksty, przypomnienia o zadaniach, dane ofert i aktywność MLS w jednej platformie. Market Snapshot pobiera dane MLS na żywo, aby generować raporty dotyczące aktywności ofert, które agenci mogą wysyłać do potencjalnych lub obecnych klientów.

Top Producer synchronizuje się również z głównymi źródłami potencjalnych klientów — w tym Zillow, Trulia, Realtor.com i reklamami potencjalnych klientów na Facebooku — dzięki czemu przepływ nowych zapytań jest bezpośredni i odbywa się w systemie CRM.

Podziel kontakty na aktywnych nabywców, sprzedających, potencjalnych klientów i byłych klientów, a następnie przypisz im automatyczne plany działań następczych. System CRM przechowuje historię wiadomości e-mail, połączeń, notatek i postępów w transakcjach.

Integruje się również z narzędziami do zarządzania transakcjami i oferuje dwukierunkową synchronizację e-maila z Gmailem i Outlookiem.

Najlepsze funkcje Top Producer

Organizuj zamknięcia transakcji za pomocą lekkiego menedżera transakcji, który prowadzi śledzenie dat transakcji i nieprzewidzianych okoliczności.

Zautomatyzuj cykl pracy za pomocą inteligentnych planów, które są wyzwalaczami list kontrolnych zadań dla ofert i typów klientów.

Wysyłaj e-maile z podsumowaniem rynku z danymi MLS na żywo, aby poprawić swoją pozycję jako ekspert w swojej okolicy i ponownie zaangażować dawnych potencjalnych klientów.

Limits of Top Producer

Nie ma dedykowanej aplikacji mobilnej dla agentów, z której mogliby korzystać w podróży.

Ceny Top Producer

Zalety: 179 USD/użytkownik/miesiąc

Pro+ Leads: 479 USD/użytkownik/miesiąc

Pro+ Farming: 599 USD/użytkownik/miesiąc

Pro Teams 5: 399 USD/5 użytkowników/miesiąc

Pro Teams 10: 699 USD/10 użytkowników/miesiąc

Pro Teams 25: 1199 USD/25 użytkowników/miesiąc

Najlepsze oceny i recenzje producentów

G2: 3,1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Top Producer?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Top Producer:

Wypróbowałem inne systemy CRM, ale wciąż wracam do TP, ponieważ wydaje mi się, że jest to najlepiej zaplanowany program dla agentów, pośredników i wszystkich osób związanych z branżą nieruchomości, które potrzebują kompleksowego systemu CRM z doskonałymi wbudowanymi funkcjami.

7. Sell. Do (najlepsze rozwiązanie dla deweloperów nieruchomości i kompleksowej sprzedaży)

Sell. Do jest przeznaczony dla deweloperów, pośredników i partnerów handlowych, a nie dla zespołów sprzedaży ogólnego przeznaczenia.

Obejmuje kompleksowe cykle pracy związane z finalizowaniem transakcji. Obejmuje to zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie zasobów i wizyt na miejscu, automatyzację marketingu (e-maile, SMS-y, WhatsApp), zarządzanie procesem sprzedaży, obsługę posprzedażową oraz pulpity wydajnościowe zapewniające cenne informacje.

Ten zintegrowany system CRM dla branży nieruchomości zapewnia wsparcie dla automatyzacji procesów, w tym pozyskiwanie i kierowanie potencjalnych klientów, przydzielanie zadań, przepływy zatwierdzeń, generowanie dokumentów i płatności cyfrowe.

Aplikacja mobilna umożliwia agentom pracę w terenie, zapewniając dostęp offline, powiadomienia push i śledzenie połączeń nawet poza biurem.

Główną różnicą między Sell. Do a innymi alternatywami dla Follow Up Boss jest to, że oferuje zarządzanie nieruchomościami. Możesz zarządzać dostępnością jednostek, cenami, rezerwacjami i rezerwacjami.

Sell. Najlepsze funkcje

Zarządzaj partnerami handlowymi za pomocą dedykowanego portalu, aby przypisywać potencjalnych klientów, śledzić postępy w negocjacjach i płynnie obsługiwać prowizje.

Zautomatyzuj rezerwacje i zarządzaj harmonogramami płatności oraz dokumentami, aby usprawnić transakcje posprzedażowe.

Analizuj skuteczność kampanii dzięki pełnemu śledzeniu lejka sprzedażowego, od źródła potencjalnych klientów do ostatecznej sprzedaży.

Sprzedawaj. Limity

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne, co utrudnia zarządzanie zadaniami i dostęp do kluczowych informacji o projektach podczas podróży.

Sprzedawaj. Ustalaj ceny

Niestandardowe ceny

Sprzedawaj. Do zrobienia oceny i recenzje.

G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Sell. Do? użytkownicy korzystający z tego rozwiązania w praktyce?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Sell. Do zrobienia:

Sell. Do to gotowy do użycia system CRM zaprojektowany specjalnie dla branży nieruchomości. Jest w pełni wyposażony we wszystkie niezbędne integracje, co eliminuje potrzebę korzystania z usług zewnętrznego partnera wdrożeniowego. Platforma wyraźnie odzwierciedla dogłębne zrozumienie procesów biznesowych związanych z nieruchomościami, dzięki czemu jest niezwykle przydatna i praktyczna od pierwszego dnia. Najbardziej wyróżnia się niskim kosztem licencji, szybkim działaniem oraz tym, jak szybko zespoły mogą rozpocząć pracę bez konieczności skomplikowanych ustawień lub niestandardowego dostosowywania. Jest wydajny, opłacalny i naprawdę stworzony z myślą o branży nieruchomości.

🧠 Ciekawostka: Floryda ma więcej agentów nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami niż jakikolwiek inny stan w USA. Kolejne miejsca zajmują Kalifornia i Teksas.

8. Pipedrive (najlepszy do wizualnego zarządzania procesem sprzedaży)

za pośrednictwem Pipedrive

Pipedrive upraszcza zarządzanie transakcjami dzięki wizualnemu systemowi Kanban. Chociaż nie jest to rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla branży nieruchomości, małe firmy brokerskie i specjaliści z branży nieruchomości korzystają z Pipedrive do zarządzania potencjalnymi klientami i transakcjami ze względu na intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs typu „przeciągnij i upuść”.

Każda transakcja jest reprezentowana przez kartę, którą można przeciągnąć z sekcji „Nowy potencjalny klient” do sekcji „Prezentacja” lub „Umowa w toku”, co znacznie ułatwia śledzenie postępów i zapobiega stagnacji.

Pipedrive zawiera również rozbudowany pakiet AI CRM, który generuje e-maile z przypomnieniami, podsumowuje długie wątki e-mailowe, ocenia transakcje w celu wskazania potencjalnych klientów o wysokim poziomie zainteresowania oraz podkreśla zagrożone możliwości. Sztuczna inteligencja pomaga w prognozowaniu i sugeruje reguły automatyzacji w oparciu o wzorce cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wykonaj połączenie z ponad 300 narzędziami, w tym Zillow, Facebook Lead Ads i dialer telefoniczny, aby usprawnić przepływ potencjalnych klientów dzięki integracji Pipedrive.

Aktualizuj swój CRM natychmiast z pola, korzystając z aplikacji mobilnej z funkcją rejestrowania połączeń, geolokalizacji i skanowania kart.

Zakończ zadania, planuj spotkania i odpowiadaj na e-maile w podróży dzięki aplikacji mobilnej na Androida i iOS.

Ograniczenia Pipedrive

Ponieważ Pipedrive nie jest platformą przeznaczoną dla branży nieruchomości, nie zawiera wbudowanych stron internetowych IDX, zarządzania ofertami ani śledzenia prowizji; te funkcje wymagają dodatkowych aplikacji.

Ceny Pipedrive

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Lite: 19 USD/licencja/miesiąc

Wzrost: 34 USD/licencja/miesiąc

Premium: 64 USD/licencja/miesiąc

Ultimate: 89 USD/licencja/miesiąc

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o Pipedrive użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Pipedrive:

Jest bardzo łatwy w obsłudze i zarządzaniu oraz spełnia potrzeby mojej działalności w sektorze nieruchomości. Jego aplikacja mobilna jest bardzo wszechstronna i pomaga nie przegapić niczego ważnego.

9. HubSpot CRM (najlepszy do zintegrowanego marketingu i Free CRM)

za pośrednictwem HubSpot

HubSpot CRM jest przeznaczony dla zespołów zajmujących się nieruchomościami, które potrzebują czegoś więcej niż tylko prostej bazy danych kontaktów. Jako pełnoprawny system CRM, pomaga on w całym cyklu życia klienta, od pozyskiwania potencjalnych klientów, przez śledzenie interakcji, aż po działania posprzedażowe.

Potencjalni klienci z dni otwartych, formularzy internetowych, reklam społecznościowych, poleceń lub portali mają bezpośredni przepływ do systemu CRM. HubSpot wzbogaca ich profile i umieszcza je w sekwencjach pielęgnacyjnych dostosowanych do konkretnych nieruchomości.

Platforma dostosowuje się do Twojego cyklu pracy. Agenci mogą tworzyć niestandardowe procesy odzwierciedlające każdy etap transakcji nieruchomościowej, od wstępnego zapytania, poprzez inspekcję, negocjacje, aż po zamknięcie transakcji.

Każdy e-mail, tekst, rozmowa telefoniczna, dokument i termin są automatycznie rejestrowane, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze podczas długiego cyklu sprzedaży.

Pakiet Breeze oferuje agentów AI, takich jak Prospecting Agent (do wyszukiwania potencjalnych klientów i nawiązywania kontaktów), Customer Agent (chatbot/asystent) oraz Content Agent (do generowania zawartości e-maili i tekstów SMS-owych). Razem automatyzują one zadania i pomagają w skalowaniu działań marketingowych.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Ustaw indywidualne działania następcze typu „drip”, aby nowi potencjalni klienci otrzymywali na czas informacje bez konieczności ręcznego wkładu pracy, co ograniczy utratę szans.

Uporządkuj transakcje dotyczące nieruchomości na poszczególnych etapach (np. od potencjalnego nabywcy do transakcji zamkniętych) i usprawnij codzienne działania dzięki zsynchronizowanym zadaniom i przypomnieniom w kalendarzu.

Monitoruj źródła potencjalnych klientów, zaangażowanie w wiadomości e-mail, postępy w transakcjach i wydajność zespołu, aby podwoić skuteczność działań i poprawić współczynniki konwersji.

Ograniczenia HubSpot CRM

Chociaż platforma oferuje szeroki zakres funkcji, jej konfiguracja i dostosowanie bez odpowiedniego szkolenia lub wsparcia może stanowić wyzwanie.

Ceny HubSpot CRM

Smart CRM Professional: 49 USD/licencja/miesiąc

Smart CRM Enterprise: 75 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o HubSpot CRM użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co recenzent Capterra napisał o HubSpot CRM:

HubSpot CRM jest bardzo przyjazny dla użytkownika i ma przejrzysty interfejs. HubSpot CRM łatwo łączy się z popularnymi narzędziami, takimi jak Gmail, Outlook, Slack, Shopify i WordPress, a także oferuje połączenie z narzędziami innych firm. Firma zapewnia dobrą obsługę klienta.

👀 Czy wiesz, że... Chociaż w 2022 r. samotne kobiety posiadały 58% z prawie 35,2 mln domów należących do niezamężnych Amerykanów, to przewaga ta zmniejszyła się z 64% w 2000 r.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (najlepsze rozwiązanie do sprzedaży opartej na AI z wielokanałowym zasięgiem)

Freshsales, część pakietu Freshworks, jest przeznaczony dla zespołów zajmujących się nieruchomościami, które potrzebują opartego na AI systemu CRM i wbudowanych kanałów komunikacji w jednym miejscu. Pomaga agentom nawiązywać połączenia przez telefon, SMS-y, e-mail, WhatsApp i czat bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.

Asystent AI Freddy analizuje zachowania kupujących i wzorce zaangażowania. Przypisuje punkty potencjalnym klientom, przedstawia spostrzeżenia i sugeruje najlepsze dalsze działania.

Ta alternatywa dla Follow Up Boss pozwala agentom nadawać priorytet najbardziej obiecującym możliwościom i wzmacniać strategię sprzedaży dzięki decyzjom opartym na danych.

Najlepsze funkcje Freshsales

Zarządzaj transakcjami, połączeniami i aktualizacjami klientów w podróży, korzystając z w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej Freshsales z geolokalizacją.

Ujednolicenie danych dotyczących sprzedaży, wsparcia i marketingu poprzez połączenie z szerszym ekosystemem Freshworks, aby uzyskać pełny widok na klienta.

Analizuj kondycję i wydajność potencjalnych klientów dzięki analizom opartym na AI i wizualnym prognozom sprzedaży, aby osiągnąć swoje cele sprzedażowe.

Limity Freshsales

Generowanie raportów może być frustrujące, a ponadto brakuje mu elastyczności i łatwości obsługi, które zapewniają niektóre inne systemy CRM.

Ceny Freshsales

21-dniowa wersja próbna bezpłatna

Wzrost: 11 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 47 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 71 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Freshsales

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Freshsales użytkownicy w praktyce?

Oto, co recenzent Capterra napisał o Freshsales:

Posiada świetną listę funkcji. Od dodawania kontaktów/potencjalnych klientów do platformy, poprzez zarządzanie cyklem życia potencjalnych klientów za pomocą zadań i tworzenie ofert motywujących do działania, jest to bardzo łatwa w użyciu platforma.

TL;DR Najlepszą alternatywą dla Follow Up Boss jest….

ClickUp to hub zarządzania projektami nieruchomościowymi i CRM dla zespołów każdej wielkości.

Jeśli jesteś samodzielnym agentem, ClickUp pomoże Ci zarządzać potencjalnymi klientami, ofertami, zadaniami i działaniami następczymi w jednym miejscu.

Jeśli jesteś rozwijającym się zespołem lub brokerem, ClickUp oferuje wspólne pulpity nawigacyjne, automatyzację, przechowywanie dokumentów, podsumowania rozmów oparte na AI oraz widoczność wszystkich ofert, etapów transakcji i projektów.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp, aby rozpocząć.