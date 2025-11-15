Najlepsze szablony Notion do planowania życia zwiększające wydajność

Jeśli oglądałeś kiedyś serial The Good Place na Netflixie, to znasz ten dziwaczny system punktowy, który dzieli twoje działania na listę dobrych i złych. Przytul smutnego przyjaciela, a zyskasz 4,98 punktu. Wsiądź na motocykl, a stracisz 64,88 punktu.

W Internecie można nawet znaleźć arkusz kalkulacyjny z tymi działaniami, który krąży na Reddicie.

Wyobraź sobie teraz, że życie naprawdę tak wygląda: każde działanie jest dokładnie śledzone, każda decyzja jest starannie wyważona. Chociaż nie możemy przypisywać punktów do wszystkiego, to możemy planować ważniejsze sprawy. I tu właśnie przydaje się szablon Notion do planowania życia.

W przeciwieństwie do fikcyjnego systemu punktowego z serialu komediowego, te szablony zapewniają prawdziwą strukturę do mapowania celów, równoważenia życia codziennego oraz zarządzania aspektami osobistymi i zawodowymi, które naprawdę kształtują Twoją podróż.

W tym artykule omówimy najlepsze szablony Notion do planowania życia, które pomogą Ci stworzyć system zapewniający przestrzeń zarówno dla dobrych wyborów, jak i sporadycznych potknięć.

Co sprawia, że szablon Notion do planowania życia jest dobry?

Dobry szablon Notion do planowania życia pomaga wyznaczać cele, planować dni i tygodnie, śledzić nawyki i przeglądać postępy w obszarze roboczym Notion.

Idealny szablon Notion do planowania życia powinien zawierać następujące elementy:

Połączone bazy danych dla celów, planera dziennego, list rzeczy do zrobienia i projektów , dzięki czemu codzienne zadania przekładają się na wyniki.

Śledzenie nawyków z widokiem tygodniowym i miesięcznym, passami i szybkimi sprawdzaniami, aby utrzymać rutynę.

Kalendarz i widoki nadchodzących wydarzeń do planowania codziennych harmonogramów i planów na nadchodzący tydzień, z łatwo dostępnymi filtrami.

Przeglądaj podpowiedzi i dzienniki, które pomogą Ci zastanowić się, zmierzyć postępy i dostosować plany rozwoju osobistego.

Przejrzyste układy z widokami galerii, tablicy i kalendarza, dzięki czemu informacje są łatwe do przejrzenia, a Ty możesz zarządzać życiem osobistym i zawodowym w jednym miejscu.

Szablony planera życia w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony planowania Notion i ClickUp:

Oto tabela podsumowująca najlepsze szablony planera życia Notion i ClickUp, sformatowane zgodnie z Twoim SOP:

20 najlepszych darmowych szablonów Notion do planowania życia

Studenci chcą jasności w zakresie zadań, profesjonaliści potrzebują równowagi między pracą a życiem osobistym, a osoby dążące do wydajności pragną śledzenia nawyków i ustawiania celów w jednym widoku.

Poniższe bezpłatne szablony planera życia Notion pozwalają bezpośrednio zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Stwórzmy długoterminowe systemy, które zapewniają wsparcie zarówno dla postępu, jak i rozwoju osobistego!

1. Life Planner od Notion

za pośrednictwem Notion

W filmie Wszystko Everywhere All at Once jest scena, w której Evelyn przechodzi przez kolejne wersje swojego życia. W jednej z nich walczy w zaułku. W innej jest gwiazdą filmową.

Oglądanie tego jest oszałamiające, ponieważ wydaje się, że ona żyje zbyt wieloma życiami naraz. To samo zamglenie pojawia się w naszych dniach, kiedy zajęcia, cele zdrowotne i osobiste rutyny konkurują ze sobą o uwagę.

Life Planner by Notion tworzy łagodniejszą wersję tego chaosu. Zapewnia miejsce dla każdej części Twojego życia, od afirmacji, które poprawiają Twoje nastawienie, po kącik do planowania posiłków. Jest tu miejsce na zadania związane ze studiami, nawyki zdrowotne i cele osobiste, dzięki czemu nie czujesz się, jakbyś kręcił się w równoległych osiach czasu. Zamiast tego wszystko łączy się w jednym spokojnym, przejrzystym widoku.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź terminy uniwersyteckie wraz z osobistymi celami.

Wypracuj zdrowsze nawyki dzięki prostym narzędziom do śledzenia stanu umysłu i samopoczucia.

Planuj posiłki i treningi bez dodatkowego obciążania swojego dnia.

Spersonalizuj pulpit nawigacyjny, dodając afirmacje, obrazy i kolory, które pasują do Ciebie.

✨ Idealne dla: studentów, którzy muszą pogodzić naukę z dbaniem o zdrowie, zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą mieć jedno spokojne miejsce do planowania celów i rutynowych czynności, oraz wszystkich, którzy chcą zastąpić rozproszone listy jednym hubem.

Dowiedz się, jak stworzyć plan życia, oglądając ten wideo instruktażowy:

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Notion

2. Life Wiki od Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon Life Wiki w Notion przypomina mapę Twojej życiowej podróży, dając Ci zakończony widok tego, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz.

Ten szablon jest przeznaczony dla osób, które oczekują czegoś więcej niż tylko dziennego planera. Łączy on cele, nawyki, dzienniki czytania, a nawet plany podróży w jednym hubie, dzięki czemu można uzyskać pełny obraz swojego życia. Jest w nim miejsce na notatki, śledzenie rozwoju osobistego i prowadzenie dziennika, dzięki czemu refleksja idzie w parze z działaniem.

Projekt zachęca do zachowania równowagi, umożliwiając płynne przechodzenie między planowaniem nadchodzącego tygodnia, sprawdzaniem codziennych rutyn i zapisywaniem swoich przemyśleń.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj swój tydzień, mając widoczność do celów, codziennych nawyków i ważnych zadań.

Używaj funkcji śledzenia, co czytasz, i twórz osobisty dziennik, do którego możesz wrócić w dowolnym momencie.

Zapisuj plany podróży, notatki i refleksje bez konieczności zmiany narzędzi.

Wykorzystaj przestrzeń dziennika, aby zastanowić się nad postępami i stworzyć rytm osobistego rozwoju.

✨ Idealne dla: osób, które chcą mieć wszystko na mapie, osób o wielu pasjach, które śledzą cele, nawyki, podróże i notatki w jednym miejscu, oraz osób planujących, które często prowadzą dzienniki i dokonują przeglądów.

3. Movie Tracker od Notion

via Not ion

Kino to kwestia tego, co znajduje się w kadrze, a co poza nim.

Kino to kwestia tego, co znajduje się w kadrze, a co poza nim.

Ta rama nadal nas fascynuje. Nawet po tym, jak pandemia niemal doprowadziła do zamknięcia kin, światowa sprzedaż biletów ponownie się ustabilizowała, osiągając w 2022 r. wartość 26 mld dolarów.

Dlatego platformy takie jak Letterboxd cieszą się ogromną popularnością, dając miłośnikom filmów miejsce, w którym mogą rejestrować obejrzane filmy, pisać krótkie refleksje i tworzyć swoje „cztery najlepsze”.

Aplikacja Movie Tracker by Notion wprowadza tę samą filozofię do Twojego obszaru roboczego. Zamiast pobierać kolejną aplikację, możesz stworzyć swoje osobiste archiwum bezpośrednio w Notion.

Oferuje przestrzenie na reżysera, gatunek, tagi, datę premiery, ocenę i streszczenie, dzięki czemu nie tylko pamiętasz, że obejrzałeś film, ale także dlaczego utkwił Ci w pamięci. Posiadanie tego wszystkiego w jednym uporządkowanym pulpicie oznacza mniej wysiłku przy próbie zebrania historii filmów, które chcesz ponownie obejrzeć, przemyśleć, a nawet polecić znajomemu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapisuj reżyserów, gatunki, daty premiery i oceny, aby stworzyć żywą bibliotekę filmową.

Napisz krótkie podsumowania, aby uchwycić, jak każda historia wpłynęła na Twoje samopoczucie w danym momencie.

Przypisuj filmy do etykiet tematów lub nastrojów, aby łatwo znaleźć „komediowe” lub „poważne dramaty”.

✨ Idealne dla: miłośników filmów, którzy rejestrują obejrzane filmy i oceny, fanów Letterboxd, którzy chcą tworzyć bardziej szczegółowe notatki, oraz twórców, którzy tworzą listy filmów do obejrzenia w zależności od nastroju.

📖 Przeczytaj również: Aplikacje do prowadzenia dziennika cyfrowego dla bullet journalingu

4. Camping Planner od Notion

za pośrednictwem Notion

Według raportu KOA „Camping & Outdoor Hospitality Report 2024” w 2024 r. około 11 milionów więcej gospodarstw domowych wybrało się na kemping w porównaniu z 2019 r., co wyraźnie wskazuje, że podróże na świeżym powietrzu stały się ważną częścią współczesnego życia.

Jednak szybko zaczynasz tęsknić za życiem w mieście, gdy stoisz w lesie i żałujesz, że nie wziąłeś ze sobą dodatkowej pary skarpetek.

Camping Planner by Notion ułatwia ten reset, zapewniając jedno miejsce do organizowania wszystkich szczegółów. Zawiera bazę danych sprzętu, dzięki czemu nigdy nie zapomnisz o niezbędnych rzeczach, sekcję planowania posiłków, w której można uporządkować śniadania, obiady i kolacje, a nawet miejsca na mapy offline i kontakty alarmowe.

Ponieważ został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu offline, nadal możesz uzyskać dostęp do ważnych list, nawet gdy usługa przestanie działać.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Twórz zakończone listy kontrolne, aby nie przeoczyć niczego ważnego.

Planuj posiłki z wyprzedzeniem i ułatw sobie gotowanie na świeżym powietrzu.

Przechowuj mapy offline i kontakty alarmowe, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w podróży.

Dostosuj te same ustawienia zarówno do weekendowych wycieczek, jak i dłuższych wypraw.

✨ Idealne dla: weekendowych miłośników biwakowania i życia w vanie, rodzin planujących sprzęt i posiłki, oraz osób spędzających czas na świeżym powietrzu, które potrzebują list kontrolnych dostępnych w trybie offline.

5. Przegląd półroczny autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Połowa roku to idealny moment, aby zatrzymać się, sprawdzić postępy i skorygować kurs, zanim skończy się czas. To moment, aby zadać sobie pytanie nie tylko o to, co zrobione do tej pory, ale także o to, na czym warto się skupić w nadchodzących miesiącach.

Mid-Year Review by Notion pomaga Ci zatrzymać się i spojrzeć na wszystko z dystansem. Podzielono go na pięć prostych sekcji dotyczących życia osobistego, co ułatwia krok w tył i dostrzeżenie wzorców, które mogą umknąć w codziennym pośpiechu.

W zaledwie 20–30 minut możesz określić, co działa, a co nie, oraz gdzie chcesz zmienić kierunek działania. ⚙️

Jego siła tkwi w prostocie. Zamiast przytłaczać Cię skomplikowanymi układami, zapewnia wystarczającą strukturę do uporządkowania myśli, pozostawiając jednocześnie przestrzeń na szczerą refleksję.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przejrzyj swoje życie osobiste w pięciu kluczowych obszarach, nie tracąc z oczu śledzenia celu.

Określ mocne strony, słabe strony i zmiany, które chcesz wprowadzić w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Wyznaczaj praktyczne cele, które wydają się osiągalne, a nie przytłaczające.

Wykorzystaj szablon jako coroczny rytuał, aby zastanowić się, zresetować i odzyskać równowagę.

✨ Idealne dla: wszystkich, którzy zatrzymują się w połowie roku, aby zresetować swoje życie, osób wyznaczających sobie cele, które lubią krótkie refleksje z przewodnikiem, zespołów lub studentów przeprowadzających szybkie osobiste retrospekcje.

6. Kalendarz handlowy autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Proste miejsce do rejestrowania transakcji i spojrzenia wstecz z jasnym umysłem może czasem naprawdę zmienić Twoją rutynę handlową.

Kalendarz handlowy Notion zapewnia Ci stabilną pozycję. Możesz rejestrować każdą transakcję, przeglądać zyski i straty w kalendarzu dziennym oraz widok wykresu swoich wyników w czasie. Dzięki zestawieniu notatek i liczb możesz wyciągać wnioski z podjętych decyzji, zamiast opierać się na domysłach.

Może również służyć jako szerszy szablon Notion do planowania życia, jeśli chcesz śledzić swoje finanse osobiste lub rutynowe czynności w tym samym obszarze roboczym.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rejestruj każdą transakcję wraz z datą, instrumentem, notatkami dotyczącymi wejścia i wyjścia oraz wynikiem, aby budować dyscyplinę.

Widok codziennych wyników finansowych w kalendarzu, aby dostrzec wzorce dotyczące terminów, ryzyka i warunków.

Skorzystaj z wbudowanego wykresu do śledzenia postępów i dostosowywania wielkości pozycji na podstawie dowodów.

Dodaj cotygodniową listę kontrolną, aby plan na następny tydzień odzwierciedlał to, czego nauczyłeś się w tym tygodniu.

✨ Idealne dla: nowych inwestorów budujących dyscyplinę, inwestorów swingowych lub dziennych śledzących zyski i straty oraz notatki, a także osób uczących się finansów, analizujących wzorce w czasie.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z Bullet Journal do zarządzania projektami, aby pozostać na dobrej drodze do śledzenia

7. My Food Planner od Notion

za pośrednictwem Notion

Ten szablon jest przeznaczony na dni, kiedy otwierasz lodówkę dziesięć razy, mając nadzieję, że pojawi się w niej coś nowego. Nic się nie zmienia, a o 20:00 kolacja nadal wydaje się zagadką.

My Food Planner by Notion zapewnia stały plan, dzięki czemu posiłki stają się proste, nie wymagają przygotowywania w ostatniej chwili, a codzienne życie staje się nieco bardziej zorganizowane.

Otrzymujesz przejrzysty widok tygodniowy na śniadania, obiady, kolacje i przekąski, a także miejsce na przepisy, listę zakupów spożywczych i szybkie notatki dotyczące przygotowania posiłków. Wsparcie delikatne śledzenie nawyków związanych z piciem wody i jedzeniem warzyw, a także umożliwia powielanie zakończonego tygodnia, aby ponownie wykorzystać ulubione i powtarzające się posiłki bez konieczności zaczynania od nowa.

Dodatkowo możesz również oznaczyć szybkie posiłki na pracowite dni i wyświetlić je na telefonie podczas zakupów, dzięki czemu planowanie i realizacja pozostaną w jednym przepływie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj nadchodzący tydzień dzięki elastycznym slotom posiłków, które pasują do Twojego harmonogramu.

Twórz listę zakupów spożywczych na podstawie zapisanych przepisów, aby zakupy były szybsze.

Śledź nawyki, takie jak picie wody, jedzenie owoców, warzyw i białka, aby zapewnić wsparcie dla dobrego samopoczucia.

Zapisz notatki dotyczące przygotowań i resztki, aby jutrzejszy posiłek był już w połowie zrobiony.

✨ Idealne dla: osób przygotowujących posiłki, studentów z ograniczonym budżetem i zapracowanych gospodarstw domowych, które chcą mieć listy zakupów spożywczych powiązane z prostymi tygodniowymi menu.

8. Moving Out Planner od Notion

za pośrednictwem Notion

Box, umowy, klucze, sprzątanie i zmiana adresu. Przeprowadzka może być ekscytująca, ale też przytłaczająca.

Dwie trzecie Amerykanów twierdzi, że przeprowadzka jest stresująca, a większość dokonuje raportowania trudności związanych z pakowaniem i budżetowaniem, więc jasny plan naprawdę pomaga.

Moving Out Planner by Notion gromadzi wszystkie zadania w jednej przejrzystej liście kontrolnej. Możesz sortować zadania według kategorii, takich jak pakowanie, anulowanie i aktualizacje, a następnie nanosić terminy na osi czasu lub w kalendarzu. Znajdziesz tu przejrzyste sekcje na dokumenty, prosty budżet i listę rzeczy do załatwienia w nowym domu.

Przechowuj potwierdzenia usług, skany umów najmu i pomiary w jednym miejscu, a następnie zaznaczaj postępy za pomocą statusów i pól wyboru. Krótki przegląd każdego wieczoru pozwala płynnie przejść przez tydzień, a w dniu przeprowadzki czujesz się gotowy, a nie zestresowany.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podziel działania na kategorie, takie jak pakowanie, anulowanie i aktualizacja, z jasno określonymi terminami wykonania.

Przechowuj umowy najmu, ID i paragony, aby mieć łatwy dostęp do ważnych informacji w telefonie.

Śledź koszty przeprowadzki, kaucji i niezbędnych wydatków, aby nie przekroczyć budżetu.

Zaplanuj pierwszy tydzień w nowym miejscu, uwzględniając zadania związane ze sprzątaniem, ustawienia internetu i układ pokoju.

✨ Idealne dla: osób przeprowadzających się po raz pierwszy, osób często zmieniających miejsce zamieszkania, które muszą pogodzić opłaty za media i umowy najmu, oraz współlokatorów koordynujących pakowanie, budżety i osie czasu.

📖 Przeczytaj również: Szablony i techniki burzy mózgów

9. Śledzenie podań o pracę przez Notion

za pośrednictwem Notion

Dzięki rozwojowi portali z ofertami pracy i mediów społecznościowych ubieganie się o pracę nigdy nie było łatwiejsze, dlatego teraz, aby wyróżnić się spośród innych kandydatów, trzeba włożyć więcej wysiłku i lepiej się zorganizować.

LinkedIn odnotował gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń, które wzrosły o ponad 45% w u ję ciu rok do roku i wynoszą około 11 000 na minutę.

Wiele firm coraz bardziej polega na systemach śledzenia kandydatów, aby poradzić sobie z tym zalewem, co oznacza, że drobne szczegóły i działania następcze mają większe znaczenie niż kiedykolwiek.

Job Application Tracker by Notion zapewnia spokojne miejsce do prowadzenia poszukiwań z zamierzonym celem. Możesz rejestrować każdą rolę, śledzić jej status od momentu złożenia podania do otrzymania oferty oraz dodawać jasne kolejne działania, dzięki czemu zawsze wiesz, jakie kroki podjąć dalej.

Każdy wpis zawiera szczegóły dotyczące rekrutera, kontakty, notatki dotyczące wynagrodzenia i osobiste wnioski, dzięki czemu rozmowy kwalifikacyjne są przygotowane, a nie przeprowadzane w pośpiechu. Ten szablon Notion zamienia rozproszone zakładki w prosty system, z którego faktycznie będziesz korzystać.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź aplikacje za pomocą statusów takich jak „złożona”, „rozmowa kwalifikacyjna”, „oferta”, „odrzucona” i „kolejny krok”, aby utrzymać tempo.

Zapisz nazwiska rekruterów, informacje kontaktowe i notatki, aby działania następcze były terminowe i spersonalizowane.

Porównaj role pod kątem zakresu wynagrodzenia, lokalizacji, zespołu i niezbędnych wymagań, aby podjąć decyzję z jasnym umysłem.

Dodaj delikatne przypomnienia o e-mailach z podziękowaniami, poleceniach i sprawdzaniu postępów.

✨ Idealne dla: osób aktywnie poszukujących pracy, osób zmieniających karierę, zarządzających procesami rekrutacyjnymi i działaniami następczymi, oraz absolwentów organizujących kontakty z rekruterami i kolejne kroki.

10. Flat Hunting Planner & Tracker od Notion

za pośrednictwem Notion

Znalezienie odpowiedniego miejsca może zająć cały tydzień. Linki się piętrzą, zdjęcia się mieszają, a Ty zapominasz, który widok miał najlepsze oświetlenie, a który znajdował się przy hałaśliwej ulicy.

Flat Hunting Planner & Tracker by Notion zapewnia spokojną przestrzeń do gromadzenia ofert, porównywania opcji i planowania oglądania nieruchomości bez utraty drobnych, ale ważnych informacji.

Możesz zapisać każdą nieruchomość wraz ze zdjęciami, notatkami i kluczowymi informacjami, a następnie ocenić ją pod kątem swoich wymagań i czynników decydujących. Dostępna jest baza danych badań dotyczących transportu, sklepów, bezpieczeństwa i ogólnej atmosfery, a także prosty kalendarz, dzięki czemu oglądanie nieruchomości i dalsze działania odbywają się w odpowiednim dniu.

Widok porównania obok siebie pomaga dokonać wyboru z jasną głową, zamiast przewijać stare czaty.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stwórz centralny hub z listami zawierającymi zdjęcia, linki, koszty i dane kontaktowe.

Określ, co jest niezbędne, co nie do przyjęcia, a co byłoby miłe, aby filtrować mieszkania pasujące do Twojego stylu życia.

Planuj i śledź wizyty w przejrzystym kalendarzu z przypomnieniami i notatkami po każdej wizycie.

Porównaj wybrane nieruchomości i dokonaj ostatecznego wyboru z pełnym przekonaniem.

✨ Idealne dla: najemców porównujących oferty i okolice, osób przeprowadzających się planujących oglądanie nieruchomości oraz par ustalających wspólne priorytety i warunki konieczne do zawarcia umowy.

11. Personal Finance Tracker od Notion

za pośrednictwem Notion

Zadania związane z pieniędzmi gromadzą się po cichu. Kawa tu, przejazd tam, a do tego jedna płatność za zlecenie, od której trzeba odłożyć podatek.

Personal Finance Tracker by Notion zamienia codzienną mgławicę w prosty rejestr, któremu możesz zaufać, dzięki czemu zachowasz porządek bez konieczności tworzenia arkusza kalkulacyjnego od podstaw.

Każdy nowy wpis dotyczący dochodów lub wydatków jest automatycznie opatrywany datą, co pozwala zachować porządek i dokładność w dzienniku. Możesz sortować według kategorii, dodawać notatki i korzystać z delikatnych przypomnień podatkowych dotyczących odpowiednich dochodów, aby odłożyć pieniądze, zanim o tym zapomnisz.

Ponadto widoki miesięczne ułatwiają dostrzeganie trendów, śledzenie postępów w realizacji celów i wprowadzanie niewielkich zmian, które faktycznie się utrzymują.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj miesięczny budżet i porównaj planowane wydatki z rzeczywistymi.

Śledź powtarzające się rachunki, subskrypcje i terminy płatności, aby uniknąć niespodzianek.

Przygotuj się do rozliczeń podatkowych dzięki przejrzystym dokumentom i automatycznym przypomnieniom o odłożeniu środków na podatki.

Przejrzyj podsumowania kategorii, aby dostrzec wzorce i dostosować nawyki, aby uzyskać zdrowsze finanse.

✨ Idealne dla: freelancerów śledzących dochody i podatki, studentów uczących się budżetowania oraz wszystkich, którzy zamierzają zastąpić arkusze kalkulacyjne prostym dziennikiem wydatków.

👀 Ciekawostka: Psychologowie nazywają to błędem planowania: prawie zawsze uważamy, że zadania zajmą nam mniej czasu niż w rzeczywistości. Efekt ten po raz pierwszy opisali Daniel Kahneman i Amos Tversky. Prostym rozwiązaniem jest sprawdzenie, ile czasu zajęło nam wykonanie podobnego zadania ostatnim razem, i dodanie bufora.

12. Cozy Coffee Habit Tracker autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Pomyśl o wczesnych porankach w serialu „Gilmore Girls”, kiedy Lorelai i Rory siadają przy ladzie w kawiarni Luke's, ogrzewając dłonie filiżankami kawy i planując dzień.

Cozy Coffee Habit Tracker by Notion stara się uchwycić to uczucie. Mała, przytulna przestrzeń, w której można zatrzymać się, zrobić notatkę o tym, co ważne, i złożyć krok do codzienności nieco bardziej spokojnym umysłem.

Układ sprawia, że wszystko jest przejrzyste. Otrzymujesz prosty widok tygodniowy z polami wyboru, małą listą rzeczy do zrobienia obok codziennych czynności oraz miejscem na notatki dotyczące nastroju lub energii. Dodaj nawyki, które chcesz wyrobić, ustal małe cele i napisz krótką notatkę o tym, jak poszło.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź nawyki w przejrzystym układzie tygodniowym z szybkimi polami wyboru i prostym postępem.

Połącz krótką listę rzeczy do zrobienia z codziennymi czynnościami, aby codzienne zadania były zgodne z Twoimi celami.

Dodaj notatki dotyczące nastroju lub energii, aby określić, które nawyki pomagają Ci zachować koncentrację.

Wykorzystaj delikatne refleksje, aby docenić konsekwencję i trzymać się codziennych rutyn.

✨ Idealne dla: osób, które chcą stopniowo wprowadzać nowe nawyki, fanów porannych rytuałów oraz tych, którzy potrzebują przytulnego cotygodniowego podsumowania obok małej listy rzeczy do zrobienia.

13. Hiking Planner od Notion

za pośrednictwem Notion

Szlaki szybko się zapełniają. National Park Service dokonał raportu o rekordowej liczbie 331,9 mln odwiedzin rekreacyjnych w 2024 r. Planowanie z wyprzedzeniem oznacza, że spędzasz więcej czasu na wędrówkach, a mniej na zastanawianiu się, czego zapomniałeś.

Hiking Planner by Notion to proste narzędzie do planowania wycieczek i zapamiętywania tego, co się sprawdziło. Możesz rejestrować szczegóły trasy, poziom trudności i osobiste notatki, prowadzić krótką listę sprzętu, którą sprawdzasz przed wyruszeniem w trasę, oraz zapisywać informacje offline dla miejsc, w których nie ma zasięgu.

Szablon umożliwia również grupowanie wycieczek według regionu lub pory roku oraz sortowanie według odległości lub wysokości, dzięki czemu wybór odpowiedniej trasy na dany dzień jest prosty. Jednym kliknięciem można skopiować poprzednią wycieczkę, aby ponownie wykorzystać listy rzeczy do spakowania, mapy i harmonogram, co pozwala szybciej rozpocząć kolejną wyprawę.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stwórz bazę danych szlaków z informacjami o odległości, wysokości, mapach i notatkach, aby ułatwić wybór przyszłych wycieczek.

Śledź niezbędny sprzęt i listy rzeczy do spakowania, aby zachować porządek przed wczesnym wyjazdem.

Zapisuj dane offline, takie jak początki szlaków, współrzędne i kontakty alarmowe, aby zapewnić sobie spokój ducha.

Zapisuj warunki, tempo i najważniejsze wydarzenia, aby móc lepiej analizować i planować następnym razem.

✨ Idealne dla: osób planujących trasy i sprzęt na jednodniowe wycieczki, backpackerów zapisujących szczegóły offline oraz miłośników przyrody rejestrujących notatki z tras i pory roku.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do tworzenia list rzeczy do zrobienia

14. Student Academic Planner – Clean by Notion

za pośrednictwem Notion

Tydzień z programem nauczania wydaje się lekki, dopóki trzech profesorów nie ogłasza terminów w tym samym dniu. Przy tak wielu rzeczach na Twojej stronie potrzebujesz jednej strony, która pokazuje, co jest najważniejsze, a co może poczekać.

Student Academic Planner – Clean by Notion to przejrzysta strona, na której można odetchnąć, sprawdzić terminy i zdecydować, co należy zrobić w pierwszej kolejności. Jest uporządkowana, przyjazna i łatwa w obsłudze, gdy tydzień zaczyna zaprzątać głowę.

Automatyzacje pomagają szybko rejestrować nowe zadania i aktualizować ich status, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na poprawianiu list, a więcej na faktycznej nauce. Możesz śledzić nawyki, które wspierają Twoją rutynę, otworzyć małe centrum nauki, aby skupić się na sesjach, oraz przeglądać nadchodzące egzaminy i zadania w przejrzystym kalendarzu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapisuj zadania i egzaminy wraz z gotowymi statusami i terminami, dzięki czemu planowanie zajmie Ci tylko kilka minut.

Skorzystaj z narzędzia do śledzenia nawyków i cichego hub nauki, aby wypracować stałą codzienną rutynę.

Widok prosty kalendarz na nadchodzący tydzień i dodawaj szybkie notatki po każdych zajęciach.

Dostosuj tematy, priorytety i przypomnienia, aby Twoje listy rzeczy do zrobienia odpowiadały Twojemu rzeczywistemu sposobowi nauki.

✨ Idealne dla: studentów zarządzających zadaniami i egzaminami, osób uczących się, które chcą mieć nawyk i harmonogram w jednym uporządkowanym miejscu, oraz osób tworzących rutynę nauki.

15. Weekly Planner od Notion

za pośrednictwem Notion

Badanie przeprowadzone w sześciu krajach , opublikowane w czasopiśmie „Nature”, wykazało, że czterodniowy harmonogram pracy zmniejsza wypalenie zawodowe i poprawia zdrowie psychiczne i fizyczne bez negatywnego wpływu na wydajność. Jednocześnie firmy takie jak Microsoft ograniczają powrót do biura do trzech dni w tygodniu, co sprawia, że planowanie ograniczonego czasu spędzanego w biurze i intensywnej pracy staje się jeszcze ważniejsze.

Weekly Planner by Notion zapewnia przejrzystą stronę, na której można zaplanować nadchodzący tydzień, pogrupować zadania według kategorii i wybrać te, na których warto się dzisiaj skupić. Jest prosty i przyjazny, dzięki czemu planowanie staje się szybkim sprawdzeniem, a nie uciążliwym obowiązkiem.

Możesz przełączać widoki, aby wyświetlić harmonogramy dzienne, przejrzysty Kanban lub przegląd miesięczny, a kolory sprawiają, że statusy są łatwe do odczytania na pierwszy rzut oka. Szybkie przyciski pomagają w ciągu kilku sekund zapisać codzienne zadania, a następnie posortować je we właściwym miejscu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj nadchodzący tydzień, korzystając z wielu widoków na dziś, ten tydzień i miesiąc.

Szybko twórz listy rzeczy do zrobienia za pomocą szybkich akcji, a następnie ustalaj priorytety codziennych zadań.

Grupuj zadania według kategorii, projektu lub obszaru życia, aby zachować równowagę między pracą a życiem osobistym.

Śledź postępy dzięki prostym podsumowaniom statusu, które pozwalają skupić się na tym, co najważniejsze.

✨ Idealne dla: profesjonalistów planujących tydzień z góry, twórców zajmujących się wieloma projektami i sprawami administracyjnymi oraz wszystkich, którzy lubią Kanban i kalendarz.

16. Planer podróży autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Podróże znów nabierają barw. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki raportuje, że w 2024 r. liczba przyjazdów zagranicznych wyniesie około 1,4 mld, co oznacza niemal zakończone ożywienie, a IATA twierdzi, że międzynarodowy ruch lotniczy ustanowi w tym roku nowy rekord.

Dobre planowanie znów ma znaczenie, ponieważ loty i trasy podróży są napięte i szybko się zmieniają. Travel Planner by Notion przenosi Twoją podróż na jedną spokojną stronę.

Możesz zapisać loty, pobyty, numery potwierdzeń i transport lokalny w uporządkowanych sekcjach, a następnie dodać linki do biletów i map, dzięki czemu wszystko jest w zasięgu ręki. Lista rzeczy do spakowania znajduje się obok planów dziennych, a notatki dotyczące restauracji lub muzeów są umieszczone tuż obok godzin i adresów.

Pomaga również przed wyjazdem. Możesz dodać sprawdzenie wizy, przypomnienie o paszporcie i notatka dotyczące budżetu, a następnie posortować plany według miasta lub dnia, aby łatwo wyobrazić sobie nadchodzący tydzień.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Gromadź informacje o lotach, hotelach i rezerwacjach wraz z datami, numerami i szybkimi linkami, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Twórz codzienne plany podróży z godzinami, mapami i notatkami, abyś mógł skupić się na podróży.

Przechowuj listy rzeczy do spakowania, kontakty alarmowe i informacje offline w jednym miejscu, aby zapewnić sobie spokój ducha.

Śledź prosty budżet podróży i zapisuj paragony lub zrzuty ekranu, aby przejrzeć je po powrocie.

✨ Idealne dla: osób podróżujących samotnie i rodzin, miłośników planowania podróży, którzy chcą mieć wszystkie rezerwacje i pakowanie w jednym miejscu, oraz osób planujących podróże z ograniczonym budżetem.

📮ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystać AI do organizowania swojego życia za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to zrobić, sztuczna inteligencja musi umieć: rozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w przepływie pracy, wykonywać niezbędne kroki, żeby tworzyć zadania lub je dostosowywać, oraz ustawiać automatyzację przepływów pracy. Większość narzędzi realizuje jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na AI, dzięki któremu zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu w oparciu o poziomy priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

17. Dziennik autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Niektóre dni mijają w zamęcie. Rozmowa, którą chcesz zapamiętać, małe zwycięstwo w pracy, myśl w pociągu, która wydawała się ważna, ale umknęła Ci, zanim dotarłeś do domu.

Journal by Notion zapewnia spokojne miejsce, w którym możesz uchwycić te chwile i zastanowić się nad nimi, dzięki czemu Twoje codzienne życie staje się bardziej świadome, a rozwój osobisty łatwiejszy do zauważenia.

Wpisy są automatycznie opatrywane datą i można je oznaczyć według nastroju, tematu lub projektu, aby później łatwo do nich wrócić. Dodaj krótką lub dłuższą notatkę, wrzuć zdjęcia lub notatki głosowe i skorzystaj z prostych podpowiedzi, aby podsumować dzień.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Prowadź dziennik z tagami dotyczącymi nastrojów, tematów i kamieni milowych, do których chcesz wrócić.

Utrwalaj wyjątkowe chwile, pomysły i wnioski, aby nie zostały zapomniane.

Dodaj zdjęcia, klipy lub krótkie refleksje, aby stworzyć bogatszy zapis swojego życia.

Przeglądaj wpisy co tydzień, aby dostrzec powtarzające się wzorce, zachować koncentrację i przemyślanie dostosowywać plany.

✨ Idealne dla: fanów codziennej refleksji, twórców zapisujących pomysły i chwile oraz wszystkich, którzy dodają etykiety nastrojów i tematów w celu przemyślanej analizy.

18. Habit Tracker od Notion

za pośrednictwem Notion

Zmiany rzadko pojawiają się w jednej heroicznej chwili. Pojawiają się w cichych powtórzeniach, małych wyborach, które uczą umysł, kim się stajesz.

Habit Tracker by Notion pomaga realizować te wybory, zamieniając codzienne postanowienia w proste znaczniki, które z przyjemnością zaznaczasz. Jedno kliknięcie bloku rejestruje dzisiejszy wysiłek, a spokojny układ ułatwia powrót jutro.

Możesz dodać nawyki, na których Ci zależy, ustawić małe cele i obserwować, jak rosną one w ciągu tygodnia i miesiąca. Obok każdego nawyku znajduje się miejsce na szybkie notatki, dzięki czemu możesz zapamiętać, co pomogło, a co przeszkadzało.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź codzienne nawyki za pomocą jednego kliknięcia iocz i przeglądaj serie na jednym ekranie.

Grupuj nawyki według tematów, takich jak zdrowie, nauka lub koncentracja, aby zachować jasność priorytetów.

Dodaj krótkie notatki lub refleksje, aby zrozumieć, co stanowi wsparcie dla konsekwencji.

✨ Idealne dla: osób poszukujących konsekwencji, początkujących adeptów zdrowego stylu życia śledzących małe sukcesy oraz osób preferujących proste przyciski i widoki serii.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z Notion do zarządzania projektami

19. Life Pulpit od Notion

za pośrednictwem Notion

Klucz nie jest ustalaniem priorytetów w harmonogramie, ale planowaniem priorytetów

Klucz nie jest ustalaniem priorytetów w harmonogramie, ale planowaniem priorytetów

Cytat Stephena Coveya ’s nie mógłby być bardziej trafny w odniesieniu do naszego kolejnego szablonu.

Life Dashboard by Notion zapewnia jedną przejrzystą stronę, na której możesz rozpocząć dzień z zamierzeniami, sprawdzić harmonogram i mieć na uwadze kilka znaczących celów.

Możesz prowadzić dziennik, śledzić nawyki i stan zdrowia oraz robić notatki z zajęć lub pracy bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Sekcje poświęcone czytaniu, finansom i kreatywnym pomysłom znajdują się obok krótkiej listy rzeczy do zrobienia, a przejrzyste widżety pomagają śledzić postępy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj swój dzień i tydzień dzięki przejrzystemu harmonogramowi, celom i listom rzeczy do zrobienia w jednym widoku.

Śledź nawyki, nastrój i samopoczucie, aby codzienne czynności dostarczały wsparcia długoterminowego rozwoju.

Przechowuj w uporządkowany sposób wpisy do dziennika, dzienniki czytania oraz notatki z zajęć lub projektów.

Skorzystaj z szybkich widżetów, aby śledzić postępy i skupić się na tym, co najważniejsze.

✨ Idealne dla: minimalistów pragnących jednej porannej strony głównej, osób śledzących cele, nawyki i notatki, oraz osób sprawdzających swoje postępy każdego dnia.

👀 Ciekawostka: Przez około 500 lat słowo „priority” (priorytet) występowało w języku angielskim w liczbie pojedynczej. Dopiero w XX wieku, gdy ilość pracy wzrosła, zaczęliśmy używać słowa „priorities” (priorytety). Planowanie to po części sztuka przyznania się, że nie może być dziesięciu „najważniejszych” rzeczy.

20. Estetyczny planer życia That Girl autorstwa Notion

za pośrednictwem Notion

Jeśli Twój feed wyświetla filmy o porannej rutynie, znasz ten klimat. Światło słoneczne, uporządkowane biurko, mrożona kawa, szybkie rozciąganie, a następnie przejrzysta lista, która ustawia cały dzień.

Estetyczny planer życia That Girl Life Planner od Notion przenosi energię TikToka do spokojnej, praktycznej listy kontrolnej porannej rutyny, z której naprawdę można korzystać.

W środku znajdziesz proste widoki na dzień, tydzień i miesiąc, a także miejsca na nawyki, pomysły, listy życzeń i lektury. Ten szablon pomoże Ci wyznaczyć cele, śledzić drobne czynności i dotrzymywać obietnic złożonych sobie samemu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Planuj swój dzień, tydzień i miesiąc z jasnymi priorytetami i łatwym sprawdzaniem postępów.

Śledź nawyki i rutyny, aby postępy były stabilne i nie powodowały stresu.

Zapisuj pomysły na stronach „brain dump” i „wishlist”, zanim uciekną.

Zarządzaj projektami i listą książek w jednym miejscu, a następnie sprawdzaj postępy dzięki spokojnym, estetycznym układom.

✨ Idealne dla: miłośników rutyny zainspirowanych porannymi filmikami, studentów i młodych profesjonalistów budujących nawyki oraz osób planujących z dbałością o estetykę.

Ograniczenia Notion

Chociaż większość szablonów Notion jest łatwa w użyciu i ma wbudowane przydatne funkcje, nie są one pozbawione wad.

Notion AI nie ma możliwości bezpośredniej edycji właściwości bazy danych.

Notion AI nie ma możliwości bezpośredniej edycji właściwości bazy danych.

Użytkownicy tego wątku na Reddicie wspominają również o zawieszaniu się długich czatów, niedokładnych podsumowaniach AI i jakości modelu, która wydaje się pozostawać w tyle za innymi narzędziami. Prowadzi to do kilku praktycznych limitów, o których należy pamiętać podczas ustawiania dowolnego szablonu Notion do planowania życia.

AI nie może zapisywać danych w polach bazy danych, więc zbiorcze aktualizacje nadal wymagają ręcznej pracy lub obejścia.

Duże strony spowalniają działanie. Podziel trackery nawyków, dzienniki i listy rzeczy do zrobienia na mniejsze, połączone widoki.

Limity darmowego planu szybko się wyczerpują: 5 MB przesyłanych plików, krótka historia wersji i niewielka wersja próbna AI.

Edycja na urządzeniach mobilnych jest niewygodna, a korzystanie w trybie offline jest limitowane, więc poważniejsze zmiany najlepiej wprowadzać na pulpicie.

Szablony są elastyczne, ale nie są gotowe do użycia od razu. Relacje, zestawienia i uprawnienia wymagają starannego ustawienia, aby zadania, cele i wpisy były zsynchronizowane.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do śledzenia celów

Alternatywne szablony Notion

Znasz ten moment, kiedy prosta aktualizacja zamienia się w poszukiwanie skarbów? Zadania są rozrzucone po różnych platformach: jedno w aplikacji, notatki w innej, brief w e-mailu, a na wpół napisany dokument otwarty gdzie indziej. To jest rozproszenie pracy, które po cichu pochłania Twój czas i energię.

ClickUp spotyka Cię tam z zintegrowanym obszarem roboczym opartym na sztucznej inteligencji .

Gromadzi zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne i Work AI w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz już szukać linków i możesz skupić się na osiąganiu postępów. Eliminuje rozproszenie kontekstu i procesów, a nawet pomaga w rozproszeniu AI, zapewniając pisanie, plan i wgląd w tej samej przestrzeni.

Jeśli szablon Notion do planowania życia był Twoim systemem startowym, ClickUp jest ulepszeniem, które skaluje się wraz z intensywnymi tygodniami i prawdziwymi zespołami.

1. Szablon planu życia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wprowadzaj niewielkie korekty, gdy życie staje się zbyt intensywne, korzystając z szablonu ClickUp Life Plan.

Jeśli wypróbowałeś szablon Notion do planowania życia i nadal czujesz się rozdarty między wieloma sprawami, szablon Life Plan Template od ClickUp zapewni Ci spokojne miejsce, w którym możesz wszystko uporządkować.

Ten szablon pomaga nazwać to, co jest ważne, wyznaczyć kilka kamieni milowych i wybrać małe kolejne działania, które pasują do Twojego rzeczywistego tygodnia. Widzisz swoje postępy na pierwszy rzut oka, co ułatwia zachowanie konsekwencji, dostosowanie się do zmian planów i wierność swoim celom.

Możesz zaplanować długoterminowe cele w liście planów, zapisywać pomysły na tablicy życia i postępować zgodnie z krótkim przewodnikiem „Pierwsze kroki”, dzięki czemu nigdy nie staniesz przed pustą stroną. Pola niestandardowe, takie jak obszar i partner odpowiedzialny, pozwalają zachować kontekst, a proste statusy, takie jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zakończone”, jasno wskazują kolejny krok.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wyznacz jasne cele, dodaj kamienie milowe i zamień je w codzienne zadania, które faktycznie wykonasz.

Sprawdź postępy na pierwszy rzut oka dzięki spokojnym statusom i prostemu pulpitowi nawigacyjnemu.

Zbierz wszystkie aspekty życia, takie jak zdrowie, kariera i finanse, w jednym miejscu, aby Twoje wybory były zgodne z Twoimi wartościami.

Zaproś przyjaciela lub mentora jako partnera odpowiedzialnego za rozliczalność i wspólnie podsumujcie tydzień.

✨ Idealne dla: osób wyznaczających ogólne cele, przekształcających kamienie milowe w cotygodniowe działania oraz wszystkich, którzy chcą widzieć widoczność postępu we wszystkich obszarach życia.

2. Bezpłatny szablon ClickUp do planowania końca życia

Pobierz darmowy szablon Zacznij od prostego rozwiązania i stopniowo dodawaj do niego kolejne elementy, korzystając z bezpłatnego szablonu ClickUp do planowania końca życia.

Planowanie końca życia to delikatna sprawa. Wymaga zatrzymania się, przemyślenia swoich pragnień i ułatwienia życia bliskim.

Darmowy szablon ClickUp do planowania końca życia pozwala zebrać wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu Twoja rodzina nie będzie musiała szukać informacji ani zgadywać w trudnych chwilach.

Możesz przechowywać ważne dokumenty, kontakty i instrukcje w jednym miejscu, a następnie korzystać z list kontrolnych, aby zrobić notatkę, co zostało już zrobione, a co nadal wymaga uwagi.

Jest też miejsce na praktyczne szczegóły, takie jak konta i zasady, a także na sprawy osobiste, które są ważne dla Twojej rodziny, takie jak muzyka, listy i to, jak chcesz spędzać każdy dzień. Możesz wracać do niego raz w roku, wprowadzać drobne zmiany i mieć pewność, że wszystko, co ważne, zostało zapisane.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapisz kluczowe dokumenty, zasady i ID wraz z notatkami o tym, gdzie znajdują się oryginały i do kogo należy się najpierw zwrócić.

Zapisz życzenia medyczne, preferowaną opiekę i praktyczne instrukcje, aby decyzje były jasne.

Przechowuj preferencje dotyczące pogrzebu lub uroczystości pogrzebowej, muzykę, teksty i osobiste wiadomości w jednym miejscu.

Śledź postępy za pomocą prostych statusów i dyskretnej listy kontrolnej, aby Twoi bliscy mieli do niej łatwy dostęp, gdy jej potrzebują.

✨ Idealne dla: rodzin organizujących życzenia i dokumenty, opiekunów potrzebujących jasności oraz wszystkich, którzy chcą spisać swoje plany.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze Free aplikacje do planowania cyfrowego

3. Szablon dziennego planera ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zacznij od prostego rozwiązania i stopniowo dodawaj do niego kolejne elementy, korzystając z bezpłatnego szablonu ClickUp do planowania końca życia.

Pamiętasz trzeci sezon serialu „The Bear”, kiedy Carmy codziennie zmieniał menu? Jedzenie było odważne, ale obsługa stała się chaotyczna. Bilety się piętrzyły.

Tak może wyglądać dzień bez planu. Szablon ClickUp Daily Planner zapewnia przejrzystą tablicę, której potrzebujesz, aby praca miała przepływ i nic nie uciekło z pola widzenia.

Możesz sortować zadania według kategorii „Osobiste”, „Praca” lub „Cel”, a następnie ustawić priorytety, aby najważniejsze elementy znalazły się na górze listy. Przejrzysty widok kalendarza pomaga umieścić zadania w odpowiednim miejscu, a proste statusy, takie jak „Otwarte” i „Zakończone”, ułatwiają śledzenie postępów.

Jeśli lubisz szybkie resetowanie, widok „Start Here” przedstawia Twój plan, dzięki czemu nigdy nie musisz patrzeć na pusty ekran.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zrób mapę swojego dnia w kilka minut, a następnie odhaczaj zadania do zrobienia, aby zachować porządek.

Grupuj zadania związane z pracą, szkołą i życiem osobistym, aby zachować jasne granice i skupić uwagę.

Korzystaj z kalendarza, aby umieszczać zadania w czasie rzeczywistym, tak aby codzienne harmonogramy odpowiadały Twojej energii.

Rób szybkie notatki i zapisuj drobne sprawy do załatwienia, aby nic nie umknęło Twojej uwadze między spotkaniami lub zajęciami.

✨ Idealne dla: osób, które lubią zaczynać dzień od kalendarza, studentów i profesjonalistów dzielących zadania zawodowe i osobiste oraz miłośników list kontrolnych.

4. Szablon dziennego planu działania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień zamiary w codzienne zadania, korzystając z szablonu ClickUp Daily Action Plan plan.

Współczesne dni pracy stają się coraz dłuższe. Najnowszy indeks trendów w pracy firmy Microsoft wykazał, że liczba spotkań po godz. 20:00 wzrosła o 16% w ujęciu rok do roku, a ludzie wymieniają się również dziesiątkami wiadomości poza godzinami pracy.

Jeśli brzmi to znajomo, szablon ClickUp Daily Action Plan Template zapewni Ci świeży start każdego ranka. Wyznaczasz jeden jasny cel, dzielisz go na małe działania i układasz je w prostą oś czasu.

Wewnątrz możesz grupować zadania osobiste i służbowe, szybko dodawać priorytet i na pierwszy rzut oka sprawdzać postępy. Widoki celów, osi czasu i kroków działania ułatwiają planowanie dnia, a następnie dostosowywanie go do sytuacji życiowych.

Możesz również śledzić postępy i monitorować wyniki zgodnie z celami, korzystając z pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj realistyczny dzień, uwzględniając zadania zawodowe i osobiste, aby zachować porządek i mieć energię po godzinach pracy.

Podziel duże zadanie na mniejsze kroki, przypisz właścicieli i śledź postępy bez odchodzenia od swojego dziennego planera.

Stwórz powtarzalny poranny start i wieczorne wyłączanie, aby codzienne rutyny były przestrzegane, a Ty pozostawałeś skupiony.

Szybko przechodź od pomysłów do realizacji, gdy zmieniają się priorytety, utrzymując tempo i unikając rozpraszania uwagi.

✨ Idealne dla: twórców, którzy wybierają jeden cel dzienny, zespołów dzielących pracę na jasne kroki oraz osób prowadzących dynamiczny tryb życia, które potrzebują szybkich zmian planów.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony planów samoopieki

5. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Świętuj małe kroki, które składają się na sukces, dzięki szablonowi planu rozwoju osobistego ClickUp.

Otwierasz telefon i widzisz trzy rzeczy naraz: serię Duolingo na podtrzymywaniu życia, przypomnienie o siłowni, które dwukrotnie odłożyłeś, oraz zapisany artykuł o aktualizacji portfolio.

Wszystko to jest dla Ciebie ważne, ale Twoje plany są rozrzucone po pięciu różnych miejscach i żadne z nich nie komunikuje się ze sobą. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp zapewnia jedną stronę główną do rozwoju osobistego.

Oto jak to działa: ustal jeden lub dwa jasne cele kwartalne, dodaj małe cele tygodniowe i rejestruj sukcesy, aby faktycznie zobaczyć postępy. Widoki dotyczące planowania, działania i śledzenia znajdują się obok siebie, co pomaga zachować koncentrację i osiągać cele.

Pasuje również do prawdziwego życia. Używaj go do umiejętności zawodowych, rutynowych czynności związanych ze zdrowiem i projektami, które Cię pasjonują, w tej samej przestrzeni.

Aby pójść o krok dalej, możesz połączyć swój plan rozwoju osobistego z ClickUp Dokumenty. ClickUp Dokumenty umożliwia tworzenie dynamicznych dokumentów, wiki i notatek, które pozostają powiązane z Twoimi celami i zadaniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapisywanie artykułów, pisanie refleksji czy prowadzenie dziennika nauki, wszystko pozostaje w tym samym obszarze roboczym, w którym znajdują się Twoje plany.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zrób mapę celu zawodowego na umiejętności, które należy opanować, zadania do ćwiczenia i dowody, które można przedstawić podczas ocen.

Stwórz rutynę wellness z nawykami, cotygodniowymi sprawdzianami i spokojnym miejscem do śledzenia nastroju i energii.

Stwórz ścieżkę edukacyjną dla książek i kursów, aby czas poświęcony na naukę nie ustępował miejsca codziennym zadaniom.

Zamień długoterminowe cele w codzienne zadania do wykonania i sprawdzaj postępy na pierwszy rzut oka.

✨ Idealne dla: osób rozwijających karierę, które chcą stworzyć mapę swoich umiejętności, osób dbających o zdrowie, które chcą prowadzić śledzenie swoich nawyków, oraz osób uczących się przez całe życie, które chcą realizować swoje cele.

6. Szablon ClickUp do śledzenia osobistych nawyków

Pobierz darmowy szablon Spraw, aby Twoje postępy były łatwo zauważalne i świętuj je dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker.

Nawyki są teraz naprawdę na topie. Książka Jamesa Cleara „Atomic Habits” sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie, co pokazuje, jak wielu z nas próbuje stworzyć lepsze nawyki i się ich trzymać.

Szablon ClickUp Personal Habit Tracker pozwala w prosty i wizualny sposób dotrzymywać obietnic złożonych sobie samemu. Możesz w nim nazwać kilka nawyków, które są dla Ciebie ważne w danym miesiącu, obserwować swoje postępy i wskazać dni, w których potrzebujesz reset.

Ten szablon do gromadzenia nawyków jest praktyczny i przyjazny w obsłudze. Jeśli lubisz liczby, pola niestandardowe pomogą Ci śledzić cele, a krótki widok „pierwszych kroków” sprawia, że ustawienia są łatwe i nie przytłaczają.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stwórz niewielki zestaw codziennych nawyków i prowadź śledzenie w jednym uporządkowanym miejscu.

Śledź serie i proste postępy, aby zachować motywację w pracowitych tygodniach.

Dodaj pola niestandardowe dla takich rzeczy jak kroki, przeczytane strony lub cele związane z nawodnieniem organizmu.

Przejrzyj swój miesiąc, aby dostrzec powtarzające się wzorce i wybierz jeden nawyk, który chcesz poprawić w następnym miesiącu.

✨ Idealne dla: osób, które lubią gromadzić nawyki, są ciekawe danych, lubią wyznaczać cele i osiągać sukcesy oraz wszystkich, którzy zaczynają od małych kroków i są konsekwentni.

👀Ciekawostka: Słowo „deadline” (termin) oznaczało kiedyś dosłowną linię, której nie wolno było przekraczać, używaną w obozach jenieckich podczas wojny secesyjnej. Później zecerzy zaczęli używać słowa „deadline” w odniesieniu do krawędzi przestrzeni nadającej się do druku. Dzisiaj jest to data w kalendarzu, ale poczucie pilności pozostało.

7. Szablon ClickUp dotyczący osobistej wydajności

Pobierz darmowy szablon Nie pozwól, aby nagłe zadania umknęły Twojej uwadze dzięki szablonowi ClickUp Personal Wydajność.

Jeśli Twój feed jest pełen relacji „Sunday reset”, nie jesteś sam. Trend ten zyskał popularność, ponieważ proste cotygodniowe resetowanie pomaga ludziom poczuć się gotowymi na nadchodzący tydzień, a nawet duże media opisują to jako przydatną rutynę, a nie tylko modę.

Szablon ClickUp Personal Wydajność zapewnia jedno proste miejsce, w którym możesz się zatrzymać, odetchnąć i zdecydować, na czym naprawdę chcesz się dzisiaj skupić.

Wszystko jest ułożone w sposób przyjazny i przejrzysty. Możesz sortować zadania według kategorii, ustalać priorytety i obserwować postępy bez konieczności mikrozarządzania sobą. Widoki kalendarza i tablicy ułatwiają planowanie nadchodzącego tygodnia.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaprojektuj mapę swojego dnia w kilka minut, pogrupuj zadania według pracy, spraw osobistych lub szkoły i zachowaj porządek.

Zamień rozproszone pomysły w codzienne zadania do wykonania, dodaj terminy i sprawdź swoje tygodniowe obciążenie pracą na pierwszy rzut oka.

Śledź małe sukcesy w realizacji długoterminowych celów, aby zachować koncentrację i faktycznie osiągnąć cele, które mają znaczenie.

Używaj go razem z ulubionymi szablonami planera, jeśli przechodzisz z szablonu planera życia Notion lub testujesz nowy system.

✨ Idealne dla: osób planujących w niedzielę, twórców zapisujących pomysły, a następnie ustalających priorytety oraz osób, które chcą mieć widok listy i tablicy jednocześnie.

Zalety ClickUp: Szablony zwiększające wydajność stają się jeszcze bardziej precyzyjne w połączeniu z ClickUp Brain. Wyobraź sobie, że kończysz spotkanie zespołu i czeka na Ciebie dokument z notatkami, działaniami do wykonania i przypisanymi zadaniami. ClickUp Brain zna kontekst Twojego obszaru roboczego, rekomenduje kolejne kroki i uzupełnia szczegóły. Użytkownicy oszczędzają średnio 1,1 dnia tygodniowo, dzięki czemu zyskują czas, który mogą poświęcić na ważniejsze zadania. Korzystaj z ClickUp Brain za darmo Odzyskaj ponad jeden dzień swojego czasu każdego tygodnia dzięki ClickUp Brain.

8. Szablon raportu osobistej wydajności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź postępy bez konieczności zajmowania się arkuszami kalkulacyjnymi dzięki szablonowi osobistego raportu wydajności ClickUp.

Indeks Anatomy of Work Index firmy Asana wykazał, że ludzie spędzają około 60% dnia na „pracy związanej z pracą” — np. śledzeniu aktualizacji i wyszukiwaniu dokumentów — a nie na samej pracy!

Szablon osobistego raportu produktywności ClickUp daje jasny obraz tego, gdzie faktycznie spędzasz swój czas. Wystarczy raz zarejestrować pracę, a szablon przekształci ją w proste widoki, które można sprawdzać codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Szablon podkreśla wzorce, które mogą umknąć w danej chwili, takie jak zadania, które zawsze trwają długo, lub spokojne godziny, w których wykonujesz swoją najlepszą pracę. Celem jest uczciwa widoczność przy jak najmniejszym nakładzie pracy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przejrzyj przejrzystą oś czasu dnia lub tygodnia, aby zidentyfikować czynniki pochłaniające czas i chronić bloki skupienia.

Porównaj planowany czas z rzeczywistym, aby móc lepiej oszacować przyszłe szacunki, ograniczając domysły.

Grupuj zadania według typu lub klienta, aby zobaczyć, co się opłaca, a co należy wyeliminować.

Eksportuj proste podsumowania, gdy chcesz udostępnić postęp lub załączyć czas do faktury.

✨ Idealne dla: freelancerów i konsultantów śledzących czas, samodzielnych profesjonalistów wykrywających straty czasu oraz wszystkich, którzy chcą mieć proste podsumowania postępów.

Zalety ClickUp: Wyobraź sobie, że zadajesz pytanie: „Które projekty pochłonęły najwięcej czasu w tym tygodniu?” i otrzymujesz natychmiastową, bogatą w kontekst odpowiedź pochodzącą ze wszystkich Twoich narzędzi. ClickUp Brain MAX łączy się z Twoimi aplikacjami, plikami i danymi, dzięki czemu nigdy nie tracisz czasu na szukanie odpowiedzi. Korzystaj z funkcji zamiany mowy na tekst, aby szybko zapisywać pomysły, ustawiać przypomnienia lub nakreślać swoje ambicje — niezależnie od tego, czy dotyczą one kariery, zdrowia, finansów, nauki czy rozwoju osobistego. Brain MAX wykorzystuje wiele wiodących modeli AI, aby pomóc Ci podzielić duże cele na wykonalne kroki, śledzić postępy i sugerować inteligentne korekty w trakcie realizacji. Może on organizować Twoje codzienne czynności, automatyzować powtarzające się zadania, a nawet wyświetlać spostrzeżenia lub przypomnienia, abyś pozostał zmotywowany i na dobrej drodze. Od codziennych zadań do długoterminowej wizji, Brain MAX sprawia, że planowanie życia jest mądrzejsze, bardziej zorganizowane i idealnie dopasowane do Ciebie.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe aplikacje do tworzenia sticky notes online

9. Szablon ClickUp Getting Things Done Framework

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z tego potężnego narzędzia, aby stworzyć praktyczną listę rzeczy do zrobienia!

Twój umysł służy do tworzenia pomysłów, a nie do ich przechowywania.

Twój umysł służy do tworzenia pomysłów, a nie do ich przechowywania.

David Allen często powtarza to zdanie, które oddaje sedno GTD: wypuść wszystko z głowy, aby móc naprawdę myśleć.

Szablon ClickUp „Getting Things Done Framework” zapewnia proste miejsce do rejestrowania, wyjaśniania i organizowania zadań przed podjęciem decyzji o kolejnym do zrobienia.

Szablon odzwierciedla pięć kroków GTD, dzięki czemu możesz opróżnić swój umysł do skrzynki odbiorczej, posortować każdy element na odpowiednią listę, przejrzeć go w odpowiednim rytmie, a następnie zacząć od czystego konta.

Jeśli kiedykolwiek czułeś, że Twoje notatki i zadania są rozrzucone po dziesięciu różnych miejscach, to rozwiązanie pozwoli Ci je uporządkować w jednym, spokojnym przepływie, któremu możesz zaufać.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapisz wszystko w jednej skrzynce odbiorczej, od pomysłów po sprawy do załatwienia, a następnie przekształć każdą z nich w kolejną widoczną czynność.

Uporządkuj i zorganizuj swoje zadania dzięki polom statusu i polom niestandardowym, wynikom archiwizacji, odniesieniom i elementom oczekującym, aby Twoje listy zawierały tylko rzeczy, które możesz faktycznie wykonać w danej chwili.

Ustaw delikatny przegląd tygodniowy, aby zrobić krok, przejrzeć projekty i zresetować priorytety, dzięki czemu system pozostanie niezawodny, gdy życie stanie się bardziej intensywne.

✨ Idealne dla: fanów GTD, którzy zapisują wszystko, osób przytłoczonych natłokiem spraw, potrzebujących niezawodnej skrzynki odbiorczej, oraz osób dokonujących cotygodniowych przeglądów, które lubią uporządkowane cykle.

📖 Przeczytaj również: Produktywne rzeczy do zrobienia w wolnym czasie

10. Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz spokojną listę, której ufasz, i dzień, który wydaje się łatwy do ogarnięcia, dzięki szablonowi codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp.

Czy kiedykolwiek kończyłeś dzień, zastanawiając się, gdzie podziało się całe Twoje czas, lub, co gorsza, zdając sobie sprawę, że zapomniałeś o czymś ważnym?

Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp pomaga dokładnie określić, co jest dla Ciebie najważniejsze w ciągu dnia, dzięki czemu możesz skupić się na obowiązkach, a przyjemności odłożyć na później.

Otwórz go rano, wybierz trzy najważniejsze zadania i dopasuj do nich resztę dnia. Krótkie zadania zamieniają się w satysfakcjonujące zaznaczenia. Większe zadania można podzielić na kilka mniejszych kroków, aby faktycznie je zrobione.

Doskonale wpisuje się również w codzienne życie. Możesz odłożyć lub przełożyć zadania bez utraty śledzenia, ustawić dyskretne przypomnienia, które powiadomią Cię przed terminem, oraz zapisać powtarzające się zadania do porannej rutyny.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Skoncentrowana lista codziennych zadań do wykonania w pracy, terminów szkolnych, spraw do załatwienia oraz jednego lub dwóch ambitnych celów, które chcesz osiągnąć.

Szybkie zapisywanie nowych zadań w ciągu dnia, a następnie sortowanie według priorytetów lub czasu, aby plan pozostał realistyczny.

Proste powtarzające się elementy dotyczące nawyków i prac domowych, które powinny pojawiać się w określone dni bez konieczności ręcznych ustawień.

Podsumowanie dnia, aby przenieść wszystko, co nie zostało zrobione, na następny dzień i dodać krótką notatkę o tym, co się sprawdziło, a co należy zmienić.

✨ Idealne dla: fanów codziennego skupiania się na trzech najważniejszych zadaniach, studentów i zapracowanych rodziców, którzy muszą godzić obowiązki domowe z pracą, oraz osób dbających o powtarzalność codziennych czynności.

📖 Przeczytaj również: Jak ustalać priorytety zadań w pracy

Żyj pełnią życia dzięki ClickUp

Zbyt wiele zakładek. Zbyt wiele list. Zbyt mało przejrzystości.

Tak obecnie wygląda planowanie.

Przejrzeliśmy planery, trackery i dzienniki, które naprawdę pomagają, a także wskazaliśmy limity, które spowalniają ludzi, gdy praca i życie prywatne toczą się w oddzielnych światach.

Oto dlaczego ClickUp wygrywa w tego rodzaju życiu. ✨

ClickUp upraszcza rozproszenie pracy i poszukiwanie kontekstu, łącząc zadania, dokumenty, czat, cele i raportowanie w jednym dostosowywalnym miejscu na cały dzień. Możesz zaplanować tydzień, zapisać pomysł, stworzyć listę kontrolną i śledzić postępy bez przechodzenia między aplikacjami.

Zarejestruj się w ClickUp, wybierz odpowiedni szablon i ustaw się na kolejne małe zwycięstwo!